Безплатни шаблони за геймификация за повишаване на ангажираността и мотивацията

Чувствали ли сте някога спад в производителността, когато задачите започват да ви се струват като домакинска работа? Не сте единственият.

Да поддържате ангажираността на всички, когато управлявате екип или ръководите клас, не е лесна задача. Шаблоните за геймификация обаче предлагат умен начин да го постигнете.

Защо скучните задачи да остават скучни? Тези шаблони съчетават подходящи игрови механики, за да направят тези рутинни задачи по-вълнуващи и целенасочени.

🔍 Знаете ли, че... Липсата на ангажираност на служителите струва на бизнеса по целия свят около 500 милиарда долара годишно. Това е огромна загуба, свързана с ниската мотивация и намалената продуктивност, което прави стратегии като геймификацията разумна инвестиция.

В тази публикация сме събрали най-добрите шаблони за геймификация за преподаватели, мениджъри и творци, които искат да стимулират мотивацията и да задържат хората да се връщат за още.

Какво представляват шаблоните за геймификация?

Шаблоните за геймификация са предварително проектирани рамки, които ви помагат да приложите елементи, подобни на тези в игрите, в контексти, които не са свързани с игри, като обучение, тренинг или въвеждане на нови потребители, за да подобрите концентрацията и ангажираността.

Геймификацията може действително да помогне на потребителите да работят по-бързо, без да се чувстват претоварени, като направи ежедневните процеси по-приятни.

📌 Например, с геймификацията в действие, потребителите могат да печелят XP за завършване на ежедневни задачи, да отключват награди за постигнати етапи или да се състезават с други в приятелска конкуренция. Някои шаблони за геймификация дори добавят RPG теми или любими герои от игри на потребителите, за да направят преживяването по-потапящо и вълнуващо.

🧠 Интересен факт: Ник Пелинг измисли термина „геймификация” през 2002 г., но концепцията съществува от 1896 г., като започва с S&H Green Stamps, които награждаваха купувачите за тяхната лоялност.

Компоненти на шаблоните за геймификация

Тези шаблони обикновено включват елементи като:

Системи за точки и точки

Значки или маркери за постижения

Индикатори за напредък или нива

Класации

Предизвикателства или мисии

Награди и стимули

Какво прави един шаблон за геймификация добър?

Шаблоните за геймификация са чудесни за превръщане на задачите, свързани с личностното развитие, кариерата, здравето, взаимоотношенията и финансовите цели, в ангажиращи предизвикателства, които повишават мотивацията и последователността.

Въпреки това, един добър шаблон за геймификация е нещо повече от повърхностно забавление. Той е структуриран така, че да предизвиква вълнение и да прави напредъка осезаем. Най-добрите шаблони съчетават стратегия и простота, за да поддържат постоянната ангажираност на потребителите.

Ето какво трябва да имате предвид при избора на шаблони за геймификация на работното място:

Ясно картографиране на целите: Изберете шаблони, които определят конкретни цели, така че потребителите винаги да знаят към какво се стремят и защо това е важно.

Подсказки за съгласуване на наградите: Изберете дизайни, които ви позволяват да присвоявате значими награди, съответстващи на нивото на усилията, и мотивиращи продължително участие.

Инструменти за проследяване на видим напредък: Потърсете ключови функции като точки за опит, индикатори за ниво или маркери за постигнати етапи, които да помогнат на потребителите да видят колко са напреднали и да насърчат приятелска конкуренция.

Опции за персонализиране: Най-добрите шаблони ви позволяват да адаптирате теми, герои или предизвикателства, за да направите преживяването по-лично.

Фокус върху лекотата на употреба: Използвайте шаблони, които са интуитивни и подходящи за начинаещи, помагайки на потребителите да се включат бързо и да се насладят на процеса без объркване.

🔍 Знаете ли, че... Липсата на ангажираност на служителите струва на бизнеса по целия свят около 500 милиарда долара годишно. Това е огромна загуба, свързана с ниската мотивация и намалената продуктивност, което прави стратегии като геймификацията разумна инвестиция.

