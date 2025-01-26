Най-добрият софтуер за CRM „всичко в едно“, който да проучите

Управлението на взаимоотношенията с клиентите не е лесна задача.

Жонглирането с всичко, от взаимодействия с клиенти и потенциални клиенти до маркетингови кампании и продажбени канали, скоро става прекалено обременяващо и засяга способността ви да сключвате сделки.

Но ето и добрата новина: подходящият софтуер за CRM „всичко в едно“ може да централизира всичко на едно сигурно място, което улеснява контрола върху всички ваши приоритети. 💡

Проучване показва, че компаниите, които използват CRM системи, имат 86% по-голяма вероятност да постигнат или надхвърлят целите си за продажби. 📈 Защо да не станете част от тази статистика?

В този наръчник ще разгледаме света на CRM решенията, като ще подчертаем ключовите функции, които трябва да търсите, и ще представим десетте най-добри CRM софтуера, които опростяват работния ви процес и повишават производителността ви. Прочетете нататък!

⏰ 60-секундно резюме Намирането на подходящия CRM може да направи голяма разлика в управлението на взаимоотношенията с клиентите, продажбите и маркетинговите усилия. За да ви помогнем да изберете, ето кратко представяне на най-добрите CRM решения, в което се подчертават техните уникални предимства и примери за употреба: ClickUp: Най-доброто решение за управление на взаимоотношенията с клиенти и управление на проекти

HubSpot: Най-доброто решение за управление на клиенти, продажби и маркетинг

Salesforce : Най-доброто решение за управление на взаимоотношенията с клиенти, базирано на изкуствен интелект

Zoho CRM: Най-доброто решение за сигурно и надеждно управление на взаимоотношенията с клиентите

Pipedrive: Най-добър за управление на потенциални клиенти и продажби

Freshsales : Най-доброто за управление на продажбите с изкуствен интелект

Keap: Най-доброто решение за автоматизирано управление на взаимоотношенията с клиенти

Insightly: Най-доброто решение за модернизирано управление на клиенти и проекти

Monday CRM: Най-доброто решение за управление на дейностите преди и след продажбата

Nutshell: Най-доброто решение за управление на контакти, продажби и маркетинг

Какво да търсите в CRM „всичко в едно“?

При избора на CRM решение „всичко в едно“ има няколко ключови характеристики, които трябва да се имат предвид. Нека ги разгледаме, за да ви помогнем в процеса на вземане на решение:

Удобен интерфейс: Изберете CRM, който е лесен за навигация и изисква минимално обучение, дори за членове на екипа, които не са технически подготвени. Това гарантира, че всеки може бързо да се приспособи към системата без продължително обучение.

Настройваемост: Потърсете CRM, който предлага гъвкавост и опции за персонализиране. Това ви позволява да адаптирате процесите на продажбите, да добавяте персонализирани полета за данни и да проектирате автоматизирани работни потоци, които отговарят на вашите уникални бизнес нужди.

Цялостни функционалности: Дайте приоритет на CRM, който обхваща широк спектър от основни функции, като съхранение на данни за клиенти, проследяване на потенциални клиенти, Дайте приоритет на CRM, който обхваща широк спектър от основни функции, като съхранение на данни за клиенти, проследяване на потенциални клиенти, управление на продажбите и стартиране на маркетингови кампании на различни платформи.

Анализи и отчети: Изберете CRM, който предлага мощни инструменти за анализ и отчети. Те ще проследяват ключови показатели, като например ефективността Изберете CRM, който предлага мощни инструменти за анализ и отчети. Те ще проследяват ключови показатели, като например ефективността на продажбите , и ще генерират редовни отчети, което ще ви помогне да откриете тенденции и да разработите стратегии, базирани на данни, за подобряване на резултатите.

Интегрируемост и мащабируемост: Изберете CRM с мощни възможности за интеграция, което позволява безпроблемно свързване с вашите съществуващи системи за работни потоци. Освен това, изберете такова, което може да се мащабира с растежа на вашия бизнес, елиминирайки необходимостта от пълна преработка на системата в бъдеще.

