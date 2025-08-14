Най-добри примери за клиентски портали за агенции, SaaS и фрийлансъри

Клиентските портали са като VIP салон за вашите клиенти – елегантно, сигурно и винаги достъпно работно място, където те могат да проверяват актуализации на продукти и услуги, да гледат видео уроци, да търсят документи с помощта на лента за търсене и да изпращат съобщения с молби за поддръжка. Те помагат на клиентите да се чувстват в течение и предотвратяват наводняването на пощенската ви кутия с съобщения.

72% от клиентите са ползвали портали за самообслужване.

И не, не е необходимо да създавате такъв от нулата или да наемате екип от разработчици, за да се почувстват вашите клиенти обгрижени. Днешните инструменти без кодиране правят създаването на брандирани клиентски портали, които подобряват цялостното преживяване при управлението на клиенти, изключително лесно и с минимални усилия.

В този наръчник ще получите:

Кратък курс за това какво всъщност е порталът за самообслужване на клиенти

Един поглед към най-добрите примери за портали за самообслужване на клиенти (и защо те работят)

Ръководство за създаване на собствен портал за обслужване на клиенти с помощта на интелигентния софтуер за клиентски портал на ClickUp.

Вашите клиенти заслужават нещо по-добро от разпръснати имейли и непълни актуализации от екипа ви за обслужване на клиенти. Нека го направим!

Какво е клиентски портал?

Клиентският портал е сигурен интерфейс за самообслужване, който позволява на вашите клиенти да имат достъп до съответната информация, документи и комуникации, свързани с вашите услуги или проекти. Представете си го като цифрова рецепция, която работи 24/7.

Основните му функции включват: Работни процеси за въвеждане : Предоставяйте формуляри, контролни списъци или комплекти за добре дошли, за да дадете старт на ангажираността на клиентите.

Споделяне на документи : Качвайте договори, проекти, отчети и фактури по структуриран начин.

Проследяване на задачи : Покажете графиците на проектите, важните етапи и възложените действия на едно място.

Комуникационни инструменти : Централизирайте чатовете или коментарите, за да намалите размяната на имейли.

Фактуриране и плащания: споделяйте фактури, следете статуса на плащанията или интегрирайте с платежни портали.

Функции, които правят един клиентски портал страхотен

88% от клиентите казват, че са по-склонни да закупят отново от дадена марка, ако обслужването на клиентите е добро.

Вашият портал за самообслужване на клиенти може да бъде най-големият фактор за разграничаване в този случай.

С централизирана и прозрачна комуникация и документация, вашият екип губи по-малко време за административни задачи. Вашите клиенти се чувстват уверени и обгрижени. А ако попитате клиентите си, те ще признаят, че има нещо магично в гладкото, брандирано самообслужващо клиентско портал, което казва: „Ние се грижим за всичко. ”

Ето какво отличава най-добрите от останалите:

Персонализирано брандиране : Добавете логото, цветовете и шрифтовете си, за да създадете познато пространство, което да изглежда като продължение на вашата марка.

Потребителски разрешения : Предоставяйте на клиентите достъп само до това, от което се нуждаят – нито повече, нито по-малко.

Мобилна достъпност : Около : Около 80% от потребителите считат, че скоростта, удобството, компетентното обслужване и приятелското отношение са най-важните фактори за положително клиентско преживяване. Наличието на клиентски портал на мобилния телефон улеснява всички тях. Уверете се, че клиентите могат да се свързват с поддръжката, да проверяват актуализации или да качват файлове, докато са в движение.

Уведомления и сигнали : Дръжте всички в течение с автоматични напомняния, промени в статуса и нови качвания.

Контрол на версиите : Няма повече объркване с имена като „Final_v3_revised. pdf“. Контролът на версиите прави най-новата и най-чиста версия достъпна за вашите клиенти.

Аудиторски следи: Вижте кой е имал достъп до какво и кога, за да поддържате прозрачност за всички страни.

