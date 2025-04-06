13 алтернативи и конкуренти на Seamless AI, които ще ускорят генерирането на потенциални клиенти

Намирането на подходящи потенциални клиенти и поддържането на потока от потенциални клиенти може да бъде трудна задача. Но с инструменти, базирани на изкуствен интелект, като Seamless. AI, можете без усилие да обърнете тенденцията и да генерирате потенциални клиенти. 🌟

Seamless. AI автоматизира генерирането на потенциални клиенти, помагайки на професионалистите в продажбите и маркетинга да откриват потенциални клиенти, да събират контактни данни и да ускоряват усилията си за достигане до тях.

Въпреки това, всеки екип има уникални нужди и Seamless. AI може да не отговаря на всички ваши изисквания. Потърсете мощни конкуренти на Seamless. AI, които по-добре пасват на вашата стратегия за продажби.

В този наръчник ще ви запозная с някои от най-добрите алтернативи на Seamless. AI, като ще подчертая инструментите, които придават нов облик на генерирането на лийдове.

🔍 Знаете ли, че... Очаква се глобалният пазар за генериране на потенциални клиенти да достигне 15 524,35 милиона долара до 2031 г.

⏰ 60-секундно резюме Seamless. AI опростява генерирането на потенциални клиенти, като предоставя точни данни за контакти в реално време. Но ако това не е идеалният вариант за вас, ето 13 други инструмента, които си заслужава да разгледате: ClickUp : Най-доброто решение за управление на продажбени проекти и взаимоотношения с клиенти Най-доброто решение за управление на продажбени проекти и взаимоотношения с клиенти

ZoomInfo: Най-подходящ за големи предприятия, които се нуждаят от обширни B2B данни.

Apollo. io: Най-подходящ за екипи по продажбите за прецизно насочване към потенциални клиенти

UpLead: Най-доброто за SaaS B2B данни

Lusha: Най-доброто решение за създаване на целеви списъци с потенциални клиенти

Clearbit: Най-доброто решение за разширено обогатяване на данни

Lead411: Най-подходящ за екипи, които искат да автоматизират работните си процеси.

Cognism: Най-доброто решение за интелигентно проучване на потенциални клиенти

Nimble: Най-добър за управление на взаимоотношенията

LinkedIn Sales Navigator: Най-добър за използване на професионалната мрежа на LinkedIn

Hunter. io: Най-доброто решение за проучване на потенциални клиенти по имейл

Snov. io: Най-доброто решение за генериране на лийдове чрез имейли

LeadIQ: Най-доброто решение за оптимизиране на генерирането и събирането на потенциални клиенти

Какво е Seamless. AI?

Seamless. AI е платформа за генериране на лийдове и продажби, базирана на изкуствен интелект, създадена да помага на професионалистите в продажбите да намират и да се свързват с потенциални клиенти.

Той използва усъвършенствани алгоритми, за да търси в интернет данни в реално време за потенциални потенциални клиенти, включително контактна информация, длъжности и подробности за компанията, и ги синхронизира директно с CRM системи като Salesforce и HubSpot.

Основното му предимство? Автоматизиране на отнемащите време части от проучването на потенциални клиенти, за да се постигне по-бързо и по-точно достигане до тях.

Защо да изберете Seamless. AI алтернативи?

Ето защо проучването на конкурентите на Seamless AI може да бъде умен ход:

Съображения за цената: Получете подобни функции на по-достъпна цена.

Разширени функции: Достъп до по-задълбочени анализи, AI прозрения или разширена оценка на потенциални клиенти.

Точност на данните: Намерете инструменти, пригодени за вашата индустрия и аудитория.

Леснота на използване: Насладете се на по-изчистени интерфейси и по-гладки Насладете се на по-изчистени интерфейси и по-гладки CRM работни процеси и интеграции.

13-те най-добри алтернативи и конкуренти на Seamless. AI

Преди да се впуснем в подробности, ето кратък преглед на най-добрите алтернативи на Seamless. AI – с акцент върху най-силните страни на всеки инструмент, основните му функции и колко ще струва да започнете да го използвате.

