Безплатни шаблони за стилово ръководство на Figma за създаване на последователни дизайни

Шрифтове навсякъде, несъответстващи цветове и бутони, които изглежда следват своя мистериозна логика. Непоследователността в дизайна се проявява по-бързо, отколкото очаквате, и без солидна система тя само се влошава.

Ето защо се нуждаете от изчерпателен стилов наръчник – единен източник на информация за типографията, цветовете на марката, разстоянията и компонентите на потребителския интерфейс, който е в съответствие с гласа на вашата марка – той поддържа вашите дизайни изпипани и професионални.

Но да бъдем честни: създаването на такъв от нулата отнема много време.

За щастие, безплатните шаблони за стилово ръководство на Figma правят тежкия труд вместо вас. Тези предварително създадени рамки ви помагат да поддържате и изграждате последователно ръководство за марката в различни дизайнерски проекти. Те ви помагат да се съсредоточите върху творчеството, вместо да преработвате основите.

Нека разгледаме най-добрите безплатни шаблони, с които да започнете.

Какво прави един добър шаблон за стилово ръководство на Figma?

Добрият шаблон за стилово ръководство на Figma предоставя структурирана рамка за поддържане на последователност в дизайна.

Той включва:

Типография : Дефинирани семейства шрифтове, размери, тежести и височини на редовете.

Цветова палитра : основни, вторични и неутрални цветове с HEX/RGB стойности

UI компоненти : Стандартизирани бутони, елементи на формуляри, икони и други ресурси за многократна употреба.

Разстояние и решетки : Ясни указания за полета, отстъпки и подравняване

Състояния и взаимодействия : Вариации за състояния при навеждане, активно, деактивирано и други състояния на потребителския интерфейс.

Елементи на марката: лога, илюстрации и други елементи на идентичността, ако е приложимо.

Приятно напомняне: Когато избирате елементите за своя собствен стилов наръчник, е важно да имате предвид мисията на компанията. Ако мисията ви е силна и вдъхновяваща, като например „Да го направим“ на Nike, тогава вашите дизайнерски елементи трябва да я подкрепят, а не да се отклоняват от нея.

5 безплатни шаблона за стилово ръководство Sigma

По-долу са представени пет безплатни шаблона за стилово ръководство на Figma, които предлагат различни нива на детайлност и персонализация:

1. Безплатен шаблон за стилово ръководство от RedSky Engineering

чрез Figma

Търсите изчистен, добре структуриран стилов наръчник? Безплатният шаблон за стилов наръчник от RedSky Engineering обхваща типография, цветови палитри, компоненти на потребителския интерфейс и разстояние между елементите – всичко подредено за бърза справка.

Простото оформление улеснява актуализирането с развитието на вашия дизайн, което го прави отличен избор за самостоятелни дизайнери и екипи. То предлага правилния баланс между структура и гъвкавост, като гарантира, че вашата дизайнерска система остава съгласувана, без да изглежда строга.

📌 Идеално за: Дизайнери и екипи, които се нуждаят от изчерпателен, но лесен за поддържане стилов наръчник.

2. Шаблони за стилово ръководство за потребителски интерфейс от Yahiya Amiruddin

чрез Figma

Шаблоните за стилово ръководство за потребителски интерфейс от Yahiya Amiruddin включват различни формати на стилово ръководство, за да отговорят на различни нужди на проектите. От типография и бутони до елементи на формуляри и системи от решетки, колекцията предлага структуриран подход към последователността в дизайна.

С множество опции за оформление можете да изберете формата, който най-добре пасва на вашия работен процес. Освен това е лесно да го споделите с разработчиците за по-гладко предаване.

📌 Идеален за: UI/UX дизайнери, които управляват сложни проекти, изискващи компоненти за многократна употреба и ясни правила за дизайн.

💡 Професионален съвет: Следвайте последователен стилов наръчник, за да поддържате яснота и професионализъм в писането си. Независимо дали става въпрос за AP, Chicago или персонализирани правила, последователността е ключова!

3. Прост стилов наръчник | Типография, цвят и сянка от Sagor Sur

чрез Figma

Понякога не се нуждаете от сложна система за дизайн, а само от бърз справочник за шрифтове, цветове и сенки. Simple Style Guide | Typography, Color & Shadow Template by Sagor Sur поддържа минималистичен, но ефективен дизайн, като се фокусира върху основните визуални елементи без излишна сложност.

