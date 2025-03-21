Как да привлечете търговски клиенти: съвети за растеж на бизнеса

Независимо в коя индустрия работите (маркетинг, строителство, почистване или друга B2B сфера), привличането на търговски клиенти изисква усилия. Това е основата на вашия бизнес, но да бъдем реалисти... не винаги носи незабавни печалби.

Търговските клиенти не вземат прибързани решения. Те отделят време, сравняват вариантите и се фокусират върху дългосрочната стойност. Това означава, че не се нуждаете от най-атрактивната презентация, а от правилния подход, за да се представите пред лицата, вземащи решения, и да докажете защо сте най-добрият избор.

Именно това ще разгледаме тук.

Нека разгледаме как да привлечете, спечелите и задържите високоценни търговски клиенти (без да губите време с безперспективни потенциални клиенти).

Силното онлайн присъствие помага за привличането на клиенти . Оптимизирането на уебсайта ви с ясни послания и SEO, активното присъствие в социалните медии и публикуването на гостуващи публикации в сайтове от бранша увеличават видимостта и привличат потенциални клиенти.

Създаването на контакти с местни фирми е от съществено значение за установяване на връзка с ключови лица, вземащи решения. Участието в търговски изложения, събития в бранша и групи за бизнес контакти повишава видимостта и изгражда взаимоотношения, които могат да доведат до дългосрочни договори.

Студеното общуване работи, ако е персонализирано . Подкрепени с проучвания имейли, които адресират конкретни проблеми, могат да увеличат отговорите и резервираните срещи.

Редовните проверки и структурираните цикли на обратна връзка укрепват отношенията с клиентите, като помагат за осигуряването на дългосрочни договори и постоянни препоръки.

ClickUp оптимизира целия процес – от проследяване на потенциални клиенти, управление на продажбите и наблюдение на потенциални клиенти до автоматизиране на последващите действия и оптимизиране на бизнес отношенията. – от проследяване на потенциални клиенти, управление на продажбите и наблюдение на потенциални клиенти до автоматизиране на последващите действия и оптимизиране на бизнес отношенията.

Разбиране на търговските клиенти

Търговските клиенти са фирми или организации, които наемат други компании за продукти или услуги. За разлика от индивидуалните клиенти, които правят бързи, еднократни покупки, търговските клиенти търсят дългосрочни партньорства, услуги на едро или персонализирани решения, които добавят стойност към тяхната дейност.

Разлика между търговски и жилищни клиенти

За да привлечете подходящите клиенти, трябва да знаете с кого имате работа. Търговските и частните клиенти имат различни нужди, бюджети и стилове на вземане на решения.

Ето един поглед:

Фактор Търговски клиенти Некомерсиални клиенти Определение Бизнес, корпорации, фирми за управление на имоти, организации Физически лица Процес на вземане на решения Отнема повече време, включва множество заинтересовани страни, фокусира се върху дългосрочната възвръщаемост на инвестициите По-бързи решения, често основани на емоции, удобство и цена Размер и обхват на договора По-големи договори, текущи услуги, покупки на едро, по-високи стойности на транзакциите Еднократни или спорадични покупки, проекти с по-малък мащаб, ограничени бюджети Продажби и маркетинг B2B маркетинг, изграждане на взаимоотношения, мрежи, демонстриране на бизнес стойност Директна реклама, препоръки, емоционално въздействие

Основни характеристики на търговските клиенти

Ако искате да привлечете повече клиенти в търговската сфера, е важно да разберете техните характеристики.

Накратко ⬇️

Множество лица, вземащи решения: Покупките се извършват чрез мениджъри, финансови екипи или отдели за снабдяване, което прави процеса по-структуриран. Мащабни изисквания: Поръчките, договорите и проектите са по-големи и по-сложни от тези в жилищния сектор. Оптимизиран процес на закупуване: Всичко се извършва чрез подходящи договори за продажба, поръчки за покупка и официални предложения. Решения, основани на възвръщаемостта на инвестициите: Разходите, стойността и ефективността са по-важни от емоциите, тъй като търговските клиенти се фокусират върху дългосрочната възвръщаемост.

Значението на търговските клиенти за растежа на бизнеса

Ако сте сериозно настроени да развивате бизнеса си, фокусирането върху търговски клиенти може да ви донесе по-големи възможности, като например:

Търговските договори са по-големи, повтарящи се и често по-печеливши от индивидуалните продажби.

