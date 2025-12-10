Графика на изразходването и графика на изчерпването: каква е разликата?

По време на вашата среща някой попита дали спринтът върви по план. Вие отворихте диаграма, кимнахте уверено и прочетохте данните от нея. По средата на обяда осъзнавате, че може би сте излъгали всички. Да, това се случва и на най-добрите от нас.

Объркването между диаграмата на изразходването и диаграмата на изчерпването е провалило повече спринт прегледи, отколкото някой би признал на глас. Те изглеждат подобни: линии, които се движат (просто казано, разбира се). Но те разказват коренно различни истории за това дали печелите или бавно потъвате.

Нека да изясним веднъж завинаги тази неяснота. Като бонус ще ви покажем и как ClickUp прави проследяването и на двете по-лесно. 🤩

Какво е диаграма на изразходването?

чрез ResearchGate

Графиката за изразходване е визуален тракер, който показва колко работа остава в спринт или проект с течение на времето. Линията започва високо и в идеалния случай се спуска до нула до крайния срок.

Например, вашият екип започва двуседмичен спринт.

На първия ден диаграмата показва, че остават 80 точки; на петия ден сте изпълнили 35 точки, така че линията спада до 45. А на 10-ия ден остават само 15 точки. Ако всичко върви добре, на 14-ия ден линията достига нула и всички празнуват.

🔍 Знаете ли, че... Наименованието „Scrum“ всъщност произлиза от статия в Harvard Business Review от 1986 г., в която иновативните екипи се сравняват с ръгби скрам: сплотени, координирани и движещи се като едно цяло.

Как работи диаграмата за изразходване

Вертикалната ос показва оставащото количество работа, измерено в гъвкави точки, часове или задачи, а хоризонталната ос показва времето, разбито на дни или седмици.

Когато екипът ви завърши работата, линията се движи надолу. Повечето диаграми за изразходване включват идеална траектория, която представлява перфектното темпо. Ако действителната линия се намира над тази идеална линия, значи сте зад графика, а ако е под нея, значи сте напред.

📮 ClickUp Insight: 45% от работниците са мислили да използват автоматизация, но все още не са направили тази крачка. Фактори като ограничено време, несигурност относно най-добрите инструменти и прекалено много възможности за избор могат да възпрепятстват хората да направят първата стъпка към автоматизацията. ⚒️ С лесните за създаване AI агенти и команди, базирани на естествен език, ClickUp улеснява започването с автоматизации. От автоматичното задаване на задачи до генерирани от AI обобщения на проекти, можете да отключите мощна автоматизация и дори да създадете персонализирани AI агенти за минути – без да се налага да преминавате през процес на обучение. 💫 Реални резултати: QubicaAMF намали времето за отчитане с 40% благодарение на динамичните табла и автоматизираните диаграми на ClickUp, превръщайки часовете ръчна работа в информация в реално време.

Предимства на диаграмите за изразходване

Ето защо екипите продължават да се връщат към тези диаграми за гъвкаво управление на проекти:

Всеки може да погледне диаграмата и веднага да разбере дали екипът ще завърши навреме.

Низходящият наклон създава естествена спешност и поддържа вниманието на всички фокусирано върху приключването на оставащите задачи.

Те са лесни за настройка и изискват минимални обяснения за новите членове на екипа или заинтересованите страни.

Визуалният ефект на обратното броене мотивира екипите да поддържат темпото през спринта.

Ежедневните актуализации отнемат секунди, което ги прави лесни за поддръжка за бързоразвиващите се екипи.

Ограничения на диаграмите за изразходване

Диаграмите за изчерпване имат слепи точки, които могат да заблудят екипа ви:

Когато обхватът се променя по време на спринта, линията скача обратно нагоре, което създава впечатлението, че екипът ви е загубил напредък, докато всъщност е била добавена работа.

Няма начин да се направи разграничение между „закъсняваме с графика“ и „някой е добавил още работа към списъка с недовършени задачи“.

Завършената работа става невидима, след като е изпълнена, така че губите видимост върху това, което екипът действително е постигнал.

Те не отчитат сложността на работата; завършването на пет малки задачи изглежда същото като завършването на една масивна функция.

Ако скоростта на екипа се промени по време на спринта, диаграмата не отразява дали става въпрос за проблем с капацитета или за проблем с оценката на работата.