👀 Знаете ли? Концепцията за клиентския портал, такава каквато я познаваме днес, има дълбоки корени в правната индустрия. Адвокатските кантори бяха сред първите, които се нуждаеха от сигурен, организиран и прозрачен начин за споделяне на поверителни документи и комуникация с клиентите относно състоянието на делата – нужди, които традиционните системи за електронна поща или хартиени документи не можеха да задоволят адекватно. Това търсене доведе до създаването на ранни клиентски портали, които служеха като сигурни цифрови пространства за обмен на документи, актуализации на случаи и оптимизирана комуникация. Те спомагаха за поддържането на строга конфиденциалност в съответствие с изискванията на правната етика.

Най-добри примери за клиентски портали

Сега нека преминем към най-интересното – софтуер за клиентски портали, който превръща тези функции за самообслужване в реалност. От всеобхватни работни центрове до ултраспециализирани инструменти за управление на клиенти – ето как изглеждат в действие най-добрите портали за самообслужване на клиенти.

Как оценяваме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

1. ClickUp – приложението за всичко, свързано с управлението на клиенти

Опитайте ClickUp безплатно Създайте клиентски портали, за да сътрудничите по задачи и резултати с ClickUp.

Ако търсите клиентски портал, който прави нещо повече от просто показване на списъци със задачи, ClickUp , приложението за всичко, свързано с работата, е вашето решение. Това не е просто приложение за управление на клиентски проекти – то е едновременно клиентски портал и всеобхватно работно хъб, което комбинира проследяване на задачи, споделяне на документи, чат в реално време, автоматизации и комуникация с клиенти в едно елегантно преживяване.

Какво отличава ClickUp? Ненадминатата му гъвкавост. Можете да персонализирате всяко работно пространство, за да отговаря на специфичните нужди на вашите клиенти и стила на работа на вашия екип. Независимо дали сте брандингова агенция, която проследява одобренията на творчески проекти, SaaS екип, който привлича нови клиенти, или адвокатска кантора, която споделя защитени файлове, ClickUp се адаптира към вашия работен процес.

Можете да предоставите на клиентите си гостуващ достъп с подробни разрешения. Споделените изгледи в ClickUp, като списъци, табла и документи, позволяват сътрудничество с клиенти в реално време, докато персонализираните табла в ClickUp показват ключови показатели за ефективност и напредък във визуален, удобен за клиента формат.

С ClickUp ние направихме крачка напред и създадохме табла, където нашите клиенти могат да имат достъп и да следят в реално време производителността, заетостта и проектите. Това позволява на клиентите да се чувстват свързани с екипите си, особено като се има предвид, че те се намират в различни страни, а понякога дори и на различни континенти.

С ClickUp ние направихме крачка напред и създадохме табла, където нашите клиенти могат да имат достъп и да наблюдават производителността, заетостта и проектите в реално време. Това позволява на клиентите да се чувстват свързани с екипите си, особено като се има предвид, че те се намират в различни страни, а понякога дори и на различни континенти.

Имате нужда да съберете мнения или одобрения? ClickUp Forms преобразува отговорите директно в задачи, които могат да бъдат изпълнени, с крайни срокове, отговорни лица и автоматизации, за да поддържате нещата в движение.

Интегрирайте ClickUp Forms във вашия клиентски портал, за да следите проблемите и обратната връзка на клиентите и да ги превърнете в изпълними задачи.

С ClickUp Docs можете да създавате изпипани клиентски уикита, ръководства за въвеждане или пътни карти за проекти, като ги свързвате директно със задачи и етапи.

Редактирайте ClickUp Docs в реално време заедно с вашите клиенти, за да си сътрудничите безпроблемно. Събирайте обратна връзка с @mentions и Assigned Comments.

Вградените коментари гарантират, че контекстът остава непроменен, а вграденият ClickUp Chat или интеграциите с имейл поддържат плавното протичане на разговорите с клиентите.

За агенции, консултанти или фрийлансъри, които работят с много клиенти, Project Hierarchy на ClickUp ви помага да разделите работните потоци, като същевременно поддържате последователна структура.

Добавете ClickUp Brain за обобщения, резюмета или следващи стъпки, базирани на изкуствен интелект, и вашият клиентски портал ще се превърне в безпроблемно, брандирано преживяване, което клиентите ви ще обичат.