Работата с утвърдени компании повишава репутацията ви и привлича повече клиенти.

Обслужването на няколко големи клиенти често е по-лесно, отколкото обслужването на десетки малки клиенти.

С структурирани условия за плащане и поръчки на едро, търговските клиенти осигуряват финансова стабилност.

Стратегии за привличане на търговски клиенти

Привличането на търговски клиенти изисква умни стратегии, които ви поставят пред подходящите фирми в подходящия момент.

Нека разгледаме как можете да постигнете това:

1. Дигитален маркетинг и онлайн присъствие

Ако имате собствен бизнес, ви е необходимо онлайн присъствие. Но да сте „онлайн“ не означава да сте „навсякъде“. Това включва да се показвате там, където лицата, вземащи решения, търсят бизнеси като вашия, и да изградите доверие у клиентите, преди да се свържете с тях.

Ето как можете да го направите:

✅ Подобрете уебсайта си и го оптимизирайте за SERP

Имайте ясно послание, така че първото, което посетителите виждат, е на кого помагате и какъв проблем решавате.

Вмъкнете ключови думи с висок рейтинг, за да могат подходящите хора да ви намерят.

Интегрирайте най-добрия софтуер за SEO агенции във вашите работни процеси, за да оптимизирате публикациите в блога, бюлетини и страници с услуги.

💡 Професионален съвет: Превърнете най-добре представящите се страници в магнити за потенциални клиенти чрез специфични за страницата ресурси, вместо чрез общи регистрации. Помислете за шаблони, списъци за проверка или мини-ръководства, които увеличават конверсиите 3-5 пъти повече от стандартните опции за абонамент.

✅ Бъдете активни в социалните медии

6sense съобщава, че 70% от лицата, вземащи решения в B2B сектора, проучват доставчиците онлайн, преди да се ангажират с тях. Уверете се, че:

Оптимизирайте профила си: Страниците на вашата компания трябва да се четат като решение на проблемите, с които се сблъскват вашите потенциални клиенти.

Ангажирайте се стратегически: Коментирайте публикациите на лидери в бранша, собственици на фирми, клиенти и потенциални клиенти чрез страницата (накарайте висшите служители да правят същото от своите акаунти).

Споделяйте ценно съдържание: Публикувайте прозрения, истории за успех и тенденции в бранша, защото търговските клиенти се доверяват на експертите.

Но управлението на социалните медии, докато ръководите бизнес, не е лесно. Без да се колебаете, планирайте стратегията си за социалните медии с Шаблона за план за съдържание в социалните медии от ClickUp.

Получете безплатен шаблон Създавайте, планирайте и измервайте публикациите в социалните медии с шаблона за план за съдържание в социалните медии на ClickUp.

С този шаблон можете:

Определете как изглежда успехът – повече ангажираност, познаваемост на марката или кликове.

Проследявайте напредъка си, за да знаете какво работи (и какво не).

Планирайте публикациите си с календар за съдържание, за да поддържате последователност.

Разпределяйте задачи, определяйте срокове и проследявайте одобренията, за да не остане нищо незабелязано.

Използвайте статуси като В процес , За одобрение и Публикувано, за да проследявате съдържанието без усилие.

Добавете подробности като платформи, копирайтъри, дизайнери и крайни срокове, за да синхронизирате всичко.

✅ Публикувайте гостуващи публикации и съдържание за лидерство в мисленето

Свържете се с потенциални клиенти, защото никога не се знае дали в момента не четат блог за вашата индустрия. Публикувайте статии в известни сайтове, където те търсят информация.

По-долу са изброени няколко популярни сайта, на които можете да се представите и да публикувате съдържание с голямо въздействие:

Категория Сайтове за гостуващи публикации Бизнес и маркетинг Entrepreneur, Business 2 Community, HubSpot Blog, Social Media Examiner, MarketingProfs Технологии и стартиращи компании TechCrunch (Contributor Network), ReadWrite, VentureBeat, The Next Web (TNW), SitePoint Финанси и инвестиции Investopedia, Forbes (Contributor Network), Money Crashers, The Motley Fool, NerdWallet Общи блогове Medium (различни публикации), статии в LinkedIn, блогове в Quora, YourStory, Business.com

2. Изградете доверие и се възползвайте от съществуващите клиенти

Знаете ли какъв е най-добрият източник на доверие за нов бизнес? Вашите настоящи или бивши клиенти.

