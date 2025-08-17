Топ 8 алтернативи на FogBugz за проследяване на грешки и гъвкаво управление на проекти

Заклещени сте с инструмент за проследяване на бъгове, който работи по-бавно от вашия спринт?

Ако остарелият интерфейс и тромавите работни процеси на FogBugz забавят вашия гъвкав екип, не сте сами. Днес разработката на софтуер изисква сътрудничество в реално време, интуитивен дизайн и инструменти, които действително ускоряват процеса, а не го забавят.

Имате нужда от гъвкава платформа за управление на проекти, която поддържа проследяване на грешки, потребителски истории, планиране на спринтове, преглед на код и междуфункционално сътрудничество, без забавяне.

Тези алтернативи на FogBugz са предназначени за високопроизводителни екипи от разработчици, които искат да работят по-бързо и по-умно.

Нека разгледаме най-добрите инструменти, които ви помагат да проследявате проблеми и задачи с по-малко съпротивление и много по-голяма мощност.

Безплатни алтернативи на FogBugz на един поглед

Ето най-добрите алтернативи на FogBugz за различни работни процеси и екипни структури:

Защо да изберете алтернативи на FogBugz?

Макар FogBugz да е служил добре на екипите за основно проследяване на бъгове, много потребители намират неговите ограничения за разочароващи. Това е като да използвате стационарен телефон днес – работи, но пропускате толкова много съвременни възможности.

Ето някои от недостатъците на инструмента за проследяване на проблеми:

Остарял интерфейс : Остарялият дизайн на FogBugz не разполага с модерни : Остарялият дизайн на FogBugz не разполага с модерни гъвкави табла , интуитивна навигация и клавишни комбинации, което затруднява екипите да работят ефективно. Интерфейсът изглежда остарял и не предлага изтънченото, удобно за ползване изживяване на модерните инструменти.

Ограничена екосистема за интеграция : Въпреки че се свързва със системи за контрол на версии като Git, Fogbugz не предлага широката екосистема от приложения (Slack, Google Workspace, CI/CD, съхранение в облак и др.), която предлагат съвременните инструменти.

Липсващи елементи на Agile : Въпреки че разполага с основни : Въпреки че разполага с основни функции за планиране на спринтове , точки за истории и диаграми за изразходване, FogBugz не предлага автоматизирано проследяване на скоростта, маршрутизиране на билети с изкуствен интелект, преглед на портфолиото на различни екипи или персонализирани Agile работни процеси.

Скъпо за това, което получавате : Цената на потребител бързо се натрупва, особено когато други инструменти предлагат повече функции на по-ниска цена или дори безплатни нива.

Слаби отчети и анализи: Има ограничена поддръжка за персонализирани отчети и минимална видимост на напредъка на спринтовете, тенденциите при бъговете или производителността на екипа.

🧠 Интересен факт: Помните ли Y2K – бъгът на края на света, който накара всички да мислят, че компютрите ще се сринат в полунощ на 1 януари 2000 г.? Докато светът продължаваше да се върти, FogBugz всъщност се роди същата година. Това означава, че съществува от времето, когато флопи дисковете все още бяха на мода! В технологичния свят това е практически праисторическо. И точно като софтуера от ерата на Y2K, FogBugz започва да показва своята възраст, особено за съвременните екипи от разработчици, които се нуждаят от по-бързи и по-гъвкави инструменти за проследяване на бъгове.

Най-добрите алтернативи на FogBugz за гъвкави екипи

Защо да се борите с бъгове с тромави инструменти, когато имате на разположение отлични решения с усъвършенствани функции, които могат да ви помогнат да постигнете много повече? Ето най-добрите алтернативи на FogBugz за гъвкаво управление на проблеми и управление на проекти за екипи за разработка.

