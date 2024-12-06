Как да създадете клиентски табло (+ примери)

Днес много клиенти предпочитат самообслужването. 🤖✨

Те очакват бързи отговори на своите въпроси, подробна информация на един клик разстояние и инструменти, с които да изпълняват задачи самостоятелно – като поръчки, планиране, проследяване или отстраняване на проблеми.

Повечето компании знаят това.

Проверени факти: 53% смятат, че клиентите им са много доволни от самообслужващите им услуги. Но знаете ли какво? Средният процент на успех на самообслужването днес е едва 14%.

Това е така, защото повечето клиенти смятат, че системите за самообслужване са твърде строги, за да се справят със сложността на техните проблеми. В 43% от случаите те не намират съдържание, което е свързано с техните запитвания.

Ето къде добре проектираният клиентски табло може да промени играта. В този блог ще се впуснем в всичко, което трябва да знаете за създаването на клиентски табла, които носят реална стойност.

Да започнем. ✅

Какво е клиентски табло?

Клиентският табло е персонализирано цифрово работно пространство, което позволява на клиентите да взаимодействат с вашия бизнес в реално време. То осигурява централизиран достъп до важни ресурси, като бази от знания, графици на проекти, KPI и персонализирани отчети, като събира данни от различни източници. 📊

Интегриран с цялостен набор от технологии, включително платен или безплатен софтуер за управление на проекти, BI платформи, CRM системи и комуникационни инструменти, клиентският табло улеснява гладкото сътрудничество в цялата ваша бизнес екосистема.

Тази прозрачност държи клиентите информирани за напредъка на проекта, укрепвайки взаимоотношенията, като гарантира, че никакви важни детайли не се пропускат. Таблото също така повишава ефективността на ресурсите, като централизира релевантните данни и автоматизира актуализациите.

Предимства на създаването на клиентски табло

Може би си мислите: „Всичко това звучи чудесно, но не можем ли просто да продължим да използваме имейл и телефон, за да се свързваме с клиентите?“ Разбира се, че можете. Но това няма да проработи, ако искате да разширите дейността си ефективно. Създаването на клиентски табло има своите предимства. Вие получавате възможност да:

1. Управление на взаимоотношенията с множество заинтересовани страни

Какво става, ако вашите агенти за успех на клиентите трябва да отговарят на въпроси от 10 или повече заинтересовани страни от всеки клиентски акаунт?

Не е ли това изтощително в дългосрочен план?

Когато всички заинтересовани страни имат достъп до един и същ удобен портал, където им е достъпна всяка информация, управлението на клиентите става много по-лесно и по-ефективно.

2. Помогнете на клиентите да избегнат скъпи грешки

Ако вашите клиенти са в регулирани сектори като здравеопазване, банково дело или производство, предлагането на табло с вградени функции за съответствие е нещо, което променя правилата на играта. То може да им помогне да се съобразят с индустриалните стандарти, да спестят време и пари и да избегнат юридически проблеми.

3. Покажете стойността, която предоставяте

Да предположим, че сте маркетингова агенция.

Можете да вградите визуализации на данни в таблото на клиента си, показвайки конкретни показатели като процент на отпадане от уебсайта, класиране по ключови думи и органичен CTR. По този начин клиентите могат да видят незабавно как вашите усилия се отразяват на тяхното SEO всеки път, когато влязат в системата.

Колкото по-изгодно е да работят с вас, толкова по-вероятно е да искат да останат. И като се има предвид, че само 5% увеличение на подновяванията на клиенти може да генерира повече от 25% увеличение на печалбата ви (това все още е вярно и през 2024 г.), създаването на клиентски табло е очевидно решение.

4. Откройте се от конкуренцията

Не всички фирми предлагат клиентски табла. Но хубавото е, че те са полезни за всяка индустрия.

Например, като финансов консултант, можете да създадете табло за вашите клиенти, за да проследяват инвестициите си. Можете да ги насърчите да платят допълнителна такса за това удобство.

По този начин не само ще задържите настоящите си клиенти, но и ще привлечете нови, които искат по-добър контрол над новите си и исторически данни.

5. Открийте възможности за иновации

С течение на времето, анализите на ангажираността, вградени в софтуера на клиентския портал, ще ви дадат невероятна представа за това, което трябва да предложите, подобрите или премахнете от вашите оферти.

