13 примера за клиентски отзиви, които изграждат доверие

Когато хората обмислят да закупят продукт или услуга, те не разчитат само на реклами, характеристики или продажбени аргументи. Те търсят потвърждение – доказателство, че другите са имали добро преживяване.

В такива случаи отзивите на клиенти имат по-голяма тежест от всичко, което компанията казва за себе си. Те изглеждат автентични, близки и достоверни, като препоръка от колега, а не като маркетингова реклама.

Всъщност, според Bright Local, 77% от клиентите винаги или редовно четат онлайн рецензии и препоръки, когато търсят местни фирми. Често те използват наученото, за да вземат положително (или отрицателно) решение за покупка!

Ако искате да научите какво, как и защо се използват отзивите на клиенти, продължете да четете.

Ще споделим и примери за клиентски отзиви, които да ви вдъхновят. Говорете с най-лоялните си клиенти, за да разберете как автентичните отзиви могат да ви помогнат да увеличите продажбите и да намалите несигурността на онлайн купувачите.

Какво е препоръка от клиент?

Отзивът на клиент е силно препоръка от доволен клиент, която потвърждава стойността на даден продукт или услуга. Отзивите могат да бъдат в различни форми, включително писмени рецензии, видеоклипове, казуси, публикации в социални медии и др.

🔮 Знаете ли, че вероятността за покупка на продукт с пет отзива е с 270% по-голяма от тази на продукт без отзиви!

Независимо от формата, можете да помолите клиентите си за препоръки, за да представите вашата марка и продукти в най-добрата възможна светлина пред потенциалните клиенти.

Макар че някои препоръки са платени, особено в маркетинга с влиятелни лица, повечето се споделят доброволно от клиенти в сайтове за рецензии или се събират чрез директен контакт от компаниите.

В комбинация с убедителни рекламни текстове, интелигентни стратегии за задържане на клиенти и целенасочени маркетингови усилия, отзивите на клиенти играят огромна роля в преодоляването на колебанията на купувачите, увеличаването на онлайн продажбите и превръщането на лоялните клиенти в страстни защитници на марката.

Какво прави едно клиентско свидетелство страхотно?

Ето какво отличава едно забравимо свидетелство от незабравимите:

Ясно идентифициране на клиента: Включва името, длъжността, компанията и понякога дори снимка на клиента. Тази конкретност прави препоръката по-достоверна и по-лесно разбираема.

Конкретен проблем или болезнена точка: Описва точния проблем, с който клиентът се е сблъсквал, преди да намери решението.

Конкретни, измерими резултати: Вместо неясни похвали, силните препоръки цитират осезаеми резултати, като „увеличени конверсии с 30%“ или „спестени 10 часа на седмица“.

Автентичен глас и тон: Звучи като разговор между реални хора. Естествената фраза, леките несъвършенства и емоционалните изрази ги правят по-правдоподобни.

Ключови отличителни характеристики: Подчертава как вашият продукт е по-добър от конкуренцията по отношение на цени, поддръжка, примери за употреба, предоставяне на изключително обслужване и др.

История на трансформацията: Очертава ясна картина на пътя „преди и след“, помагайки на потенциалните клиенти да визуализират собствената си потенциална история на успеха.

⚡️Архив с шаблони: Безплатни шаблони за анкети за ефективно събиране на данни

13 примера за впечатляващи клиентски отзиви (с шаблони)

Ако търсите вдъхновение, за да покажете реални истории за успеха на клиенти (и може би да спестите малко време, докато го правите), разгледайте тези 13 впечатляващи примера за препоръки, както и готови за употреба шаблони, които ще улеснят създаването на вашите собствени:

1. Кратко цитирано препоръчително писмо

Това са класическите „кратки и приятни“ и директни цитати от клиенти, които описват положителните си преживявания с вашия бизнес. Прости, но изключително ефективни, те работят чудесно, когато искате бързи доказателства за вашия уебсайт, социални медии или маркетингови материали.