Те вече знаят вашата стойност и възможности, а мрежата им вероятно е пълна с потенциални клиенти. Ето как можете да се възползвате от тяхната мрежа:

✅ Създайте програма за препоръки

Попитайте клиентите си: „Кой в вашата индустрия би могъл да използва нашите услуги или продукти?“ Предложете да им напишете кратко имейл за представяне, което да препратят на потенциални клиенти, или ги помолете да ви свържат с подходящото лице в социалните медии.

По-важното е да им дадете причина да работят с вас – чрез отстъпки, безплатни пробни версии или ексклузивен достъп до услуги.

✅ Намирайте и популяризирайте нови отзиви

Ако дадена компания има намерение да ви наеме или да използва вашите услуги, тя ще провери вашите онлайн рецензии, преди да се свърже с вас.

Ако вашите бизнес страници в Google и LinkedIn са празни, това е тревожен сигнал ⛳. Не забравяйте да помолите съществуващите си клиенти да оставят кратко и честно мнение. Включете тези мнения във вашия уебсайт, оферти и социални медии, за да привлечете лицата, вземащи решения.

💡 Съвет от професионалист: Заделете тримесечен „ден за преглед“ и накарайте екипа си да отдели 30 минути, за да се свърже лично с най-добрите си клиенти. Вместо просто да помолите за преглед, накарайте ги да споделят конкретен момент или успех, който помнят от съвместната си работа. Този вид искрени, предизвикващи носталгия съобщения се възприемат като значими.

3. Разширете мрежата си и присъствието си в бранша

За да привлечете повече високоплатени клиенти, не е необходимо да се срещате с повече хора, а просто да се срещате с подходящите. Ето как 👇

✅ Участвайте в конференции и събития

Отидете там, където са лицата, вземащи решения, и колегите ви от бранша. Това могат да бъдат големи технологични събития, търговски изложения, местни търговски камари или групи на BNI.

чрез Google

Но самото присъствие не е достатъчно. Трябва да сте наясно с кого искате да се срещнете и защо. Подгответе се добре и се свържете с тях преди събитието, за да уговорите кратки представяния.

⏱️ Приятелско напомняне: Изработете подходяща презентация за компанията, която можете да покажете на лаптопа или таблета си. Задавайте обмислени въпроси за предизвикателствата, пред които са изправени колегите ви в бранша. Тъй като се срещате на събитие, има вероятност потенциалните клиенти да са отворени да ви изслушат.

✅ Сътрудничество с допълващи се бизнеси

Да предположим, че имате фирма за почистване на офиси. Вместо да чукате на вратите, сключете партньорство с местна фирма за офис консумативи. Те вече продават на фирми, които се нуждаят от чисти работни пространства, така че защо да не работите заедно?

Създайте партньорство за препоръки. Когато те привлекат нов клиент, те препоръчват вашите услуги, а вие правите същото за тях. Това е печеливша ситуация и за двете страни!

4. Фокусирайте се върху клиенти с висока стойност

Не се опитвайте да привлечете всеки бизнес в своя бранш. Фокусирайте се върху потенциални търговски клиенти, които се нуждаят от това, което предлагате.

Ето как да го направите:

✅ Обърнете се към LinkedIn и новини за продажбите

Търсете лицата, вземащи решения, по отрасъл, размер на компанията и длъжност в LinkedIn Sales Navigator. С този инструмент можете да създадете целеви списък с фирми и ключови лица, към които да се обърнете. Освен това, посетете Crunchbase и CB Insights, за да откриете компании, които наскоро са получили финансиране или се разрастват.

✅ Използвайте борси за работа и платформи за намиране на потенциални клиенти

Прегледайте специализирани борси за работа като Wellfound, Y Combinator и Indeed. Ако дадена компания набира кандидати за позиция, свързана с вашите услуги, вероятно е отворена към аутсорсинг.

Много индустрии имат и RFP (Request for Proposal) форуми, където фирмите публикуват търговски проекти. Тези форуми включват RFP Database, FindRFP, FedHealthNet, Agency Spotter и други.

✅ Използвайте пазарни доклади и директории

Разгледайте отраслови доклади и директории, като IBISWorld, Forrester Research, Clutch, Kompass и Yellow Pages, за да откриете развиващи се компании, които биха могли да се нуждаят от вашите услуги.