📌 Например, вашите SaaS клиенти може да искат инструменти, задвижвани от изкуствен интелект, или опции за персонализиране на бранда (като добавяне на логото им) във вашия продукт. По този начин можете бързо да внедрите иновации въз основа на тяхната обратна връзка и да пуснете решения на пазара, преди някой друг във вашата индустрия да се сети за това.

Какво да включите в клиентския табло?

Целта на проектирането на табло за вашите клиенти е да им предоставите цялата необходима информация, без да я искат.

Ето набор от всички функции, които обикновено трябва да предлага:

Проследяване на договори и споразумения: Лесен достъп за преглед, промяна или дигитално подписване на договори и споразумения

Център за съвместна работа с документи: Хъб за изготвяне, споделяне и редактиране на предложения, професионални доклади или дизайнерски файлове.

Сигурност и контрол на достъпа: Защита на чувствителни данни чрез многофакторна автентификация (MFA), контрол на достъпа въз основа на роли (RBAC) и криптиране на данни.

Функции за комуникация: Опростена кореспонденция с чат, форуми и интеграция с електронна поща

Планиране на събития или срещи: Вграден календар за определяне на срещи, крайни срокове и заседания.

Преглед на състоянието на проекта: Незабавен поглед върху ключовите етапи на задачите, крайните срокове и напредъка по изпълнението

Удобен за ползване интерфейс: Интуитивен дизайн с ясни етикети и организирана структура на менюто

Анализ на ефективността: Снимка на показателите и KPI, която дава представа за цялостната ефективност на бизнеса.

Библиотека за обучение: Хранилище с ръководства, често задавани въпроси и видео уроци в подкрепа на обучението и въвеждането на клиенти

Как да създадете клиентски табло

Създаването на табло може да изглежда трудна задача, особено ако го правите за първи път. Най-добрият подход е да се отдръпнете и да започнете от основите. Нека разгледаме по-подробно.

1. Определете целите си

Преди да направите каквото и да е, помислете защо искате да създадете табло за вашите клиенти.

Какви проблеми искате да решите за тях?

Имат ли нужда от начин да проследяват проектите в реално време? Трудно ли им е да организират всички документи и фактури, които получават?

Или просто искате да намалите напрежението върху екипите си при управлението на клиенти?

Каквото и да е то, първо попитайте клиентите си.

Срещайте се с тях, лично или виртуално, или споделяйте отворена анкета, използвайки инструменти за обратна връзка от клиенти. Изслушвайте техните мисли, притеснения и идеи и ги съберете в ClickUp Docs.

С функции като вложени страници, опции за стилизиране и шаблони, можете да създадете централизиран документ, който отразява „защо“ и „как“ на вашия проект за табло.

Можете да си сътрудничите с екипа си в реално време в тези документи – да ги маркирате, да им възлагате конкретни задачи и дори да превръщате обратната връзка в проследими задачи.

Дръжте всички цели на клиентския табло на преден план с ClickUp Docs

Освен това, Docs Hub на ClickUp улеснява достъпа, проверката и търсенето на всички ресурси, специфични за клиента, така че всеки член на екипа да може бързо да намери информация, която е от решаващо значение за проекта.

💡Съвет от професионалист: Можете също да проведете вътрешни дискусии, за да разберете кои са най-често задаваните въпроси от съществуващите клиенти. Използвайте шаблони за клиентски портал, за да оформите таблото си и да го направите по-полезно от първия ден.

2. Определете ключовите показатели за ефективност (KPI) на клиентите

Данните, събрани в първата стъпка, ще ви помогнат да идентифицирате подходящи KPI, които да проследявате в таблото.

📌 Например, ако създавате уебсайтове за електронна търговия за вашите клиенти, те биха били заинтересовани да оценят ефективността на вашите услуги и как те се отразяват на резултатите им, от скоростта на сайта до мерките за сигурност.

В този случай ключовите показатели биха били времето за зареждане на страниците, надеждността на работното време, конверсиите на трафика и процентът на изоставени колички. Предоставянето на всичко друго, което не е в тясна връзка с тяхната бизнес стратегия, би било загуба на време.

ClickUp Goals, например, може да бъде ценно допълнение към процеса на създаване на таблото ви.

В рамките на платформата можете да създадете измерими цели, специфични за нуждите на всеки клиент, и да ги разделите на по-малки цели, включително броими стойности, парични стойности, изпълнени задачи или бинарни (вярно/невярно) опции.