🔍 Знаете ли, че... Нашият мозък разчита в голяма степен на визуални сигнали. Когато напредъкът се показва визуално (диаграми, табла, тракери), това активира същите системи за възнаграждение, свързани с напредъка в игрите, дори ако общото работно натоварване не се е променило. Ето защо диаграмите за изразходване и изчерпване „се усещат“ като мотивиращи.

Какво е диаграма на изразходването?

чрез ResearchGate

Диаграмата на изразходването е визуален инструмент, който показва както завършената работа, така и общия обем с течение на времето. Две линии се движат нагоре: едната проследява какво е направено, а другата проследява пълния обем на работа.

Вземете същия пример със спринта. Първият ден започва с линията на завършената работа на нула и линията на общия обхват на 80. До петия ден линията на завършената работа се качва до 35, докато линията на обхвата остава на 80.

След това, на седмия ден, заинтересована страна добавя 20 точки спешна работа. Линията на обхвата скача до 100, но линията на завършената работа продължава да се покачва стабилно до 50. Всеки може да види точно какво се е случило: екипът се движи със същата скорост, но някой просто е преместил финалната линия.

🚀 Предимство на ClickUp: Екипите губят време, когато не могат да преценят какво изисква внимание в спринта. ClickUp Brain, вграденият AI асистент на платформата, показва няколко задачи, които забавят напредъка, така че екипът да се фокусира върху правилните корекции, вместо да преглежда цялата табло. Тъй като е интегриран в работното ви пространство, той познава вашите документи, задачи, напредъка на проектите и работата ви по-добре от вас. Помолете ClickUp Brain да ви предоставя актуализации за работната среда относно потенциални пречки и просрочени задачи

📌 Примери за подсказки: Покажете ми трите задачи, които в момента поставят спринта ни в риск, и гъвкавите методологии, които най-бързо ще отблокират напредъка.

Дайте ми кратко резюме на потенциалните закъснения в този спринт и как те влияят на цялостния ни напредък.

Идентифицирайте пречките, които ни пречат да се придържаме към обхвата на проекта, и предложете начини за коригиране на плановете.

Предимства на диаграмите за изразходване

Ето къде диаграмите за изразходване имат предимство:

Тя проследява завършената работа отделно от обхвата, така че промените са веднага видими като възходящо изместване в горната линия.

Завършената работа остава на дисплея като възходяща линия, което е по-добро за морала на екипа и отбелязва общия напредък.

Заинтересованите страни могат да визуализират напредъка и променящите се изисквания в един изглед, което прави прегледите на спринтовете по-прозрачни.

Можете да проследите тенденциите в скоростта във времето, като разгледате наклона на линията на завършената работа.

Те отделят представянето на екипа от управлението на обхвата, което улеснява идентифицирането на причините за забавянията.

🔍 Знаете ли, че... Хората възприемат напредъка като „S-крива“. В началото работата изглежда бавна, в средата на проекта изглежда бърза, а в края отново изглежда бавна. Диаграмите за изразходване често разкриват този естествен модел по-ясно от диаграмите за изчерпване.

Ограничения на диаграмите за изразходване

Използването на диаграми за изразходване има и своите недостатъци:

Две възходящи линии объркват хората, които не са запознати с формата.

Те изискват повече предварителни обяснения, преди екипите и заинтересованите страни по проекта да могат да ги разчитат с увереност.

За спринтове със стабилен обхват добавената сложност не добавя много стойност, тъй като горната линия остава равна.

Бързите проверки на състоянието отнемат повече време, защото трябва да обясните разликата между линиите.

Изглежда по-малко спешно, защото и двете линии се издигат; няма драматично отброяване до нула.

Диаграма на изразходването срещу диаграма на изчерпването: основни разлики

Проектните мениджъри често объркват диаграмите за изразходване и изчерпване, защото изглеждат подобни, но всяка от тях отговаря на различен въпрос, докато работата преминава през жизнения цикъл на проекта.