1. ClickUp (Най-доброто решение за гъвкаво управление на проекти от начало до край)

Опитайте ClickUp сега Оптимизирайте целия си инженерен работен процес – от пътната карта до пускането на продукта – с ClickUp за софтуерни екипи и доставяйте по-бързо, всичко от едно централизирано място.

Ако търсите модерна, мащабируема и силно сътрудническа алтернатива на FogBugz за вашия екип за разработка, имаме нещо за вас.

ClickUp, вашето приложение за всичко, свързано с работата, е предназначено за гъвкави екипи, разработчици и продуктови мениджъри, които се нуждаят от проследяване на проблеми, управление на проекти и сътрудничество в екип в рамките на една платформа.

ClickUp for Software Teams ви позволява бързо да записвате, разпределяте и приоритизирате бъгове или потребителски истории. С персонализирани статуси, полета и шаблони, екипите могат да адаптират работния процес, за да отговаря на всеки процес на разработка на софтуер.

Приоритизирайте задачите си с яснота, като използвате ClickUp for Agile Teams – използвайте персонализирани полета и формули, за да прецените компромисите и да вземете по-интелигентни решения за продуктите.

ClickUp for Agile Teams позволява на софтуерните разработчици и инженери да създават ефективни и гъвкави работни процеси (Scrum табла, Kanban ленти или комбинация, която действително работи за вашия екип), за да поддържат проектите в движение и екипите в синхрон.

Работете по-умно с изкуствен интелект и автоматизация

Мощните AI и автоматизационни функции на ClickUp елиминират излишната работа, за да може екипът ви да се фокусира върху създаването.

Автоматизирайте забавените задачи и получавайте предложения от изкуствен интелект с ClickUp Brain.

ClickUp Brain автоматично разпределя билетите, актуализира спринтовете и задачите, усъвършенства вашия беклог и дори превръща ретроспекциите, PRD прегледите и Slack чатовете в изпълними задачи с ясни отговорници и следващи стъпки. И всичко остава свързано – заявките за изтегляне, файловете и връзките към проекти се показват точно там, където са ви необходими, така че вашият екип никога не се налага да гадае.

С ClickUp Automations повтарящите се действия като присвояване на бъгове, актуализиране на статуси и уведомяване на заинтересованите страни се извършват незабавно, което поддържа ефективността на работния процес и съгласуваността на екипа ви.

Бъдете в крак с всеки спринт с ClickUp Sprints – персонализирайте точките, проследявайте напредъка по възложител и управлявайте натоварването по свой начин, всичко в един изглед.

Управлението на спринтовете стана по-лесно

Модулът ClickUp Sprints е специално създаден за гъвкави екипи, за да проследяват напредъка, да виждат какво е блокирано и да управляват забавянията в спринтовете, всичко на едно място.

Планирайте ефективно спринтовете си с оценки на точките на историята и графици

Останете гъвкави, като коригирате плановете въз основа на капацитета на екипа и бързо прехвърляте задачите между спринтовете.

Спестете време за отчитане с ежедневни събрания и актуализации на задачите, генерирани автоматично с AI.

Следете напредъка с картите на Sprint Dashboard , като отчетите Sprint Velocity, Sprint Burndown и Sprint Burnup.

Можете също да конфигурирате ClickUp Autopilot Agents, за да наблюдавате и докладвате за проектни дейности или спринтове за конкретни тригери, като завършване на задачи, актуализации на статуса на проблеми или нови доклади за бъгове.

Гъвкаво управление на проекти за всеки екип

ClickUp не е предназначен само за софтуерни екипи. Екипите за управление на проекти могат да управляват сложни работни процеси с зависимости между задачите, подзадачи и списъци за проверка, което улеснява откриването на пречките.

Интерактивните диаграми на Гант и избор от над 15 изгледа, като списък, канбан, календар и времева линия, опростяват междуфункционалната координация. Дръжте заинтересованите страни в течение чрез подробни отчети с персонализирани табла на ClickUp.