Водете клиентите си към успеха с ClickUp Goals

Можете също да създадете папки в платформата, за да проследявате KPI по категории като спринт цикли, OKR, седмични карти за оценка и всички важни цели на едно място.

3. Проектиране на оформлението и потребителския интерфейс

Когато проектирате таблото, дайте приоритет на гледната точка на клиента. Вашата основна цел трябва да бъде функционалността и лесната навигация. Не искате клиентите ви да търсят информация – те искат яснота и простота.

Затова помислете за техния работен процес и си задайте въпроси като:

Какво е първото нещо, което искат да видят, когато влязат в системата?

Как може да се гарантира, че интерфейсът е интуитивен за новите потребители?

До каква степен те очакват персонализация по отношение на оформлението, джаджите или опциите за визуализация на данни?

Има ли функции за достъпност (например навигация с клавиатура, съвместимост с четец на един екран или преобразуване на текст в реч), които трябва да се вземат под внимание?

Като платформа за подпомагане на продажбите, представете си, че предоставяте на клиентите портал, който показва показатели на видно място – в горната част или в раздел, маркиран като „с висок приоритет“.

Групирайте свързаните показатели по логичен начин, за да подобрите използваемостта.

Например, данните, свързани с взаимодействията с клиентите (например брой последващи действия или време за отговор), могат да бъдат в една секция. В същото време показателите за продажбите (например спечелени сделки, растеж на портфейла и прогнози за приходите) могат да бъдат групирани отделно.

Такива структурирани CRM отчети за продажбите позволяват на вашите клиенти да интерпретират данните си с един поглед, без да се натоварват с излишна информация.

Таблата на ClickUp предлагат персонализирани оформления, които ви позволяват да проектирате интерфейс, фокусиран върху нуждите на клиентите. Използвайки джаджи като градивни елементи, можете да добавяте диаграми, списъци със задачи и индикатори за състоянието, за да покажете важната информация на видно място.

Създайте личен команден център за ефективни работни процеси с помощта на ClickUp Dashboards.

Например, да предположим, че клиентите се нуждаят от бърз поглед върху графиците на проектите.

В този случай можете да включите джаджи за крайни срокове на задачи, диаграми на Гант или изгледи на натоварването, като по този начин гарантирате, че важните показатели винаги са лесни за намиране. ClickUp поддържа и функционалност за плъзгане и пускане на джаджи, така че можете да настройвате и усъвършенствате оформлението според предпочитанията на клиентите си, създавайки интуитивен интерфейс.

Искате ли да покажете на клиентите си как ускорявате доставката на софтуер с конкретни механизми за отчитане, като диаграма за изразходване/изчерпване и скорост на спринт? Създайте лесно табло за спринт в ClickUp. Има шаблон за всеки бранш или обхват на работа.

Освен това, използвайте цветови кодове за секциите и опции за групиране, за да направите данните по-достъпни и визуално привлекателни.

Накрая, ClickUp Brain пренася таблата ви на следващото ниво, като предоставя незабавни отговори на вашите въпроси. Попитайте AI за каквото и да е и той ще претърси всички табла във вашата работна среда, помагайки ви да откриете важни информации, без да се налага да търсите данни ръчно.

Автоматизирайте stand-up срещите в таблото си с ClickUp Brain

💡 Професионален съвет: Използвайте диаграми, графики и визуални индикатори като ленти за напредък, за да представите сложни данни. Включете падащи менюта или раздели, за да предложите по-задълбочени анализи при поискване, като същевременно поддържате интерфейса изчистен. Накрая, проектирайте оформление, което се адаптира плавно към всеки размер на екрана, независимо дали се разглежда на настолни компютри, таблети или мобилни устройства.

Стойността на клиентския табло е пряко свързана с точността и актуалността на данните, които показва.

Ето защо ще трябва да го интегрирате с техните съществуващи технологии, от визуални инструменти за управление на проекти, CRM и счетоводен софтуер, така че таблото да се попълва от широк спектър от източници на данни.

Например, таблото за клиентски бизнес, базиран на услуги, може да показва данни за фактуриране от QuickBooks, показатели за уеб трафика от Google Search Console и оценки за удовлетвореността на клиентите от HubSpot.

ClickUp CRM предлага интеграции с много инструменти, които подобряват точността на данните и свързаността.