Създавайте актуализации на статуса, брифинги, документация и други материали, насочени към клиентите, с помощта на изкуствения интелект на ClickUp Brain.

Имате нужда да автоматизирате повтарящи се актуализации или промени в статуса? Безкодовите автоматизации на ClickUp ви позволяват да настроите персонализирани правила, които автоматично изпълняват задачите, спестявайки часове от координацията на проектите.

Помислете за автоматични последващи действия, промени в статуса при завършване на задачите или определяне на отговорници при подаване на формуляри.

Настройте персонализирани автоматизации в ClickUp, които да ви уведомяват, когато постъпи нов отговор от клиент във формуляра.

Ако управлявате много клиенти, ClickUp може да се използва и като лек CRM. Неговите надеждни потребителски полета помагат да централизирате всички клиентски данни – обаждания, доставки, дати на подновяване – в едно унифицирано пространство.

📮ClickUp Insight: 30% от работниците смятат, че автоматизацията може да им спести 1–2 часа седмично, а 19% смятат, че тя може да им освободи 3–5 часа за задълбочена и концентрирана работа. Дори и тези малки спестявания на време се натрупват: само две часа спестени седмично се равняват на над 100 часа годишно – време, което може да бъде посветено на творчество, стратегическо мислене или личностно развитие. 💯 С AI агентите на ClickUp и ClickUp Brain можете да автоматизирате работните процеси, да генерирате актуализации на проекти и да превърнете бележките си от срещи в практически следващи стъпки – всичко това в рамките на една и съща платформа. Няма нужда от допълнителни инструменти или интеграции – ClickUp ви предоставя всичко необходимо за автоматизиране и оптимизиране на работния ви ден на едно място. 💫 Реални резултати: RevPartners намалиха разходите си за SaaS с 50% чрез консолидиране на три инструмента в ClickUp, получавайки обединена платформа с повече функции, по-тясно сътрудничество и единен източник на информация, който е по-лесен за управление и мащабиране.

2. Notion – визуален уики портал за творческо сътрудничество

чрез Notion

Идеален за дизайнерски студия, екипи за създаване на съдържание и самостоятелни творци, Notion ви помага да създадете удивително прости клиентски портали, които изглеждат като дигитално табло за настроения и функционират като център за работния процес. Независимо дали искате да споделите напредъка си, да организирате творчески отзиви или да споделите важни линкове, Notion прави всичко това интуитивно.

Интерфейсът с функция „плъзгане и пускане“ позволява на всеки да проектира портал – без код, без затруднения. Имате нужда от календар за съдържание, инструмент за проследяване на ревизии и библиотека с ресурси? Можете да ги създадете всички на една страница с модулната, блокова структура, да персонализирате разрешенията и да поканите клиентите си с ясен линк. Те не се нуждаят от регистрация и няма нужда да се обучават.

Ключовите функции на Notion като инструмент за клиентски портал включват:

Споделяйте страници с превключващи се списъци, Kanban табла и бази данни.

Вградете Google Docs, Loom видеоклипове, Figma файлове и други за пълен контекст.

Задайте разрешения, за да контролирате какво може да вижда всеки клиент.

Използвайте готови шаблони за клиентски портали , за да проектирате процеси за въвеждане, формуляри за обратна връзка и центрове за ресурси.

Сътрудничество в реално време с коментари и споменавания

Notion е идеален, когато искате функционалност и естетика да се съчетаят, а вашите клиенти очакват и двете.

🧠 Интересен факт: Персонализацията е мощен лост за убеждаване , основан на психологията. В своята емблематична книга Влияние: Психологията на убеждаването д-р Робърт Чиалдини очертава принципи като симпатия, ангажираност и реципрочност – всички те се активират , когато порталът ви изглежда съобразен с нуждите на вашия клиент. Когато клиентите виждат своето име, лого или работния си процес отразени в дадено пространство, това предизвиква чувство на принадлежност и ангажираност. Тази емоционална връзка прави сътрудничеството по-гладко, обратната връзка по-бърза, а лоялността на клиентите по-силна.