ClickUp използва кратки цитати, за да изгради незабавна достоверност и да покаже как повишава ефективността на екипа с помощта на сътрудничество в реално време, изкуствен интелект, автоматизация и мащабируемо управление на проекти.

ClickUP обединява всички наши екипи на едно място

📌 Бърз съвет: Комбинирайте цитатите с изображения на клиенти или лога на компании, за да ги направите по-автентични.

Ето шаблон, който можете да използвате:‘ „[Продукт/услуга] ми помогна да [постигна конкретен резултат] много по-бързо, отколкото очаквах. Не бих могъл да бъда по-щастлив!“ – [Име на клиент], [Длъжност/Име на компания]

💡 Професионален съвет: Покажете отзивите от пресата на видно място на страниците си с отзиви, за да добавите достоверност от трети страни. Позоваванията в надеждни медии могат да бъдат по-убедителни от цитатите на клиенти сами по себе си.

2. Препоръки, фокусирани върху резултатите

Този тип препоръки се фокусира специално върху измерими резултати. Той показва неоспоримо доказателство, че вашият продукт или услуга има реално въздействие.

Те са идеални за насочване към клиенти, ориентирани към резултатите, които се интересуват от възвръщаемостта на инвестициите (ROI) или спестяването на време. По-подробно, ето един такъв пример от ClickUp, който решава хиперспецифични проблеми на CEMEX.

📌 Бърз съвет: Включете конкретни цифри и времеви рамки, за да направите въздействието ясно и впечатляващо.

⌛ Шаблон за спестяване на време: Използвайте шаблона за проучване на удовлетвореността на клиентите на ClickUp, за да откриете веднага клиенти, готови да дадат препоръки. Клиентите, които оценяват високо вашите услуги и потвърждават, че проблемите им са решени („Проблемът решен ли е? — ДА“), са идеални кандидати за бързо получаване на препоръки.

3. Видео препоръка

Видеото издига автентичността на ново ниво. Като виждате и чувате истински клиент да говори за вашия продукт, се създава силна емоционална връзка и бързо се изгражда доверие.

Във видеото клиенти на ClickUp от различни индустрии споделят своя опит с ClickUp, като подчертават неговото влияние върху екипната работа и общата продуктивност.

📌 Бърз съвет: Видеоклиповете трябва да са с продължителност 1–2 минути и да се фокусират върху проблема, с който се е сблъскал клиентът, и как вашата марка му е помогнала.

4. Отзив „преди и след“

Покажете живота преди и след вашия продукт. Направете го разбираем, като подчертаете ясен проблем на вашата целева аудитория и предложите подходящо решение, както направи OC Fitness Coach.

📌 Бърз съвет: Фокусирайте се върху емоционалните и практични промени, а не само върху цифрите. Покажете как животът, бизнесът или чувствата на клиента са се променили след използването на вашия продукт/услуга.

5. Отзив в стил казус

Казусът споделя задълбочени прозрения за това как сте решили проблема на клиента, с статистики, резултати и малко разказ, за да го направите интересен. Този казус от ClickUp съчетава измерими резултати и практични ползи в увлекателен разказ, за да покаже приложения в реалния свят.

📌 Бърз съвет: Структурирайте ясно вашия казус: Предизвикателство → Решение → Резултати → Цитат от клиент.

Вземете този шаблон в стил казус за справка: Контекст: „Като професионалист в [роля/отрасъл], имах нужда от помощ с [конкретно предизвикателство]“.

Пътуване: „Открих [продукт/услуга] и процесът на въвеждане беше [лесен/бърз/гладък]. Те се открояваха благодарение на [ключов отличителен белег]“.

Въздействие: „Оттогава насам видях [подробни резултати] и се чувствам по-уверен в [задача/област на резултатите]“.