Предоставете бърз преглед на данните за клиентите с ClickUp CRM

Например, можете да го интегрирате с Asana или Jira, за да централизирате актуализациите и етапите на проекта в един табло. За проследяване на производителността можете да изберете Slack, Google Workspace и Microsoft Teams, за да оптимизирате комуникацията, без да превключвате между приложения.

💡Професионален съвет: Чрез интегриране на API и данни в реално време можете да добавите предупреждения или известия, които се активират, когато бъдат достигнати определени прагове (например, използването на ресурсите падне под определено ниво или възникне критична грешка в графика).

5. Дайте приоритет на сигурността

Последните години показаха опустошителните последици, които недостатъчните мерки за сигурност могат да имат върху бизнеса.

Например, през 2024 г. сериозна уязвимост в системата за управление на съдържанието, използвана от Hathway, разкри чувствителни KYC данни като имена, адреси, телефонни номера и имейл адреси на над 4 милиона клиенти, което доведе до скъпи щети и сериозно увреждане на репутацията.

Това е ясен напомняне, че клиентският табло може да бъде и входна точка за злонамерени лица, ако не е защитено по подходящ начин. Дори нещо толкова просто като слаба политика за пароли може да направи системата ви уязвима.

Ето защо функциите за сигурност като многофакторна автентификация (MFA), контрол на достъпа въз основа на роли (RBAC) и криптиране на данни трябва да бъдат неотменима част от клиентския ви табло.

Разбира се, можете да поканите всеки клиент в ClickUp като гост и да споделите таблото с него, за да може да вижда актуализациите по проекта и да сътрудничи на едно място. Поддържането на сигурността обаче е важна част от този процес.

Можете да организирате индивидуалните клиентски акаунти с мащабируема йерархия от папки и списъци и да зададете подробни разрешения, за да контролирате кой какво вижда, включително хора от вашия екип и външни заинтересовани страни.

💡 Професионален съвет: Редовно актуализирайте протоколите си за сигурност, така че разрешенията на потребителите да остават съобразени с промените в ролите или отговорностите на екипа. Информирайте клиентите си как точно се защитават данните им. Направете сигурността аргумент за продажба и изградете доверие.

Примери за клиентски табло: Най-добрите шаблони на ClickUp, които можете да използвате

Не е необходимо винаги да започвате от нулата или да изобретявате колелото, когато създавате табло. Много шаблони за управление на клиенти могат да ви спестят време и усилия, като същевременно гарантират професионален дизайн. По-долу са пет отлични примера за табла от ClickUp, които можете да използвате.

1. Агенция за проследяване на състоянието на клиентите

Като агенция вероятно се занимавате с много клиенти. Наблюдението на тяхното ниво на удовлетвореност и състоянието на проектите винаги ще бъде начело в списъка ви със задачи, но нека си признаем – това е прекалено много.

Agency Client Health Tracker от ZenPilot, интегриран с ClickUp, решава точно този проблем.

Той централизира важни данни от имейли до електронни таблици и ви дава ясна представа кои клиенти се нуждаят от незабавна поддръжка и кои акаунти функционират безпроблемно.

Шаблонът предлага функции като:

Вграден тракер за активност, за да следите ангажираността и отзивчивостта на клиентите

Видео уроци, които ще ви помогнат да настроите и персонализирате оформлението според изискванията на вашата агенция.

Осем предварително конфигурирани изгледа, за да видите всичко – от предоставените услуги и постигнатите цели до NPS резултатите.

Изтеглете този шаблон Повишете капацитета и степента на използване на вашата агенция с Agency Client Health Tracker от ZenPilot и ClickUp.

2. Шаблон за успех на клиента на ClickUp

Както във всеки друг бизнес, успехът на клиентите трябва да бъде във фокуса на вниманието ви. За да анализирате колко ангажирани и отдадени са клиентите ви към поддържането на връзката си с вас, използвайте шаблона за успех на клиентите на ClickUp.

Всъщност, това е още по-смислено, ако сте SaaS компания, която иска да гарантира, че клиентите получават максимална стойност от продукта.

Шаблонът дава цялостен поглед върху пътя на всеки клиент, обхващащ етапите от привличането до подновяването, като същевременно проследява потенциалните рискове и резултатите. Той ви позволява да зададете ясни цели за тях и да измервате успеха на вашите услуги спрямо тези цели.

Изтеглете този шаблон Създайте отлично клиентско преживяване с шаблона за успех на клиента на ClickUp.

