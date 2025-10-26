10-те най-добри алтернативи на When2Meet за лесно планиране през 2025 г.

Опитвате се да планирате среща. На пръв поглед изглежда лесно. Просто трябва да намерите подходящо време за всички.

Но тогава започват разправиите.

„В понеделник сутринта съм свободен!“

„Не мога в понеделник, а вторник?“

„Вторник не ми е удобно, може би четвъртък?“

Преди да се усетите, вече сте затънали в работа, а срещата все още не е насрочена.

When2Meet е популярен избор за бърза проверка на наличността, но има ограничения. Ако търсите популярни календари с по-добра интеграция, автоматизирано планиране или по-плавно преживяване, имате много опции.

В тази публикация в блога ще разгледаме някои от най-добрите алтернативи на When2Meet, които ще ви помогнат да планирате събития без хаос.

Алтернативи на When2Meet на един поглед

Нека разгледаме едно бързо сравнение на най-добрите алтернативи на When2Meet:

Инструмент Основни характеристики Най-подходящо за Цени* ClickUp Планиране с изкуствен интелект, календар, изглед на календара, записване на бележки от срещи, анализи, проследяване на времето, готови шаблони Стартиращи компании, модерни бизнеси, базирани на срещи, и предприятия, които се нуждаят от цялостно планиране и управление на задачите. Наличен е безплатен план; Персонализирани цени за предприятия Calendly Автоматизирани линкове за срещи, анкети, напомняния, планиране на екипа, интеграция на плащания Фрийлансъри, стартиращи компании и малки и средни предприятия, които автоматизират планирането на срещи Наличен е безплатен план; платените планове започват от 10 $/място/месец. Google Calendar Интеграция с Meet, цветово кодиране на събития, Focus Time, Time Insights Фрийлансъри и малки и средни предприятия в екосистемата на Google Безплатно с акаунт в Google Doodle Планиране на базата на анкети, поддръжка на часови зони, персонализирани страници за резервации, напомняния Фрийлансъри, стартиращи компании и малки предприятия, които координират наличността на групи Наличен е безплатен план; платените планове започват от 14,95 $/потребител/месец. Календар на Microsoft Outlook Асистент за планиране, изгледи с няколко часови зони, интеграция с Teams/OneDrive Средни и големи предприятия, използващи екосистемата на Microsoft Безплатно с акаунт в Microsoft Acuity Scheduling Персонализирани страници за резервации, автоматизирани напомняния и проследяване, формуляри за регистрация, управление на клиенти Бизнеси, базирани на услуги, които търсят приложение за резервации, удобно за клиентите Наличен е безплатен план; платените планове започват от 20 $/месец. HubSpot Meetings CRM интеграция, формуляри за резервации на уебсайта, автоматизирани последващи действия Стартиращи компании и предприятия, които интегрират планирането в работните процеси по продажбите Наличен е безплатен план; платените планове започват от 20 $/потребител/месец. Bookafy Маршрутизиране въз основа на умения, заявки за преглед, API/webhooks, персонализирано брандиране Малки и средни предприятия, които се нуждаят от автоматизирани резервации и напомняния Наличен е безплатен план; платените планове започват от 7 $/потребител/месец. Setmore Публични/частни резервации, резервации от клиенти чрез социални медии, SMS напомняния Фрийлансъри и малки фирми, предлагащи планиране на срещи Наличен е безплатен план; платените планове започват от 9 $/потребител/месец. Zoho Bookings Портал за самообслужване, календари на ниво персонал, CRM и автоматизация на фактурирането Стартиращи и средни предприятия, които се нуждаят от гъвкаво планиране на срещи с клиенти Наличен е безплатен план; платените планове започват от 6 $/потребител/месец.

Какво е When2Meet?

When2Meet е прост инструмент за планиране, който не изисква регистрация и помага на екипите да намерят подходящо време за среща. Вместо безкрайни съобщения, той позволява на много потребители да отбележат общата си наличност в споделена таблица. Това приложение за ежедневно планиране е леко, лесно за използване и не изисква създаване на профил.