Препоръка: „Силно препоръчвам [продукт/услуга] на всеки, който търси [полза/резултат]“.

6. Отзив за социално доказателство

Понякога клиентите споделят органично за вашата марка в платформи като Twitter, LinkedIn или Instagram. Те действат като спонтанни препоръки, които се превръщат в конкретна, независима оценка на силните страни на вашата марка.

📌 Бърз съвет: С разрешение, споделете отново отзивите в социалните медии и маркирайте клиента за автентичност и по-голям обхват.

7. Отзиви, специфични за дадена индустрия

Тези препоръки са съобразени така, че да покажат въздействието в конкретна индустрия. Когато подчертаете нишовите предизвикателства, които вашият продукт или услуга е решил, вие позиционирате продукта си като специализирано решение.

Вижте как отзивите на клиентите на AppLovin помагат да се утвърди като водещо AI-базирано рекламно и маркетингово решение за сектора на мобилните приложения и игрите.

📌 Бърз съвет: Включете терминология и предизвикателства, специфични за бранша, които потенциалните клиенти ще разпознаят и с които ще се идентифицират.

8. Отзиви от влиятелни лица или експерти

Известно име във вашата индустрия ви дава публично признание? Това значително повишава вашата кредибилноста!

Когато навлизате на нов пазар или се опитвате да препозиционирате вашата марка, можете да помолите влиятелни лица, знаменитости или експерти по темата да подкрепят вашата марка с авторитета си.

Ако искате по-широк обхват или трябва да отговорите ефективно на очакванията на клиентите, запишете аудио отзиви с лидери в бранша и ги превърнете в подкасти!

А публикацията на Серена Уилямс в LinkedIn за Shopify е перфектният пример за препоръка от влиятелна личност.

📌 Бърз съвет: Уверете се, че препоръките на влиятелните лица съответстват на ценностите на вашата марка, за да не изглеждат неавтентични.

9. Сравнителни отзиви

Клиент обяснява защо е избрал ВАС пред конкурентите ви. С тях можете да се насочите към потенциални клиенти, които са в етап на оценяване и сравняват подобни решения.

В този преглед на G2 техническият проектен мениджър обяснява как ClickUp се отличава като универсално приложение за работа.

📌 Бърз съвет: Насърчавайте доволните клиенти да оставят отзиви и отговаряйте както на отрицателните, така и на положителните отзиви, за да покажете, че ви е грижа.

10. Отзиви от колеги

Това са оценки и рецензии, събрани на платформи на трети страни, като Reddit или Trustpilot. Тъй като едно добро препоръчително мнение може да предизвика органични дискусии за вашата марка, те могат да се окажат изключително ценни.

Вижте как този Reddit форум разпространява информация за ClickUp.

📌 Бърз съвет: Създайте официални акаунти, за да се включите естествено в разговорите (например: „Здравейте, ние сме [марка], благодарим ви за обратната връзка – слушаме ви!“).

11. Препоръка „Бихте ли препоръчали?“

Директна препоръка? Много убедителна, когато хората все още се колебаят.

Ако клиент каже, че би ви препоръчал, това показва, че той е искрено доволен от стойността, която му предоставяте, не само като еднократен купувач, но и като лоялен поддръжник на вашата марка.

📌 Бърз съвет: Оформете тези впечатляващи отзиви и препоръки на клиенти около конкретни аспекти, които са харесали на клиентите, като лекота на употреба или персонализирано обслужване.

12. Дълги писмени препоръки

Искате да предадете дълбочината на проблема, решението и емоционалното въздействие по начин, който е по-разказен? Помолете клиентите да споделят своята уникална гледна точка в препоръка в блог пост и им предоставете рамка, която да им улесни задачата.