13 шаблона за геймификация, които можете да започнете да използвате още днес

🔍 Знаете ли, че... Почти 90% от служителите казват, че геймификацията повишава тяхната продуктивност на работното място.

С оглед на това, ние събрахме най-мощните шаблони за геймификация, предназначени да ви помогнат да ангажирате екипи, студенти и потребители по-ефективно.

1. Шаблон за план за действие за ангажираност на служителите на ClickUp

Получете безплатен шаблон Създайте процъфтяваща екипна култура с шаблона за план за действие за ангажираност на служителите на ClickUp.

Шаблонът за план за действие за ангажираност на служителите на ClickUp е чудесна отправна точка за изграждане на работно място, където служителите се чувстват по-свързани и мотивирани. Той помага да превърнете рутинните проверки и обратна връзка на служителите в значими и ангажиращи задачи, които стимулират ангажираността. В комбинация със софтуер за ангажираност на служителите, той помага и за организиране на наемането, въвеждането и развитието чрез автоматизирани задачи и ясно проследяване на напредъка.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Проследявайте напредъка в реално време с персонализирани статуси на задачите, които подчертават какво е на път и какво се нуждае от внимание.

Съгласувайте инициативите с целите си за ангажираност – сплотеност на екипа, признание или благополучие – като използвате персонализирани полета, за да организирате дейностите по области на фокус, екипи или KPI.

Планирайте и дайте приоритет на ангажиращи дейности, които подобряват морала и повишават мотивацията, като програми за признание и обратна връзка 1:1.

🔑 Идеално за: Мениджъри, които искат да повишат морала на служителите чрез структурирани и целенасочени стратегии за ангажираност.

➡️ Прочетете още: Забавни комуникационни игри за екипи на работното място

2. Шаблон за проучване на ангажираността на служителите на ClickUp

Получете безплатен шаблон Измервайте удовлетвореността на екипа без усилие с шаблона за проучване на ангажираността на служителите на ClickUp.

Шаблонът за проучване на ангажираността на служителите на ClickUp улеснява превръщането на обратната връзка в действие. Това е подходящ за начинаещи шаблон, който опростява събирането на честни мнения и проследяването на напредъка. Как? Чрез кратки и забавни формуляри за обратна връзка.

Можете дори да ги използвате по време на или след планирани дейности или игри за изграждане на екип, за да събирате свежи, актуални идеи, които водят до реални подобрения.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Създайте персонализирани въпроси за анкети, които отразяват вашата култура и цели, като използвате персонализирани формуляри на Clickup

Събирайте подробна обратна връзка от служителите в реално време с над 30 персонализирани полета.

Визуализирайте потока от въпроси и отговорите с помощта на белите дъски на ClickUp.

🔑 Идеално за: Ръководители на екипи и специалисти по човешки ресурси, които искат да геймифицират обратната връзка от служителите и да се уверят, че всеки глас е чут.

3. Шаблон за балансирани показатели на ClickUp

Получете безплатен шаблон Подредете и визуализирайте целите и KPI на едно място с шаблона за балансирани показатели на ClickUp.

Когато данните за производителността започват да приличат на лабиринт, шаблонът за балансирани показатели на ClickUp внася яснота благодарение на добре дефинираната си структура. Създаден като готова за употреба бяла дъска, той е идеален за планиране на цели, KPI и инициативи в различните отдели в едно общо визуално пространство.

Този шаблон, подходящ за геймификация, позволява на екипите да проследяват напредъка си като нива в забавна игра. Освен това, той превръща мисленето в мащаб в нещо, което може да се приложи на практика, което го прави идеален за тримесечно планиране или внедряване на стратегии.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Организирайте визуално KPI, цели и стратегии с интерфейса за плъзгане и пускане на ClickUp Whiteboards.

Проследявайте производителността в реално време с помощта на графики и интерактивни показатели за оценка.

Съгласувайте междуфункционалните екипи чрез споделена видимост и съвместни актуализации.

🔑 Идеално за: Стратегически лидери и проектни мениджъри, които съгласуват екипите с дългосрочните бизнес цели чрез визуализации с игри.

