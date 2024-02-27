10-те най-добри Figma интеграции, които ще подобрят вашия дизайнерски работен процес през 2025 г.

Искате да оптимизирате творческите си процеси и да избегнете използването на множество инструменти за дизайн? Ние имаме това, от което се нуждаете. Има множество интеграции на приложения за Figma, които ще улеснят работата ви. От инструменти за уеб дизайн до сътрудничество в екип, тези интеграции на Figma си заслужават да бъдат разгледани.

Представяме ви десетте най-добри интеграции на Figma, които ще революционизират вашия дизайнерски работен процес, правейки го по-ефективен от всякога.

Готови ли сте да интегрирате Figma с други инструменти във вашия работен процес, за да разкриете пълния си потенциал в дизайна? Да започнем! ?

Какво да търсите в интеграциите на Figma?

Figma е едно от най-посещаваните уеб приложения за дизайн в интернет, с повече от 4 милиона потребители по целия свят и 101 милиона посещения месечно. Но всичко се свежда до избора на подходящите Figma интеграции за вашия екип.

Търсете съвместимост с вашите съществуващи инструменти, лекота на употреба и възможност за подобряване на вашия дизайнерски работен процес

Идеалната интеграция трябва да се съчетава безпроблемно с приложението Figma, като добавя функционалност, без да нарушава текущия ви работен процес

Изберете инструменти, които носят ефективност, насърчават сътрудничеството и предоставят уникални функции , пригодени за решаване на конкретни дизайнерски предизвикателства, пред които е изправен вашият екип

С това нека преминем към най-добрите Figma интеграции, които можете да разгледате. ▶️

10-те най-добри Figma интеграции, които можете да използвате

Използвайте ClickUp, за да управлявате ефективно проектите си с над 15 изгледа, предварително проектирани шаблони и множество функции за сътрудничество.

Интеграцията на Figma с ClickUp обединява два мощни инструмента, предоставяйки на екипите за дизайн и управление на проекти така необходимата им подкрепа за сътрудничество. Тя предоставя на екипите за дизайн цялостна среда за проследяване на напредъка, обратна връзка и управление на задачите на едно място!

Интеграцията между ClickUp и Figma премахва различията между дизайнерите и екипа за управление на проекти. Интеграцията позволява лесно съвместно проектиране, бърза комуникация и много вградени функции, като възможност за мащабиране и превъртане на промените.

Най-добрите функции на ClickUp:

ClickUp е вашият централизиран визуален център, в който можете да превърнете идеите на екипа в координирани действия

Ограничения на ClickUp:

Множеството функции означава, че може да има стръмна крива на обучение

Интеграцията е онлайн , така че офлайн сътрудничеството все още не е налично

Цени на ClickUp:

Лична употреба: Безплатно завинаги

Неограничен план за малки екипи: 7 $/месец на потребител

Бизнес план за средни екипи: 12 $/месец на потребител

План за големи екипи: Свържете се с Свържете се с отдела по продажбите на Clickup

ClickUp Brain: Налично във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (3900+ отзива)

Съвет от професионалист: Разгледайте някои от другите интеграции на ClickUp, които ще повишат значително вашата продуктивност. Също така сме изброили 16-те най-добри интеграции, които ще улеснят значително вашата работа.

2. Google Workspace

чрез Figma Google Workspace

Интегрирайте Figma с Google Workspace, за да оптимизирате процеса на дизайн и сътрудничество. Всички приложения на Google поддържат интеграции.

Споделяйте дизайни по време на срещи с Google Meet или добавяйте коментари в Google Docs, но също така интегрирайте дизайнерски файлове в Google Calendar, за да помогнете на колегите си да се подготвят за срещата с подходящите ресурси.

Тази мощна комбинация е полезна за екипите по дизайн, разработка на продукти, ИТ операции или маркетинг.

Най-добри функции:

Сътрудничеството с вашия дизайнерски екип става лесно, тъй като работите с Figma дизайни в Google Workspace

Вградете Figma файлове директно във всички приложения на Google Workspace, включително Google Docs, Sheets и Slides

Вижте всички актуализации във файловете на Figma в Google Workspace в реално време, без да преминавате от една платформа на друга

Ограничения:

Потребителите предполагат, че не можете да редактирате дизайни от Google Workspace; трябва да превключите към Figma

Управлението на разрешенията за достъп до файлове е сложно, ако имате голям екип

Цени на Google Workspace:

Business Starter: 6 долара на месец за потребител

Бизнес стандарт: 12 долара на потребител на месец

Business Plus: 18 долара на месец за потребител

План за предприятия: За цените трябва да се свържете с екипа по продажбите.

