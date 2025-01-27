10-те най-добри софтуера за управление на проекти с клиентски портали 2025

Днес фирмите дават приоритет на прякото участие на клиентите чрез софтуер, който предлага клиентски портали.

Тези платформи гарантират, че фирмите поддържат екипите си съгласувани и насърчават доверието, навременната обратна връзка и съвместното ангажиране с клиентите си.

В тази статия са изброени 10-те най-добри софтуерни опции, които безпроблемно включват клиентите в работните процеси на проектите. Да започнем веднага и да ви помогнем да намерите най-добрия софтуер за управление на проекти с клиентски портали за вашата организация!

Какво е софтуер за клиентски портал?

Софтуерът за клиентски портал е сигурна онлайн платформа, която позволява на бизнеса да споделя документи, файлове, цифрови активи, информация и съобщения с клиентите си.

Включването на клиентски портал в процеса на управление на проекти има много предимства:

По-добро сътрудничество и комуникация: С централизирано място за споделяне на информация за проектите, проектните мениджъри могат да намалят броя на имейлите и телефонните разговори, които трябва да се обменят. Много софтуери за клиентски портали предлагат системи за чат и коментари в реално време, за да подобрят комуникацията още повече.

Подобрено взаимодействие с клиентите: Осигурява гладка комуникация и метод за сътрудничество, който насърчава клиентите ви да споделят свободно мнения, обратна връзка и искания.

Повишена прозрачност: Предоставя на клиентите достъп до информация за проекта в реално време.

Повишена ефективност: Помага ви да спестите време и пари чрез автоматизиране на задачи като споделяне на файлове и управление на документи.

Повишена сигурност: Защитава чувствителната информация, като предоставя сигурен начин за споделяне на файлове и документи.

Ако търсите начин да подобрите комуникацията, сътрудничеството и ефективността с вашите клиенти, намирането на добър софтуер за клиентски портал с ключови функции като инструменти за сътрудничество трябва да бъде във вашия списък.

Предимства на клиентския портал в софтуера за управление на проекти

Изборът на софтуер за управление на проекти с клиентски портал има много предимства, включително подобрения в:

Интеграции

Сигурност

Икономическа ефективност

Леснота на използване

Ако търсите инструменти за управление на клиенти, с които да подобрите комуникацията, сътрудничеството и ефективността с вашите клиенти, тогава интегрирането на клиентски портал в софтуера ви за управление на проекти може да бъде чудесна опция.

10-те най-добри софтуера за управление на проекти с клиентски портал

Вижте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

Софтуерът за управление на проекти ClickUp е мощна платформа с инструменти за клиентски портал, която ви позволява да създадете универсално работно място за екипи с безпроблемна комуникация с клиентите.

Той предлага много функции за управление на проекти, включително табла, коментари, бели дъски и инструменти за сътрудничество. Можете да създавате задачи, да задавате крайни срокове, да разпределяте задачи на членовете на екипа и да проследявате напредъка на проекта.

Ако търсите цялостно решение за управление на проекти и софтуер, който да помогне на вашия екип да изгради силни взаимоотношения с клиентите, ClickUp CRM е чудесен избор.

ClickUp предлага и различни инструменти за отчитане, които ви помагат да измервате успеха на вашите проекти.

Софтуерните бизнес инструменти на ClickUp са силно персонализирани и могат да бъдат адаптирани към специфичните нужди на вашите бизнес цели, екип и клиенти. Можете също да използвате клиентския портал, за да привличате нови клиенти, да управлявате договори и да предоставяте поддръжка на клиенти.

Най-добрите функции на ClickUp

Напълно персонализируем за управление на ресурсите

Достъп от настолен компютър и мобилно устройство, за да можете да си сътрудничите с клиенти отвсякъде.

Над 1000 шаблона ви позволяват да добавяте характеристики, функции и инструменти в процеса на растеж на вашия бизнес.

Привличането на клиенти е лесно с персонализирания шаблон за привличане на клиенти от ClickUp , който ви помага да оптимизирате привличането на клиенти и да осигурите положително преживяване за клиентите.

Таблото за управление проследява напредъка на проектите, визуализира данните и помага за вземането на информирани решения. То може да бъде персонализирано, за да показва информацията, която е най-важна за вас, и можете да създадете няколко табла за управление, за да проследявате различни аспекти от работата си.