Ето едно ясно и просто разпределение, което ще ви помогне да изберете подходящото за вашия работен процес. 👀

Функция Диаграма на изразходването Графика за изразходване Какво показва Завършена линия за работа, която се издига към общия обхват Оставаща работа, която намалява към нула Цел Покажете напредъка и обхвата в един изглед Покажете колко бързо екипът намалява работата Видимост на обхвата Показва промените в обхвата ясно с отделна линия за обхвата. Скрива промени в обхвата, което може да доведе до подвеждащи тенденции. Информация за напредъка Помага на екипите да видят дали се приближават към завършване, дори ако изискванията се променят. Помага на екипите да преценят дали са на път да завършат в рамките на времевата рамка на спринта. Визуална структура Две линии: една за завършената работа и една за общия обхват Една линия: оставаща работа във времето Най-подходящо за Работете там, където изискванията могат да се променят Спринтове с фиксиран обхват и предвидими работни натоварвания Силна страна Ясно представяне на промяната в обхвата и общия напредък Прост и лесен начин да следите изразходването на ресурсите ден по ден

Коя от двете е по-подходяща за спринтове?

Диаграмата за изчерпване работи най-добре за проекти с фиксиран обхват, при които натоварването е ясно определено в началото.

Тя е проста, фокусирана и се съчетава добре с планирането на спринтове, без да претоварва екипа с излишни данни. Тъй като целта на спринта е да се завърши определено количество работа в кратък период от време, виждайки как оставащата работа намалява към нула, всички могат да останат синхронизирани и да се адаптират бързо, ако напредъкът се забави.

🔍 Знаете ли, че... През 1995 г., когато Scrum беше официално въведен за първи път, средната продължителност на спринта беше 1-4 седмици. Максималната продължителност беше един месец. Днес повечето екипи използват 2-седмични спринтове, защото по-късите цикли стимулират допамина от по-бързите цикли на обратна връзка.

Коя от двете е по-подходяща за проекти с променящ се обхват?

Диаграмата на изразходването работи по-добре, когато изискванията се променят постоянно, защото показва завършената работа и общия обхват на отделни редове. Тя дава на ръководителите прозрачна представа за напредъка на работата по целия проект.

Когато екипите се позовават на по-широка пътна карта на проекта, диаграмата за изразходване дава по-ясна представа за това как напредъкът се сравнява с развиващата се цел. Тя прави промените в обхвата незабавно видими и поддържа разговорите основани на факти, а не на предположения.

🔍 Знаете ли, че... Работниците черпят мотивация от „психологическия импулс “ – усещането, че напредъкът продължава стабилно. Дори малките стъпки напред създават импулс, затова проследяването на скоростта и натрупаната работа помага на екипите да преминат през сложни спринтове.

Защо много Agile екипи използват и двете

Използването и на двете диаграми дава на екипите по-пълна и точна представа за напредъка. Диаграмата за изразходване подчертава краткосрочната скорост, докато диаграмата за изразходване показва дългосрочното движение към целта и всяка възможност за промяна в обхвата.

Тази комбинация укрепва проследяването на проектите, защото екипите могат да откриват проблемите на ранен етап, да разберат причините за промените и да комуникират уверено статуса с заинтересованите страни.

След като разберете как се проследява напредъкът, следващото предизвикателство е да запазите тези прозрения видими в цялото си работно пространство – и тук на помощ идва ClickUp.

🚀 Предимство на ClickUp: Когато работата ви се разпростира в различни приложения, документи, билети, чатове и проучвания, намирането на отговори става бавно и фрагментирано. ClickUp BrainGPT, десктоп AI спътник, обединява търсенето и разсъжденията в: Всички ваши работни приложения

Вашето работно пространство в ClickUp

Свързани приложения

Множество LLM (ChatGPT, Claude и Gemini)

Търсене в интернет Попитайте ClickUp Talk to Text в Brain MAX, за да намерите отговорите си от работното си пространство А когато работите бързо, функцията Talk to Text в ClickUp Brain MAX ви помага да работите 4 пъти по-бързо. Просто диктувате ценни идеи или изисквания, а инструментът ги форматира за вас, готови да бъдат добавени към задача.

Ето как това помага за елиминиране на разрастването на AI:

Кога да използвате всяка диаграма (реални сценарии)

Екипите често преминават от диаграми за изразходване към диаграми за изразходване в гъвкави работни процеси в зависимост от типа работа, нивото на несигурност и колко внимателно трябва да следят напредъка.