Google Workspace оценки и рецензии:

G2: 4,6/5 (над 40 000 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (над 15 000 рецензии)

3. Confluence и Figma

чрез Figma x Confluence

Figma for Confluence съчетава възможностите за съвместна работа по графичен дизайн на Figma с функциите за документиране и работа в екип на платформата Confluence на Atlassian.

Функцията Smart Link поддържа напълно вграден изглед, който изглежда като непрекъсната страница. Никога не се налага да напускате работния си процес, за да правите промени.

Интеграцията между Confluence и Figma е умен избор за творчески дизайнерски екипи, които работят с маркетинговия отдел, и за създатели на съдържание, които работят на щат или на свободна практика.

Най-добри функции:

Вградете дизайни от Figma директно в страниците на Confluence

Работете едновременно с няколко членове на екипа по дизайнерски проект на страниците на Confluence

Използвайте възможностите за контрол на версиите на Confluence, които са същите като тези на Figma, за да не се налага да превключвате между платформи за редактиране

Управлявайте настройките за разрешения на Confluence, които се отнасят и за вградените Figma дизайни, така че само оторизирани потребители да могат да преглеждат и редактират дизайнерските файлове

Ограничения:

Някои потребители споделят, че няколко от функциите на Figma все още не са достъпни на страниците на Confluence

И двете услуги се фактурират отделно, което може да повиши разходите за малките предприятия в зависимост от употребата – месечните такси могат да достигнат над 100 долара.

Цени на Confluence:

Безплатно: 0 $ на потребител на месец

Стандартен: 6,05 $ на потребител на месец

Премиум: 11,55 $ на потребител на месец

Enterprise: Плаща се ежегодно; свържете се с екипа по продажбите на Atlassian

Confluence оценки и рецензии:

G2: 4. 1/5 (3600+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 рецензии)

4. Notion и Figma

чрез Figma Notion Integration

Интегрирайте Figma с Notion, за да вградите дизайни, рамки и прототипи на Figma директно в страниците си в Notion. Тази интеграция дава възможност на екипите да консолидират дизайнерските ресурси и проектната документация в едно цялостно работно пространство.

Независимо дали сте уеб дизайнер, графичен дизайнер, проектен мениджър или разработчик, тази унифицирана среда улеснява достъпа до важни дизайнерски задачи.

Най-добри функции:

Вградете Figma файлове, рамки и прототипи директно в страниците на Notion

Сътрудничество в реално време в Notion – улеснява работата на заетите екипи

Работете директно върху най-новите дизайни, вградени в Figma, в Notion, тъй като той поддържа версията на Figma

Насладете се на сътрудничеството между дизайнери, разработчици и други членове на екипа, което спомага за по-съгласуван работен процес

Представете интерактивните прототипи на вашия екип, създадени в Figma, директно в Notion

Ограничения:

Интеграцията на Figma с Notion понастоящем предлага достъп само за четене

Потребителите съобщиха, че някои разширени функции за прототипиране не са достъпни в рамките на вградения дизайн в Notion

Цени на Notion:

Безплатно: 0 $ на потребител на месец

Плюс: 10 долара на потребител на месец

Бизнес: 18 долара на потребител на месец

Enterprise: Поискайте демо от екипа по продажбите на Notion

Notion оценки и рецензии:

G2: 4,7/5 (над 4800 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 1900 рецензии)

Съвет от професионалист: Ако сте уеб дизайнер, е от решаващо значение да създадете правилния дизайн и да бъдете в крак с процеса на разработване на уебсайта. Препоръчваме ви да разгледате шаблона за разработване на уебсайтове на ClickUp, за да се справите отлично със задачите си!

5. GitLab

чрез Figma x Gitlab

Интеграцията на Figma с GitLab е решение за сътрудничество и контрол на версиите, което позволява на дизайнерите и разработчиците да работят заедно по дизайнерски проекти в платформата GitLab безпроблемно.

Тази интеграция установява връзка между GitLab pipelines и CI/CD събития с задачи за наблюдение на напредъка в реално време. Тя гарантира, че проектните мениджъри получават незабавни актуализации за промени в кода, текущо състояние на изграждането и напредъка на внедряването.