📌 Идеален за: Фрийлансъри и самостоятелни дизайнери, които се нуждаят от лесен за употреба стилов наръчник за малки и средни проекти.

💡Съвет от професионалист: Търсите инструмент за създаване на изображения и съдържание, който следва насоките на вашата марка и поддържа цялостни работни процеси? Опитайте ClickUp Brain!

4. Безплатен стилов наръчник за лого на марката от Vishnuraj Pr

чрез Figma

Идентичността на марката е нещо повече от цветове и шрифтове – тя включва и начина, по който логата, типографията и визуалните елементи взаимодействат помежду си. Безплатният стилов наръчник за лого на марката от Vishnuraj Pr предоставя ясна структура за насоките на марката, като гарантира последователност в цифровите и печатните материали.

5. Figma Web Style Guide и FLEGOs

чрез Figma

Шаблонът Figma Web Style Guide and FLEGOs е повече от стилово ръководство – той е модулна система за дизайн. С типография, цветове, компоненти на потребителския интерфейс и предварително създадени елементи (FLEGOs), той помага на дизайнерите и разработчиците да работят по-бързо, като същевременно поддържат единен визуален език.

Той съчетава традиционен стилов наръчник с многократно използваеми дизайнерски блокове, което го прави идеален за мащабируеми уеб проекти.

📌 Идеално за: Уеб дизайнери и разработчици, които се нуждаят от стилово ръководство и библиотека с компоненти на потребителския интерфейс, които могат да се използват многократно.

👀 Знаете ли? AP Stylebook не препоръчва използването на Оксфордската запетая, докато Chicago Manual of Style я препоръчва за по-голяма яснота. Вашият избор може да промени значението на изречението!

Ограничения при използването на Figma за стилово ръководство

Figma е мощен инструмент за дизайн, но има някои недостатъци, когато става въпрос за поддържане и мащабиране на стилови ръководства. Ето няколко ограничения, които трябва да имате предвид:

Липса на вграден контрол на версиите: Въпреки че Figma проследява промените, управлението на различни версии на стиловите ръководства може да се окаже хаотично, особено когато са замесени няколко членове на екипа. За разлика от специализираните дизайнерски системи като Zeroheight или Frontify, Figma не предлага вграден контрол на версиите за Въпреки че Figma проследява промените, управлението на различни версии на стиловите ръководства може да се окаже хаотично, особено когато са замесени няколко членове на екипа. За разлика от специализираните дизайнерски системи като Zeroheight или Frontify, Figma не предлага вграден контрол на версиите за дизайнерски брифинги

❌ Ограничено прилагане на правила за дизайн: Figma ви позволява да създадете стилово ръководство, но не налага последователност в дизайна. Членовете на екипа все още могат да пренебрегнат стиловете или да забравят да следват ръководството, което води до непоследователност.

❌ Предизвикателство за недизайнерите: Разработчиците, маркетолозите и другите заинтересовани страни може да имат затруднения при работа с Figma-базирано ръководство за стил в сравнение с платформи, които предоставят структурирана документация с интерактивни компоненти.

❌ Проблеми с мащабируемостта: Управлението на стилово ръководство само в Figma може да стане прекалено сложно с разрастването на проектите. Без интеграции за автоматични актуализации или структурирани инструменти за документиране, поддържането на всичко организирано изисква ръчен труд.

Алтернативни шаблони за стилово ръководство на Figma

Figma е мощен инструмент за дизайн на стилови ръководства, но когато става въпрос за управление на цяла марка, ClickUp , вашето приложение за всичко, свързано с работата, предлага по-изчерпателно и структурирано решение.

Това е добра алтернатива на Figma, която позволява на екипите да създават и съхраняват указания за бранда, да управляват проекти за брандиране, да си сътрудничат между отделите и да осигуряват последователност във всички активи на бранда.

С ClickUp за екипи по брандиране компаниите получават централизирано хранилище за лога, шрифтове, цветове и други елементи на бранда.

Вместо разпръснати файлове и остарели PDF файлове, ClickUp гарантира, че указанията за брандиране са винаги достъпни, актуални и стандартизирани.

Екипите могат също да автоматизират работните процеси по одобрение, като по този начин намаляват забавянията и недоразуменията при вземането на решения, свързани с брандинга.