3. HoneyBook – CRM среща клиентския портал

чрез HoneyBook

Създаден за самостоятелни предприемачи, творци и професионалисти в сферата на услугите, като организатори на събития, фотографи, лайф коучове и дизайнери, Honeybook предлага клиентски портали, които са лесни за използване и интуитивни за навигация. Платформата комбинира CRM, проследяване на проекти, фактуриране, предложения и дори планиране в една система, която прилича по-малко на софтуер и повече на консиерж.

Клиентите получават изпипани линкове, където могат да преглеждат договори, да ги подписват, да отговарят на въпросници и дори да извършват плащания – без да е необходима регистрация. Вие получавате пълна видимост върху това, което е било прегледано или подписано, както и автоматизирани работни процеси, които подтикват клиента да продължи напред.

HoneyBook също оптимизира комуникацията. Можете да създавате шаблони с брандиране, да изпращате автоматични напомняния и да управлявате всичко от телефона си.

Ключовите функции на Honeybook като приложение за клиентски портал включват:

Създавайте портали с брандиране, съдържащи оферти, фактури и договори.

Автоматизирайте последващите действия, задачите по въвеждането на клиенти и напомнянията.

Планирайте разговори, събирайте плащания и привличайте потенциални клиенти безпроблемно.

Използвайте повторно шаблони, за да спестите време и да поддържате последователност.

Управлявайте потока от клиенти лесно чрез мобилно устройство или настолен компютър.

💡 Съвет от професионалист: Създайте шаблон за процеса на въвеждане, така че всеки клиент да получи едно и също превъзходно преживяване. В ClickUp можете да запазвате цели списъци със задачи, графици, документи и формуляри като шаблони за многократна употреба. Това гарантира последователност, спестява време за настройка и помага на новите членове на екипа да се включат по-бързо. Клиентите също получават изтънчено и безпроблемно посрещане, вместо разпръснати списъци с задачи. Помислете за това като за вашето решение за мащабируемо предоставяне на услуги.

4. SuiteDash – платформа за клиентски портал с пълна гама от услуги

чрез SuiteDash

SuiteDash е предназначен за бизнеса, базиран на услуги, като агенции, консултанти, адвокатски кантори и средни компании, които искат пълен контрол над всяка част от пътуването на клиента – от влизането в системата до фактурирането и LMS.

Създавайте брандирани табла, персонализирани пипалини, защитено съдържание, вътрешен чат, електронни подписи, автоматизирани процеси за регистрация на клиенти и много други в един единствен инструмент за управление на клиенти.

И това не е просто инструмент за управление на проекти за вашия клиентски портал. Можете да използвате този център за бизнес услуги като софтуер за база от знания, платформа за предоставяне на курсове, CRM и система за фактуриране. Можете дори да ограничите модулите за всеки клиент или екип. Това е вид инструмент за поддръжка на клиенти, който награждава активните потребители с пълна свобода, но изисква предварителна настройка, за да функционира правилно.

Ключовите функции на Suitedash за поддръжка на клиенти включват:

Проектирайте изцяло брандирани табла и ограничавайте достъпа според нуждите.

Създавайте канали и следете взаимоотношенията с клиентите с вградения CRM.

Управлявайте електронни подписи, фактуриране, предложения и задачи на клиенти.

Стартирайте курсове или въвеждане с вградения LMS

Изпращайте сигурни съобщения и създавайте персонализирани преживявания при влизане в системата.

SuiteDash е най-подходящ за разрастващи се екипи и напреднали потребители, които искат изцяло брандиран, цялостен портал за по-висока удовлетвореност на клиентите.

5. Клиентски портал – прост портал, базиран на WordPress

чрез Клиентски портал

Вече имате WordPress сайт и искате нещо, което не изисква много поддръжка, но е професионално? Client Portal е интелигентен, лек плъгин, който превръща вашия уебсайт в сигурна клиентска зона. Той е създаден специално за фрийлансъри, малки агенции и дизайнери, които искат пълен контрол без излишни екстри на инструменти „всичко в едно“.

