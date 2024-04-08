Typeform и Google Forms (функции, цени)

Независимо дали става дума за провеждане на онлайн проучване, генериране на потенциални клиенти или събиране на плащания, почти всеки е използвал формуляр в даден момент. 📝

В края на краищата, това е идеалният начин да получите важни данни бързо!

Но създаването на формуляри от нулата може да бъде мъчително, особено когато не знаете откъде да започнете. 😅

Тук на помощ идват инструментите за създаване на формуляри.

Но с хилядите софтуери за създаване на формуляри, които се предлагат на пазара, как да разберете кой е подходящият инструмент за вас?

Не се притеснявайте.

Няма нужда да прекарвате часове в интернет, за да разберете.

Ще ви дадем преднина с подробно сравнение между Google Forms и Typeform. Вземете си пуканки и се пригответе да разберете кой е най-добрият шампион в създаването на формуляри. 🍿

Ще ви предложим и мощна алтернатива на Google Forms и Typeform, която можете да опитате още днес.

Забележка: Първо ще ви запознаем с основните функции на Typeform и Google Forms, за да обясним какво предлага всеки инструмент. Можете да прескочите напред към сравнението.

Нека битката започне. ⚔️

Какво е Typeform?

Typeform е „популярният новодошъл“ в областта на инструментите за проучвания. Това е софтуер за проучвания с над 50 милиона потребители, който има атрактивен интерфейс и страхотен набор от функции.

Без да се бавим повече, нека разгледаме някои от тези функции:

1. Няма нужда от кодиране при създаването на формуляри

Ако търсите начин да създавате персонализирани формуляри без кодиране, Typeform определено е вашият избор. 👍

Typeform ви позволява да използвате прост интерфейс с функция „плъзгане и пускане“, за да добавите въпрос. След като добавите въпроса си, можете да персонализирате формуляра.

Това включва добавяне на изображения, видеоклипове и икони, за да направите формулярите си по-интерактивни – без да е необходимо кодиране.

2. Логическо разклоняване

Възможностите на Typeform за работа с логически разклонения в анкетите са далеч над основните.

Тази платформа за проучвания може да се справи с логически преходи, които позволяват на респондентите да пропуснат въпрос, който не е от значение за тях. Доста готино, нали?

Typeform също така обработва логически преходи с много разклонения. Тази функция ви позволява да пренасочвате респондентите от формуляра към страница за последващи действия въз основа на избраните от тях опции.

3. Изглед на таблици и пощенска кутия за отговори

Когато става въпрос за преглед на данни от формуляри, всички имаме различни предпочитания; Typeform взема това предвид.

Приложението поддържа изглед на входящата поща, който ви позволява да филтрирате отговорите въз основа на:

Избран въпрос

Времето за подаване на отговора

Алтернативно, табличният изглед на Typeform ви позволява да визуализирате данните от формуляра в табличен формат, като най-новите отговори се показват първи. Жалко, че табличният изглед все още е бета функция и има много ограничени функции. 😕

Разгледахме функциите на Typeform, така че нека да видим какво предлага Google Forms.

Какво е Google Forms?

Ако Typeform е популярният новодошъл, тогава Google Forms би бил „опитен играч“.

Той е лесен за използване и е част от Google Workspace за бизнеса. Google Forms също има някои солидни функции.

Нека ги разгледаме по-отблизо:

1. Персонализирани формуляри

Google Forms ви позволява да добавяте изображения и YouTube видеоклипове, за да направите вашите формуляри интерактивни.

Можете да изберете тип въпрос по ваш избор.

Това включва отговори с множествен избор и прости падащи менюта.

Персонализираните настройки на Google Forms също ви позволяват да украсите формулярите си без да се налага да пишете код. Изглежда, че Typeform има сериозна конкуренция. 💪

2. Анализ на отговорите

Google Forms ви предоставя графики в реално време въз основа на получените отговори.

След като получите отговорите, можете да изберете да видите обобщение на всички отговори или да разгледате отделните отговори. Ако смятате, че диаграмите не са достатъчно подробни, можете да прехвърлите данните от формуляра в Google таблица, която е свързана с формуляра.

