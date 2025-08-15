Anthropic срещу OpenAI: кой AI инструмент печели?

Едно лошо решение на изкуствения интелект може да унищожи месеци наред работа: пропуснати срокове, повредени продукти и екипи на предприятието, които се борят за решения поради недостатъчни протоколи за безопасност.

Технологичните лидери изискват AI технологии, създадени да се справят с живи внедрявания без колебание. Бизнес лидерите изискват системи с надеждно разбиране на естествения език – AI, която работи там, където е важно, а не само в деня на демонстрацията.

Anthropic и OpenAI са разработили модели, които обещават иновации, безопасност и производителност. Но обещанията не сключват сделки, не доставят продукти и не разширяват бизнеса.

Нека разгледаме сравнението между OpenAI и Anthropic: не само заглавията, а реалните разлики, които ще имат значение при изграждането, мащабирането и внедряването на висока скорост. Ще се фокусираме върху най-популярните им модели, а именно ChatGPT и Claude.

И ако сте сериозно решили да изберете AI компания, която наистина може да ви помогне в работата, ClickUp разполага с ум и сила.

Anthropic и OpenAI на един поглед

Ето едно пряко сравнение между възможностите на Anthropic и OpenAI:

Характеристика Anthropic OpenAI ⭐️ Бонус: ClickUp Основна цел Фокусирани върху безопасни, съгласувани и етични AI модели Изкуствен интелект за общо предназначение за разработчици и бизнеса Изпълнявайте AI проекти с документи, задачи, чат и фирмена информация на едно място, за да елиминирате разпръскването. Уникален подход Най-пълната работна AI в света, която е толкова гъвкава, колкото и контекстуално ориентирана. RLHF + мултимодално обучение – балансира усилващото обучение и обратната връзка от потребителите Най-пълната работна AI в света, която е толкова гъвкава, колкото и чувствителна към контекста. Сила на диалога Мулти-турната памет е чудесна за дълги чатове и подробни работни процеси. Екосистемата на ChatGPT поддържа изображения, файлове, данни в реално време и динамично взаимодействие. Получавайте отговори, съобразени с контекста, основани на знанията ви за работното място. Разработвателни инструменти и API Ограничени публични API (по-фокусирани върху надеждността, отколкото върху отвореното развитие) Стабилни API за GPT, DALL·E, Codex и други – идеални за персонализирани AI интеграции Достъп до всички най-нови LLM от Claude до ChatGPT и Gemini в една интегрирана, мощна AI екосистема. Най-известен с Конституционна изкуствена интелигентност и изследвания, фокусирани върху безопасността Разнообразие на модели и инструменти за разработка на AI Комбиниране на AI с управление на проекти и автоматизация Леснота на използване Опростен чат интерфейс с ограничени контроли Удобен за ползване интерфейс с гъвкави контроли Чист потребителски интерфейс, проектиран за екипи от всякакъв размер Сътрудничество в екип Работни процеси за самостоятелни изследвания с ограничени функции за екипна работа По-добри инструменти за екипна работа в ChatGPT Team и Enterprise Документи в реално време, чат и сътрудничество по задачи Готовност за интеграция Базирани на API, ограничени вградени интеграции Силна API екосистема и поддръжка на плъгини Работи с инструменти като Slack, Notion, GitHub и други За кого е подходящо Изследователи в областта на изкуствения интелект и екипи, фокусирани върху безопасността Разработчици, стартиращи компании и корпоративни екипи Ръководители на изкуствен интелект, технически екипи и оперативни мениджъри, които работят в голям мащаб

Какво е Anthropic?

Anthropic е компания за изследвания в областта на изкуствения интелект, фокусирана върху създаването на големи езикови модели, които са безопасни, надеждни и лесни за управление. Основана от бивши служители на OpenAI, мисията на Anthropic е насочена към съгласуване на изкуствения интелект и управляеми системи за изкуствен интелект, като гарантира, че моделите се държат предвидимо дори в сложни ситуации.

Основните му продукти са семейството модели Claude, предназначени за усъвършенствана обработка на естествен език, генериране на съдържание и бизнес приложения, при които прецизността и безопасността са от най-голямо значение.

