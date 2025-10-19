Безплатни шаблони за насоки за бранда Figma за последователен брандинг

Ако някога сте работили по творчески проект, вероятно сте изпитвали тихо напрежение по отношение на указанията за бранда. Може би сте имали идея, която сте харесвали, но цветовете не са пасвали. Или шрифтът не е бил подходящ. Това е познато чувство.

Но насоките за бранда не са там, за да ви ограничават. Те са там, за да гарантират, че всичко, което публикувате, все още изразява вашата същност.

Шаблонът за насоки за марката Figma е полезен начин да намерите тази връзка с вашите клиенти. Той ви дава структура, без да ви кара да се чувствате ограничени. Можете да останете последователни, докато продължавате да проучвате различни идеи и посоки.

В тази статия ще ви запознаем с някои от най-добрите шаблони за насоки за бранда в Figma и ще споделим няколко ресурса, които могат да направят създаването на вашия собствен шаблон малко по-забавно.

Какво прави един добър шаблон за указания за марката Figma?

През 2023 и 2024 г. Nvidia се превърна в една от най-бързо растящите марки в света и се превърна в компания за трилиони долари. Но да бъдеш една от най-бързо растящите марки в света не е само отражение на продажбите или цифрите в една таблица. Става въпрос и за това колко дълбоко хората се свързват с това, което марката представлява.

Когато проектирате с оглед на този вид връзка, ето какво да търсите в един добър шаблон за насоки за марката Figma:

✅ Определете целта, ценностите, мисията и историята на марката, за да насочите всички дизайни и послания.

✅ Включете правила за логото с разстояние, размер и какво да правите и какво да не правите, за да избегнете изкривяване или неправилна употреба.

✅ Задайте ясна цветова палитра с HEX, RGB и CMYK стойности за последователни визуални елементи на всички платформи.

✅ Изберете шрифтове за заглавия, подзаглавия и основен текст и обяснете как и кога да се използва всеки от тях.

✅ Добавете правила за тон и изразяване, за да поддържате съгласуваност в съобщенията, независимо от това кой ги пише или проектира.

Шаблони за насоки за бранда на един поглед

Ето обобщаваща таблица за всички шаблони за насоки за бранда на Figma и ClickUp:

Безплатни шаблони за насоки за бранда на Figma

Не всеки има време да създаде напълно ново ръководство за марката. За щастие, има някои красиво изработени безплатни шаблони на Figma, които ви дават солидна отправна точка, без да ви лишават от творческата свобода.

1. Шаблон за насоки за бранда от Design18th

чрез Figma

Шаблонът за насоки за марката Figma предлага изпипана, съвместна отправна точка за създаване на наръчник за марката. Можете да го настроите, за да съответства на гласа, ценностите и визуалната идентичност на вашата марка. Figma е идеален за групова работа, като позволява на членовете на екипа да коментират, рисуват и проектират заедно в реално време, съчетавайки идеите от работното ви пространство безпроблемно в черновата на шаблона.

🌻 Защо ще харесате този шаблон:

Обхваща всички ключови секции, включително глас, лого, цветове, типография и приложение на марката.

Използва спокойно, минималистично оформление, което е лесно за четене и работа.

Включва примери за размер, разстояние и употреба на логото, които премахват необходимостта от догадки.

Проектирани за лесно актуализиране, така че да можете да ги персонализирате без много усилия.

✨ Идеален за: Малки екипи или свободни професионалисти, които търсят ясна, лесна за следване структура, която обхваща всички основни елементи.

👀 Интересен факт: Tiffany & Co. използва специален нюанс на синьото, който е толкова отличителен, че има свой собствен Pantone код. Компанията дори е регистрирала цвета като търговска марка, за да никой друг не може да го използва в опаковките на бижута.

2. Brand Base: Шаблон за насоки за бранда от Figma

чрез Figma

Този шаблон за основа на марката улеснява показването на връзката между избора на марката и действителните решения за дизайна. Вместо да превключвате между отделни файлове за лога, шрифтове и цветове, всичко се намира на едно място, което е лесно за актуализиране.