📮ClickUp Insight: Екипите с ниска производителност са 4 пъти по-склонни да използват над 15 инструмента, докато екипите с висока производителност поддържат ефективността си, като ограничават набора си от инструменти до 9 или по-малко платформи. А какво ще кажете да използвате една платформа? Като универсално приложение за работа, ClickUp обединява вашите задачи, проекти, документи, уикита, чат и разговори в една платформа, допълнена с работни процеси, задвижвани от изкуствен интелект. Готови ли сте да работите по-умно? ClickUp работи за всеки екип, прави работата ви видима и ви позволява да се съсредоточите върху важните неща, докато изкуственият интелект се занимава с останалото.

5. Използвайте имейли и платени реклами за достигане до потенциални клиенти

Понякога най-добрият начин да привлечете идеалните клиенти е да се обърнете директно към тях. Накратко,

✅ Имейл и студено общуване

Общите имейли от типа „Здравейте, предлагаме услуги XYZ, да поговорим?“ се изтриват. Трябва да бъдете ясни и персонализирани, ако искате реални резултати – повече отговори, насрочени срещи и сключени сделки. Но преди това, подгответе списък с висококачествени имейли:

Използвайте LinkedIn Sales Navigator , за да намерите лицата, вземащи решения, във вашата целева индустрия (например: изпълнителни директори, директори по маркетинг или мениджъри по снабдяване в средни производствени фирми).

Използвайте инструменти като Hunter.io, Snov.io или Apollo.io, за да извлечете проверени имейли. Те поддържат вашите контакти точни, актуални и по-малко вероятно е да попаднат в спама.

След това отделете малко време за написването на имейла.

Започнете с персонализирана тема на писмото (например „[Име], бърза идея, която ще помогне на [Име на компанията] да увеличи приходите си“).

Започнете с подкрепено от проучвания първо изречение, което показва, че разбирате бизнеса им (например: „Видях, че [име на компанията] току-що се разшири в Обединеното кралство – много компании се борят с [предизвикателство] на този етап.“).

Вместо да правите презентация, предложете незабавна стойност – споделете казус, полезен съвет или безплатен ресурс. Накрая, запазете CTA прост: „Бих искал да споделя това в кратък 15-минутен разговор. Подходящ ли е следващия вторник?“

🔎 Професионален съвет: Настройте имейл фуния за 2–4 седмици, в зависимост от вашата индустрия и целева аудитория. Поредица от 4 имейла е добра отправна точка: 1️⃣ Ден 1: Първоначален контакт (персонализирано, ориентирано към стойността имейл) 2️⃣ Ден 4-6: Проследяване 1 (напомняне + допълнителна стойност) 3️⃣ Дни 9-12: Проследяване 2 (Отговаряне на възражения, засилване на стойността) 4️⃣ Ден 15-20: Окончателно проследяване (имейл за раздяла, оставяне на вратата отворена)

✅ Пускайте платени реклами

Платената реклама е мощен инструмент, но изисква специален бюджет и стратегически подход (в края на краищата, става въпрос за реални пари).

Ето каналите, които можете да използвате:

Реклами в LinkedIn: Свържете се с лицата, вземащи решения, въз основа на длъжност, стаж, отрасъл и размер на компанията.

Google PPC: Наддавайте за ключови думи с висока степен на намерение, специфични за бранша, които купувачите активно търсят (например „най-добра агенция за генериране на B2B лийдове“ вместо просто „генериране на лийдове“).

Ретаргетинг реклами: Създайте персонализирани аудитории от посетители, които са проявили интерес към ключови страници, като например цените ви или казуси.

Истината е, че намирането и управлението на клиенти може да бъде прекалено обременяващо, ако нямате подходяща система. Жонглирането с имейли, последващи действия и проследяване на потенциални клиенти на различни платформи е рецепта за фрустрация.

Влезте в ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата. 💁

Организирайте и оптимизирайте усилията си в областта на продажбите, маркетинга и CRM.

Един инструмент за управление на клиентски проекти, друг за проследяване и още един за сътрудничество. Не ви ли се струва, че това е един безкраен цикъл от превключване между раздели и загуба на представа за това, което наистина се нуждае от внимание? Тогава ви е необходима една универсална апликация, която да централизира всичко това!