Ето пример за шаблон на имейл, който можете да използвате: Тема: Бихме искали да чуем за Вашия опит с [Име на Вашата компания]! Здравейте, [Име на клиента], надявам се, че сте добре! Свързвам се с вас, защото наистина ценим вашето мнение и бихме искали да чуем повече за вашия опит с [вашия продукт/услуга]. Ако имате няколко минути, бихме ви били изключително благодарни, ако споделите подробно свидетелство. Можете свободно да отговаряте на въпроси като: Какво ви накара да изберете [Вашият продукт/услуга]?

Как ви помогна да преодолеете първоначалните си предизвикателства?

Кои предимства ви впечатлиха най-много?

Каква е цялостната ви оценка за нас? Ако ви е по-удобно, с удоволствие ще се свържем с вас по телефона, за да чуем мнението ви, или просто отговорете на този имейл. Благодарим ви за непрекъснатата подкрепа. Очакваме да чуем от вас скоро! С уважение, [Вашето име] [Вашата длъжност] [Вашата контактна информация]

📌 Бърз съвет: Предложете малък стимул, като отстъпка, безплатен подарък или дарение за благотворителна организация, която те подкрепят, като знак на признателност.

💡 Професионален съвет: Комбинирайте отзиви от служители и отзиви от интервюта, за да създадете цялостна история. Гледните точки на служителите изграждат вътрешна доверие в марката, докато обратната връзка от клиентите повишава доверието и влияе на решенията за покупка.

13. Емоционално свидетелство

Не всички победи се измерват с цифри. Понякога става въпрос за чувства като облекчение, радост, благодарност или увереност.

Вижте как този отзив на клиент за WeightWatchers използва език, който предизвиква емоции, за да резонира с потенциалните клиенти на емоционално ниво.

📌 Бърз съвет: Нека емоциите на клиентите да водят думите им и превърнете човекоцентричните послания в убедителни отзиви.

⚡️Архив с шаблони: Безплатни шаблони за карта на пътуването на клиента

Как да събирате отзиви, които водят до конверсии

Определянето на добри отзиви е само една част от уравнението; изграждането на надеждна система за събирането им е това, което превръща успеха на клиентите в маркетингови активи.

Нека разгледаме как да го настроите:

Идентифицирайте моментите на висока удовлетвореност: проследявайте важните събития за клиентите (като завършване на въвеждането, големи успехи, дати на подновяване) и отправяйте искания за отзиви, когато клиентите са най-щастливи и най-склонни да споделят.

Използвайте предварително подготвени въпроси за интервю: Вместо да молите клиентите да „ви изпратят нещо“, насочете ги с 3–5 конкретни въпроса, които ще помогнат за създаването на по-силни истории, без да им налагате тежестта да пишат.

Предложете интервю по телефона като опция: Понякога клиентите предпочитат да говорят, вместо да пишат. Предлагайки кратко 10-минутно интервю по телефона, можете да съберете богати и подробни отзиви, които по-късно да редактирате в изпипани цитати.

Събирайте микроотзиви по време на процеса: Вместо да чакате „окончателния” отзив, събирайте кратки откъси от имейли, чатове, сайтове за рецензии или обратна връзка след уебинари, докато се случват.

Направете процеса безпроблемен: Попълнете предварително основната информация за клиентите в Попълнете предварително основната информация за клиентите в инструментите за обратна връзка , когато е възможно, поддържайте формулярите кратки (под 5 минути) и улеснете качването на видеоклипове или екранни снимки.

Кога НЕ трябва да молите за препоръка ❌ Веднага след покупката: Веднага след продажбата клиентите все още не са видели резултати. Ако попитате прекалено рано, рискувате да получите неясни или празни отзиви вместо значими доказателства.

По време на въвеждането или внедряването: Клиентите все още се запознават с вашия продукт или услуга. Опитът им все още не е напълно оформен и обратната връзка от тях може да подчертае по-скоро объркване, отколкото успех.

Когато клиентът има проблеми: Ако клиентът е в затруднение, разочарован или се занимава с нерешени заявки за поддръжка, искането за препоръка ще изглежда неуместно и ще навреди на доверието.

