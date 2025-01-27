10-те най-добри софтуера за управление на проекти с клиентски портали 2025

Днес фирмите дават приоритет на прякото участие на клиентите чрез софтуер, който предлага клиентски портали.
Тези платформи гарантират, че фирмите поддържат екипите си съгласувани и насърчават доверието, навременната обратна връзка и съвместното ангажиране с клиентите си.
В тази статия са изброени 10-те най-добри софтуерни опции, които безпроблемно включват клиентите в работните процеси на проектите. Да започнем веднага и да ви помогнем да намерите най-добрия софтуер за управление на проекти с клиентски портали за вашата организация!
Какво е софтуер за клиентски портал?
Софтуерът за клиентски портал е сигурна онлайн платформа, която позволява на бизнеса да споделя документи, файлове, цифрови активи, информация и съобщения с клиентите си.
Включването на клиентски портал в процеса на управление на проекти има много предимства:
- По-добро сътрудничество и комуникация: С централизирано място за споделяне на информация за проектите, проектните мениджъри могат да намалят броя на имейлите и телефонните разговори, които трябва да се обменят. Много софтуери за клиентски портали предлагат системи за чат и коментари в реално време, за да подобрят комуникацията още повече.
- Подобрено взаимодействие с клиентите: Осигурява гладка комуникация и метод за сътрудничество, който насърчава клиентите ви да споделят свободно мнения, обратна връзка и искания.
- Повишена прозрачност: Предоставя на клиентите достъп до информация за проекта в реално време.
- Повишена ефективност: Помага ви да спестите време и пари чрез автоматизиране на задачи като споделяне на файлове и управление на документи.
- Повишена сигурност: Защитава чувствителната информация, като предоставя сигурен начин за споделяне на файлове и документи.
Ако търсите начин да подобрите комуникацията, сътрудничеството и ефективността с вашите клиенти, намирането на добър софтуер за клиентски портал с ключови функции като инструменти за сътрудничество трябва да бъде във вашия списък.
Предимства на клиентския портал в софтуера за управление на проекти
Изборът на софтуер за управление на проекти с клиентски портал има много предимства, включително подобрения в:
- Интеграции
- Сигурност
- Икономическа ефективност
- Леснота на използване
Ако търсите инструменти за управление на клиенти, с които да подобрите комуникацията, сътрудничеството и ефективността с вашите клиенти, тогава интегрирането на клиентски портал в софтуера ви за управление на проекти може да бъде чудесна опция.
10-те най-добри софтуера за управление на проекти с клиентски портал
1. ClickUp
Софтуерът за управление на проекти ClickUp е мощна платформа с инструменти за клиентски портал, която ви позволява да създадете универсално работно място за екипи с безпроблемна комуникация с клиентите.
Той предлага много функции за управление на проекти, включително табла, коментари, бели дъски и инструменти за сътрудничество. Можете да създавате задачи, да задавате крайни срокове, да разпределяте задачи на членовете на екипа и да проследявате напредъка на проекта.
Ако търсите цялостно решение за управление на проекти и софтуер, който да помогне на вашия екип да изгради силни взаимоотношения с клиентите, ClickUp CRM е чудесен избор.
ClickUp предлага и различни инструменти за отчитане, които ви помагат да измервате успеха на вашите проекти.
Софтуерните бизнес инструменти на ClickUp са силно персонализирани и могат да бъдат адаптирани към специфичните нужди на вашите бизнес цели, екип и клиенти. Можете също да използвате клиентския портал, за да привличате нови клиенти, да управлявате договори и да предоставяте поддръжка на клиенти.
Най-добрите функции на ClickUp
- Напълно персонализируем за управление на ресурсите
- Достъп от настолен компютър и мобилно устройство, за да можете да си сътрудничите с клиенти отвсякъде.
- Над 1000 шаблона ви позволяват да добавяте характеристики, функции и инструменти в процеса на растеж на вашия бизнес.
- Привличането на клиенти е лесно с персонализирания шаблон за привличане на клиенти от ClickUp, който ви помага да оптимизирате привличането на клиенти и да осигурите положително преживяване за клиентите.
- Таблото за управление проследява напредъка на проектите, визуализира данните и помага за вземането на информирани решения. То може да бъде персонализирано, за да показва информацията, която е най-важна за вас, и можете да създадете няколко табла за управление, за да проследявате различни аспекти от работата си.
