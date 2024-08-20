10 примера за бранд китове, които да ви вдъхновят да създадете свой собствен

Събота вечер е. Приготвяте вечеря и решавате, че плейлистът ви „Wine and Dine“ ще бъде идеалното музикално съпровождение. Вземате телефона си, отваряте приложението и музиката започва да свири. Едва сте погледнали телефона си, но пръстите ви безгрешно са натиснали Spotify.

В свят, в който ежедневно сме бомбардирани с хиляди изображения и съобщения – от физически билбордове до дигитални изскачащи прозорци – силната идентичност на марката не е просто нещо, което е хубаво да имате. Тя е вашият билет към отличието.

Помислете как забавните doodles на Google ви карат да се усмихвате или как топлите и привлекателни визуализации на Airbnb ви карат да мечтаете за следващата си почивка. Това не са щастливи случайности, а резултат от мощно управление на марката и внимателно проектирани комплекти за брандиране, които говорят много, без да казват нито дума.

В тази публикация в блога ще разгледаме света на бранд китовете и най-добрите примери за бранд китове в света. От основните елементи, които ги правят успешни, до вдъхновяващи съвети, ще споделим как можете да създадете бранд идентичност, която не само се вижда, но и се усеща и запомня.

Какво е комплект за бранд?

Бранд китът е цялостна колекция от визуални и концептуални елементи, които определят идентичността на вашата марка. Той служи като план за това как марката се представя пред света, като осигурява последователност във всички маркетингови канали и точки на контакт.

Макар че често се бърка с наръчника за стил на марката, комплектът за марката обхваща по-широк спектър от компоненти. Наръчникът за стил на марката обикновено се фокусира върху правилата и насоките за използване на елементите на марката, докато комплектът за марката включва тези елементи и допълнителни ресурси, които помагат за ефективното изпълнение на стратегията на марката.

Ключовите компоненти на бранд кита включват:

Логотипи : Основни, вторични и вариантни логотипи за различни приложения

Типография : Семейства шрифтове, размери и указания за употреба

Цветови палитри: Основни и вторични цветове с шестнадесетични кодове и RGB стойности

Оформление на страници : Шаблони за различни маркетингови материали

Икони и графични елементи : Персонализирани икони и дизайнерски мотиви

Профили на целевата аудитория : Персони, които представляват вашите идеални клиенти

Насоки за гласа на марката : Принципи за тон, стил и съобщения

Стил на изображенията: Насоки за фотография и илюстрация

За разлика от традиционния стилов наръчник, който може да бъде дълъг документ, бранд китът е предназначен за практична, ежедневна употреба. Той е динамичен набор от инструменти, който се развива заедно с вашия бранд, позволява бързи актуализации и лесно разпространение сред членовете на екипа и заинтересованите страни.

Бранд китът централизира насоките и активите на бранда, давайки възможност на вашия екип да създава последователно съдържание, свързано с бранда, независимо дали става дума за публикация в социалните медии, промоционален имейл или мащабна рекламна кампания.

Според проучване от 2021 г., последователността на марката е довела до скок в приходите от поне 10% за над 67% от анкетираните компании.

Примери за бранд китове за вдъхновение

Нека разгледаме 10 изключителни примера за бранд китове, които поставят стандартите в управлението на бранд идентичността.

Тези бранд китове показват как водещите компании поддържат последователност, като същевременно позволяват творчество и адаптация на различни платформи.

1. Google

Брандингът на Google се фокусира върху простотата, достъпността и иновациите. Дизайнът е изчистен и лесен за ползване, което отразява мисията на компанията да организира информацията в света и да я направи достъпна за всички.

Системата за дизайн с отворен код Material Design на Google е изключително адаптивен език за дизайн, който прониква в идентичността на марката и се разпростира в цялата й продуктова екосистема.

Използването на основни цветове – синьо, червено, жълто и зелено – и изчистен шрифт без серфи, дава възможност за адаптиране към различни платформи, като същевременно се запазва разпознаваема идентичност и се създава весела и привлекателна естетика.

2. Spotify

Независимо дали сте били очаровани или раздразнени от Spotify Wrapped, известната кампания на Spotify в края на годината, която представя данните на потребителите във визуално привлекателен и споделяем формат, знаете, че бранд китът на Spotify е майсторски пример за превръщането на аудио преживявания във визуална идентичност.