Тъй като е създаден директно в Figma, екипите могат да тестват идеи и да коригират активите на марката, без да нарушават последователността, което спестява часове при пускането на нови кампании.

🌻 Защо ще харесате този шаблон:

Създаден от екипа на Figma и разработен с оглед на реалното му използване.

Обхваща основни елементи на марката като история, цветове и типография.

Проектирани да изглеждат модерни, без да са прекалено стилизирани.

Лесно споделяне и сътрудничество с колеги или клиенти

✨ Идеален за: Дизайнери и маркетинг екипи, които се нуждаят от актуален наръчник за бранда, който може да се адаптира безпроблемно за печат, уеб и социални медии.

3. Опростен шаблон за насоки за бранда от Figma

чрез Figma

Американският бизнесмен Скот Кук някога е казал:

Марката вече не е това, което ние казваме на потребителите, че е – тя е това, което потребителите казват един на друг, че е.

Тази идея е важна, особено когато се опитвате да изградите марка, на която хората наистина да вярват. А това доверие започва с последователност.

Този шаблон премахва излишните елементи, за да можете да се съсредоточите върху ясното представяне на основните елементи. Той ви предоставя лесен начин да документирате вашата марка, без да усложнявате процеса, което е особено полезно, ако работите самостоятелно и се нуждаете от нещо, което можете да актуализирате бързо.

🌻 Защо ще харесате този шаблон:

Създаден въз основа на истински наръчник за бранда, той е практичен и лесен за следване.

Фокусира се само върху най-важните елементи като цветове, лога и типография.

Проектирани за бързи редакции, така че да можете да добавите свое собствено съдържание.

✨ Идеален за: Фрийлансъри и лични марки, които искат прости указания, които могат да редактират бързо и да използват в портфолиата, уебсайтовете и социалните канали.

💡 Професионален съвет: Търсите уникални идеи за брандинг на вашия бизнес? Попитайте ClickUp Brain за креативни цветови палитри, концепции за лого и нестандартни стратегии, с които вашата марка да се отличи! Използвайте ClickUp Brain, за да обмислите и измислите различни насоки за бранда за вашите проекти

4. Шаблон за насоки за марката от Figma

чрез Figma

Понякога сърцето на вашата марка вече е там. Просто се нуждае от място, където да живее, да диша и да остане последователна във времето.

Този шаблон за насоки за бранда от Figma ви помага да съберете това, което имате, и да се запитате дали все още отговаря на бранда, който сте се заели да изградите. Превръщането на разпръснатите активи в единен източник на истина улеснява обясняването на вашия бранд на нови служители, сътрудници или външни партньори.

Той ви дава и рамка за откриване на пропуски във вашата идентичност и постепенното им усъвършенстване, вместо да започвате от нулата.

🌻 Защо ще харесате този шаблон:

Позволява ви да добавите съществуващите си лога, шрифтове и цветове без много усилия.

Насърчава малки подобрения, за да може марката да расте заедно с вашия екип.

Поддържа нещата съгласувани, така че всеки да може да взема по-бързи и по-уверени решения.

Работи добре като обща отправна точка за дизайна и маркетинга.

✨ Идеален за: Развиващи се марки, които вече разполагат с активи и просто се нуждаят от място, където да поддържат съгласуваност.

5. Шаблон за насоки за бранда Безплатно от Figma

чрез Fi g ma

Не всяка марка започва с голям екип или луксозна система за дизайн. Понякога просто се нуждаете от ясно място, от което да започнете. Този безплатен шаблон за насоки за марката ви предоставя това пространство, с достатъчно структура, за да се чувствате сигурни, и достатъчно гъвкавост, за да го направите свой.

Той работи като проста рамка, която расте заедно с вас, така че можете да започнете с малко и да добавяте подробности, докато вашата марка се развива. За нови дизайнери или начинаещи основатели, този шаблон за графичен дизайн премахва натиска да се създаде перфектно ръководство веднага, като същевременно поддържа последователността на вашата работа.

