15 забавни комуникационни игри за екипи на работното място

Представете си екипа си на работа като добре настроена оркестра. Всеки музикант изпълнява своята роля в перфектна хармония. Но какво се случва, когато един инструмент не е синхронизиран? Мелодията се разваля, ритъмът се нарушава и изпълнението се проваля.

Точно това се случва на работното място, когато комуникацията не протича гладко.

Ефективната комуникация е диригентът, който поддържа синхрона в екипа ви. Тя е това, което превръща група от индивидуални личности в екип с висока производителност. Всъщност проучванията показват, че екипите с добра комуникация не само са по-продуктивни, но и 4,5 пъти по-склонни да задържат своите служители.

Но тук е предизвикателството: комуникацията не се случва просто така – тя трябва да се подхранва. Точно както музикантите в един оркестър репетират заедно, за да свирят в синхрон, така и вашият екип трябва редовно да репетира комуникацията, за да работи по-добре заедно.

Дейностите за изграждане на екип са едни от най-добрите упражнения за този вид практика. Те помагат на членовете на вашия екип да развият междуличностни умения и по-дълбоки връзки, като излязат извън традиционната си работна среда и се включат в споделени преживявания.

В тази статия са изброени 15 забавни и увлекателни комуникационни игри, които могат да помогнат на вашия екип да повиши морала и да подобри комуникационните умения и производителността.

15 комуникационни игри за изграждане на екип, които са наистина забавни

Игрите за изграждане на екипни комуникационни умения са от съществено значение за всички екипи с висока производителност. Нека разгледаме някои игри, които можете да играете с вашите вътрешни и отдалечени екипи.

Игри за сближаване

Както подсказва заглавието, тези игри разчупват леда. Те създават непринудена атмосфера и дават тласък на връзките между членовете на екипа.

Две истини и една лъжа

Този класически ледоразбивач включва един член на екипа, който споделя три изявления за себе си: две истини и една лъжа. Останалите членове на екипа поред се опитват да отгатнат кое изявление е лъжата.

Това е забавен и увлекателен начин да научите интересни факти за колегите си, като същевременно насърчавате критичното мислене и наблюдателните умения.

Пример: Член на екипа може да каже: „Скачал съм с парашут, съм левичар и съм живял в три различни държави“. Останалите трябва да отгатнат кои две твърдения са верни и кое е невярно.

Важни съвети: Насърчавайте креативността и хумора в изказванията Уверете се, че лъжите са правдоподобни, за да направите играта по-предизвикателна Насърчавайте активното участие на всички членове на екипа Използвайте ClickUp Docs , за да създадете цифров документ за разчупване на леда, в който всеки може да сподели своите мнения

Започнете с ClickUp Docs Няколко играчи могат да правят промени в документа на играта в реално време с ClickUp Docs

Човешки възел

Това енергично упражнение за сближаване включва членовете на екипа да застанат в кръг и да хванат ръцете на двама души на случаен принцип, създавайки възел. Победителният екип се определя от това кой екип разплете възела, без да пусне ръцете на никого.

Играта набляга на работата в екип, отворената комуникация и уменията за решаване на проблеми.

📮ClickUp Insight: Типичният работник, занимаващ се с интелектуална дейност, трябва да се свърже средно с 6 души, за да свърши работата си. Това означава да се свързва ежедневно с 6 основни контакта, за да събере необходимата информация, да съгласува приоритетите и да напредне с проектите. Получете безплатен доклад Проблемът е реален – постоянните проследявания, объркването с версиите и липсата на видимост подкопават продуктивността на екипа. 📥 Нашият Доклад за състоянието на комуникацията на работното място разбива данните и показва как да поддържате екипа си на една вълна.

Важни съвети: Осигурете безопасността, като напомните на участниците да бъдат внимателни, когато разплитат възела Разделете големите групи на по-малки екипи за по-лесно управление Насърчавайте търпението и упоритостта, тъй като разплитането на възела може да отнеме известно време

Намери някой, който...

Тази игра включва създаването на списък с въпроси или твърдения, започващи с „Намери някой, който...“ (например, Намери някой, който е пътувал до Европа).

Членовете на групата се смесват и намират човек, който отговаря на всяко твърдение. Това е чудесен начин да насърчите взаимодействието, да стимулирате общуването и да научите повече за опита и интересите на колегите си.

