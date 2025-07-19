15+ най-добри GPT за екипи по продажбите, които помагат за сключването на повече сделки

Продажбите не се състоят само в убеждаване. Става въпрос за познаване на конкуренцията, разбиране на пазара и предоставяне на стойност, преди потенциалният клиент да я поиска. Тук на помощ идват AI-базираните инструменти за продажби. Те не само помагат – без тях бихте били в неизгодно положение.

Подходящият GPT може да усъвършенства презентациите, да персонализира общуването и да предвиди нуждите на клиентите, преди те да натиснат „отговор“.

Но кои от тях наистина си заслужават времето ви? Нека разгледаме най-добрите GPT за продажби и да разберем.

Какво представляват GPT?

Generative Pre-trained Transformers (GPT) са големи езикови модели (LLM), които използват дълбоко обучение, за да разбират и генерират текст, подобен на човешкия.

Тези гъвкави модели, като GPT-3 и GPT-4, притежават широко разбиране за езика и света. Техните възможности обхващат широк спектър от задачи за обработка на естествен език.

Представете си, че имате опитен треньор по продажби, анализатор на данни и експерт по копирайтинг, всичко в едно – на разположение 24/7, готов да усъвършенства вашите презентации, да изготвя убедителни имейли и да анализира настроенията на клиентите.

Ето какво могат да направят GPT за екипите по продажбите.

GPT са обучени на базата на стотици милиарди думи и най-новите набори от данни. Те са изключително умели в отговарянето на въпроси, обобщаването на информация и предсказването на най-добрия следващ ход в продажбена разговор.

📚 Прочетете също: Революционни генератори на продуктови описания

Какво да търсите в GPT за продажби?

За да сключите сделката, не е достатъчно само да представите безупречна презентация – необходими са и перфектно синхронизиране, персонализация и разбиране на нуждите на потенциалния клиент. Един първокласен търговец притежава тези качества и вашият GPT инструмент също трябва да ги притежава.

И така, на какво трябва да обърнете внимание при избора на най-добрите GPT за продажби? Не е достатъчно да сравнявате различни AI инструменти за продажби въз основа на цената. Нека разгледаме желаните характеристики на AI инструментите за подобряване на производителността на екипа по продажбите:

Точност и контекст : Потърсете GPT, които разбират вашата индустрия. Инструмент, пригоден за здравеопазването, например, ще създаде по-релевантно и убедително съдържание за продажбите в областта на медицината.

Безпроблемна интеграция : Уверете се, че GPT работи безпроблемно с вашите съществуващи продажбени инструменти за непрекъснати работни процеси. Може да обмислите AI инструменти за продажби с CRM интеграция.

Адаптивност : Изберете инструменти, които се научават на тона, стила и стратегията на вашия екип, като с времето се приспособяват към гласа на вашата марка.

Автоматизация : Дайте приоритет на GPT, които автоматизират последващите действия, въвеждането на данни и други повтарящи се задачи, за да освободите екипа си за работа с клиенти.

Оценка на съдържанието : Когато обмисляте AI-базирани инструменти за продажби за изходящи студени обаждания, изберете усъвършенствани инструменти, които оценяват релевантността, тона и дори настроението, за да гарантирате, че съобщенията достигат до получателите.

Конкурентни прозрения : Изберете GPT с възможности за бенчмаркинг, за да проследявате видимостта на марката и да идентифицирате пропуските.

Инструменти за сътрудничество : Изберете GPT, които подобряват екипната работа с известия в реално време, поддръжка на много потребители и персонализирани отчети.

Леснота на използване: Най-добрият софтуер с изкуствен интелект за екипите по продажбите предлага интуитивен интерфейс, който намалява времето за обучение и увеличава производителността.

18 най-добри GPT за продажби на един поглед

Инструмент Най-подходящо за Основни характеристики Цени Sales Guru GPT Новите търговски екипи усъвършенстват своите продажбени презентации Сценарии за ролеви игри, справяне с възражения, незабавна обратна връзка Безплатно (ограничено); Включено в ChatGPT Plus Sales Cold Email Coach Всички търговски екипи, които пишат/преглеждат студени имейли Персонализирани имейли, прегледи на чернови, обратна връзка, фокус върху решаването на проблеми Безплатно (ограничено); Включено в ChatGPT Plus SalesGPT Всички търговски екипи, които планират стратегии за продажби, базирани на изкуствен интелект Контекстно-зависими отговори, многоканални (имейл, SMS, WhatsApp) продажбени анализи Безплатно (ограничено); Включено в ChatGPT Plus Представител по развитие на продажбите SDR, целящи да опростят контактите и резервирането на срещи Генериране на лийдове, персонализирано общуване, CRM интеграция Безплатно (ограничено); Включено в ChatGPT Plus Pitch Perfect Всички търговски представители, които искат да усъвършенстват своите продажбени презентации Убедителни съобщения, настройка на тона, многоканална оптимизация Безплатно (ограничено); Включено в ChatGPT Plus Meeting Summarizer Pro Всички търговски екипи, които желаят да извлекат полезни заключения от срещите Резюмета на срещи с изкуствен интелект, извличане на действия за изпълнение, ключови показатели Безплатно (ограничено); Включено в ChatGPT Plus Треньор по продажбени преговори Търговски екипи, които искат да овладеят преговорите Работа с възражения, стратегии за сключване на сделки, ролеви игри на базата на сценарии Безплатно (ограничено); Включено в ChatGPT Plus Sales Mentor AI Лица, търсещи персонализирано обучение по продажби Коучинг в реално време, справяне с възражения, ролеви игри, анализ на представянето Безплатно (ограничено); Включено в ChatGPT Plus Sales Content Creator Pro Всички екипи, създаващи съдържание за продажби AI продажбени текстове, динамични съобщения, мултиформатно съдържание (имейли, реклами, презентации) Безплатно (ограничено); Включено в ChatGPT Plus Revenue Catalyst Ръководители и екипи по продажбите, които желаят да увеличат приходите от продажби Прогнозиране на приходите, приоритизиране на потенциални клиенти, отчети за ефективността Безплатно (ограничено); Включено в ChatGPT Plus SalesResearcher Търговци, ангажирани с проучване на потенциални клиенти и конкуренти Проучвания на потенциални клиенти, анализ на конкурентите, обобщения на проучвания на разговори Безплатно (ограничено); Включено в ChatGPT Plus Невъзможният търговски представител Екипи по продажбите, които се справят с трудни възражения Работа с възражения, оптимизиране на презентациите, квалифициране на потенциални клиенти, анализи на базата на данни Безплатно (ограничено); Включено в ChatGPT Plus Email GPT Всички търговски екипи, които изготвят търговски имейли Персонализирани имейли, настройка на тона, предложения за незабавни отговори Безплатно (ограничено); Включено в ChatGPT Plus Съветник по продажбени стратегии Търговски екипи, които искат да правят планиране на продажбите въз основа на данни Прогнозиране на продажбите, симулиране на сценарии, CRM интеграция, персонализиране на презентациите Безплатно (ограничено); Включено в ChatGPT Plus Sales Insights GPT Търговски екипи и мениджъри, които се опитват да разкрият тенденциите в продажбите Оптимизация на територията, анализ на конкурентите, насоки за методологията на продажбите Безплатно (ограничено); Включено в ChatGPT Plus Competitor Scout Търговски екипи на предприятия, които извършват анализ на конкурентите SWOT анализ, разбивка на рекламни кампании, анализ на тенденции/поведение Безплатно (ограничено); Включено в ChatGPT Plus Мениджър продажби Ръководители на продажби, управляващи екипи по продажбите Прогнози/отчети, управление на квоти, организация на процеса Безплатно (ограничено); Включено в ChatGPT Plus Email Wizard Всички търговски екипи автоматизират комуникацията по имейл Създаване на студени имейли, персонализирано общуване, анализ на уебсайтове/автобиографии Безплатно (ограничено); Включено в ChatGPT Plus