Инструмент Най-добър пример за употреба Основни функции Начална цена ClickUp Управление на продажбени проекти и CRM AI асистент (ClickUp Brain), CRM, формуляри, табла, автоматизация, шаблони Безплатни и платени планове от 7 $/потребител/месец ZoomInfo Обширна B2B база данни за големи предприятия 70+ милиона обаждания, 170+ милиона имейла, SalesOS, AI имейл скриптове Персонализирани цени Apollo. io Прецизно насочване към потенциални клиенти за екипите по продажбите AI оценяване на потенциални клиенти, многоканален обхват, 97,5% точност на имейлите Безплатни и платени планове от 59 $/потребител/месец UpLead SaaS B2B данни с висока точност 95% точност, над 50 филтъра, филтри за технологични стекове, проверка в реално време Безплатен пробен период, плащане от 99 $/месец Lusha Целеви списъци с потенциални клиенти в САЩ/ЕС Съответствие с GDPR/CCPA, препоръки на AI на базата на ICP, разширение за Chrome Безплатни, платени от 49 $/месец Clearbit Разширено обогатяване на данни и сегментиране на потенциални клиенти Актуализации в реално време, динамични форми, табла за посетители NA Lead411 Автоматизиране на работните процеси с данни за намеренията на купувачите Оценяване на потенциални клиенти, тригери за продажби, данни за намерения за растеж Безплатна пробна версия, плащане от 99 $/потребител/месец Cognism Интелигентно проучване на потенциални клиенти в съответствие с GDPR Diamond Data®, сигнали за намерение, фирмаграфски/технографски филтри Персонализирани цени Nimble CRM, фокусиран върху управлението на взаимоотношенията Синхронизиране на имейли и данни от социални мрежи, шаблони за работни процеси, подробни досиета на потенциални клиенти 29,90 $/потребител/месец LinkedIn Sales Navigator Използвайте професионалната мрежа на LinkedIn InMail, препоръки за потенциални клиенти, Relationship Explorer 99,99 $/месец (Core) Hunter. io Проучване на потенциални клиенти по имейл и проследяване на кампании Email finder, TechLookup, анализи на кампании Безплатно, платено от 34 $/месец Snov. io Генериране на лийдове чрез имейли с автоматизация AI имейли, автоматизация на LinkedIn, дрип кампании, CRM интеграция Пробна версия, плащане от 39 $/месец LeadIQ Оптимизиране на генерирането и обогатяването на потенциални клиенти Разширение за Chrome, AI генератор на имейли, анализи на използването Безплатно, платено от 45 $/потребител/месец

Сега нека разгледаме по-подробно всяка алтернатива на Seamless. AI, за да ви помогнем да намерите най-подходящата за вашата стратегия за продажби и маркетинг.

1. ClickUp (Най-добър за управление на продажбени проекти и взаимоотношения с клиенти)

ClickUp е една от най-добрите алтернативи на Seamless. AI. Това е универсалното приложение за работа, което е мощно средство за екипите по продажби и маркетинг.

Квалифицирайте потенциални клиенти с ClickUp Forms

ClickUp Forms ви позволява да събирате и квалифицирате потенциални клиенти в структуриран, персонализиран формат. Можете да създавате формуляри за приемане на клиенти за различни сегменти и автоматично да присвоявате отговорите на съответните търговски представители. Вградете формулярите за квалифициране на потенциални клиенти директно в Docs за безпроблемно предаване на маркетингови и търговски задачи.

Квалифицирайте потенциални клиенти, като създадете персонализирани формуляри с ClickUp Forms

Създавайте по-умни кампании с ClickUp Brain

Макар ClickUp да не е традиционен инструмент за генериране на потенциални клиенти, неговите AI-базирани функции, ClickUp Brain, го превръщат в революционен инструмент за маркетинговите и продажбените екипи. Той помага за генериране на идеи за кампании, писане на имейли за продажби и обобщаване на минали взаимодействия с клиенти.

Той използва AI, за да се свърже с CRM и проектни данни, като ви помага да създадете хипер-персонализирани съобщения за достигане до потенциални клиенти и да автоматизирате повтарящи се задачи.

Създавайте рекламни текстове, презентации за продажби или документи за подпомагане за секунди.

Автоматично обобщавайте ключови сделки, срещи или задачи

Получете свежи идеи за следващата си стратегия – всичко това от един AI асистент.

Обмислете следващата си успешна стратегия с ClickUp Brain

Записвайте, транскрибирайте и обобщавайте продажбените срещи с ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker помага на екипите по продажбите да останат фокусирани по време на срещи, като автоматично записва, транскрибира и обобщава разговорите.

Това е особено полезно по време на разговори за проучване, актуализации на клиенти или вътрешни предавания – гарантира, че никога няма да пропуснете важни подробности. Обобщенията включват ключови решения, действия и последващи действия, които могат да бъдат свързани директно със задачи или CRM записи.