Управлявайте сложни проекти, планирайте и визуализирайте графиците на проектите и координирайте междуфункционалната работа с ClickUp за екипи за управление на проекти.

От стартиращи компании до големи предприятия, гъвкавата архитектура на ClickUp се мащабира без усилие, за да поддържа всичко – от малки гъвкави екипи до глобално разпределени инженерни екипи.

Най-добрите функции на ClickUp

Автоматизирайте забавените задачи, извеждайте на преден план важната информация и превръщайте разговорите в изпълними задачи с ClickUp Brain.

Интегрирайте с GitHub, GitLab, Bitbucket и други инструменти за разработчици, за да свържете комити, pull заявки и прегледи на код директно с задачите.

Персонализирайте данните за задачите, като използвате потребителски полета за проследяване на грешки, заявки за функции и етапи на разработка.

Създавайте и поддържайте проектна документация, уикита, потребителски истории и вътрешни бази от знания с помощта на ClickUp Docs за съвместна работа.

Комуникирайте безпроблемно в реално време с вградения ClickUp Chat за всички задачи и проекти.

Визуализирайте и преобразувайте архитектурата, ретроспективите и работните процеси в задачи с помощта на ClickUp Whiteboards и Mind Maps.

Проследявайте времето, прекарано в задачи и проекти, за да гарантирате съответствие с целите на компанията.

Ограничения на ClickUp

Някои потребители могат да намерят обширните функции за прекалено сложни в началото.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 10 300 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4400 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

В едно ревю в G2 се казва:

ClickUp е изключително гъвкав и лесен за използване. Той ни позволява да управляваме с лекота както Agile, така и Waterfall работни потоци, като се адаптира перфектно към различните нужди на всеки екип. Платформата е изключително интуитивна, бърза за конфигуриране и предлага множество функции като табла, персонализирани полета, автоматизации и други. Нейната използваемост наистина се откроява – дори потребители без технически познания могат бързо да се ориентират, което направи внедряването й безпроблемно във всички отдели.

ClickUp е изключително гъвкав и лесен за използване. Той ни позволява да управляваме с лекота както Agile, така и Waterfall работни процеси, като се адаптира перфектно към различните нужди на всеки екип. Платформата е изключително интуитивна, бърза за конфигуриране и предлага множество функции като табла, персонализирани полета, автоматизации и други. Нейната използваемост наистина се откроява – дори потребители без технически познания могат бързо да се ориентират, което направи внедряването й безпроблемно във всички отдели.

2. Jira (Най-доброто за планиране и проследяване на разработката на софтуер)

чрез Jira

Jira е пълноценна платформа, създадена да поддържа нуждите на съвременните екипи за разработка на софтуер. Проектирана от Atlassian с гъвкави работни процеси в основата си, Jira помага на екипите да следят всеки етап, от планиране на спринтове и подреждане на забавени задачи до проследяване на бъгове и пускане на нови версии.

Jira се интегрира дълбоко с инструментите, които разработчиците вече използват. От платформи за контрол на източници като GitHub и Bitbucket до CI/CD инструменти и тестови пакети, Jira действа като централен команден център, събирайки актуализации и контекст от цялата ви технологична платформа.

За разлика от старите инструменти като FogBugz, Jira предлага много по-модерно, мащабируемо и персонализирано преживяване.

Най-добрите функции на Jira

Използвайте разширени типове проблеми като епични, бъгове и потребителски истории, пригодени за гъвкаво разработване.

Автоматизирайте повтарящите се задачи с персонализирани правила за автоматично затваряне на проблеми или преразпределяне на билети.

Интегрирайте се дълбоко с Bitbucket, GitHub и CI/CD инструменти за пълна прозрачност от кода до внедряването.

Планирайте спринтове, подреждайте забавени задачи и проследявайте важни събития с вградени гъвкави шаблони и пътни карти.

Използвайте функциите, задвижвани от изкуствен интелект, за да обобщавате проблеми, да генерирате съдържание и да получавате интелигентни предложения.