Най-добрите GPT за екипи по продажбите и мениджъри

Ето изчерпателен списък с някои от най-добрите GPT, идеални за продажби:

1. Sales Guru GPT (най-доброто решение за усъвършенстване на продажбените презентации)

чрез Sales Guru GPT

Sales Guru GPT е като да имате опитен ментор по продажби на една ръка разстояние. Той помага на екипите да усъвършенстват презентациите си, да се справят с възраженията и да сключват сделки с увереност.

Този инструмент ви позволява да се включите в реалистични ролеви сценарии, за да усъвършенствате уменията си за водене на разговори в практическа среда. Ако се сблъсквате с възражения като „Ще си помисля“, този AI треньор ще ви помогне да намерите подходящите думи.

Имате ли екип от начинаещи или професионалисти? Това няма значение. Този добавка към ChatGPT може да подобри вашите продажби.

Примери за подсказки: Помогнете ми да напиша рекламно послание за моя калкулатор на възвръщаемостта на инвестициите

Как да използвам методологията за продажби Challenger?

Това е основното възражение, с което се сблъсквам в продажбите. Как мога да се справя най-добре с него?

Най-добрите функции на Sales Guru GPT

Участвайте в ролеви игри, за да симулирате разговори за продажби и да усъвършенствате подхода си.

Получете персонализирани съвети за преодоляване на възражения, представяне на продукти и работа с трудни потенциални клиенти.

Получавайте незабавна обратна връзка за стратегиите за продажби, за да подобрите техниките за комуникация и сключване на сделки.

Репетирайте демонстрациите на продуктите и продажбените презентации, за да ги представите с по-голямо въздействие и увереност.

Ограничения на Sales Guru GPT

Необходими са ръчни настройки на тона, за да се гарантира, че отговорите съответстват на гласа на марката и очакванията на клиентите.

Цени на Sales Guru GPT

Безплатно завинаги (ограничено ползване)

Включено в платените планове на ChatGPT

Sales Guru GPT оценки и рецензии

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

👀 Знаете ли, че... Търговските представители споделят, че прекарват 70% от времето си в задачи, които не са свързани с продажбите, което затруднява установяването на контакт с потенциални клиенти.

2. Sales Cold Email Coach (Най-доброто решение за писане и преглед на студени имейли)

чрез Sales Cold Email Coach

Непоисканите имейли са досадни за мнозина. Но ако са направени правилно, те могат да бъдат движеща сила за вашия продажбен механизъм.

От започването на разговор с нови потенциални клиенти до последващите действия, този AI добавка може да оптимизира вашите имейли, за да подобри процента на отговорите.

Покажете му написано от вас студено имейл и GPT ще ви посочи точно какво не работи и как да го поправите. То ви задава умни въпроси за това към кого се обръщате и какви проблеми имат те, и ви помага да създадете имейли, които изглеждат уместни и обосновани.

Примери за подсказки: Ето едно студено имейл, което написах. Можете ли да го прегледате и да предложите промени, за да го направите по-остроумно?

Помогнете ми да напиша сценарий за студено имейл писмо до [длъжност] в [индустрия] относно моя продукт.

Можете ли да ми помогнете да разбера какво да попитам в имейла си, за да разкрия проблемите?

Най-добрите функции на Sales Cold Email Coach

Създавайте персонализирани имейли, които са кратки, привлекателни и съобразени с всеки потенциален клиент.

Получавайте прегледи на чернови и обратна връзка, за да подобрите яснотата, релевантността и процента на конверсия.

Фокусирайте се върху решаването на проблеми, като подчертавате предизвикателствата пред потенциалните клиенти, вместо да използвате традиционните техники за продажби.

Ограничения на Sales Cold Email Coach

Предлага ограничена функционалност, като се фокусира само върху писането на имейли, а не върху по-широки стратегии за продажби.

Необходими са бързи експерименти, за да се постигнат най-добри резултати и да се оптимизира ефективността на имейлите.

Цени на Sales Cold Email Coach

Безплатно завинаги (ограничено ползване)

Включено в платените планове на ChatGPT

Оценки и рецензии за Sales Cold Email Coach

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

📚 Прочетете също: Инструменти за автоматизация на продажбите за малки предприятия

3. SalesGPT (Най-доброто за AI-базирани стратегии за продажби)

чрез SalesGPT

Един прост скрипт или имейл за проследяване изисква много мислене и обсъждане. За екипи, които не са експерти в тази област, това може да се превърне в отнемаща време кошмар. SalesGPT е като личен асистент по продажбите, който ви помага в тази област. Той предоставя на вашия екип конкретни, мощни техники за продажби, които автоматично се адаптират към всеки клиент или ситуация при продажбите.

