Най-добрите шаблони на monday.com за планиране и организиране на работата

Компаниите по целия свят търсят начини да постигнат повече, без да се преуморяват.

Неотдавнашно проучване на PwC установи, че отраслите, които използват изкуствен интелект, са почти пет пъти по-продуктивни от тези, които все още не са го внедрили. Това ни напомня, че хората вече не желаят да започват от нулата.

Естествено е да искате да спестите време и да направите всеки усилия малко по-значими.

Ето защо шаблоните за организиране и планиране са важни. Те предлагат лесна отправна точка, спестявайки на хората часове ненужна настройка на работа.

В тази статия ще разгледаме най-добрите шаблони на monday.com, които могат да помогнат на вас и вашия екип да постигнете същото усещане за яснота.

Шаблони за планиране и организиране на един поглед

Ето обобщаваща таблица за всички шаблони за планиране на monday.com и ClickUp:

Какво представляват шаблоните на monday.com?

Шаблоните на Monday.com са предварително създадени, персонализирани рамки, които помагат на екипите да създават проекти, кампании или процеси, без да се налага да изграждат основите всеки път.

Всеки шаблон се предлага с готови табла, колони по подразбиране и вградени изгледи, което ви дава ясна рамка за управление на задачи, графици и отговорности на едно място. Например, представете си, че планирате пускането на продукт на пазара. Вместо да създавате проектен план от нулата, можете да изберете „Шаблон за пускане на продукт на пазара“.

Те вече включват график, отговорници за задачите, колони за бюджета и проследяване на статуса. Всичко, което трябва да направите, е да коригирате подробностите, за да отговарят на вашите цели, и шаблонът веднага се превръща в централен център на вашия проект.

Ето какво предлагат:

Осигурете готова отправна точка за различни видове проекти.

Позволете на екипите да персонализират колони, групи и работни процеси, за да отговарят на техните специфични нужди.

Включете визуални инструменти като диаграми на Гант, табла Канбан и изгледи на времевата линия за по-голяма яснота.

Подкрепете сътрудничеството, като съхранявате задачи, актуализации и файлове в едно споделено пространство.

Какво прави един шаблон на monday.com добър?

В дискусия в Reddit един потребител обясни:

Имам ADHD и се нуждая от напомняния за прости неща като да пия вода, така че да имам списък с лични и свързани с работата задачи, които не ми напомнят... ме оставя с дигитален списък и ръчно написан списък с всички неща, които съм забравил да направя.

Имам ADHD и се нуждая от напомняния за прости неща като пиене на вода, така че ако имам списък с лични и служебни задачи, които не ми напомнят... оставам с цифровия списък и след това с ръчно написан списък с всички неща, които съм забравил да направя.

Това подчертава един често срещан проблем: шаблони, които само събират информация, но всъщност не ви насочват как да я използвате. Един добър шаблон на monday.com решава този проблем. ✨

Това не само съхранява задачите, но и ви помага да ги запомните, да ги приоритизирате и да действате по тях. Най-добрите от тях създават структура, като същевременно ви дават свободата да ги адаптирате към вашия собствен начин на работа.

Ето какво да търсите в един добър шаблон на monday.com:

✅ Включете ясни колони за статус, крайни срокове и графици.

✅ Предоставяйте гъвкави изгледи като Kanban, Gantt или времева линия за различни нужди.

✅ Възможност за сътрудничество с бележки, файлове и споменавания директно в задачите

✅ Използвайте автоматизации, за да напомняте, уведомявате и намалявате ръчното проследяване.

✅ Свържете се с други инструменти, за да съхранявате цялата работа на едно място.

Топ 15 шаблона на monday.com

Ето 15 шаблона на Monday, които могат да ви спестят време и да дадат по-силен старт на вашите проекти.

1. Шаблон за седмични задачи от monday.com

Помните ли филма „Дяволът носи Прада“, когато Анди се давеше в задачи, които трябваше да свърши в последния момент? Дизайнерите искаха промени, Миранда й даваше нови задачи, а тя се затрупваше с купища файлове, които не можеше да подреди.

Шаблонът Design Weekly Tasks Template от monday. com помага да се въведе ред в хаоса, така че всеки да знае върху какво работи през предстоящата седмица.

Можете да проверявате натоварването, за да поддържате баланса и да избегнете преумората на хората. Файловете се съхраняват в таблото, така че никой не губи време в търсене в имейли или папки. С изгледи като диаграми на Гант и прегледи на напредъка можете да видите сроковете и актуализациите с един поглед.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Определете седмичните задачи и възложете отговорности, за да са винаги ясни задълженията.

Проследявайте капацитета на екипа и преразпределяйте задачите, за да балансирате натоварването.

Съхранявайте и достъпвайте дизайнерски файлове в едно централизирано пространство.

✨ Идеално за: Дизайнерски екипи, които трябва да управляват седмични творчески задачи и да поддържат ясна собственост.

2. Шаблон за работен календар от monday.com

Спомняте ли си времето в училище, когато забравяхте крайния срок за проект до вечерта преди датата на предаване? Тази паника е същото чувство, което изпитват екипите, когато загубят представа за крайните срокове.

Шаблонът Work Calendar Template by monday. com помага да се спре хаосът, като поставя всеки краен срок в едно споделено пространство, така че нищо да не ви изненада. Той дава на екипите ясен календарен поглед върху това, какво трябва да се направи и кога, с възможност за възлагане на задачи и определяне на срокове. Можете да видите натоварването по всички направления, което улеснява прехвърлянето на отговорности, преди някой да се претовари. Освен това, интеграцията с Google Calendar гарантира, че независимо дали проверявате телефона, лаптопа или самата дъска, винаги знаете какво предстои.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Планирайте задачите по седмици или месеци с помощта на споделен календар.