10-те най-добри CRM инструменти „всичко в едно“, които си заслужава да проучите

Ето подбрана списък с 10-те най-добри софтуерни решения за CRM „всичко в едно“, с техните отличителни характеристики, ограничения, цени и оценки, за да ви помогне да вземете информирано решение:

1. ClickUp (Най-добър за управление на взаимоотношенията с клиенти и управление на проекти)

Научете повече Проследявайте потенциални клиенти, създайте база данни с клиенти, управлявайте взаимоотношенията с клиенти и проекти и много други с ClickUp CRM.

ClickUp е платформа „всичко в едно“, която елиминира нуждата от множество други инструменти. Тя предлага функции за сътрудничество, управление на проекти и CRM на едно място.

С ClickUp CRM можете да създадете идеалната база данни с клиенти, в която да съхранявате и анализирате контакти, данни за клиенти и информация за сделки за вашите бизнес процеси. Можете също да централизирате общуването с клиентите, като интегрирате вашите имейли с ClickUp. Освен това можете да видите на един поглед взаимоотношенията с клиентите и тяхното ангажираност, както и да анализирате данните за клиентските мнения.

Освен това, с ClickUp Sales можете да визуализирате процесите, свързани с вашия продажбен канал, да проследявате потенциалните клиенти и активността на акаунтите, както и да сътрудничите ефективно по сделките с клиенти.

ClickUp предлага и разнообразие от CRM шаблони, които са персонализирани и лесно достъпни, което ви позволява бързо да адаптирате платформата според конкретните нужди на вашия бизнес.

Изтеглете този шаблон Управлявайте и укрепвайте лесно взаимоотношенията си с клиентите с шаблона ClickUp CRM.

Шаблонът CRM на Clickup ви предоставя рамката, от която се нуждаете, за да управлявате целия си клиентски цикъл на едно място. Той ви помага да управлявате и да приоритизирате потенциалните си клиенти, контакти, сделки и акаунти заедно с членовете на екипа си.

С този шаблон можете да създадете централизирана CRM база данни, да проследявате потенциални клиенти и възможности, да приоритизирате задачите според етапа на продажбите и да използвате информацията от данните за клиентите, за да изградите по-дълбоки взаимоотношения с тях и да стимулирате растежа на бизнеса.

По този начин ви помага да:

Оптимизирайте управлението на потенциалните клиенти и се уверете, че няма да пропуснете нито една възможност.

Централизирайте комуникацията за по-добро сътрудничество и ефективност

Приоритизирайте сделките и задачите въз основа на етапа на продажбите

Получете полезни информации, за да поддържате ефективни взаимоотношения с клиентите

Идеално за: Екипи по продажби и маркетинг и фирми, които искат да управляват потенциални клиенти, контакти, сделки и акаунти и да изградят силни взаимоотношения с клиентите.

В допълнение към споменатия по-горе шаблон, ClickUp предлага и други лесни за употреба и персонализирани шаблони, като CRM шаблон на ClickUp и CRM шаблон за продажби на ClickUp, които ви помагат да управлявате ефективно както взаимоотношенията с клиентите, така и процесите по продажбите. Тези шаблони предоставят цялостна рамка за проследяване на потенциални клиенти, управление на възможности и организиране на вашия процес по продажбите.

Най-добрите функции на ClickUp

Получете подробна информация за данните на клиентите си и процеса на продажбите с визуално привлекателни диаграми и графики на ClickUp Dashboards

Разгледайте библиотека с над 1000 шаблона, за да опростите CRM работния си процес.

ClickUp Brain. Автоматизирайте повтарящите се задачи и създайте персонализирани клиентски пътувания с помощта на ClickUp Automations

Следете CRM работния си процес, докато сте в движение, с мобилното приложение на ClickUp.

Ограничения на ClickUp

ClickUp има толкова много функции, че може да ви отнеме известно време, докато разберете как да ги използвате, за да отговорят най-добре на вашите нужди.

Инструментът на ClickUp, базиран на изкуствен интелект, е достъпен само с платените планове.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

ClickUp е всеобхватно решение, вярно на целта си, с което можем да управляваме почти всеки аспект от нашата бизнес дейност. Това включва неща като проекти за уеб дизайн, оптимизация на клиенти за търсачки, управление на социални медии и бизнес управление за две други свързани компании.

ClickUp е всеобхватно решение, вярно на целта си, с което можем да управляваме почти всеки аспект от нашата бизнес дейност. Това включва неща като проекти за уеб дизайн, оптимизация на клиенти за търсачки, управление на социални медии и бизнес управление за две други свързани компании.