Най-добри функции:

Работете едновременно с другите членове на екипа си върху един и същ дизайнерски файл, тъй като интеграцията на Figma с GitLab позволява сътрудничество в реално време

Проследявайте промените в дизайнерските файлове, което означава, че ще виждате историята на версиите и ще правите промени по ваш избор

Съхранявайте ресурси за дизайн , като Figma файлове и компоненти за дизайн, директно в GitLab хранилища

Генерирайте спецификации и ресурси за дизайн директно от Figma, до които разработчиците имат достъп в GitLab

Свържете дизайнерските задачи с разработващите задачи благодарение на системата за проследяване на проблеми на GitLab, която свързвате с дизайните на Figma

Ограничения:

Потребителите посочват, че интеграцията между Figma и GitLab не разполага с някои разширени функции за сътрудничество при дизайна

Тези, които са нови в Figma или GitLab, ще преминат през период на обучение при използването на интеграцията

GitLab цени:

Безплатно: 0 $ на потребител на месец

Премиум: 29 $ на потребител на месец

Ultimate: 99 $ на потребител на месец

GitLab оценки и рецензии:

G2: 4,5/5 (над 700 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1000 рецензии)

6. Dropbox и Figma

чрез Figma x Dropbox

Figma за Dropbox е проектирана да улесни работния процес на дизайнерите в творческите екипи. Свържете вашите Figma акаунти директно с Dropbox и управлявайте всички файлове оттам.

Интеграцията разполага с контрол на версиите и възможност за сътрудничество в средата на Figma. Дизайните се актуализират автоматично, като на живо платно, което улеснява комуникацията.

С тази интеграция можете лесно да достъпвате и организирате вашите дизайнерски файлове, съхранени в Dropbox, и да го превърнете в централен хъб за всички ваши дизайнерски ресурси.

Най-добри функции:

Редактирайте и коментирайте дизайнерски файлове едновременно с екипа си, използвайки функциите за сътрудничество в реално време на Figma, интегрирани с Dropbox

Достъп до предишни версии на файлове, съхранени в Dropbox

Опростете управлението на ресурсите и задачите, като се свържете директно с папките в Dropbox, което намалява необходимостта от дублиране на файлове или ръчно импортиране на ресурси

Насладете се на надеждните функции за сигурност на Dropbox, което означава, че вашите дизайнерски файлове са защитени

Използвайте Figma и Dropbox за уеб достъп, което улеснява достъпа от различни устройства и места

Ограничения:

Цени на Dropbox:

Essentials: 22 долара на месец

Бизнес: 24 долара на потребител на месец

Business Plus: 32 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии за Dropbox:

G2: 4. 4/5 (над 20 000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 21 000 рецензии)

7. Pendo и Figma

чрез Pendo

Figma за Pendo е интеграция, която подобрява потребителското преживяване и процеса на дизайн на всеки проект. Тази интеграция позволява вграждането на wireframes и прототипи директно в Pendo guide.

Интеграцията на Pendo с Figma позволява на екипите за разработка на продукти да свързват пряко обратната връзка от потребителите с задачите, да визуализират пътя на потребителите и да приоритизират функциите въз основа на реалните нужди на потребителите. Това сътрудничество оптимизира разработката, което води до по-бърз и по-ефективен процес на разработка на продукти.

Най-добри функции:

Поставете дизайнерските прототипи в Pendo, където потребителите са по-склонни да взаимодействат с тях и да повишат процента на отговорите

Използвайте данните за употреба и поведение на Pendo; тази интеграция позволява по-добро насочване на ръководствата, където обратната връзка е значима и конкретна

Интегрирайте всеки тип Figma дизайн файл или прототип, независимо от настройките за споделяне на линкове на файла в Pendo

Ограничения:

Pendo цени:

Безплатен план

План за растеж за едно уеб или мобилно приложение: персонализирано ценообразуване

Портфолио план за неограничен брой уеб или мобилни приложения: персонализирани цени

Pendo оценки и рецензии:

G2: 4. 4/5 (над 1300 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (212+ отзива)

8. Maker Integration

чрез Figma x Maker

Искате да използвате дизайни от Figma, за да създадете динамични уеб страници? Maker ви позволява да го направите! Този инструмент е чудесен за създаване и персонализиране на съдържание за начални страници, продуктови страници или блог публикации. Поздравете по-доброто ангажиране на потребителите и по-високите проценти на конверсия!

Чрез добавяне на линк към Figma файл в Maker редактора, интегрираният Figma-to-web двигател автоматично преобразува дизайните в уеб страници, които са напълно отзивчиви и редактируеми в платформата Maker.

