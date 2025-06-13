Безплатни шаблони за календар Figma за стилно и организирано планиране

Имате ли затруднения с оптимизирането на задачите и графиците? Или ви е трудно да организирате ръчно списъците си със задачи? Ако отговорът е „да“, имате нужда от структуриран макет. 🗓️

🔍 Знаете ли, че... Според проучвания само 18% от служителите разполагат с ефективни инструменти за управление на времето, а останалите 82% завършват дейностите си, като използват списък или пощенската си кутия.

Шаблонът за календар на Figma е чудесно решение за опростяване на задачите и отлично планиране на проекти. Няма пропуснати срокове, няма лошо разпределение на работата, а само ефективно и организирано планиране.

В този блог ще научите за 10 персонализирани календара Figma, как да изберете подходящия, да разберете техните ограничения и да откриете подходящи алтернативи за повишаване на ефективността.

Време е да спрете да гледате тези скучни празни календари!

Какво прави един добър шаблон за календар в Figma?

Дизайните на календарите са достъпни в Microsoft Word, Google Sheets, Excel и дори в едностраничен PDF формат – идеални за организиране на работата, дома, учебната година или бизнес плановете ви.

Освен това, ако се интересувате от дизайн, Figma, един от най-разпространените инструменти за уеб дизайн, предлага множество елегантни безплатни шаблони, които само чакат да бъдат изтеглени! Но преди да ги изберете, разгледайте задължителните параметри за „добър“ шаблон за календар в Figma:

Увлекателен, лесен за навигация интерфейс: Трябва да е лесен за навигация, като същевременно предлага различни опции за добавяне на събития, задачи, напомняния и др.

Функционалност за съвместна работа: Доброто оформление трябва да позволява на членовете на екипа да имат достъп и да допринасят за споделените календари и груповото планиране за правилна синхронизация.

Настройваеми за различни изисквания: Трябва да позволява опции за персонализиране по отношение на изгледи, статуси и др. Трябва също да поддържа цветово кодиране за категоризиране на задачите.

Синхронизация на данни между устройства: Уверете се, че шаблонът синхронизира данните между устройствата, особено мобилните телефони, за незабавен достъп.

Включва интеграции с Figma от трети страни: Изберете шаблон, който се свързва безпроблемно с тези приложения, за да избегнете пропуснати срокове или срещи.

AI възможности: Един добър календар трябва да притежава функционалност за AI-базирани предложения, автоматизация на сложни рутинни задачи и AI-базирани отчети и анализи за вземане на решения, основани на данни.

Шаблони за календар Figma

Ето нашият изчерпателен списък с 10 невероятни безплатни шаблона за календар от Figma, които опростяват работните ви рутини, се грижат за публикациите ви в социалните медии, управляват ефективно задачите ви и много други.

1. Шаблон за календарно планиране Figma

чрез Figma

Шаблонът за календар на Figma е една от най-основните и лесни за начинаещи платформи за организиране на графиците ви у дома и на работа. Той предлага седмични и месечни календарни изгледи, така че можете да персонализирате плана си според нуждите си.

Няма повече ръчно написани списъци, сложни Google Sheets, тромави Microsoft Word документи или Microsoft Excel таблици за поддържане на ежедневните рутинни задачи! Опитайте просто, но ефективно управление на времето.

Защо ще го харесате

Следете срещите, събитията, сутрешните йога сесии, времето, прекарано с семейството, и т.н.

Споделете работното си време и наличността си с колегите си.

Направете копие, променете и отпечатайте лесно от всяко устройство, което желаете.

Представете на новите служители обичайните модели на срещите на вашия екип.

📌 Идеален за: Всеки, който се нуждае от безпроблемно управление на времето и планиране на задачите както у дома, така и на работа.

2. Шаблон за списък със задачи на Figma Calendar

чрез Figma

Списъците със задачи са от решаващо значение при организирането на рутинни задачи. Интерактивният шаблон за списък със задачи на Figma Calendar ви позволява да съставите перфектния списък със задачи и след това да решите кой какво ще прави, като по този начин спомагате за повишаване на производителността.

Независимо дали го наричате маршрут, програма, списък за планиране или списък за проверка, той ви позволява да преминете от задачите към резултатите по един подреден и лек начин.