Задавайте крайни срокове и отговорности, за да знае всеки какво да приоритизира.

Интегрирайте с Google Calendar, за да синхронизирате автоматично крайните срокове.

✨ Идеално за: Екипи, които искат споделен календар, за да следят графиците и крайните срокове.

3. Шаблон за привличане на клиенти от monday.com

Шаблонът Customer Onboarding Template by monday. com води клиентите през всеки етап от процеса на въвеждане, от началната среща до окончателното обучение, в един структуриран поток. Този шаблон помага на екипите да проследяват изразходваното време, да наблюдават напредъка и да синхронизират работата на персонала по продажбите и обслужването.

Всички участници могат да видят къде се намира клиентът, какво предстои и кой е отговорен за изпълнението.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Управлявайте целия процес на въвеждане от началната среща до внедряването и обучението.

Проследявайте напредъка и инвестираното време, за да поддържате отчетността на проектите.

Съгласувайте екипите по продажбите и тези, които работят с клиенти, с една обща платформа.

Осигурете на клиентите си последователно и професионално преживяване при започването на работа с вас.

✨ Идеален за: Екипи по продажби и CRM, които се нуждаят от структуриран процес за въвеждане на нови клиенти.

4. Шаблон за поддържащи материали за продажби от monday.com

Сделките могат да се забавят, когато търговските представители се борят да намерят най-новия казус или, още по-лошо, изпращат остарели презентации, които объркват потенциалните клиенти. Шаблонът „Поддържащи материали за продажби“ от monday. com решава този проблем, като предоставя на вашия екип едно място за всички брошури, наръчници и слайдове, от които някога ще се нуждаят.

Вместо да търсите линкове, скрити в имейли, или да разследвате кой има „окончателната“ версия на презентацията, вашият екип получава един ясен източник на информация. Шаблонът ви помага и да проследявате създаването на нови материали, така че представителите да знаят точно кога новите ресурси са готови за споделяне.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Централизирайте всички продажбени активи, казуси, брошури, презентации и сценарии на едно място.

Поддържайте всички в синхрон с една одобрена версия на всеки материал.

Проследявайте създаването и одобряването на нови материали, за да бъдат представителите винаги в течение.

✨ Идеален за: Търговски представители, които искат едно място за съхранение и актуализиране на казуси, презентации и допълнителни материали.

📖 Прочетете също: Стратегии за ефективно управление на проектни мениджъри

Представете си следното: шефът ви моли да се обадите на потенциален клиент и изведнъж осъзнавате, че нямате номера му под ръка. Преглеждате стари съобщения, дори търсите в случайни файлове, само за да намерите нужната информация.

Monday. com е проектирал шаблона „Контакти“, за да облекчи този вид стрес. Той съхранява всички ваши взаимоотношения (от клиенти и потенциални клиенти до доставчици и партньори) на едно организирано място. Можете дори да използвате вградени формуляри, за да записвате директно нови потенциални клиенти и да персонализирате таблото, за да проследявате подробности, които са важни за вас, като връзки към социални медии, дати на последно взаимодействие или предстоящи срещи.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Съхранявайте всички взаимоотношения в един централизиран център за лесен достъп.

Събирайте автоматично нови потенциални клиенти с вградени формуляри

Персонализирайте колоните, за да проследявате подробности като социални профили, следващи стъпки или контакти в Google.

Елиминирайте дублиращите се записи и поддържайте чиста и надеждна база данни.

✨ Идеален за: Потребители на CRM, които управляват потенциални клиенти, клиенти и партньори, без да се притесняват от дублиране.

📮 ClickUp Insight: Нашето проучване показва, че една от всеки четири срещи се провежда с 8 или повече участници, а средната продължителност на срещите е около 51 минути. Това се натрупва бързо – екипите могат да губят от 6 до 8 часа всяка седмица само за участие в срещи. 💡Ами ако можехте да си върнете това време? С ClickUp екипите заменят дългите разговори с сътрудничество в рамките на задачите. Споделяйте коментари, файлове, гласови бележки и дори видеоклипове – всичко на едно място. 💫 Реални резултати: Глобалните екипи на STANLEY Security намалиха с над 8 часа седмично времето за срещи, като започнаха да работят в ClickUp.

6. Шаблон за CRM за недвижими имоти от monday.com

През 2021 г. на пазара на жилища се наблюдаваше истинска лудост. Войните за наддаване бяха на първите страници на New York Times, а жилищата се продаваха за дни, а не за месеци.

Шаблонът Real Estate CRM Template by monday. com помага да се преодолее шума в моменти като тези. Като предоставя на агентите единен център за управление на клиенти, обяви и работни натоварвания, този шаблон централизира всички процеси и данни.

Можете да привличате нови потенциални клиенти чрез персонализирани формуляри, да ги свързвате незабавно с конкретни обяви и да проследявате всяка стъпка от процеса. Този инструмент ви предоставя и актуална информация за пазарните данни, като например дни на пазара и наличност на агенти, така че никога няма да бъдете изненадани, когато клиент се обади.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Управлявайте подробностите за имотите, включително цени, местоположение и време на пазара, на едно място.

Записвайте и свързвайте потенциални клиенти с обявите, като използвате вградените формуляри.

Проследявайте всяко взаимодействие с клиенти за по-добро управление на взаимоотношенията

Визуализирайте капацитета на агентите и разпределяйте работната натовареност справедливо.

✨ Идеален за: Агенти по недвижими имоти, които проследяват обяви, управляват потенциални клиенти и координират последващи действия.

👀 Знаете ли, че: Според Forrester Research , за период от три години организациите, които използват ClickUp , са постигнали приблизително 384% възвръщаемост на инвестициите (ROI). Тези организации са генерирали около 3,9 милиона щатски долара допълнителни приходи чрез проекти, реализирани или подобрени с помощта на ClickUp.