Той създава убедителни презентации, преодолява възраженията и ви помага да сключите сделки по-бързо, като увеличава производителността на продажбите. Този GPT инструмент може също да ви предостави информация в реално време, за да увеличите конверсиите си. Мислете за него като за виртуален стратег по продажбите, който ви помага да сключите повече сделки по-бързо.

Примери за подсказки: Разберете най-добрия начин за справяне с възраженията относно цените по време на продажбени разговори.

Създайте съобщение за последващи действия след демонстрация на продукт за корпоративен клиент.

Какъв е добър въпрос, който да зададете на мениджър по търговия на дребно?

Най-добрите функции на SalesGPT

Разпознавайте контекста на продажбите, за да генерирате персонализирани отговори въз основа на етапа на разговора.

Взаимодействайте чрез различни канали, включително гласови съобщения, имейл, SMS и приложения за съобщения като WhatsApp и Telegram.

Получете уникални прозрения за продажбите, нови стратегии и трикове.

Ограничения на SalesGPT

Необходими са технически познания за фино настройване на инструмента според конкретните бизнес нужди.

Зависи от висококачествени данни, тъй като неговата ефективност е толкова силна, колкото и данните, които въвеждате.

Цени на SalesGPT

Безплатно завинаги (ограничено ползване)

Включено в платените планове на ChatGPT

Оценки и рецензии за SalesGPT

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

4. Представител по развитие на продажбите (най-подходящ за опростяване на продажбите)

чрез SDR

Да достигнете до потенциални клиенти е трудно. Sales Development Representative улеснява тази задача. То помага на търговските представители (SDR) да създават персонализирани съобщения, да се справят с възраженията и да организират повече срещи. С помощта на AI-базирани анализи, то опростява контактите и подобрява процента на отговорите.

Искате да използвате изкуствен интелект за квалифициране на потенциални клиенти от екипа по продажбите? Този инструмент може да търси в интернет, за да създава списъци с потенциални клиенти, да събира информация за компаниите, за да ги квалифицира и приоритизира, и да създава персонализирани подходи въз основа на профилите в LinkedIn.

Примери за подсказки: Намерете 10 SaaS компании в САЩ, които са получили финансиране през последните 6 месеца.

Генерирайте CSV файл с контакти от тези LinkedIn профили

Покажете ми как да автоматизирам своите имейли за проследяване чрез Gmail

Най-добрите функции на представителя за развитие на продажбите

Генерирайте автоматично потенциални клиенти, като идентифицирате и събирате идеалните потенциални клиенти.

Повишете ангажираността с персонализирани имейли и съобщения.

Елиминирайте ръчното въвеждане на данни, спестявайки часове на представителите всяка седмица.

Интегрирайте безпроблемно с CRM системи, за да регистрирате и проследявате взаимодействията с потенциални клиенти.

Ограничения на представителите за развитие на продажбите

Може да се наложи да се абонирате, за да имате достъп до инструменти като LinkedIn Sales Navigator, Apollo. io и други, с които да изпълнявате задачи като генериране на потенциални клиенти и автоматизация на продажбите.

Изисква се период на обучение, тъй като най-добрите функции се нуждаят от настройка и адаптиране.

Цени за търговски представители

Безплатно завинаги (ограничено ползване)

Включено в платените планове на ChatGPT

Оценки и отзиви за представителите по развитие на продажбите

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

📚 Прочетете също: Как да поставите ефективни цели за продажбите

5. Pitch Perfect (Най-доброто за усъвършенстване на продажбените презентации)

чрез Pitch Perfect

Една добра презентация може да определи успеха или провала на сделката. Използването на Pitch Perfect GPT има смисъл в този случай. То може да помогне на вашите търговски представители да усъвършенстват посланията си, да изготвят убедителни презентации и да ги представят с увереност.

Той поддържа целия цикъл на продажбите, като създава специфични за бранша и адаптирани към аудиторията презентации, които водят до резултати.

Използвайки CRM данни – като етап на продажбата, известни възражения или проблеми на купувачите – Pitch Perfect може да предоставя контекстно-специфични съобщения и персонализирани последващи действия. То адаптира тона и формата на съобщенията, за да съответстват на гласа на организацията.

Примери за подсказки: Напишете съобщение в LinkedIn до финансовия директор на развиващ се стартъп. Ние предлагаме [тип продукт] за [тип целева компания]. Поддържайте неформален, но достоверен тон.

Дайте ми сценарий за разговор с малка компания за управление на имоти. Ние предлагаме [тип софтуер]. Целта е да разкрием проблемите.

Създайте убедителен сценарий за продажби за виртуална среща с [ICP]. Ние продаваме [тип продукт], който помага за [предимства на продукта].

Най-добрите функции на Pitch Perfect

Комуникирайте убедително, използвайки доказани стратегии за продажби като спешност, предизвикателни продажби и разказване на истории.

Адаптирайте тона и стила според аудиторията, от корпоративни до неформални презентации.

Оптимизирайте за множество канали, включително имейл, LinkedIn, студени обаждания и лични срещи.

Ограничения на Pitch Perfect

Липсват човешки емоции, изисква ръчна персонализация

Няма обучение на живо, тъй като то не замества менторството в реално време.

Цени на Pitch Perfect

Безплатно завинаги (ограничено ползване)

Включено в платените планове на ChatGPT

Pitch Perfect оценки и рецензии

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

6. Meeting Summarizer Pro (Най-доброто решение за обобщаване на търговски срещи)

чрез Meeting Summarizer Pro

Срещите са важни, но често отнемат много време. А дългите срещи не са любими на никого. Още по-лошо е за тези, които не са присъствали на сесията на живо. Те трябва да изгледат записа или да прочетат целия транскрипт. Това е скучно!

Meeting Summarizer Pro ви помага в това, като гарантира, че никога няма да пропуснете ключови моменти. Той слуша, транскрибира и обобщава дискусиите в кратки бележки. Няма повече претърсване на дълги записи – само полезни информации за секунди.