🌻 Защо ще харесате този шаблон:

Обхваща всички основни елементи, включително използване на лого, типография и указания за цветовете.

Придружава се с лесни инструкции, така че нищо да не ви се струва объркващо или техническо.

Чувствайте се като у дома си, независимо дали работите по личен проект или развиваща се марка.

Създаден за реални хора, които искат яснота, а не сложност.

✨ Идеален за: Стартиращи компании и начинаещи основатели, които се нуждаят от безплатен, подходящ за начинаещи наръчник за бранда, който могат да разширяват, докато идентичността им придобива форма.

📮 ClickUp Insight: Когато целите не се постигат както е планирано, повечето хора или се отказват, или продължават без нов план. Но пропуснатите цели не са краят на историята – те са възможност да се научим нещо. С ClickUp Mind Maps и ClickUp Whiteboards можете да погледнете назад, да разберете какво се е случило и да начертаете по-умна следваща стъпка. Това е като да имате вграден начин да се възстановите с яснота. 💫 Реални резултати: Потребителите на ClickUp казват, че могат да поемат около 10% повече работа, просто защото си поставят по-ясни и по-постижими цели – по-малко стрес, повече успехи.

Ограничения на шаблоните на Figma

Ако някой от Figma ни слуша: приятелско напомняне, че сте напълно погрешни и ще бъдете заменени в нито един момент, ако продължите така.

Ето как един разочарован потребител се обърна към екипа на Figma в Reddit.

Може да се каже, че въпреки че помага на безброй дизайнери да структурират творческата си работа, Figma има някои сериозни предизвикателства, които си струва да имате предвид, преди да се впуснете в нея.

Ето кратко резюме:

Някои шаблони са твърде фиксирани, което затруднява разширяването извън оригиналната структура.

Споделянето на работа с клиенти или сътрудници често е свързано с ограничения по отношение на платените места.

Офлайн редактирането не е надеждно, което може да затрудни работата на отдалечените или регионалните екипи.

Поддръжката понякога изглежда далечна, особено когато се нуждаете от помощ под натиск.

Шаблоните може да не са проектирани с оглед на местните нужди, така че екипите в крайна сметка правят допълнителна работа, за да ги адаптират.

Алтернативни шаблони за насоки за бранда Figma

Както се казва, „Където има воля, има и начин“. И понякога този начин се оказва ClickUp, предпочитаният софтуер за управление на бранда от маркетолозите.

Ако обсъжданите шаблони карат вашите дизайнерски екипи да се чувстват ограничени, ето някои алтернативи на Figma.

По-долу са 10-те най-добри шаблона за насоки за марката ClickUp, които могат да ви помогнат да запълните празнините и да дадете на вашата марка пространство да се развива с яснота и последователност.

1. Шаблон за насоки за бранда на ClickUp

Получете безплатен шаблон Използвайте визуална бяла дъска, за да подредите елементите на марката по начин, който е лесен за разглеждане, с шаблона за насоки за марката на ClickUp.

Повечето хора не избират дадена марка само защото изглежда впечатляваща. Те я избират, защото им се струва позната, ясна и надеждна. Всъщност трима от четирима казват, че предпочитат да купуват от марка, с която се чувстват свързани. Тази връзка започва с последователност.

Шаблонът за насоки за марката ClickUp ви предоставя гъвкаво пространство, в което да съберете всички елементи на вашата марка на едно място.

Тъй като е вграден в съвместна бяла дъска, можете да картографирате визуализации, ценности и съобщения на едно място и да ги направите достъпни за целия екип.

🌻 Защо ще харесате този шаблон

Вижте цялостната картина чрез визуален дизайн на бяла дъска, който той

Насладете се на сътрудничество в реално време, така че всеки да може да допринесе и да остане в синхрон.

Създайте ръководството според личността на вашата марка с помощта на персонализирани секции.