7. Шаблон за заявки и одобрения на проекти от monday.com

Шаблонът Заявки и одобрения за проекти съхранява всички одобрения и заявки на едно място. Вместо да използвате таблици, съобщения и имейли за състоянието, можете да създадете формуляри, които да споделяте, за да събирате заявки, да ги насочвате към подходящите лица и да следите напредъка им до одобрението.

Всички заинтересовани страни могат да виждат актуализации на статуса в реално време и автоматизирани напомняния. Това е разликата между проект, който зацикля в „очакване на одобрение“, и проект, който се движи гладко към реализация.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Централизирайте всички заявки за проекти, като използвате вградени формуляри, които могат да се споделят.

Персонализирайте полетата за заявки, за да събирате точно необходимата ви информация.

Проследявайте всяка заявка в един панел с ясни статуси на одобрение.

Автоматизирайте напомнянията и известията, за да не пропускате крайните срокове.

✨ Идеален за: Проектни мениджъри, които се нуждаят от опростен процес за събиране и одобряване на нови заявки.

8. Шаблон за управление на събития от monday.com

Шаблонът за управление на събития на monday.com ви помага да организирате събитие без изненади в последния момент. Можете да добавите формуляри за потвърждение на участие, за да знаете колко души ще присъстват.

Задачи като резервации на доставчици, подготовка на мястото и планове за безопасност са видими в един табло. Можете да зададете крайни срокове, да назначите хора, които да се грижат за различните части (сигурност, списък с гости, логистика) и да следите напредъка. След събитието получавате табла, за да прегледате как са протекли нещата – какво е проработило и какво не – за да бъде следващият път по-добър.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Визуализирайте всички етапи на планирането с проследяване на статуса и видимост на крайните срокове.

Събирайте потвърждения за участие чрез формуляри, за да знаете предварително броя на гостите.

Разпределете ясно ролите (сигурност, управление на доставчици, логистика за гости), така че всеки да знае каква е неговата работа.

Използвайте табла за измерване на успеха на събитията и идентифициране на слабите места.

✨ Идеален за: Организатори на събития, които искат да следят потвържденията за участие, крайните срокове и логистиката на доставчиците на едно място.

🧠 Знаете ли, че: Kraft Heinz реорганизира империята си, като създава две отделни компании: едната се фокусира върху глобални „вкусови“ марки като кетчуп Heinz и крема сирене Philadelphia, а другата се занимава с основни хранителни продукти в САЩ като Kraft Singles. Целта на тази стъпка е да се опрости вземането на решения и да се запази фокусът на всеки отдел.

9. Шаблон за планиране на социални медии от monday.com

Помните ли, когато Barbenheimer завладя интернет през 2023 г.? Изведнъж всички марки, от продавачите на пуканки до авиокомпаниите, се опитаха да се възползват от вълната на розовото и апокалипсиса.

Точно тук се включва шаблонът за планиране на социални медии от monday.com. Вместо да разчитате на вдъхновение в последния момент, получавате структурирано пространство, в което да организирате публикациите по платформа, дата на публикуване и творчески ресурси.

Вашите дизайнери, копирайтъри и стратези могат да работят от една и съща платформа, така че кампаниите да останат последователни и да се изпълняват навреме. Можете дори да видите показатели за това кои публикации са успешни и кои се нуждаят от подобрения следващия път.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Централизирайте творческите ресурси и черновите в едно споделено работно пространство.

Организирайте публикациите по платформа, дата на публикуване и статус за по-голяма яснота.

Импортирайте показатели от социалните медии, за да проследявате ефективността на кампаниите.

Интегрирайте външни файлове и инструменти за по-гладък работен процес.

✨ Идеален за: Маркетинг екипи, които организират съдържание, планират публикации и наблюдават ефективността на различни платформи.

📖 Прочетете също: Реални примери за управление на проекти за вашия екип

10. Шаблон за клиентски кампании за агенции от monday.com

Когато Oreo публикува в Twitter „Все още можете да потапяте в тъмното“ по време на прекъсването на тока по време на Супербоул 2013, това беше резултат от легендарната подготовка и координация между тяхната агенция и екипа на марката.

Днес скоростта, с която се стартират кампании, само се ускорява. Тук на помощ идва шаблонът „Клиентски кампании за агенции“ на monday.com. Този шаблон предоставя на агенциите специално работно пространство, в което да се справят с всичко – от приемането на клиенти до стартирането на кампании.

Освен това можете да централизирате заявките на клиентите с помощта на персонализирани формуляри, да интегрирате инструменти като HubSpot и Mailchimp за безпроблемен поток на данни и да проследявате кампаниите в календари или табла.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Организирайте взаимоотношенията с клиентите с интегрирани директории за контакти от инструменти като HubSpot.

Проследявайте и управлявайте кампании в стандартизиран работен процес, който съкращава циклите на одобрение.

Бъдете в течение със статуса на проектите с подробни изгледи за проследяване и табла.

Балансирайте натоварването между членовете на екипа, за да спазите графика на всяка кампания.

✨ Идеално за: Агенции, които управляват множество клиентски кампании с интеграции и централизирани работни процеси.

11. Шаблон за маркетингова стратегия от monday.com

В Австралия телекомуникационният гигант Telstra изненада всички с танцова кампания, наречена „Telstrut“, която стана вирусна в TikTok. Видеото събра над 22 милиона гледания и помогна на компанията да се свърже с по-младата аудитория, която може би никога не би се замислила за телефонен оператор.

Ето къде шаблонът за маркетингова стратегия на monday.com може да направи разликата за екипите. Този шаблон ви предоставя едно място, където да планирате целите, бюджетите и кампаниите си.