4. Шаблон ClickUp Kanban

Получете безплатен шаблон Премествайте задачите от планирани към изпълнени безпроблемно с шаблона Kanban на ClickUp.

Шаблонът ClickUp Kanban е визуална система за управление на проекти, която позволява проследяване на напредъка по различни задачи и проекти.

Шаблонът ви позволява да персонализирате статуса на задачите като „Отворена“, „В процес“, „Преглед“, „Блокирана“ и „Затворена“, отразявайки напредъка в разработването на играта: от идеята (концепция), през разработката и тестването (в процес и преглед), до пускането на пазара (затворена).

Можете да добавите персонализирани полета като „очаквано време“, „приоритет“ или „ниво“ към задачите – това наподобява „XP“ или проследяването на напредъка в игрите. Всяка карта може да се възприема като печелене на точки в играта или преминаване на по-високо ниво.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Премествайте задачите през различни статуси, за да получите незабавни визуални награди, точно като когато гледате как героите или куестовете преминават през различните етапи.

Третирайте препятствията като мини предизвикателства, които екипът трябва да реши съвместно, за да напредне с задачите по веригата.

Оптимизирайте проследяването на задачите в екипите, като подобрите прозрачността и времето на цикъла.

🔑 Идеален за: Аджайл екипи и ръководители на проекти, които искат гъвкава система за визуализиране и управление на напредъка по задачите.

5. Опростен шаблон на Гант от ClickUp

Получете безплатен шаблон Планирайте проектите си по-умно с простия шаблон на ClickUp Gantt.

Шаблонът ClickUp Simple Gantt ви позволява да планирате ежедневните задачи, да откривате пречките навреме и да подобрите производителността на работното място.

Настройката на диаграмата на Гант помага за визуализиране на фазите на проекта с зависимости чрез плъзгане и пускане, индикатори за напредък и вградени изгледи. А най-хубавото? Тя опростява управлението на времевата линия както за малки екипи, така и за междуфункционални проекти.

Наблюдаването на напредъка на задачите по времевата линия на Гант – особено когато те са взаимозависими – дава ясно усещане за напредък, подобно на преминаването през нива в игра.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Визуализирайте графиците и зависимостите на задачите с помощта на изгледите Gantt, List и Doc.

Маркирайте основните резултати като „Milestones“ (важни етапи) в ClickUp — големи, видими цели, които се възприемат като контролни точки, които трябва да бъдат преодолени.

Проследявайте лесно напредъка с вградени етикети за статус и персонализирани полета като „Фаза на проекта“ и „Напредък“.

Прикачете файлове или бележки директно към задачите за централизирана документация на проекта.

Използвайте ClickUp Automations , за да активирате поздравителни съобщения (например „🎉 Постигната цел!“), когато завършите задачи.

🔑 Идеален за: Екипи, които се нуждаят от лесен за използване диаграма на Гант, за да оптимизират планирането, да следят зависимостите между задачите и да намалят закъсненията.

➡️ Прочетете още: Как да геймифицирате производителността на екипите

6. Шаблон за бяла дъска за идеи на ClickUp

Получете безплатен шаблон Превърнете идеите, изказани на глас, в действие с шаблона за идеи на ClickUp Ideation Whiteboard.

Добрите идеи лесно се губят, но не и когато разполагате с визуална система, която да ги улавя и развива. Шаблонът ClickUp Ideation Whiteboard е създаден за свободно обсъждане на идеи, което превръща творческите искри в функционални проекти.

Тази бяла дъска ви позволява да поставяте лепящи се бележки, да добавяте свързващи елементи и да пренареждате идеите с лекота. Тя поддържа сътрудничество в реално време с геймифицирани елементи като приоритети, обозначени с цветове, гласуване на идеи и проследяване на напредъка, които правят мозъчната атака по-интерактивна.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Визуализирайте идеите в матрица, за да решите кои „задачи“ да изпълните първо, като имитирате стратегията за риск-награда в игрите (голямо усилие = повече XP).

Добавете полета като „Трудност“, „Въздействие“ или „XP“ и наблюдавайте как идеите се превръщат в пълноценни игрови предизвикателства.