Джема Куенци, арт директор в Kredo Inc. , го обобщава перфектно:

ClickUp е най-доброто нещо, което ми се е случвало. Аз съм арт директор в Kredo Inc, компанията майка на 3 дъщерни дружества. Ръководя екип от дизайнери, така че ClickUp ми помага в управлението на проекти, управлението на времето, делегирането на работа и много други неща!

ClickUp е най-доброто нещо, което ми се е случвало. Аз съм арт директор в Kredo Inc, компанията майка на 3 дъщерни дружества. Ръководя екип от дизайнери, така че ClickUp ми помага в управлението на проекти, управлението на времето, делегирането на работа и много други неща!

Унифицирайте идентичността на вашата марка с ClickUp за екипи по брандиране, като поддържате последователност в насоките, активите и съобщенията във всички канали.

За дизайнерските екипи ClickUp for Creative & Design Teams предлага по-безпроблемен начин за управление на проекти. Инструментите за сътрудничество в реално време позволяват на дизайнерите, маркетолозите и заинтересованите страни да предоставят обратна връзка, да проследяват промените и да повтарят процеса без объркване.

Вградените задачи и функции за управление на марката, като времеви графики, зависимости и контрол на версиите, гарантират, че проектите за брандиране се изпълняват по график и предотвратяват използването на остарели ресурси.

ClickUp се интегрира и с популярни инструменти за дизайн като Figma и Adobe Creative Cloud, което улеснява свързването на работните процеси, без да се налага преминаване между платформи. Това може да намали времето, необходимо за изпълнение на дизайнерските поръчки, с 33%!

Опростете сътрудничеството и управлението на ресурсите с ClickUp за творчески и дизайнерски екипи, като осигурите безпроблемни работни процеси от концепцията до изпълнението.

Освен това, ClickUp предлага следните фантастични шаблони, които помагат на екипите да управляват ефективно KPI за брандинг, дизайн и маркетинг, като осигуряват последователност и сътрудничество във всички проекти:

1. Шаблон за стилово ръководство на ClickUp

Получете безплатен шаблон Създайте структуриран и професионален стилов наръчник с шаблона за стилов наръчник на ClickUp, като поддържате всички елементи на брандинга организирани.

Силната идентичност на марката изисква нещо повече от лого и цветова палитра – необходим е изчерпателен наръчник, който гарантира последователност във всички цифрови и печатни материали. Шаблонът за стилово ръководство на ClickUp предоставя структурирана рамка за документиране на всеки аспект от визуалната идентичност на вашата марка.

С формата на ClickUp, наподобяваща документ, екипите могат лесно да актуализират и да работят съвместно върху стиловия наръчник в реално време, като елиминират объркването, което възниква при статичните дизайнерски файлове.

Този шаблон ви позволява да:

Очертайте типографията с избор на шрифтове, размери и йерархия.

Определете цветови палитри с HEX, RGB и CMYK стойности за точност.

Задайте указания за използване на логото по отношение на разстоянието, разположението и вариациите.

Стандартизирайте елементите на потребителския интерфейс като бутони, икони и компоненти на формуляри.

Гарантирайте приобщаване с стандарти за достъпност

📌 Идеално за: Дизайнерски екипи и маркетингови отдели, които търсят централизирано, лесно за поддържане ръководство за стила на марката, което може да се разширява с растежа на организацията.

2. Шаблон за създаване на стилово ръководство за марката ClickUp

Получете безплатен шаблон Създайте подробно и динамично ръководство за марката с шаблона за създаване на стилово ръководство на ClickUp, като гарантирате яснота и последователност в целия си екип.

Създавате марка от нулата? ClickUp Create a Style Guide Template предлага структуриран подход за разработване на кохерентна идентичност на марката, като води екипите стъпка по стъпка през процеса.

За разлика от традиционните стилови ръководства, този шаблон е проектиран да бъде живо документ, което означава, че екипите могат непрекъснато да усъвършенстват и актуализират своите елементи на брандинга в съответствие с развитието на бизнеса си.

Този шаблон помага на екипите да определят:

Мисия и ценности на марката: Установете основните принципи, които оформят идентичността на вашата марка.

Правила за типография и цветове: Изберете шрифтове и цветови палитри, които съответстват на личността на вашата марка.

Тон и глас: Стандартизирайте начина, по който вашата марка комуникира на различни платформи.