- Коментарите могат да се използват за сътрудничество с членовете на екипа, за предоставяне на обратна връзка и за задаване на въпроси. Можете да присвоявате коментари към конкретни задачи или да @споменавате членове на екипа, за да привлечете вниманието им.
- Белите дъски са чудесен начин да визуализирате работата си и да синхронизирате всички участници.
Ограничения на ClickUp
- Богатият набор от функции може да създаде крива на обучение за някои потребители.
- Не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение – все още
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги
- Без ограничения: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
- ClickUp AI: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (8566+ отзива)
- Capterra: 4,7/5 (3775+ отзива)
2. Понеделник
Monday е софтуер за управление на проекти с клиентски портал, който помага на екипите да си сътрудничат и да изпълняват задачите си.
Интуитивният и опростен потребителски интерфейс и гъвкавостта на Monday го правят уникален. За разлика от много други алтернативи на Monday, той може да се използва от екипи от всякакъв размер и от всякакви индустрии.
Monday е идеален за фирми, които работят с отдалечени клиенти или се нуждаят от споделяне на чувствителна информация.
Най-добрите функции на Monday
- Супер интуитивна и лесна за използване платформа
- Много добавки, шаблони и опции за персонализиране
- Мащабира се чудесно, докато разширявате бизнеса си
Ограничения в понеделник
- Някои потребители се оплакват от прекалено многото ежедневни имейли, идващи от платформата.
- Някои рецензенти казват, че обслужването на клиенти се нуждае от подобрение.
Цени за понеделник
- Безплатно
- Базов: 8 $/месец на работно място
- Стандартен: 10 $/месец на работно място
- Pro: 16 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии в понеделник
Вижте пълното ни сравнение между Monday и Airtable.
3. Zoho
Софтуерът Zoho Projects е платформа за управление на проекти, базирана в облака, с функция за клиентски портал. Това е клиентски портал за управление на проекти, който позволява на фирмите да споделят информация за проектите си с клиентите си в сигурна и организирана среда.
За разлика от много алтернативи на Zoho, платформата е изключително достъпна и лесна за използване. Това я прави чудесен избор за малки фирми и екипи, които търсят икономичен начин за управление на своите проекти.
Най-добрите функции на Zoho
- Предоставя много функции и възможности
- Персонализирани табла и функции за отчитане
- Отлична поддръжка на клиенти
Ограничения на Zoho
- Настройките могат да бъдат трудни за навигиране
- Някои рецензенти съобщават за нестабилни интеграции.
- Не всички браузъри се поддържат
Цени на Zoho
- Безплатно
- Премиум: 5 $/месец на потребител
- Enterprise: 10 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Zoho
- G2: 4,3/5 (376+ отзива)
- Capterra: 4,3/5 (372+ отзива)
4. Freshdesk
Софтуерът за клиентски портал Freshdesk предоставя платформа за помощна служба, подобрена с автоматизация и изкуствен интелект, която оптимизира обслужването на клиентите.
Създадено специално за бизнеса, независимо дали става дума за B2B, електронна търговия, SaaS или дистанционна работа, това лесно за употреба и мащабируемо решение поставя акцент върху сигурното боравене с данни, сътрудничеството и лесната интеграция със съществуващите инструменти.
Ако сте модерно предприятие, което търси интуитивна система за поддръжка, Freshdesk може да бъде добър избор.
Най-добрите функции на Freshdesk
- Възможност за обединяване на много функции на една платформа, като маркетинг, продажби и др.
- Лесно навигиране с имейли, чат и обаждания на едно централно място
- Опростява работната натовареност с едно цялостно решение
Ограничения на Freshdesk
- В определени моменти реакцията на клиентите може да бъде бавна, дори при спешни проблеми.
- Трудно е да се координират всички подходящи инструменти за създаване на персонализирана платформа.
- Има малка гъвкавост при персонализираните модули.
Цени на Freshdesk
- Безплатно
- Растеж: 15 $/месец
- Pro: 49 $/месец
- Enterprise: 79 $/месец
Оценки и рецензии за Freshdesk
- G2: 4,4/5 (2961+ отзива)
- Capterra: 4,5/5 (3127+ отзива)
5. Wrike
Wrike е всеобхватно средство за управление на OKR (цели и ключови резултати), което включва Kanban табла, диаграми на Гант, проследяване на времето и над 400 интеграции.