Привлекателното в това? Не е нужно да учите клиентите си как да го използват. Просто им изпратете личния им линк. Те ще се озоват на изчистена, персонализирана страница, където могат да виждат резултатите, да проследяват напредъка и да изтеглят файлове. Вие решавате какво да виждат и кога – а тъй като е самохостинг, вие контролирате напълно данните и дизайна си.

Настройката е проста и плащате само веднъж. Няма да намерите сложни автоматизации или чат на живо, но това е целта – порталът е проектиран да бъде минималистичен. За творците, които вече обичат WordPress, това е идеалният спътник.

Основните функции на този клиентски портал, базиран на WordPress, включват:

Инсталирайте лесно в съществуващия си WordPress сайт.

Персонализирайте и брандирайте индивидуални клиентски центрове

Задайте разрешения за достъп за видимост и актуализации на файлове

Платете веднъж и спестете месечните разходи за SaaS

Поддържайте конфигурацията си лека, сигурна и под ваш контрол.

Този инструмент е идеален за екипи, работещи с WordPress, които търсят простота, контрол и настройка без абонамент.

Сега, когато вече разполагате с необходимите инструменти, нека разгледаме стъпките за създаване на клиентски портал, който ще задоволи вашите клиенти и ще допринесе за просперитета на вашия бизнес.

Как да създадете клиентски портал стъпка по стъпка

Създаването на клиентски портал може да звучи като проект, изискващ много технически познания, но с инструменти като ClickUp това е изненадващо лесно. Ключът е да знаете какво искате да постигнете с портала си и да използвате подходящите елементи, за да подкрепите тази визия.

Стъпка 1: Започнете с изясняване на вашия случай на употреба

Привличате ли нови клиенти? Споделяте ли актуализации на проекти в реално време? Проследявате ли заявки за услуги? Колкото по-ясно сте определили нуждите си, толкова по-лесно ще бъде да проектирате портал, който действително решава най-големите ви проблеми.

Помислете с какво се борят най-много вашите клиенти. Да спазват сроковете? Да одобряват дизайни? Да изпращат обратна връзка навреме? Вашите отговори ще определят как да изградите портала.

Стъпка 2: Изберете подходящата платформа

Един добър портал не работи само за вашия вътрешен екип – той е интуитивен и за вашите клиенти. Всяко кликване трябва да ги води към яснота, а не към объркване. Стремете се към изчистен дизайн, ясни надписи и точното ниво на достъп, за да се чувстват уверени, а не претоварени.

От решаващо значение е да изберете платформа, която отговаря на нуждите на вашия екип и очакванията на клиентите. Ако вашият бизнес се занимава с много променливи елементи – проекти, документи, одобрения, обратна връзка – идеалният вариант е стабилна платформа „всичко в едно“ като ClickUp.

Инструментът за управление на проекти ClickUp ви позволява да картографирате задачи, графици, документи и работни процеси на клиенти в едно унифицирано пространство, като намалява хаоса от превключването на контекста и същевременно повишава видимостта. От високо ниво пътни карти до ежедневни задачи, той дава на екипите пълен контрол над това как се планира, проследява и доставя работата на клиента.

Споделяйте актуализации на продукти, съобщения, статус на разрешени проблеми и други с клиенти в множество изгледи на ClickUp.

Стефани ДиДжовани, специалист по системи в Micro, казва:

Натъкнах се на ClickUp, докато търсех клиентски портал, и не подозирах, че той ще се превърне в нашия виртуален офис, защото може да прави много повече. Той замени много други софтуери и разходи и може да се персонализира за всеки от процесите на нашия екип. Използвам го лично, професионално и помагам на другите да правят същото. ClickUp за цял живот!

Натъкнах се на ClickUp, докато търсех клиентски портал, без да подозирам, че той ще се превърне в нашия виртуален офис, защото може да прави много повече. Той замени множество други софтуери и разходи и може да се персонализира според всеки от процесите на нашия екип. Използвам го лично, професионално и помагам на другите да правят същото. ClickUp за цял живот!

