Преглед на monday.com с предимства и недостатъци

Всички разчитаме на инструменти – било то лепящи се бележки, електронни таблици или прости приложения – за да поддържаме реда. Но тези инструменти просто не могат да се справят с комплексни работни процеси, кратки срокове и координация на екипа. Тук софтуерът за управление на проекти става незаменим, като променя начина, по който фирмите планират, изпълняват и наблюдават проекти в голям мащаб.

Сред най-добрите конкуренти е monday.com, известен с гъвкавостта си при работа с различни работни процеси и управление на проекти. Но дори и най-добрият софтуер за управление на проекти има ограничения.

Ако сте бизнес лидер или проектен мениджър и обмисляте да използвате monday.com или неговите алтернативи, този отзив за monday.com ще ви помогне да вземете решение. Прочетете за предимствата и недостатъците на Monday и защо може да обмислите по-мощни инструменти за управление на проекти като ClickUp.

⏰60-секундно резюме Ето кратко представяне на monday.com и неговите алтернативи: monday.com е гъвкаво и визуално привлекателно решение за управление на проекти с персонализирани табла и различни опции за преглед.

Той предлага мощни възможности за автоматизация чрез интерфейс без код, подобряващ ефективността на работния процес.

Неговите табла и функции за отчитане позволяват ефективно наблюдение на напредъка на екипа и използването на ресурсите.

Интеграцията му с популярни приложения на трети страни като Slack и Google Drive оптимизира работните процеси.

Ценовите планове варират от безплатни до корпоративни, с различни функции и разходи.

Предимствата включват лекота на използване, силни визуализации и множество интеграции, но за някои потребители може да липсва структура.

ClickUp е по-комплексна алтернатива, предлагаща подход „всичко в едно приложение“ с усъвършенствана изкуствена интелигентност (ClickUp Brain) и широки възможности за персонализиране на автоматизацията.

С функции като интегриран чат, стабилна съвместна работа с документи и по-широк набор от интеграции, ClickUp отива отвъд управлението на проекти, за да управлява цялото ви работно ежедневие в един инструмент.

Общ преглед на monday.com като инструмент за управление на проекти

monday.com се отличава сред множеството безплатни софтуери за управление на проекти, базирани в облака, с интуитивния си дизайн и лесен за ползване интерфейс. Той е организиран в работни пространства, екипи, табла и поделементи. Докато визуализирате задачите като редове в табличния изглед на Monday, можете да персонализирате съответните колони, за да проследявате данните за задачите, включително актуализации на статуса, графици и етикети.

Платформата предлага основно управление на задачите с 15 вида изгледи, включително диаграми на Гант, табла Канбан, календари, карти и моментални снимки. Тези изгледи позволяват на екипите да следят напредъка от различни гледни точки с актуализации в реално време. Задачите са обозначени с цветове за лесно разпознаване, което улеснява проследяването на напредъка с един поглед.

Колоните във всеки изглед могат да се персонализират. Можете да добавите подробности като бюджети, графици или друга важна информация. Можете да споделяте табла с потребители, които не са регистрирани в monday.com, чрез линк за достъп само за преглед. По този начин всички заинтересовани страни са информирани, без да е необходимо да имат отделни акаунти.

monday.com включва и обширна библиотека с уроци. Тя помага както на начинаещите, така и на опитни потребители да извлекат максимума от функциите на платформата. Платформата предоставя разнообразни инструменти за визуализация на данни, които позволяват на потребителите да персонализират работните си пространства според конкретните си нужди. Нека разгледаме функциите на monday.com и видим как да ги използвате в своя полза.

🧠Интересен факт: Хенри Гант изобрети широко използваната диаграма на Гант между 1910 и 1950 г. Тя беше създадена за управление на корабостроителни проекти по време на Първата световна война и оттогава се превърна в основен инструмент в управлението на проекти.