Примери за подсказки: Обобщете този препис от сесията за обратна връзка с нашите клиенти с ясни изводи.

Моля, обобщете този тримесечен бизнес преглед, като ясно подчертаете всички финансови показатели, цели и показатели за ефективност.

Обобщете стенограмата от вчерашната Zoom-конференция за стартиране на проекта. Включете действията по име и проследявайте всички споменати срокове или бюджети.

Най-добрите функции на Meeting Summarizer Pro

Създавайте обобщения, базирани на изкуствен интелект, които превръщат дългите срещи в полезни идеи за действие за секунди.

Извличайте автоматично задачите за действие, за да се уверите, че последващите действия са ясни и възложени на подходящите хора.

Маркирайте данни и ключови показатели за лесен достъп до важни цифри, крайни срокове и ангажименти.

Ограничения на Meeting Summarizer Pro

Липсва субективност при определянето на приоритетите, което затруднява определянето на темите, които са стратегически по-важни.

Използва строго форматиране на обобщенията, което може да не съответства на персонализираните предпочитания на екипа.

Цени на Meeting Summarizer Pro

Безплатно завинаги (ограничено ползване)

Включено в платените планове на ChatGPT

Отзиви и оценки за Meeting Summarizer Pro

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

📮 ClickUp Insight: Данните от нашето проучване за ефективността на срещите показват, че 25% от срещите включват осем или повече участници. Макар че големите срещи могат да бъдат полезни за съгласуване и вземане на решения, те често създават предизвикателства. Всъщност, друго проучване на ClickUp разкри, че 64% от хората се борят с неясни следващи стъпки в почти половината от срещите си. Като приложение за всичко, свързано с работата, ние решаваме този проблем с цялостно решение за управление на срещите. ClickUp Meetings променя начина, по който екипите си сътрудничат с динамични дневен ред, докато AI Notetaker записва всяка ценна информация, елиминирайки объркването при последващите действия и поддържайки всички в синхрон! 💫 Реални резултати: Екипите, които използват функциите за управление на срещи на ClickUp, отчитат значително намаление от 50% на ненужните разговори и срещи!

7. Sales Negotiation Coach (Най-доброто за овладяване на преговорите)

чрез Sales Negotiation Coach

Преговорите са сърцевината на продажбите. Sales Negotiation Coach ви помага да усъвършенствате представянето си, да се справяте с възраженията и да сключвате сделки с увереност. Той действа като личен ментор, предлагайки стратегии в реално време, базирани на доказани техники за преговори.

Този инструмент ви поставя в реалистични сценарии на живо, в които вие играете ролята на доставчик на услуги, опитващ се да сключи сделка, докато той ви представя очакваните възражения и притеснения на потенциалния клиент. Получавате незабавна обратна връзка, която ви показва какво е проработило, какво не е проработило и как да се подобрите.

Примери за подсказки: Аз съм [вашата длъжност] и се обръщам към [вашия ICP]. Започнете преговорите

Продавам [продукт или услуга]. Да си поиграем на ролева игра с продажбено обаждане.

Предлагам [продукт или услуга] на скептичен [вашият ICP]. Играйте ролята на купувача

Най-добрите функции на Sales Negotiation Coach

Усъвършенствайте работата си с възраженията с помощта на AI-базирани контрааргументи за често срещани откази при продажбите.

Получете информация за стратегиите за сключване на сделки, съобразени с комплексността на преговорите и поведението на клиентите.

Използвайте ролеви игри, базирани на сценарии, за да практикувате реални продажбени разговори преди действителните презентации.

Ограничения на Sales Negotiation Coach

Липса на дълбоко контекстуално съзнание, което го прави по-малко ефективен при сложни, многоетапни сделки.

Той предлага ограничена адаптивност към индустрията и работи най-добре за общи продажби, а не за нишови пазари.

Цени на Sales Negotiation Coach

Безплатно завинаги (ограничено ползване)

Включено в платените планове на ChatGPT

Отзиви и оценки за Sales Negotiation Coach

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

8. SalesMentor AI (Най-доброто за персонализирано обучение по продажби)

чрез SalesMentor AI

Добрите търговци не се раждат, а се обучават. SalesMentor AI действа като личен треньор по продажби, предлагайки обратна връзка и насоки в реално време, за да подобрите вашите умения за продажби.

Той помага на потребителите да подобрят своите умения за проучване, комуникация и сключване на сделки чрез функции като персонализирани планове за успешни продажби, модули за развитие на умения, доказани стратегии и проследяване на резултатите в реално време.

Чрез интегриране с CRM инструменти и предлагане на техники за преговори, SalesMentor AI оптимизира процеса на продажбите. Независимо дали сте начинаещ или опитен професионалист, този инструмент ви помага да усъвършенствате презентациите си, да се справяте с възраженията и да сключвате сделки по-бързо.

Примери за подсказки: Дайте ми сценарий за справяне с възражението „Вече работим с друг доставчик“ при студена обаждане.

Оценете моите умения в продажбите. Силен съм в първоначалните разговори, но имам затруднения при сключването на сделки с висока стойност.

Напишете първоначално имейл за [тип на вашата компания], насочено към потенциални клиенти в [индустрия].

Най-добрите функции на SalesMentor AI

Усъвършенствайте продажбените разговори, имейли и презентации с помощта на продажбено коучинг в реално време.

Генерирайте AI-базирани отговори за ефективно справяне с възраженията на клиентите.

Симулирайте ролеви упражнения, за да помогнете на търговските представители да упражняват отговорите си и да повишат увереността си.

Проследявайте анализите на производителността, за да измервате напредъка и да предлагате практически подобрения.

Ограничения на SalesMentor AI

Липса на специфична за индустрията персонализация, което изисква ръчни настройки за нишови пазари

Зависи от качеството на входните данни, за да се постигнат по-добри резултати, когато се предоставят подробни данни за продажбите.