Този пряк опит обобщава защо правилният инструмент е толкова важен. Най-добрите платформи за клиентски портали осигуряват по-гладко сътрудничество и по-голяма удовлетвореност на клиентите.

📮 ClickUp Insight: Средностатистическият професионалист прекарва над 30 минути на ден в търсене на информация, свързана с работата си – това са над 120 часа годишно, загубени в претърсване на имейли, Slack низове и разпръснати файлове. Интелигентен AI асистент, вграден в работното ви пространство, може да промени това. Запознайте се с ClickUp Brain. Той предоставя незабавни прозрения и отговори, като извежда на преден план подходящите документи, разговори и подробности за задачите за секунди – така че можете да спрете да търсите и да започнете да работите. 💫 Реални резултати: Екипи като QubicaAMF спестиха над 5 часа седмично с помощта на ClickUp – това са над 250 часа годишно на човек – като премахнаха остарелите процеси за управление на знанията. Представете си какво би могъл да създаде вашият екип с една допълнителна седмица продуктивност на тримесечие!

Стъпка 3: Изградете своя портал

Ето как да започнете да създавате клиентски портал в ClickUp:

Създайте специална папка за всеки клиент, в която да съхранявате проекти, графици и активни резултати на едно централно място.

Организирайте работните процеси с помощта на списъци , които разделят работата на отделни фази, услуги или категории задачи, което улеснява проследяването на напредъка.

Използвайте ClickUp Docs , за да съхранявате договори, брифинги, бележки от срещи и комплекти за въвеждане в работата – всичко това е достъпно в реално време. , за да съхранявате договори, брифинги, бележки от срещи и комплекти за въвеждане в работата – всичко това е достъпно в реално време.

Задавайте ClickUp задачи с приоритети, крайни срокове, отговорни лица и персонализирани полета, за да проследявате конкретни подробности като етап на проекта, статус на фактуриране или ниво на одобрение.

Създавайте задачи в ClickUp с подробни персонализирани полета, за да управлявате взаимоотношенията с клиентите – от привличането им до изграждането на дългосрочни взаимоотношения.

Визуализирайте състоянието на проекта чрез ClickUp Dashboards , като добавите карти и диаграми, които показват състоянието на задачите, натоварването, SLA на клиентите и предстоящите срокове, като по този начин предоставяте на екипа си и на клиента ви видимост в реално време. , като добавите карти и диаграми, които показват състоянието на задачите, натоварването, SLA на клиентите и предстоящите срокове, като по този начин предоставяте на екипа си и на клиента ви видимост в реално време.

Събирайте информация с ClickUp Forms, като автоматично преобразувате подадените данни (като билети за поддръжка, заявки за активи или обратна връзка) в задачи, които могат да бъдат изпълнени. като автоматично преобразувате подадените данни (като билети за поддръжка, заявки за активи или обратна връзка) в задачи, които могат да бъдат изпълнени.

Автоматизирайте рутинните актуализации с ClickUp Automations —задействайте промени в статуса, изпращайте напомняния или автоматично задавайте задачи въз основа на крайни срокове или отговори във формуляри. задействайте промени в статуса, изпращайте напомняния или автоматично задавайте задачи въз основа на крайни срокове или отговори във формуляри.

Заедно тези елементи превръщат вашата работна среда в ClickUp в добре организиран портал за клиенти, който е толкова стратегически, колкото и прост.

Давиде Мамели, мениджър на бизнес единица в ICM. S (част от Accenture), е съгласен:

Клиентите могат да създават билети, свързани с проекти, а нашите ръководители на екипи могат бързо да отговорят и да делегират задачи. Това спестява много време за изпращане на имейли и осигурява по-добро клиентско преживяване. А привличането на клиенти към ClickUp е лесно, защото инструментът е много лесен за използване.

Клиентите могат да създават билети, свързани с проекти, а нашите ръководители на екипи могат бързо да отговорят и да делегират задачи. Това спестява много време за изпращане на имейли и осигурява по-добро клиентско преживяване. А привличането на клиенти към ClickUp е лесно, защото инструментът е много лесен за използване.

Стъпка 4: Използвайте шаблони за бързо настройване

Не започвайте от нулата всеки път, когато трябва да привлечете клиент, да стартирате проект или да изпратите актуализация.