Ограничения на Jira

Първоначалната настройка и конфигурация могат да се окажат трудни в сравнение с някои алтернативи на Jira , особено за по-малки екипи или нови потребители.

Цени на Jira

Безплатно

Стандартен: Цена от 7,53 USD/месец на потребител

Премиум: Цена от 13,53 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Jira

G2 : 4,3/5 (над 6500 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 15 200 отзива)

💡 Професионален съвет: Вече използвате Jira, но искате гъвкавостта на ClickUp? Не е нужно да започвате от нулата – използвайте инструмента за импортиране на Jira на ClickUp, за да прехвърлите безпроблемно вашите проблеми, проекти и работни процеси. Той е бърз, персонализируем и поддържа екипа ви в движение, без да пропускате нищо.

3. YouTrack (Най-добър за проследяване на проблеми и гъвкаво управление на работния процес)

чрез YouTrack

YouTrack е чудесен за гъвкаво управление на проекти и проследяване на проблеми. Той е и силно персонализируем — екипите не са принудени да следват строги работни процеси.

Можете да персонализирате всичко – от полетата за проблеми и работните процеси до команди и отчети. Инструментът се адаптира към вашия начин на работа, а не обратното. Докато FogBugz просто проследява бъгове без гъвкавост и дълбочина, YouTrack от JetBrains поддържа целия цикъл на разработване на софтуер, от идеята до внедряването, с много по-голяма яснота и контрол.

YouTrack е особено подходящ за екипи, които вече са инвестирали в екосистемата от инструменти за разработчици на JetBrains.

Най-добрите функции на YouTrack

Създайте гъвкави табла с персонализирани работни процеси за Scrum, Kanban или хибридни методи.

Използвайте интелигентно търсене и актуализации на базата на команди, за да се справяте бързо със задачите.

Проследявайте времето директно в задачите, за да наблюдавате усилията през спринтовете.

Създавайте персонализирани отчети и табла за визуализиране на ефективността на екипа.

Използвайте AI-базирана помощ, за да обобщавате дискусии, да генерирате отговори и да създавате задачи.

Ограничения на YouTrack

Потребителският интерфейс може да се стори прекалено сложен за хора, които не са част от екипа за разработка или QA.

Въпреки че е мощен, езикът за заявки за разширено търсене може да изисква известно време за усвояване.

Цени на YouTrack

Безплатно

Над 11 потребители: 4,40 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за YouTrack

G2 : 4,3/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 90 рецензии)

Какво казват реалните потребители за YouTrack?

В рецензия на G2 се казва:

Най-доброто нещо в YouTrack е неговата гъвкавост и способност да се адаптира към различни работни процеси. Мога да го персонализирам, за да отразява конкретни процеси за проследяване на проекти, което прави управлението на задачите по-ефективно и персонализирано.

Най-доброто нещо в YouTrack е неговата гъвкавост и способност да се адаптира към различни работни процеси. Мога да го персонализирам, за да отразява конкретни процеси за проследяване на проекти, което прави управлението на задачите по-ефективно и персонализирано.

4. Linear (Най-подходящ за прости операции по преминаване, вмъкване и изтриване)

чрез Linear

Linear е специално създаден за съвременни продуктови и инженерни екипи, които искат да прекарват по-малко време в борба с инструментите и повече време в доставка на код.

Той се отличава с лесни операции по преминаване, вмъкване и изтриване, което означава, че е изключително лесно да се преминава през задачите, да се актуализира статуса, да се възлагат задачи и да се изтриват или архивират ненужни елементи.

С безпроблемната интеграция с Git можете автоматично да синхронизирате комити, PR и клонове с проблеми. Получавате също така планиране на базата на цикли (версията на Linear за спринтове), вградено проследяване на скоростта и мощни автоматизации, които намаляват ръчното въвеждане на данни.