След това можете да ги използвате, за да съгласувате тримесечните планове с ежедневните дейности, да проследявате напредъка с визуални графики и да поддържате целия екип в синхрон. Резултатът е по-малко предположения и повече фокус върху това, което наистина стимулира растежа на вашия бизнес.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Проследявайте всички маркетингови проекти заедно с графици и диаграми.

Планирайте бюджетите за всяка инициатива на едно място

Задавайте напомняния и известия, за да сте в крак с работата си.

Съгласувайте кампаниите с големи цели, така че всяка дейност да има въздействие.

✨ Идеално за: Маркетинг екипи, които планират тримесечни или годишни стратегии, като съгласуват бюджетите и ключовите показатели за ефективност.

📖 Прочетете също: Как да използвате изкуствен интелект в управлението на проекти

12. Шаблон за функции и версии от monday.com

Шаблонът „Пътна карта за функции и версии“ на monday.com ви дава възможност да планирате какво ще създадете, кога и защо. Можете да планирате версиите по тримесечия, да видите кои функции зависят от други и да определите приоритетите въз основа на въздействието и усилията.

Ако нещо се промени – например промени на пазара, обратна връзка от потребители или ограничения на ресурсите – можете да коригирате плана и да пуснете актуализации. Прозрачността означава, че всички знаят какво предстои и какво се очаква.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Създайте своя план за развитие с времеви график, така че всеки да вижда какво предстои и кога.

Приоритизирайте изданията, използвайки критерии като въздействие, усилия и обратна връзка, за да се съсредоточите върху най-важното.

Проследявайте напредъка на пускането с помощта на статуси, за да знаете какво е готово, в подготовка или все още в очакване.

✨ Идеално за: Продуктови мениджъри, които приоритизират, планират и проследяват пускането на нови функции и пътни карти.

13. Шаблон за клиентски проекти от monday.com

Шаблонът „Проекти на клиенти“ от monday.com ви предоставя централизирано работно пространство, в което да управлявате всеки детайл от проектите на вашите клиенти. Свържете контактите директно с техните проекти, проследявайте графиците и виждайте актуализациите на бюджетите в реално време, докато се записват часовете. Той улеснява и сътрудничеството, като съхранява комуникацията, задачите и данните по проектите на едно място.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Проследявайте проектите на клиентите с обзорни таблици, които показват графици, напредък и крайни срокове.

Създавайте оферти и фактурирайте клиентите точно с проследяване в реално време на часовете и бюджетите.

Сътрудничество със заинтересованите страни чрез възлагане на задачи и споделяне на актуализации по проектите в едно пространство.

✨ Идеален за: Екипи за обслужване на клиенти, които управляват отчитаните часове, резултатите и сътрудничеството със заинтересованите страни.

📖 Прочетете също: Как да се справите отлично с управлението на ИТ проекти

14. Шаблон за управление на видео продукция от monday.com

Представете си, че ръководите видеоклип за марката на клиент. Сценарият е одобрен, но екипът на място чака графиците, актьорите все още нямат списъци с ангажиментите си, а клиентът изведнъж иска да прегледа отново сценария.

Шаблонът за управление на видео продукция на monday.com е това, на което можете да разчитате в такива ситуации. Можете да управлявате заявките, както постъпват, да възлагате задачи на подходящите членове на екипа и да проследявате напредъка от предпродукцията до постпродукцията.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Записвайте заявки за видео чрез персонализирани формуляри и ги филтрирайте по категория или приоритет.

Наблюдавайте всички клиентски проекти в един изглед с ясни актуализации на статуса и проследяване на напредъка.

Управлявайте работните процеси от концепцията до доставката, като се уверите, че всеки етап се изпълнява според графика.

Проследявайте и сравнявайте планираните и действителните разходи с визуални табла, за да останете в рамките на бюджета.

✨ Идеално за: Екипи за видеопродукция, които контролират заявки, бюджети и проекти от начало до край.

🧠 Знаете ли, че: Honeywell планира да се раздели на три публични компании до 2026 г.: Aerospace, Automation и Advanced Materials. Ръководителите казват, че това ще позволи на всеки клон да „планира по свои собствени условия“. Това е същата логика, както разделянето на една разбъркана дъска на три monday. com дъски за по-добро управление на работния процес.

15. Шаблон за възможности след събитие от monday.com

Шаблонът „Възможности след събитие“ на monday.com значително улеснява последващите действия след събития. Вместо да претърсвате таблици и имейли, получавате един централен хъб, където да събирате обратна връзка от участниците, да проследявате потенциални клиенти и да прогнозирате възможности.

Освен това, шаблонът ви помага да превърнете шума около събитието в измерими бизнес резултати, като поддържате фокуса на екипа си дълго след като сцената е почистена.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Събирайте обратна връзка от участниците с помощта на персонализирани формуляри за бързи прозрения.

Организирайте новите потенциални клиенти по размер, статус и крайни срокове за по-добро проследяване.

Прогнозирайте възможностите за продажби с вградени табла

Обобщете данните за събитията, за да откриете тенденции и да измерите удовлетвореността

✨ Идеален за: Маркетинг и продажби екипи, които превръщат последващите действия след събития в реални бизнес възможности.

Ограничения на monday.com

Този рецензент на G2 сподели:

Създаването на първия ни шаблон за проект отне около 20-30 часа... дублирането на големи групи задачи е бавно, а задачите понякога се преподреждат сами, което направи настройката и мащабирането по-трудни от очакваното.

Създаването на първия ни шаблон за проект отне около 20-30 часа... дублирането на големи групи задачи е бавно, а задачите понякога се преподреждат сами, което направи настройката и мащабирането по-трудни от очакваното.

Този модел се появява в повечето рецензии. Те не са пречка за всеки екип, но подчертават пропуските, с които потребителите постоянно се сблъскват.

Проследяването на времето и повтарящите се задачи изискват решения, които не са интуитивни.