Важни съвети: Създайте разнообразни въпроси, които да отговорят на различни интереси Насърчавайте членовете на екипа да разговарят с колкото се може повече хора Задайте времево ограничение за играта, за да поддържате енергията на участниците Използвайте ClickUp Docs, за да създадете списък с въпроси предварително

Игри за вербална комуникация

Тези игри се фокусират върху ефективното говорене, слушане и разбиране.

Верига от истории

Това упражнение за съвместна комуникация насърчава творчеството и активното слушане.

Започнете с едно изречение, за да дадете начало на разказа. Всеки член на екипа добавя поредно по едно изречение, като се основава на предишното, за да създаде цялостна история.

Предизвикателството е да се поддържа съгласуваност и да се добавят вълнуващи обрати, докато активно се слушат приносите на другите.

Тази игра насърчава работата в екип, творчеството и надграждането на идеите на другите.

Пример: Първият човек може да каже: „Имало едно време едно вълшебно еднорогче. “ Следващият човек може да добави: „което живеело в замък с цветовете на дъгата. “ И така нататък.

Важни съвети: Задайте времево ограничение, за да поддържате темпото и вълнението Насърчавайте ярки образи и въображаеми елементи в историите Използвайте Chat View на ClickUp за сътрудничество в реално време и споделяне на идеи по време на играта, ако играете с отдалечен екип

Отдалечените екипи могат да използват Chat View на ClickUp, за да комуникират по време на играта чрез незабавни съобщения

Счупеният телефон

Тази класическа игра подчертава потенциала за недоразумения в устната комуникация. Това е игра, в която се участва лично и в която едно съобщение се шепне от един човек на друг в редица. Последният човек след това казва окончателното съобщение на глас.

Често първоначалното съобщение претърпява значителни промени, докато преминава през веригата, което подчертава важността на ясната и кратка комуникация. Тази игра подчертава предизвикателствата при поддържането на точност при устното предаване на съобщения.

Пример: Проста фраза като „Бързата кафява лисица скача над мързеливото куче“ може да бъде напълно променена, когато стигне до края на реда.

Важни съвети: Помолете участниците да поддържат първоначалното съобщение просто и ясно Насърчавайте участниците да слушат внимателно, преди да повторят съобщението Сравнете оригиналните и крайните съобщения

Асоциация на думи

Тази бърза игра стимулира бързото мислене и креативността. Един човек казва дума, а следващият веднага отговаря с първата дума, която му хрумне. Веригата продължава, създавайки неочаквани и често хумористични връзки.

Тази игра насърчава спонтанното мислене, активното слушане и бързото реагиране.

Пример: Ако първият човек каже „ябълка“, следващият може да отговори с „червена“, след това „пожарна кола“ и т.н.

Важни съвети: Насърчавайте участниците да отговарят бързо, без да мислят прекалено много Създайте оживена и енергична атмосфера Променяйте началната дума, за да въведете различни теми

Игри за невербална комуникация

Невербалната комуникационна игра се фокусира върху разбирането на езика на тялото и неговото влияние върху комуникацията. Тази дейност насърчава наблюдението, интерпретацията и изразяването без използване на думи.

Шаради

Шарада е класическа игра, в която един човек изразява с жестове дума или израз, а останалите трябва да ги отгатнат. Актьорът трябва да разчита единствено на езика на тялото, израженията на лицето и жестовете, за да предаде значението.

За да подобрите преживяването, обмислете използването на реквизит или разделянето на участниците на екипи за по-голяма конкурентност. Ключът към победата е преувеличението и яснотата в представянето.

Пример: Да имитирате „каране на велосипед“ би означавало да имитирате движението на педалите и жестовете за балансиране

Важни съвети: Насърчавайте преувеличени и изразителни движения Сменяйте ролите, за да се уверите, че всеки има възможност да действа и да гадае Използвайте ClickUp Whiteboards , за да създадете виртуална дъска, или ClickUp Docs, за да записвате подсказки или да водите резултати

Whiteboards на ClickUp ви помага с визуално сътрудничество за онлайн комуникационни игри

Сляпо рисуване

Това е игра, която е наполовина вербална, наполовина невербална и подчертава важността на ясната и кратка вербална комуникация.

Един човек описва картина, а друг се опитва да я нарисува, без да я вижда. Описващият трябва да използва ярки образи, описателен език и пространствени препратки, за да предаде точно изображението.

Скицарът разчита на активно слушане и визуална интерпретация, за да създаде представяне въз основа на вербални сигнали.

Пример: Описанието на сложен обект като космически кораб изисква прецизен и образен език, за да бъде представен точно. Един човек ще опише космическия кораб, а другият ще се опита да го нарисува според инструкциите и подробностите, дадени от първия човек.