Съхранявайте и актуализирайте всичко – от лога до указания за писане – в споделено пространство.

✨ Идеален за: Екипи, които искат спокойно, визуално място за своя бранд, което е лесно за актуализиране и споделяне.

Ето как можете да визуализирате целия си план с ClickUp Whiteboards в кратко ръководство:

2. Шаблон за документ с указания за стила на марката ClickUp

Получете безплатен шаблон Използвайте този прост инструмент, за да създадете и съхраните визията и стила на вашата марка с помощта на шаблона за стилово ръководство на марката ClickUp.

Едно е да изберете цветовете и шрифтовете на вашата марка. Друго е да се уверите, че те се показват по един и същи начин навсякъде. Стиловият наръчник помага да се запази последователността, така че независимо кой проектира или пише, марката все пак да изразява вашата идентичност.

Шаблонът за стилово ръководство на марката ClickUp е готов за употреба ClickUp Doc , създаден да помогне на екипите да централизират и поддържат идентичността на марката си. Той включва специални раздели за лога, типография, цветове на марката, тон на изразяване и примери за употреба. Независимо дали назначавате нови служители, инструктирате фрийлансъри или координирате заинтересованите страни, той предоставя ясен и практичен източник на информация за активите и посланията на вашата марка.

🌻 Защо ще харесате този шаблон

Съхранявайте цветовете, логата и избора на шрифтове в един лесен за намиране документ.

Улеснете всички да следват една и съща визуална насока.

Помогнете на новите членове на екипа да се ориентират бързо, без да се колебаят.

Поддържайте познатото преживяване в уебсайтове, имейли и печатни материали.

✨ Идеален за: Екипи за маркетинг на марката, маркетинг на продукти, дизайн и комуникации, които се нуждаят от споделено пространство, за да съгласуват логотипи, съобщения и визуална идентичност в реално време.

3. Шаблон за стилово ръководство на марката ClickUp

Получете безплатен шаблон Помогнете на вашата марка да изглежда последователна и да вдъхва повече доверие, като използвате шаблона за стилово ръководство на марката ClickUp.

Някои компании харчат над десет хиляди долара годишно за дизайнерска работа. Тази цифра говори много. Но тя също така показва колко усилия се полагат, за да се постигне подходящ вид и усещане на марката.

Шаблонът за стилово ръководство на марката ClickUp ви предоставя лесно място, където да обедините тези усилия и да поддържате последователност. Можете да централизирате правилата на марката в ClickUp, така че писателите, дизайнерите и маркетолозите винаги да работят по един и същ наръчник.

🌻 Защо ще харесате този шаблон

Подредете цветовете, шрифтовете и изображенията си в едно лесно за следване ръководство.

Помогнете на всички в екипа да работят в синхрон, независимо дали пишат текстове или проектират реклами.

Направете вашата марка ясна и надеждна във всеки канал.

Поддържайте реда, за да може визията ви да се развива заедно с вашата марка, а не в противоречие с нея.

✨ Идеален за: Бранд мениджъри, креативни директори и маркетинг екипи, които се нуждаят от надежден стилов наръчник, за да съгласуват дизайна, текстовете и изпълнението на кампаниите във всички канали.

👀 Интересен факт: Логото на Chupa Chups във формата на маргаритка е проектирано от Салвадор Дали за по-малко от час. Той настояваше то да бъде поставено отгоре на близалката, а не отстрани, за да може хората винаги да го виждат ясно. Това е перфектен пример за това колко доброто разположение може да бъде също толкова важно, колкото и добрият дизайн.

4. Шаблон за управление на марката ClickUp

Получете безплатен шаблон Създайте спокойно и ясно пространство, в което да фокусирате вниманието си, с шаблона за управление на марката ClickUp.

Успешно сте завършили презентацията за пускането на продукта. Тогава някой ви пише, за да ви попита за най-новия брифинг за кампанията. Междувременно друг колега току-що е споделил версия на логото, което сте спрели да използвате преди два месеца.