3. Логика за прескачане

Подобно на Typeform, Google Forms също разполага с функции за логическо разклоняване, с които можете да създадете формуляр за разговор.

Например, логиката за пропускане на Google Forms позволява на респондентите да пропускат въпроси, които не са от значение за тях. Тази функция, известна още като логика на разклоняване, помага за създаването на персонализирана пътека през онлайн анкетата, която варира в зависимост от отговорите на респондентите.

След като разгледахме основните функции на Typeform и Google Forms, ще забележите, че те имат много общи черти.

И двата инструмента ви помагат да създавате формуляри без кодиране, да ги персонализирате и разполагат с разширени функции като условна логическа разклоняване.

Вероятно се чудите: кой ще спечели битката между популярния новодошъл и опитен играч?

Не се притеснявайте. Скоро ще имаме победител. 🏆

Бонус: Прочетете нашия наръчник за алтернативи на Jotform!

Typeform срещу Google Forms

Нека разберем как Typeform и Google Forms се различават един от друг.

1. Персонализирани шаблони

Шаблоните за формуляри са чудесни за бързо създаване на готови за употреба формуляри с минимална ръчна работа.

A. Typeform

Typeform разполага с богата галерия от шаблони, от които можете да избирате. Шаблоните са насочени към формуляри за провеждане на проучвания, анкети и тестове.

Използвайте тези шаблони и ги персонализирайте, за да съответстват на вашата марка. Опцията за персонализиране включва фонове, шрифтове, цветове и бутони.

Ако шаблоните не ви допадат, можете да създадете и персонализирани формуляри от нулата. ✍

Б. Google Forms

Google Forms предлага и шаблони за формуляри за контакт, основни анкети, формуляри за обратна връзка и регистрация за събития.

Но има по-малко от 20 опции за шаблони.

Освен това, опциите за персонализиране са ограничени; той ви позволява само да си играете с цветове и шрифтове. 😬

Жалко, нали?

Изглежда, че Typeform печели точки за своите функции за персонализиране.

2. Функционалност за съвместна работа

Екипите се нуждаят от функции за сътрудничество, за да работят най-добре. Ето защо е много важно да разполагате с инструмент за създаване на формуляри, който позволява на членовете на екипа да работят заедно.

A. Typeform

Typeform не разполага с уникални и разширени функции за сътрудничество.

Не можете да чатите с членовете на екипа си или да им възлагате задачи. За да постигнете тези прости функции, ще трябва да интегрирате Typeform с инструмент за управление на проекти.

Можете да добавите членовете на екипа си към работното си пространство и да им позволите да редактират формулярите ви, но това е възможно само с платените планове на Typeform, които изобщо не са икономични. 🙊

Например, ще трябва да плащате 99 долара на месец, ако имате екип от само пет потребители!

Б. Google Forms

За разлика от Typeform, Google Forms е изцяло насочен към сътрудничеството.

Някои от най-добрите функции на Google формулярите включват коментиране и предлагане.

С Google Forms вие и вашият екип можете да правите редакции, да предлагате промени и да добавяте коментари в реално време.

Впечатляващо, нали?

Ето защо Google има явно предимство тук благодарение на функциите си за сътрудничество. 🏅

Разгледайте тези шаблони на Google Form!

3. Интеграция

Typeform и Google Forms в крайна сметка са просто инструменти за създаване на формуляри.

За да ви бъдат полезни, ще трябва да ги интегрирате с други инструменти за управление и производителност.

A. Typeform

Typeform се интегрира с обширен списък от популярни приложения, които помагат при отчитането, генерирането на потенциални клиенти, управлението на проекти и др.

Тези интеграции включват Coda, Webflow, Airtable, Zoho Forms, Microsoft Forms и др.

Звучи интересно, нали?

Да видим какво предлага Google Forms.

Б. Google Forms

За разлика от Typeforms, Google Forms не поддържа обширни интеграции. Вместо това можете:

Разширете вашата Google форма с добавки

Интегрирайте данните от формулярите си с други приложения на Google Workspace (включително приложението за електронни таблици Google Sheets).