След като всеки въведе своята наличност, този инструмент, базиран на анкета, се актуализира динамично, за да подчертае припокриващите се свободни периоди.

чрез When2Meet

Ограничения на When2Meet

When2Meet е прост софтуер, полезен за бързо събиране на информация за наличността, но му липсват няколко функции, които могат да бъдат решаващи в зависимост от вашите нужди:

Без интеграция с календар : Не можете да го синхронизирате с календарите си в Google, Outlook или iCloud. Това означава, че трябва да проверявате и актуализирате текущата си наличност ръчно.

Без автоматични напомняния : След като изберете час, вие сами трябва да го запомните. Няма последващи известия или имейли, свързани с събитията.

Остарял интерфейс : Дизайнът е функционален, но изглежда малко тромав и остарял, особено в сравнение с модерните инструменти за планиране.

Няма поддръжка на часови зони : Ако координирате дейности в различни часови зони, ще трябва да преобразувате часовете ръчно. Липса на персонализация : С When2Meet не можете да добавяте своя бранд, да персонализирате дизайна на анкетите или да събирате допълнителна информация от участниците.

Ограничени функции за сътрудничество: When2Meet няма вграден чат, споделяне на файлове или система за коментари, така че всяка дискусия около планирането трябва да се проведе другаде.

Тези ограничения правят When2Meet по-подходящ за бързо, неформално планиране, отколкото за по-професионални или повтарящи се случаи на употреба.

Най-добрите алтернативи на When2Meet, които можете да използвате

Ако търсите инструменти за планиране, които предлагат повече функции, интеграции или по-гладко потребителско изживяване от When2Meet, ето някои от най-добрите алтернативи, които си заслужава да разгледате:

Как оценяваме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и неутрален по отношение на доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

1. ClickUp (Най-добрият инструмент за управление на проекти „всичко в едно“ с календар и срещи)

Опитайте ClickUp Calendar Визуализирайте събитията си, канете гости, създавайте задачи и още много други с ClickUp Calendar.

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, обединява планирането, екипите и управлението на времето, което го прави мощна алтернатива на When2Meet.

Например, ClickUp Calendar е пълноценен център за планиране, създаден за сътрудничество. Едно от най-уникалните му предимства е възможността да създавате, редактирате и управлявате събития директно в работната среда на ClickUp.

Използвайте този инструмент, за да конфигурирате работното време, да блокирате време, за да повишите производителността, или да настроите няколко календара за различни екипи или роли. Това видео ви показва как!

Можете също да каните гости (дори ако те не са част от вашето работно пространство) и да задавате персонализирани правила за повторение.

ClickUp Calendar свързва графика ви с реалната ви работа. Този софтуер за планиране на задачи може да прикачва документи, задачи, подзадачи и дори бележки директно към събитията.

💡 Професионален съвет: Използвайте Calendar Glance, за да видите предстоящите събития от всяка точка на работното си пространство! Достъп до Calendar Glance, като минете с курсора върху иконата на календара или името на събитието в лентата с инструменти на ClickUp.

Когато трябва да се присъедините към насрочена среща, можете да го направите директно от ClickUp – без да се налага да превключвате между приложения или да преминавате от един раздел в друг.

Ако ClickUp Calendar ви помага да планирате по-умно, ClickUp Meetings прави още една крачка напред, като превръща вашите срещи в действие.

Документирайте всичките си срещи и ги споделяйте с екипа си, използвайки ClickUp Meetings.

Този софтуер за управление на срещи автоматично генерира дневен ред, проследява теми за обсъждане, разпределя задачи в реално време и свързва всичко директно със задачи или документи.

Освен това, ако сте пропуснали среща, можете да зададете въпроси на ClickUp Brain като „Какво решихме относно графика за стартиране?“ и да получите незабавни отговори, без да се налага да претърсвате целия документ.

Докато ClickUp Calendar and Meetings поддържа графика ви организиран, ClickUp Calendar View действа като напълно интерактивно решение за управление на задачи.

Приложението предлага персонализирани времеви рамки, включително изглед за ден, четири дни, седмица и месец, и е идеално за получаване на цялостен поглед върху предстоящите срокове, променящите се графици и приоритизиране на задачите, които трябва да бъдат изпълнени (без да напускате работното си място).