2. HubSpot (Най-добър за управление на клиенти, продажби и маркетинг)

Източник

HubSpot предлага един от най-добрите софтуери за CRM „всичко в едно“ за екипи по продажбите, екипи за обслужване на клиенти, мениджъри по продажбите, маркетинг специалисти и собственици на фирми.

Освен управление на контакти, CRM софтуерът на HubSpot включва функции за управление на сделки, проследяване на имейли, управление на задачи, планиране на срещи, чат на живо и много други дейности.

Той позволява на вас и вашия екип да проследявате и анализирате цялата си продажбена верига в реално време на визуален табло. Предоставя подробни отчети за продажбената дейност и представянето на екипа и ви позволява да откриете пречките и възможностите за растеж.

Той поддържа и автоматизация на маркетинга. Позволява създаването и пускането на персонализирани имейл маркетингови кампании, уведомява екипа ви, когато потенциалните клиенти отворят имейлите, и планира последващи действия в подходящия момент, за да стимулира конверсиите.

Най-добрите функции на HubSpot

Получете достъп до функции като AI писател на имейли, създател на шаблони за имейли и създател на формуляри.

Поддържайте интереса на потенциалните клиенти с инструменти за генериране на лийдове

Управлявайте целеви страници и реклами с инструменти за създаване на целеви страници и управление на реклами.

Настройте обединена споделена пощенска кутия и осигурете бърза поддръжка на клиентите с билети и други инструменти за управление на клиенти.

Ограничения на HubSpot

Няколко потребители съобщават, че цената му е по-висока от тази на други инструменти, което може да бъде недостатък за малките предприятия или стартиращите фирми. Някои потребители може да се сблъскат с трудности при усвояването на напредналите инструменти.

Цени на HubSpot

Безплатно

Стартова платформа за клиенти: 16 $/месец на потребител

Професионална платформа за клиенти: 1300 $/месец за 5 потребители

Платформа за корпоративни клиенти: 4300 USD/месец за 7 потребители

Оценки и рецензии за HubSpot

G2: 4. 4/5 (над 29 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 4000 отзива)

3. Salesforce (Най-доброто за управление на взаимоотношенията с клиенти, базирано на изкуствен интелект)

Източник

Salesforce е популярна платформа за управление на взаимоотношенията с клиенти, която обединява вашите екипи по продажби, търговия, маркетинг и обслужване, като същевременно гарантира удовлетвореността на клиентите.

CRM на Salesforce ви предоставя цялостен поглед върху всяка продажбена взаимодействие. Помага ви да предоставите по-персонализирано преживяване на клиентите, да привлечете повече потенциални клиенти и да сключите повече сделки.

Умните AI възможности ви позволяват да създавате ефективни планове за проследяване на потенциални клиенти, да проектирате по-атрактивни маркетингови кампании и да действате по-бързо по други задачи. В крайна сметка това ви помага да увеличите производителността си и да нараснете приходите си.

Най-добрите функции на Salesforce

Създавайте персонализирани имейли и автоматизирайте процесите по продажбите с Sales AI

Създайте база от знания за проблемите на клиентите и техните решения с AI агенти и разрешете задоволително текущите проблеми на клиентите.

Създавайте SEO-оптимизирани описания на продукти, давайте препоръки за продукти и създавайте безпроблемно пазаруване.

Получете информация за данните за ангажираността на клиентите с динамични табла

Ограничения на Salesforce

Salesforce има стръмна крива на обучение, което може да затрудни новите потребители да се адаптират бързо към платформата.

Някои потребители съобщават, че мобилното приложение има ограничени функционалности, което може да попречи на производителността при използването му в движение.

Цени на Salesforce

Enterprise: 165 $/месец на потребител

Неограничен: 330 $/месец на потребител

Einstein 1 Sales: 500 $/месец на потребител

Оценки и отзиви за Salesforce

G2: 4. 4/5 (над 80 000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 18 000 отзива)

4. Zoho CRM (Най-доброто решение за сигурно и надеждно управление на взаимоотношенията с клиентите)

Източник

Zoho CRM е друг популярен пример за CRM софтуер, предлагащ интуитивен и лесен за използване интерфейс. Неговото решение за миграция Zwitch прави прехвърлянето на съществуващите данни за клиентите безпроблемно.