Въпреки това, единственият начин да интегрирате Google Forms с други приложения е чрез интеграция на трета страна, като например интеграция на Zapier.

В този кръг победител е Typeform. 🤷

4. Съвместимост на платформата

Вие не използвате само инструмента си за създаване на формуляри.

Вашите респонденти трябва да имат достъп до същия инструмент, за да попълнят вашите формуляри.

Ето защо трябва да сте наясно на кои платформи е достъпен вашият инструмент за онлайн проучвания.

A. Typeform

Можете да получите достъп до Typeforms на компютри с Windows и Mac с браузърите Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Edge и Opera.

За съжаление, Typeform не е универсален инструмент.

Няма мобилно приложение.

Става още по-лошо. Функциите им за създаване на мобилни формуляри все още са в процес на разработка. Макар че можете да създадете основен формуляр, не можете да добавяте логика, оформление или да използвате настройките за въпросите на телефона си.

Въздишка. Производителността в движение напусна чата. 😪

Б. Google Forms

Google Forms е достъпен в повечето браузъри, включително Chrome, Firefox, Microsoft Edge (само за Windows) и Safari (само за Mac).

За разлика от Typeforms, можете да създавате Google Forms на мобилния си телефон чрез браузър като Chrome.

Въпреки това, дори Google Forms няма специално мобилно приложение. 😕

Не сме напълно убедени, но ще дадем предимство на Google Forms.

5. Цени

Конкуренцията е ожесточена.

В момента популярният новодошъл и опитен играч са равни с по два пункта.

Докато Typeform печели в областта на персонализираните шаблони и интеграции, Google Forms се представя по-добре в областта на функциите за съвместна работа и съвместимостта на платформите.

Битката сега се свежда до ценообразуването.

A. Typeform

Typeform предлага три ценови опции:

Основен план (29 $/месец) Един потребител Неограничен брой формуляри 100 отговора/месец

Един потребител

Неограничен брой формуляри

100 отговора/месец

Един потребител

Неограничен брой формуляри

100 отговора/месец

План Plus (59 $/месец) Трима потребители Всичко от плана Basic 1000 отговора/месец И още

Трима потребители

Всичко в базовия план

1000 отговора/месец

И още

Бизнес план (99 $/месец) Пет потребители Всичко от плана Plus 10 000 отговора/месец И още

Пет потребители

Всичко в плана Plus

10 000 отговора/месец

И още

Трима потребители

Всичко в базовия план

1000 отговора/месец

И още

Пет потребители

Всичко в плана Plus

10 000 отговора/месец

И още

Дори за основни функции като наличието на повече от един потребител и премахването на брандинга на Typeform трябва да плащате поне 59 долара на месец! 😓

Б. Google Forms

Основната разлика между Google Forms и Typeform е цената. Докато Typeform струва 59 долара на месец, Google Forms е безплатен за индивидуални потребители. За бизнеса обаче ще трябва да го закупите заедно с други приложения от Google Workspace.

Google Forms предлага три ценови опции:

План Business Starter (6 USD/потребител на месец) Видеоконференции с 100 участници 30 GB облачно хранилище/потребител Стандартна поддръжка И още

Видеоконференции с 100 участници

30 GB облачно хранилище/потребител

Стандартна поддръжка

И още

Бизнес стандартен план (12 USD/потребител на месец) 150 видеоконференции с участници 2 TB облачно хранилище/потребител Стандартна поддръжка (платено надграждане до разширена поддръжка) И още

Видеоконференции с 150 участници

2 TB облачно хранилище/потребител

Стандартна поддръжка (платено надграждане до разширена поддръжка)

И още

План Business Plus (18 USD/потребител на месец) 250 видеоконференции с участници 5 TB облачно хранилище/потребител Подобрени контроли за сигурност И още

Видеоконференции с 250 участници

5 TB облачно хранилище/потребител

Подобрени контроли за сигурност

И още

Видеоконференции с 100 участници

30 GB облачно хранилище/потребител

Стандартна поддръжка

И още

Видеоконференции с 150 участници

2 TB облачно хранилище/потребител

Стандартна поддръжка (платено надграждане до разширена поддръжка)

И още

Видеоконференции с 250 участници

5 TB облачно хранилище/потребител

Подобрени контроли за сигурност

И още

Въпреки че този ценоразпис изглежда по-изгоден от плановете на Typeform, не можете да закупите Google Forms отделно. Трябва да закупите всички приложения на Google Workspace заедно с него.