Автоматично синхронизира бележките със свързани задачи и сделки

Създава структурирани обобщения, въз основа на които вашият екип може да действа

Поддържа по-точна и последователна комуникация по цялата верига

Използвайте ClickUp Brain, за да правите подробни бележки и да ги свързвате с останалата част от работата си

ClickUp за търговски екипи автоматизира продажбените процеси, визуализира и управлява тяхното изпълнение и проследява напредъка по сделките. Функции като чат, задаване на коментари, задачи и списъци за проверка гарантират, че всички са на една и съща страница.

Ето как ClickUp ви помага в управлението на продажбите:

ClickUp Brain за стратегия за генериране на потенциални клиенти

Създавайте персонализирани комуникации с ClickUp Brain

ClickUp Brain за маркетингови и търговски екипи гарантира, че всички ваши процеси по продажбите са рационализирани и ефективни. От създаването на съобщения за контакти до проектирането на работни потоци, той помага за автоматизирането на повтарящи се задачи, които иначе биха отнели времето на вашия екип.

Той също така използва CRM данни, за да създава персонализирани съобщения за потенциални клиенти. Чрез извличане на информация от минали взаимодействия, продажбени дейности и други данни, ClickUp Brain създава имейли и кампании, които наистина достигат до потенциалните клиенти.

А най-хубавото? Той генерира обобщения мигновено, пише съдържание за подпомагане на продажбите и предлага свежи идеи за следващата кампания.

Централизирайте управлението на потенциални клиенти с ClickUp CRM

Създайте централизирана база данни с клиенти с ClickUp CRM

ClickUp CRM опростява управлението на потенциални клиенти, като предлага ясен поглед върху продажбения процес. Можете да проследявате статуса на потенциалните клиенти, да персонализирате полетата с данни и да получавате автоматични напомняния за последващи действия – всичко това от едно място.

Организирайте бази данни с клиенти

Анализирайте данните за продажбите, за да получите полезна информация.

Централизирайте усилията за достигане до клиенти

Персонализирайте проследяването на вашите проекти с помощта на персонализирани полета и следете напредъка с табла за продажби в реално време.

Опростете процесите с ClickUp Automations

Създайте персонализирана автоматизация с ClickUp Automations

ClickUp Automations спестява време чрез автоматизиране на рутинни задачи, като изпращане на последващи имейли или актуализиране на статуса на задачите. Можете да настроите персонализирани работни процеси с помощта на AI, които задействат конкретни действия, като по този начин улесняват поддържането на потенциални клиенти и управлението на задачите и намаляват ръчния труд.

Спестете време с шаблоните на ClickUp

ClickUp разполага с обширна база от шаблони, включително шаблони за отчети за продажбите и планове за продажбите. Ето три, които препоръчваме:

ClickUp Шаблон за проследяване на продажбите : Следете в реално време представянето на екипа и на отделните служители. Следете в реално време представянето на екипа и на отделните служители.

ClickUp Шаблон за план за продажби : Задайте цели, разработете стратегии и организирайте кампании Задайте цели, разработете стратегии и организирайте кампании

Шаблон ClickUp CRM: Проследявайте потенциални клиенти, контактна информация и взаимодействия с клиенти. Проследявайте потенциални клиенти, контактна информация и взаимодействия с клиенти.

Най-добрите функции на ClickUp

Проследявайте лесно продажбите с ClickUp Dashboards . Персонализираните табла за управление предоставят информация за ключови показатели, като напредъка на потенциалните клиенти и приходите от продажби.

Интегрирайте с над 1000 инструмента, включително инструменти за комуникация и имейл маркетинг.

Централизирайте целия си процес на продажби в една лесна за използване платформа.

Квалифицирайте потенциални клиенти с персонализирани формуляри, използвайки ClickUp Forms.

Бъдете организирани и в крак с приоритетните задачи с ClickUp Tasks

Визуализирайте етапите на потенциалните клиенти и обсъждайте кампаниите съвместно с ClickUp Whiteboards.

Използвайте Relationships, за да свържете задачи, възможности и бележки в целия процес на продажбите.

Използвайте Connected Search за всяка задача, проект и свързано приложение, за да научите всичко за вашите клиенти.

Задайте и проследявайте целите за продажби с ClickUp Goals , за да поддържате съгласуваност в екипа.