Цени на SalesMentor AI

Безплатно завинаги (ограничено ползване)

Включено в платените планове на ChatGPT

SalesMentor AI – ревюта и оценки

GA: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

9. Sales Content Creator Pro (Най-доброто за създаване на съдържание, което продава)

чрез Sales Content Creator Pro

Доброто съдържание за продажби не се състои само от думи. То се състои от убедителност, яснота и въздействие. Sales Content Creator Pro помага на вашите екипи по продажбите да създават имейли с висока конверсия, презентации, описания на продукти, съдържание за подпомагане на продажбите, публикации в социалните медии и много други с няколко натискания на клавиши.

Освен това, той помага при създаването на съдържание, свързано с продажбите, спестява време и гарантира последователност. Като отговаря на често срещани възражения, подчертава уникални предложения за стойност и се привежда в съответствие с текущите пазарни тенденции, той гарантира, че търговските представители винаги разполагат с убедителни послания, съответстващи на марката.

Примери за подсказки: Напишете B2B имейл, в който представяте нашия нов продукт, базиран на изкуствен интелект, за [персона] в средни технологични компании.

Създайте 2-минутен сценарий за представяне на нашия [продукт/услуга], насочен към [целева аудитория].

Избройте и отговорете на 5-те най-често срещани възражения, които потенциалните клиенти могат да имат относно преминаването към нашия продукт.

Най-добрите функции на Sales Content Creator Pro

Създавайте рекламни текстове, базирани на изкуствен интелект, за убедителни имейли, презентации и публикации в социалните медии.

Персонализирайте съобщенията динамично, за да ги съобразите с гласа на марката и конкретните сегменти от аудиторията.

Създавайте съдържание в различни формати за имейли, целеви страници, рекламни текстове и презентации.

Ограничения на Sales Content Creator Pro

Изисква човешка редакция, тъй като генерираното съдържание често се нуждае от персонализация и емоционално усъвършенстване.

Липсва широка надеждност, с малка база от потребители и ограничени оценки или рецензии.

Цени на Sales Content Creator Pro

Безплатно завинаги (ограничено ползване)

Включено в платените планове на ChatGPT

Sales Content Creator Pro – оценки и рецензии

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

10. Revenue Catalyst (Най-доброто за увеличаване на приходите от продажби)

чрез Revenue Catalyst

Revenue Catalyst е предназначен за екипи по продажбите, които искат да постигнат по-бързо целите си за приходи. Той анализира данните за продажбите, идентифицира възможностите и предлага AI-базирани прозрения за ефективно сключване на сделки.

Той също така опростява задачи като писане на имейли на непознати хора, създаване на списъци с потенциални клиенти и изготвяне на персонализирани презентации, като използва данни в реално време и доказани стратегии.

Вашите търговски представители губят ли време в управлението на тръбопровода или оптимизирането на ценовите стратегии? Този инструмент, с препоръките си, подкрепени с данни, може да улесни работата (и живота) им. Той е като бърз, фокусиран търговски асистент, който никога не губи време, винаги поддържа съобщенията ясни и гарантира, че всяко действие е насочено към действие.

Примери за подсказки: Намерете лицата, вземащи решения в [Име на компанията], и обобщете техните роли.

Напишете имейл до ръководителя на отдела по продажбите в [Компания], в който предлагате [вашето решение].

Търсете [уебсайт на конкурента] и избройте основните разлики в сравнение с нашия продукт.

Най-добрите функции на Revenue Catalyst

Прогнозирайте тенденциите в приходите с модели за прогнозиране, базирани на изкуствен интелект.

Дайте приоритет на потенциалните клиенти с висока стойност, като автоматично идентифицирате най-добрите перспективи.

Създавайте отчети за ефективността, за да проследявате успеха на екипа по продажбите и областите, в които има място за подобрение.

Ограничения на Revenue Catalyst

Сблъсквате се с проблеми при интеграцията на CRM, което изисква ръчно въвеждане на данни, когато съвместимостта с съществуващите CRM работни процеси не е достатъчна.

Губи ранни подробности от разговорите и запазва само последните взаимодействия.

Цени на Revenue Catalyst

Безплатно завинаги (ограничено ползване)

Включено в платените планове на ChatGPT

Прегледи и оценки на Revenue Catalyst

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

11. SalesResearcher (Най-доброто за събиране на информация за потенциални клиенти)

чрез SalesResearcher

Намирането на подходящите потенциални клиенти е половината от успеха в продажбите. SalesResearcher GPT се отличава именно в това отношение. Този инструмент помага на търговците, като им предоставя бързи, базирани на проучвания информации за всяка компания, към която са насочили вниманието си, без да се налага да претърсват сами уебсайтовете.

Той улеснява генерирането на потенциални клиенти, като събира информация за потенциални клиенти, конкуренти и тенденции в бранша. Той разбива точно какво прави дадена компания, нейните продукти, последните новини като финансиране или наемане на персонал, кои са нейните клиенти и дори кои са нейните конкуренти.

Този GPT добавка помага на вашите търговски представители да бъдат винаги една крачка напред с данни в реално време и стратегически препоръки.

Примери за подсказки: С какво се занимава [целевата компания], кои са нейните клиенти и как мога да им представя моя B2B SaaS?

Дайте ми подробна информация за дейността на [целевата компания] и как агенциите могат да им продават.

Разкажете ми как [целевата компания] се позиционира, кой я използва и с кого се конкурира.

Най-добрите функции на SalesResearcher

Съберете информация за потенциалните клиенти от техния уебсайт и онлайн информация.

Генерирайте информация от разговори, която представя проучванията в лесен за четене формат – като получавате информация от добре информиран колега.

Анализирайте конкурентите, за да сравните силните и слабите страни на вашата марка в рамките на бранша.

Използвайте персонализирани стратегии за продажби, за да създадете индивидуални подходи за достигане и ангажиране на потенциални клиенти.

Ограничения на SalesResearcher

Пропуски в нишови индустрии, особено за малки или дискретни компании с ограничено онлайн присъствие

Цени на SalesResearcher

Безплатно завинаги (ограничено ползване)

Включено в платените планове на ChatGPT

SalesResearcher ревюта и оценки

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

12. Impossible Sales Rep (Най-доброто решение за справяне с трудни възражения)

чрез Impossible Sales Rep

Impossible Sales Rep улеснява значително сключването на сделки. Това допълнение, базирано на изкуствен интелект, помага на екипите по продажбите да усъвършенстват представянето си, да се справят с възраженията и да водят сложни преговори.