С помощта на шаблона можете:

Използвайте изгледа на диаграмата на Гант, за да визуализирате графиците на проектите

Разпределяйте задачите вътрешно на подходящите членове на екипа

Свържете се с клиентите за обратна връзка чрез интеграция с електронна поща

3. Шаблон за сътрудничество за успех на клиента на ClickUp

Този блог е специално предназначен за съгласуване на усилията на екипите по продажбите и производството, които трябва да координират действията си, за да осигурят гладък работен процес и навременна реализация на проектите.

Шаблонът за сътрудничество за успех на клиента на ClickUp поддържа двата отдела на една и съща страница с общи възгледи, което намалява недоразуменията и грешките при предаването на клиенти, което е добра стратегия.

Изтеглете този шаблон Повишете отчетността на екипите по продажбите и производството с шаблона за сътрудничество за успех на клиентите на ClickUp.

С него можете да:

Достъп до ключови инструменти като Docs за вътрешни бележки, Forms за събиране на информация за клиенти и Boards за проследяване на напредъка по задачите.

Опростете проследяването с статуси като „Отворен“ и „Завършен“, за да могат всички членове на екипа бързо да разберат в какво състояние е акаунтът.

Задайте автоматични тригери, като например актуализиране на потребителски полета при създаване на нови задачи.

4. Бързо стартиране на ClickUp: Шаблон за обслужване на клиенти

Кой не би искал да сключва сделки бързо и ефективно, докато управлява клиентски акаунти, проучва запитвания и оптимизира ресурсите? Независимо дали сте търговски представител, мениджър по връзки с клиенти или ръководител на проект, вие се нуждаете от подходящите инструменти за управление на клиенти за вашата работа.

А ClickUp Quick Start: Client Services Template е една от тези платформи, на които можете да разчитате напълно. Въпреки че на пръв поглед може да изглежда сложна за използване, тя е подходяща за начинаещи.

Изтеглете този шаблон Оптимизирайте процеса на регистрация на клиенти и предоставянето на услуги с ClickUp Quick Start: Шаблон за обслужване на клиенти

Основните функции включват:

Създавайте задачи и задавайте изпълнители, крайни срокове, статуси и др.

Следете състоянието на проекта с помощта на персонализирани полета като времеви прогнози, приоритети, етапи и зависимости.

Съхранявайте процеси, ресурси и важна информация с Team Wiki

5. Шаблон на ClickUp за табло „Гласът на клиента“

В морето от CRM шаблони как да намерите нещо, което да ви помогне да разберете по-добре нуждите, желанията и предпочитанията на вашите клиенти?

Тяхната обратна връзка е безценна за усъвършенстване на вашите предложения. Но събирането, организирането и действията въз основа на тази обратна връзка могат да бъдат предизвикателство – но не и ако използвате шаблона на ClickUp „Гласът на клиента“.

С неговия дизайн в стил Kanban, вие събирате информация за клиентите по организиран начин и незабавно се уверявате, че тя е приоритизирана и разгледана от подходящите екипи.

Изтеглете този шаблон Усъвършенствайте офертите си с навременна обратна връзка от клиентите, като използвате шаблона „Гласът на клиента“ на ClickUp.

Шаблонът ви позволява да:

Включете проследяване на времето, предупреждения за зависимости и етикети за бързо разрешаване на проблеми.

Използвайте персонализирани изгледи като „Списък“, „Табло“ и „Започнете оттук“, за да видите обратната връзка в различни конфигурации.

Структурирайте обратната връзка от специализирани области като „Нужди на клиентите“, „Източник на гласа на клиентите“ и „Решение“.

Задоволете клиентите си и стимулирайте растежа на бизнеса с табла

Сега, когато разбирате стойността на таблото, то вече не е просто инструмент, който е хубаво да имате – то е от съществено значение, за да дадете възможност на клиентите да вземат уверени решения, основани на данни.

Когато клиентите са доволни от информацията, която виждат в портала, и признават вашия принос, това е победа за всички участници. 🎉

Освен това, с инструменти като ClickUp, можете лесно да създадете най-добрите клиентски табла, които отговарят на конкретни нужди. Основно предимство е обширната библиотека с готови за употреба шаблони, които улесняват и ускоряват започването на работа.

Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес и започнете да повишавате удовлетвореността на клиентите си. 🚀