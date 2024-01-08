25 примера за месечни цели за екипи на работното място

Ставайте в 5 сутринта. Имайте фиксирана сутрешна рутина. Ходете на фитнес всеки ден. Водете дневник всяка вечер. Бъдете по-организирани на работа. Да, време е за нови цели за новата година!

Макар че целите за личностно развитие са нещо обичайно, много организации и екипи приключват четвъртото тримесечие през декември, подготвяйки се за следващата година.

Ако сте в процес на търсене в интернет на идеи за месечните си цели за 2024 г., сте попаднали на правилното място.

Като бонус ще ви предоставим и план за постигане на месечните цели през цялата година.

Какво представляват месечните цели?

Месечните цели са задачи, които поставяте на себе си или на екипа си и които трябва да бъдат постигнати в рамките на следващите 30 дни или календарен месец.

Екипите поставят месечни цели заедно, като единица, за да допринесат за успеха на организацията. Серия от месечни цели може да доведе до голяма победа за тримесечието или до постигането на голяма, амбициозна цел (BHAG) за годината. Ясните месечни цели спомагат за успешното планиране, сътрудничеството по проектите и общата продуктивност.

Значението на поставянето на месечни цели

Един месец не е нито прекалено кратък, нито прекалено дълъг за работни дейности. Да предположим, че провеждате рекламна кампания за пускането на нов продукт. Четири седмици са достатъчно време, за да достигнете до по-голямата част от целевата аудитория, да проследите ангажираността и да съберете обратна връзка, за да коригирате параметрите, ако е необходимо.

Освен че са подходящ времеви период, месечните цели предлагат много други предимства.

Разделяне на големите цели на по-лесно постижими части: Ако планирате да реализирате приходи от 60 милиона долара през тази година, как ще го направите? Най-лесният начин за поставяне на цели е да ги разделите на тримесечни и месечни цели, които се превръщат в проектни цели. Това означава, че вашият екип има за цел да реализира 15 милиона долара на тримесечие и 5 милиона долара на месец.

Разделяне на целите на по-лесно управляеми части

Разделянето на седмици и дни би било прекалено обременяващо за търговците. Месецът им дава достатъчно време да приключат продажбите.

Мотивиращо действие: Работният месец обикновено е 22 дни, което не оставя място за протакане преди края на срещата за преглед. Ето защо е по-вероятно екипите да се заемат веднага с работа, за да не губят време.

Възможност за преглед и корекции: Ако нещо не работи в продължение на месец, е време да се направят корекции. Месечните цели позволяват на екипите и лидерите да се събират достатъчно често, за да оценяват представянето и да пробват нови идеи.

Връзка с цикъла на разходите: Обикновено организациите плащат заплати, доставчици и сметки всеки месец. Като съгласувате месечните си цели (обикновено свързани с приходите) с цикъла на разходите, можете да разберете по-добре паричния поток на бизнеса.

Времевият период е едно от многото неща, които правят една цел добра. Ето и няколко други аспекта, които трябва да имате предвид, преди да си поставите месечни цели.

Как да поставяте SMART месечни цели

Преди повече от четиридесет години Джордж Т. Доран предложи рамката SMART за поставяне на цели. Тя е издържала изпитанието на времето и продължава да бъде най-ефективната рамка за поставяне на цели както за личностно, така и за професионално развитие.

SMART е абревиатура от specific (конкретни), measurable (измерими), achievable (постижими), relevant (релевантни) и time-bound (срок).

Нека видим как можете да поставите SMART месечни цели за вашия бизнес, като вземем за пример агенция за социални медии.

Конкретни

Целта трябва да бъде недвусмислена, за да ви помогне да останете фокусирани. Тя трябва да бъде формулирана на език, който не подлежи на интерпретация. Накратко, тя трябва да бъде конкретна.

Пример: Генерирайте потенциални клиенти от технологични стартиращи компании, които търсят подкрепа в социалните медии.

Измерими

Както виждате, „генериране на потенциални клиенти“ е команда, а не цел. Следващата стъпка е да я количествено изразите.

Пример: Генерирайте 25 нови потенциални клиенти от технологични стартиращи компании, които търсят подкрепа.

Постижими

Целта за 25 нови потенциални клиенти изглежда произволна, без да се обръща внимание на това дали може да бъде постигната. За да направите една цел постижима, най-често използваният начин е да подобрите резултатите от предходния период. Ето защо по-добрата цел би била следната.

Пример: Увеличете генерирането на потенциални клиенти (от технологични стартиращи компании, търсещи подкрепа в социалните медии) с 25% спрямо миналата година

Релевантно

Никой не би се вълнувал от цел, която му се струва без значение. За да направите целта привлекателна, я направете значима за вашата организация, пазар, индустрия и географската област, в която развивате дейност.