Вместо да изпраща общи съобщения, той започва с проучване на компанията на потенциалния клиент, за да разбере точно какво се случва в този бизнес. Той комбинира тази информация с дълбоко разбиране на вашия продукт или услуга, за да създаде имейл, който изглежда уместен, навременен и персонализиран.

Това е като да имате експертен треньор по продажби, който се включва в играта, когато всички са в затруднение и не могат да намерят изход.

Примери за подсказки: Помагам на [целеви клиенти да правят X с Y]. Можете ли да напишете имейл до маркетинговия директор на [целева компания]?

Проучете [име на компанията] и създайте персонализирана кампания за [вашия продукт] въз основа на най-новите им актуализации, финансови резултати и пътна карта.

Създайте продажбена презентация за технологично грамотна аудитория от [тип клиенти], като вземете предвид текущите тенденции при наемането на персонал.

Най-добрите функции на Impossible Sales Rep

Справяйте се ефективно с възраженията с помощта на предложения, базирани на изкуствен интелект, за преодоляване на колебанията на купувачите.

Оптимизирайте продажбите, като усъвършенствате сценариите за максимално ангажиране.

Квалифицирайте ефективно потенциалните клиенти, за да идентифицирате най-ценните от тях.

Предоставяйте данни, базирани на минали продажби.

Невъзможни ограничения за търговските представители

Липсата на човешка интуиция, което прави отговорите, генерирани от изкуствен интелект, понякога изискват фина настройка.

Борете се с специфичните за индустрията нюанси, които може да не съответстват напълно на нишовите пазари.

Невъзможни цени за търговски представители

Безплатно завинаги (ограничено ползване)

Включено в платените планове на ChatGPT

Отзиви и оценки за Impossible Sales Rep

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

13. Email GPT (най-подходящ за създаване на имейли за продажби)

чрез имейл GPT

Написването на имейли за продажби е доста лесно. Това е мнението на повечето хора, докато не седнат и не започнат да пишат. Ако нямате експерт по писане на имейли, този AI инструмент за имейл маркетинг може да ви улесни. Той може да създаде персонализирани имейли с висока конверсия за секунди.

Чрез обработката на последващи действия, разяснения или сложни взаимодействия с клиенти с изтънчен и последователен тон, той позволява на екипите по продажбите да се фокусират повече върху сключването на сделки и изграждането на взаимоотношения, вместо да се затрудняват с писането на отговори от нулата.

Независимо дали изпращате студени имейли, правите проследяване или изпращате предложения, този инструмент, базиран на изкуствен интелект, гарантира, че вашите съобщения ще се открояват.

Примери за подсказки: Напишете имейл с извинение до клиент за пропусната среща

Потребител е объркан относно такса за фактуриране и иска обяснение; помогнете да се напише учтив отговор.

Напишете последващо имейл до клиент, чийто продукт е бил изпратен миналата седмица.

Най-добрите функции на Email GPT

Персонализирайте имейлите в голям мащаб, като адаптирате съдържанието за различни потенциални клиенти.

Нагласявайте тона динамично, за да звучите по-естествено и ангажиращо.

Предлагайте отговори незабавно, за да поддържате плавен разговор.

Ограничения на GPT за имейли

Изисква ръчни редакции, тъй като резултатите, генерирани от изкуствен интелект, може да се наложи да бъдат фино настроени, за да съответстват на гласа на марката.

Липсват субективни мнения, отговорите са неутрални.

Цени на GPT за имейл

Безплатно завинаги (ограничено ползване)

Включено в платените планове на ChatGPT

Имейл GPT ревюта и оценки

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

14. Sales Strategist Advisor (Най-доброто за продажбени планове, базирани на данни)

чрез Sales Strategist Advisor

Самите разговори не водят до успех в продажбите – необходим ви е стратегически план за продажби.

Sales Strategist Advisor GPT е много полезен в този случай. С този GPT на разположение, вашите търговски екипи могат да изградят по-умни подходи, да усъвършенстват съобщенията си и да сключват сделки по-ефективно.

Този инструмент се адаптира към стила и пазара на потребителя, независимо дали се нуждаят от конкурентен анализ, персонализирани шаблони за имейли или сценарии за ролеви игри, за да усъвършенстват уменията си. Той също така предоставя текущи актуализации на пазарните тенденции, многоезична поддръжка за глобално обхват и интерактивни табла за проследяване на производителността.

Свързването с клиенти, преодоляването на възражения, изработването на стратегия за продажби на нов продукт и много други неща стават изключително лесни с този инструмент. Sales Strategist Advisor може да подобри вашите продажби.

Примери за подсказки: Симулирайте сценарий на възражение по време на продажбена разговор, в който купувачът казва, че нашият продукт е твърде скъп.

Анализирайте продажбената стратегия на [конкурент] и предложете 3 начина, по които можем да ги надминем в генерирането на потенциални клиенти.

Създайте имейл за [продукт], насочен към [целева аудитория] в компании с [размер на компанията].

Най-добрите функции на Sales Strategist Advisor

Предсказвайте тенденциите в продажбите с прогнози, базирани на изкуствен интелект, за по-добро планиране.

Симулирайте сценарии за продажби с помощта на виртуални ролеви игри.

Интегрирайте с CRM системи за продажби, за да оптимизирате управлението на данни.

Персонализирайте продажбените си презентации въз основа на профилите и нуждите на купувачите.

Ограничения на Sales Strategist Advisor

Това не замества опита, тъй като човешката преценка все още е от решаващо значение.

Не е възможно да се променят основните функции, което изисква намесата на разработчици за промени.

Цени за Sales Strategist Advisor

Безплатно завинаги (ограничено ползване)

Включено в платените планове на ChatGPT

Прегледи и оценки на Sales Strategist Advisor

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

15. Sales Insights GPT (Най-доброто за разкриване на тенденции в продажбите)

чрез Sales Insights GPT

Данните са безполезни, ако не знаете какво разказват. Sales Insights GPT превръща суровите данни за продажбите в полезни информации.