Автоматизирайте задачите и процесите

monday.com предлага решение без кодиране, което позволява на потребителите да автоматизират задачи и процеси без усилие и без да се изисква опит в кодирането. Потребителите могат да създават персонализирани автоматизирани работни потоци, използвайки команди „когато-тогава“, или да избират от различни предварително създадени шаблони за автоматизация, за да отговорят на своите нужди.

Асистентът за работния процес Monday AI повишава производителността, като изпълнява различни задачи, като изпращане на известия, актуализиране на статуси, създаване на нови елементи и разпределяне на членове на екипа, когато са изпълнени определени условия.

Следете напредъка на вашия екип

Таблото на monday.com ви позволява да видите всички проекти в един единствен формат. С над 30 налични приложения и джаджи, можете ефективно да следите напредъка на проектите, да проследявате бюджетите и да оценявате натоварването на екипа.

Можете да избирате и организирате групи от различни табла в един табло, като централизирате всички данни на едно място и използвате джаджи, за да имате достъп до всички необходими инструменти и информация с един поглед.

Проследявайте и управлявайте времето ефективно

monday.com предлага надеждни функции за проследяване на времето, които ви позволяват да видите времевите интервали и напредъка на всяка задача, като просто кликнете върху конкретна клетка за проследяване на времето. Можете да редактирате всички записи в дневника за проследяване на времето, като по този начин гарантирате точността на записите.

Освен това платформата поддържа блокиране на времето. Повишете производителността, като разделите деня си на управляеми времеви блокове, фокусирайте се върху една задача наведнъж и поддържайте структуриран работен процес през целия ден.

Оптимизирайте използването на ресурсите

Организирайте задачите в групи и ги разпределяйте лесно на отделни членове на екипа или на цели екипи. Колоната „Хора“ ви позволява да разпределяте задачи на отделни лица, цели екипи или подекипи. Можете също да добавяте приблизителни времена и приоритети към задачите за по-добро управление на натоварването в monday.com.

Изгледът „Работна натовареност“ позволява на проектните мениджъри да наблюдават работната натовареност на членовете на екипа в реално време. Сините балони показват работната натовареност, а червените балони сигнализират за потенциално претоварване.

Интегрирайте с други приложения на трети страни

monday.com се интегрира с популярни инструменти като Slack, Google Drive, Microsoft Teams и Salesforce. Той позволява автоматизация чрез приложения като Zapier, предлага двупосочна синхронизация с инструменти като Google Calendar и осигурява актуализации в реално време чрез комуникационни платформи.

С отворения API потребителите могат да създават персонализирани интеграции за по-адаптирани работни процеси, което гарантира безпроблемно сътрудничество и повишена ефективност на различни платформи.

💡Съвет от професионалист: Използвайте интеграцията на ClickUp Monday, за да проверявате за нови импулси в понеделник и автоматично да създавате съответните задачи в ClickUp.

Цени на monday.com

Безплатно

Основен план: 12 $/месец на място

Стандартен план: 14 $/месец на работно място

Професионален план: 24 $/месец на място

План за предприятия: Индивидуални цени

Предимства на monday.com

👀 Знаете ли, че... monday.com е основана през 2012 г. от Рой Ман, Еран Кампф и Еран Зинман, първоначално под името Dapulse. През 2017 г. компанията променя името си на monday.com.

monday.com е за фирми, които се нуждаят от структура, без да жертват креативността. Независимо дали се занимавате с кратки срокове, управление на сътрудничеството между екипите или проследяване на ресурсите, той предлага набор от инструменти за управление на работата, които правят работата по-малко хаотична.

Използвал съм Monday в две различни компании и много ми харесва. Разбира се, има моменти, в които ми се иска да има повече функции, но мисля, че това би се случило с всяка система. Най-много ми харесва в Monday, че „всеки“ може да настрои „всеки“ работен процес в него.

Но какво точно го прави толкова популярен? Ето няколко предимства на използването на monday.com.

Лесен за използване интерфейс с естетически привлекателен дизайн

Възможност за персонализиране на визуализацията на проекти и задачи чрез различни изгледи, цветове и опции за стил

Разширени интеграции за автоматизиране на процесите и свързване на множество приложения или прехвърляне на данни между тях безпроблемно.