Пример: Увеличете генерирането на потенциални клиенти (от технологични стартиращи компании, търсещи подкрепа в социалните медии) с 25% спрямо миналата година с подкрепата на новооткрития офис в Сиатъл.

Срок

Законът на Паркинсън гласи, че работата се разширява, за да запълни отреденото време. Ако не сте определили срок, можете да постигнете горната цел за една година или за десет години. Поставете срокове на целите си.

Пример: Увеличете месечното генериране на потенциални клиенти (от технологични стартиращи компании, търсещи подкрепа в социалните медии) с 25% спрямо същия период на миналата година, за да бъдете подкрепени от новооткрития офис в Сиатъл.

Горният пример показва само едно ниво на всеки фактор. Например, „технологичен стартъп, търсещ подкрепа в социалните медии“ може да бъде още по-конкретен, като се включат състоянието на финансирането, местоположението на централния офис, профилът на основателя и т.н.

Релевантността може да бъде допълнително засилена, като я свържете с визията или мисията на организацията.

Ако сте нови в SMART рамката, можете да използвате шаблона за месечни цели на ClickUp като отправна точка. Алтернативно, можете да работите самостоятелно, като използвате рамката по-долу.

Как да поставяте и проследявате месечни цели

Сега, когато вече знаете как да поставяте месечни цели, нека разгледаме как да ги постигнете.

Направете целта видима

Когато дадена цел е важна за вас, не можете просто да я поставите и да я забравите. Трябва да я третирате като своя Северна звезда, която направлява вашите решения и действия.

Използвайте приложение за проследяване на цели, създадено да помага на отделни лица и екипи да постигат целите си.

Разделете ги на управляеми стъпки

Дори една SMART цел не е план за действие. Тя не ви казва какво трябва да правите всеки ден, за да я постигнете. Затова създайте план за действие.

Разделете големите си цели на изпълними стъпки, които можете да предприемате периодично и да останете фокусирани върху тях. С ClickUp можете:

Разделете месечните си цели на проекти и задачи

Задайте индивидуални цели, които са число, сума в долари или просто вярно/невярно.

Свържете различни задачи за обобщаване на напредъка

Създайте списъци с задачи, за да сте сигурни, че ги изпълнявате правилно.

Задайте показатели

Измеримата част от SMART целите е числото, което искате да постигнете. Ако го разделите на различни задачи с техни собствени показатели, добавете тези цели и в ClickUp. С целите на задачите можете да отбелязвате задачите, които сте изпълнили, а софтуерът за управление на задачите автоматично ще актуализира напредъка ви в таблото на ClickUp.

Провеждайте седмични прегледи

Когато поставяте месечни цели, е добра практика да следите напредъка. Проверявайте всяка седмица, за да оцените дали се движите в правилната посока с подходящо темпо.

Използвайте ClickUp Docs, за да зададете повтарящ се месечен процес на преглед. Направете списък с показателите, които искате да проследявате, и въпросите, които бихте искали да си зададете.

Използвайте ClickUp Docs, за да управлявате важни документи и да насърчавате сътрудничеството в екипа.

Все още не сте сигурни откъде да започнете? Ние сме ви подготвили помощ! Изберете един от десетте безплатни шаблона за поставяне на цели и го персонализирайте според вашите нужди.

След като вече имате основата за ефективно поставяне на цели, ето малко вдъхновение за месечни SMART цели, които вие или вашият екип може да искате да преследвате.

25 примера за месечни цели за екипи

Независимо дали работите в продажбите, маркетинга, инженерството или човешките ресурси, ето 25 идеи за месечни цели, които можете да приложите за вашите екипи.

1. Подобряване на генерирането на потенциални клиенти

Най-голямата цел на маркетинговия екип за всяка година е генерирането на лийдове. Това дава насока за това как да се фокусират маркетинговите усилия. Превърнете това в месечна SMART цел.

Пример: Увеличете броя на генерираните лийдове с 25% в сравнение със същия период на миналата година

2. Намалете разходите за реклама

С развитието на пазарите и засилването на конкуренцията, лидерите са принудени да намаляват разходите си, без да понижават производителността. Тези цели могат да бъдат по-трудни за постигане.

Пример: Оптимизирайте разходите за реклама, за да спестите 100 000 долара, без да засягате генерирането/конверсията на потенциални клиенти

3. Увеличете трафика на уебсайта

Трафикът на уебсайта е ключов показател за маркетинговите екипи, който има кумулативни ползи по цялата дължина на фунията.