Коментарите могат да се използват за сътрудничество с членовете на екипа, за предоставяне на обратна връзка и за задаване на въпроси. Можете да присвоявате коментари към конкретни задачи или да @споменавате членове на екипа, за да привлечете вниманието им.

Белите дъски са чудесен начин да визуализирате работата си и да синхронизирате всички участници.

Ограничения на ClickUp

Богатият набор от функции може да създаде крива на обучение за някои потребители.

Не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение – все още

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (8566+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (3775+ отзива)

2. Понеделник

чрез Monday

Monday е софтуер за управление на проекти с клиентски портал, който помага на екипите да си сътрудничат и да изпълняват задачите си.

Интуитивният и опростен потребителски интерфейс и гъвкавостта на Monday го правят уникален. За разлика от много други алтернативи на Monday, той може да се използва от екипи от всякакъв размер и от всякакви индустрии.

Monday е идеален за фирми, които работят с отдалечени клиенти или се нуждаят от споделяне на чувствителна информация.

Най-добрите функции на Monday

Супер интуитивна и лесна за използване платформа

Много добавки, шаблони и опции за персонализиране

Мащабира се чудесно, докато разширявате бизнеса си

Ограничения в понеделник

Някои потребители се оплакват от прекалено многото ежедневни имейли, идващи от платформата.

Някои рецензенти казват, че обслужването на клиенти се нуждае от подобрение.

Цени за понеделник

Безплатно

Базов : 8 $/месец на работно място

Стандартен : 10 $/месец на работно място

Pro : 16 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии в понеделник

G2 : X/5 (X+ рецензии)

Capterra: X/5 (X+ рецензии)

Вижте пълното ни сравнение между Monday и Airtable.

3. Zoho

чрез Zoho

Софтуерът Zoho Projects е платформа за управление на проекти, базирана в облака, с функция за клиентски портал. Това е клиентски портал за управление на проекти, който позволява на фирмите да споделят информация за проектите си с клиентите си в сигурна и организирана среда.

За разлика от много алтернативи на Zoho, платформата е изключително достъпна и лесна за използване. Това я прави чудесен избор за малки фирми и екипи, които търсят икономичен начин за управление на своите проекти.

Най-добрите функции на Zoho

Предоставя много функции и възможности

Персонализирани табла и функции за отчитане

Отлична поддръжка на клиенти

Ограничения на Zoho

Настройките могат да бъдат трудни за навигиране

Някои рецензенти съобщават за нестабилни интеграции.

Не всички браузъри се поддържат

Цени на Zoho

Безплатно

Премиум : 5 $/месец на потребител

Enterprise: 10 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho

G2 : 4,3/5 (376+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (372+ отзива)

4. Freshdesk

чрез Freshdesk

Софтуерът за клиентски портал Freshdesk предоставя платформа за помощна служба, подобрена с автоматизация и изкуствен интелект, която оптимизира обслужването на клиентите.

Създадено специално за бизнеса, независимо дали става дума за B2B, електронна търговия, SaaS или дистанционна работа, това лесно за употреба и мащабируемо решение поставя акцент върху сигурното боравене с данни, сътрудничеството и лесната интеграция със съществуващите инструменти.

Ако сте модерно предприятие, което търси интуитивна система за поддръжка, Freshdesk може да бъде добър избор.

Най-добрите функции на Freshdesk

Възможност за обединяване на много функции на една платформа, като маркетинг, продажби и др.

Лесно навигиране с имейли, чат и обаждания на едно централно място

Опростява работната натовареност с едно цялостно решение

Ограничения на Freshdesk

В определени моменти реакцията на клиентите може да бъде бавна, дори при спешни проблеми.

Трудно е да се координират всички подходящи инструменти за създаване на персонализирана платформа.

Има малка гъвкавост при персонализираните модули.

Цени на Freshdesk

Безплатно

Растеж : 15 $/месец

Pro : 49 $/месец

Enterprise: 79 $/месец

Оценки и рецензии за Freshdesk

G2 : 4,4/5 (2961+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (3127+ отзива)

Бонус: 10-те най-добри алтернативи и конкуренти на Freshdesk през 2023 г.