Управлявайте задачите и следете крайните срокове с помощта на ClickUp Calendar View.

💡 Професионален съвет: Един от най-добрите съвети за продуктивност е да използвате функцията „плъзгане и пускане” на ClickUp Calendar View, за да препланирате задачите без усилие. За още по-голяма концентрация, използвайте опциите за филтриране, за да се фокусирате върху задачите по статус, приоритет или отговорник.

Ако вече сте оптимизирали срещите и планирането си, използвайте шаблона за графика на служителите на ClickUp, за да получите ясен и организиран начин за разпределяне на смени, проследяване на наличността и предотвратяване на конфликти.

Те ви позволяват да организирате работата и да съобразите задачите с наличността на всеки член на екипа, като по този начин ви помагат да избегнете преумората и да подобрите комуникацията в екипа.

Вземете безплатен шаблон Управлявайте графиците на служителите, натоварването им и други с шаблона за график на работа на служителите на ClickUp.

Освен това можете дори да добавите персонализирани полета като почасови ставки, роли и мениджъри на смени, за да сте в крак с планирането на работната сила. А когато става въпрос за това как виждате графика си, вие сте този, който решава – превключвайте между седмичен график, капацитет на служителите или табло със статуси, за да получите точно информацията, от която се нуждаете.

⌛ Спестете време: Опитайте шаблона за календар на ClickUp, за да поддържате организация, като обедините задачите, събитията и крайните срокове на едно място.

Най-добрите функции на ClickUp

Използвайте ClickUp AI Notetaker , за да се присъединявате автоматично към срещите си, да транскрибирате разговори, да обобщавате решения и да подчертавате последващи действия.

Създайте персонализирани формуляри за планиране с помощта на ClickUp Forms , за да събирате информация за наличността или предпочитаните часове за срещи, като автоматично преобразувате отговорите в задачи за последващи действия.

Проследявайте реално изразходваното време за задачите с помощта на ClickUp Time Tracking или интеграции като Toggl и Harvest, които ви помагат да оцените доколко работата съответства на планираното.

Автоматизирайте повтарящи се административни задачи като напомняния, възлагане на задачи или проследяване на пренасрочени или променени срещи с ClickUp Automations

Създайте централизирана визия за всички предстоящи срещи, наличността на екипа и конфликтите в планирането с помощта на ClickUp Dashboards.

Сътрудничество по дневния ред на срещите или бележките директно в същата платформа с помощта на ClickUp Docs.

Интегрирайте календарите си в Google и Outlook с ClickUp Calendar, за да имате цялостен поглед върху всичките си задачи, срещи и ангажименти.

Ограничения на ClickUp

Въпреки че това е най-доброто приложение за планиране на срещи, броят на ключовите функции може да бъде прекалено голям за потребители, които го използват за първи път.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4500 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Ето едно ревю от G2:

Откакто преминахме на ClickUp, всичко е на едно място: задачи, графици, документи, табла, коментари, дори бележки от срещи. То е изключително адаптивно, но и достатъчно интуитивно, за да може всеки да го усвои бързо. Функции като автоматизации, AI асистент за писане и обновеният календар спестяват много време. А най-хубавото? То се адаптира към нас – независимо дали стартираме нова кампания или управляваме дългосрочни операции. ClickUp не само ни помага да бъдем организирани – той ни помага да работим по-умно. Няма повече умора от инструменти. Няма повече дублиране на работа. Само яснота, съгласуваност и изпълнение.

Откакто преминахме на ClickUp, всичко е на едно място: задачи, графици, документи, табла, коментари, дори бележки от срещи. То е изключително адаптивно, но достатъчно интуитивно, за да може всеки да го усвои бързо. Функции като автоматизации, AI асистент за писане и обновеният календар спестяват много време. А най-хубавото? То се адаптира към нас – независимо дали стартираме нова кампания или управляваме дългосрочни операции. ClickUp не само ни помага да бъдем организирани – той ни помага да работим по-умно. Няма повече умора от инструменти. Няма повече дублиране на работа. Само яснота, съгласуваност и изпълнение.