Без ясен фактор за успех: Ако няма ясен успех на проекта, резултат или постигнат етап, изчакването ще ви помогне да съберете много по-силни, ориентирани към резултатите отзиви по-късно.

Къде да използвате отзиви за максимален ефект

За да превърнете отзивите в реален растеж, трябва да ги поставите там, където ще имат най-голямо влияние върху решенията на вашата аудитория. Някои от тях включват:

Целеви страници: Поставете най-силните си препоръки близо до бутоните за призив за действие на целевите си страници. Те изграждат доверие точно в момента, в който посетителите решават дали да предприемат следващата стъпка.

Страници на продукти: Използвайте отзиви, които се отнасят директно до конкретни характеристики или предимства. Поставете ги близо до съответните подробности за продукта, за да могат читателите да свържат похвалите с това, което е най-важно.

Страници с цени: включете отзиви, които споменават съотношението цена-качество, спестяване на разходи или възвръщаемост на инвестицията. Те помагат да се намалят възраженията относно цените и подсилват стойността на Вашето предложение.

Имейл кампании: Включете кратки, впечатляващи отзиви в имейлите си за поддържане на интереса, обявите за продукти или последващите действия след демонстрации. Последователните доказателства поддържат доверието в марката ви по време на целия процес на покупка.

Презентации и предложения за продажби: Обогатете своя екип по продажбите с препоръки, които съответстват на отрасъла, размера на компанията или предизвикателствата на потенциалните клиенти. Персонализирането на социалните доказателства прави презентациите много по-убедителни.

Уебинари и демонстрации на живо: Споменете няколко цитата от клиенти по време на вашите уебинари или демонстрационни презентации. Вмъкването на реални истории за успех изгражда доверие, без да звучи като агресивна продажба.

Страници с благодарности и след покупка: Покажете отзиви на клиенти след регистрация, покупка или изтегляне. Това успокоява купувачите, че са взели правилно решение, и намалява съмненията след покупката.

💡 Професионален съвет: Най-добрите препоръки започват много преди да ги поискате. Използвайте шаблона за сътрудничество за успех на клиенти на ClickUp, за да синхронизирате екипа си от първата среща с клиента до окончателното одобрение. Когато всички знаят историята на клиента, е много по-лесно да се събере реална и силна обратна връзка. Малко предварителна организация има голям ефект.

⚡️Архив с шаблони: 10 безплатни шаблона за обслужване на клиенти за организиране на дейностите по поддръжка

Използвайте ClickUp за управление на заявки за препоръки и активи

Събирането на отзиви и проследяването на KPI за клиентското преживяване помагат за изграждането на доверие, увеличаването на конверсиите и насърчаването на лоялността на клиентите. Но управлението на целия процес на събиране на отзиви е всичко друго, но не и лесно.

Свързвате се с клиенти, но губите следите за последващите действия. Цитатите се одобряват, но никога не се използват в кампаниите. Някои от най-добрите истории на ваши клиенти остават забравени в случайни папки, защото екипите по маркетинг, продажби и обслужване не са съгласувани.

Без централизирана система постоянно се борите да събирате, организирате и използвате отзивите, когато те са най-важни. ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, ви предоставя мощен и унифициран начин за управление на отзивите на всеки етап от пътуването на клиента, от първото запитване до текущото управление на взаимоотношенията.

Нека да разгледаме как ClickUp се използва и като софтуер за успех на клиентите, за да оптимизира целия процес 👇

1. Съберете отзиви с ClickUp Forms

ClickUp Forms улеснява създаването на формуляри за заявка за препоръки с брандиране за минути. Вместо да изпращате разпръснати заявки по имейл, да използвате специален софтуер за автоматизация на формуляри или ръчно да проследявате отговорите, можете да изпратите един единствен линк към формуляра на клиентите и да записвате всичко автоматично в ClickUp.

