5 безплатни шаблона за разчупване на леда, с които да започнете всяка среща

Всички ние сме участвали в дълги и скучни срещи в един или друг момент. Всеки, който някога е работил в корпоративна среда, знае колко монотонни могат да бъдат срещите.

Срещите обаче не трябва да бъдат задължително скучни. Всъщност най-успешните срещи са тези, които ангажират участниците и насърчават активното участие.

Тук на помощ идват ледоразбивачите. Ледоразбивачите са дейности и игри, които незабавно ангажират участниците и започват разговори в групова обстановка.

Използването на ледоразбивачи за стартиране на срещите е чудесен начин да се гарантира, че те са продуктивни и че всички са включени в дискусията.

Ще ви е необходим обаче списък с готови за употреба дейности за разчупване на леда, от които да избирате, за различни видове срещи и събития. Тук могат да ви помогнат шаблоните за разчупване на леда.

В тази публикация ще намерите пет безплатни шаблона за разчупване на леда, с които да започнете срещите и екипните събития с гръм и трясък. Но първо нека разгледаме основните принципи.

Какво представляват шаблоните за разчупване на леда?

Шаблоните за разчупване на леда са рамки, които включват списък с въпроси, игри или други дейности за стимулиране на груповите взаимодействия.

Като такива, ледоразбивачите са дейности, които помагат да се започне разговор или взаимодействие между двама или повече души. Шаблоните за ледоразбивачи улесняват процеса, като съдържат списък с такива дейности или въпроси.

В бизнес среда мениджърите или ръководителите на екипи използват шаблони за разчупване на леда, за да започнат екипни дейности или събития. Разглеждайте тези дейности като загрявка преди основното събитие.

Те са особено полезни, ако участниците не се познават, например когато нов екип се среща за първи път или когато има междуфункционална среща или събитие с участието на няколко екипа.

Шаблоните за разчупване на леда могат да включват:

Въпроси: Списък с въпроси, които помагат на хората да се опознаят. Някои примери включват въпроси от типа „Бихте ли предпочели?“ и „Истина или лъжа?“.

Игри: Тези шаблони могат да включват списък с прости игри, които помагат за ангажиране на групата. За дейности Тези шаблони могат да включват списък с прости игри, които помагат за ангажиране на групата. За дейности за изграждане на екип е най-добре да използвате забавна игра, която разделя групата на отбори.

Дейности: Шаблоните за разчупване на леда могат да включват и списък с дейности за разчупване на леда, като рисуване, разказване на истории и други.

Всичко, което подпомага разговора между двама души или в група от хора, е ледоразбивач. По този начин можете да създадете свои собствени ледоразбивачи, без да се ограничавате до често използваните.

Какво прави един шаблон за разчупване на леда добър?

Добрият шаблон за разчупване на леда ангажира участниците веднага, като гарантира, че е подходящ за контекста и присъстващите. Той създава комфортна атмосфера, в която членовете на екипа се чувстват насърчени да взаимодействат и да си сътрудничат.

Ето някои неща, които един добър шаблон трябва да има.

Изчерпателен списък с дейности : Добрият шаблон за разчупване на леда трябва да съдържа дълъг списък с дейности, игри и въпроси, който дава на потребителите множество опции за избор.

Опции за персонализиране: Шаблоните трябва винаги да имат опция за добавяне на повече дейности и редактиране, за да отговарят на специфичните изисквания на потребителя. Форматът, дизайнът и съдържанието трябва да могат да се персонализират за по-голяма гъвкавост.

Ясен обхват и случай на употреба: Не всеки шаблон за разчупване на леда е подходящ за всички случаи. Поради това всеки шаблон трябва да бъде създаден с конкретна цел и случай на употреба, с ясен обхват на това как трябва да се използва.

Също така, обмислете да използвате нови и иновативни идеи за екипни срещи, за да избегнете скучните и банални срещи. Шаблоните за разчупване на леда могат да ви помогнат само да започнете сесията, но останалата част трябва да бъде също толкова ангажираща.