Отлични ресурси за помощ и уроци за потребители

Възможност за синхронизиране на задачите с календара ви и следене на крайните срокове

Харесва ми, че monday.com е толкова ориентиран към общността. С пазара за приложения и отворения достъп до API, има много персонализирани настройки, които могат да бъдат направени на вашия monday.com акаунт. Много гъвкав.

Недостатъци на monday.com

Въпреки че предлага широк набор от функции, онлайн ревютата за monday.com обясняват къде има недостатъци:

Ограничени възможности за съответствие с HIPAA за по-малки нужди

Допълнителните функции за автоматизация често се предлагат срещу допълнителна такса.

Формулите могат да бъдат подобрени за по-добро сортиране и филтриране на данните в различни изгледи.

Чат разговори, видеоклипове и уикита са отделени от вашите проекти.

Използвах Monday в предишната си организация. Не ми хареса – наистина елементарни неща бяха трудни за изпълнение без много хакерски трикове.

Друга често срещана критика е ограничената гъвкавост на платформата по отношение на разширените отчети и автоматизацията.

Най-голямото ми препятствие беше отчитането. Трудно е да се генерират отчети за проследяване на микрониво. Не всички изгледи за отчитане позволяват нивото на детайлност, което очаквам за неща като проследяване на времето или групиране.

Един потребител на Reddit добавя:

Мобилното приложение на monday.com, макар и подобрено от първоначалното си пускане, все още не е достатъчно гъвкаво.

Алтернатива на monday.com

Макар Monday.com да е солидно средство, много екипи търсят по-пълно решение – като ClickUp за управление на проекти.

Като универсално приложение за работа, ClickUp обединява управлението на задачи, автоматизацията на работния процес, документи, уикита и чата на екипа на едно място, а вградените му AI-базирани инструменти работят по-усилено, за да можете да работите по-умно.

С плана Unlimited на ClickUp екипите получават неограничен брой задачи, табла и персонализирани полета, което го прави мощен и едновременно с това икономичен избор за Agile екипи.

Не си спомням точните подробности, но прекарах доста време в разглеждане и на двете и стигнах до заключението, че Monday е по-скоро стил, отколкото съдържание. ClickUp ме впечатли много.

Нека сравним monday.com и ClickUp накратко:

Функция ClickUp monday. com Потребителски интерфейс Гъвкав и с висока степен на персонализация Интуитивен и визуално привлекателен Изгледи и оформление Множество изгледи, включително списъци, таблици, Kanban табла, календари, диаграми на Гант, бели дъски, мисловни карти и др. Над 15 изгледа, включително Gantt, Kanban и календар Автоматизация По-усъвършенствана автоматизация, многоетапни работни процеси и автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект Автоматизация без кодиране, но разширените функции са платени. Управление на задачите Поддържайте връзка между задачите и асинхронната работа с вграден чат, аудио и видео разговори. Разговорите и задачите съществуват отделно, което изисква външни инструменти за сътрудничество в реално време. AI функции Интегриран AI асистент (ClickUp Brain) за 7 $/потребител/месец при всеки платен план; налична е безплатна пробна версия. AI за автоматизация на задачи и генериране на съдържание; в момента в бета версия за Pro и Enterprise потребители Спринтове Вградено управление на спринтове и отчети Няма вградено управление на спринтове Сътрудничество Документи с редактиране в реално време, коментари за отчетност, бели дъски за мозъчна атака и свързан чат. Коментари, @споменавания, споделени табла. Няма присвоени коментари за отчетност Интеграции Над 1000 интеграции с нативни приложения; интегрира се с още повече чрез Zapier Над 200 интеграции с нативни приложения; интегрира се с други чрез Zapier Съхранение Безплатният план има ограничение от 100 MB. Безплатният план предлага 500 MB пространство за съхранение на файлове. Мобилно приложение Добре оптимизиран за мобилни устройства Някои потребители съобщават за ограничена гъвкавост Цени Щедър безплатен план с всички функции Неограничен: 7 $/потребител Бизнес: 12 $/потребител Предприятие: По избор ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове за 7 $ на член/работно пространство. Ограничен безплатен план с основни функцииBasic: 12 $/потребител, Standard: 14 $/потребител, Pro: 24 $/потребител, Enterprise: по избор Най-подходящ за Екипи, които търсят всеобхватна платформа за управление на работата с усъвършенствана автоматизация и изкуствен интелект Екипи, които се нуждаят от визуално интуитивен инструмент за управление на проекти с добра автоматизация