Характеристики на Anthropic

👀 Знаете ли, че... Между октомври 2023 г. и май 2024 г. оценката за прозрачност на Anthropic скочи с 15 точки (достигайки 51 от 100). Това е голяма промяна в посока на по-голяма надеждност на моделите.

Прозрачността е резултат от по-умни дизайнерски решения, които правят AI средата по-безопасна и по-надеждна. Ето как Anthropic създава надеждна AI и защо подходът му се отличава.

Характеристика № 1: Конституционен AI

Вместо да разчита на постоянни човешки корекции, Anthropic обучава своите модели да следват набор от писмени етични принципи. Този подход, наречен „Конституционен AI“, помага на моделите на Claude да останат последователни при изпълнението на сложни задачи, което улеснява екипите да обучават своя собствен AI, без да се притесняват от непредсказуемо поведение.

Характеристика № 2: Оптимизация на многократния диалог

Моделите на Claude не само отговарят на въпроси – те запомнят разговора, следят подробностите и остават фокусирани във времето. Това ги прави отличен избор за компании, които разработват AI инструменти за сътрудничество, където по-дългите чатове, взаимодействията с клиенти и работните процеси на екипа трябва да остават ясни и да се следват.

Характеристика № 3: Предпазни мерки за безопасност на изкуствения интелект в предприятията

Anthropic работи за ранното откриване и отстраняване на грешки в моделите, преди те да могат да причинят проблеми в голям мащаб. Чрез по-интелигентна LLM оценка, те настройват моделите на Claude, за да останат точни, стабилни и готови за реално бизнес приложение, от вътрешни инструменти до приложения за клиенти.

Цени на Anthropic (Claude)

Безплатно

Предимство: 20 $/месец

Екип: 30 $/месец/потребител

Макс: Започва от 100 $ на човек

Предприятие: Персонализирани цени

📮ClickUp Insight: 88% от участниците в нашето проучване използват AI за лични задачи, но над 50% се въздържат да го използват на работа. Трите основни пречки? Липса на безпроблемна интеграция, пропуски в знанията или опасения за сигурността. Ами ако AI е вграден във вашето работно пространство и вече е сигурен? ClickUp Brain, вграденият AI асистент на ClickUp, прави това реалност. Той разбира команди на обикновен език, решавайки и трите проблема, свързани с внедряването на AI, като същевременно свързва вашия чат, задачи, документи и знания в цялото работно пространство. Намерете отговори и информация с едно кликване!

Какво е OpenAI?

OpenAI е компания за изследване и внедряване на изкуствен интелект, фокусирана върху това да гарантира, че AI е от полза за цялото човечество. Мисията на OpenAI е да създава компетентни AI системи, които са безопасни, съобразени с човешките ценности и широко достъпни.

🧠 Интересен факт: ChatGPT на OpenAI достигна 100 милиона потребители по-бързо от TikTok или Instagram, което го прави едно от най-бързо растящите приложения в историята!

Основните продукти на OpenAI включват семейството ChatGPT (GPT-3. 5, GPT-4 и най-новите модели GPT-4o mini, GPT-4. 5 и GPT-o3) и инструменти като DALL·E за генериране на изображения, Codex за генериране на код и Whisper за разпознаване на реч.

Характеристики на OpenAI

👀 Знаете ли, че... Към април 2024 г. над 90% от компаниите в класацията Fortune 500 използват технологията на OpenAI, което е по-бързо темпо на приемане от ранните години на интернет.

Този процент на приемане ви казва всичко. Моделите на OpenAI не само набират популярност, но и се превръщат в стандартни AI инструменти за ежедневните потребители. Ето как OpenAI оформя тази промяна.

Характеристика № 1: Екосистема ChatGPT

ChatGPT може да е започнал като забавен чатбот, но днес е цяла екосистема, поддържаща обработка на изображения, анализ на документи, генериране на код и инструменти за работа с данни в реално време, на която се доверяват както бизнеса, така и обикновените потребители. Ако обмисляте най-добрите AI приложения за подпомагане на реалната работа, мултимодалната платформа на ChatGPT вече оформя начина, по който екипите автоматизират, създават и си сътрудничат.