Предимства на шаблоните за разчупване на леда

Шаблоните за разчупване на леда предлагат многобройни предимства, от подпомагане на изграждането на екип с силни връзки до повишаване на ангажираността в екипни събития.

Нека обсъдим накратко някои от най-важните от тях.

1. Помогнете за премахването на бариерите в комуникацията

Едно от най-очевидните предимства на използването на шаблони за разчупване на леда е, че те предлагат прости дейности, които помагат за започването на разговори.

Да предположим, че организирате събитие за цялата организация и искате различните екипи да взаимодействат помежду си. За някои хора това може да се случи естествено, а за други може да доведе до неловко мълчание и дребни разговори.

Използването на шаблони за разчупване на леда ще ви помогне да започнете бързо, като сте подготвени. Дейностите за разчупване на леда в екипа са точно това, от което се нуждаете, за да започнете разговорите и да накарате хората да се почувстват комфортно бързо.

2. Насърчавайте сплотяването на екипа и изграждането на връзки

Ледоразбивачите са съществена част от всяка сесия за сплотяване на екипа, тъй като дават възможност на участниците да се свържат и да си сътрудничат.

Повечето дейности за разчупване на леда насърчават участниците да научат повече един за друг или да работят заедно за постигане на цел. Много от тях изискват участниците да сформират екипи и да изпълняват различни задачи заедно, което стимулира сътрудничеството на работното място.

Това ви позволява да групирате хора от различни екипи или такива, които не се познават добре, и да им помогнете да установят връзка. Дори помага на срамежливите или интровертните хора да намерят приятели на работното място, като участват заедно в забавна и ангажираща дейност.

Въпреки това, не искате да се налага да измисляте такива дейности на място, и тук шаблоните за разчупване на леда се оказват полезни. Подгответе списък с дейности, които да използвате в различни ситуации, в зависимост от динамиката на групата, чрез тези шаблони.

3. Повишете ангажираността и участието в екипните дейности

Освен че са подходящи за започване на разговор, ледоразбивачите са и забавни и интересни.

Никой не харесва скучните екипни срещи с дълги речи и презентации. Добавянето на някои интересни дейности за разчупване на леда гарантира, че хората активно участват в събитието, вместо да са физически присъстващи, но умствено отсъстващи.

4. Повишете креативността и способностите за решаване на проблеми

Ледоразбивачите стимулират ума на участниците и ги насърчават да мислят по различен начин, което може да бъде ценно при обсъждане на идеи или справяне с предизвикателства като група.

Ако разполагате с шаблони за разчупване на леда с различни опции, не е необходимо да губите време в планиране и обсъждане преди всяко събитие на екипа. Просто изберете една от дейностите от списъка си и я използвайте, за да организирате ангажиращи събития за изграждане на екип.

5 безплатни шаблона за разчупване на леда

Да накараш хората да участват активно в екипни дейности не е лесно. Да започнеш разговор между хора, които не се познават, е също толкова трудно.

Това са два от многото сценарии, в които ледоразбивачите са полезни, а наличието на готови за употреба шаблони ви помага да намерите идеалния за всяка ситуация.

Ако се чудите къде можете да намерите тези шаблони, то сте на правилното място. Предлагаме ви пет шаблона, съдържащи забавни ледоразбивачи, които наистина работят.

Препоръчваме да използвате шаблони за комуникационен план и шаблони за опознаване в допълнение към тези, за да провеждате по-ангажиращи екипни срещи и дейности.

1. Шаблон за ледоразбивачи на бяла дъска от ClickUp

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за ледоразбивачи на ClickUp, за да намерите подбрана списък с въпроси, с които да започнете разговор с всеки.

Шаблонът ClickUp Icebreaker Whiteboard е идеален за създаване на дълъг списък с въпроси, с които да започнете разговор с всеки, навсякъде. Ще намерите съществуващ списък с въпроси, от които да избирате, както и опция за добавяне на въпроси, за да обогатите списъка още повече.

Най-хубавото е, че този шаблон използва игри, за да ангажира всички участници.