Той съчетава най-добрите практики в областта на RevOps, данни за намеренията на купувачите и AI-базирани прозрения. Вашите търговски представители могат да използват инструмента, за да анализират тенденции, да идентифицират възможности и да усъвършенстват своите стратегии за продажби.

Вместо да гадаете какво работи, получавате ясни препоръки, базирани на данни. Независимо дали става дума за оптимизиране на пазарните движения, откриване на рискове във фунията или моделиране на квотни планове, този инструмент дава възможност на екипите по продажбите да действат по-бързо, да работят по-умно и да сключват повече сделки.

Примери за подсказки: Помогнете ми да препроектирам моите търговски територии, използвайки TAM, whitespace и rep capacity inputs.

Моделирайте плана за продажбите за следващата година, като използвате квоти, темпове на нарастване и предположения за отпадане.

Създайте 3 шаблона за изходящи имейли с висока конверсия за [ICP], като използвате сигнали за намерение и фирмени данни.

Sales Insights GPT – най-добрите функции

Оптимизирайте продажбените територии, като ги дефинирате, планирате и картографирате ефективно.

Получавайте насоки в реално време за всичко – от състоянието на тръбопровода до сключването на сделки и прогнозите.

Анализирайте стратегически конкурентите, за да откриете пазарни възможности.

Управлявайте методологиите за продажби с рамки като MEDDPIC за облачни решения.

Ограничения на Sales Insights GPT

Ограничен фокус върху индустрията, тъй като е насочен предимно към SaaS и технологичните пазари.

Sales Insights GPT ценообразуване

Безплатно завинаги (ограничено ползване)

Включено в платените планове на ChatGPT

Sales Insights GPT ревюта и оценки

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

16. Competitor Scout (Най-доброто за анализ на конкурентите)

чрез Competitor Scout

Опознайте конкуренцията си. Спечелете повече сделки. Competitor Scout е като опитен стратег в областта на директните продажби, който дава на професионалистите в продажбите ясна преднина, като разкрива точно как конкурентите позиционират и продават продуктите си онлайн. Той помага на екипите по продажбите да проследяват стратегиите на конкурентите, промените в цените и пазарните тенденции в реално време.

Независимо дали се подготвяте за среща с клиент или усъвършенствате стратегията за продажби, това предоставя на екипите по продажбите задълбочени и лесноразбираеми анализи от различни източници, за да водят по-интелигентни разговори.

Ако искате да изпреварите конкурентите си, този инструмент ще ви помогне да постигнете целта си.

Примери за подсказки: Сравнете страницата на моя продукт за [продукт] с най-добре представящите се DTC конкуренти и предложете подобрения в CRO.

Разгледайте стратегията за платени реклами на водещите марки в [индустрията] с помощта на Meta и TikTok.

Каква трябва да бъде моята стойностна предложени за [тип продукт], конкуриращ с [конкурент]?

Най-добрите функции на Competitor Scout

Извършете SWOT анализ, за да подчертаете пазарните възможности.

Разберете какво е актуално на пазара – от съобщенията и ценообразуването до характеристиките на продуктите.

Разбийте стратегиите за дигитален маркетинг чрез обратно инженерство на рекламните кампании на конкурентите.

Анализирайте тенденциите и поведението на потребителите, за да предвидите промените на пазара.

Ограничения на Competitor Scout

Необходима е ръчна проверка, тъй като някои отчети може да не са достатъчно точни.

Предлага ограничено разпознаване на изображения, обработва визуални елементи само до известна степен.

Цени на Competitor Scout

Безплатно завинаги (ограничено ползване)

Включено в платените планове на ChatGPT

Отзиви и оценки за Competitor Scout

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

17. Sales Manager (Най-добър за управление на екипи по продажбите)

чрез Sales Manager

Един добър мениджър по продажбите не само следи цифрите – той определя стратегията, мотивира екипите и оптимизира работните процеси. Sales Manager дава свобода на вашите мениджъри по продажбите да правят точно това. Той опростява задачите и поддържа екипите фокусирани върху сключването на сделки.

Този инструмент служи като стратегически партньор за ръководителите на продажбите, като предлага поддръжка в реално време за съгласуване на целите на екипа с по-широките корпоративни цели. Той подобрява анализа на данните, оптимизира използването на CRM и предоставя полезна информация за пазарните тенденции, стратегиите за продажби и показателите за ефективност.

Независимо дали става въпрос за отстраняване на пречки в процеса, мотивиране на служители с ниска производителност или обсъждане на нови кампании за привличане на клиенти, инструментът предоставя практически съвети, базирани на опит, в ясен и практичен формат.

Примери за подсказки: Идентифицирайте възможности за коучинг въз основа на тенденциите за ниска производителност в три търговски екипа в различни територии.

Предложете 3 креативни идеи за B2B продажбени конкурси, за да ускорите процеса на продажбите в бавно движещите се корпоративни акаунти.

Какви са текущите тенденции в B2B продажбите на пазара в [регион], за които трябва да информирам екипа си?

Най-добрите функции на Sales Manager

Изградете точни прогнози за продажбите с неговите прогнози и отчети.

Управлявайте квотите и целите, като задавате реалистични, но амбициозни продажбени цели.

Получете насоки за решаване на често срещани проблеми на екипа по продажбите.

Организирайте продажбените канали, за да приоритизирате потенциалните клиенти и да подобрите конверсиите.

Ограничения на мениджъра по продажбите

Липса на креативност за уникални предизвикателства, изискващи човешки мозъчен штурм за иновативни тактики за продажби

Съдържа от време на време остаряла информация, въпреки че може да извлича актуализации в реално време, когато е необходимо.

Цени за Sales Manager

Безплатно завинаги (ограничено ползване)

Включено в платените планове на ChatGPT

Отзиви и оценки на мениджъри по продажбите

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

18. Email Wizard (Най-доброто решение за автоматизиране на комуникацията по имейл)

чрез Email Wizard

Независимо дали става дума за студени имейли или последващи имейли, писането на имейли за продажби, които водят до конверсии, е изкуство. Ако нямате експерт в тази област, вашите усилия за изпращане на имейли за продажби няма да дадат резултат.

Email Wizard GPT улеснява създаването на имейли за продажби. Той създава убедителни имейли, персонализира общуването и оптимизира темите на писмата за по-високи проценти на отваряне.