Създавайте впечатляващи демонстрационни видеоклипове за продажби с транскрипции, използвайки ClickUp Clips

Ограничения на ClickUp

Стръмна крива на обучение

Не предоставя бази данни с контакти на потенциални клиенти (използвайте с инструменти за генериране на потенциални клиенти)

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/потребител на месец

Бизнес: 12 $/потребител на месец

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член.

ClickUp AI Notetaker: Добавете към всеки платен план за само 6 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 отзива)

Ето какво казва Макс Сегал, мениджър „Компютърни и информационни системи“ в XYZ, за ClickUp:

Автоматизираното създаване на задачи от имейл адресите в папките и интеграцията с фирмения Slack допринесоха значително за ефективността на работния процес!

Автоматизираното създаване на задачи от имейл адресите в папките и интеграцията с фирмения Slack допринесоха значително за ефективността на работния процес!

2. ZoomInfo (най-подходящ за големи предприятия, които се нуждаят от обширни B2B данни)

чрез ZoomInfo

ZoomInfo е една от най-изчерпателните алтернативи на Seamless. AI. Базата данни включва над 70 милиона номера за директно набиране и 170 милиона проверени имейл адреса.

Софтуерът поддържа маркетингови кампании и оптимизира продажбите. Функцията SalesOS, която съдържа фирмени, технологични и интензивни данни, прави връзката с потенциалните клиенти по-интелигентна.

ZoomInfo Copilot също ви дава предимството на AI с интерактивни обобщения на чатове и имейли, написани от AI, за да получите по-добри препоръки за потенциални клиенти.

Най-добрите функции на ZoomInfo

Оценявайте взаимодействията в различни канали, за да привличате по-добре клиенти с Chorus.

Достъп до изчерпателна база данни с информация

Проследявайте посетителите на уебсайта, за да се свържете с лицата, вземащи решения.

Интегрира се с популярни инструменти за продажби и маркетинг

Ограничения на ZoomInfo

Много потребители са се оплакали от неточни и остарели данни.

Цени на ZoomInfo

Продажби: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за ZoomInfo

G2: 4,5/5 (над 8000 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 200 отзива)

3. Apollo. io (Най-доброто решение за екипи по продажбите за прецизно насочване към потенциални клиенти)

Apollo. io е многофункционална платформа за продажбена информация, която комбинира генериране на потенциални клиенти, многоканално общуване и управление на сделки в един мощен инструмент. Базата данни включва над 210 милиона професионални контакти и над 35 милиона профила на компании.

Освен това, неговата персонализирана функция за оценяване на потенциални клиенти чрез изкуствен интелект определя потенциалните клиенти с висока степен на конверсия, като използва историята на успеха и параметри като критерии, тегла и променливи.

Apollo. io предлага и инструменти за персонализиране на общуването, автоматизиране на комуникацията и проследяване на резултатите.

Най-добрите функции на Apollo.io

Получете 97,5% точност на имейлите

Проучете по-добре потенциалните клиенти и персонализирайте имейлите си с помощта на AI на Apollo.

Персонализирайте обхвата според типа на потенциалния клиент с условна логика.

Ограничения на Apollo.io

Някои потребители са съобщили за неактуални проверени имейл адреси.

Много потребители също така смятат, че е трудно да се свържат с отдела за обслужване на клиенти.

Цени на Apollo.io

Безплатно

Основен: 59 $/месец на потребител

Професионална версия: 99 $/месец на потребител

Организация: 149 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Apollo.io

G2: 4,7/5 (над 8000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 300 отзива)

Ето какво казва един потребител на G2 за Apollo. io:

Apollo. io предоставя изключително точна и актуална контактна информация, включително имейл адреси и телефонни номера, които са изключително полезни за достигане до хора, които не познавах преди. Потребителският интерфейс е много прост и дава достъп до всички опции.

Apollo. io предоставя изключително точна и актуална контактна информация, включително имейл адреси и телефонни номера, които са изключително полезни за достигане до хора, които не познавах преди. Потребителският интерфейс е много прост и дава достъп до всички опции.

4. UpLead (най-доброто за SaaS B2B данни)

чрез UpLead

UpLead прилага целенасочен подход към проучването на B2B пазара, като предлага подбрана база данни с над 160 милиона професионални контакти и над 16 милиона профила на компании с впечатляваща точност на данните от 95%.

Въпреки че базата данни е по-малка от тази на някои конкуренти на Seamless. AI, тя дава приоритет на качеството пред количеството.