Освен това ви позволява да персонализирате CRM функциите, за да отговарят на вашите уникални бизнес нужди. Позволява ви да сте в течение с всичко, което се случва на всеки етап от вашия цикъл на продажби, от генерирането на потенциални клиенти до сключването на сделки.

Сигурна и надеждна, Zoho CRM гарантира, че всички ваши данни остават защитени с мерки за сигурност като криптиране, IP ограничения и двуфакторна автентификация.

Най-добрите функции на Zoho CRM

Автоматизирайте процесите, като въвеждане на данни за клиенти, планиране на последващи действия и др.

Получете достъп до функции като Zoho Analytics, Zoho Forms, Zoho Campaigns и др.

Останете в течение дори когато сте в движение с мобилното приложение на Zoho.

Интегрирайте с над 300 приложения на трети страни

Ограничения на Zoho CRM

Първоначалната настройка може да отнеме малко време, което може да доведе до забавяне в стартирането.

Мобилното приложение може да изглежда тромаво на моменти, което може да повлияе на ефективността и цялостното преживяване на потребителя.

Цени на Zoho CRM

Стандартен: 20 $/месец на потребител

Професионална версия: 35 $/месец на потребител

Enterprise: 50 $/месец на потребител

Ultimate: 65 $/месец на потребител

Оценки и отзиви за Zoho CRM

G2: 4. 1/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 6000 отзива)

5. Pipedrive (Най-добър за управление на потенциални клиенти и продажби)

Източник

Pipedrive е лесен за използване CRM за управление на потенциални клиенти и продажби, който интегрира всички работни процеси, свързани с продажбите, в едно работно пространство.

Pipedrive ви помага да бъдете по-организирани и да оптимизирате потенциалните си клиенти. То ви помага също да следите продажбите си и ви предоставя информация за ефективността в реално време, така че лесно да можете да идентифицирате какво работи и какво не.

Освен това, той ви помага да персонализирате и автоматизирате процесите в продажбената си верига, което ви позволява да се фокусирате повече върху продажбите и успешното сключване на сделки.

Най-добрите функции на Pipedrive

Следете стойността на сделките, процента на успеваемост и очакваните дати на сключване.

Филтрирайте и сортирайте продажбените процеси по член на екипа или етап

Следете статуса на доставка на имейли, отварянията на имейли, процента на кликвания и др.

Интегрирайте с над 500 приложения на трети страни

Ограничения на Pipedrive

Потребителите може да счетат някои интеграции за по-сложни за настройка от други

Pipedrive има ограничен набор от маркетингови функции в сравнение с други инструменти.

Цени на Pipedrive

Essential: 24 $/месец на потребител

Разширено: 44 $/месец на потребител

Професионална версия: 64 $/месец на потребител

Цена: 79 $/месец на потребител

Enterprise: 129 $/месец на потребител

Оценки и отзиви за Pipedrive

G2: 4,3/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 отзива)

🌎 Проверени факти: Около 43% от фирмите са отчели, че използването на CRM система „всичко в едно“ спестява на служителите им 5-10 часа ценно време на седмица, а 34% са установили, че тя помага за съкращаване на средния цикъл на продажбите с 1-2 седмици.

6. Freshsales (Най-доброто за управление на продажбите с изкуствен интелект)

Източник

Freshsales е CRM софтуер, базиран на изкуствен интелект, разработен от Freshworks за търговски екипи и фирми.

С помощта на Freddy AI, Freshsales помага на вашите търговски екипи да проектират и стартират интелигентни маркетингови кампании, съобразени с конкретни потребителски профили. Тези кампании, от своя страна, помагат за генериране и привличане на потенциални клиенти. Също така помагат на вашия екип да квалифицира и проследява потенциалните клиенти по целия процес на продажба.

Освен това Freshsales помага за разчистване на погледа на вашия екип по продажбите и неговата реорганизация, така че ключовите детайли да са точно пред тях. Това позволява на вашия екип да разбере по-добре и да се ангажира с потенциални клиенти и клиенти в множество канали, което води до по-високи конверсии и им помага да сключват повече сделки.

Най-добрите функции на Freshsales

Планирайте процеса на продажбите с изгледа на таблото Kanban

Получете информация за продажбените процеси и автоматизирайте повтарящите се с AI

Създавайте персонализирани имейли и подобрете комуникацията с контекстуална информация, събрана от Freddy AI.