Защо ще го харесате

Използвайте функцията „плъзгане и пускане“, за да подредите всички задачи в списъка си според тяхната важност.

Разделете големите и сложни задачи на по-малки части, като очертаете стъпките за всяка подзадача.

Делегирайте задачи на членовете на екипа и ги отпечатайте, за да са достъпни отвсякъде.

Насладете се на визуално привлекателно планиране на задачите чрез готови форми и изображения.

📌 Идеален за: Всеки, който иска да организира работното си време, срокове и т.н. във визуално привлекателен формат.

3. Шаблон за планиране на социални медии Figma

чрез Figma

Търсите ли планиращ инструмент за социални медии? Независимо дали искате да създадете стратегия, да определите платформите, на които да публикувате, да обмислите теми за съдържание, да подредите публикациите си и др., този инструмент може да ви помогне!

Шаблонът Figma Social Media Planner е идеален месечен календар за следене на постоянно променящите се тенденции в социалните мрежи и поддържане на последователност в съдържанието ви. Той поддържа вашето онлайн присъствие на различни платформи.

Защо ще го обикнете

Разработвайте стратегии за съдържание, специфични за платформи като Instagram, Facebook, X и други.

Реализирайте привлекателни идеи за публикации за специални поводи, събития, промоционални оферти и др.

Използвайте обратна връзка в документа, групови анкети, значки, бележки за отстъпки и др.

Кажете сбогом на въпросите „Какво да публикуваме днес?“ като планирате предварително.

📌 Идеален за: Разработване на цялостна стратегия за социални медии, включително планиране на съдържанието, избор на творческите елементи, които да се използват, и планиране на публикациите според платформата.

4. Шаблон за годишен календар Figma

чрез Figma

С този шаблон за годишен календар на Figma получавате пълна видимост на основните задачи, които трябва да изпълните през следващите 365 дни.

Този персонализируем годишен календар прави планирането по-лесно от всякога. Визуалната му привлекателност улеснява планирането на дните, седмиците и месеците напред с кристална точност.

Защо ще го харесате

Визуализирайте важните си дати, работни ангажименти като крайни срокове и месечни цели.

Приоритизирайте задачите според тяхната важност.

Синхронизирайте графиците на смени, за да сте сигурни, че всички са на една и съща страница.

Използвайте вградените инструменти като Timeline и Org Chart, за да създадете основен план за предстоящата година.

📌 Идеален за: Всеки, който иска да организира предварително годишните си планове, да планира ваканциите си и да изготви годишни инвестиционни планове.

📮ClickUp Insight: 37% от работниците изпращат бележки за последващи действия или протоколи от срещи, за да проследяват задачите, но 36% все още разчитат на други, фрагментирани методи. Без унифицирана система за записване на решения, ключовите идеи, от които се нуждаете, могат да се загубят в чатове, имейли, документи или таблици. С ClickUp можете незабавно да превърнете разговорите в изпълними задачи във всичките си задачи, чатове и документи, като по този начин гарантирате, че нищо няма да бъде пропуснато.

5. Шаблон за седмичен график на Figma

чрез Figma

Независимо дали работите от дома или се занимавате с няколко проекта едновременно, ще ви е необходим ясен и прегледен календар, за да управлявате ежедневието си. Шаблонът за седмичен график на Figma е полезен при планирането на задачите ви за седмицата.

Защо ще го харесате

Задайте напомняния за сутрешни йога сесии и навременни хранения.

Организирайте работни срещи, за да сте сигурни, че няма да пропуснете нищо.

Заделете конкретни часове, за да прекарате качествено време със семейството си.

Използвайте различни цветове, за да категоризирате дейностите.

📌 Идеален за: Всеки, който се нуждае от решения за управление на календари, за да опрости натоварените си графици.

💡 Професионален съвет: Използвайте седмичния календар, за да видите задачите в седмичен формат. Ако искате да зададете различни графици за делничните дни и почивните дни, отворете и ги променете в дневен изглед.

6. Шаблон за редакционен календар на Figma

чрез Figma

Шаблонът за редакционен календар на Figma е идеален за наблюдение на целия процес на създаване на съдържание. Той предлага методичен поток от идеята до писането, редактирането, медийното планиране и публикуването.