Една от отличителните му характеристики е фокусът върху технологичните познания. Това ви позволява да търсите компании въз основа на техните технологии, което е идеално за тези, които се специализират в конкретни инструменти или услуги.

Най-добрите функции на UpLead

Получавайте 24/7 поддръжка от човешки агенти

Проверете данните си в реално време с проверка на имейл адреса

Използвайте над 50 филтъра за търсене, за да намерите контакти, които отговарят на профила на вашите купувачи.

Интегрирайте с CRM и инструменти за автоматизация на продажбите като HubSpot, Salesforce и др.

Ограничения на UpLead

Функции като данни за намеренията и информация за конкурентите са достъпни само в скъпите планове.

Ограничени възможности за персонализиране

Цени на UpLead

Безплатен пробен период (за 7 дни)

Essentials: 99 $ на месец (за 170 кредита)

Плюс: 199 $ на месец (за 400 кредита)

Професионална версия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за UpLead

G2: 4,7/5 (над 700 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 70 отзива)

💡 Професионален съвет: Искате да създадете успешно клиентско пътуване за растеж на бизнеса? Разгледайте тези безплатни шаблони за карта на клиентското пътуване, за да гарантирате отлично клиентско преживяване през целия им жизнен цикъл.

5. Lusha (най-доброто решение за създаване на целеви списъци с потенциални клиенти)

чрез Lusha

Lusha е солиден избор за B2B екипи, фокусирани върху пазарите в САЩ и Европа. Една от забележителните му характеристики е фокусът върху съответствието – Lusha гарантира, че всичките му данни са в съответствие с GDPR, CCPA и ISO 27701.

Друга чудесна функция е AI-базираният инструмент за намиране на потенциални клиенти. Той предоставя персонализирани препоръки въз основа на вашия идеален клиентски профил (ICP), което прави проучването по-умно и по-ефективно.

Най-добрите функции на Lusha

Получавайте известия за активността на потенциалните клиенти, когато те направят значима промяна.

Използвайте разширени филтри за търсене, като финансиране и технология, и оценки за интерес, за да намерите заинтересовани компании.

Извличайте проверени данни за контакти директно от различни платформи, използвайки разширения за Chrome и Firefox.

Ограничения на Lusha

Данните за B2B са фокусирани само върху европейските и американските пазари.

Точността на данните е по-ниска в сравнение с някои други инструменти.

Цени на Lusha

Безплатно за едно работно място

Pro : 49 $/месец (за три места)

Премиум : 99 $/месец (за пет места)

Мащаб: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Lusha

G2 : 4,3/5 (над 1400 отзива)

Capterra: 4,0/5 (над 300 отзива)

Нека разберем защо потребителите на G2 считат Lusha за най-добрия инструмент за намиране на потенциални клиенти:

Невероятен инструмент за намиране на потенциални клиенти и директен контакт с тях, за да ги привлечете към демонстрация.

Невероятен инструмент за намиране на потенциални клиенти и директен контакт с тях, за да ги привлечете към демонстрация.

6. Clearbit (най-добър за разширено обогатяване на данни)

чрез Clearbit

Clearbit е повече от инструмент за обогатяване на данни. В комбинация с HubSpot, той е солиден избор за оптимизиране на управлението на потенциални клиенти и продажбените процеси.

Тази алтернатива на Seamless. AI помага на компаниите да подобрят своите записи в реално време, за да получат точна и полезна информация, на базата на която да вземат решения, основани на данни.

Интелигентните списъци и препоръките, базирани на изкуствен интелект, позволяват на екипите да приоритизират и сегментират точно квалифицираните потенциални клиенти, което опростява проучването и подобрява процента на конверсия.

Най-добрите функции на Clearbit

Интегрирайте безпроблемно с платформи като Marketo и Salesforce.

Отбележете само необходимите полета и премахнете недостъпните стойности с помощта на функцията за динамично съкращаване на формуляра.

Отбележете компаниите, които отговарят на вашия ICP, в таблото за посетители.

Ограничения на Clearbit

Стръмна крива на обучение

Някои потребители са се оплакали от обслужването на клиенти.

Цени на Clearbit

NA

Оценки и рецензии за Clearbit

G2: 4. 4/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 30 рецензии)

📮ClickUp Insight: Само 7% от професионалистите разчитат основно на AI за управление и организация на задачите. Това може да се дължи на факта, че инструментите са ограничени до конкретни приложения като календари, списъци със задачи или приложения за електронна поща. С ClickUp същата AI захранва вашата електронна поща или други комуникационни работни потоци, календар, задачи и документация. Просто попитайте: „Какви са моите приоритети днес?“. ClickUp Brain ще претърси цялото ви работно пространство и ще ви каже точно какво ви предстои, въз основа на спешност и важност. По този начин ClickUp обединява над 5 приложения в едно супер приложение!