Идентифицирайте и дайте приоритет на обещаващите потенциални клиенти с висока оценка и увеличете процента си на успеваемост.

Ограничения на Freshsales

Freshsales предлага по-малко интеграции с трети страни в сравнение с други инструменти.

Безплатната версия предлага ограничени функционалности (например ограничено пространство за съхранение, ограничения за записване на разговори и др.) в сравнение с платените версии.

Цени на Freshsales

Растеж: 11 $/месец на потребител

Pro: 47 $/месец на потребител

Enterprise: 71 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Freshsales

G2: 4,5/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 600 отзива)

Според проучване на Freshworks, компаниите, които използват CRM с генеративна изкуствена интелигентност, са с 34% по-склонни да подобрят и отчетат изключително обслужване на клиентите в сравнение с тези, които не го правят.

7. Keap (Най-добър за автоматизирано управление на взаимоотношенията с клиенти)

Keap е един от най-популярните CRM инструменти „всичко в едно“ с възможности за автоматизация на продажбите и маркетинга за малки предприятия.

С Keap можете да събирате контакти от социални медии, формуляри за потенциални клиенти и други места и да съхранявате информацията им в организирано пространство. Keap ви позволява да управлявате както данните за клиентите, така и взаимодействията с тях в една лесна за използване система.

Можете да използвате автоматизираните функции за продажби и маркетинг на Keap, за да предоставите персонализирано обслужване на клиентите. Keap ви помага да изградите силни взаимоотношения с клиентите, да увеличите продажбите на продуктите/услугите си и да генерирате приходи.

Най-добрите функции на Keap

Интегрирайте с различни приложения, включително Gmail, PayPal и др.

Проследявайте статуса на потенциалните клиенти и клиентите във вашата система

Автоматизирайте процеса на проследяване на потенциалните клиенти

Получете информация за тенденциите и моделите на покупки на клиентите

Ограничения на Keap

В началото потребителите може да намерят навигацията в Keap малко объркваща.

Малките предприятия може да счетат платения план на Keap за скъп.

Цени на Keap

Цена от 299 $/месец за 2 потребители

Оценки и рецензии за Keap

G2: 4. 2/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 1000 отзива)

8. Insightly (Най-доброто за модернизирано управление на клиенти и проекти)

Източник

Insightly е модерен, всеобхватен CRM с възможности за управление на възможности, проекти и много други функции.

Insightly ви позволява да персонализирате полетата и етапите на управление на проекти, за да отговарят на вашите специфични бизнес нужди. То ви помага също да провеждате маркетингови кампании, да привличате посетители и да стимулирате конверсиите.

Освен това, той ви позволява да създавате персонализирани клиентски пътувания с маркетингови инструменти. Помага ви да укрепите отношенията си с клиентите, като ви подпомага да предоставите бърза и надеждна клиентска поддръжка.

Най-добрите функции на Insightly

Централизирайте и разширете клиентската си база

Използвайте гъвкави шаблони за имейли и общувайте по-добре

Интегрирайте с над 2000+ приложения на трети страни

Получете подробна информация за вашите клиенти и процеса на продажбите

Ограничения на Insightly

Някои потребители може да сметнат разнообразието от опции за персонализиране за прекалено голямо.

Времето за отговор на клиентската поддръжка понякога може да бъде бавно.

Цени на Insightly

CRM Plus: 29 $/месец на потребител

Професионална версия: 49 $/месец на потребител

Enterprise: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Insightly

G2: 4. 2/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4/5 (над 600 отзива)

💡Професионален съвет: Имате нужда от бърз начин да създадете персонализирани клиентски пътувания? Използвайте шаблони за клиентски пътувания, за да създадете преживявания, съобразени с нуждите и желанията на клиентите, от първия контакт до последващите действия след продажбата, и да увеличите конверсиите и задържането на клиентите.

9. Monday CRM (Най-доброто за управление на дейностите преди и след продажбата)

Източник

Monday CRM е лесен за използване, гъвкав и персонализируем CRM инструмент „всичко в едно“ за нестопански организации, малки фирми и предприятия.

Monday CRM предлага редица функционалности. Той ви позволява да управлявате клиентски акаунти, да комуникирате с клиентите и да следите взаимодействията с тях, както и да задавате напомняния за предстоящи дейности.