Чудите се кой инструмент за създаване на онлайн формуляри е спечелил тази битка? 🤔

Съжаляваме да го кажем, но това не е нито Typeform, нито Google Forms.

Нека бързо да обобщим сравнението между Google Forms и Typeform, за да ви покажем защо:

Typeform няма няколко функции за сътрудничество и не поддържа напълно създаването на онлайн формуляри на мобилни устройства.

Google Forms, от друга страна, предлага много ограничени възможности за персонализиране и още по-ограничени възможности за интеграция.

А що се отнася до цените, и двата инструмента са просто неразумни.

Има ли алтернатива на Typeform и Google Forms, която да ни спаси от този дилема? 😖

Не се притеснявайте. Казахме, че няма да се налага да ровите в интернет, за да намерите подходящия инструмент за създаване на формуляри, и ще спазим обещанието си.

Прочетете също: Google Forms срещу SurveyMonkey

Кой е най-добрият инструмент за създаване на формуляри?

Отговорът е прост. Това е ClickUp!

ClickUp е един от най-високо оценените инструменти за продуктивност и управление на проекти, използван от продуктивни екипи в малки и големи компании.

Чудите се как инструмент за управление на проекти може да бъде най-добрият инструмент за създаване на формуляри? ClickUp не е просто инструмент за управление на проекти. Той има по-добри функции за създаване на формуляри и е по-достъпен от Typeform и Google Forms. 😎

Ето някои от функциите му за създаване на формуляри:

1. Създавайте и персонализирайте формуляри с Form View

ClickUp е снабден с вграден Form view, който ви помага да създавате неограничен брой формуляри и да събирате неограничен брой отговори за нула време.

За какво точно можете да използвате Form view?

Можете да използвате изгледа „Формуляр“, за да:

Създайте онлайн анкета с помощта на интуитивния редактор с функция „плъзгане и пускане“

Генерирайте потенциални клиенти чрез оптимизиране на процеса на консолидиране на данни

Вградете виртуални точки за събиране на данни в целевите си страници, за да максимизирате отговорите.

Добавяне на поле за имейл към формуляр ClickUp чрез плъзгане и пускане във формуляра

Добавяне на поле за имейл към формуляр ClickUp чрез плъзгане и пускане във формуляра

Но това не е всичко! ClickUp ви позволява да персонализирате всички аспекти на вашите формуляри.

Ето как:

Тема : променете цветовата тема на формуляра, за да съответства на идентичността на вашата марка. променете цветовата тема на формуляра, за да съответства на идентичността на вашата марка.

Аватар: добавете изображение в горната част на онлайн формуляра си, за да повишите познаваемостта на марката си.

Получатели : изберете получатели, които ще получават отговорите от формуляра като задачи в изберете получатели, които ще получават отговорите от формуляра като задачи в работната си среда.

Скрити полета : избягвайте събирането на излишни данни, като предварително зареждате вече налични данни във формулярите. избягвайте събирането на излишни данни, като предварително зареждате вече налични данни във формулярите.

reCAPTCHA: избягвайте спам отговорите, като не позволявате на ботовете да попълват вашите формуляри.