Характеристика № 2: API и инструментариуми за разработчици

API-тата на OpenAI улесняват разработчиците да се възползват от мощни модели като GPT, DALL·E и Codex. От ботове за обслужване на клиенти до автоматизация на проектирането, OpenAI предоставя на екипите гъвкави начини за бързо създаване на иновативни инструменти, често подобрени с по-нови AI техники като усилващо обучение и фина настройка за по-добри резултати.

Характеристика № 3: Персонализиране на ниво предприятие

ChatGPT Enterprise предлага контрола и гъвкавостта, от които се нуждаят бизнеса, включително инструменти за администриране, функции за сигурност и опции за частно внедряване. За компании, които сравняват AI платформи по отношение на мощност и поверителност, OpenAI улеснява внедряването на AI, без да се предава контролът върху чувствителни данни.

Цени на OpenAI (ChatGPT)

Безплатно

Плюс: 20 $/месец

Предимство: 200 долара на месец

Екип: 30 $/потребител/месец

План за предприятия: Персонализирани цени

👀 Знаете ли, че... През ноември 2023 г. САЩ обявиха създаването на свой Институт за безопасност на изкуствения интелект. Институтът за безопасност на изкуствения интелект обикновено е техническа организация, подкрепяна от държавата, чиято основна задача включва: Провеждане на независими оценки на усъвършенствани AI системи (например, проучвания за злоупотреба, устойчивост, пристрастност, рискове за контрол, обществено въздействие)

Водещи фундаментални изследвания в областта на безопасността на изкуствения интелект за задълбочаване на разбирането за рисковете, свързани с изкуствения интелект

Улесняване на обмена на информация между правителства, частния сектор, академичните среди, гражданското общество и международните партньори – на доброволна и регулирана основа.

Anthropic срещу OpenAI: сравнение на функциите

Anthropic и OpenAI имат различни предимства, от по-безопасни модели за разговор до по-бързи иновационни цикли. Тъй като изкуственият интелект преминава от експериментални проекти към ежедневни бизнес инструменти, разбирането на тънкостите зад тези платформи е по-важно от всякога.

Нека разгледаме функциите, които наистина имат значение, ако разширявате AI в бизнеса си и се нуждаете от него, за да работи под натиск, а не само на теория.

1. Модел на поведение и съгласуваност

Моделите на Claude са обучени с конституционна AI и са проектирани да следват писмен набор от етични съображения. Claude показва силно отхвърлящо поведение, ниска халюцинация и по-добра самокоригираща се способност при сложни команди.

Ръководителите на OpenAI потвърждават, че GPT използва обратна връзка от потребителите, фина настройка и слоеве за модерация, за да насочва поведението. То се подобрява, но все още е по-склонно към прекалено отговори или прекалена увереност по несигурни теми.

🏆 Победител: Anthropic води по отношение на съгласуваността. Моделите на Claude последователно показват по-безопасно поведение от самото начало, което ги прави по-подходящи за случаи с висок риск, където доверието и предсказуемостта са безкомпромисни.

2. Контрол и персонализиране на предприятието

Claude е достъпен чрез API и интеграции (Slack, Notion), но няма централизирани инструменти за администриране или пълна персонализация. Все още няма самохостинг или частни разгръщания.

ChatGPT Enterprise предлага административни табла, разрешения за екипи, частни инстанции и анализи на използването. Моделите могат да бъдат персонализирани с фина настройка и вградена поддръжка.

🏆 Победител: OpenAI печели, защото неговият корпоративен стек е създаден за мащабиране с детайлни контроли, частни внедрявания и персонализиране на модели. За екипи, които използват AI за вътрешни операции или поддръжка на мащабни проекти, той просто е по-подготвен.

3. Опит на разработчиците и гъвкавост при създаването

Anthropic предлага Claude API с леки SDK и фокус върху простотата. То предоставя по-малко модулен контрол и ограничени инструменти за разработчици извън основните интеграции.

OpenAI предоставя пълна платформа за разработчици – API за чат, изображения, код и аудио. Поддържа персонализирани GPT, фина настройка и безпроблемно внедряване в приложения и работни процеси.