Първо, за да изградите пълна тръбопроводна мрежа и да постигнете реален растеж, се нуждаете от маркетингов механизъм, който привлича, ангажира и превръща подходящата аудитория.

ClickUp for Marketing предоставя на вашия екип централен хъб за създаване, изпълнение и оптимизиране на стратегии. Този маркетингов инструмент оптимизира всеки етап, от планирането на кампании и управлението на съдържанието до проследяването на резултатите и сътрудничеството в екипа.

Съхранявайте всички маркетингови инициативи на едно място с решението ClickUp Marketing Team.

С тяхна помощ можете да:

Създайте маркетингови планове, определете конкретни цели за растеж и поддържайте ясни графици за кампаниите.

Обединете екипите с ClickUp Whiteboards , Proofing tools и други инструменти, за да се уверите, че всички са на една вълна от мозъчната атака до изпълнението.

Проследявайте KPI, измервайте успеха на кампаниите и коригирайте стратегиите с помощта на интерактивни табла.

И още нещо? ClickUp разполага с библиотека от над 1000 шаблона, които ще ви спестят време. Сред тях използвайте шаблона за маркетингов план за действие на ClickUp с персонализирани инструменти за проследяване на кампании, календари за съдържание и работни потоци за генериране на потенциални клиенти, готови за употреба.

Получете безплатен шаблон Фокусирайте маркетинговите си усилия по правилния начин с шаблона за маркетингов план за действие на ClickUp.

Този шаблон ви позволява да:

Задайте статуси на задачите като „Блокирана“, „Отменена“, „Завършена“, „В процес“ и „Планирана“.

Добавете персонализирани атрибути (например „Резултати“, „Назначен екип“, „Файлове“, „Цели“), за да проследявате ключови детайли и да наблюдавате напредъка.

Проследявайте маркетинговите планове за действие с етикети, цели, предупреждения за зависимости и интеграция с електронна поща.

След като вашите маркетингови усилия започнат да привличат потенциални клиенти, следващата стъпка е да ги превърнете в лоялни клиенти. И какъв по-добър начин да започнете от ClickUp for Sales? Никога повече не губете скъпоценни сделки с това надеждно решение за управление на проекти.

Премахнете догадките от проследяването на продажбите с ClickUp Sales.

📌 Например, можете автоматично да възлагате задачи въз основа на всеки етап от вашия процес на продажби. Можете да задействате актуализации на статуса, когато потенциален клиент предприеме действие (например отговори на имейл или изтегли предложение). Можете също да дадете приоритет на потенциалните клиенти с висока стойност, за да знае екипът ви къде да се фокусира след това!

Още по-добре, създайте табла без код с помощта на ClickUp Dashboards, за да добавите повече видимост към работния си процес. Те ви дават обща представа за тенденциите в конверсията с помощта на усъвършенствани визуални диаграми, включително процент на сключени сделки, средно време за сключване на сделка и др.

Можете също да проследявате индивидуалните и екипните резултати – да разберете кой постига успехи и къде са необходими подобрения.

Превърнете потенциалните клиенти в клиенти за цял живот

С решението за управление на проекти CRM на ClickUp не се нуждаете от десетки инструменти, за да следите продажбите си. Всичко (контактни данни, сделки, бележки за клиенти и имейли) е подредено на едно място.

Организирайте, търсете и достъпвайте взаимоотношенията си с клиенти с ClickUp CRM.

Накратко, вижте 👇

👀 Визуален канал за продажби: Проследявайте потенциални клиенти, сделки и взаимодействия с клиенти по начин, който ви е удобен. Изберете от няколко изгледа (Kanban, списък, таблица и др.), за да видите с един поглед как стоят нещата.

📊 Дъшбордове на живо: Получете цялостен поглед върху ключови показатели като стойността на клиента за целия му жизнен цикъл, размера на сделките и тенденциите в продажбите (всичко в реално време)

📧 Интеграция на имейли: Синхронизирайте имейлите си директно в ClickUp, за да може екипът ви да вижда минали разговори, да сътрудничи по последващи действия и да поддържа всичко точно там, където работите.

📂 Управление на акаунти и сделки: Организирайте информацията за клиентите, проследявайте поръчките и управлявайте продажбите с помощта на персонализираните полета и работните процеси на ClickUp.

С това сте настроили CRM системата си – потенциалните клиенти са организирани, сделките се проследяват и взаимоотношенията с клиентите протичат гладко.