Linear AI, интелигентният асистент, може автоматично да сортира постъпващите бъгове, да изготвя описания на проблеми и дори да ви помогне да управлявате натрупаните задачи, като идентифицира сходни проблеми.

Най-добрите характеристики на Linear

Навигирайте с изключително бърз интерфейс, използвайки клавишни комбинации за всяка действие.

Автоматизирайте вашите спринтове за разработка с Cycles, който управлява версиите и забавените задачи за вас.

Управлявайте спринтове, пътни карти и проследяване на проблеми с вградени работни процеси.

Сътрудничество в реално време с безпроблемна интеграция с GitHub/GitLab

Автоматизирайте управлението на продуктовия беклог , за да поддържате работата чиста, фокусирана и изпълнима.

Линейни ограничения

Може да се окаже ограничен за нуждите на големи предприятия или екипи, които разчитат на значителна персонализация.

Функциите за отчитане са по-ограничени в сравнение с по-ориентираните към предприятията алтернативи на Linear

Линейно ценообразуване

Безплатно

Основен: 10 $/месец на потребител

Бизнес: 16 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Линейни оценки и рецензии

G2 : 4,5/5 (над 40 рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

5. Zoho BugTracker (Най-добър за проследяване на грешки и разрешаване на проблеми)

чрез Zoho BugTracker

За разлика от по-обемистите платформи, които се опитват да бъдат всичко наведнъж, Zoho BugTracker е фокусиран изцяло върху решаването на проблеми. Той предлага изчистен, интуитивен интерфейс, който е лесен за навигация – дори за екипи, които не искат да губят време в изучаването на поредната прекалено сложна система.

Като част от обширната екосистема на Zoho, този софтуер за проследяване на проблеми е особено логичен избор за компании, които използват други приложения на Zoho. От регистрирането на бъгове и определянето на отговорности до проследяването на разрешаването и постмортем анализа, всичко е оптимизирано за бързина и яснота.

AI асистентът на Zoho, Zia, може да ви помогне да генерирате отчети и да получите информация от данните за вашия проект. Екипите могат също да дефинират персонализирани работни процеси, които отразяват точно жизнения цикъл на бъговете, да настроят правила за автоматично задействане на предупреждения или действия и да използват SLA и проследяване на времето, за да се уверят, че нищо не се пропуска.

Най-добрите функции на Zoho BugTracker

Конфигурирайте известия, зависимости между задачи и напомняния, за да държите подходящите хора в течение в подходящия момент.

Синхронизирайте разработката с интеграции на GitHub и Bitbucket в екосистемата на Zoho.

Сътрудничество с екипа ви в реално време чрез чат, форуми и други

Използвайте разрешения, базирани на роли, за сигурен и целенасочен достъп.

Проследявайте времето, прекарано в отстраняване на бъгове, и управлявайте споразуменията за ниво на обслужване (SLA).

Ограничения на Zoho BugTracker

Липсват по-задълбочени интеграции за по-големи екипи.

Може да бъде по-малко интуитивен за висококомплексни софтуерни проекти

Цени на Zoho BugTracker

Безплатно

Стандартен: 4 $/месец на потребител

Премиум: 8 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho BugTracker

G2 : 4,4/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 170 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zoho BugTracker?

В рецензия на Capterra се чете:

Търсех софтуер, който да ни помага да докладваме бъговете в софтуера, който разработваме. За щастие намерих Zoho Bug Tracker, който е много удобен и изключително лесен за нас.

Търсех софтуер, който да ни помага да докладваме бъговете в софтуера, който разработваме. За щастие намерих Zoho Bug Tracker, който е много удобен и супер лесен за нас.

6. GitLab (най-доброто за DevOps платформа и сътрудничество)

чрез GitLab

Имате нужда от отворен DevOps команден център, който предлага всичко в едно? GitLab обхваща всичко – от планиране и кодиране до тестване, сигурност, внедряване и мониторинг. Можете да автоматизирате тестове, да изпълнявате сканиране за сигурност и да внедрявате с лекота, използвайки прости YAML конфигурации.