Марката използва двуцветни изображения, комбинирайки изображение или портрет в сиви тонове с ярки цветове, за да улови енергията и креативността на музиката. Цветовата им палитра е вдъхновена от обложките на албуми и осветлението на концерти. Тя се допълва от специално създадена типография, която имитира звукови вълни – обърнете внимание на логото „Burst“, трите извити линии, излъчващи се от кръга, които представляват звукови вълни, и разпространението на музиката.

Тяхната стратегия за брандиране включва динамични визуални елементи, които се адаптират към различни кампании. Те показват иновативния им подход към стрийминг на музика и резонират с младата им аудитория.

3. Netflix

Видяхте ли яркочервено N и чухте ли призрачно „та-дам“, докато четяхте това?

Звуковото брандиране се превърна в неразделна част от съвременната идентичност на марката, а Netflix е отличен пример за това как звукът може да подобри разпознаваемостта на марката и потребителското преживяване.

Звукът „та-дум“ е създаден, за да предизвика кинематографично преживяване, в съответствие с идентичността на Netflix като лидер в развлекателната индустрия. Целта му е да създаде очакване и вълнение, като сигнализира на зрителите, че ще се насладят на висококачествено и потапящо съдържание.

„Та-дум“ е надхвърлил ролята си на обикновен звуков сигнал и се е превърнал в културен референтен пункт. Netflix дори организира глобално събитие за феновете, наречено „TUDUM“, за да отпразнува този звук и връзката му с марката.

Тяхното бранд кит включва указания за използване на изображения, които предизвикват емоции и разказват истории, в съответствие с тяхната стратегия, базирана на съдържанието.

4. Airbnb

Когато AirBnb надраснаха първоначалната си брандова идентичност, те се обърнаха към DesignStudio, за да им помогнат да създадат бранд, който да изразява тяхната визия.

Докато екипът провеждаше проучвания, откри, че Airbnb не се занимава само с отдаване под наем на места, а и със създаване на чувство за принадлежност, комфорт и общност в местата, които хората посещават. Това прозрение стана основа за стратегията на марката и за емблематичното им лого „Bélo” – комбинация от сърце, знак за местоположение и буквата „А” – символизиращо „принадлежност навсякъде”.

Посланието? Независимо къде отидете, с Airbnb ще се чувствате като у дома си.

Ребрандирането беше високо оценено от критиците, предизвика фурор в социалните медии и спечели множество престижни награди, които признаха неговата креативност и влияние. Най-важното е, че в годините след ребрандирането оценката на Airbnb скочи до небето, надминавайки тази на най-близкия си конкурент с невероятните 29 милиарда долара за по-малко от четири години.

Други ключови елементи на техния бранд кит включват:

Цветова палитра, състояща се от топло, червеникаво-розово (наречено „ Rausch “) като основен цвят, допълнено от гама от по-меки тонове, вдъхновени от глобалните култури.

Семейството шрифтове Cereal , проектирано да бъде лесно за използване и достъпно на различни езици.

Насоки, които наблягат на автентични, нережисирани изображения, показващи реални домове и преживявания

Персонализиран стил на карта, който е в съответствие с цялостната визуална идентичност на марката.

5. Slack

Бранд китът на Slack съчетава професионализъм и закачливост, отразявайки ролята на компанията в превръщането на работната комуникация в по-ангажираща и ефективна. Въпреки това, китът не винаги е включвал настоящото лого с четири капчици (или балончета) и четири ромба.

В прессъобщение, в което обявява новото лого, компанията заяви:

Първото ни лого беше създадено преди стартирането на компанията. То беше отличително и забавно, а знакът „#” (или „паунд”, „хаш” или каквито и да е името, под което го познавате) приличаше на същия символ, който виждате пред каналите в нашия продукт. Беше и изключително лесно да се обърка. Имаше 11 различни цвята – и ако се постави върху цвят, различен от бяло, или под грешен ъгъл (вместо точно предписаното завъртане от 18º), или с неправилно настроени цветове, изглеждаше ужасно. Това ни болеше.

Първото ни лого беше създадено преди стартирането на компанията. То беше отличително и забавно, а знакът „#” (или „паунд”, „хаш” или каквито и да е името, под което го познавате) приличаше на същия символ, който виждате пред каналите в нашия продукт.

Беше и изключително лесно да се обърка. Имаше 11 различни цвята – и ако се постави върху цвят, различен от бял, или под грешен ъгъл (вместо точно предписаното завъртане от 18º), или с неправилно настроени цветове, изглеждаше ужасно. Това ни болеше.

Slack искаше лого, което да се мащабира по-добре, да работи в един цвят и все пак да улавя забавната и енергична личност на марката.