🌟Бонус: Talk to Text в ClickUp (чрез Brain MAX) улеснява създаването на ново събитие в календара, като използвате гласа си, вместо да пишете. Просто натиснете и задръжте клавиша за бърз достъп Talk to Text (например fn или вашия персонализиран клавиш), произнесете подробностите за събитието (например „Планирай среща с маркетинговия екип в понеделник в 10 часа“) и освободете клавиша.

Вашата реч се преобразува незабавно в текст с помощта на изкуствен интелект и се поставя в полето за създаване на събитие или в лентата за подсказки на Brain Assistant.

ClickUp AI интерпретира вашите гласови инструкции и може да създаде събитие в календара за вас, попълвайки заглавието, датата, часа, участниците и други подробности – всичко това без да използвате ръцете си.

чрез Calendly

Calendly е инструмент за планиране, който помага да управлявате наличността си и да намалите претрупването в календара. За по-голям контрол над това кой резервира време с вас, Calendly предлага скрити типове събития, които ви помагат да създавате линкове само за поканени, за да запазите определени индивидуални и групови срещи частни.

Когато координирате с няколко души, анкетите за срещи на Calendly улесняват намирането на подходящо време за всички – поканените гласуват за предпочитаните часове, а вие избирате окончателното време въз основа на наличността на групата.

Най-добрите функции на Calendly

Персонализирайте известията, като зададете напомняния, изберете срокове и изберете начини за доставка, като имейл или известия на работния плот.

Интегрирайте обработката на плащания, за да събирате такси от клиентите по време на процеса на планиране.

Координирайте срещите на екипа, като обедините наличността на членовете, позволявайки на поканените да резервират час, който е удобен за всички.

Записвайте бележки и обобщавайте срещите с Calendly Notetaker

Ограничения на Calendly

Понякога настройките на календара могат да се променят без ваше участие, което води до объркване.

Различните видове правила, свързани с планирането, могат да бъдат малко объркващи.

Цени на Calendly

Безплатни

Стандартен: 12 $/място/месец

Екипи: 20 $/място/месец

Enterprise: Започва от 15 000 долара/година

Оценки и рецензии за Calendly

G2: 4,7/5 (над 2200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (3900+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Calendly?

Ето едно ревю от G2:

Обичам възможността да свързвам няколко календара (Google, Outlook и др.) и автоматично да вграждам линкове към Zoom. Така всичко остава синхронизирано и без конфликти.

Обичам възможността да свързвам няколко календара (Google, Outlook и др.) и автоматично да вграждам линкове към Zoom. Така всичко остава синхронизирано и без конфликти.

📮ClickUp Insight: 37% от работниците изпращат бележки за последващи действия или протоколи от срещи, за да проследяват задачите, но 36% все още разчитат на други, фрагментирани методи. Без унифицирана система за записване на решения, ключовите идеи, от които се нуждаете, могат да се загубят в чатове, имейли или таблици. С ClickUp можете незабавно да превърнете разговорите в изпълними задачи във всичките си задачи, чатове и документи, като по този начин гарантирате, че нищо няма да бъде пропуснато.

3. Google Calendar (най-подходящ за лесно планиране в екосистемата на Google)

чрез Google Calendar

Google Calendar е инструмент за планиране, вграден в Google Workspace, за управление на срещи за няколко души.

С него можете да използвате функцията Focus Time (достъпна за подходящи работни или училищни акаунти), за да си осигурите време без разсейвания през деня, като заглушите известията и се маркирате като недостъпен. Event Color Coding ви позволява да избирате цветове за работни срещи, лични планове и споделени календари.

Тъй като това календарно приложение е безпроблемно интегрирано с Google Meet, всяка планирана среща автоматично получава и линк за видеоразговор. Освен това, AI асистентът Gemini на Google вече може да ви предложи идеални часове за срещи въз основа на информацията от календара и имейлите ви.

Най-добрите функции на Google Calendar

Настройте отговори „Извън офиса“, за да отказвате автоматично покани за срещи по време на почивката си.