Ако ръководите екип за съдържание, този инструмент е от съществено значение за поддържането на съдържанието, маркетинговите кампании и рекламите в правилната посока. Той помага да съгласувате съдържанието си с маркетинговите цели, целите на компанията и сезонните тенденции.

Защо ще го харесате

Съставете изчерпателен списък с съдържанието, което възнамерявате да създадете.

Разпределяйте задачи на членовете на екипа на всеки етап от процеса.

Имайте видимост върху разработването и мониторинга на всеки елемент от съдържанието чрез Kanban табла.

Включете елементи като целеви ключови думи, целевата аудитория за съдържанието и др.

📌 Идеален за: Всеки, който иска да организира и съгласува екипа си с солиден план за управление на съдържанието.

7. Шаблон за календар за управление на отпуските на Figma

чрез Figma

Имате ли голям екип и се затруднявате да управлявате отпуските и почивките на служителите? Вече не! Този шаблон за календар за управление на отпуските на Figma опростява нещата.

Той разполага с организирано табло, което ви позволява да се уверите, че целият екип знае кой отсъства от офиса в кои дни от седмицата и колко ресурси са налични в даден ден.

Защо ще го харесате

Организирайте и имайте достъп до отпуските и ваканциите на служителите

Следете официалните празници (национални и регионални)

Одобрявайте или отхвърляйте заявки за отпуск без усилие

Планирайте работата с наличните ресурси

📌 Идеален за: Мениджъри, които се нуждаят от яснота относно платените отпуски на служителите, за да планират графиците на дежурствата и да спазват важни срокове с останалата работна сила.

🧠 Интересен факт: Според пазарен доклад на Facts and Factors, глобалният пазар на софтуер за управление на отпуските ще нарасне с 9,3% от 2020 до 2026 г., достигайки зашеметяващите 0,95 милиарда долара!

8. Шаблон за календар с съдържание на Figma

чрез Figma

За да сте сигурни, че гласът на вашата марка се вижда и чува, трябва постоянно да предоставяте на хората интересно, информативно и промоционално съдържание. Този шаблон за календар на съдържанието на Figma ви помага да усъвършенствате планирането и публикуването на съдържание.

Запознайте се с изчистен, красив и напълно персонализируем месечен календар, създаден с автоматично оформление за лесно коригиране на една страница.

Защо ще го харесате

Знайте какво (реел/видео/статичен пост/карусел) и кога да публикувате (включително дата и час)

Бъдете ясни относно платформата, на която да публикувате конкретно съдържание (Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube).

Имайте под ръка надписите и призивите за действие (CTA)

📌 Идеален за: Мениджъри на социални медии, които искат да планират предварително своите цели за съдържание в организиран формат.

🔍 Знаете ли, че... Правилото 50-30-20 препоръчва да публикувате 50% ангажиращо, 30% подбрано и 20% промоционално съдържание, за да поддържате интереса на целевата си аудитория, като същевременно промотирате ефективно марката си, без да претоварвате последователите си с рекламни съобщения.

9. Шаблон за графика на екипа на Figma

чрез Figma

Като мениджър, вие ще искате да сте в течение с работата, възложена на различните служители, и колко от нея могат да изпълнят в дадения срок. За това ви е необходим шаблона за графика на екипа на Figma.

Той ви позволява да следите наличността на членовете на различни екипи, като маркетинг, дизайн, продажби и др., и съответно да планирате задачите. Показва също кой работи от офиса и кой работи дистанционно.

Защо ще го харесате

Опростете работните графици на вашите служители

Следете общото работно време на екипа за месеца.

Проследявайте работното време на всеки служител

📌 Идеален за: Мениджъри и ръководители на екипи, които следят и организират натоварването на няколко мултифункционални екипа, работещи заедно.

10. Шаблон за маркетингова пътна карта на Figma

чрез Figma

Маркетингът включва няколко аспекта, които трябва да управлявате. Планирането и изпълнението на необходимите маркетингови задачи е трудно без ясен формат на маркетингов календар. Тук на помощ идва шаблона Figma Marketing Roadmap Template.