Освен това, с вградена поддръжка за Kubernetes и интегрирани инструменти, като SAST, DAST и сканиране на зависимости, GitLab вгражда сигурността директно във вашия пайплайн.

AI-базираните възможности на платформата са обединени в GitLab Duo, който подпомага екипите през целия жизнен цикъл с обобщения на дискусии и предложения за код.

За разлика от FogBugz, който е предимно инструмент за проследяване на проблеми, GitLab предоставя на целия ви екип, от разработчиците до мениджърите по пускането на продукти, единна платформа за сътрудничество и по-бързо изпълнение.

Най-добрите функции на GitLab

Използвайте вградените CI/CD пипалини , за да автоматизирате и ускорите внедряването.

Централизирайте кода, проблемите и документацията си в един единствен източник на информация.

Проследявайте работата с помощта на Issues и ги организирайте с Epics, Iterations и milestones.

Управлявайте одобренията на заявки за сливане и прегледите на код от едно унифицирано пространство.

Интегрирайте директно с надеждни тестове за сигурност в цикъла на DevOps.

Ограничения на GitLab

Въпреки че GitLab има много функции, той може да се стори сложен за нови потребители, а настройката отнема много време, особено за по-малки екипи, които не са свикнали с инструменти за пълноценно DevOps.

Пълният набор от функции, включително разширени възможности за сигурност, съответствие и изкуствен интелект, е запазен за платените премиум нива.

Цени на GitLab

Безплатно

Премиум: 29 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Ultimate: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за GitLab

G2 : 4,5/5 (840+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1180 отзива)

Какво казват реалните потребители за GitLab?

В едно ревю в G2 се казва:

Най-много ми харесва, че GitLab обединява контрол на версиите, CI/CD, проследяване на проблеми и управление на проекти в един инструмент. Много ми харесва колко безпроблемно е да се премине от писането на код към неговото внедряване, без да се налага да напускате платформата. Вграденият CI/CD е лесен за настройка, а работният процес за сливане на заявки помага да се поддържа високо качество на кода. Понякога може да се усеща като малко бавен, особено при по-големи хранилища или по-сложни пипалини.

Най-много ми харесва, че GitLab обединява контрол на версиите, CI/CD, проследяване на проблеми и управление на проекти в един инструмент. Много ми харесва колко безпроблемно е да се премине от писането на код към неговото внедряване, без да се налага да напускам платформата. Вграденият CI/CD е лесен за настройка, а работният процес за сливане на заявки помага за поддържането на високо качество на кода. Понякога може да се усеща като малко бавен, особено при по-големи хранилища или по-сложни пипалини.

7. Backlog (Най-подходящ за гъвкави и скрам методологии)

чрез Backlog

Ако използвате гъвкави или скрам работни процеси и се нуждаете от проследяване на времето заедно с проследяване на грешки, Backlog от Nulab е точно за вас. Той комбинира функции за управление на проекти с инструменти за разработчици, като вградени Git и SVN хранилища, така че вашият екип може да планира, проследява и доставя – всичко на едно място.

Ще намерите също табла за планиране на спринтове, диаграми за изчерпване, проследяване на етапи и поддръжка за точки от истории и лични проекти. Освен това, актуализациите в реално време и дискусиите по теми поддържат всички в синхрон, без да създават хаос.

Най-добрите функции на Backlog

Разпределяйте задачи и бъгове на членовете на екипа, задавайте крайни срокове и получавайте незабавни известия за актуализации и отчетност.

Организирайте работата, като разделите големите задачи на подробни основни проблеми и подзадачи.

Планирайте спринтовете гъвкаво с визуални диаграми на Гант и табла Kanban.

Проследявайте напредъка и идентифицирайте пречките с диаграми за изразходване и изчерпателни инструменти за отчитане.