Силната зависимост от приложения на трети страни увеличава разходите и сложността

По-труден процес на настройка за по-големи проекти, с проблеми с дублиране и преподреждане

Контролът на разрешенията и опциите за експортиране на данни изглеждат ограничени за много компании.

Проблемите с производителността и периодичните забавяния на системата разочароват екипите, които разчитат на скоростта.

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за управление на проекти за всички видове проекти

Алтернативни шаблони на monday.com

Много екипи започват с шаблони от monday.com, за да организират задачите и графиците, но с разширяването на сътрудничеството между отделите и инструментите информацията лесно се разпръсква. Това, от което се нуждаете, е едно работно пространство, което свързва всичко – не само колекция от шаблони. Ето тук ClickUp предефинира начина, по който екипите планират и организират работата си. ClickUp е първото в света конвергентно AI работно пространство, което обединява всички работни приложения, данни и работни процеси на едно място. От шаблони за проекти до проследяване на цели и отчитане, ClickUp помага на екипите да управляват всеки детайл, без да се налага да превключват между инструменти.

ClickUp елиминира всички форми на разпръскване на работата, като предоставя 100% контекст и едно място, където хората и AI агентите могат да работят заедно. Независимо дали стартирате нова кампания или координирате сложни операции, персонализираните шаблони на ClickUp превръщат планирането в напредък – по-бърз, по-умен и по-свързан. Да започнем! 🏁

1. Шаблон за продажбена тръба на ClickUp

Получете безплатен шаблон Превърнете събраните данни в ясна картина на това, което работи най-добре, с шаблона за продажбена тръба на ClickUp.

Екипите по продажбите често се сблъскват с проблеми, свързани с прекалено много потенциални клиенти, разпръснати на прекалено много места. Шаблонът за продажбена тръба на ClickUp ви предоставя определена структура от самото начало. Вместо да преследвате потенциални клиенти чрез безкрайни таблици, можете да ги видите всички на едно място, да ги премествате от етап на етап и да си водите бележки точно там, където ви трябват.

Напредъкът се проследява по-лесно, а екипът ви има единна представа за това, което се случва. Можете също да настроите различни изгледи в зависимост от това как предпочитате да работите – дали това е табло, списък или времева линия.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Разположете всяка стъпка от процеса на продажбите на ясна табло

Откройте най-важните потенциални клиенти с помощта на персонализираните полета на ClickUp.

Проверявайте напредъка с табла, които показват какво се случва.

ClickUp Automations се грижи за малките повтарящи се задачи.

✨ Идеално за: Екипи по продажбите, които изграждат и проследяват своя процес от първоначалния контакт до сключването на сделката.

2. Прост CRM шаблон на ClickUp

Получете безплатен шаблон Управлявайте всички малки, но важни точки на контакт от едно място чрез шаблона Simple CRM Template by ClickUp.

С шаблона ClickUp Simple CRM можете да съхранявате контактна информация, да проследявате потенциални клиенти и да отбелязвате етапа на всяка връзка, без да се налага да преминавате от един инструмент в друг.

Този шаблон ви дава ясна представа за това къде се намира всеки клиент във вашата тръбопроводна система, независимо дали проследявате нов потенциален клиент или проверявате дългосрочен клиент. Той е достатъчно лек за малки екипи, но и достатъчно гъвкав, за да расте с разширяването на вашите нужди, което го прави нещо, на което можете да разчитате всеки ден.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Съхранявайте всички данни за контакт с клиенти в една подредена таблица.

Следете напредъка от начало до край с ясни статуси.

Автоматизирайте напомнянията, за да се извършват последващите действия винаги навреме.

Прегледайте моделите в взаимодействията с клиентите , за да насочите бъдещите решения.

✨ Идеално за: Маркетинг екипи, които превръщат целите в структурирани кампании с измерими резултати.

3. Шаблон за маркетингов план на ClickUp

Получете безплатен шаблон Останете в синхрон с общите табла и прозрачните актуализации на напредъка, като използвате шаблона за маркетингов план на ClickUp.

Шаблонът за маркетингов план на ClickUp превръща амбициозните ви идеи в реалистична маркетингова пътна карта. Можете да зададете цели, да ги разделите на задачи и да подредите всичко по времева линия, която ви се струва управляема.

Вградените изгледи като „Ключови резултати“ и „Табла за напредък“ улесняват визуализирането на това, което работи и какво се нуждае от корекция. Шаблонът също така се развива заедно с вас, така че независимо дали стартирате първата си кампания или провеждате многоканални инициативи, винаги разполагате със структурирана система, която да ви насочва.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Определете ясни цели и ги свържете директно с измерими резултати.

Начертайте кампаниите на времева линия, за да проследявате изпълнението стъпка по стъпка.

Следете ключовите показатели на едно място, за да не изпускате от поглед производителността.

✨ Идеално за: Маркетинг екипи, които превръщат целите в структурирани кампании с измерими резултати.

4. Шаблон за календар с съдържание на ClickUp

Получете безплатен шаблон Избягвайте изтощаването на екипа с последни минутни промени с шаблона за календар на съдържанието на ClickUp.

Шаблонът за календар на съдържанието на ClickUp ви дава усещане за контрол и ритъм върху вашия ритъм на съдържателния маркетинг. Той ви позволява да планирате публикации в блога, видеоклипове и актуализации в социалните мрежи на едно място, с цветни етикети и персонализирани полета на ClickUp, за да проследявате формати и кампании.

Можете да намалите мащаба, за да планирате тримесечни теми, или да увеличите мащаба, за да коригирате крайния срок за една публикация. Календарът и таблото на ClickUp улесняват писателите, дизайнерите и маркетолозите да останат синхронизирани и да поддържат съдържанието без хаос.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Планирайте и визуализирайте кампании месеци предварително в различни формати.