Използвайте този шаблон, за да:

Провеждайте виртуални дейности за изграждане на екип , при които участниците пишат или рисуват отговорите си на въпросите за разчупване на леда в шаблона. Хората могат дори да качват изображения или GIF файлове, за да отговорят на въпросите.

Започнете разговори в ситуации, в които не познавате добре дадено лице

Как това помага?

Това подобрява сплотяването на екипа, като предоставя на членовете му забавен начин да се свържат помежду си и да научат повече за своите колеги.

Въпреки че този интерактивен шаблон позволява на участниците да взаимодействат виртуално, списъкът с въпроси е полезен дори и в офлайн среда. Вместо да карате хората да взаимодействат чрез шаблона, задавайте въпроси и ги карайте да отговарят лице в лице.

Идеален случай за употреба: За да започнете интересни разговори между членовете на екипа по време на виртуална сесия за сплотяване на екипа.

2. Шаблон „Колело на емоциите“ от ClickUp

Изтеглете този шаблон Позволете на членовете на екипа ви да опишат емоциите си, използвайки този забавен шаблон за разчупване на леда „Колело на емоциите“ по време на следващата ви виртуална сесия за изграждане на екип.

Шаблонът за разчупване на леда „Колелото на емоциите“ на ClickUp предлага интересна дейност, която е чудесна за започване на виртуални срещи на екипа.

Ето стъпка по стъпка как да използвате шаблона.

Споделете колелото на емоциите с всеки участник в екипна среща или групова дейност. ClickUp улеснява споделянето на този интерактивен шаблон за бяла дъска с всеки в организацията ви с едно натискане на бутон.

Помолете всеки да определи емоцията, която изпитва в момента, и да плъзне и пусне цвета, който представлява тази емоция. Това предоставя лесен начин на всички да споделят чувствата си.

След като всички приключат, обсъдете защо хората са избрали точно тази емоция и разяснете дали се чувстват комфортно.

Това е добра дейност за разчупване на леда, която може да се използва в трудни ситуации на работното място, тъй като позволява на хората да споделят чувствата си в безопасна среда.

Шаблонът е интерактивен, така че може да се използва за виртуални сесии на екипа. Използвайте го, за да помогнете на вашите дистанционни служители да се чувстват свързани с останалата част от екипа.

Идеален случай за употреба: Да помогнете на хората да се справят със стреса на работното място, като споделят мислите и чувствата си с членовете на екипа си в среда, в която не се осъждат.

3. Забавен шаблон за дневен ред на среща от ClickUp

Изтеглете този шаблон Откажете се от скучните дневни редове и създайте интересни дневни редове за срещите на вашия екип, като използвате шаблона за забавен дневен ред на срещите от ClickUp.

Шаблонът за забавна програма за срещи на ClickUp е идеален за ръководители на екипи, които искат да направят срещите на екипа си по-оживени и ангажиращи за участниците.

Вярно е, че екипните срещи трябва да бъдат продуктивни и да имат ясни цели, но това не означава, че трябва да бъдат скучни. Добавянето на кратки ледоразбивачи към екипните срещи може да внесе елемент на забавление, като стимулира участието и ангажираността на членовете.

Ето как можете да ги използвате:

Създайте дневен ред за срещите, който включва ледоразбивачи и екипни дейности в допълнение към основните точки от дневния ред. Шаблонът ви позволява да създавате задачи за всяка точка от дневния ред, които можете да отбелязвате след приключване. Това улеснява проследяването на всички точки от дневния ред и гарантира, че няма да пропуснете нищо.

Споделете дневния ред с всички участници преди срещата, за да сте сигурни, че всички знаят целта на срещата и планираните дейности. Това ще им помогне да се подготвят и да участват активно по време на срещата.

Използвайте табличната структура за отбелязване на присъствието и отсъстващите, за да проследявате срещите.

Идеален случай за употреба: За да създадете дневен ред за екипни срещи и да включите ледоразбивачи, за да направите нещата по-интересни.

4. Шаблон „Запознайте се с екипа“ от ClickUp

Изтеглете този шаблон Представете членовете на екипа си един на друг или на потенциални клиенти, като използвате шаблона „Запознайте се с екипа“ на ClickUp.