Управлението на марка означава да се контролират много неща, често едновременно. Шаблонът за управление на марката ClickUp обединява всичко под един покрив, така че планирането на кампании, актуализирането на ресурсите и комуникацията в екипа остават свързани. Вместо да изяснявате кой проект е актуален, можете да проследявате кампаниите, да съгласувате съобщенията и да поддържате всички в движение към една и съща история на марката.

🌻 Защо ще харесате този шаблон

Планирайте управлението на маркетинговите кампании , без да се обърквате.

Поддържайте връзка с екипа си и работете за постигане на една и съща цел.

Вижте какво работи добре и къде може да са необходими корекции.

Останете стабилни, докато вашата марка расте и се променя.

✨ Идеален за: Бранд мениджъри, маркетинг екипи и креативни ръководители, които се нуждаят от едно място, където да координират кампании, контролират активи и поддържат последователността на бранда във всички отдели.

5. Шаблон за идентичност на марката ClickUp

Получете безплатен шаблон Позволете на вашата марка да придобие ясна форма с помощта на шаблона за идентичност на марката ClickUp.

„Какво е необходимо за идентичността на марката? Освен основните елементи. ” Това беше въпросът в Reddit. Един потребител отговори с нещо просто, но точно: „Преди логото, определете тона на гласа си, мисията си, визията си и към кого се обръщате. След това нека дизайнът следва това. ”

Точно това ви помага да направите шаблоните за идентичност на марката на ClickUp. Тези шаблони ви дават възможност да обмислите по-задълбочено нещата, преди да се впуснете в избора на цветове и шрифтове.

Най-хубавото е, че те надхвърлят визуалните елементи и ви помагат да дефинирате ценностите, гласа и дългосрочните си цели, за да бъде вашата марка автентична, а не просто декоративна.

🌻 Защо ще харесате този шаблон

Създайте визуален език, който отразява кои сте вие.

Създайте съобщения, които звучат като вас и резонират с вашата аудитория.

Задайте маркетингови KPI и цели, за да знае екипът ви в каква посока се развива марката.

Поддържайте всичко свързано, докато се разраствате на различни платформи.

✨ Идеален за: Маркетинг екипи и лидери в областта на комуникациите, които искат да създадат последователна идентичност в кампаниите, каналите и точките на контакт с клиентите.

6. Шаблон за книга на марката ClickUp

Получете безплатен шаблон Оформете своята идентичност и останете верни на нея във времето с шаблона за книга на марката ClickUp.

Знаете ли онова чувство, когато всичко в една марка просто си пасва? Гласът, цветовете, начинът, по който се представя онлайн. Това не е просто случайно. Тази яснота обикновено идва от наличието на нещо солидно, към което да се връщате. Марковото ръководство ви помага да изградите такава основа.

Шаблонът за книга на марката ClickUp превръща тази идея в практическо работно пространство, където стратегията, визуалните елементи и разказването на истории съжителстват. Вместо да третирате книгата на марката като статичен PDF файл, този шаблон за стратегия на марката се превръща в динамичен наръчник, който можете да актуализирате, споделяте и разширявате с разрастването на марката.

🌻 Защо ще харесате този шаблон

Организирайте мислите и ресурсите си с прости списъци със задачи или табла.

Подредете логата, шрифтовете, цветовете и изображенията си по начин, който е лесен за намиране и следване.

Проследявайте напредъка си, докато създавате кампании или обновявате старо съдържание.

Дайте на всеки член от екипа си общо разбиране за това каква е марката в действителност.

✨ Идеален за: Маркетинг екипи, стратези по съдържание и креативни директори, които се нуждаят от централизирана, развиваща се книга за марката, която да насочва съобщенията, кампаниите и решенията за дизайна.

7. Шаблон за ребрандиране на ClickUp

Получете безплатен шаблон Разпределяйте задачите ясно, така че всеки да знае върху какво работи, чрез шаблона за ребрандиране на ClickUp.

