Инструменти и стратегии за автоматизация на маркетинга в предприятията

Огромните 73% от клиентите използват няколко канала по време на пазаруването си.

От осведомяването до покупката и поддръжката, организациите се срещат с клиентите си чрез десетки канали, включително уебсайта на компанията, мобилното приложение, имейл, чат на живо, текстови съобщения, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok и други!

Предоставянето на последователно, персонализирано преживяване в тези канали в голям мащаб е невъзможно без автоматизация на маркетинга в предприятията. В тази публикация в блога разглеждаме защо и как.

Какво е автоматизация на маркетинга в предприятията?

Автоматизацията на маркетинга в предприятията (EMA) е използването на софтуер и данни за автоматизиране на маркетинговите процеси/задачи по цялостен и стратегически начин с цел постигане на организационните цели.

Обикновено EMA се използва в дейностите по дигитален маркетинг. Най-често срещаният случай на употреба е имейл маркетингът. Организациите използват автоматизацията на маркетинга в предприятията, за да сегментират аудиториите, да изпращат имейл кампании, да персонализират съобщенията и да изпращат сигнали, задействани от определени събития.

Днес обаче организациите използват EMA, за да операционализират широк спектър от дигитални и магазинни преживявания.

Как функционира автоматизацията на маркетинга в предприятията?

Добрата автоматизация на маркетинга в предприятията е цялостен подход за привличане на потенциални клиенти и клиенти.

Вместо да третирате някого като имейл ID или последовател в Instagram, EMA обединява всичките му дейности, за да създаде профил на клиента, като обслужва неговите нужди, независимо от това къде и как се появява. EMA помага на клиентите да продължат оттам, откъдето са спрели, и да бъдат обслужвани в контекста.

Обикновено B2C организациите използват EMA, за да консолидират дейностите за използване в един единствен имейл ID. Когато клиентът се върне към марката, неговият телефонен номер, предпочитания, история на покупките, обратна връзка, взаимодействия с обслужването на клиенти и т.н. ще бъдат свързани с този профил.

От друга страна, B2B компаниите обикновено консолидират информацията въз основа на т.нар. акаунт. Те обединяват всички лица, свързани с даден акаунт/потенциален клиент, и автоматизират комуникацията съответно.

Защо се нуждаете от автоматизация на маркетинга в предприятието?

Ето някои от най-големите предимства на EMA.

Мащаб: EMA изпълнява задачи бързо и 24/7. Може да изпълнява стотици задачи без допълнителни ресурси. Например, софтуерът EMA може да изпрати 100 000 имейла или да активира 100 различни работни потока без човешка намеса.

Ефективност: Изпращането на съобщения в голям мащаб е значително по-рентабилно с EMA. Всъщност, автоматизирането на повтарящи се задачи също така освобождава времето на маркетинговия екип за творческа/иновативна работа.

Последователност: Автоматизацията гарантира, че задачите се изпълняват навреме, с по-голяма последователност и точност, отколкото при ръчното изпълнение.

Възвръщаемост на инвестициите: EMA прави кампаниите по-целенасочени и персонализирани, подобрявайки тяхната ефективност.

Управляемост: Добрата платформа за автоматизация консолидира усилията и резултатите от всички канали, маркетингови кампании, групи клиенти и т.н., като предоставя по-ясна представа за двигателя на вашия растеж.

Функции на автоматизацията на маркетинга в предприятията

Основната функция на автоматизацията на маркетинга в предприятията е да обедини профилите на клиентите, за да предостави последователни омниканални преживявания. В преследване на тази цел EMA изпълнява и следните функции.

Управление на данни

Унифициране на данните: EMA събира данни от всички релевантни източници, като софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), социални медии, модели на покупки в електронната търговия и др., за да създаде унифицирана представа за всеки клиент. Тя също така актуализира тези данни в реално време, за да поддържа усилията релевантни и ефективни.

Сегментиране на аудиторията: въз основа на събраните данни EMA сегментира клиентите в подходящи групи. Това може да бъде толкова подробно, колкото „хора, които са изоставили количката си през последните три дни“, което отваря свят от възможности за целеви съобщения.

Оценяване на потенциални клиенти: EMA оценява потенциалните клиенти въз основа на вероятността да се превърнат в реални клиенти. Това помага на предприятията да насочват своите послания към подходящата аудитория въз основа на вероятността да закупят и потенциалната стойност.

Управление на съдържанието

Динамично съдържание: Софтуерът за корпоративен маркетинг може динамично да персонализира съдържанието, изпращано до клиентите. EMA не само добавя името в полето „Относно“, но и може да персонализира различни полета, като например последно закупения продукт, последния чат, елемент от списъка с желания, изоставено пътуване и др.

Оптимизация на съдържанието: Платформите за EMA разполагат с вградени инструменти за създаване на целеви страници и тяхната оптимизация въз основа на кампаниите, които изпращате.

Разпространение на съдържание: EMA помага за планирането и изпълнението на кампании в различни канали. Можете да изпращате имейли, да публикувате в социалните медии, да изпращате известия в приложението, да задействате текстови съобщения – или комбинация от всичко това.

Управление на работния процес

В основата си EMA платформите са инструменти за управление на работния процес, които задействат действия въз основа на поведението на клиентите. Например, можете да задействате процес на регистрация в момента, в който потребител се регистрира.

Екипите по продажби и маркетинг също използват EMA за провеждане на експерименти. Те могат да настроят A/B тест, за да видят коя версия работи най-добре и да оптимизират бъдещите работни процеси съответно.