Преработване на логото:

Намалете цветовете от 11 на само 4 основни нюанса, плюс характерното лилаво на Slack.

Заострени ръбове за по-ясен и по-дефиниран вид

Премахнахме прецизните ъгли, за да направим формата на Octothorpe (или хеш) по-органична и достъпна.

Опростената цветова палитра и изчистените линии придават на Slack по-изискан и професионален вид, който съответства на стремежа им да навлязат на корпоративния пазар. Новият дизайн ги позиционира като сериозен бизнес инструмент, а не просто забавно приложение за съобщения.

6. ClickUp

Бранд китът на ClickUp се характеризира с ярки и модерни цветове, предимно лилаво, розово, светло синьо и жълто. Тези цветове отразяват нашето желание да направим продуктивността забавна и да предоставим най-доброто потребителско изживяване, което е и нашата основна ценност.

Ние ценим яснотата и четливостта в нашата комуникация и затова използваме модерния шрифт без серифи Axiforma за целия текст.

Следвайте нашите указания за стила на марката при използването на логото на ClickUp.

Нашето лого включва няколко варианта – черно на бял фон, бяло на цветен фон и оригиналното с нагоре сочеща стрелка в градиент от цветовете на нашата марка – за да може да се адаптира към различни контексти, като същевременно запазва разпознаваемостта на марката.

Бранд китът включва и правни указания за използването на търговските марки на ClickUp, които защитават целостта на бранда, като същевременно позволяват на партньорите и потребителите да промотират ClickUp по подходящ начин.

7. Hulu

В 100-страничните указания за стила на марката на Hulu се набляга на яснотата и ефективността, в съответствие с мисията на компанията да предостави лесно и приятно преживяване при стрийминг.

Най-интересното в техния бранд кит е може би основният цвят на марката, наречен Hulu green. По думите на компанията:

Той представя свежата отличителност на нашата марка и се отличава от по-традиционните развлекателни палитри.

Той представя свежата отличителност на нашата марка и се отличава от по-традиционните развлекателни палитри.

Характерното ярко зелено в комбинация с черно създава впечатляваща визуална идентичност, която се разпознава веднага.

Смелата цветова палитра е комбинирана с ясна типография, за да се създаде модерен, удобен за ползване дизайн, който се откроява на различни фонове.

Бранд китът включва и подробни инструкции за използването, разстоянието и разположението на логото, за да се поддържа последователност. Той включва и раздел за тона на общуване, който гарантира, че цялата комуникация е в съответствие с идентичността на бранда.

8. Yelp

Бранд китът на Yelp подчертава ангажимента на компанията да свързва хората с отлични местни бизнеси чрез ревюта и оценки, създадени от потребителите.

Марката се гради около няколко ключови елемента:

Името и логото на Yelp

Името и логото на Yelp отразяват мисията на компанията да помага на потребителите да намират фирми, на които могат да се доверят. „Избухващият” символ в логото има за цел да улови чувството на откритие, когато някой намери страхотна местна фирма.

Насоки за бранда

Yelp предоставя ясни указания за това как да използвате техните брандинг активи, включително:

Използвайте логата „Намерете ни в Yelp“, „Yelp за бизнес“ или „Yelp за ресторанти“, за да покажете присъствието си в Yelp.

Не променяйте и не изкривявайте логата, освен за да промените размера, като запазите пропорциите.

Приписвайте правилно откъси от рецензии, като включвате потребителското име в Yelp, датата на рецензията и линк към оригиналното съдържание.

Не използвайте звездите на Yelp, за да посочите средната си оценка, а вместо това използвайте динамичната онлайн функция „отзиви“.

Фокус върху общността

Марката Yelp е изградена около общността от рецензенти, известни като „Yelpers“. Компанията насърчава рецензентите да използват истинските си имена и снимки и отличава най-добрите участници чрез програмата Yelp Elite Squad. Yelp наема мениджъри на общността, които да общуват с рецензентите и да организират събития.

Чрез ясното дефиниране на елементите на марката и насърчаването на динамична общност, Yelp се стреми да предостави надеждна платформа, на която потребителите да откриват и да се свързват с местни бизнеси. Насоките за марката гарантират последователно представяне на идентичността на Yelp във всички точки на контакт.

9. Shopify

Бранд китът на Shopify е създаден, за да даде възможност и вдъхновение на предприемачите. Аestheticът им е достъпен и отразява мисията на марката да направи електронната търговия достъпна за всички. Визуалната им идентичност съчетава изчистен, професионален вид с елементи, които символизират растеж и възможности.