Обозначете приоритетите с помощта на реакции към коментари, подзадачи и етикети за приоритет за проследяване на целите.

Визуализирайте напредъка с диаграми на Гант и преобразуване на бяла дъска в задачи за гъвкаво управление на проекти.

Създайте табло, за да проследявате кои членове на екипа генерират идеи и изпълняват най-много задачи, и ги награждавайте.

🔑 Идеален за: Креативни екипи, които искат гъвкаво пространство за мозъчна атака с вградена структура за бързо изпълнение.

7. Шаблон за празна бяла дъска за мисловни карти на ClickUp

Получете безплатен шаблон Превърнете разпръснатите мисли в последователна визуална история с шаблона за бяла дъска за мисловни карти на ClickUp.

Шаблонът за бяла дъска с празна мисловна карта на ClickUp предлага визуално работно пространство за организиране на идеи и проучване на връзките между тях.

Празният режим е свободно проучване – търсете и събирайте идеи като в игра с отворен свят. Можете да превърнете всеки възел в структурирана задача, подобна на мисии в кампания с ясни цели.

Този шаблон за бяла дъска надхвърля картографирането на идеи, като подпомага критичното мислене и по-бързото вземане на решения, показвайки как всичко се вписва в цялостната картина. Използвайте го за мозъчна атака, очертаване на съдържание, структуриране на учебни сесии или подготовка за стратегически срещи.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Плъзгайте и свързвайте теми, използвайки интерактивни възли за незабавна яснота при мозъчната атака.

Персонализирайте посоката на потока, за да визуализирате работните процеси, стратегиите или йерархиите на обучението.

Присвойте стъпки за действие на всеки клон, за да превърнете абстрактните идеи в проследими задачи.

Добавяйте, премествайте или попълвайте възли, за да покажете видим напредък, като се възползвате от удовлетворяващата механика на играта.

🔑 Идеално за: Екипи или лица, които се нуждаят от динамично пространство за визуализиране на сложни идеи и работни процеси.

📮 ClickUp Insight: Екипите с ниска производителност са 4 пъти по-склонни да използват над 15 инструмента, докато екипите с висока производителност поддържат ефективността си, като ограничават набора си от инструменти до 9 или по-малко платформи.

8. Шаблон за табло за управление на проекти на ClickUp

Получете безплатен шаблон Проследявайте и управлявайте проектите на едно място с шаблона за табло за управление на проекти на ClickUp.

Шаблонът за табло за управление на проекти на ClickUp предоставя актуална информация за представянето на екипа ви, графиците на проектите и бюджетите. Това означава, че не е необходимо да преминавате между десетки таблици или приложения, за да проследявате дейностите по задачите.

Съчетайте този шаблон за табло за управление на проекти с Workload View на ClickUp, за да получите по-задълбочена представа за капацитета на екипа ви и разпределението на задачите.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Записвайте и визуализирайте подробности за проекта, като планирани разходи, действителни разходи, ниво на проблема и остатъчен бюджет.

Споделете целите на проекта и плановете за действие в свързан документ, за да унифицирате посоката на работа между екипите.

Подчертайте завършените задачи, баланса на натоварването и скоростта чрез изгледите „Ефективност на екипа“ и „Планиране на капацитета“ – идеални за конкурентно или съвместно проследяване, като например класации.

🔑 Идеален за: Проектни мениджъри, ръководители на екипи и мултифункционални екипи, които се нуждаят от централизирана платформа за проследяване на състоянието на проектите и наблюдение на KPI в реално време.

Ето какво казва Алфред Титус, мениджър административна поддръжка в Brighten A Soul Foundation, за ClickUp:

На всяка организация, която се бори с управлението на своите проекти, ClickUp ще помогне в сътрудничеството по задачите. С този софтуер хората могат да следят елементите от списъка си със задачи и да работят по тях в определеното време. Той също така помага на екипа за управление на проекти да проследява цялостния напредък на проектите, за да гарантира спазването на крайните срокове.