Изображения и иконография: Определете визуалните елементи, които подобряват разпознаваемостта на марката.

📌 Идеален за: Стартиращи компании, инициативи за ребрандиране и екипи, които създават стилово ръководство за първи път.

🧠 Интересен факт: Първият известен стилов наръчник датира от 1893 г. — „Правила за композитори и читатели“ на Хорас Харт, използван в Oxford University Press.

3. Шаблон за стилово ръководство за логото на ClickUp

Получете безплатен шаблон Стандартизирайте използването на логото с шаблона за стилово ръководство за лого на ClickUp, като определите ясни указания за размер, цвят и разположение.

Вашето лого е най-разпознаваемият елемент на вашата марка и непоследователното му използване може да отслаби разпознаваемостта на марката. Шаблонът за стилово ръководство за лого на ClickUp гарантира, че всички вътрешни екипи и външни партньори използват логото ви правилно и последователно.

Този шаблон включва:

Основни и вторични варианти на логото: Определете различни версии на логото си (пълноцветно, монохромно, само икона и др.)

Правила за разстояние и подравняване: Задайте ясни указания за безопасни зони и минимални размери, за да предотвратите изкривяване.

Използване на фон: Посочете кои фонове работят най-добре за вашето лого и как да се справяте с проблемите с контраста.

Недопустими модификации: Документирайте какво НЕ трябва да правите с логото си (разтягане, пребоядисване, добавяне на ефекти и т.н.).

📌 Идеално за: Екипи за брандиране, агенции и компании, които трябва да прилагат строги указания за използване на лого в различни точки на контакт.

4. Шаблон за стилово ръководство за проекти на ClickUp

Получете безплатен шаблон Поддържайте последователност в проектите с шаблона за стилово ръководство на ClickUp Project, като съгласувате брандинга в множество инициативи.

Не всеки дизайн проект изисква пълноценно ръководство за стил на марката. Понякога екипите се нуждаят от специфично за проекта ръководство за стил, за да поддържат последователност в рамките на конкретна кампания, продукт или дигитално преживяване. Шаблонът за ръководство за стил на проекта ClickUp помага на екипите да определят и следват правила за дизайн на микро ниво.

Основни характеристики на този шаблон:

Персонализирана типография и цветови палитри: Дефинирайте уникални правила за стила на проекта, без да засягате общите насоки за бранда.

UI компоненти и взаимодействия: Стандартизирайте бутони, икони, полета за въвеждане и елементи за навигация за по-съгласувано потребителско преживяване.

Насоки за изображения и медии: Задайте параметри за фотография, илюстрации и използване на мултимедия.

Раздели за предаване на разработчиците: Осигурете безпроблемно сътрудничество между дизайнерите и разработчиците с ясни спецификации и бележки.

📌 Идеален за: Продуктови екипи, агенции и дизайнери, работещи по мащабни проекти, при които последователността е от решаващо значение, но промени в цялата марка не са необходими.

👀 Знаете ли, че... Наръчникът на MLA някога забраняваше употребата на единствено число „те“, но изданието от 2016 г. официално го прие с цел по-голяма инклузивност по отношение на пола.

5. Шаблон за книга за марката ClickUp

Получете безплатен шаблон Документирайте всеки аспект от идентичността на вашата марка с шаблона ClickUp Brand Book, който служи като изчерпателен справочник за вашия екип.

Бранд книгата е изчерпателен наръчник, който надхвърля дизайн елементите и включва бранд послания, позициониране и разказване на истории. Шаблонът за бранд книга на ClickUp предоставя структуриран начин за документиране на всички аспекти на вашата бранд идентичност на едно място.

За разлика от традиционните книги за бранда, този шаблон е интерактивен и може да се актуализира непрекъснато, за да отразява променящите се стратегии на бранда. В този шаблон ще намерите раздели за:

Мисия, визия и ценности на марката: Определете целта на вашата марка и принципите, които я движат.

Насоки за визуална идентичност: Документирайте лога, типография, цветове и елементи на дизайна.

Личност и тон на марката: Очертайте как вашата марка комуникира и взаимодейства с аудиторията си.

Позициониране на пазара: Изяснете как вашата марка се отличава от конкурентите

📌 Идеално за: Фирми, които се нуждаят от пълен справочен документ за вътрешни екипи, партньори и заинтересовани страни.