Нека сега разгледаме по-отблизо ClickUp и monday.com.

Управление на цели и задачи

Разделете сложните задачи за успешно завършване на проекта с помощта на ClickUp Tasks.

За начало, ClickUp предлага усъвършенствано управление на задачите с функции като подзадачи, списъци за проверка, проследяване на времето и диаграми на Гант, достъпни във всички планове, включително безплатния план. Можете да създавате задачи от различни места, като например в чата си или на бели дъски, като ги интегрирате безпроблемно в работния си процес.

monday.com предлага интуитивно създаване и възлагане на задачи, но изисква планове от по-висок клас за функции като диаграми на Гант и проследяване на времето.

Не си спомням точните подробности, но прекарах доста време в разглеждане и на двете и стигнах до заключението, че Monday е по-скоро стил, отколкото съдържание. ClickUp ме впечатли много.

В ClickUp можете лесно да организирате задачите си, като използвате персонализирани списъци и табла, сортирайки ги по приоритет или статус. Сложните задачи се разделят на подзадачи и списъци за проверка, за по-голяма яснота. Задайте приоритети и зависимости на задачите, за да сте сигурни, че всичко ще бъде изпълнено в правилния ред. Разпределянето на задачите на няколко членове на екипа спомага за създаването на споделена отговорност и отчетност.

Можете също да съобщавате важна информация в задачите чрез коментари и споменавания. Освен това ClickUp предлага отлична видимост с търсене, филтри, поток от дейности и известия, за да сте в течение с задачите и крайните срокове.

В сравнение с monday.com, ClickUp се отличава като нещо повече от просто инструмент за управление на задачи – това е цялостна платформа за продуктивност. Възможността му да създава както частни, така и съвместни задачи, повишава неговата гъвкавост.

ClickUp Goals предлага цялостен подход към управлението на проекти, като помага на екипите да поставят ясни, изпълними цели и да ги проследяват с точност.

Създавайте и управлявайте реалистични цели за вашия екип с ClickUp

Задайте високи цели, съобразени с вашата визия, като използвате рамки като OKR, спринтове или табла за оценка. Можете да разделите целите на конкретни, измерими задачи, като задачи, числови етапи или резултати „вярно/невярно“. ClickUp предлага и проследяване на напредъка в реално време с динамични ленти за напредък, за да следите визуално постигането на целите.

Докато ClickUp предлага пълна функционалност, Monday.com използва прост уиджет за цели. Той също така предлага подробни шаблони за задаване на всички видове цели, но е много по-основна алтернатива на подробното проследяване, OKR предлагането и дълбоката персонализация на ClickUp.

Като прост пример, използването на джаджата „Цел“ в monday.com изисква да добавите колона „Числа“ към таблото си и да я попълните с ключовите показатели. Проследяването на нечислови стойности е предизвикателство, за разлика от ClickUp, където имате четири типа цели: Число, Вярно/Невярно, Валута и Задача.

Сътрудничество и управление на документи

ClickUp Docs ви позволява да създавате гъвкави документи и уикита с вложени страници, шаблони и опции за стилизиране за различни нужди, от пътни карти до бази от знания. За разлика от Workdocs на monday.com, който работи като приложение за съвместно водене на бележки и все още не ви позволява да организирате знанията на компанията в уики, Docs на ClickUp може да се използва за създаване на централизирана база от знания или единен източник на информация.

Съхранявайте цялото знание на екипа в централизирано пространство за сътрудничество с помощта на ClickUp Docs.