Разгледайте ръководството на ClickUp за формуляри за преподаватели! 🍎

2. Получете конкретна информация с персонализирани полета

С помощта на персонализирани полета в ClickUp можете да събирате конкретни видове информация от вашите формуляри, като например:

Уебсайтове

Имейли

Телефонни номера

Дати

Местоположения

Освен това можете да използвате персонализирано поле във формуляра, за да:

Проследявайте данните, събрани от вашите формуляри

Филтрирайте данните от формуляра, за да видите конкретна информация

Използвайте формулни полета , за да изчислявате формули между числови потребителски полета в задача

Създайте отчет с персонализирани полета , за да получите информация за данните

Създаване на поле за отметка „Потребителско поле“ към съществуващ формуляр в ClickUp

Създаване на поле за отметка „Потребителско поле“ към съществуващ формуляр в ClickUp

3. Използвайте формуляри, за да създавате задачи, които могат да бъдат изпълнени

Точно когато си мислите, че не може да стане по-добре, ClickUp предлага още по-готини функции!

Ето един от тях:

ClickUp може автоматично да създава задачи въз основа на вашите отговори. По този начин можете бързо да предприемете действия въз основа на получената информация.

Да предположим, че имате екип по продажбите, който мрази да попълва CRM формуляри. Ако потенциален клиент попълни формуляр за генериране на лийдове, в ClickUp може да бъде създадена незабавно задача.

Създавайте автоматично задачи и добавяйте информация към описанията на задачите с отговорите на вашата ClickUp форма.

Създавайте автоматично задачи и добавяйте информация към описанията на задачите с отговорите на вашата ClickUp форма.

Тези невероятни функции могат да се конкурират успешно с всеки друг инструмент за създаване на формуляри.

Но страхотността на ClickUp не свършва дотук! 😎

Ние сме повече от просто инструмент за създаване на формуляри.

Ето списък с някои от страхотните функции на ClickUp:

Присвоени коментари : превърнете всеки коментар в действие превърнете всеки коментар в действие

Персонализирани статуси : подчертайте различните фази в задачата или работния процес с персонализирани статуси. подчертайте различните фази в задачата или работния процес с персонализирани статуси.

Табла за управление : когато работите по agile или scrum проекти, използвайте диаграми за скорост, кумулативен поток, изразходване, изчерпване и други, за да сте в крак с крайните срокове на проекта.

Синхронизиране на календара : използвайте интеграциите с календарите използвайте интеграциите с календарите на Google , Apple или Outlook , за да актуализирате календарите си директно при планиране на задачи.

Email ClickApp : изпращайте и получавайте имейлите си директно в ClickUp изпращайте и получавайте имейлите си директно в ClickUp

Автоматизация : автоматизирайте повтарящите се задачи във вашия работен процес с персонализирани комбинации от тригери и действия. автоматизирайте повтарящите се задачи във вашия работен процес с персонализирани комбинации от условия,

Мобилни приложения : използвайте приложението ClickUp за Android или iOS, за да останете продуктивни, дори когато сте в движение. използвайте приложението ClickUp за Android или iOS, за да останете продуктивни, дори когато сте в движение.

Документи : създавайте, споделяйте и съхранявайте документи, свързани с компанията или проекта, с вашия екип създавайте, споделяйте и съхранявайте документи, свързани с компанията или проекта, с вашия екип

Мисловни карти : нарисувайте свободни мисловни карти, за да организирате всички идеи, свързани с проекта нарисувайте свободни мисловни карти, за да организирате всички идеи, свързани с проекта

Свързано: Jotform срещу Google Forms!

Най-добрият инструмент за създаване на формуляри: ClickUp!

Няма съмнение, че Typeform и Google Forms са добри инструменти за създаване на формуляри.

Но и двата имат няколко ограничения.

Няма смисъл да плащате големи суми и да се справяте с ограниченията при персонализирането, сътрудничеството, интеграциите и съвместимостта на платформите.

Но тъй като ClickUp е повече от просто инструмент за управление на проекти, той има повече функции от двата инструмента, взети заедно!

ClickUp обединява формуляри, управление на проекти, табла за управление и всички други функции в една единствена платформа.

Най-хубавата част?

Безплатният план на ClickUp е цялостно решение с богат набор от функции, което освен това поддържа неограничен брой задачи и неограничен брой потребители!

Опитайте безплатния план на ClickUp още днес и започнете да създавате формуляри като истински шампион! 💪