Опростете привличането на клиенти с подходящи системи

Маркетингът, операциите и поддръжката на клиенти допринасят за превръщането на потенциалните клиенти в дългосрочни партньори. Когато обаче екипите използват несвързани инструменти, информацията се губи, сроковете се пропускат и целият процес се забавя.

Използвайте ClickUp Tasks, за да организирате всеки етап от процеса на привличане на клиенти. Управлявайте потенциалните клиенти, възлагайте последващи действия и определяйте крайни срокове в движение. Например, възложете на Екип А да създаде списъци с потенциални клиенти, докато Екип Б поддържа потенциалните клиенти, намерени във втория етап на фунията.

Разпределяйте задачи, проследявайте напредъка на продажбите и още много други с ClickUp Tasks.

Искате да постигнете по-голяма ефективност? Използвайте ClickUp Time Tracking, за да разберете дали екипите използват времето си ефективно. От продажбени разговори до подготовка на оферти – вижте къде се полагат усилия и оптимизирайте процесите.

Създавайте, редактирайте и споделяйте презентации за клиенти без усилие

Редактирайте с богато форматиране, бързи команди със слэш и добавяйте бутони, банери, кодови блокове и джаджи в ClickUp Docs.

Екипите безспорно се нуждаят от начин да създават, усъвършенстват и споделят презентации без продължителни обсъждания. И ClickUp Docs прави точно това!

Той е създаден за екипи, които се нуждаят от бърз и организиран начин за създаване на предложения за клиенти, презентации за продажби и материали за представяне. Той може да ви помогне да:

Създавайте структурирани предложения с предварително проектирани шаблони

Работете с екипа си в реално време без конфликти между версиите

Съхранявайте всички документи, свързани с клиенти, бележки от срещи и референции на едно място.

Споделяйте незабавно чрез линк (без да изпращате остарели прикачени файлове)

Но ако започването от нулата ви се струва прекалено трудно, ClickUp Brain ви помага да се придвижите напред незабавно. Независимо дали се нуждаете от проектно предложение, търговска презентация или подновяване на договор, Brain го създава за вас.

Например, можете да въведете в Brain подсказка като: „Напишете убедителна рекламна презентация за брандингова агенция, насочена към стартиращи компании в областта на електронната търговия. Акцентирайте върху експертизата в областта на визуалната идентичност, опаковката на продуктите и брандинга в социалните медии. Поддържайте професионален, но и привлекателен тон.“

В отговор на това се получава следното:

Ускорете създаването на съдържание и гарантирайте последователност на марката във всички кампании с ClickUp Brain.

С ClickUp Automations процесът е още по-лесен. Когато приключите с изготвянето на презентация или договор, настройте автоматизация „когато-тогава“ в ClickUp, за да го изпратите за одобрение на клиента или на колега от екипа за преглед.

Преодоляване на предизвикателствата при привличането на търговски клиенти

Дори и да разполагате с всички стратегии за привличане на клиенти в своя наръчник за продажби, сключването на тези сделки не е лесна задача. SuperOffice съобщава, че проучването на потенциални клиенти е най-трудният етап от процеса на продажба за 80% от търговците, следван от квалифицирането на потенциални клиенти (44%) и сключването на сделки (24%).

И така, кои са най-големите предизвикателства, с които вероятно ще се сблъскате, когато се опитвате да привлечете търговски клиенти?

1. Вашите цикли на продажби изглеждат безкрайни

За разлика от по-малките сделки, търговските клиенти преминават през множество нива на одобрение, прегледи на бюджета и понякога цели фискални цикли.

🎯 Решение: Определете процеса на одобрение на ранен етап – попитайте: „Кой друг трябва да одобри това?“ Освен това, създайте усещане за спешност, като предложите ограничени във времето цени, приоритетно включване или ексклузивни добавки за бързо действие.

2. Утвърдените доставчици имат монопол на пазара

Много търговски клиенти имат дългосрочни отношения с настоящите си доставчици на продукти или услуги. Дори и да са недоволни, смяната им се струва като неприятна задача.

🎯 Решение: Позиционирайте се като алтернатива, която те не могат да пренебрегнат. Можете ли да предложите по-бързи срокове за изпълнение или специализиран подход, който техният голям доставчик не може да предложи? Подчертайте тези разлики. Предложете пилотен проект или пробен период, за да намалите възприемания от тях риск.