Задавайте крайни срокове и отговорни лица, за да поддържате творческата работа в правилната посока.

Използвайте календарни и таблови изгледи, за да видите графика си от всеки ъгъл.

Проследявайте кампаниите и напредъка с етикети, полета и персонализирани статуси.

✨ Идеално за: Екипи, които планират блогове, видеоклипове и кампании с ясни крайни срокове.

💡 Професионален съвет: Използвате календара на ClickUp? Опитайте тази комбинация от ClickUp Brain + Autopilot, за да го активирате и да го поддържате в ред. Отворете календара, кликнете върху ClickUp Brain и поставете едноизречен кратък текст за темите на този месец. ClickUp Brain ще създаде задачи със статуси, собственици и дати за секунди. Помолете изкуствения интелект да извлече задачите за действие от документа на срещата ви, за да не пропуснете нищо. Създавайте задачи от вашите инструкции и изпълнявайте автоматични актуализации с ClickUp Brain и AI агенти След това добавете персонализиран Autopilot Agent към този списък с прост тригер, като промяна на статуса или дата преди крайния срок. Дайте му инструменти като Създаване на задачи, Управление на задачи и Написване на актуализация на проекта, за да може да присвоява собственици, публикува отчети и пише седмичното обобщение за вас. Сега календарът се попълва сам, пречките се появяват навреме и вие посвещавате енергията си на работата, а не на настройките! ⚡

5. Шаблон за календар за социални медии на ClickUp

Получете безплатен шаблон Присъединете се към разговорите, като запазите цялостната си стратегия с шаблона за календар за социални медии на ClickUp.

Помислете колко бързо се променят тенденциите в интернет. Един ден е мем за „тихо напускане“, на следващия е вирусният танц в TikTok или сензационна новина, която всички марки се опитват да коментират. Социалните екипи живеят в този вихър и без календар публикациите могат да изглеждат прибързани или дори да пропуснат момента си.

Шаблонът за календар за социални медии на ClickUp ви осигурява баланс между гъвкавост и структура. Можете да подредите кампаниите седмици предварително, да възложите задачи на дизайнери или копирайтъри и след това бързо да се адаптирате, когато се появи нова тенденция.

Вградените изгледи ви позволяват да виждате всичко наведнъж или да увеличите дадена кампания. Потребителските полета на ClickUp, като хаштагове, теми и дати на публикуване, подреждат всички подробности, за да не се налага да преминавате от една платформа на друга.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Организирайте съдържанието на различни платформи с ясни срокове и отговорности.

Проследявайте хаштагове, теми на кампании и данни за ефективността на едно място.

Използвайте календарни и таблови изгледи, за да планирате, коригирате и препланирате с лекота.

Сътрудничество с дизайнери, писатели и мениджъри без объркващи предавания

✨ Идеален за: Екипи за социални медии, които стандартизират планирането и графиците предварително или искат да автоматизират процесите си.

👀 Интересен факт: През 2024 г. Microsoft преструктурира своите AI екипи, обединявайки ги под един лидер, за да ускори процеса на вземане на решения. Целта: по-малко изолирани екипи, по-бързо планиране. Това е реален пример за реорганизация на зависимостите в рамките на един работен процес.

6. Шаблон за управление на проекти ClickUp

Получете безплатен шаблон Постигнете последователност, за да се чувства изпълнението по-гладко с шаблона за управление на проекти ClickUp.

Доклад на McKinsey показва, че екипите, които получават високи оценки за доверие и комуникация, са над три пъти по-ефективни и пет пъти по-склонни да постигат резултати в сравнение с тези, които не дават приоритет на тези елементи.

Това е от голямо значение за управлението на проекти, където са включени много задачи, хора и срокове. Шаблонът за управление на проекти на ClickUp ви помага да обедините хора, задачи и срокове в едно работно пространство, така че всеки да знае какво следва.

Можете да разделите голяма задача на по-малки части, да разпределите отговорностите и да начертаете зависимостите, за да не се изгуби нищо по време на прехода. Използвайте времевата линия и изгледите на Гант, за да видите как всичко се свързва, както и списъци със задачи и табла за ежедневния напредък.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Планирайте целия обхват на проекта с времеви графики или изглед на Гант, за да можете да предвидите препятствия.

Разпределяйте задачите ясно, като посочвате отговорните лица, крайните срокове и зависимостите, за да не пропуснете нищо.

Използвайте персонализирани полета и статуси, които отговарят на начина, по който работи и се развива вашият екип.

Автоматизирайте напомнянията и актуализациите, за да виждате напредъка и да забелязвате закъсненията навреме.

✨ Идеално за: Оперативни екипи, които стандартизират процесите по управление на проекти с цел постигане на ефективност.

📖 Прочетете също: Как да подобрите производителността на работната сила

7. Шаблон за планиране на събития в ClickUp

Получете безплатен шаблон Сътрудничество в реално време и ранна диагностика на рисковете с шаблона за планиране на събития на ClickUp.

Шаблонът ClickUp Event Planning Template събира списъци с доставчици, планиране на бюджета, списъци с гости и графици под един покрив за подходящия момент.

Можете да следите местата, да възлагате задачи за кетъринг или логистика и да виждате графиците с един поглед в ClickUp Calendar View. ClickUp Custom Fields обработва подробности като състоянието на бюджета и плащанията, докато изгледите на таблото и списъка улесняват проследяването на напредъка.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Организирайте всеки етап от планирането в специални списъци за дейности, съоръжения и фактуриране.

Визуализирайте графиците в календар или табло, за да не пропускате крайните срокове.

Проследявайте състоянието на бюджета и актуализациите на плащанията с помощта на персонализирани полета, вградени в шаблона.

Сътрудничество в ClickUp Docs за съхранение на договори с доставчици, данни за спонсори и бележки за събития

✨ Идеално за: Екипи, които се занимават с планиране на събития, логистика и координация на доставчици на едно място.