Акценти от бранд кита на Shopify:

Отличително лого „пазарска чанта“, което символизира електронната търговия и може да се използва за представяне на марката дори без логото в специални ситуации.

Универсална цветова палитра с характерно зелено, символизиращо растеж и успех

Специално проектиран шрифт (Shopify Sans) за последователност на марката

Цветни и монохромни лога за адаптиране към всички видове фонове

Илюстративен стил, който представя различни предприемачи и бизнеси

10. Mailchimp

Знаете ли, че Mailchimp е започнал като страничен проект на съоснователите, за да помага на малките предприятия с маркетинга им? Оттогава компанията е изминала дълъг път, разширявайки предлагането си до автоматизация на маркетинга, а марката еволюира, за да поддържа темпото. Логото е актуализирано и е по-изразително, за да отразява по-широките възможности на марката, като буквата „c“ в Mailchimp вече е малка, за да символизира еволюцията й отвъд имейла.

Бранд китът на Mailchimp е проектиран да бъде забавен и достъпен. Игривите елементи в дизайна, включително маскотът Фреди – намигащ шимпанзе, създават приятелско и ангажиращо потребителско преживяване.

Други ключови елементи:

Цветова палитра : Марката използва кавендиш жълто като основен цвят и го комбинира с пиперно зърно за акценти.

Типография: Използва се комбинация от нестандартни и модерни шрифтове, за да се предаде усещане за индивидуалност и достъпност.

Изображения: Марковия комплект насърчава използването на забавни и привлекателни визуални елементи, които резонират с собствениците на малки предприятия, и включва ръчно рисувани илюстрации и икони, които придават топлина.

👀 Интересен факт Бранд китът на Mailchimp има и раздел с често задавани въпроси за основатели, собственици на фирми и маркетинг специалисти, които искат бърз урок или освежаване на знанията си за разработването на собствени бранд активи.

Създаване на ефективен бранд кит

Създаването на солиден бранд кит не означава да следвате строги правила. Става въпрос да уловите същността на вашата компания и да я пренесете във всеки визуален и вербален елемент.

Става въпрос да бъдете толкова последователни, но и гъвкави, че когато някой срещне вашата марка на малкия екран на смарт часовник или на гигантски CGI (компютърно генерирани изображения) инсталации, веднага да разбере, че сте вие.

Ето защо е от решаващо значение да проведете задълбочено маркетингово проучване, преди да проектирате вашия бранд кит. Разбирането на вашата целева аудитория, конкурентите и пазарните тенденции ще ви помогне да оформите вашата уникална ценностна предложения и позициониране на бранда. Това ще гарантира, че вашият бранд кит ще резонира с вашата целева аудитория.

Стъпка по стъпка ръководство за създаване на бранд кит

След като приключите с проучването на пазара, следвайте тези шест стъпки, за да създадете свой собствен бранд кит с помощта на платформата за управление на дизайнерски проекти на ClickUp.

1. Създайте стратегия за марката

Започнете с определяне на стратегията на вашата марка. Тази важна стъпка включва формулиране на мисията, визията и ценностите на вашата марка, идентифициране на уникалното ви търговско предложение (USP) и разработване на личността и гласа на вашата марка.

Използвайте решението за управление на документи на ClickUp, ClickUp Docs, за да съставите и усъвършенствате съвместно тези основни елементи.

Шаблонът за идентичност на марката на ClickUp предоставя структурирана рамка, която ви води през този процес, като гарантира, че ще обхванете всички съществени аспекти на стратегията си за управление на марката.

Изтеглете този шаблон Опростете процеса на създаване на мощна идентичност на марката с шаблона за идентичност на марката на ClickUp.

Използвайте шаблона, за да:

Разработете уникален набор от визуални елементи, които представят вашата марка по един и същи начин на всички платформи.

Изградете ефективна комуникационна стратегия, за да привлечете клиенти

Поставете ясни цели, които да насочват усилията на екипа ви за изграждане на бранд, и разпределете ресурсите и отговорностите за задачите, свързани с брандирането.

2. Дизайнирайте визуалната си идентичност

След това преминете към дизайна на визуалната идентичност на вашата марка. Тази фаза включва създаването на лого и неговите вариации, избора на цветова палитра, избора на типография и разработването на персонализирани икони и графични елементи.

Функцията „Whiteboards“ на ClickUp е много полезна в този случай, тъй като позволява на вашия дизайнерски екип да обсъжда и скицира идеи за различни бранд китове съвместно и в реално време.