🏆 Победител: OpenAI дава на разработчиците повече свобода за създаване. С пълния набор от инструменти на GPT екипите могат да преминават по-бързо от прототип към производство, без да достигат ограниченията на платформата.

Anthropic срещу OpenAI в Reddit

Обратната връзка от реалния свят често разкрива подробности, които няма да намерите в списъците с функции. За да разберем по-добре как Anthropic и OpenAI се представят в ежедневните работни процеси, проучихме дискусиите в Reddit, където потребителите споделяха свои преки преживявания.

Ето какво казват те.

Един потребител на Reddit похвали способността на Claude да се справя със сложна, творческа работа, подчертавайки неговите силни страни в разговори, задачи по писане и дълбока текстова анализа.

Обичам Opus толкова много, че го използвам за творчески и задълбочени анализи, като ми помага да обмислям сложни идеи и по-дълги текстове. Когато излезе версия 3.5, спрях да използвам Opus и, като всички останали, бях наистина разочарован от посредственото преживяване като плащащ клиент. Наскоро се върнах към Opus и си спомних колко невероятно може да бъде.

Обичам Opus толкова много, че го използвам за творчески и задълбочени анализи, като ми помага да обмислям сложни идеи и по-дълги текстове. Когато излезе версия 3.5, спрях да използвам Opus и, като всички останали, бях наистина разочарован от посредственото преживяване като платещ клиент. Наскоро се върнах към Opus и си спомних колко невероятно може да бъде.

Въпреки това, един софтуерен инженер сподели как API-тата на OpenAI улесняват интегрирането на AI в техните проекти, подчертавайки силната поддръжка на платформата за разработчици и минималната крива на обучение.

API-тата на OpenAI са като всички останали, така че от техническа гледна точка не би трябвало да има никаква крива на обучение. Всички крайни точки, параметри и примерни отговори са добре документирани.

API-тата на OpenAI са като всички останали, така че от техническа гледна точка не би трябвало да има никаква крива на обучение. Всички крайни точки, параметри и примерни отговори са добре документирани.

Докато Anthropic се фокусира върху етичните насоки за по-безопасни разговори и надеждна творческа подкрепа, OpenAI се отличава с бързите и гъвкави инструменти за разработчици. Кое от двете е по-подходящо зависи от това дали давате приоритет на творческата надеждност или на техническата гъвкавост.

Запознайте се с ClickUp: най-добрата алтернатива на Anthropic и OpenAI

AI се развива бързо. Но за много екипи работата с AI все още се усеща като бавна. Изследванията се провеждат на едно място, проектите се реализират на друго, а съдържанието се нуждае от трети инструмент, за да започне.

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, променя това и минимизира разрастването на AI. Той обединява множество AI модели в една платформа, която едновременно поддържа управление на задачи, генериране на съдържание и автоматизация на работния процес, без сложността от съединяването на пет приложения. Резултатът? Екипите спестяват един цял ден всяка седмица и същевременно намаляват разходите си с 86%!

Нека разгледаме защо ClickUp е по-умният избор за създаване на работни процеси, задвижвани от изкуствен интелект.

ClickUp е номер 1: Създавайте по-умни работни процеси с ClickUp AI Project Management

Приоритизирайте, разпределяйте и обобщавайте задачите автоматично с платформата за управление на проекти на ClickUp, базирана на изкуствен интелект.

AI променя начина, по който екипите планират, проследяват и изпълняват задачите си, но традиционните инструменти за управление на проекти все още се опитват да наваксат.

Платформата за управление на проекти на ClickUp въвежда AI във всяка част от вашия работен процес, от автоматично проследяване на крайни срокове до генериране на актуализации и обобщения на проекти без ръчно въвеждане на данни. Така бързоразвиващите се екипи поддържат темпото, без да губят контрол.

📌 Ето един сценарий, който показва как работи това на практика:

Вашият екип пуска нова функция тази седмица. Вие пускате задача в ClickUp, наречена „Стартиране на сътрудничество на живо в Docs“.