Понякога най-простият и лесен начин да направите нещо е най-добрият. Шаблонът „Запознайте се с екипа“ на ClickUp прави представянето на екипа лесно, но ефективно.

Те използват минималистичен дизайн с профилна снимка на всеки член на екипа и кратка биография, която ги представя.

Използвайте ги като част от презентацията си по време на първата среща на екипа или когато представяте екипа си на клиент. Шаблонът е универсален и подходящ както за лични, така и за дистанционни срещи, на които трябва да представите членовете на екипа си.

Ето как трябва да използвате този шаблон:

Помолете всеки член на екипа да сподели най-добрите си профилни снимки и кратка биография, описваща професионалния му опит и лични интереси.

Съберете цялото съдържание и използвайте шаблона, за да подредите информацията за всички членове на екипа.

Прехвърлете го във формат, който ви е удобен, например презентация, и го използвайте, когато е необходимо.

Най-хубавото е, че разделът за биографията е отворен и не е ограничен до строг формат. Това ви дава гъвкавост да питате хората за конкретни подробности, които искате да подчертаете.

Например, ако целта е да запознаете новите членове на екипа един с друг, тогава е добре да включите по-забавни и лични неща, като хобита и интереси.

Ако обаче искате да покажете на клиентите си своя опит, фокусът трябва да бъде върху техническите умения и професионалния опит на всеки член на екипа.

В зависимост от целта, персонализирайте шаблона според вашите нужди. Като алтернатива, можете да създадете няколко версии за различни случаи на употреба.

Идеален случай за употреба: Това е по-универсален шаблон, който е полезен във всяка ситуация, в която е необходимо представяне на екипа. Може да бъде първата среща с нов екип или среща с клиент, на която искате да покажете експертизата на вашия екип.

5. Шаблон „Виртуален бял слон“ от ClickUp

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона „Виртуален бял слон“ на ClickUp, за да насърчите членовете на екипа си да си разменят подаръци по време на празничния сезон.

Шаблонът „Виртуален бял слон“ на ClickUp е идеален за ситуации, в които се нуждаете от забавна игра, за да ангажирате участниците в дистанционна среща. „Бял слон“ е класическа игра за размяна на подаръци по празниците, а този шаблон ви позволява да я играете виртуално.

Ето как можете да използвате този шаблон, за да играете играта:

Определете правилата на играта, като например броя подаръци, които човек може да даде, и процеса на размяна на подаръци.

Споделете тези правила, заедно с покана за събитието, на всички участници. Използвайте календарния изглед на ClickUp , за да планирате събитието и да изпратите покани.

Използвайте ClickUp, за да създадете задачи за всеки участник, за да подготвите подаръците им за виртуалното събитие.

Помолете хората да отворят подаръците си един по един по време на срещата. Получателите могат да изберат да задържат подаръка или да го разменят с друг човек.

Играта е забавна ледоразбиваща дейност, която оживява всяка среща или виртуална сесия за сплотяване на екипа.

Идеален случай за употреба: За да започнете виртуална среща на екипа по време на празниците, като Коледа или Деня на благодарността.

Кой от тези шаблони за разчупване на леда ще използвате първи?

Ето го – списък с пет шаблона за разчупване на леда, с които да планирате и организирате забавни дейности, които ангажират участниците в среща или събитие.

Добавете шаблона, който ви харесва, към таблото си в ClickUp, персонализирайте го според вашите изисквания и започнете да го използвате. Толкова е просто.

ClickUp Meetings предлага и различни функции за планиране и организиране на екипни срещи. Независимо дали искате да определите дневен ред за среща или да водите протокол от нея, ClickUp разполага с подходящите инструменти, които ще ви улеснят процеса.

ClickUp Brain, например, ви позволява автоматично да водите бележки от срещите и да превръщате действията в задачи. ClickUp Calendar View ви позволява да планирате и следите срещите и се синхронизира с Google Calendar, за да ви улесни работата.

Освен това, богатият набор от функции на ClickUp помага във всички аспекти на управлението на екипи и проекти. Открийте всичко, което предлага, като се регистрирате безплатно в ClickUp.