6. Шаблон за стилови указания на марката ClickUp

Получете безплатен шаблон Поддържайте последователност на марката с шаблона за стилово ръководство на марката ClickUp, като се уверите, че всеки член на екипа следва едни и същи стандарти.

Добре дефинираните указания за стила на марката гарантират последователност във всички маркетингови материали, вътрешни документи и точки на контакт с клиентите. Шаблонът за указания за стила на марката ClickUp предоставя структурирана рамка за документиране и прилагане на основните визуални елементи и послания на вашата марка.

За разлика от традиционните PDF файлове или статични Figma файлове, този шаблон е интерактивен и лесно актуализируем. Той позволява на екипите да си сътрудничат в реално време и да поддържат актуални указанията за брандиране.

Този шаблон обхваща:

Правила за типография : Посочете семействата шрифтове, размери, тегло и йерархия.

Цветова палитра : Дефинирайте основни, второстепенни и акцентни цветове с HEX, RGB и CMYK стойности.

Използване на лого : Очертайте подходящото разположение, разстояние и вариации.

Изображения и графики : Задайте стандарти за фотография, икони, : Задайте стандарти за фотография, икони, графични дизайни и илюстрации.

Тон и глас на марката: Осигурете последователност на съобщенията на различни платформи.

📌 Идеален за: Маркетинг и дизайнерски екипи, които се нуждаят от централизирано, динамично ръководство за стила на марката, което се развива заедно с тяхната компания.

📮ClickUp Insight: Нашето проучване установи, че специалистите с интелектуален труд поддържат средно 6 ежедневни връзки на работното си място. Това вероятно включва многократни съобщения по имейл, чат и инструменти за управление на проекти. Ами ако можехте да съберете всички тези разговори на едно място? С ClickUp можете! Това е приложението за работа, което комбинира проекти, знания и чат на едно място – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който помага на вас и вашия екип да работите по-бързо и по-умно.

7. Шаблон за идентичност на марката ClickUp

Получете безплатен шаблон Определете основната визуална идентичност на вашата марка с шаблона за идентичност на марката ClickUp, като запазите достъпни и добре документирани основните елементи.

Идентичността на вашата марка е нещо повече от просто лого – тя е цялостното визуално и емоционално представяне на вашата компания. Шаблонът за идентичност на марката ClickUp предоставя изчерпателен наръчник за изграждане на силно и последователно присъствие на марката.

Този шаблон включва раздели за:

Определете основните елементи на марката, включително мисия, ценности и личностни характеристики.

Създайте варианти на лого с основни, второстепенни и базирани на икони дизайни.

Определете ясни правила за типографията и цветовите схеми.

Създайте последователен тон и послания на марката за различни аудитории.

Представете примери за приложение с реални макети за дигитални и печатни материали.

📌 Идеално за: Компании, които изграждат или усъвършенстват своята брандова идентичност, като гарантират, че всеки дизайн, комуникация и маркетингов актив е в съответствие с тяхната визия.

8. Шаблон за брандиране на ClickUp

Получете безплатен шаблон Управлявайте всички активи и работни процеси, свързани с брандинга, с шаблона за брандинг на ClickUp, който улеснява контрола на множество елементи на бранда на едно място.

Създаването на силна марка включва стратегическо планиране, дизайн и комуникация. Шаблонът за брандиране на ClickUp помага на екипите да положат основите на силна марка, като дефинират всички ключови елементи на брандирането на едно организирано място.

Този шаблон обхваща:

Стратегия и позициониране на марката : Определете какво отличава вашата марка

Информация за целевата аудитория : Идентифицирайте ключовите демографски характеристики и профилите на клиентите.

Визуални елементи на марката : Задайте насоки за лога, типография и цветови схеми.

Рамка за съобщения : Създайте последователни разкази и слогани за марката.

План за изпълнение: Разпределете задачите по брандирането и сроковете за изпълнение.

📌 Идеален за: Стартиращи компании, развиващи се бизнеси и маркетинг екипи, работещи по стратегия за развитие на марката.

9. Шаблон за план за лансиране на марката ClickUp

Получете безплатен шаблон Планирайте безпроблемно лансиране на марката с шаблона за план за лансиране на марката на ClickUp, който обхваща всеки детайл – от съобщенията до разпределението на активите.