Примери за подсказки: Напишете 3-изречен имейл, в който предлагате услугите си на стартираща SaaS компания.

Създайте имейл за представяне на [продукт или услуга] на фирми от [тип и размер на компанията], като използвате формат на казус.

Напишете представящо имейл за дизайнерска агенция, насочено към [тип и размер на компанията] с ниска активност в Instagram.

Най-добрите функции на Email Wizard

Създавайте ефективни имейли, които привличат вниманието и предизвикват отговори.

Персонализирайте обхвата в мащаб, за да направите всяко съобщение да изглежда като създадено специално за вас.

Анализирайте уебсайтове и автобиографии, за да съобразите представянията с нуждите на получателите.

Ограничения на Email Wizard

Необходими са ръчни настройки на тона, за да се съобрази с гласа на марката.

Ограничено до текстово съдържание, което означава, че не може да проектира сложни шаблони за имейли.

Цени на Email Wizard

Безплатно завинаги (ограничено ползване)

Включено в платените планове на ChatGPT

Прегледи и оценки на Email Wizard

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

Продажбите са динамична игра, а AI инструментите за продажби не са само конкурентно предимство – те са необходимост.

Работете по-умно с помощта на изкуствения интелект на ClickUp.

ClickUp помага на екипите по продажбите да работят по-умно, а не по-усилено, като оптимизира работните процеси и елиминира повтарящите се задачи.

Използвайте ClickUp AI, за да пишете по-бързо и да усъвършенствате текстовете си, отговорите по имейл и др.

Ето как ClickUp Brain може да трансформира вашия процес на продажби:

Бързо генерирайте ключови изводи от срещи и бележки с помощта на AI-базирани обобщения на срещи, използвайки AI Notetaker.

Записвайте демонстрационни видеоклипове за продажби с автоматични транскрипции и действия за последващи действия с помощта на ClickUp Clips.

Създавайте убедителни имейли за продажби за секунди с AI Writing Assistant

Получете свежи идеи за следващата си голяма продажбена кампания с ClickUp Brain като ваш партньор за мозъчна атака.

Възползвайте се от най-доброто от света на изкуствения интелект с избора си от LLM в рамките на един инструмент.

Повишете ефективността на продажбения процес с CRM и анализи.

ClickUp не се занимава само с изкуствен интелект. ClickUp за екипи по продажбите е цялостен инструмент за управление на продажбите:

Проследявайте потенциални клиенти, управлявайте контакти и организирайте сделки – всичко на едно място в ClickUp CRM.

Намалете ръчната работа с автоматизирани работни процеси, които поддържат вашия продажбен канал в движение.

Получавайте информация в реално време за ефективността на екипа и прогнозите за приходите с персонализирани табла.

Автоматизирайте повтарящите се задачи и имайте информация на една ръка разстояние с помощта на AI агентите на ClickUp Autopilot.

Създавайте структурирани системи с шаблони

AI инструментите могат да автоматизират задачите, но структурираният работен процес е също толкова важен. Тук на помощ идват шаблоните за продажби на ClickUp.

Шаблон за план за продажби на ClickUp

Получете безплатен шаблон Създавайте и организирайте задачи по екип, тип резултат, приоритет, крайни срокове и състояние на одобрение с шаблона за план за продажби на ClickUp.

Създавайте и организирайте задачи по екип, тип резултат, приоритет, крайни срокове и състояние на одобрение с шаблона за план за продажби на ClickUp

Солидният план за продажби е основата на всеки успешен екип. Шаблонът за план за продажби на ClickUp ви помага да:

Поставете измерими цели , за да поддържате екипа си на правилния път.

Очертайте подхода си към генерирането на лийдове, сключването на сделки и последващите действия.

Осигурете отчетност с ясни отговорници за задачите и подробни действия за всеки член на екипа.

Използвайте данни в реално време, за да проследявате напредъка, коригирате стратегиите и подобрявате производителността.

Шаблон за продажбена тръба на ClickUp

Получете безплатен шаблон Проследявайте потенциалните си клиенти и сделки, като прилагате последователна рамка за квалифициране на сделките и процес на сключване на сделки, за да увеличите продажбите.

Ръчното управление на потенциалните клиенти е изтощително. Шаблонът за продажбена тръба на ClickUp опростява процеса. С този шаблон, подобрен с изкуствен интелект, можете да поддържате тръбата си организирана и да се фокусирате върху това, което наистина има значение – сключването на сделки.

Визуализирайте своя пайплайн, за да имате ясна представа за всяка сделка, от проучването до сключването.

Идентифицирайте пречките , които изискват внимание, и предприемете действия.

Опростете управлението на задачите с ясно определени изпълнители, статус на задачите, краен срок, ниво на сложност, начална дата и отдел.

Можете да опитате и шаблона за проследяване на продажбите на ClickUp и шаблона за CRM на ClickUp, за да направите вашите продажбени процеси по-ефективни.

Ами ако едно приложение може да замести всичките ви AI инструменти? Опитайте Brain Max на ClickUp! Това супер приложение с изкуствен интелект превръща разпръснатите знания в целенасочена, високоефективна продуктивност, която ви спестява 1,1 дни на седмица. Превърнете изказаните идеи незабавно в задачи, имейли, съобщения и съдържание с помощта на Talk to Text.

Получете достъп до множество LLM като ChatGPT, Claude, Gemini и др. на едно място.

Получавайте контекстуални отговори и информация в ClickUp, в интернет и във всички свързани приложения.

Продажбите не се свеждат само до цифри – те са свързани с по-умно работене. Подходящият софтуер с изкуствен интелект за екипите по продажбите може да ви помогне със стратегическото планиране, ангажираността на клиентите и по-бързото сключване на сделки. Но изкуственият интелект сам по себе си не е достатъчен. Имате нужда от система, която да синхронизира всичко. Тук на помощ идва ClickUp.

С ClickUp Brain, AI агенти, AI-базирано писане, CRM и автоматизация, вашият екип по продажбите получава повече време за продажби, а не за управление на таблици. AI променя продажбите. ClickUp ви гарантира, че ще останете начело.

Готови ли сте да промените работния си процес? Регистрирайте се в ClickUp още днес.