7. Lead411 (Най-подходящ за екипи, които искат да автоматизират работните си процеси)

чрез Lead411

Lead411 помага на бизнеса да намира, свързва и ангажира идеалните си B2B потенциални клиенти. Доставчикът на данни предлага функция Cadence, която може да се окаже полезна за вашия екип.

Функцията опростява автоматизацията на продажбите, като ви позволява да създавате работни потоци от типа „ако това, то онова“, като например задействане на имейл въз основа на пазарната активност. Това е умен начин да бъдете винаги една крачка напред, без да следите постоянно всяко движение.

Най-добрите функции на Lead411

Намерете лицата, вземащи решения в целевите организации, като използвате данни за намеренията на купувачите.

Използвайте Growth Intent Data, за да получите информация за компании, които активно се разрастват и добавяте услуги.

Получете достъп до най-бързо растящите компании с оценка на потенциални клиенти

Ограничения на Lead411

Някои потребители са се оплакали от проблеми с филтрирането.

Данните за намеренията са достъпни само при годишни абонаменти.

Цени на Lead411

Безплатен пробен период за 7 дни

Basic Plus Unlimited : 99 $/месец на потребител

Enterprise Limited: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Lead411

G2: 4,5/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 60 отзива)

Нека видим защо този потребител на G2 счита Lead411 за най-добрия инструмент за B2B контакти:

Започнах да използвам Lead 411 за B2B контакти и по някакъв начин виждам резултатите. Все още е твърде рано да се вземе решение, но да, получих по-добра оферта от Lead411, отколкото откъдето и да е другаде.

Започнах да използвам Lead 411 за B2B контакти и по някакъв начин виждам резултатите. Все още е твърде рано да се вземе решение, но да, получих по-добра оферта отколкото където и да е другаде с Lead411.

8. Cognism (Най-добър за интелигентно проучване)

чрез Cognism

Cognism е платформа за B2B продажби, която предоставя точни данни за контакти, съответстващи на GDPR. С достъп до над 400 милиона професионални контакти и 10 милиона профила на компании в EMEA, NAM и APAC, тя е отличен избор за глобални проучвания.

Това, което отличава Cognism от другите конкуренти на Seamless. AI, е функцията Diamond Data®, която предлага проверени директни обаждания с AI и ръчни проверки за по-голяма точност.

Друга силна страна е използването на контекстуални данни, като сигнали за намерение и тригери за продажби, за да идентифицира потенциални клиенти, които вече проявяват интерес към вашите предложения.

Най-добрите функции на Cognism

Дайте приоритет на контактите, които са най-вероятно да се превърнат в клиенти, въз основа на сигнали за намерение и тригери за продажби.

Създавайте бързо целеви списъци с потенциални клиенти с точни данни за контакт

Получете достъп до усъвършенствана информация за продажбите, включително кога са налични големи клиентски сметки и какво да кажете.

Комбинирайте фирмени данни, технологични данни и сигнали за намеренията на купувачите.

Използвайте AI търсене за по-бързи резултати и по-ефективни работни процеси.

Ограничения на Cognism

Цените са високи за малките компании.

Някои хора са съобщили за непрекъснати опити за допълнителни продажби.

Цени на Cognism

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Cognism

G2: 4,6/5 (над 700 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 160 отзива)

9. Nimble (Най-добър за управление на взаимоотношенията)

чрез Nimble

Nimble е CRM, фокусиран върху взаимоотношенията, който опростява управлението на връзките с потенциални клиенти и клиенти. Той събира и актуализира данни за компании и контакти от имейли, социални медии и уебсайтове, като гарантира точни и актуални данни.

Ще харесате безпроблемната интеграция на Nimble с инструментите на Microsoft и Google. Независимо дали управлявате пощенската си кутия или организирате задачи, Nimble се вписва идеално във вашия работен процес.

Най-добрите функции на Nimble

Персонализирайте работните процеси с шаблони и автоматизация, за да повишите ефективността.

Привличайте потенциални клиенти с персонализирани уеб формуляри

Получете подробни досиета и информация за продажбите относно вашите потенциални клиенти.

Ограничения на Nimble

Предлага ограничени функции в сравнение с някои по-големи CRM системи.