Споделяйте цели календари с членовете на екипа с конкретни права за преглед или редактиране.

Създайте споделяеми, публични страници за резервации за графици за срещи

Проследявайте часовете за срещи с „Time Insights“, за да видите колко от графика ви е зает със срещи.

Управлявайте задачите и напомнянията си директно в календара си за по-ефективно управление на задачите.

Ограничения на Google Calendar

Някои казват, че управлението на задачите в Google Calendar няма разширени функции като зависимости между повтарящи се задачи или приоритизиране.

Разширените функции като събиране на плащания и автоматични напомняния изискват платен абонамент за Google Workspace.

Цени на Google Calendar

Безплатни за лична употреба с Google акаунт

Част от платените планове за Google Workspace

Оценки и рецензии за Google Calendar

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,8/5 (над 3700 отзива)

Какво казват реалните потребители за Google Calendar?

Ето едно ревю от Capterra:

Интеграцията е най-добрата част на Google Calendar. Наред с лекотата на използване, съвместимостта и постоянното актуализиране правят използването на програмата мечта.

Интеграцията е най-добрата част на Google Calendar. Наред с лекотата на употреба, съвместимостта и постоянното актуализиране правят използването на програмата мечта.

4. Doodle (най-подходящ за намиране на общо време за среща чрез анкети)

чрез Doodle

Doodle опростява планирането на групови срещи, като позволява на потребителите да предлагат време за среща и да анкетират участниците (поканените не е необходимо да влизат в системата). След като бъде избран час, Doodle го фиксира с автоматично потвърждение.

Можете също да добавите буферно време между срещите, за да предотвратите преумората, и да настроите автоматично часовите зони, още преди участниците да са гласували. За администраторите или изпълнителните асистенти опцията за резервиране от името на други хора прави планирането за някой друг също толкова безпроблемно.

Можете да го интегрирате с широка гама от календари (Google, Outlook, O365) и инструменти за видеоконферентна връзка (Zoom, Microsoft Teams).

Най-добрите функции на Doodle

Проследявайте планирането с табло, което централизира предстоящите срещи, отговорите на анкети и чакащите покани.

Създавайте групови анкети, за да намерите оптималното време за среща за няколко участници.

Добавете персонализирани въпроси в резервациите, за да съберете важна информация за клиента преди срещата.

Опростете планирането с брандирана страница за резервации, която позволява на хората да виждат свободното ви време и да правят резервации незабавно.

Ограничения на Doodle

Безплатната версия е много ограничена; основни функции като изпращане на напомняния или задаване на крайни срокове за анкети изискват платен план.

Интерфейсът може да бъде тромав при настройването на множество събития или срещи 1:1.

Някои потребители съобщават, че известията не се показват надеждно, когато анкетата или проучването е завършено.

Цени на Doodle

Безплатни

Про: 14,95 $/потребител/месец

Екип: 19,95 $/потребител/месец, плаща се годишно

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Doodle

G2: 4. 4/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1800 отзива)

Какво казват реалните потребители за Doodle?

Ето едно ревю от G2:

Doodle значително улесни „анкетирането“ за най-подходящите дати и часове за срещи. Това ни спести много време и стрес при търсенето на най-подходящите часове за срещи на по-големи групи от хора с различни графици.

Doodle значително улесни „проучването“ на най-подходящите дати и часове за срещи. Това ни спести много време и стрес при търсенето на най-подходящите часове за срещи на по-големи групи от хора с различни графици.

5. Календар на Microsoft Outlook (най-подходящ за планиране на срещи в различни часови зони в рамките на екосистемите на Microsoft)

чрез Microsoft

Календарът на Microsoft Outlook опростява координацията в екипа, като ви позволява да виждате няколко часови зони едновременно. Това е особено полезно при планиране на срещи в различни региони.

Интегрира се с екосистемата на Microsoft 365, включително календарите на Outlook и Microsoft Teams за виртуални срещи. Можете да прикачвате файлове директно от OneDrive и да стартирате срещи в Teams, без да напускате календара.

Outlook също използва интелигентно филтриране , за да намали претрупването с известия, което улеснява откриването на приоритетни покани без излишни смущения.