Няма повече объркване относно статуса на задачите! Маркетинговото планиране става по-лесно с визуален запис на дейностите, които сте извършили, извършвате или планирате да извършите.

Защо ще го обикнете

Проследявайте и наблюдавайте стратегиите за съдържание, SEO и платените реклами.

Управлявайте партньорствата с влиятелни лица

Разработвайте маркетингови канали, изграждайте и поддържайте жизнени цикли на клиентите, за да увеличите процента на конверсия.

Анализирайте резултатите въз основа на данни, за да вземете разумни решения.

📌 Идеален за: Маркетинг мениджъри, които искат да улеснят промотирането на продукти, като използват визуален интерфейс.

Ограничения при използването на шаблони за календар на Figma

Видяхте как Figma може да подобри управлението на времето в среда за съвместна работа. Въпреки това, тя има и своите недостатъци. В тази секция ще ги разгледаме:

Функционалност, зависима от интернет: Figma е облачно базирано средство, което винаги изисква стабилна интернет връзка. Това затруднява работата на членовете на екипа, които не разполагат с подходяща интернет връзка.

Скъпо: Ако управлявате бизнес, в който участват много сътрудници, Figma може да ви се стори скъпа в сравнение с цените на конкурентите.

Нарушения в оформлението: Форматът може да бъде нарушен дори от малки промени, като промяна на размера или добавяне на нови елементи. Това изисква допълнителна работа по дизайна.

Сложни интерактивни функции: Сложните интерактивни функции (като състояния при навеждане с мишката или опции за няколко дати) са трудни за начинаещите.

Поради тези ограничения работата става трудна. Затова сме съставили списък с някои алтернативи на Figma.

Полезни алтернативни шаблони за календар на Figma

ClickUp предлага няколко интерактивни безплатни шаблони за календар с множество приложения.

Нека разгледаме 14 изключително полезни безплатни шаблона, които можете да модифицирате, изтеглите и отпечатате, за да намалите хаоса и да подходите по-организирано към управлението на времето.

1. Шаблон за календарно планиране ClickUp

Получете безплатен шаблон Бъдете в крак със задачите и крайните срокове – всичко на едно място с шаблона за календар на ClickUp.

С шаблона за календар на ClickUp вие и вашият екип можете да бъдете организирани и да изпреварвате събитията. Обобщената визия ви дава бърз поглед върху предстоящите задачи и дейности.

С този шаблон можете да разделите големи проекти на управляеми стъпки, лесно да се справяте със събития, срокове и задачи и да коригирате рутината си.

Защо ще го харесате

Организирайте задачите в различни статуси: Блокирани, Отменени, Изпълнени, В процес, В очакване, за да следите напредъка.

Организирайте месеца си предварително с месечен план

Изтеглете и отпечатайте календара, за да го поставите на работното си бюро, хладилника и др.

Визуализирайте данни въз основа на важни събития, референции, места, действителни разходи и оценки.

📌 Идеален за: Всеки, който дава приоритет на организираните работни процеси, управлението на ресурсите и гъвкавите корекции в плановете.

2. Шаблон за списък със задачи в календара на ClickUp

Получете безплатен шаблон Разделете големите задачи и събития, за да поддържате организация с шаблона за списък със задачи на календара на ClickUp.

Шаблонът за списък със задачи на ClickUp Calendar ви помага да завършите задачите и да постигнете целите си по организиран начин. Той също така опростява планирането на работата за членовете на екипа и ви позволява да следите напредъка по рационализиран начин.

Оформлението ви предоставя едностраничен изглед на всички ваши задачи, така че можете бързо и лесно да планирате дейностите си.

Защо ще го обикнете

Следете предстоящите срещи и задачите, които трябва да бъдат изпълнени преди срещата.

Сортирайте задачите по категории за по-лесен достъп и разбиране.

Отворете пет различни изгледа, като „Заявка за среща“, „По роля“, „По категория“, „Графици“ и „Ръководство за начало“, за лесен достъп до информацията.

Получете по-добро проследяване на времето чрез предупреждения за зависимости и етикети.