Може да не е подходящо за големи организации с комплексни процеси на продажби.

Гъвкави цени

29,90 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Nimble

G2: 4,5/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 1800 отзива)

Ето защо един потребител на G2 счита Nimble за безценен за своя бизнес:

Nimble ми дава пълна картина за моите клиенти, потенциални клиенти, лийдове и сделки, всичко на едно място. Няма повече разхвърлени таблици, всичко, което ми трябва, е тук и е абсолютно безценно за моя бизнес.

Nimble ми дава пълна картина за моите клиенти, потенциални клиенти, лийдове и сделки, всичко на едно място. Няма повече разхвърлени таблици, всичко, което ми трябва, е тук и е абсолютно безценно за моя бизнес.

10. LinkedIn Sales Navigator (най-добър за използване на професионалната мрежа на LinkedIn)

чрез LinkedIn Sales Navigator

LinkedIn Sales Navigator е идеален за намиране и свързване с потенциални клиенти с висока стойност, като се възползвате от съкровищницата на LinkedIn от професионалисти и компании.

Неговите разширени функции за търсене са идеални за професионалистите в продажбите. Можете да филтрирате по длъжност, размер на компанията, отрасъл, местоположение и кариерна история. Този детайлен подход гарантира, че вашите списъци с потенциални клиенти са както релевантни, така и прецизни.

LinkedIn също планира да добави AI функции за по-добро генериране на лийдове. Те включват Lead Finder, Message Assist и Lead IQ за автоматизиране на намирането на лийдове, създаване на персонализирани чернови и обобщаване на ключови информации за лийдовете.

Най-добрите функции на LinkedIn Sales Navigator

Активирайте комуникациите чрез InMail

Визуализирайте ключовите заинтересовани страни в сделката, като използвате карти на взаимоотношенията.

Определете най-добрите пътища към вашите цели с препоръки за потенциални клиенти.

Използвайте Relationship Explorer, за да откриете скрити връзки с целеви акаунти.

Ограничения на LinkedIn Sales Navigator

Някои потребители са се оплакали от качеството на резултатите от търсенето.

Някои потребители смятат, че интерфейсът е малко тромав.

Цени на LinkedIn Sales Navigator

Основен пакет: 99,99 $ на месец

Разширено: 179,99 $ на месец

Advanced Plus: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за LinkedIn Sales Navigator

G2: 4,3/5 (над 1900 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 150 отзива)

🔍 Знаете ли, че... Според LinkedIn компании като Hyland Software са съкратили времето за продажби с 30% до цели 60% благодарение на мощността на Sales Navigator!

11. Hunter. io (Най-доброто решение за проучване на потенциални клиенти по имейл)

Hunter. io е оптимизиран инструмент за търсене на имейли и установяване на контакти, създаден с цел прецизност и простота. Той отговаря на стандартите GDPR и CCPA, като гарантира, че не нарушавате правилата за поверителност.

Една от отличителните му характеристики е подходът към откриването на имейли. Можете да търсите по домейн и индивидуални имена или да проверявате имейл адресите директно. Това улеснява адаптирането на усилията ви за проучване към идеалния профил на клиента (ICP).

Hunter. io предлага и други функции освен търсене на имейли, като управление на кампании и проследяване на имейли.

Най-добрите функции на Hunter.io

Използвайте търсене по домейн, за да намерите най-подходящия човек, с когото да се свържете сред потенциалните си клиенти.

Получавайте точни и прецизни отчети за ефективността на вашите кампании.

Получете достъп до най-ценните потенциални клиенти с вградени филтри за данни за намеренията на купувачите.

Търсете компании въз основа на технологичните решения, които използват, с TechLookup.

Ограничения на Hunter.io

Ограничени инструменти за проучване на пазара

Цени на Hunter.io

Безплатно

Стартово ниво: 34 $/месец

Растеж: 104 $/месец

Мащаб: 209 $/месец

Оценки и рецензии за Hunter.io

G2: 4. 4/5 (500+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 600 отзива)

Един потребител на G2 обича да използва Hunter.io заради надеждния и лесен за употреба интерфейс:

Обичам колко лесно се навигира в инструмента. Чистият потребителски интерфейс улеснява намирането на имейл адреси за връзки в LinkedIn... Харесва ми и възможността да запазвате всички потенциални клиенти в един списък. Това улеснява прегледа на събраните данни.