Най-добрите функции на календара на Microsoft Outlook

Преглеждайте няколко календара едновременно, като ги наслагвате, за да откривате лесно конфликти в планирането.

Намерете най-подходящото време за среща, като анализирате наличността на всички с помощта на „Scheduling Assistant“ (Асистент за планиране).

Превърнете разговора по имейл в събитие в календара, като използвате функцията „Отговор с среща”.

Споделяйте имейли и прикачените към тях файлове от Outlook директно в чат или канал в Teams, за да планирате последващи действия.

Ограничения на календара на Microsoft Outlook

Някои потребители споделят, че търсенето може да забави, когато пощенските кутии са пълни с автоматични имейли, което забавя бързото търсене.

Най-ефективно е, когато се използва в платената среда на Microsoft 365; безплатната, самостоятелна версия е ограничена.

Цени на календара на Microsoft Outlook

Безплатен акаунт за лична употреба (интегриран в Microsoft Outlook)

Част от платените планове за Microsoft 365

Оценки и рецензии за календара на Microsoft Outlook

G2: 4,5/5 (над 3200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2100 отзива)

6. Acuity Scheduling (Най-подходящ за фирми, предлагащи услуги, с комплексни нужди от резервации)

чрез Acuity Scheduling

Acuity Scheduling, сега част от Squarespace, предлага стабилна платформа, предназначена да опрости начина, по който фирмите управляват своите срещи и взаимодействат с клиентите.

Тя позволява на вашите клиенти да виждат наличността в реално време и да резервират сесии директно чрез персонализиран онлайн портал. В допълнение към наличността по тип среща, можете да контролирате колко предварително клиентите могат да резервират или колко късно могат да отменят/пренасрочат.

Платформата поддържа и автоматични напомняния по имейл и SMS, формуляри за регистрация на клиенти и интегрирана обработка на плащания чрез Stripe, Square или PayPal за безпроблемно потребителско изживяване.

Най-добрите функции на Acuity Scheduling

Синхронизирайте наличността в няколко календара (Google, Outlook, iCloud, Exchange, Office 365), за да избегнете двойни резервации.

Предлагайте неограничени услуги и срещи чрез персонализирана страница за резервации с вашата марка.

Създайте персонализирани формуляри за попълване, за да съберете необходимата информация за клиента преди срещите.

Управлявайте няколко служители и местоположения, всеки с различна наличност и часови зони.

Ограничения на Acuity Scheduling

Не предлага безплатен план, въпреки че предоставя 7-дневен безплатен пробен период.

Някои потребители споменават, че потребителският интерфейс, макар и функционален, понякога може да изглежда по-малко интуитивен или леко остарял в сравнение с конкурентите на Acuity Scheduling.

Цени на Acuity Scheduling

Безплатен пробен период

Стартово ниво: 20 $/месец

Стандартен: 34 $/месец

Премиум: 61 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Acuity Scheduling

G2: 4. 7/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4. 8/5 (5700+ отзива)

💡Професионален съвет: Настройте AI агенти в ClickUp, за да създавате, актуализирате или получавате напомняния за събития в календара и задачи въз основа на тригери (като крайни срокове, нови задачи или промени в графика ви). Това намалява ръчния труд. Агентите могат също да отговарят на въпроси, свързани с планирането, в чат канали (например „Какви срещи имам днес?“), да публикуват актуализации или дори да предприемат действия – като препланиране на събития или уведомяване на членовете на екипа – въз основа на вашите инструкции.

7. HubSpot Meetings (най-подходящ за интегриране на планирането в CRM работния процес)

чрез HubSpot

HubSpot Meetings позволява на екипите по продажбите да генерират линкове за срещи за различни сценарии, като индивидуални срещи, групови сесии или събития по кръговата система.

Вграденият персонален календар на този онлайн инструмент за срещи ви позволява да поставите формуляр за резервация директно на вашия уебсайт, което дава възможност на клиентите да планират срещи, без да се налага да напускат сайта.

Освен това, автоматичните резултати от срещите гарантират, че последващите действия се извършват без усилие, като се регистрират резултатите от срещите и се задействат работни потоци, което намалява ръчното въвеждане на данни и поддържа синхронизирани екипите по продажбите и поддръжката.