📌 Идеален за: Лица, които искат да оптимизират ежедневните си рутинни дейности

💡 Полезен съвет: Изкушаващо е да обвинявате липсата на напредък за това, че не сте изпълнили целта си да завършите 15 задачи. Но истинският проблем е, че не се концентрирате върху най-важното за днес. Започнете, като определите три до пет най-важни неща за деня. Не можете да си позволите да пропуснете тези задачи, дори ако трябва да откажете всичко останало. Дайте им приоритет и ще видите как производителността ви ще се повиши!

3. Шаблон за модерен календар за социални медии на ClickUp

Получете безплатен шаблон Управлявайте без усилие профилите си в социалните медии с шаблона за модерен календар за социални медии на ClickUp.

Предполагаме, че управлявате няколко акаунта в различни индустрии. В такъв случай се нуждаете от шаблона за модерен календар за социални медии на ClickUp, за да поддържате организация, да контролирате съдържанието си и да изпреварвате конкуренцията в социалните медии.

Този шаблон ви помага лесно да планирате и управлявате вашите маркетингови кампании в социалните медии, като следите всичките си дейности в социалните медии. Той също така подобрява проследяването с AI, коментари и мониторинг на времето.

Защо ще го харесате

Планирайте и следете процеса на създаване на съдържание, за да гарантирате последователност във всички платформи.

Категоризирайте и добавяйте атрибути, за да управлявате задачите си, като тема, дата на публикуване, канал, краен резултат и хаштагове.

Получете информация за предстоящи кампании и събития

📌 Идеален за: Мениджъри на социални медии, които се нуждаят от последователна организация на съдържанието в различните платформи, наблюдение на ефективността в реално време и използване на визуализация на данни за оценка на ефективността.

4. Шаблон за годишен календар на ClickUp

Получете безплатен шаблон Използвайте шаблона за годишен календар на ClickUp, за да планирате по-умно и да постигнете целите си с лекота.

Шаблонът за годишен календар на ClickUp ви дава ясна и фокусирана представа за важните събития, които трябва да постигнете през предстоящата година. Той ви помага да организирате, планирате и следите задачите и дейностите през цялата година.

Вече няма да пропускате важни задачи, събития, срещи или срокове! С този шаблон можете да планирате и организирате всичките си задачи безпроблемно.

Защо ще го харесате

Планирайте месечните цели , задачи и дейности и определете приоритетите, за да се съсредоточите първо върху най-важните от тях.

Получете цялостен поглед върху годината с пълен преглед на всички задачи и дейности.

Създавайте задачи с пет персонализирани статуса, като „Завършено“, „Забавено“, „В процес“, „В график“ и „За започване“, за да следите напредъка им.

📌 Идеален за: Получаване на ясна представа за предстоящата година за по-добро планиране и изпълнение на задачите

Ето какво каза Виктория Бериман, мениджър маркетинг операции в Seequent, за използването на ClickUp :

ClickUp ни помогна да централизираме ресурсите, комуникацията и управлението на проектите си, което ни направи два пъти, ако не и три пъти, по-ефективни.

ClickUp ни помогна да централизираме ресурсите, комуникацията и управлението на проектите си, което ни направи два пъти, ако не и три пъти, по-ефективни.

5. Шаблон за седмичен календар на ClickUp

Получете безплатен шаблон Използвайте шаблона за седмичен календар на ClickUp, за да планирате и визуализирате цялата си седмица на едно място.

Шаблонът за седмичен календар на ClickUp предоставя обзор на седмицата и личните ви събития, което ви позволява да планирате по-добре седмицата си и да бъдете организирани. Този шаблон, подходящ за начинаещи, е чудесен за идентифициране и коригиране на конфликти или припокривания.

Защо ще го обикнете

Следете завършените задачи, за да се съсредоточите върху оставащите задачи за седмицата.

Запишете всички редовни събития и ангажименти, като срещи, занятия и назначения, за да имате незабавен достъп до тях.

Използвайте три различни персонализирани атрибута, като „Чувствам се добре“, „Тип задача“ и „Важни бележки“, за да категоризирате и добавяте кратки бележки към задачите.

📌 Идеален за: Управление на задачи и срокове, планиране и визуализиране на цялата седмица и организиране на дейности с промени в реално време за повишаване на производителността.