Важни съвети: Насърчавайте описващия да нарисува картина с думите си и да избягва неясни термини Задайте времево ограничение за рисуването, за да добавите елемент на предизвикателство Разменете ролите, за да може всеки да има възможност да опише и нарисува Можете да използвате ClickUp Whiteboards за рисунките

Отрази ме

„Огледай ме“ е игра, която се фокусира върху наблюдението, имитацията и синхронизацията. Двама души се изправят един срещу друг и се опитват да имитират движенията си, без да говорят. Това упражнение подобрява невербалната комуникация, координацията и работата в екип.

Важно е да започнете с прости движения и постепенно да увеличавате сложността, за да предизвикате участниците.

Пример: Един човек може да започне с прости жестове като махане с ръка или пляскане с ръце, а другият трябва да повтори движенията точно

Важни съвети: Започнете с прости движения и постепенно увеличавайте сложността Насърчавайте участниците да поддържат зрителен контакт за ефективно огледално отражение Експериментирайте с различни части на тялото и движения

Комуникационни игри с помощта на технологии

Тези игри предлагат модерен подход за развиване на комуникацията и сътрудничеството между разнообразни екипи чрез използване на технологии.

Виртуална стая за бягство

Тази увлекателна игра предизвиква виртуалните екипи да решават пъзели, да разгадават кодове и да намират улики, за да „избягат“ от виртуална стая в рамките на определено време. Тя изисква критично мислене, комуникация и работа в екип, за да се преодолеят препятствията и да се постигне целта.

Виртуалните стаи за бягство предлагат динамичен и ангажиращ начин да накарате екипите да обсъдят проблема, да си сътрудничат и да го решат.

Важни съвети: Играчите се нуждаят от ясна комуникация и обмен на информация помежду си Разделете задачите въз основа на индивидуалните силни страни и предпочитания Задайте таймер, за да създадете усещане за спешност и вълнение Използвайте ClickUp Tasks , за да разпределите роли и отговорности в екипа, и ClickUp Docs, за да създадете подсказки и пъзели

Създавайте задачи и бързо ги разпределяйте на членовете на екипа си с помощта на задачите на ClickUp

Онлайн Pictionary

Дигитална версия на класическата игра, Online Pictionary включва един човек, който рисува, докато останалите отгатват думата или израза.

Тази забавна игра подобрява и уменията за рисуване, отгатване и комуникация във виртуална среда. Това е дейност за изграждане на екип, която насърчава бързото мислене, описателния език и ефективната работа в екип.

Важни съвети: Сменяйте ролите, за да може всеки да има възможност да тегли и да отгатва Използвайте различни категории думи, за да предизвикате участниците Използвайте белите дъски на ClickUp за рисуване и отгатване

Онлайн викторина или любопитни факти

Тази интерактивна игра тества знанията и насърчава приятелското състезание.

Екипите или отделните участници отговарят на въпроси по конкретна тема или обща култура. Това подобрява комуникационните умения, работата в екип и споделянето на знания в забавен и увлекателен формат.

Това е много често срещана (и обичана) онлайн комуникационна дейност сред отдалечените екипи.

Важни съвети: Изберете тема, която интересува участниците Създайте комбинация от лесни и предизвикателни въпроси Насърчавайте екипната работа и сътрудничеството, за да отговаряте на въпроси

Игри за съвместно решаване на проблеми

Тези игри насърчават работата в екип и критичното мислене и изискват подобрени умения за решаване на проблеми.

Те изискват също така ефективна комуникация, координация и творческо мислене, за да се преодолеят предизвикателствата и да се постигне общата цел.

Пустинният остров

Тази дейност симулира ситуация на оцеляване, изискваща приоритизиране и разпределение на ресурсите. Участниците трябва да решат кои са най-важните предмети, които да вземат на безлюден остров, като вземат предвид фактори като оцеляване, комфорт и работа в екип.

Тази игра развива умения за комуникация, преговори и решаване на проблеми. Участниците трябва да преценят важността на различните елементи, да обосноват избора си и да постигнат консенсус като екип.

Важни съвети: Участниците трябва да общуват открито и да се концентрират върху активно слушане Определете ясни правила за броя на разрешените предмети Вземете предвид времевите ограничения, за да добавите напрежение и спешност Използвайте бели дъски на ClickUp за мозъчна атака и съвместно вземане на решения

Изградете кула

Това класическо предизвикателство изисква сътрудничество, креативност и умения в областта на строителното инженерство. На екипите се предоставят ограничени материали, като маршмелоу, спагети или индексни карти, за да построят възможно най-високата самостоятелна кула в рамките на определено време.