8. Шаблон за списък за проверка при пускане на продукт на ClickUp

Получете безплатен шаблон Съсредоточете се върху създаването на нещо трайно с шаблона за списък за пускане на продукт на ClickUp.

Шаблонът за списък за проверка при пускане на продукт на ClickUp представя основните етапи при пускането на вашия продукт, за да можете да видите цялостната картина ясно. Гледките на Гант и времевата линия ви показват кога наближават крайните срокове. Потребителските полета подреждат задачите между екипите, като дизайн, маркетинг и операции. Автоматизациите работят на заден план, напомняйки на всички какво следва.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Разделете стартирането на етапи, така че всяка стъпка да е ясна.

Използвайте изгледите на Гант и времевата линия, за да следите сроковете.

Разделете задачите по екипи с прости потребителски полета.

Настройте автоматизации, за да се изпълняват напомнянията във фонов режим.

✨ Идеален за: Екипи за продукти и GTM, които осигуряват гладка координация по време на важни етапи от пускането на пазара.

Ако сте любопитни да разберете как работните процеси се автоматизират с ClickUp, това видео ще ви обясни всичко за няколко минути:

9. Шаблон за въвеждане на клиенти в ClickUp

Получете безплатен шаблон Проследявайте важните елементи като пакети или видове услуги с шаблона за регистрация на клиенти на ClickUp.

Wyzowl установи, че 63% от клиентите вземат предвид процеса на въвеждане, когато решават дали да продължат да използват даден продукт. Първото преживяване определя успеха или провала на взаимоотношенията.

Шаблонът за въвеждане на клиенти в ClickUp ви предоставя структурата, необходима за постигане на желания резултат. Вместо да се борите с разпръснати бележки или да повтаряте едни и същи стъпки отначало, можете да насочвате клиентите през ясен процес.

От начални разговори до въпросник за назначаване на работа, всичко е организирано на едно място. Освен това, таблата за управление на ClickUp ви позволяват да виждате напредъка с един поглед, което улеснява поддържането на ангажираността и увереността на клиентите.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Организирайте етапите на въвеждане с ясни статуси като „Нов клиент“, „Обаждане за въвеждане“ и „Завършено“.

Събирайте и съхранявайте данни за клиентите с помощта на персонализирани полета и формуляри за регистрация.

Използвайте изгледи за ръководства, въпросници и проследяване на процесите, за да може всеки да бъде в синхрон.

Автоматизирайте напомнянията и актуализациите, за да предоставите на клиентите си гладко и последователно преживяване.

✨ Идеален за: Екипи за обслужване, които последователно насочват новите клиенти през етапите на въвеждане.

10. Шаблон за набиране и наемане на персонал на ClickUp

Получете безплатен шаблон Автоматизирайте напомнянията, за да сте сигурни, че кандидатите ще получат отговор от вас навреме с шаблона за набиране и наемане на персонал на ClickUp.

Шаблонът за набиране и наемане на персонал на ClickUp ви помага да избегнете тази празнина, като ви предоставя пространство за управление на обяви за работа, проследяване на кандидатури, преглед на кандидати и контрол на всеки етап. Картите за оценка на интервютата ви помагат да сравнявате справедливо.

Потребителските полета за роля, етап и източник поддържат нещата организирани. Автоматизациите имат способността да задействат напомняния, когато някой се нуждае от незабавно действие или комуникация. С всичко на едно място, наемането на персонал е по-приятно за кандидатите и по-лесно за вас.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Проследявайте всеки кандидат през етапи като „Кандидатстване“, „Интервю“, „Оферта“ и „Нает“.

Използвайте стандартизирани карти за оценка на интервюта, за да сравнявате обратната връзка по справедлив начин.

Съхранявайте заявления, обратна връзка и данни за кандидатите в споделени изгледи, за да не се губи нищо.

✨ Идеално за: HR екипи, които ефективно проследяват кандидати, интервюта и процеси по наемане на персонал.

11. Шаблон за проследяване на грешки в ClickUp

Получете безплатен шаблон Вземайте информирани решения бързо с шаблона за проследяване на грешки на ClickUp.

През юли 2024 г. дефектна актуализация на CrowdStrike причини срив на милиони Windows компютри по целия свят. Екипите се бореха да възстановят системите, докато устройствата се рестартираха безкрайно при стартиране, което засегна бизнеса от авиокомпании до болници.

Шаблонът за проследяване на грешки на ClickUp предоставя на екипите ясен начин да откриват, записват и отстраняват грешки, преди те да доведат до прекъсване на работата или спиране на системата. Можете да регистрирате всяка грешка, да я възложите на подходящия разработчик и да следите напредъка, без да губите подробности.

Изгледите като списъци и табла ви помагат да приоритизирате поправките, докато персонализираните полета запазват контекста, свързан с всеки доклад за грешка.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Регистрирайте и категоризирайте бъгове с помощта на персонализирани полета, за да могат разработчиците да знаят точно какъв е проблемът, кога е възникнал и коя част от продукта засяга.

Разпределете отговорностите между членовете на екипа и определете крайни срокове, като по този начин гарантирате отчетност за всяка корекция и избягвате проблема „кой работи по това?“.

Проследявайте състоянието на бъговете в реално време чрез изгледи като списъци, табла или календари, което улеснява визуализирането на отворените, в процес на работа или разрешени проблеми.

✨ Идеален за: Инженерни екипи, които систематично регистрират, приоритизират и отстраняват бъгове.

12. Шаблон за OKR и цели на компанията ClickUp

Получете безплатен шаблон Задайте измерими цели и ги проследявайте с шаблона за OKR и цели на ClickUp.