Обичам колко лесно се навигира в инструмента. Чистият потребителски интерфейс улеснява намирането на имейл адреси за връзки в LinkedIn... Харесва ми и възможността да запазвате всички потенциални клиенти в един списък. Това улеснява прегледа на събраните данни.

12. Snov. io (Най-добър за генериране на лийдове чрез имейл)

Snov. io е динамична платформа за проучване на потенциални клиенти чрез имейл и управление на продажбени проекти, създадена специално за фирми, които разчитат в голяма степен на имейл комуникацията за генериране на потенциални клиенти. Нейната солидна база данни с имейл адреси, отговарящи на изискванията на GDPR, има впечатляваща точност от 98%.

Snov. io ви позволява да прецизирате търсенията си по отрасъл, размер на компанията и местоположение. Това е като да имате радар, който ви помага да намерите бързо идеалните потенциални клиенти! Освен търсене на потенциални клиенти по имейл, Snov. io предлага функции като дрип кампании, проследяване на имейли и CRM интеграция.

Най-добрите функции на Snov. io

Използвайте AI генератор на разговори и специфични за шаблона подготвителни упражнения, за да подобрите доставяемостта на имейлите.

Комбинирайте имейл и LinkedIn контакти, за да увеличите ангажираността на потенциалните клиенти.

Използвайте Email Finder, за да намерите имейли по домейн и компания.

Повишете SSI рейтинга си в LinkedIn и управлявайте ежедневната си активност с LinkedIn Automation.

Ограничения на Snov. io

Някои потребители са имали проблеми с точността на имейлите.

Някои потребители смятат, че интерфейсът е прекалено сложен.

Цени на Snov. io

Пробна версия

Стартово ниво: 39 $/месец

Предимства: Започва от 99 $/месец

Оценки и рецензии за Snov. io

G2: 4,6/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 200 отзива)

13. LeadIQ (Най-добър за оптимизиране на генерирането и събирането на потенциални клиенти)

чрез LeadIQ

Завършваме списъка с конкуренти на Seamless. AI с LeadIQ. Той е проектиран да помага на екипите по продажбите да увеличат обхвата си, като откриват и обогатяват профилите на потенциалните клиенти.

Способността му да идентифицира бързо и лесно да проследява подходящите контакти е доста полезна. Освен това LeadIQ се интегрира безпроблемно с популярните CRM системи, което опростява прехвърлянето на обогатени профили във вашата тръба за продажби.

Най-добрите функции на LeadIQ

Комбинирайте събиране на данни в реално време и проследяване на сигнали, които могат да бъдат използвани за действие.

Използвайте Scribe, AI генератора на имейли на LeadIQ, за създаване на персонализирани съобщения.

Получете анализи на използването, за да управлявате и наблюдавате екипа си.

Ограничения на LeadIQ

Някои потребители са поискали по-разширени функции.

Стръмна крива на обучение

Цени на LeadIQ

Безплатно

Essential: 45 $/месец на потребител

Pro: 89 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за LeadIQ

G2: 4. 2/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (20+ отзива)

Нека разберем защо този потребител на G2 предпочита LeadIQ за продажби:

Много е лесно да извлечете проверени имейли/мобилни номера на контакти от LinkedIn, а изскачащото разширение за Chrome е лесно за използване.

Много е лесно да извлечете проверени имейли/мобилни номера на контакти от LinkedIn, а изскачащото разширение за Chrome е лесно за използване.

Специални споменавания UpLead: Увеличава генерирането на лийдове с проверени контакти и разширено филтриране.

Kaspr: Оптимизира генерирането на лийдове с проверени контакти и автоматизация.

RocketReach: Подобрява генерирането на потенциални клиенти с точни контакти и CRM интеграция.

Увеличете ефективността на продажбите и маркетинга с ClickUp

Алтернативите на Seamless. AI, които разгледахме тук, предлагат повече от генериране на лийдове – те подобряват ролите и маркетинговите усилия чрез автоматизация, AI-базирани прозрения и безпроблемна интеграция.

Независимо дали оптимизирате работните процеси, поддържате потенциални клиенти или подобрявате ангажираността, всеки инструмент има своите предимства.

Но когато става въпрос за цялостна платформа, която може да повиши производителността и да опрости целия ви процес, ClickUp е ясен победител.

С мощни CRM функции, AI-базирани работни процеси и инструменти за екипите по продажби и маркетинг, ClickUp разполага с всичко необходимо, за да подобрите стратегиите си и да постигнете резултати. 🙌

Регистрирайте се безплатно още днес!