Ето няколко практични сценария, които показват кога всяка диаграма е най-подходяща. 📈

Сценарий 1: Двуседмичен спринт, при който забавянето е фиксирано

Вашият екип започва двуседмичен спринт с фиксиран набор от задачи и без очаквани промени по време на спринта. Искате прост дневен изглед, който показва дали намалявате работата с подходящо темпо.

Диаграмата за изчерпване е подходяща за това, защото линията за оставащата работа показва дали екипът е напред или изостава. Това работи добре в гъвкав работен процес, където фокусът е върху предвидимото изпълнение.

Сценарий 2: Функция на продукта, която продължава да се развива по време на разработката

Вие разработвате нова функция за потребителите и заинтересованите страни продължават да изискват малки подобрения след всяка демонстрация. Обхватът се разширява леко на всеки няколко дни и екипът се нуждае от яснота дали напредъкът е реален или само изглежда бавен, защото целта продължава да се променя.

Диаграмата на изразходването е по-подходяща в този случай, защото показва завършената работа и общия обхват като отделни линии. Това помага, когато поддържате подробна структура на разпределение на работата, която продължава да се променя.

🔍 Знаете ли, че... Хората често преувеличават времето, необходимо за изпълнение на трудни задачи (наричано „пристрастие към въздействието“), което ги кара да отлагат. Но веднъж започнали, те обикновено изпълняват задачите по-бързо от предвиденото. Това е една от причините, поради които разделянето на сложната работа на по-малки части увеличава вероятността от нейното изпълнение.

Сценарий 3: Проект с продължителност един тримесечие с множество одобрения и зависимости

Вашият екип подготвя представяне пред клиенти, което включва инженерство, дизайн, маркетинг и правни въпроси. Всяка група следва своя собствен график, а одобренията могат да забавят определени задачи.

Тъй като общият график не е фиксиран, графиката на изразходването дава на ръководството честна представа за напредъка и за това как промените се отразяват на обхвата. По този начин можете да обясните защо графиците се променят, особено когато графикът на проекта се променя поради зависимости между екипите.

🧠 Интересен факт: Хората се чувстват по-мотивирани, когато виждат видим напредък, дори и малки успехи. Това се нарича ефект на градиента на целта. Мозъкът ви ускорява усилията, колкото повече се приближавате към завършването (точно затова диаграмите за изразходване работят!).

Как да създадете диаграма за изразходване/изчерпване с ClickUp

ClickUp действа като конвергентно AI работно пространство, което означава, че вашите задачи, документи, актуализации, спринт данни, отчети и AI помощ се намират в една система, което елиминира разрастването на инструментите.

Ето по-подробен поглед върху това как гъвкавият инструмент ви подпомага. 👇

Започнете настройката на спринта си

Получете безплатен шаблон Създайте последователна основа за спринтове, проследявайте множество задачи и вижте какво е завършено и какво е в процес на изпълнение с шаблона за диаграма за изразходване на ClickUp.

Шаблонът за диаграма за изразходване на ClickUp ви дава солидна отправна точка. Дефинирайте всеки KPI като задача в ClickUp. След това добавете персонализирани полета в ClickUp, като Целева стойност, Действителна стойност, Напредък и дори Предишен период или Отклонение. По този начин записвате числото и контекста около него: как се сравнява с вашата цел, дали тенденцията е възходяща или низходяща и кой екип отговаря за него.

Шаблонът предлага персонализирани статуси на ClickUp, като На път, В риск, Завършено и Незапочнато, за да определите състоянието на всеки KPI.

Да предположим, че провеждате 12-дневен спринт за актуализация на плащанията. Зареждате „Спринт 14“, въвеждате 60-те си очаквани точки за историята и картографирате всичко в значими статуси. На втория ден вашият бекенд инженер изпраща история с 5 точки, QA затваря задача с 3 точки и оставащата работа веднага намалява.

Чуйте мнението на Даяна Милева, директор по клиентски отношения в Pontica Solutions:

С ClickUp ние направихме още една крачка напред и създадохме табла, където нашите клиенти могат да имат достъп и да наблюдават производителността, заетостта и проектите в реално време. Това позволява на клиентите да се чувстват свързани с екипите си, особено като се има предвид, че те се намират в различни страни, а понякога дори и на различни континенти.