6. Шаблон за календар за публикуване в ClickUp

Получете безплатен шаблон Използвайте шаблона за календар за публикуване на ClickUp, за да спестите време и да бъдете в крак с вашата стратегия за съдържание.

Шаблонът за календар за публикуване на ClickUp е ефективен начин да планирате и управлявате публикациите си на едно място. Той ви помага да организирате, контролирате и оптимизирате месечния календар на вашата марка, социалните медии и рутинните публикации в блога.

Независимо дали управлявате блог на малък бизнес или екип от маркетинг специалисти в социалните медии, този шаблон ви предоставя инструментите, необходими за да бъдете организирани и да завършите всичко навреме.

Защо ще го харесате

Създавайте последователно съдържание, което отговаря на изискванията на марката.

Оптимизирайте процеса на създаване, редактиране и одобряване на публикации.

Настройте бъдещи публикации и избегнете грешки в планирането и пропуснати срокове.

📌Идеален за: Мениджъри на социални медии, които сътрудничат с членовете на екипа по отношение на планирането и публикуването на съдържание.

7. Шаблон за редакционен календар на ClickUp

Получете безплатен шаблон Бъдете в крак с редакционните си задачи с този списък с редакционен календар на ClickUp.

Този подходящ за начинаещи шаблон за редакционен календар на ClickUp е идеален за наблюдение на задачи, които изискват промени. Това включва блогове за лидерство в мисленето, новини за продукти, спонсорирани публикации и др.

Този формат ви позволява да посочите съответните срокове за публикуване, каналите, чрез които ще публикувате съдържанието (имейл, платени реклами, PR, уебсайт и др.), както и конкретния етап на маркетинг, в който се намира всяко съдържание (нов проект, дизайн, одобрение от клиента, корекция и др.).

Защо ще го харесате

Назначете автори и рецензенти за всеки елемент от съдържанието.

Посочете дали необходимите промени са малки или големи, за да се гарантира безпроблемно публикуване.

Използвайте четири различни изгледа, като Документ, Списък, Календар и Табло, за да подреждате и разглеждате информацията според нуждите си.

📌 Идеален за: Проследяване и делегиране на различни изисквания за редактиране на съдържание на ресурси преди публикуването им.

🧠 Интересен факт: Читателите на статиите в блога на WordPress оставят над 77 милиона коментара в блоговете всеки месец.

8. Шаблон за календар на ClickUp PTO

Получете безплатен шаблон Организирайте, следете и управлявайте заявките за отпуск на екипа си с шаблона ClickUp PTO.

Шаблонът за календар на ClickUp PTO предоставя подходящ формат за организиране на отпуски, ваканции и официални празници.

Това намалява конфликтите в графиците и подобрява видимостта на наличността на персонала. То също така използва възможностите на ClickUp за подобряване на ефективността на работата, включително интеграция с имейл, предупреждения за зависимости и проследяване на времето, за да ви държи в течение.

Независимо дали става въпрос за няколко служители или голяма компания, това ще направи управлението на свободното време на екипа ви бързо и безпроблемно!

Защо ще го харесате

Използвайте четири различни полета за персонализиране, като „Одобряващ“, „Дни отпуск“, „Причина за отпуск“ и „Тип отпуск“, за да запазите важната информация за всяка заявка.

Бързо одобрявайте или отхвърляйте заявки

Позволете на служителите да подават нови заявки за платен отпуск, без да се налага да изпращат имейли и да чакат одобрение.

📌 Идеален за: Мениджъри или специалисти по човешки ресурси, които се нуждаят от визуализиране на отпуските на служителите, управление на ваканциите на служителите и координиране на празниците с едно натискане на бутон.

9. ClickUp Business Calendar

Получете безплатен шаблон Използвайте бизнес календара на ClickUp, за да организирате всичко – от продажбени презентации до крайни срокове – на едно място.

Търсите ли ефективна стратегия за управление на бизнеса си и поддържане на организация? Ако да, трябва да разгледате шаблона за бизнес календар на ClickUp. Това е безплатен шаблон, създаден да ви помогне да организирате задачите, планирането и визуализирането на работното време на служителите в сътрудничество.

Няма повече изгубени лепящи се бележки! С тази рамка можете лесно да управлявате всичко от продажбени обаждания до крайни срокове на едно място.