Най-добрите функции на HubSpot Meetings

Персонализирайте страниците за планиране с конкретни времеви интервали, буферни времена и различни продължителности на срещите.

Автоматично се настройва според разликите в часовите зони, като показва наличните часове за срещи в местната часова зона на контакта.

Автоматизирайте процеса на продажбите, като регистрирате срещите в HubSpot CRM, задействате последващи задачи и актуализирате етапите на сделката без ръчно въвеждане на данни.

Ограничения на HubSpot Meetings

Това приложение за планиране на срещи предлага по-малко опции за дизайна на страницата за резервации и няма широки възможности за персонализиране.

Инструментът е част от голяма и сложна CRM екосистема, която може да бъде прекалено сложна за потребители, които се нуждаят само от прост планировчик.

Цени на HubSpot Meetings

Безплатен план

Sales Hub Starter: 20 долара на потребител/месец

Sales Hub Professional: 100 долара на потребител/месец

Sales Hub Enterprise: 150 долара на потребител/месец

🔖 Забележка: HubSpot Meetings е част от HubSpot Sales Hub и цената му е обвързана с този продукт.

Оценки и рецензии за HubSpot Meetings

G2: 4. 4/5 (12200+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 400 отзива)

8. Bookafy (Най-доброто за автоматизиране на резервации, плащания и напомняния)

чрез Bookafy

Bookafy прави планирането лесно и ефективно, независимо дали управлявате малък екип или голям бизнес.

С маршрутизиране на базата на умения и по принципа „всеки с всеки“, срещите се разпределят към подходящия член на екипа въз основа на неговата експертиза или се разпределят равномерно, за да се поддържа баланс в натоварването.

Можете също да зададете ограничения за срещите, така че никой да не бъде претоварен или пренатоварен. Освен това можете да зададете срокове преди бизнес срещите, като дадете на екипа си достатъчно време да се подготви и да избегнете бързането в последния момент.

Най-добрите функции на Bookafy

Задайте до две автоматични напомняния преди среща и поискайте отзиви след сесията, за да подобрите ангажираността на клиентите.

Интегрирайте Bookafy с вашите системи, използвайки API и уебхукове, за да автоматизирате работните процеси.

Синхронизирайте двупосочно с календарите на Google, Outlook, Exchange и iCloud.

Вградете уиджет за резервации директно в всеки уебсайт като iframe или изскачащ прозорец.

Добавете персонализирани елементи като лога, цветове, шаблони за имейли и домейн (персонализиран URL адрес), за да придадете личен характер.

Ограничения на Bookafy

За разлика от AI календарните приложения , които спестяват време, Bookafy не оптимизира автоматично планирането въз основа на навиците на потребителя или натоварването. Това означава, че трябва да разчитате изцяло на ръчно одобрение за избора на времеви интервал.

Цени на Bookafy

Безплатен план

Професионален план: 9 долара на потребител/месец

План Pro+: 13 долара на потребител/месец

Оценки и рецензии за Bookafy

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,7/5 (над 130 отзива)

Какво казват реалните потребители за Bookafy?

Ето едно ревю от Capterra:

Използвам Bookafy от една година и съм много доволен. Bookafy е достъпен, лесен за използване и постоянно подобрява софтуера си.

Използвам Bookafy от една година и съм много доволен. Bookafy е достъпен, лесен за използване и постоянно подобрява софтуера си.

9. Setmore (Най-доброто решение за онлайн резервации от клиенти)

чрез Setmore

Setmore ви дава контрол над вашата наличност с опции за публични и частни резервации – позволете на всеки да резервира свободно или одобрявайте срещите ръчно.

За екипите, влизането на служителите с достъп въз основа на роля гарантира, че всеки управлява собствения си график, без да се намесва в настройките на цялата компания.

Освен това, можете да позволите на клиентите да планират събития директно от Instagram, Facebook или вашия уебсайт, за да могат да запазят час без усложнения. А с Shoutout Pages, които автоматично показват отзивите на клиентите, новите клиенти получават незабавно социално доказателство точно преди процеса на резервация.