Когато Dunkin’ премахна „Donuts” от името си, това беше нещо повече от проста промяна на логото. Беше тиха промяна в начина, по който искаха да се представят. Dunkin’ запази същите цветове и атмосфера, като се фокусира по-ясно върху това, което клиентите им ценят най-много. Такъв вид ребрандиране изисква внимание, а не само нов шрифт.

Ребрандирането не е лесно. Вие се опитвате да продължите напред, без да загубите частите, които все още се чувстват истински. Шаблонът за ребрандиране на ClickUp ви дава възможност да направите това, без да се чувствате притиснати от времето.

Този шаблон за брандиране създава структуриран план, в който стратегията, дизайнът и комуникацията са синхронизирани. С графици, разпределение на задачите и място за обратна връзка, процесът изглежда целенасочен, а не хаотичен.

🌻 Защо ще харесате този шаблон

Проследявайте всяка стъпка, за да знаете винаги какво е направено и какво предстои.

Разпределете ясни роли, за да не се налага никой да гадае кой какво прави.

Създайте график, който работи за вашия екип, а не само крайния срок.

Поддържайте връзка с всички, докато бавно преобразувате външния вид и усещането на марката.

✨ Идеален за: Маркетинг директори, мениджъри на марки и творчески екипи, които ръководят ребрандирането и се нуждаят от ясна структура за графици, роли и стартиране на кампании.

8. Шаблон за стилово ръководство за лого на ClickUp

Получете безплатен шаблон Покажете кога да използвате всяка версия на логото си и кога да не го използвате с шаблона за стилово ръководство за лого на ClickUp.

Логотата обикновено се разпространяват в интернет. Те се появяват на уебсайтове, в презентации, върху чаши за кафе и понякога на места, които не сте очаквали. Ръководството за стила на логото ви помага да се уверите, че логото ви все още отразява вашата идентичност, независимо къде се появява.

Шаблонът за стилово ръководство за лого на ClickUp ви предоставя едно ясно място, където можете да определите тези граници с внимание. Това е добро място, от което да започнете да се учите как да създадете стилово ръководство за вашата марка. За начало можете да дефинирате правила за употреба, да документирате варианти и да споделяте инструкции, за да няма партньор, доставчик или колега, който да използва логото погрешно.

🌻 Защо ще харесате този шаблон

Определете кога и как да използвате всяка версия на логото си.

Обърнете внимание на важни детайли като цветови стойности, ограничения за размера и разстояние.

Споделете ръководството с партньорите си, за да сте сигурни, че всички са на една и съща страница.

Поддържайте последователност, без да се налага да проверявате всичко отново и отново.

✨ Идеален за: Графични дизайнери, мениджъри на марки и креативни агенции, които трябва да документират използването на логото и да гарантират, че партньорите, доставчиците и вътрешните екипи го прилагат последователно.

👀 Интересен факт: Думата LEGO е съчетание от датската фраза „leg godt“, което означава „играй добре“. Интересното е, че основателите са разбрали едва по-късно, че на латински „lego“ означава също „аз сглобявам“. Това е радостно съвпадение, което се вписва перфектно в мисията на марката.

9. Шаблон за стилово ръководство за проекти на ClickUp

Получете безплатен шаблон Създайте едно място, където визуалните ви правила действително се прилагат, с шаблона за стилово ръководство на ClickUp Project.

Вие актуализирате заглавната част на уебсайта. Някой друг променя шрифта в публикация в социалните мрежи. След това трето лице споделя презентация, в която използва съвсем различен цвят. Преди да се усетите, нещата започват да изглеждат малко странни.

Шаблонът за стилово ръководство за проекти на ClickUp предлага споделено ръководство, където всеки може да се регистрира и да се увери, че всички работят по една и съща основа.

Шаблонът съхранява всички ключови визуални елементи като шрифтове, цветове и оформление в едно място, така че всеки краен продукт да изглежда като част от една и съща история. Вместо да коригирате несъответствия след факта, вашият екип може да проектира с яснота от самото начало.