С вградената AI помощ в ClickUp не е необходимо да създавате подзадачи ръчно. Наблюдавайте как тя автоматично генерира ключови стъпки: определяне на изискванията, предаване на дизайна, билети за разработка, тестване и внедряване. След това изберете подзадачите, които действително искате да създадете, и ги въведете в системата си с едно кликване.

Автоматично генерирайте подзадачи от вашите задачи в ClickUp и описания на задачи чрез ClickUp AI.

Когато тези задачи попълнят списъка ви с проекти, включете AI Assign и AI Prioritize Custom Fields в ClickUp. Вече сте ги настроили с подсказки като:

„Ако описанието включва „спешен бъг“, маркирайте като „Висок приоритет“

„Възложете задачи с дизайн в заглавието на Akash“ (вашият ръководител по UX)

Вижте как AI автоматично попълва приоритетните флагове и собствениците на задачи и продължава да се актуализира на регулярни интервали, за да не пропусне нищо. Към средата на седмицата работата е в разгара си и е фокусирана.

Между другото, вижте това видео, за да настроите AI Assign и AI Prioritize:

По всяко време от таблото си в ClickUp можете да погледнете AI картите, за да получите актуална информация, без да се налага да анализирате цифри и графики:

AI StandUp Card, която обобщава какво е направено през седмицата и какво предстои, за всеки човек

Карта за актуализация на AI проекта, която предоставя информация в реално време за напредъка, препятствията и предстоящите стъпки.

Персонализирана Ask AI Card, в която питате: „Какви са основните рискове, които забавят този спринт?“ И ClickUp AI отговаря от контекста на работната среда.

Използвайте AI карти в таблата на ClickUp, за да проверите състоянието и здравето на проекта с един поглед.

Тези карти са динамични. Когато задачите се променят, статусите се актуализират или възникнат пречки, вашият табло за управление ги отразява незабавно, без да се налага ръчно редактиране.

Междувременно вашият екип получава ежедневни актуализации, без да се налага да ги искате многократно: AI Team StandUp обобщава дейността на всеки отделен човек в подредено резюме, елиминирайки необходимостта от писане на актуализации.

Когато дойде петък, вашите екранни записи, известни като ClickUp Clips или гласови бележки, се транскрибират автоматично и се обобщават в кратки действия и решения от вградения AI на ClickUp.

ClickUp One Up #2: Ускорете ежедневните задачи с ClickUp Brain, Brain MAX и Talk to Text

Получавайте незабавни отговори на въпроси от работното си място с ClickUp Brain.

Екипите, които използват AI добре, не просто експериментират. Те доставят по-бързо с по-малко ръчна работа.

ClickUp Brain позволява на вашия екип да елиминира излишната работа, да намали превключването между контексти и да свърши нещата по-бързо, без да преминава между десетки AI приложения. То ви предоставя ChatGPT, Claude, Gemini (и други) – всички достъпни в един интерфейс, така че можете да изберете подходящия модел за всяка задача. Например, можете да използвате GPT‑4o за нюансирано разсъждение, да превключите на Claude за задачи с дълъг контекст или да разчитате на Gemini, когато искате скорост или експериментиране.

Превключвайте между няколко LLM от едно работно пространство с помощта на ClickUp Brain – спестете време и пари.

С ClickUp Brain MAX, вашия AI спътник на десктопа, можете да обедините работното си пространство и LLM в едно място. Няма повече превключване между прозорци на ChatGPT, раздели на ClickUp или други AI инструменти.

Благодарение на Talk to Text в Brain MAX, можете буквално да говорите за работата си, за да я реализирате:

Диктувайте планове за спринтове, имейли или бележки в Brain MAX – и те се транскрибират, редактират и форматират в изпипано съдържание, допълнено с @споменавания за вашите колеги и връзки към подходящите задачи или документи в ClickUp.

Вие говорите, AI действа. До 4 пъти по-бързо от писането на клавиатура.

Тъй като Brain Max се интегрира дълбоко във вашите приложения, можете да попитате: „Обединени ли са PR за страницата с работни места?“ или „Кои Figma файлове са свързани с тази задача?“ и да получите незабавни, съобразени с контекста отговори.