Можете да добавите полета за разрешение за публикуване, тип индустрия, подробности за случая на употреба или дори опционално качване на снимки, като по този начин гарантирате, че вашият екип събира пълни препоръки, готови за кампания, още от първия ден.

След като отговорите започнат да се сипят, можете да направите още една стъпка напред с ClickUp Brain. Той ви позволява да анализирате обратната връзка от клиентите от попълнените формуляри в реално време, като ви помага да откриете модели, да забележите обещаващи истории на клиенти и да приоритизирате по-интелигентно последващите действия.

Просто отворете пространството, папката или списъка, където се съхраняват подадените формуляри, кликнете върху Ask AI (Попитай AI) в горния десен ъгъл на заглавната лента и задайте въпроси като „Кои отзиви споменават [характеристика на продукта]?“ или „Покажи ми подадените формуляри от клиенти в областта на здравеопазването. “*

Анализирайте обратната връзка от клиентите, като задавате въпроси на естествен език, и получавайте незабавни прозрения с ClickUp Brain.

За броени секунди Brain извлича информация от вашите отзиви, така че можете незабавно да ги превърнете в полезни маркетингови ресурси.

📮ClickUp Insight: Половината от нашите респонденти се борят с внедряването на изкуствен интелект; 23% просто не знаят откъде да започнат, а 27% се нуждаят от повече обучение, за да правят нещо по-сложно. ClickUp решава този проблем с познат чат интерфейс, който прилича на изпращане на текстови съобщения. Екипите могат да започнат веднага с прости въпроси и заявки, а след това естествено да открият по-мощни функции за автоматизация и работни процеси, без да се налага да преминават през сложния процес на обучение, който спира толкова много хора.

ClickUp улеснява събирането на отзиви, като предлага готови за употреба шаблони за формуляри за обратна връзка.

Например, можете да използвате шаблона за обратна връзка на ClickUp, за да създадете платформа, на която клиентите ви да изразяват мнението си и да събирате ценна информация за подобряване на продуктите.

Получете безплатен шаблон Организирайте и проследявайте обратната връзка от клиентите по структуриран начин, като използвате шаблона за обратна връзка на ClickUp.

Ето как това може да ви помогне още повече👇

Събирайте общи оценки за услугата, като използвате предварително създадени полета за оценка с звезди, което ще помогне на екипа ви да идентифицира незабавно доволните клиенти, които си заслужава да бъдат потърсени за отзиви.

Събирайте автоматично причини за оценки и предложения за подобрения, което ви дава по-богат контекст при избора на най-добрите цитати и истории на клиенти, които да подчертаете.

С вградените персонализирани полета на ClickUp , като например „Ниво на клиента“, можете да дадете приоритет на събирането на отзиви от най-стратегическите или най-ценните групи клиенти.

Знайте точно към кой представител на обслужването или доставчик се отнася обратната връзка, което улеснява свързването на историите за успеха на клиентите с конкретни екипи или инициативи при създаването на кампании.

2. Проследявайте и организирайте отзивите с таблата на ClickUp

Отивайки отвъд очакванията, таблата на ClickUp ви дават възможност да виждате в реално време къде се намира всяка препоръка.

Визуализирайте ефективността на проекта и проследявайте напредъка на екипа в реално време с помощта на таблата за управление на ClickUp.

Ето какво можете да направите с таблата:

Следете статуса на подаване и одобрение : Създайте джаджи за статуса, за да видите колко заявки за препоръки са били изпратени, колко са в очакване и колко са били напълно одобрени, всичко това в реално време.

Визуализирайте препоръките по личност или отрасъл: Създайте кръгови диаграми или стълбови диаграми, които категоризират препоръките по тип клиент, случай на употреба на продукта или вертикален отрасъл, като помагате на маркетинговите екипи да адаптират кампаниите с прецизност.