5. Wrike

чрез Wrike

Wrike е всеобхватно средство за управление на OKR (цели и ключови резултати), което включва Kanban табла, диаграми на Гант, проследяване на времето и над 400 интеграции.

С персонализирани работни процеси, автоматично задаване на задачи и автоматизирано отчитане, той оптимизира доставката и осигурява ясна видимост на напредъка на екипа.

Макар някои алтернативи на Wrike да са по-лесни за използване, платформата предлага солидно цялостно решение с изгледи и интеграции, които трудно могат да бъдат надминати.

Wrike е идеален за екипи, които искат да оптимизират постигането на целите си.

Най-добрите функции на Wrike

Цялостно решение „всичко в едно“

Полезни функции за управление на зависимостите

Предотвратява задачите да „пропадат“

Ограничения на Wrike

Сървърите понякога работят бавно

По-малко персонализируем от някои от конкурентите си

Някои потребители смятат, че системата е объркваща.

Цени на Wrike

Безплатно

Екип : 9,80 $/месец на потребител

Бизнес : 24,80 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

Pinnacle: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Wrike

G2 : 4,2/5 (3469+ отзива)

Capterra: 4./5 (2454+ отзива)

6. Accelo

чрез Accelo

Искате ли да управлявате клиентски проекти и работни натоварвания, да разрешавате проактивно проблеми по проектите и да разбирате ясно състоянието на проектите си? Софтуерът за управление на работата с клиенти Accelo може да е добър избор за вас!

Платформата предоставя цялостен поглед върху проектите с данни в реално време за персонала, бюджета и напредъка. А клиентският портал е лесен за използване както за бизнеса, така и за клиентите. Клиентите могат лесно да намират информация, да подават заявки за поддръжка, да качват файлове и да оставят коментари.

Accelo се използва от агенции, консултантски фирми, ИТ фирми, маркетингови фирми и други.

Най-добрите функции на Accelo

Лесен и бърз достъп до важната информация

Управлява всичко – от задачи до билети, кампании и др.

Изключителен потребителски интерфейс

Ограничения на Accelo

При затруднения с договорите за постоянни услуги Accello понякога автоматично разпределя оставащите часове.

Някои рецензенти съобщават за спорадични бъгове и проблеми с функционалността.

Ограничени възможности за персонализиране

Цени на Accelo

Плюс : 24 $/месец на потребител

Премиум : 39 $/месец на потребител

Пакет: 89 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Accelo

G2 : 404/5 (490+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (159+ отзива)

7. Asana

чрез Asana

Asana е инструмент за управление на проекти, който помага на екипите да си сътрудничат и да изпълняват задачите си.

Той предлага разнообразни функции, включително управление на задачи, споделяне на файлове и инструменти за комуникация.

Asana също разполага с пълна функция за управление на проекти с клиентски портал, която позволява на фирмите да споделят информация за проектите си с клиентите си по сигурен и организиран начин.

Ако търсите алтернативи на Asana, може да обмислите ClickUp или Monday.

Най-добрите функции на Asana

Чист, цветен и интуитивен интерфейс, който улеснява проследяването

Широка гама от опции за интеграция

Предлага щедър безплатен план

Ограничения на Asana

Ограничени функции за повтарящи се задачи

За да работи правилно, се изисква стабилна интернет връзка.

Трябва да закупите поне 2 лиценза, за да преминете от безплатна към платена версия.

Цени на Asana

Basic : Безплатен

Премиум : 10,99 $/месец на потребител

Бизнес: 24,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Asana

G2 : 4,3/5 (9457+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (12 096+ отзива)

8. Smartsheet

чрез Smartsheet

Софтуер за електронни таблици Smartsheet е облачна платформа за изпълнение на работа, която помага на екипите да планират, проследяват, автоматизират и отчитат цялата си работа. Тя предоставя мощни инструменти за автоматизация, висока гъвкавост и персонализация, както и функции за сътрудничество, които подобряват комуникацията ви.

Клиентският портал на Smartsheet е сигурен и персонализируем начин за споделяне на информация за проекти с клиенти и потребители. Той позволява на клиентите да преглеждат графици, бюджети и етапи на проекти, да качват файлове и да оставят коментари.