Шаблонът за OKR и цели на ClickUp Company разбива големите цели на ясни и измерими резултати. Екипите могат да видят как тяхната работа се вписва в по-голямата картина, а мениджърите могат да проследяват напредъка, без да се затрупват с доклади. Това е начин да превърнете високите цели в стъпки, които действително се изпълняват.

Шаблонът е създаден, за да се справя както с високите цели на компанията, така и с по-малките етапи, които ги подкрепят. Можете да зададете цел на ниво компания, а след това да я разделите на ключови резултати за всеки отдел или екип.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Задайте цели и ги свържете с измерими ключови резултати, за да можете лесно да следите напредъка.

Разпределяйте задачи на подходящите хора с ясни срокове и отговорности.

Проследявайте напредъка в изгледи като табла, списъци и времеви линии, без да създавате допълнителна работа.

Споделяйте актуализации между екипите, за да знаят всички какво напредва и какво все още се нуждае от внимание.

✨ Идеално за: Компании, които съгласуват OKR и измерими цели между екипи и отдели.

13. Шаблон за въвеждане на нови служители в ClickUp

Получете безплатен шаблон Следвайте готова структура, която опростява процеса с шаблона за въвеждане на нови служители в ClickUp.

Едно добро въвеждане в работата може да накара човек да се почувства уверен и добре дошъл веднага. Шаблонът за въвеждане на нови служители в ClickUp е създаден, за да гарантира, че всеки новоназначен служител се чувства като част от екипа от първия ден.

Това, което прави този шаблон толкова полезен, е неговата гъвкавост. Можете да създавате списъци за проверка, да задавате крайни срокове и да добавяте персонализирани полета за подробности като отдел, заплата или модули за обучение. Изгледите като календари и списъци улесняват визуализирането на предстоящите задачи.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Организирайте задачите по въвеждането в работата в ясни стъпки, така че новите служители да знаят точно какво да очакват през първите си дни.

Разпределете отговорностите между мениджърите и членовете на екипа, за да се уверите, че няма грешки или пропуски.

Използвайте календарни и списъчни изгледи, за да следите срещи, обучения и ключови срокове.

Съхранявайте важни данни като формуляри, документи и политики на едно място, за да не се налага на служителите да ги търсят на различни места.

Проследявайте цялостния напредък, за да се уверите, че всяка част от процеса на въвеждане се изпълнява гладко и навреме.

✨ Идеален за: Мениджъри по човешки ресурси, които осигуряват гладко въвеждане и обучение на нови служители.

14. Шаблон за дневен ред на среща в ClickUp

Получете безплатен шаблон Превърнете срещите от загуба на време в сесии, в които нещата наистина се свършват, с шаблона за дневен ред на срещи на ClickUp.

Помислете колко часа сте прекарали в безплодни срещи. Без структура дори и най-добронамерената среща може бързо да се отклони от курса си.

Тук на помощ идва шаблонът за дневен ред на срещи на ClickUp. Можете да очертаете целите, темите и въпросите за обсъждане в едно споделено пространство, така че никой да не остане в неведение.

Всяка точка от дневния ред може да бъде възложена, проследявана и преразгледана, така че задачите не изчезват след края на срещата. Комбинирайте това с изгледи като Docs за водене на бележки или задачи за последващи действия и ще получите система, която поддържа срещите организирани, без да добавя допълнителна работа.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Очертайте ясно темите и целите на срещата, за да знаят всички какво да очакват.

Разделете всяка точка от дневния ред на задачи с ясни отговорници и крайни срокове.

Използвайте Docs за сътрудничество в реално време и за водене на бележки по време на срещата.

Дръжте задачите за проследяване на видно място, за да не се забравят действията, които трябва да бъдат изпълнени.

Проследявайте напредъка по време на срещите, за да видите как дискусиите водят до реални резултати.

✨ Идеално за: Екипи, които организират структурирани, целенасочени и ориентирани към действие срещи.

📖 Прочетете също: Стратегии за планиране на капацитета за максимално използване на вашите ресурси

15. Шаблон за ежедневен планиращ календар на ClickUp

Получете безплатен шаблон Повишете производителността с структурирана, повторяема система чрез шаблона за ежедневен планиращ календар на ClickUp.

Забелязали ли сте как денят може да отмине, без дори да осъзнаете къде е отишло времето? Проучване на Microsoft установи, че 68% от работниците се борят да получат достатъчно време за непрекъсната концентрация. Тук на помощ идва шаблона ClickUp Daily Planner.

Можете да разделите деня си на категории като работа, лични дела или цели, а след това да определите приоритетите си според това, което наистина е важно. Оформлението улеснява откриването на нещата, които изискват незабавно внимание, а визуалното проследяване на напредъка ви помага да видите динамиката, която създавате през деня.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Намалете стреса, като знаете точно какво ви предстои.

Подобрете управлението на времето с ясни инструменти за планиране

Приоритизирайте задачите, за да не се загубят най-важните от тях.

С вградени статуси, полета и изгледи можете да премествате задачите през деня си като контролни точки.

✨ Идеално за: Лица и мениджъри, които искат проста система за ежедневно приоритизиране на задачите.

Няма план, който да е прекалено голям с ClickUp

Шаблоните са нещо повече от удобни малки преки пътища. Те са тайната, която ви помага да се чувствате спокойни и да контролирате работата си. Разгледахме много опции, но истината е, че не всички инструменти за планиране са еднакви.

Това, което отличава ClickUp, е усещането, че най-накрая всичко е на едно място. Не е нужно да се занимавате с различни приложения или да се притеснявате къде се намират нещата. Задачите, графиците, бележките и разговорите са на едно място, готови, когато имате нужда от тях.

Ако сте чакали знак, за да опитате нещо ново, ето го. Опитайте ClickUp и вижте как се чувства планирането, когато е наистина приятно.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp и нека работата ви се нареди на мястото си. 🎉