Персонализирайте работното си пространство, като добавите карти от различни категории с помощта на ClickUp Cards.

Проследявайте използването на препоръките в различните кампании : Добавете диаграми или списъци със задачи, които показват кои препоръки са свързани с активни маркетингови, продажбени или кампании за успех на клиенти, и открийте пропуските, където са необходими нови цитати.

Идентифицирайте отзивите с висока ефективност: Проследявайте : Проследявайте целите на обслужването на клиенти и показателите за ангажираност, като кликвания, споделяния или конверсии, свързани с конкретни отзиви, за да можете да дадете приоритет на най-впечатляващите истории.

3. Управлявайте отношенията с препоръките с помощта на CRM решението ClickUp

Управлението на препоръките не свършва след събирането на няколко цитата. Изграждането на дългосрочни отношения с доволни клиенти често води до по-богати и продължителни истории, като например казуси, препоръки, рецензии на продукти или интервюта с клиенти.

ClickUp CRM Team Solution помага на екипите по продажби и успех на клиентите да управляват тези взаимоотношения по-стратегически.

Управлявайте ефективно взаимоотношенията с клиентите и етапите на продажбения процес с помощта на ClickUp CRM Team Solution.

Можете да проследявате даващите препоръки в базата данни с клиенти, да задавате напомняния за последващи действия, за да поискате актуализирани цитати или препоръки, и да създавате последователности за поддържане на интереса – и всичко това, докато поддържате безпроблемно предаването на информация между екипите.

4. Запечатайте успехите в поддръжката и укрепете лоялността с решението за обслужване на клиенти ClickUp

Доброто управление на комуникацията с клиентите поражда най-силните и емоционални отзиви – само ако вашият екип е готов да ги улови в подходящия момент.

Решението на екипа за обслужване на клиенти на ClickUp дава възможност на екипите за поддръжка активно да идентифицират, отбелязват и подхранват възможности за препоръки когато удовлетворението на клиентите е най-високо, а не седмици по-късно, когато ентусиазмът е отминал.

Организирайте и оптимизирайте дейността на вашия отдел за обслужване на клиенти с решението за екип за обслужване на клиенти на ClickUp.

Накратко:

Делегирайте и маркирайте потенциални клиенти от препоръки лесно : Представителите на поддръжката могат бързо да маркират разрешени билети, които показват изключителни резултати, без да се налага да напускат работния си процес. Можете да присвоите тези маркирани билети на маркетинговите екипи или екипите за успех на клиентите, за да се свържете с тях за препоръки.

Персонализирайте работните процеси на обслужването, за да събирате ключова информация за клиентите : Използвайте персонализирани полета, за да записвате допълнителни данни като оценки за удовлетвореността на клиентите, бележки за разрешени проблеми и емоционални акценти от взаимодействието.

Дайте приоритет на клиентите, които заслужават препоръки: Настройките за приоритет на ClickUp помагат на екипите да се фокусират върху клиентите с голямо влияние – тези, които са постигнали големи успехи или показват силна лоялност към марката – така че да се насочите първо към най-добрите кандидати.

Превърнете отзивите в активи за растеж с ClickUp

Събирането на препоръки е едно нещо. Превръщането им в последователни активи, които генерират приходи, е друго. Без подходящата система дори най-добрите цитати от клиенти се губят в имейл кореспонденцията или се разпръскват между екипите.

ClickUp ви помага да постигнете много повече от просто събиране на обратна връзка. С формуляри, табла, CRM инструменти и работни процеси за обслужване на клиенти на едно място, вашият екип може да събира, управлява и активира отзиви без никакви догадки. Независимо дали представяте подходящите истории на подходящия етап или координирате екипите по продажби, поддръжка и маркетинг около успеха на клиентите, ClickUp ви предоставя всичко необходимо, за да увеличите социалното доверие.

Опитайте ClickUp безплатно и оптимизирайте целия си работен процес, свързан с препоръките.