🌻 Защо ще харесате този шаблон

Организирайте всички визуални елементи на вашата марка в един споделен документ.

Поддържайте последователност на шрифтовете, цветовете и оформлението, независимо от платформата.

Комуникирайте ясно очакванията си по отношение на дизайна, за да има по-малко обсъждания.

Подкрепете екипа си в създаването на работа, която изглежда съгласувана и в съответствие с бранда.

✨ Идеален за: Създатели на съдържание, екипи за продуктов дизайн и маркетингови отдели, които се нуждаят от ясна референция, за да поддържат визуалните елементи съгласувани в кампаниите, продуктите и каналите.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте функцията „Brand Assets“ на ClickUp като единствен източник на информация за лога, цветове и типография. Можете лесно да се свържете с нея или да вградите ключови елементи в вашите документи или бели дъски, така че екипът ви никога да не се чуди коя версия на логото да използва или какъв нюанс на лилавото е правилен.

10. Шаблон за стартиране на марка ClickUp

Получете безплатен шаблон От планиране на графици до проследяване на ключови етапи, синхронизирайте всички с шаблона за стартиране на марка на ClickUp.

В Reddit има публикация, която се разпространява широко: съветник на стартиращи компании споделя как е било да помага на марки да се развият от ранни идеи до излизане на пазара с милиони долари. Кое е едно от най-проницателните му предложения? Не чакайте перфекцията. Просто пуснете продукта си на пазара, говорете с клиентите си и градете от първата версия.

Шаблонът за стартиране на марка на ClickUp ви помага да извадите идеите си от главата си и да ги превърнете в план, който можете да следвате. Той ви дава пространство да изброите какво трябва да се направи, да разберете кой помага и да насочите екипа си през всяка част от стартирането.

🌻 Защо ще харесате този шаблон

Задайте ясен и управляем график за стартирането на вашия продукт.

Проследявайте важните неща, без да ги усложнявате прекалено.

Поддържайте синхронизация в екипа си без постоянни проверки

Нека вашата марка придобие форма, стъпка по стъпка.

✨ Идеален за: Основатели и създатели на марки, които искат да започнат силно, без да се забиват в детайлите.

11. Шаблон за брандиране на ClickUp

Получете безплатен шаблон Уверете се, че всичко изглежда като произхождащо от един и същ екип с шаблона за брандиране на ClickUp.

Брандирането не винаги започва с велика визия отпреди години. Понякога започва с един прост въпрос от член на екипа: „Коя версия на логото да използвам?“

Това често е моментът, в който осъзнавате, че вашата марка съществува в прекалено много папки и прекалено малко разговори. Шаблонът за брандиране на ClickUp предоставя на вашия екип едно споделено пространство, в което да дефинирате как изглежда, звучи и се възприема вашата марка.

От типографията до тона на изразяване, те ви помагат да създадете нещо, което хората във и извън вашата компания могат да разберат и използват.

🌻 Защо ще харесате този шаблон

Определете гласа, цветовете и правилата за дизайн на вашата марка.

Съхранявайте всичките си активи на място, където всеки може да ги намери.

Поддържайте последователност, докато екипът ви и посланието ви растат.

✨ Идеален за: Маркетинг екипи в начален етап, ръководители на дизайн и мултифункционални екипи, които се нуждаят от единен и достъпен център за дефиниране и управление на бранд активите, гласа и насоките.

Направете всяка стъпка да изглежда „в духа на марката“ с ClickUp

В сърцевината на всяка силна марка стои нещо познато – цвят, който изглежда подходящ, глас, който звучи като вашия, ритъм, в който вашият екип може да се впише, без да се налага да се замисля.

Figma ви предоставя фантастично място, от което да започнете. Но когато става въпрос за поддържане на връзка между хора, проекти и платформи, ClickUp тихо се намесва, за да ви помогне.

Не става въпрос само за шаблони. Става въпрос за това да дадете на вашата марка дом, където тя може да се развива и да остане вярна на себе си.