С персонализирани работни процеси, автоматично задаване на задачи и автоматизирано отчитане, той оптимизира доставката и осигурява ясна видимост на напредъка на екипа.
Макар някои алтернативи на Wrike да са по-лесни за използване, платформата предлага солидно цялостно решение с изгледи и интеграции, които трудно могат да бъдат надминати.
Wrike е идеален за екипи, които искат да оптимизират постигането на целите си.
Най-добрите функции на Wrike
- Цялостно решение „всичко в едно“
- Полезни функции за управление на зависимостите
- Предотвратява задачите да „пропадат“
Ограничения на Wrike
- Сървърите понякога работят бавно
- По-малко персонализируем от някои от конкурентите си
- Някои потребители смятат, че системата е объркваща.
Цени на Wrike
- Безплатно
- Екип: 9,80 $/месец на потребител
- Бизнес: 24,80 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
- Pinnacle: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Wrike
- G2: 4,2/5 (3469+ отзива)
- Capterra: 4./5 (2454+ отзива)
6. Accelo
Искате ли да управлявате клиентски проекти и работни натоварвания, да разрешавате проактивно проблеми по проектите и да разбирате ясно състоянието на проектите си? Софтуерът за управление на работата с клиенти Accelo може да е добър избор за вас!
Платформата предоставя цялостен поглед върху проектите с данни в реално време за персонала, бюджета и напредъка. А клиентският портал е лесен за използване както за бизнеса, така и за клиентите. Клиентите могат лесно да намират информация, да подават заявки за поддръжка, да качват файлове и да оставят коментари.
Accelo се използва от агенции, консултантски фирми, ИТ фирми, маркетингови фирми и други.
Най-добрите функции на Accelo
- Лесен и бърз достъп до важната информация
- Управлява всичко – от задачи до билети, кампании и др.
- Изключителен потребителски интерфейс
Ограничения на Accelo
- При затруднения с договорите за постоянни услуги Accello понякога автоматично разпределя оставащите часове.
- Някои рецензенти съобщават за спорадични бъгове и проблеми с функционалността.
- Ограничени възможности за персонализиране
Цени на Accelo
- Плюс: 24 $/месец на потребител
- Премиум: 39 $/месец на потребител
- Пакет: 89 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Accelo
- G2: 404/5 (490+ отзива)
- Capterra: 4,5/5 (159+ отзива)
7. Asana
Asana е инструмент за управление на проекти, който помага на екипите да си сътрудничат и да изпълняват задачите си.
Той предлага разнообразни функции, включително управление на задачи, споделяне на файлове и инструменти за комуникация.
Asana също разполага с пълна функция за управление на проекти с клиентски портал, която позволява на фирмите да споделят информация за проектите си с клиентите си по сигурен и организиран начин.
Ако търсите алтернативи на Asana, може да обмислите ClickUp или Monday.
Най-добрите функции на Asana
- Чист, цветен и интуитивен интерфейс, който улеснява проследяването
- Широка гама от опции за интеграция
- Предлага щедър безплатен план
Ограничения на Asana
- Ограничени функции за повтарящи се задачи
- За да работи правилно, се изисква стабилна интернет връзка.
- Трябва да закупите поне 2 лиценза, за да преминете от безплатна към платена версия.
Цени на Asana
- Basic: Безплатен
- Премиум: 10,99 $/месец на потребител
- Бизнес: 24,99 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Asana
- G2: 4,3/5 (9457+ отзива)
- Capterra: 4,5/5 (12 096+ отзива)
8. Smartsheet
Софтуер за електронни таблици Smartsheet е облачна платформа за изпълнение на работа, която помага на екипите да планират, проследяват, автоматизират и отчитат цялата си работа. Тя предоставя мощни инструменти за автоматизация, висока гъвкавост и персонализация, както и функции за сътрудничество, които подобряват комуникацията ви.
Клиентският портал на Smartsheet е сигурен и персонализируем начин за споделяне на информация за проекти с клиенти и потребители. Той позволява на клиентите да преглеждат графици, бюджети и етапи на проекти, да качват файлове и да оставят коментари.