9. Шаблон за SMART цели на ClickUp

Получете безплатен шаблон Поставете амбициозни цели и ги направете постижими с шаблона за SMART цели на ClickUp.

Поставянето на цели е лесно. Но постигането на цели? Това е мястото, където повечето екипи се сблъскват с трудности.

Шаблонът за SMART цели на ClickUp ви помага да зададете и структурирате по-добре цели, които са конкретни, измерими, постижими, релевантни и обвързани с време.

Този шаблон за средно ниво е идеален за екипи, които имат известен опит в управлението на проекти и искат да съгласуват целите с резултатите. Той е и чудесен начин да поддържате ангажираността на вашия отдалечен екип и да го съгласувате около общите приоритети.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Разделете целите на по-малки задачи и подзадачи; завършването на ранните задачи може да „отключи“ следващите, точно като отключването на нови нива или мисии.

Проследявайте целите визуално с проценти на изпълнение и персонализирани оформления като SMART Goal Worksheet и Goal Effort.

Задавайте цели, определяйте крайни срокове и измервайте ключови резултати на едно място.

Използвайте изгледа на таблото на ClickUp , за да разделите всяка SMART цел на управляеми задачи със статуси за актуализация и да поддържате темпото.

🔑 Идеален за: Ръководители на екипи, ръководители на отдели, екипи по човешки ресурси и професионалисти, фокусирани върху растежа, които искат да създадат структурирани цели и да измерват тяхното въздействие с прецизност.

10. Шаблон за безплатна карта за похвала на ClickUp, подходящ за печат

Получете безплатен шаблон Оценете усилията и успехите на екипа си с помощта на шаблона за печатни картички за поздравления на ClickUp.

Безплатният шаблон за картички за похвала на ClickUp прави признанието на работното място по-целенасочено и запомнящо се. Този шаблон предлага смислен начин да отпразнувате победите – големи или малки – с лични бележки, имена, визуални елементи и съобщения, които надхвърлят общата похвала.

Можете да проектирате картичката, да добавите изображения или цитати и да я отпечатате, за да я предадете физически или да я изпратите в цифров формат, ако екипът ви работи дистанционно. Този малък жест може да има голямо влияние и ще засили културата на благодарност.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Използвайте персонализираните полета на ClickUp , за да добавите лични елементи като любими цитати или емотикони.

Планирайте периодични моменти за признание, като използвате календарния изглед на ClickUp

Проследявайте поздравленията във времето с тагове, вложени подзадачи и етикети за приоритет.

🔑 Идеален за: екипи по човешки ресурси, мениджъри на хора и всеки, който иска да засили културата на признание и ангажираност на служителите с минимални усилия, но искрено намерение.

📮 ClickUp Insight: Месечни прегледи на представянето? Само 34% от служителите получават обратна връзка толкова често, докато останалите чакат месеци наред – или дори по-дълго – за да чуят как се справят.

11. Шаблон за проследяване на лични навици на ClickUp

Получете безплатен шаблон Създайте по-добри навици и бъдете последователни с шаблона за проследяване на лични навици на ClickUp.

Навиците определят резултатите, а последователността води до успех, но да бъдеш последователен е по-лесно на думи, отколкото на практика. Шаблонът за проследяване на лични навици на ClickUp ви помага да превърнете ежедневните си рутинни дейности в значими постижения. Той предоставя организирана рамка за изграждане, поддържане и редовно преразглеждане на вашите лични навици.

Управлявайте ежедневните цели, като например да прочетете 15 страници, да изминете 10 000 крачки или да изпиете 1,9 литра вода, с помощта на персонализирани атрибути, които проследяват и мотивират напредъка. Можете също да добавите професионални навици или рутинни дейности. Този шаблон е подходящ за екипи, които се фокусират върху подобряването на благосъстоянието и производителността.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Проследявайте статуса на изпълнение на навиците с персонализираните статуси на задачите на ClickUp , като „Отворено“ и „Завършено“.

Създайте етапи, за да поддържате мотивацията си, и награждавайте поредиците от навици.

Използвайте визуални изгледи като календар или табло, за да следите как се развиват вашите рутинни дейности във времето.