Пример: Увеличете трафика към уебсайта от органични източници с 5%

4. Подобряване на процента на конверсия на потенциалните клиенти

С увеличаването на потенциалните клиенти, генерирани от маркетинга, се очаква и продажбите да се повишат. Проследявайте маркетинговите цели с вашите собствени.

Пример: Увеличете процента на превръщане на потенциални клиенти в продажби с 2% всеки месец

5. Участвайте в събития за създаване на контакти

Членовете на екипа по продажбите посещават събития за създаване на контакти като начин за генериране на търсене. Колкото повече събития посещават, толкова повече визитки могат да раздадат. Ако обаче нито една от тези връзки не доведе до сключване на сделка, парите могат да бъдат изразходвани напразно. Затова месечните цели трябва да отчитат този фактор.

Пример: Всеки месец посещавайте една среща за създаване на контакти с процент на превръщане на контактите в демонстрации от поне 10%

6. Повишете рейтингите за удовлетвореност на клиентите

Екипите за успех на клиентите измерват своето представяне с удовлетвореността на клиентите (CSAT) или Net Promoter Score (NPS). Това е добра идея за месечна цел, за да подобрите общите резултати за успеха на клиентите.

Пример: Увеличете CSAT резултата с 1% всеки месец за нови клиенти и с 5% за повторно посещаващи клиенти.

7. Намалете времето за привличане на нови клиенти

Организациите често имат споразумения за ниво на обслужване (SLA), за да привлекат нов клиент в рамките на определен период от време. Намаляването на този период подобрява клиентското преживяване и реализира приходи по-бързо. Това е критична цел за екипите за успех на клиентите.

Пример: Намалете времето за въвеждане в работата до 1 работен ден, като използвате стратегии за подобряване и автоматизация на бизнес процесите

8. Пуснете продукт на пазара

Разбира се, това не става за един месец. Но можете да разделите дългосрочните си цели на по-малки месечни цели.

Пример: Създайте MVP за портала за управление на доставчици с пет основни функции

9. Увеличете производителността на разработчиците

Инженерните ръководители са отговорни за поставянето на месечни цели за производителността на разработчиците. Те могат да постигнат това чрез закупуване на платформа за разработчици, автоматизиране на задачите, аутсорсинг на части от функцията или обучение на екипа в умения за управление на времето. Изберете това, което е подходящо за вас.

Пример: Въведете платформа за автоматизация на тестове, за да подобрите производителността на инженерния екип с 20%

10. Намалете времето за наемане на персонал

Когато намалите времето за наемане на свободна позиция, можете да привлечете нови служители по-бързо и да свършите повече/по-добра работа. Затова времето за наемане е ефективна идея за месечна цел за екипите по човешки ресурси и привличане на таланти.

Пример: Намалете времето за наемане на персонал – от одобряване на заявката до приемане на офертата – с 30%

11. Преместете се в новия офис

Независимо дали сте развиваща се компания или приемате хибридния модел, ако се местите в нови офис помещения, имате нужда от цели, за да направите прехода гладък.

Пример: Завършете дизайна на пространството и го одобрете до 30 януари

12. Гарантирайте спазването на изискванията за обучение

Екипите за обучение и развитие трябва да гарантират, че всички служители са завършили задължителните обучения или семинари. Това е чудесна цел, която да си поставите, особено към края на годината.

Пример: Уверете се, че 100% от служителите са завършили задължителното обучение до 31 декември

13. Актуализирайте модул за обучение

Обучителните програми на работното място често се нуждаят от периодично обновяване. Поставете цели, за да определите кои са най-подходящите за обновяване.

Пример: Изберете треньори, които да обновят модула за обучение по сексуален тормоз на работното място

14. Елиминирайте санкциите, свързани с плащанията по сметки

Когато финансовият екип не плати на доставчика в определения срок, могат да се приложат наказателни клаузи или лихви. Една от важните финансови цели за лицето, отговорно за плащанията, е да предотврати това.

Пример: Премахване на санкциите или лихвите за просрочени задължения

15. Намалете проектите, които надхвърлят бюджета

Понякога проектите надхвърлят бюджета поради различни оперативни и външни причини. Най-голямата отговорност на проектния мениджър обаче е да предвиди и да смекчи това. Това може да се постигне чрез поставяне на месечни цели за проследяване на бюджета.

Пример: Намалете превишението на бюджета с 50% на годишна база

16. Намалете закъсненията по проектите

Когато проектите надхвърлят бюджета, загубата е в парично измерение. Когато проектите се забавят, възникват допълнителни разходи за извънредни работни часове и алтернативни разходи за изпълнението на други проекти през това време. Затова проектните мениджъри се стремят да намалят закъсненията, особено при проекти с фиксирана цена.