Стартирането на нова марка или ребрандирането на съществуваща изисква внимателно планиране и изпълнение. Шаблонът за план за стартиране на марка на ClickUp предоставя структурирана пътна карта за организиране на всеки етап от дебюта на вашата марка и гарантиране на успешно стартиране.

Този шаблон включва:

Контролен списък за брандинг преди стартиране : Финализирайте логата, съобщенията и активите на марката.

Маркетингови и PR стратегии : Планирайте съобщения, кампании в социалните медии и прессъобщения.

Координация на заинтересованите страни : Разпределете роли и срокове на вътрешни екипи и външни партньори.

Оценка след пускането: Проследявайте представянето на марката и реакцията на аудиторията.

📌 Идеален за: Маркетинг екипи, стартиращи компании и бизнеси, които се подготвят за голямо представяне на марката или кампания за ребрандиране.

10. Шаблон за план за ребрандиране на ClickUp

Получете безплатен шаблон Извършете плавен процес на ребрандиране с шаблона за план за ребрандиране на ClickUp, като гарантирате добре структуриран преход без пропускане на ключови детайли.

Ребрандирането е нещо повече от просто актуализиране на логото – то е стратегическа промяна, която изисква внимателно изпълнение. Шаблонът за план за ребрандиране на ClickUp предоставя стъпка по стъпка ръководство за управление на целия процес, като гарантира съгласуваност между екипите, заинтересованите страни и очакванията на клиентите.

Този шаблон помага на екипите:

Оценете настоящото възприятие на марката : Идентифицирайте пропуските и възможностите за подобрение.

Определете нови елементи на брандовата идентичност : лога, цветове, типография и актуализации на съобщенията.

Планирайте стратегии за внедряване : Координирайте актуализациите на уебсайта, преходите в социалните медии и : Координирайте актуализациите на уебсайта, преходите в социалните медии и маркетинговите кампании

Управлявайте вътрешната и външната комуникация : Уверете се, че служителите, партньорите и клиентите са съгласувани с новия брандинг.

Проследявайте напредъка и обратната връзка: Следете етапите на ребрандирането и реакцията на аудиторията.

📌 Идеално за: Компании, които преминават през мащабно преобразуване на марката и се нуждаят от ефективно изпълнение на всички аспекти – от дизайна до комуникацията.

11. Шаблон за управление на марката ClickUp

Получете безплатен шаблон Управлявайте ефективно бранда с шаблона за управление на бранда на ClickUp, като синхронизирате всички указания, одобрения и актуализации.

Силата на една марка се измерва с последователното й изпълнение във всички платформи и точки на контакт. Шаблонът за управление на марката ClickUp помага на екипите да поддържат целостта на марката, като предоставя централизирана платформа за управление на задачите, активите и одобренията, свързани с брандинга.

Този шаблон позволява на екипите да:

Проследявайте актуализациите на активите на марката : Поддържайте организирана библиотека с лога, шрифтове и дизайнерски файлове.

Стандартизирайте указанията за бранда : Уверете се, че всички отдели и външни партньори следват правилната практика за брандиране.

Следете за последователността на марката : Преглеждайте и одобрявайте маркетинговите материали преди публикуването им.

Разпределете задачите, свързани с брандинга : Определете отговорностите за : Определете отговорностите за календара на съдържанието , актуализациите на дизайна и одити на бранда.

Измервайте въздействието на марката: Проследявайте ключовите показатели за ефективност, за да оцените ефективността на брандирането.

📌 Идеален за: Маркетинг екипи, мениджъри на марки и агенции, отговорни за поддържането и прилагането на последователността на марката.

Изградете и поддържайте последователна марка с ClickUp

Независимо дали създавате марка от нулата или усъвършенствате съществуваща, тези шаблони предлагат солидна основа за типография, цветове, лога и др.

Създаването на стилово ръководство обаче е само една част от управлението на дадена марка.

Нуждаете се от по-комплексен подход за организиране на бранд активите, ускоряване на одобренията и осигуряване на съгласуваност между екипите. ClickUp предоставя набор от мощни шаблони и инструменти за управление на бранд активите ви.

Всъщност, водещи организации като Trinetix са трансформирали дизайнерските си операции и са намалили срещите с 50% благодарение на ClickUp.

Разгледайте решенията на ClickUp за дългосрочен успех на марката. Една велика марка не се създава само с дизайн, а се управлява ефективно. Регистрирайте се в ClickUp сега!