Превърнете гласа си в инструмент за продуктивност с Talk to Text в ClickUp Brain MAX

От писането на първи чернови до обобщаването на бележки и създаването на нови задачи, това прави ежедневното изпълнение без усилие. Можете също да използвате шаблоните за AI подсказки на ClickUp, за да автоматизирате съдържанието, имейлите и настройките на повтарящи се задачи.

🗣️Какво казват реалните потребители за ClickUp AI:

В едно ревю в G2 се казва:

ClickUp Brain наистина спестява време. Вградената AI вече може да обобщава дълги низове, да изготвя документи и дори да транскрибира гласови клипове директно в задачата, което позволява на екипа ми да намали превключването между контексти и да използва по-малко допълнителни инструменти.

ClickUp Brain наистина спестява време. Вградената AI вече може да обобщава дълги низове, да изготвя документи и дори да транскрибира гласови клипове директно в задачата, което позволява на екипа ми да намали превключването между контексти и да използва по-малко допълнителни инструменти.

📮ClickUp Insight: 62% от нашите респонденти разчитат на инструменти за разговорна изкуствена интелигентност като ChatGPT и Claude. Познатият им интерфейс на чатбот и многофункционалните им способности – да генерират съдържание, да анализират данни и др. – може да са причината за тяхната популярност в различни роли и индустрии. Въпреки това, ако потребителят трябва да превключва на друг раздел, за да зададе въпрос на AI, свързаните с това разходи за превключване и промяна на контекста се натрупват с времето. Но не и с ClickUp Brain. Той се намира точно във вашето работно пространство, знае върху какво работите, разбира обикновени текстови команди и ви дава отговори, които са изключително подходящи за вашите задачи! Повишете производителността си двойно с ClickUp!

ClickUp One Up #3: Поддържайте работата с ClickUp Automations и Autopilot Agents

Задействайте незабавно прехвърляне на задачи по статус с ClickUp Automations

AI променя начина, по който се извършва работата с клиенти, а екипите, които автоматизират рано, работят по-бързо и с по-малко грешки. ClickUp Automations използва AI за обработка на предаване на задачи, проследяване на клиенти и вътрешни актуализации. Няма повече преследване на актуализации на статуса или запомняне да се възлагат задачи, всичко просто се случва.

Създавайте автоматизации, използвайки обикновен език – без сложна настройка или кодиране.

Разпределяйте задачи динамично въз основа на тригери като формуляри или крайни срокове

Изпращайте автоматизирани имейли при промяна на статуса на задачата или подаване на формуляр

Използвайте готови шаблони, за да ускорите работата с клиенти и да намалите настройките.

Наблюдавайте и коригирайте автоматизираните процеси с прозрачни аудиторски регистри.

📖 Прочетете също: Как да използвате AI за автоматизиране на задачи

💡 Професионален съвет: Използвайте ClickUp Autopilot Agents, когато имате нужда от AI, която да взема решения за вас, а не само да следва правила. Докато ClickUp Automations са чудесни за предвидими, базирани на тригери действия (като „когато статуса се промени на „Завършено“, преместете задачата в „Архив“), Autopilot Agents правят още една стъпка напред. Те оценяват контекста, адаптират се към променящите се условия и могат да изпълняват многоетапни работни процеси като: „Всеки петък обобщавайте дейностите от седмицата, отбелязвайте просрочените задачи и възлагайте последващи действия според приоритета им.“ Те не са просто логика IF/THEN. Те мислят, приоритизират и действат като член на екипа. А с персонализирането можете да разработвате AI агенти за повтарящи се отчети, маршрутизиране на задачи или последващи последователности, които не искате да наблюдавате!

ClickUp One Up #4: Създавайте, управлявайте и сътрудничете по работата с ClickUp Docs

Организирайте знанията на екипа си и ги свържете с реалните работни процеси с ClickUp Docs.

Документите са мястото, където започват идеите, но не трябва да са мястото, където спира инерцията. ClickUp Docs превръща статичното съдържание в живи, съвместни работни пространства, където AI помага на екипите да пишат, организират и предприемат действия, без да преминават от един инструмент към друг или да губят контекста.