Автоматизации

Макар Monday.com да предлага персонализиран инструмент за автоматизация, той се фокусира предимно върху прости сценарии за автоматизация. Потребителите могат да създават автоматизации, като избират предварително дефинирани тригери и действия, но платформата може да не поддържа същото ниво на сложност и персонализация като ClickUp.

Освен това, автоматизациите в monday.com са достъпни само в по-скъпите планове, докато ClickUp предлага персонализиран инструмент за автоматизация, достъпен във всеки план, включително и в безплатния.

Създавайте автоматизации на естествен език в ClickUp с помощта на AI

Бонус: ClickUp ви позволява да създавате автоматизации на естествен език с помощта на AI асистента на ClickUp Brain!

AI възможности

И ClickUp, и monday.com предлагат AI функции за обобщаване на задачите и създаване на действия, но ClickUp отива още по-далеч с ClickUp Brain. Той предоставя незабавни, контекстно базирани отговори от всичко в и свързано с ClickUp, анализира данни, за да предвиди проблеми, и предлага информация в реално време за вашите проекти.

Мощните AI агенти на ClickUp могат да ви помогнат да прогнозирате рисковете и да се адаптирате към промените, автоматично да създавате задачи от вашите чат низове, да ги свързвате с проекти, да пишете отчети за вас, да изграждате автоматизирани работни процеси и дори да генерирате съдържание за множество случаи на употреба – от PRD до маркетингови кампании.

Обобщете актуализациите по проектите и напишете лични отчети с ClickUp Brain.

Освен това, свързаното търсене на ClickUp бързо намира това, от което се нуждаете, в свързани приложения като Google Drive, GitHub, Salesforce, Figma, Dropbox, Confluence, Box и други.

📮ClickUp Insight: Понеделнишки блус? Оказва се, че понеделникът се откроява като слабо звено в седмичната продуктивност (без да се прави игра на думи), като 35% от работниците го определят като най-непродуктивния си ден. Този спад може да се отдаде на времето и енергията, изразходвани за търсене на актуализации и седмични приоритети в понеделник сутрин. Приложение за всичко, свързано с работата, като ClickUp, може да ви помогне в това. Например, ClickUp Brain, вграденият AI асистент на ClickUp, може да ви „информира“ за всички важни актуализации и приоритети за секунди. Всичко, от което се нуждаете за работата си, включително интегрираните приложения, може да бъде намерено с помощта на Connected Search на ClickUp. С Knowledge Management на ClickUp е лесно да създадете обща референтна точка за вашата организация! 💁

Шаблони

Друга силна страна на ClickUp е широката гама от персонализирани шаблони за управление на проекти, които обхващат всичко – от разработване на софтуер до дигитални маркетингови кампании. Тези шаблони включват предварително дефинирани задачи, статуси и работни процеси, което помага на екипите да започнат работа веднага.

Шаблонът за управление на проекти на ClickUp, например, предоставя структурирана рамка за вашия работен процес, като води екипа ви от началото до края на проекта.

Изтеглете този шаблон Спестете време, като използвате отново съществуващата рамка с шаблона за управление на проекти на ClickUp.

Основните функции включват:

Предварително дефинирани статуси: Шаблонът включва статуси като „Отворен“, „В процес“ и „Блокиран“, което осигурява ясна структура за проследяване на напредъка на задачите.

Изгледи: С опции като Kanban табла, изгледи на списъци, календари и други, изгледите на ClickUp ви позволяват да визуализирате ефективно данните по проектите, което ви помага да вземете информирани решения.

Потребителски полета: Създайте уникални полета, за да персонализирате работното си пространство, да събирате важна информация за по-задълбочени анализи и по-добро Създайте уникални полета, за да персонализирате работното си пространство, да събирате важна информация за по-задълбочени анализи и по-добро изпълнение на проектите

📮ClickUp Insight: Смяната на контекста тихо подкопава продуктивността на вашия екип. Нашите проучвания показват, че 42% от прекъсванията в работата се дължат на преминаването между различни платформи, управлението на имейли и преминаването от една среща към друга. Ами ако можехте да елиминирате тези скъпоструващи прекъсвания? ClickUp обединява вашите работни процеси (и чат) в една единствена, оптимизирана платформа. Стартирайте и управлявайте задачите си от чат, документи, бели дъски и др., докато функциите, задвижвани от изкуствен интелект, поддържат контекста свързан, достъпен за търсене и управляем!