Създайте своя истинска контролна зала за спринтове

Вградени в платформата (и интегрирани с ClickUp Templates!), ClickUp Dashboards ви позволяват да създавате персонализирани центрове, които визуализират информация от различни екипи или отдели. Можете да използвате стълбови диаграми, линейни графики, измервателни уреди или числови плочки в зависимост от историята: продажбени резултати, маркетингов обхват, оперативна ефективност, показатели за обслужване на клиенти или KPI, свързани със служителите.

Получете достъп до визуализации в реално време, които отразяват данни от избрани източници с персонализирани табла на ClickUp

Таблото работи най-добре, когато се фокусирате върху двете диаграми, които насочват решенията за спринта: изчерпване за темпо и изчерпване за обхват.

Да предположим, че създавате „Контролен панел Sprint 22“. Добавяте карта Sprint Burndown отляво и карта Sprint Burnup отдясно. Тази комбинация улеснява откриването на истинската причина за забавянето.

Използвайте Sprint Burndown Card в ClickUp Dashboards, за да видите ясно колко бързо напредва работата

Когато сте в средата на спринта, таблото ви показва:

Идеалната линия на изчерпване очаква 27 точки да бъдат завършени.

Действителната линия е на 18

Графиката за изразходване показва, че обхватът скача от 54 на 66, защото продуктът добави три задачи за довършване на въвеждането.

Тези две диаграми, разположени една до друга, разказват много по-различна история от проблемите със скоростта. Екипът не е забавил темпото; спринтът се е променил. Това ви дава ясна следваща стъпка: откажете се от несъществената история и преместете новите задачи за довършване в Sprint 23, вместо да налагате нереалистично темпо.

Следете темпото си в реално време

Разгледайте подробно работата си с картите Sprint Burndown в таблото ClickUp Dashboard

Картите за изчерпване на спринта се актуализират всеки път, когато някой премести задача. Ако идеалната линия очаква 12 завършени точки на втория ден, а действителната линия показва само 6, проверявате таблото си и откривате, че три задачи са заседнали в преглед.

Едно бързо подтикване по време на standup ги кара да се задействат отново.

💡 Професионален съвет: Конфигурирайте табло с KPI с AI карти, които извличат данни от различни източници. Когато данните се актуализират, ClickUp Brain подчертава тенденциите и аномалиите (например внезапен спад в скоростта на спринта или скок в броя на дефектите). Така не се налага да пресявате ръчно суровите числа.

Конфигурирайте AI карти в ClickUp Dashboards, за да създадете бързи standups за последните актуализации

Комбинирайте това с Talk-to-Text. Диктувайте актуализациите си, задействайте AI Card, за да преизчислите показателите, и обновете диаграмите: изразходване, обхват спрямо скорост и др. Ще имате актуализирано табло преди следващата среща или проверка от ръководството.

Продължавайте да разширявате обхвата на проекта

Диаграмите за изразходване са важни, когато спринтът отказва да остане неподвижен.

Забелязвайте промени в обхвата, преди те да провалят спринта ви, с картите за изразходване на спринт в таблото на ClickUp

Sprint Burnup Card отделя завършената работа от общия обхват, така че промените се показват незабавно. Да предположим, че QA добавя четири сценария за достъпност на стойност 10 точки. Линията на обхвата се повдига, линията на напредъка остава стабилна и веднага разбирате, че се стремите към подвижна цел.

Гледайте това видео, за да научите как да създадете PM табло:

Повишете летвата с ClickUp

Диаграмите за спринт правят работата по-ясна, когато екипите се движат бързо и управляват променящи се цели.

Диаграмите за изчерпване поддържат фокуса на всички върху днешния темп, докато диаграмите за изразходване ви помагат да разберете как се развива обхватът. Правилният избор зависи от нивото на промяна около вашия проект, но и двете диаграми дават на вашия екип повече увереност и по-малко изненади.

ClickUp ви предоставя и двата вида графики без допълнителни усилия, защото всяка задача вече съдържа данните, от които се нуждаят вашите графики. Можете да проследявате напредъка, да забелязвате промени в обхвата на проекта на ранен етап и да изпълнявате спринтове с по-малко отклонения. Таблата, картите за спринтове и ClickUp Brain превръщат работното ви пространство в контролна зала, която се актуализира в реално време, докато екипът ви изпълнява задачите. Регистрирайте се в ClickUp още днес! ✅