ClickUp Docs улеснява и генерирането на актуализации, извличането на действия и свързването на задачи в реално време, като поддържа проектите, хората и съдържанието на една и съща страница.

Редактирайте документи заедно с помощта на сътрудничество в реално време и интелигентни предложения

Превърнете акцентите в задачи, които са пряко свързани с вашия работен процес

Използвайте вложени страници и шаблони, за да организирате по теми или екипи.

Добавете задачи, таблици, вградени елементи и джаджи за пълен контекст.

Задайте разрешения, за да контролирате видимостта и да споделяте безопасно

🗣️ Какво Julien C. , дизайнер, казва за ClickUp Docs:

Имам нужда от блог, за да напиша всичко, което ми харесва в ClickUp. Те имат ВСИЧКО: задачи (в списъчен изглед, табличен изглед, изглед на табло, календарен изглед, изглед на карта и т.н.), документи, IA, табла, автоматизации... Можете да споделяте публични линкове към задачи или документи.

Имам нужда от блог, за да напиша всичко, което ми харесва в ClickUp. Те имат ВСИЧКО: задачи (в списъчен изглед, табличен изглед, изглед на табло, календарен изглед, изглед на карта и т.н.), документи, IA, табла, автоматизации... Можете да споделяте публични линкове към задачи или документи.

ClickUp One Up #5: Централизирайте разговорите с ClickUp Chat

Сътрудничество между теми, задачи и екипи в ClickUp Chat

👀 Знаете ли, че... ClickUp установи, че 83% от специалистите, работещи с информация, разчитат предимно на имейл и чат за комуникация в екипа. Въпреки това, почти 60% от работния им ден се губи в превключване между тези инструменти и търсене на информация.

Размяната на съобщения не бива да забавя работата ви. ClickUp Chat внася разговори в реално време във вашето работно пространство, така че екипите могат да задават въпроси, да вземат решения и да действат, без да сменят инструменти или да губят контекста.

С вградени AI функции, ClickUp Chat ви помага да обобщавате теми, да извличате следващи стъпки и да създавате задачи незабавно, като съхранявате идеите и изпълнението на едно и също място.

Говорете там, където се извършва работата – без повече превключване между раздели

Създавайте задачи за действие директно от всяко съобщение с едно кликване

Обобщете дългите низове с AI, за да стигнете по-бързо до същността

Използвайте чат агенти, за да автоматизирате стандартни отговори или да задействате работни процеси.

Организирайте разговорите по екип, проект или тема за лесно проследяване

🗣️ Ето какво Thymen O. , собственик на малък бизнес, казва за ClickUp Chat:

Интегрираната функция за чат също прави сътрудничеството в реално време изключително удобно и е една от причините, поради които използвам ClickUp ежедневно. Освен това, автоматизацията и AI инструментите ми спестяват много време при повтарящи се задачи. ”

Интегрираната функция за чат също прави сътрудничеството в реално време изключително удобно и е една от причините, поради които използвам ClickUp ежедневно. Освен това, автоматизацията и AI инструментите ми спестяват много време при повтарящи се задачи. ”

📖 Прочетете също: Примери за автоматизация на работния процес и случаи на употреба

Сравнете моделите колкото искате – след това създайте с ClickUp

Изборът между Anthropic и OpenAI зависи от това, което е най-важно за вас – съгласуваност на моделите, скорост на иновациите, поддръжка на предприятията или безопасност. И двете компании разширяват границите по различни начини, а правилният избор зависи от вашите приоритети.

Но когато дойде време да преминете от оценка към изпълнение, ще ви е нужно място, където да планирате, пишете, стартирате и мащабирате работата си с изкуствен интелект. Тук е мястото на ClickUp.

С вграден AI, Docs, Chat и управление на задачи – всичко на едно място – ClickUp ви помага да превърнете страхотните модели в осезаеми резултати. Освен това, не е нужно да се притеснявате да избирате между OpenAI и Anthropic, защото ClickUp вече ви предлага и двете.

Регистрирайте се в ClickUp и обединете проектите, екипа и работните процеси в едно мощно работно пространство.