Защо ще го харесате

Разпределете работата, която трябва да бъде извършена от служителите, в дневни, седмични или месечни задачи.

Планирайте дългосрочни ангажименти и цели

Използвайте четири различни персонализирани атрибута, като „Това беше забавно“, „Тип дейност“, „Файлове“ и „Отдел“, за да запазите информация за задачите и да ги визуализирате.

📌 Идеален за: Собственици на фирми, които се нуждаят от организация на календара с помощта на мониторинг на времето, имейли и навременни известия.

10. Шаблон за календар на съдържанието на ClickUp

Получете безплатен шаблон Планирайте, организирайте, публикувайте и следете съдържанието през цялата година с шаблона за календар на съдържанието на ClickUp.

Шаблонът за календар на съдържанието на ClickUp е идеалното решение за планиране на различни видове съдържание.

Рамката е един от най-подходящите за начинаещи шаблони за календар за съдържание, с готови за употреба папки. Това ви позволява да се съсредоточите върху други основни бизнес области, докато публикувате редовно съдържанието си.

Защо ще го харесате

Използвайте четири различни изгледа, като Календар, Табло, Списък и Времева линия, за да персонализирате плана за съдържание според вашите изисквания.

Подредете и следете различни видове съдържание (блог, публикации в социалните медии и др.).

Сортирайте съдържанието въз основа на активи, категории, канали, връзки и дати на публикуване.

📌 Идеален за: Мениджъри по маркетинг в социалните медии, които трябва да планират съдържанието, което ще бъде публикувано през следващите месеци.

11. Шаблон за предпроизводствен календар на ClickUp

Получете безплатен шаблон Опростете процеса на предпроизводствена подготовка и премахнете препятствията с шаблона за предпроизводствена подготовка на ClickUp.

Занимавате ли се с видео или филмова продукция? Или трябва да управлявате снимки за рекламни творби, кампании за популяризиране на марката и др.? Тогава опитайте шаблона за предпродукционен календар на ClickUp.

Той е идеален за опростяване на фазите преди производството и гарантира, че нищо няма да бъде пропуснато. Това решение използва етикети, за да поддържа нещата организирани, предлага персонализиран график и е лесно за интегриране с инструменти като Dropbox и Google Drive.

Защо ще го харесате

Използвайте пет различни персонализирани атрибута, като ниво на усилие, въздействие на промяната, тип дейност, фаза на производство и ресурси, за да запазите важни задачи.

Маркирайте статуса на задачите като „Блокирана“, „Завърши“, „В процес“ и „Завършена“, за да следите текущите резултати.

Планирайте времевата рамка и следете напредъка с помощта на Project Gantt View.

📌 Идеален за: Управление на сложни снимки или прости видеоклипове, като се използва силата на визуализацията.

12. Шаблон за графика на екипа на ClickUp

Получете безплатен шаблон Използвайте шаблона за график на екипа на ClickUp, за да имате яснота относно крайните срокове на екипа си, да сътрудничите с лекота и да свършите работата.

Ако ви е трудно да управлявате графиците на екипа и да осигурите ефективно разпределение на работата между членовете на екипа, обмислете да използвате шаблона за график на екипа на ClickUp.

С помощта на този план ще получите необходимата видимост, за да помогнете на екипа си да спазва сроковете, да сътрудничи безпроблемно и да повиши производителността – всичко това под един покрив! Той ви позволява да визуализирате и планирате натоварването на екипите въз основа на реални графици.

Защо ще го харесате

Следете напредъка на отделните задачи с помощта на персонализирани статуси „Отворено“ и „Завършено“.

Намалете объркването и недоразуменията между членовете на екипа чрез правилно разпределение на задачите.

Отворете различни изгледи, като например „Дейности по проекта“, „Работна натовареност“ и др., за да организирате и достъпвате информация лесно.

Следете и оценявайте натовареността на всеки член на екипа.

📌 Идеален за: Планиране и наблюдение на натоварването на екипа, за да се внесе яснота, да се направи екипът по-отговорен за работата си и да се намалят недоразуменията.