3. Продължавате да зацикляте на етапа на предложението

Имали сте чудесни разговори и те ви помолиха за оферта, но нещата зациклиха, след като я изпратихте. Може би те отхвърлят цената, отлагат решението си или изобщо спират да отговарят.

🎯 Решение: Преди да изпратите предложението, потвърдете, че те са готови да продължат напред и отговорете предварително на всички останали въпроси. Направете предложенията си ориентирани към действие. Вместо просто да изброявате услугите, включете казуси, социални доказателства и ясен краен срок.

Изграждане на дългосрочни отношения с клиенти

Намерили сте система, която ви помага да привлечете търговски клиенти с положителни резултати. Но какво следва след това? Управление на клиенти! Колкото по-добре го правите, толкова повече препоръки и устойчив растеж ще постигнете. Ето какво да направите:

1. Поддържайте редовен контакт, за да запазите интереса на клиентите

Дори едно лошо преживяване може да разклати доверието на клиента, затова не се ограничавайте само с договора. Силната система за въвеждане в работата помага да представите продукта или услугата си подробно, като същевременно проактивно отговаряте на въпросите.

За да започнете, използвайте шаблона за успех на клиента от ClickUp . Централизирането на всички подробности, свързани с клиента, ви позволява да проследявате напредъка, да документирате ключовите успехи и проблеми и да улеснявате редовните актуализации.

Получете безплатен шаблон Управлявайте клиентските акаунти или привличайте нови с шаблона за успех на клиенти на ClickUp.

💡 Професионален съвет: Установете ритъм на комуникация в зависимост от вашата индустрия и договорния цикъл, независимо дали става дума за седмични проверки, месечни отчети или тримесечни прегледи. Ако е необходимо, използвайте готови шаблони за управление на клиенти.

2. Създайте ефективна обратна връзка

Не можете да подобрите това, което не измервате. Ето защо събирането на обратна връзка е от съществено значение за комуникацията с клиентите. То ви помага да разберете какво работи и къде вашият клиент се нуждае от повече подкрепа.

За начало използвайте ClickUp Forms, за да незабавно уловите нуждите на клиентите, препратите заявките за разрешаване и се уверите, че обратната връзка се превръща в действие.

Оптимизирайте събирането на обратна връзка от клиенти с ClickUp Forms

Формулярите на ClickUp адаптират въпросите въз основа на отговорите на клиентите с логика на условия, което ги прави по-лесни за попълване и по-ефективни при събирането на релевантна информация.

След като формулярите бъдат подадени, те могат лесно да бъдат превърнати в задачи и възложени на подходящите членове на екипа за по-нататъшно изпълнение.

Преди прекарвахме допълнителни часове в ръчно извършване на рутинни задачи, като предаване на проекти на екипа ни, създаване на задачи и поставяне на линкове. Сега използваме това време, за да планираме и преместим повече от работните процеси на екипа в ClickUp.

Преди прекарвахме допълнителни часове в ръчно извършване на рутинни задачи, като предаване на проекти на екипа ни, създаване на задачи и поставяне на линкове. Сега използваме това време, за да планираме и прехвърлим повече от работните процеси на екипа в ClickUp.

3. Използвайте шаблони, за да опростите взаимодействията с клиентите

Не винаги е необходимо да изобретявате колелото или да разработвате нещо прекалено креативно, когато поддържате взаимоотношения. Понякога простото следване на изпитани стратегии и шаблони за задържане на клиенти може да ви помогне.

Вземете например събирането на обратна връзка. Ако не искате да създавате процес за обратна връзка от нулата, разгледайте шаблона за обратна връзка на ClickUp. Адаптирайте анкетите към конкретните нужди на клиентите с помощта на персонализирани полета, скали за оценка и отворени въпроси.

Спечелете нови търговски клиенти с ClickUp

Естествено е да се притеснявате за привличането на нови търговски клиенти, като се има предвид продължителността на циклите на продажбите, ожесточената конкуренция и бързото свиване на бюджетите.

ClickUp, всеобхватното приложение за работа, ви помага да усъвършенствате ефективно продажбите си, да следите потенциалните клиенти и да сключвате сделки по-бързо. То централизира всички продажбени дейности, което улеснява вас и вашия екип да поддържате организация (и последователност).

Регистрирайте се в ClickUp още днес – напълно безплатно – и се убедете сами в предимствата.