Освен това, той ви позволява да проследявате статуса на всяка сделка, да разберете на какъв етап са сделките и да получите представа за очакваните приходи с помощта на удобни за ползване табла.

Най-добрите функции на Monday CRM

Привлечете потенциални клиенти и ги разпределете между търговските представители

Създавайте персонализирани имейли с AI и ги изпращайте на потенциални клиенти

Автоматизирайте промяната на статуса на задачите и етапите на продажбите

Достъп до разнообразни готови шаблони и интеграция с повече от 200 инструмента

Ограничения на Monday CRM

Някои потребители може да сметнат ценовата структура на базата на брой места за объркваща.

Достъпът до разширени функции като прогнозиране на продажбите започва с платените планове Pro и по-високите.

Цени на Monday CRM

Базов пакет: 12 USD/месец на потребител

Стандартен: 17 $/месец на потребител

Pro: 28 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Рейтинги и отзиви за Monday CRM

G2: 4,6/5 (над 800 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 300 отзива)

💡Съвет от професионалист: Искате да комбинирате CRM и управление на проекти, за да оптимизирате работните си процеси? Ето няколко стратегии, които можете да следвате: Използвайте CRM шаблони, за да оптимизирате проследяването на потенциални клиенти и процесите на продажби 💻

Използвайте аналитични данни, за да получите информация и да оптимизирате взаимодействието с клиентите 📈

Интегрирайте CRM с други инструменти за безпроблемни работни процеси 🔗

Автоматизирайте рутинните задачи, за да спестите време и да подобрите производителността ⏳

Източник

Nutshell е популярна CRM система, оборудвана с редица функции, от управление на контакти до автоматизация на продажбите и корпоративния маркетинг.

Той ви позволява да събирате информация за клиентите с Nutshell Forms и да я съхранявате и организирате на едно място с лекота. Позволява ви да създавате персонализирани продажбени канали и да поддържате ефективно потенциалните клиенти.

Nutshell CRM предлага и инструменти за сътрудничество, които улесняват работата ви с екипа. Можете да използвате онлайн планиращия инструмент за срещи, за да планирате и резервирате срещи с потенциалните си клиенти в удобно за тях време и да напреднете в процеса на продажбите.

Най-добрите функции на Nutshell

Изработете стратегии за подобряване на управлението на клиенти с AI

Свържете се с множество инструменти като Gmail, Outlook и др.

Създавайте целеви имейл маркетингови кампании, които привличат вниманието на получателите

Достъп до надеждни функции за отчитане и анализи

Ограничения на Nutshell

Може да отнеме известно време, докато потребителите се научат да използват функциите на Nutshell в пълна степен.

Nutshell предлага по-малко опции за персонализиране в сравнение с други CRM инструменти, което може да ограничи способността му да се адаптира към уникалните бизнес нужди или работни процеси.

Цени на Nutshell

Основа: 19 $/месец на потребител

Растеж: 32 $/месец на потребител

Pro: 49 $/месец на потребител

Бизнес: 67 $/месец на потребител

Enterprise: 89 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Nutshell

G2: 4. 3/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 500 отзива)

За всеки долар, похарчен за CRM системи, организациите отчитат впечатляваща средна възвръщаемост на инвестициите от 3,10 долара! Въпреки че тази цифра е спаднала леко през последното десетилетие, внедряването на CRM продължава да предлага значителна стойност. С интелигентна стратегия и подходящи инструменти, бизнеса може да постигне още по-големи печалби, оставайки начело в днешния динамичен, технологично ориентиран свят. 🚀

Управлявайте взаимоотношенията с клиентите и увеличете приходите си лесно с ClickUp

Ефективното управление на взаимоотношенията с клиентите е от решаващо значение за поддържането на тяхното удовлетворение и лоялност. Управлението на различните аспекти на CRM обаче може бързо да се превърне в прекалено голямо бреме.

Добрата новина? Инструменти като ClickUp опростяват CRM, улеснявайки поддържането на контакти с потенциални клиенти, проследяването на сделки и сътрудничеството между екипите. С интуитивните и персонализирани функции на ClickUp можете да централизирате работните си процеси и да се съсредоточите върху това, което е важно: изграждането на по-силни връзки с клиентите.

Готови ли сте да започнете? Регистрирайте се за безплатния план на ClickUp и открийте по-интелигентен начин за управление на взаимоотношенията с клиентите.