Тази игра набляга на работата в екип, решаването на проблеми и адаптивността. Участниците трябва да експериментират с различни техники на строителство, като вземат предвид разпределението на тежестта, стабилността и височината. Силната работа в екип и ясната комуникация са ключови за успеха в тази игра.

Важни съвети: Насърчавайте експериментирането и метода на проба и грешка Подчертайте важността на ясните роли и отговорности Задайте времево ограничение, за да добавите вълнение и предизвикателство

Машина на Руб Голдберг

Това творческо предизвикателство включва изграждането на сложна верижна реакция от събития за изпълнението на проста задача. Екипите трябва да проектират и конструират машина, използвайки различни материали и реквизит. Тази игра развива уменията за решаване на проблеми, креативността и работата в екип.

Участниците трябва да комуникират ефективно, за да обменят идеи, да експериментират с дизайни и да решават проблеми.

Важни съвети: Експериментирайте с различни материали и ъгли, за да оптимизирате верижната реакция Уверете се, че всяка стъпка надеждно води до следващата Обмислете използването на видео за записване и анализ на работата на машината

Използване на ClickUp за подобряване на комуникацията в екипа

ClickUp може да бъде чудесен инструмент за сътрудничество и изграждане на екип за планиране, управление и провеждане на гореспоменатите игри.

Нека разгледаме как можете да използвате основните му функции, за да подобрите сътрудничеството в екипа си.

ClickUp Whiteboards

Използвайте ClickUp Whiteboards, за да провеждате мозъчни бури, да планирате и да си сътрудничите визуално онлайн

ClickUp Whiteboards предлага динамично и интерактивно пространство за екипите, където могат да си сътрудничат, да обменят идеи и да визуализират своите концепции. То е като виртуално платно за свободно рисуване, водене на бележки и картографиране на идеи.

Как може да се използва за оптимизиране на комуникацията в екипа?

Визуално сътрудничество: Работете заедно в реално време, споделяйте идеи и правете промени на бялата дъска

Генериране на идеи: Провеждайте мозъчна атака с помощта на визуални средства, за да направите сесиите по-продуктивни и ангажиращи

Решаване на проблеми: Визуализирайте сложни проблеми и ги разбийте на по-малки стъпки, за да намерите бързо решения

Планиране на проекти: Планирайте и сътрудничете ефективно по проекти с разпределени екипи с помощта на мисловни карти, диаграми и други визуални представяния

Споделяне на знания: Документирайте съвместно идеи и прозрения за бъдеща справка, за да подпомогнете вземането на решения

ClickUp Docs

Организирайте идеите, ресурсите и другата информация, от която се нуждаете, на едно място с ClickUp Docs

ClickUp Docs предлага централизирана платформа за екипи, на която те могат да си сътрудничат по документи, да споделят информация и да проследяват напредъка. Това е споделено работно пространство за създаване, редактиране и коментиране на документи.

Как може да се използва за оптимизиране на комуникацията в екипа?

Централизирано съхранение на документи: Съхранявайте всички важни документи на едно място за лесен достъп и справка

Сътрудничество в реално време: Редактирайте документи едновременно, улеснявайки сътрудничеството и намалявайки пречките

Контрол на версиите: Проследявайте промените, направени в документите, и се връщайте към предишни версии, ако е необходимо

Коментари и обратна връзка: Оставете коментари и предложения директно върху документите, за да улесните дискусията и да предоставите обратна връзка

Интеграция с други инструменти: Интегрирайте безпроблемно с други функции на ClickUp, като задачи и чат, за единен работен процес

Прочетете още: 12 примера за комуникационни стратегии на работното място

ClickUp Chat

Оптимизирайте комуникацията в екипа и превърнете чатовете в действие с ClickUp Chat

ClickUp Chat е повече от просто инструмент за съобщения; това е динамична платформа за комуникация в реално време, която позволява на екипите да се свързват, да си сътрудничат и да споделят информация. Тя предлага незабавни съобщения, споделяне на файлове и интеграция с други функции на ClickUp за ефективна комуникация и работа в екип.

Как може да се използва за оптимизиране на комуникацията в екипа?

Мгновенни съобщения: Общувайте с членовете на екипа в реално време, без да се налага да използвате имейл или други асинхронни методи за комуникация.