Макар алтернативите на Smartsheet да предлагат много по-широк набор от функции, инструменти и автоматизации, Smartsheet е отличен избор за малките предприятия, които искат да поддържат нещата прости.
Най-добрите функции на Smartsheet
- Мощните комуникационни функции позволяват изготвянето на всеобхватни комуникационни планове.
- Отлични функции за автоматизация, проследяване на времето и отчети за напредъка
- Извършва отлична работа по проследяване и приоритизиране на работните натоварвания
Ограничения на Smartsheet
- Няколко потребители имат проблеми с намирането на най-подходящите персонализации и изгледи.
- Изисква се дълъг период на обучение
Цени на Smartsheet
- Безплатно
- Pro: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 25 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Smartsheet
- G2: 4,4/5 (14 193+ отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 2980 отзива)
9. Trello
Trello предлага изключително визуален подход към управлението на проекти и клиенти. Системата му с Kanban табла помага на екипите да организират и проследяват работата си по начин, който прави всичко забавно.
Накрая, можете да използвате Power-Ups на Trello, за да добавите функционалност на клиентски портал към вашите табла. Има редица Power-Ups, които могат да се използват за тази цел, като например Client Portal Power-Up и Collaborators Power-Up.
Трудно е да се намерят алтернативи на Trello, които да се равняват на неговата визуална простота, но можете да обмислите Wrike или ClickUp, тъй като и двата предлагат изгледи на Kanban табло.
Най-добрите функции на Trello
- Страхотен визуален дизайн и лесна за използване платформа
- Изключително лесен за използване, дори и за начинаещи
- Изгодна оферта за цената
Ограничения на Trello
- В някои случаи дизайнът му може да бъде ограничен (например без странично превъртане).
- Може да бъде трудно за управлението на задачите, когато се занимавате с няколко проекта и клиенти едновременно.
- Лесно е да загубите информация, ако допуснете грешка
Цени на Trello
- Безплатно
- Стандартен: 5 $/месец на потребител
- Премиум: 10 $/месец на потребител
- Enterprise: 7,38+ долара на месец на потребител
Оценки и рецензии за Trello
- G2: 4,4/5 (13 367+ отзива)
- Capterra: 4,5/5 (22 691+ отзива)
10. OneDesk
Търсите комбинация от HelpDesk и инструменти за управление на проекти? OneDesk Project Management Client Portal помага на екипите да си сътрудничат, да проследяват напредъка и да постигат резултати.
OneDesk помага на екипите да управляват проекти от начало до край, да предоставят поддръжка и комуникация с клиенти и да генерират отчети, които проследяват напредъка и идентифицират тенденциите.
Софтуерът за управление на проекти OneDesk, базиран в облака, е добър избор за малки и средни компании, които искат да имат достъп до данни отвсякъде, където има интернет връзка.
Най-добрите функции на OneDesk
- Комбинира множество функции в една платформа
- Лесен за използване и конфигуриране
- Оптимизира ефективно всички данни по проектите
Ограничения на OneDesk
- Ограничени възможности за персонализиране
- Не е подходящ за предприятия на корпоративно ниво
- Няма безплатна версия
Цени на OneDesk
- Стандартен: 11,99 $/месец на потребител
- Премиум: 13,99 $/месец на потребител
- Enterprise: 15,99 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за OneDesk
- G2: 4,3/5 (31+ отзива)
- Capterra: 4,2/5 (9+ отзива)
Избор на подходящ софтуер за управление на проекти за сътрудничество с клиенти
Ефективното сътрудничество в екипа за управление на проекти и безпроблемната комуникация с клиентите са по-важни от всякога.
Десетте софтуерни инструмента за управление на проекти с клиентски портали, които разгледахме в тази статия, подчертават съчетанието от функционалност, удобство за ползване и прозрачност, което бизнеса изисква през 2023 г.
ClickUp предлага цялостен набор от инструменти, съобразени с уникалните нужди на всеки екип.
Независимо дали се занимавате с няколко проекта едновременно, сътрудничите с клиенти или търсите по-добра организация на задачите, ClickUp е точно за вас. Запознайте се с неговите стотици функции и вижте от първа ръка как може да революционизира начина, по който работят вашите екипи.
Опитайте ClickUp сега и променете изцяло своя опит в управлението на проекти!