Най-добри функции:

Превърнете дизайните на Figma в напълно редактируеми и отзивчиви уеб страници за минути с интеграцията на Maker

Редактирайте импортираните оформления в редактора на Maker с функция „плъзгане и пускане“

Запазва слоевете, групите и елементите в същата структура, както във файла Figma

Ограничения:

Потребителите съобщават, че липсата на глобални цветове затруднява персонализирането на файловете, което се отразява на гъвкавостта при дизайна

Цени за производители:

Свържете се с Maker за цени

Оценки и рецензии на Maker:

G2: 4,5/5 (над 32 000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 23 000 рецензии)

9. Asana и Figma

чрез Asana

Интегрирайте Figma с Asana, за да позволите на екипите да измислят, създават, тестват и доставят по-добри дизайни, като същевременно поддържат структурирани задачи в Asana.

Приложението Asana в Figma и FigJam ви позволява да прехвърляте проекти и задачи от Asana в работното пространство за обсъждане и да превръщате лепящите се бележки в задачи в Asana. Вградете дизайни от Figma в проектите си в Asana, за да предоставяте актуализации в реално време и да намалите разходите за управление на файлове.

Най-добри функции:

Вградете дизайни на Figma в проектите на Asana и получавайте актуализации в дизайнерските файлове в реално време, отразени в Asana

Редактирайте задачите в Asana и преглеждайте подробна информация в Figma, като оптимизирате управлението на задачите

Преобразувайте лесно Stickies, създадени във Figma или FigJam файлове, в задачи в Asana, което помага за превръщането на сесиите за мозъчна атака в практически задачи

Ограничения:

Кривата на обучение е стръмна за хора, които са нови в Asana или Figma

Някои потребители посочиха, че интеграцията може да не отговаря на много специфични или уникални изисквания на работния процес на определени екипи

Asana цени:

Основно: Безплатно

Премиум: 10,99 $/месец на потребител

Бизнес: 24,99 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с екипа по продажбите на Asana за цени

Asana оценки и рецензии:

G2: 4. 3/5 (9500+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 12 000 рецензии)

10. Avocode и Figma

чрез Figma x Avocode

Avocode, мощна платформа за преобразуване на дизайн в код, опростява преобразуването на Figma дизайни в код, оптимизира сътрудничеството и осигурява по-ефективен и ефикасен работен процес.

Това дава възможност на екипите да преодолеят различията между дизайна и разработката, което улеснява работата им.

Интеграцията на Avocode с Figma помага за изработването на готови за разработка дизайни, които позволяват на дизайнерите да правят своето, докато разработчиците получават достъп до актуални файлове. Превръщането на дизайна в код никога не е било толкова лесно!

Най-добри функции:

Експортирайте дизайни от Figma директно в Avocode, където разработчиците ще имат достъп до дизайнерските ресурси, ще генерират фрагменти от код и ще проверяват дизайнерските елементи

Насладете се на възможностите на Avocode за прецизна проверка на дизайна за разработчици, като измерване на разстояния, получаване на цветови кодове и проверка на стиловете и размерите на шрифтовете

Достъп до най-новите промени в дизайна в Avocode с помощта на контрола на версиите на Avocode – дизайнерите и разработчиците ще актуализират в Figma

Експортирайте CSS, Swift, Android XML и други фрагменти код директно от Avocode

Ограничения:

Ако вашият дизайнерски работен процес включва използването на други инструменти освен Figma, интеграцията с Avocode ще ви предложи ограничена функционалност

Avocode може да изисква известно време за усвояване от новите потребители, особено ако те не са запознати с инструментите за предаване на дизайн и генериране на код

Цени на Avocode:

Свържете се с Avocode за цени

Avocode оценки и рецензии:

G2: 4. 1/5 (20+ отзива)

Готови ли сте да използвате най-добрите Figma интеграции, за да подобрите работния си процес при проектирането?

Това е списъкът с най-добрите Figma интеграции, които ще помогнат на вашия дизайнерски екип да работи по-ефективно!

Ключът е да разберете вашите нужди и да интегрирате безпроблемно тези инструменти в работния си процес, за да постигнете по-ефективен дизайн. Докато обмисляте тези опции, не забравяйте, че истинската магия се случва, когато намерите унифицирано решение, което опростява, а не усложнява. Именно тук ClickUp блести.

ClickUp е повече от интеграция; това е инструмент „всичко в едно“, който оптимизира вашия дизайнерски процес от начало до край. С възможност за сътрудничество в реално време, контрол на версиите и цялостно управление на проекти, ClickUp предефинира възможностите на вашия дизайнерски работен процес.

Готови ли сте да подобрите работния си процес с дизайн с ClickUp? Нека направим вашето пътуване в света на дизайна продуктивно и необикновено.