Споделяне на файлове: Споделяйте документи, изображения и други файлове директно в чата, което намалява необходимостта от външни платформи за споделяне на файлове

Интеграция с други инструменти: Управлявайте работния си процес безпроблемно чрез интеграция с други функции като ClickUp Tasks и Docs

Създаване на задачи: Преобразувайте чат съобщенията в задачи, като се уверите, че действията са записвани и проследявани

Известия в реално време: Получавайте известия в реално време за нови съобщения, за да сте винаги информирани и ангажирани в разговорите

Забележка: Чатът в ClickUp също е ефективен инструмент за комуникация на работното място за споделяне на актуализации, свързване на ресурси и други, като обединява цялата комуникация на вашия екип под един покрив.

ClickUp Clips

Използвайте ClickUp Clips, за да заснемете важни моменти

ClickUp Clips е мощен инструмент за запис на екрана за заснемане, споделяне и анализиране на видео съдържание в рамките на екипната работа. Той предоставя прост и бърз начин за записване и споделяне на видеоклипове, улеснявайки по-бързото споделяне на знания, обратна връзка и документиране.

Как може да се използва за оптимизиране на комуникацията в екипа?

Видеозапис: Лесно записвайте кратки видеоклипове директно в ClickUp, за да запечатате важни моменти, презентации или демонстрации

Споделяне и сътрудничество: Споделяйте записани клипове с членовете на екипа за обратна връзка, дискусия или справка

Интеграция с други инструменти: Интегрирайте с други функции на ClickUp, което ви позволява да вграждате видеоклипове в документи, да ги споделяте в чат или да ги прикачвате към задачи

Редактиране на видео: Използвайте функции за редактиране като подрязване и изрязване, за да усъвършенствате клиповете си, преди да ги споделите

Анализи: Проследявайте прегледите и показателите за ангажираност, за да измерите въздействието на вашите клипове

Шаблони на ClickUp

ClickUp предлага набор от предварително създадени шаблони, предназначени да оптимизират комуникацията в екипа и да управляват срещите. Тези шаблони предоставят структурирана рамка за организиране на взаимодействията в екипа и за информиране и съгласуване на всички по отношение на общите цели.

Шаблон за комуникационен план на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблонът за комуникационен план на ClickUp е създаден, за да ви помогне да планирате и координирате разговорите със заинтересованите страни.

Шаблонът за комуникационен план на ClickUp предлага структурирана рамка за комуникация в екипите.

Как може да се използва за оптимизиране на комуникацията в екипа?

Съвместно създаване на съдържание: Очертайте важната информация за всеки елемент от комуникацията, което ще позволи на членовете на екипа да усъвършенстват съвместно съобщенията и да гарантират яснота.

Адаптивно управление на съдържанието: Използвайте различни форми на информация, включително съобщения, актуализации на проекти или подсказки за мозъчна атака за ефективно споделяне на информация

Шаблон на ClickUp за комуникация в екипа и матрица за срещи

Изтеглете този шаблон Шаблонът на ClickUp за комуникация в екипа и матрица за срещи е създаден, за да ви помогне да следите напредъка на срещите и комуникацията между членовете на екипа.

Шаблонът на ClickUp за комуникация и срещи в екип предлага мощен инструмент за подобряване на комуникацията и сътрудничеството в екипа. Първоначално създаден за управление на рутинни взаимодействия и срещи, този шаблон може лесно да се адаптира за управление на комуникацията, специфична за дейностите по изграждане на екип.

Как може да се използва за оптимизиране на комуникацията в екипа?

Централизиран комуникационен център: Създайте единна точка за справка за цялата комуникация, свързана с екипа, включително актуализации, съобщения и дискусии

Целенасочено споделяне на информация: Адаптирайте комуникацията към конкретни екипи или лица въз основа на техните роли и отговорности

Ефективно управление на срещи: Използвайте матрицата, за да планирате, график и проследявате дневния ред на срещите и задачите за действие

Разчупете леда и изградете връзки: опитайте тези забавни игри за вашия екип

Включването на игри на работното място не е просто развлечение, а стратегическа инвестиция в динамиката на екипа.

Тези 15 игри ще повишат морала и ще ви помогнат да постигнете комуникационните цели на вашия екип. Ако искате да осигурите приятна работна среда за членовете на вашия екип, не търсете по-далеч от ClickUp.

HR екипи от цял свят използват ClickUp, за да оптимизират и подобрят комуникацията и сътрудничеството в екипа и да създадат незабравими преживявания за служителите.