Най-добрите функции на Setmore

Персонализирайте SMS напомнянията с имената на клиентите, подробностите за срещите и персонализирани съобщения, за да поддържате резервациите в ред.

Управлявайте графиците на персонала и цифровия списък с клиенти (rolodex) от един контролен панел.

Анализирайте трафика на резервациите, като свържете Google Analytics с вашата страница за планиране и проследявате поведението на посетителите.

Насочете клиентите след резервацията с URL за обратно обаждане, като ги пренасочите към страница с благодарност, формуляр за обратна връзка или друг персонализиран линк за по-нататъшно взаимодействие.

Приемайте онлайн плащания за услуги

Ограничения на Setmore

Този инструмент за резервиране на срещи не позволява настройване на конкретни услуги за конкретни дни или часове.

Някои потребители казват, че няма опция за получаване на частично плащане предварително.

Цени на Setmore

Безплатни

Про: 12 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за Setmore

G2 : 4,5/5 (над 260 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 900 отзива)

Какво казват реалните потребители за Setmore?

Ето едно ревю от G2:

Setmore е отлична платформа за планиране на срещи, която използваме за запазване на часове при психолог. Тя е интуитивна, лесна за използване, безплатна и с отлична техническа поддръжка – бърза и ефективна.

Setmore е отлична платформа за планиране на срещи, която използваме за запазване на часове при психолог. Тя е интуитивна, лесна за използване, безплатна и с отлична техническа поддръжка – бърза и ефективна.

10. Zoho Bookings (Най-доброто решение за сигурни видеоконференции с вградена функция за планиране)

чрез Zoho Bookings

С портала за самообслужване на Zoho Bookings клиентите могат самостоятелно да резервират, пренасрочват или отменят срещи.

За фирми, които предлагат различни услуги или работят на различни места, могат да се създадат отделни страници за резервации за всеки член на персонала, услуга или обект, за да се поддържа организирано планирането.

Платформата включва и резервиране на ресурси, което централизира управлението на помещенията и оборудването, за да се предотврати двойното резервиране. В бекенда персонализираните работни процеси и автоматизацията се грижат за напомнянията, актуализациите на CRM и фактурирането, което намалява необходимостта от ръчно проследяване.

Най-добрите функции на Zoho Bookings

Задайте конкретна наличност за различни видове срещи, включително специални часове или блокиране на неналичност.

Персонализирайте страниците за резервации с бяло етикетиране и използвайте персонализиран домейн.

Интегрирайте се безпроблемно с пакета Zoho One, включително Zoho CRM и Zoho Meetings.

Позволете на няколко клиента да резервират една и съща сесия, като зададете общ брой на наличните места.

Събирайте ключови данни от клиентите в момента на резервацията с помощта на персонализирани полета, за да разполагате с цялата необходима информация преди срещата.

Ограничения на Zoho Bookings

Интерфейсът на Zoho може да изглежда претрупан и по-малко интуитивен от този на конкурентите.

Цени на Zoho Bookings

Безплатен план

Основен план: 6 долара на потребител/месец

Премиум план: 9 долара на потребител/месец

Оценки и отзиви за Zoho Bookings

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,5/5 (над 40 отзива)

Управлявайте времето и задачите си с ClickUp

Намирането на подходящия инструмент за планиране може да определи вашата продуктивност. Макар When2Meet да е чудесен за бързо проучване на наличността на участниците, вие се нуждаете от идеално решение за оптимизиране на онлайн срещите, управление на задачите и поддържане на организация.

ClickUp се откроява като най-добрата алтернатива, предлагаща разширени функции, като вграден календар, планиране с изкуствен интелект, безпроблемно управление на срещи и надеждно проследяване на задачи, всичко това под един покрив.

С вашите срещи, бележки, задачи, разговори в екипа и данни, събрани в едно конвергентно AI работно пространство, ClickUp намалява разпръскването на работата и оптимизира работния ви ден.

Готови ли сте да опростите планирането си и да повишите производителността си?

Регистрирайте се безплатно в ClickUp.