Създайте уики страници за вътрешна документация и безпроблемно сътрудничество в екипа.

Ограничения на забавените задачи

Той разполага само с основни функции за отчитане и анализи, което затруднява екипите, работещи с данни, да извличат задълбочени анализи или да създават разширени отчети.

Трябва да проследявате времето ръчно, тъй като няма вграден уиджет за проследяване на времето, който да записва автоматично часовете.

Цени на Backlog

Безплатно

Стартово ниво: 35 $/месец

Стандартен: 100 $/месец

Премиум: 175 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Backlog

G2 : 4,6/5 (над 380 отзива)

Capterra: 4,6/5 (158+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Backlog?

В едно ревю в G2 се казва:

Използвам този инструмент за проследяване на грешки. Той помага на мен и екипа ми да намираме и отстраняваме грешките бързо. Преди да започнем да използваме този инструмент, използвахме Excel таблици за проследяване на грешките. Но това отнемаше много време и понякога беше объркващо за разработчиците. Сега с този инструмент всичко стана лесно и разработчиците лесно разбират. Единственото, което не ми харесва, е мобилното им приложение, което е много бавно.

Използвам този инструмент за проследяване на грешки. Той помага на мен и екипа ми да намираме и отстраняваме грешките бързо. Преди да започнем да използваме този инструмент, използвахме Excel таблици за проследяване на грешките. Но това отнемаше много време и понякога беше объркващо за разработчиците. Сега с този инструмент всичко е лесно и разработчиците лесно разбират. Единственото, което не ми харесва, е мобилното им приложение, което е много бавно.

8. Trello (Най-доброто за екипна работа и управление на задачи)

чрез Trello

Търсите страхотен софтуер с персонализируем интерфейс, който може да проследява задачи и бъгове с еднаква лекота? Запознайте се с Trello, високо визуален, лесен за използване инструмент за управление на проекти, който помага на екипите да организират, приоритизират и изпълняват работата си чрез интуитивна система от табла и карти.

Макар Trello да не е специализиран инструмент за проследяване на проблеми, той предлага гъвкави табла, списъци и карти, които могат да бъдат конфигурирани за работни потоци за проследяване на бъгове. Проектиран около простотата на Kanban, Trello ви позволява да създадете специално табло за проследяване на бъгове, да използвате списъци за представяне на различни статуси на бъгове и да присвоявате карти на членовете на екипа за разрешаване.

Този инструмент за задачи и сътрудничество е специално създаден за управление на целия екип, независимо от техническите и нетехническите роли. Той насърчава междуфункционалната видимост, нещо, което FogBugz не поддържа по подразбиране.

Като продукт на Atlassian, Trello също включва Atlassian Intelligence за оптимизиране на комуникацията и планирането.

Най-добрите функции на Trello

Автоматизирайте повтарящи се действия като преместване на карти, задаване на крайни срокове или изпращане на напомняния с автоматизацията Butler .

Интегрирайте безпроблемно с инструменти като Slack, Google Drive и други, използвайки Power-Ups.

Използвайте шаблони за планиране на проекти, проследяване на спринтове и календари за съдържание.

Използвайте изкуствен интелект, за да създавате списъци със задачи и да обобщавате информация директно в картичките.

Събирайте доклади за бъгове чрез формуляри, прикачвайте екранни снимки и комуникирайте с докладващите чрез мощни инструменти като Hipporello Service Desk или Marker.

Ограничения на Trello

Сложните проекти може да се нуждаят от по-добра структура от тази, която предлага Trello.

Липсват разширени функции, които се срещат в специализираните програми за проследяване на грешки, като например персонализирани полета и сложни отчети.

Цени на Trello

Безплатно

Стандартен: 6 $/месец на потребител

Премиум: 12,5 $/месец на потребител

Enterprise: 210 $/годишно на потребител

Оценки и рецензии за Trello

G2 : 4,4/5 (над 13 700 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 23 600 отзива)