🔑 Идеален за: Заети професионалисти, ентусиасти в изграждането на навици, треньори за личностно развитие и всеки, който иска ежедневна система, за да превърне намеренията си в дългосрочни успехи.

💡 Съвет от професионалист: Изградете по-добри навици с помощта на общността. Превърнете проследяването в игра, като споделяте напредъка си с приятели и семейство, за да направите личностното развитие по-забавно и отговорно.

12. Шаблон за обратна връзка на ClickUp

Получете безплатен шаблон Превърнете мненията на клиентите в по-умни бизнес решения с шаблона за обратна връзка на ClickUp.

Ако сте бизнес, базиран на услуги или продукти, събирането на обратна връзка от клиентите е от решаващо значение за подобряване на вашите предложения. Шаблонът за обратна връзка на ClickUp улеснява събирането на честни мнения, които ви помагат да разберете какво работи и какво се нуждае от подобрение.

Този шаблон ви позволява да превърнете суровата обратна връзка в стратегически действия. Освен това, благодарение на интуитивния си интерфейс, можете да адаптирате въпросите според вашата аудитория и да съберете подробни отговори от тях.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Използвайте седем персонализирани атрибута, като например „Доставчик на услуги“, „Дата на покупка“ и „Ниво на клиента“, за да организирате данните от обратната връзка.

Достъп до шест гъвкави изгледа, включително Общ списък с препоръки, Таблица с обратна връзка и Изглед на таблото, за лесно наблюдение и сътрудничество.

Автоматизирайте разпространението на обратна връзка чрез имейл, социални медии и други канали, за да достигнете ефективно до клиентите.

🔑 Идеален за: Екипи за успех на клиентите, маркетинг специалисти и всеки, който се нуждае от събиране, анализ и действие въз основа на обратна връзка от клиенти, за да подобри потребителското преживяване.

13. Шаблон на ClickUp за скалата на Ликерт

Получете безплатен шаблон Уловете настроенията на аудиторията с яснота и прецизност, използвайки шаблона на ClickUp за скалата на Ликерт.

Анкетата по скалата на Ликерт е един от най-надеждните инструменти, с които можете да разберете истинските чувства на вашите служители. Но да създадете такава от нулата едва ли е забавно.

Шаблонът Likert Scale на ClickUp ви помага да пропуснете сложната настройка и да преминете директно към събирането на значима, структурирана обратна връзка. Той е създаден, за да ви помогне да получите ясни прозрения без обичайната загуба на време. С този шаблон можете едновременно да създавате анкети, да управлявате отговорите и да превръщате мненията в практични прозрения.

🌟 Ето защо ще ви хареса:

Създавайте персонализирани анкетни формуляри с въпроси на базата на скала и падащи менюта.

Използвайте персонализирани атрибути като справедливост на натоварването и възприятие за работната среда, за да категоризирате резултатите.

Организирайте и проследявайте отговорите от анкетите с помощта на ClickUp Board view и анализирайте моделите с ClickUp Brain.

🔑 Идеален за: Вътрешни комуникации, ръководители на отдели за обслужване на клиенти, училищна администрация и всеки, който иска да събира количествено измерима обратна връзка за по-добро вземане на решения.

Играта започва: Повишете нивото си с ClickUp

Защо продуктивността трябва да се възприема като тежка работа? С ClickUp можете да геймифицирате всичките си проекти и да преминете от „мех“ към „мисия изпълнена“ 10 пъти по-бързо.

Гъвкавите шаблони и вградените игрови функции на ClickUp – като ленти за напредък, етапи, персонализирани полета и табла за екипа – ви позволяват да превърнете целите в задачи, задачите в предизвикателства, а победите на екипа в моменти, достойни за класация.

Независимо дали става въпрос за управление на цели, навици или обратна връзка, ClickUp предлага централизирана платформа, която поддържа всичко организирано и прозрачно. Искате ли да достигнете ново ниво в уменията си за управление на проекти и мотивацията на екипа?

Регистрирайте се в ClickUp още днес, за да започнете да възприемате работата като игра!