Пример: Завършете планираните задачи за месеца с 2 работни дни в запас

17. Намалете извънредния труд

Екипите в различните организации работят извънредно. Проектните мениджъри трябва да се стремят да сведат това до минимум, за да гарантират благосъстоянието на служителите.

Чудесен начин да постигнете тази цел е да разгледате текущата работна натовареност. Изгледът „Работна натовареност“ в ClickUp е проектиран да ви даде консолидирана видимост върху часовете и производителността на всеки член на екипа. Въз основа на тези данни можете да оптимизирате начина, по който разпределяте задачите си.

Пример: Намалете максималното извънредно работно време на служителите до пет часа седмично

18. Подобряване на степента на използване

Коефициентът на използване е броят на фактурираните часове спрямо общия брой работни часове за една седмица. Добрият мениджър на услугите максимизира този показател.

Пример: Увеличете часовете на използване до 95% за екипа за разработка на софтуер

19. Развивайте ресурсите

Институционалното знание е едно от най-мощните конкурентни предимства на организацията. Документирането и превръщането на знанието в разпространими активи е чудесна комуникационна цел за всяка организация.

Пример: Създайте наръчник за писателите на компанията, който обхваща всички корпоративни комуникации

20. Осигурете следващия кръг на финансиране

Ръководните екипи на стартиращите компании винаги планират да осигурят повече финансиране, за да подхранват бизнеса си – това е една от основните им цели. Но това не може да се постигне за един месец!

Пример: Потвърдете три срещи с потенциални инвеститори, които ще се проведат през следващото тримесечие

21. Разширете набора от умения

Това е изключително важна цел за самоусъвършенстване, както за отделните лица, така и за екипите. Като индивидуален човек можете да се запишете на онлайн курс, да се присъедините към технологична общност, да участвате в хакатони и т.н., за да научите нови умения.

Ръководителите на екипи могат да наемат таланти с нови умения, да обучават съществуващите членове на екипа или да автоматизират някои части от работата. В двата случая разширяването на уменията е основна цел за всеки.

Пример: Завършете курса за напреднали по Python

22. Правете презентации

Сценичната треска е един от най-често срещаните страхове сред професионалистите. Преодолейте го през новата година, като придобиете някои презентационни умения и опит.

Пример: Направете една презентация пред екипа по тема, в която сте уверени

23. Менторство

Менторството е един от най-ефективните начини да се подпомогне развитието на служителите в дадена организация. В същото време то е и най-неформалната практика за обучение и развитие. Поставянето на месечни цели за предоставяне или получаване на менторство ще донесе експоненциални ползи през новата година.

Пример: Прекарвайте по три часа всеки месец в наставничество на по-младите членове на екипа

24. Изследване

На работното място проучванията често са предшественик на решаването на проблеми. Когато някой се сблъска с проблем, той прави проучвания, за да намери решения. Общите проучвания за областта, пазара, продукта, технологията и т.н. обаче могат да помогнат за решаването на бъдещи проблеми и да насърчат творчеството.

Пример: Отделете два часа седмично за проучване на идея, свързана с задачите, по които работите в момента

25. Организирайте излет с екипа

Особено за отдалечени/хибридни екипи, екипните излети са чудесен начин да се опознаете. Месечните екипни излети са идеалната честота. Не е нужно да са нещо специално. Може да бъде обикновен обяд, вечер с настолни игри или ходене на кино.

Пример: Планирайте и организирайте месечната екскурзия на екипа – изберете място, резервирайте час, изпратете покани по имейл и съберете потвържденията за участие три дни преди събитието

Преди да се разделим, искаме да кажем, че не всички идеи за месечни цели са еднакви. Някои от горните примери за месечни цели са базирани на резултати (като увеличаване на трафика на уебсайта), а други са базирани на дейности (като изготвяне на презентация).

Това означава, че трябва да свържете целите, базирани на резултати, с дейностите и обратно.

Трябва да разделите крайната цел на управляеми задачи/дейности. Например, за да увеличите трафика на уебсайта, може да се наложи да напишете блог, да го разпространите в социалните медии, да го оптимизирате за търсачките и т.н.

Трябва да свържете целите за дейностите с резултатите, дори ако някои от тях не са осезаеми. Пример за това е обновяването на модула за обучение по сексуален тормоз. Въпреки че актуализираната програма е готова, не можете да я свържете директно с намаляване на жалбите или по-добро поведение. Това не означава, че тази цел е по-малко важна!

Които и да изберете, не забравяйте да не поставяте прекалено много цели; три са достатъчно.