Шаблонът за въвеждане на клиенти в ClickUp ви предоставя готов работен процес, с който да планирате стъпка по стъпка пътя на новите клиенти. Независимо дали определяте резултати, създавате графици или разпределяте задачи, шаблонът гарантира последователност и спестява часове от повтарящи се настройки.

Получете безплатен шаблон Оптимизирайте процеса на привличане на клиенти и осигурете положително клиентско преживяване с шаблона за привличане на клиенти на ClickUp.

Използвайте този шаблон, за да:

Начертайте пътя на новите клиенти с персонализирани списъци със задачи

Разпределете отговорности и срокове на вътрешния си екип

Вградете документи, договори и материали за добре дошли на клиентите в задачите

Създавайте формуляри, за да събирате информация за клиентите или обратна връзка на едно място.

Персонализирайте статусите и изгледите, за да отразят вашия уникален работен процес с клиенти.

Проследявайте напредъка и централизирайте комуникацията с клиентите чрез коментари и етикети.

За повтарящи се проекти или клиенти с дългосрочни договори този подход променя изцяло играта!

Стъпка 5: Централизирайте информацията за клиентите с CRM

70% от лидерите в областта на обслужването на клиенти разчитат на единен източник на информация в рамките на своята компания.

Преди да поканите клиенти в портала си, е важно да се уверите, че всичко, от което може да се нуждаете, за да им предоставите услуги, е централизирано съхранено и лесно достъпно. Това включва контакти, записи за услуги, напредък по въвеждането и графици за сключване на сделки.

ClickUp CRM улеснява това, като предлага персонализирани пипалини, прегледи на профили и интеграция в цялото ви работно пространство.

Използвайте CRM решението ClickUp за всеки етап от взаимоотношенията с клиентите, от привличането на потенциални клиенти до въвеждането им и текущото управление на акаунтите.

Използвайте го, за да:

Консолидирайте данните за клиентите, бележките и комуникациите на едно място.

Проследявайте въвеждането, резултатите и подновяванията заедно с задачите по проекта.

Свържете CRM елементи директно с документи, коментари и работни процеси.

Присвойте собственици на акаунти и етапи на всеки клиент

Елиминирайте нуждата от външни CRM инструменти, като същевременно получите пълен контрол.

Независимо дали управлявате пет или петдесет клиента, ClickUp CRM ви помага да останете организирани и готови за обслужване.

Стъпка 6: Споделете достъпа и насочете клиентите

Дори и най-добре изграденият портал може да се провали, ако клиентите не знаят как да го използват. След като настройките ви са готови, поканете ги с гостуващ достъп и ги запознайте с основните функции.

Къде проверяват актуализациите? Къде трябва да качват документи или да оставят обратна връзка? Прост клип от ClickUp с вашата екранна презентация или кратко упътване за начало може да превърне първоначалните потребители в уверени сътрудници.

Запишете лесно видео с разходка из клиентския портал или демонстрационно видео с ClickUp Clips.

Целта е да се направи всяко взаимодействие безпроблемно, така че клиентите да останат ангажирани и впечатлени от първия ден.

ClickUp: където клиентите се превръщат в шампиони

Когато взаимоотношенията с клиентите протичат гладко, всичко останало се развива по-бързо – сроковете, обратната връзка, дори плащанията. И точно това предлага един добре изграден клиентски портал.

От представянето на графици в единен табло до организирането на документи, формуляри и съобщения, насочени към клиенти, в едно работно пространство, клиентските портали премахват несигурността от сътрудничеството. Приложения като ClickUp ви позволяват да надхвърлите рамките на „инструменти за управление на проекти за клиенти“. Те ви предоставят пълноценен център за преживявания, който вашите клиенти ще се наслаждават да използват – от директна поддръжка до опции за самообслужване.

Ако сте уморени от разпръснати теми и пропуснати последващи действия в онлайн дискусионни форуми, е време да съберете всичко на едно място.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp и започнете да създавате клиентски портали, които работят толкова усърдно, колкото и вие.