Ето какво каза Ан Томас, мениджър „Човешки ресурси“ в Snowville Creamery LLC, за използването на ClickUp :

ClickUp ни позволява да публикуваме цялата комуникация между всички отдели на компанията ни на едно централно място. Това улеснява и ускорява получаването на известия и поддържането на графици, маршрути и доставки за нашата компания. Аз лично го използвам, за да проследявам заявките за отпуск, графиците на шофьорите и клиентите, които се нуждаят от възстановяване на суми.

ClickUp ни позволява да публикуваме цялата комуникация между всички отдели на компанията ни на едно централно място. Това улеснява и ускорява получаването на известия и поддържането на графици, маршрути и доставки за нашата компания. Аз лично го използвам, за да проследявам заявките за отпуск, графиците на шофьорите и клиентите, които се нуждаят от възстановяване на суми.

13. Шаблон за маркетингов календар на ClickUp

Получете безплатен шаблон Използвайте шаблона за маркетинг на ClickUp, за да улесните планирането на съдържанието и кампаниите.

Ако сте маркетинг специалист и ви е трудно да разработите цялостен маркетинг план, имате нужда от шаблона за маркетинг календар на ClickUp.

Тази алтернатива на календарния шаблон на Figma ви позволява да управлявате задачи като проучване на пазара, анализ на конкурентите, поддържане на потенциални клиенти, кампании и задачи с автоматизация, напомняния и персонализирани изгледи. Можете също така да дадете приоритет на дейностите с голямо въздействие в опростена база данни без код.

Възползвайте се от пълния му потенциал, за да създадете успешна маркетингова стратегия!

Защо ще го харесате

Получете последователна, централизирана представа за всички текущи и предстоящи маркетингови дейности.

Следете напредъка на дейностите с персонализирани статуси като „Отменено“, „Завършено“, „В процес“, „В процес на преглед“ и „Изисква внимание“.

Следете бюджета и разпределяйте ресурсите ефективно

📌 Идеален за: Маркетинг специалисти, които искат да получат централизиран достъп до маркетинговите дейности и да улеснят ефективното планиране на бюджета и ресурсите чрез подход, основан на сътрудничество.

📈 Вижте как Vida Health отбеляза 50% увеличение на производителността на маркетинговите операции с ClickUp.

14. Шаблон за календар на ClickUp Podcast

Получете безплатен шаблон Опростете производството на подкасти с шаблона за подкасти на ClickUp.

С шаблона за календар на ClickUp Podcast създаването на успешен подкаст става супер лесно! Получавате подробен преглед на предстоящите епизоди, гостувания и теми, които ще бъдат обхванати.

Освен това, 18 персонализирани полета разкриват важна информация за отделни епизоди, а персонализираните статуси (Завършено, В процес, Завърши) ви помагат да следите производствения процес от начало до край.

Използвайте този макет, за да сте сигурни, че подкастът ви върви по план!

Защо ще го харесате:

Използвайте изгледа на статуса на транскриптите, за да създавате и следите транскрипти за конкретни епизоди.

Лесно записвайте бъдещи теми и графици за подкасти.

Запазете и подредете бележки за всеки епизод

Използвайте Podcast Sponsors View, за да следите спонсорите и техните нужди.

📌 Идеален за: Мениджъри на подкасти и изпълнителни продуценти за опростяване на планирането и изпълнението на подкасти

Организирайте задачите си и спазвайте сроковете си със стил с ClickUp

Използването на месечните календарни шаблони на Figma ви гарантира, че няма да претрупвате графиците си ненужно. Освен това ви помага да организирате ежедневните си дейности, да се наслаждавате на качествено време с семейството си, да управлявате добре екипа си и да не пропускате важни срокове.

Въпреки това, има и някои недостатъци. Може да не намерите подходящи Figma дизайни, които отговарят на вашите изисквания, или да ви е трудно да ги използвате. Но не се притеснявайте.

ClickUp улеснява управлението на задачите с гъвкави, добре организирани и лесни за използване годишни и месечни оформления, които се адаптират към различни сценарии на употреба. Независимо колко сложни са вашите задачи и рутинни дейности, с ClickUp ще бъдете в крак с вашите задачи, ще спестите време и ще намалите стреса.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес, за да изтеглите тези шаблони и да управлявате плановете си без усилие.