Макар алтернативите на Smartsheet да предлагат много по-широк набор от функции, инструменти и автоматизации, Smartsheet е отличен избор за малките предприятия, които искат да поддържат нещата прости.

Най-добрите функции на Smartsheet

Мощните комуникационни функции позволяват изготвянето на всеобхватни комуникационни планове.

Отлични функции за автоматизация, проследяване на времето и отчети за напредъка

Извършва отлична работа по проследяване и приоритизиране на работните натоварвания

Ограничения на Smartsheet

Няколко потребители имат проблеми с намирането на най-подходящите персонализации и изгледи.

Изисква се дълъг период на обучение

Цени на Smartsheet

Безплатно

Pro : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 25 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Smartsheet

G2 : 4,4/5 (14 193+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2980 отзива)

9. Trello

чрез Trello

Trello предлага изключително визуален подход към управлението на проекти и клиенти. Системата му с Kanban табла помага на екипите да организират и проследяват работата си по начин, който прави всичко забавно.

Накрая, можете да използвате Power-Ups на Trello, за да добавите функционалност на клиентски портал към вашите табла. Има редица Power-Ups, които могат да се използват за тази цел, като например Client Portal Power-Up и Collaborators Power-Up.

Трудно е да се намерят алтернативи на Trello, които да се равняват на неговата визуална простота, но можете да обмислите Wrike или ClickUp, тъй като и двата предлагат изгледи на Kanban табло.

Най-добрите функции на Trello

Страхотен визуален дизайн и лесна за използване платформа

Изключително лесен за използване, дори и за начинаещи

Изгодна оферта за цената

Ограничения на Trello

В някои случаи дизайнът му може да бъде ограничен (например без странично превъртане).

Може да бъде трудно за управлението на задачите, когато се занимавате с няколко проекта и клиенти едновременно.

Лесно е да загубите информация, ако допуснете грешка

Цени на Trello

Безплатно

Стандартен : 5 $/месец на потребител

Премиум : 10 $/месец на потребител

Enterprise: 7,38+ долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за Trello

G2 : 4,4/5 (13 367+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (22 691+ отзива)

10. OneDesk

чрез OneDesk

Търсите комбинация от HelpDesk и инструменти за управление на проекти? OneDesk Project Management Client Portal помага на екипите да си сътрудничат, да проследяват напредъка и да постигат резултати.

OneDesk помага на екипите да управляват проекти от начало до край, да предоставят поддръжка и комуникация с клиенти и да генерират отчети, които проследяват напредъка и идентифицират тенденциите.

Софтуерът за управление на проекти OneDesk, базиран в облака, е добър избор за малки и средни компании, които искат да имат достъп до данни отвсякъде, където има интернет връзка.

Най-добрите функции на OneDesk

Комбинира множество функции в една платформа

Лесен за използване и конфигуриране

Оптимизира ефективно всички данни по проектите

Ограничения на OneDesk

Ограничени възможности за персонализиране

Не е подходящ за предприятия на корпоративно ниво

Няма безплатна версия

Цени на OneDesk

Стандартен : 11,99 $/месец на потребител

Премиум : 13,99 $/месец на потребител

Enterprise: 15,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за OneDesk

G2 : 4,3/5 (31+ отзива)

Capterra: 4,2/5 (9+ отзива)

Избор на подходящ софтуер за управление на проекти за сътрудничество с клиенти

Ефективното сътрудничество в екипа за управление на проекти и безпроблемната комуникация с клиентите са по-важни от всякога.

Десетте софтуерни инструмента за управление на проекти с клиентски портали, които разгледахме в тази статия, подчертават съчетанието от функционалност, удобство за ползване и прозрачност, което бизнеса изисква през 2023 г.

ClickUp предлага цялостен набор от инструменти, съобразени с уникалните нужди на всеки екип.

Независимо дали се занимавате с няколко проекта едновременно, сътрудничите с клиенти или търсите по-добра организация на задачите, ClickUp е точно за вас. Запознайте се с неговите стотици функции и вижте от първа ръка как може да революционизира начина, по който работят вашите екипи.

Опитайте ClickUp сега и променете изцяло своя опит в управлението на проекти!