Истинска конвергенция между вашите задачи и разговори

Днес работата е разбита. Нашите проекти, знания и комуникация са разпръснати в несвързани инструменти, които ни забавят. ClickUp решава този проблем, като обединява вашите проекти, знания и чат на едно място – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Като част от платформата за управление на работата ClickUp, ClickUp Chat ви позволява да управлявате актуализациите на вашия екип директно в рамките на задачите.

За разлика от monday.com, който разделя чата от управлението на задачите, ClickUp Chat безпроблемно обединява разговорите с работата. Той позволява на потребителите да превръщат съобщенията директно в задачи, да ги възлагат на място и да проследяват напредъка (всичко това в същия прозорец за чат).

Дискусиите остават приложими, тъй като темите могат да бъдат свързани с конкретни задачи, което гарантира, че важните решения не се губят в безкрайното превключване на контекста. С вградени гласови и видео разговори, създаване на задачи с помощта на изкуствен интелект и мобилен чат, ClickUp елиминира превключването на контекста, като поддържа екипите фокусирани и съгласувани.

Улеснете незабавните разговори, свързани с проекти, с помощта на ClickUp Chat.

ClickUp Inbox обединява цялата комуникация по проектите, като гарантира, че важните съобщения и актуализации са лесно достъпни, което спомага за яснота и ефективност в екипните взаимодействия. В сравнение с това, Monday. com използва известия, за да подчертае актуализациите, които лесно могат да се загубят сред другите сигнали.

Запазете цялата комуникация, свързана с проекта, в един източник, използвайки ClickUp Inbox.

ClickUp предлага над 1000 интеграции, докато monday.com предлага само 200, което прави ClickUp идеалният инструмент, който се вписва безпроблемно във вашата екосистема.

ClickUp Integrations се свързва с популярни платформи като Google Drive, Dropbox, Slack, Zoom и Microsoft Teams. Тези интеграции позволяват на екипите да централизират работните процеси, да минимизират превключването между контексти и да елиминират изолираните данни.

Интегрирайте всички инструменти в екосистемата на вашия проект с ClickUp Integrations

Все още не сте сигурни дали правите правилния избор за вашия екип?

Ето какво казва един от нашите потребители, Winser Espinal, за ClickUp, след като е изпробвал други софтуери за управление на проекти:

Обичам ClickUp, той е като Monday или Asana, но по-добър. Не се шегувам, не съм професионалист, когато става въпрос за следене на милионите неща, които правя без приложение, така че забележимата промяна в производителността ми ме кара да се чувствам добре.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове на цена 7 долара на месец за всеки член на работната среда.

ClickUp: единственият софтуер за управление на проекти, от който някога ще имате нужда

Ефективността на всеки екип до голяма степен зависи от платформите за управление на проекти, които използва. Докато monday.com предлага елегантен и лесен за използване интерфейс, ClickUp предлага гъвкавост и интеграция, с които monday.com не може да се сравни.

За разлика от Monday.com, който може да изисква други инструменти за управление на проекти, за да запълни пропуските във функциите, той централизира всички взаимодействия по проектите в една платформа, елиминирайки объркването, което често възниква при използването на няколко инструмента.

🧠Интересен факт: 40,9% от клиентите, които използват ClickUp, са премахнали 3 или повече инструмента от своя технологичен набор, откакто са направили преминаването!

Независимо дали управлявате задачи, сътрудничите си по документи, автоматизирате работни процеси или комуникирате с екипа си, ClickUp разполага с всички функции, от които се нуждаете, за да управлявате сложни проекти и да поддържате продуктивността на екипа си.