Сътрудничество с екипа си и обсъждане на креативни идеи с помощта на ClickUp Whiteboards

Докато финализирате дизайните, използвайте системата за управление на задачи на ClickUp, за да разпределите отговорностите и да проследявате напредъка по всеки елемент от визуалната ви идентичност.

3. Създайте стилово ръководство за марката

След като визуалните елементи са на място, създайте изчерпателни указания за бранда. Задайте правила за използване на логото, определете цветовете, създайте йерархия на шрифтовете и определете стила на изображенията и фотографиите.

Шаблонът за насоки за марката на ClickUp предлага предварително създадена структура за записване на тези насоки и създаване на динамичен документ, който може лесно да се актуализира и споделя в цялата организация, като по този начин се гарантира, че всеки има достъп до най-новите стандарти на марката.

Изтеглете този шаблон Създайте и централизирайте стиловия наръчник на вашата марка с шаблона за насоки за марката на ClickUp.

Основните предимства на използването на такива шаблони за брандиране включват:

Очертайте основните компоненти на марката, включително лога, цветови палитри и типография.

Всички брандинг активи могат да се съхраняват на едно място за лесен достъп и управление.

Ясни инструкции за използване на визуални елементи и лога, гарантиращи последователност във всички платформи.

4. Развийте бранда на вашата компания

Дизайнирайте шаблони за различни маркетингови материали, създавайте изображения за профили в социални медии и корици за снимки, разработвайте подписи за имейли и дизайни за визитки. Функциите за съхранение на файлове и контрол на версиите на ClickUp са идеални за управлението на тези активи.

💡Съвет от професионалист: Настройте персонализирани изгледи в ClickUp, за да организирате ресурсите по тип или употреба, което ще улесни членовете на екипа да намират и използват правилните файлове. Използвайте над 15-те изгледа на ClickUp, за да организирате активите на марката по начин, който ви харесва.

5. Съберете всичко в книга за марката, която може да се споделя

Накрая, съберете всички активи на вашата марка в едно изчерпателно и лесно за използване ръководство. Включете примери за правилно и неправилно използване и предоставете активи и шаблони за изтегляне.

Изтеглете този шаблон Създайте завладяваща история на марката с шаблона за книга на марката на ClickUp.

Шаблонът за бранд книга на ClickUp е отлична отправна точка за тази компилация.

Това гарантира единен вид и стил на всички маркетингови материали, като предоставя ясни указания за представянето на марката пред служители и партньори. Използвайте го, за да документирате историята на възникването на вашата марка и да определите нейния облик.

6. Наблюдавайте и преглеждайте

Редовно преглеждайте насоките за вашата марка, за да се уверите, че те остават актуални. Настройте периодични прегледи в ClickUp, като използвате повтарящи се задачи или напомняния, за да поддържате всичко актуално.

През целия процес използвайте функциите за сътрудничество на ClickUp, за да оптимизирате работния процес и да събирате обратна връзка – инструментите за коментари и проверка улесняват дискусиите по дизайн елементите, а автоматизациите уведомяват съответните членове на екипа, когато се добавят нови активи или се актуализират насоките.

Шаблонът за стилово ръководство на марката на ClickUp може да служи като централен център за всички тези елементи, като предоставя ясен преглед на напредъка в разработването на вашия бранд кит.

Създайте трайно наследство на марката с ClickUp

Силна и последователна идентичност на марката е мощен диференциатор. Вашият бранд кит е ключът към разкриването на този потенциал, като позволява въздействащи преживявания с марката във всички канали.

Примерите за бранд китове, които разгледахме, показват, че те са нещо повече от просто естетика. Те обобщават личността, ценностите и уникалната пазарна позиция на дадена марка. Независимо дали става дума за адаптивната система за дизайн на Google или подхода на Airbnb, фокусиран върху общността, всеки бранд кит подкрепя конкретни бизнес цели и очаквания на аудиторията.

Създаването и поддържането на цялостен комплект за идентичност на марката е непрекъснат процес, който изисква внимателно планиране, творчество и сътрудничество. Използването на софтуерни инструменти за управление на марката като ClickUp може да ви помогне да оптимизирате този процес, като гарантирате, че комплектът за вашата марка остава жив, развиващ се актив, който расте заедно с вашия бизнес.

Инвестирайте време и ресурси в разработването на солиден брандинг комплект и ще построите основа за дългосрочно признание, лоялност и успех на марката. Регистрирайте се в ClickUp още днес!