Аналитика

Неразделна част от автоматизацията на маркетинга в предприятията е вземането на решения въз основа на данни, подкрепено от усъвършенствани аналитични инструменти. Добрите EMA платформи проследяват ефективността по ключови показатели, измерват възвръщаемостта на инвестициите и изготвят отчети, които улесняват екипите да предприемат действия.

За да функционират правилно всички тези функции, трябва да настроите правилно няколко компонента. Нека видим как.

Компоненти на автоматизацията на маркетинга в предприятията

Добрата автоматизация на маркетинга в предприятията се основава на четири стълба: хора, процеси, технологии и данни. Ето как те работят в тандем.

Хора

EMA има два вида заинтересовани страни: клиенти, които са субекти на данни, и потребители, които използват данните на клиентите, за да проектират комуникацията. Платформите на EMA са проектирани да отговарят на техните нужди по ефективен, ефикасен и етичен начин.

За клиентите EMA дава възможност за контрол над тяхната информация. Някои функции, насочени към клиентите, включват: Възможност за приемане или отказ на бисквитки

Формуляри за регистрация

Отпишете се

Искане за изтриване на акаунт или данни

За потребителите EMA предоставя възможност да създават идеи, експериментират, изпълняват и оптимизират комуникациите с оглед постигане на бизнес целите. Функциите, насочени към потребителите, включват: Филтри за сегментиране на клиенти

Персонализация във всички форми на комуникация

Планиране на базата на тригери и време

Процес

Автоматизацията на процесите и работните потоци е неразделна част от EMA платформите. Свързаните функции включват:

Автоматизация на кампании: Работни процеси, инициирани въз основа на конкретни тригери, като определена дата, събитие или действие на клиент, например абониране за бюлетин или извършване на плащане.

Автоматизация на управлението на проекти: задачи като създаване на отчети, възлагане на подходящ член на екипа, изпращане на последващи имейли и др.

Технология

Естествено, EMA се основава на технологична платформа. В допълнение към основните функции за автоматизация, платформата обикновено разполага със следните характеристики.

Интеграции с различни инструменти, като софтуер за маркетинг CRM , системи за управление на съдържание, социални медии и др.

Шаблони за маркетингови планове и многократно използваеми рамки за оптимизиране на работните процеси

Персонализирани правила за определяне на насоки за марката, забрана на определени думи/термини и др.

Съхранение на маркетингови активи

Функции за сътрудничество, които позволяват на екипите да работят заедно, да обменят идеи, да одобряват/отхвърлят и др.

Генеративна изкуствена интелигентност за бързо създаване на съдържание

Данни

Данните са в основата на добрата автоматизация на маркетинга в предприятията. Някои от най-важните характеристики на данните в EMA включват:

Управление : Събиране и съхранение на релевантни данни, елиминиране на дублиращи се данни, поддържане на качеството на данните и др.

Отчитане : Табла и отчети за различни показатели и KPI

Информация: Препоръки за оптимизиране на кампании и генеративни предложения на изкуствен интелект за съдържание

Нека видим как някои от най-популярните маркетингови инструменти днес интегрират тези компоненти.

Инструментите за автоматизация на маркетинга в предприятията се предлагат в различни форми и размери. Нека разгледаме някои от най-често използваните инструменти и платформи за автоматизация на маркетинга в предприятията.

1. ClickUp (Най-добрата платформа за автоматизация на маркетинга в предприятията, базирана на управлението на проекти)

ClickUp за маркетингови екипи е всеобхватна платформа за продуктивност за организации от всякакъв мащаб. Проектиран да бъде силно адаптивен, ClickUp служи като гъвкаво работно пространство за маркетингови екипи с добре обмислени функции за автоматизация и разнообразни възможности за интеграция с инструменти за автоматизация на маркетинга.

Ако използвате ClickUp CRM, можете да интегрирате безпроблемно управлението и автоматизацията на маркетингови проекти за по-ефективни и цялостни операции.

Автоматизация на маркетинга в предприятията и управление на проекти с ClickUp

Най-добри функции

Бързо генериране на идеи и създаване на съдържание с ClickUp Brain

Свързано търсене във всички интегрирани инструменти, като Google Drive, HubSpot и др.

Брейнсторминг с ClickUp Whiteboards с възможност за автоматично създаване на задачи или присвояване на потребители

Автоматизации от типа „ако това, то онова“

Персонализирани KPI табла, базирани на данни от маркетингови проекти

Цялостно управление на маркетингови проекти

Ако сте начинаещ в автоматизацията на маркетинга, опитайте шаблона за управление на маркетингови кампании на ClickUp за проследяване, координиране и ускоряване на вашите усилия.

2. Adobe Marketo Engage (Най-добрият софтуер за автоматизация на маркетинга в предприятията, фокусиран върху процеса)

Marketo Engage е маркетингова платформа на Adobe, която помага на екипите да управляват многоканалното взаимодействие с клиентите, публикуването на съдържание, кампаниите, продажбите и разширените анализи.

Информация за продажбите с Adobe Marketo Engage (Източник: Adobe.com )

Най-добри функции

Сегментиране на клиентите и профилиране на ниво акаунт за B2B компании

Предварително създадени интеграции с популярни инструменти

Възможност за работа с различни типове данни, включително фирмени, технологични, географски, поведенчески и свързани с CRM.

Прогнозни списъци, използващи сходни аудитории

Прогнози за ефективността на имейлите и отписванията

Двупосочна интеграция с CRM системи за по-добро ангажиране на продажбите

3. Salesforce Pardot (Най-добрият инструмент за автоматизация на маркетинга в предприятията, фокусиран върху CRM)

Salesforce Pardot е приложение, което се намира на платформата Salesforce CRM. Изградено върху CRM, Pardot автоматизира процесите в имейл маркетинга, оценяването на потенциални клиенти, поддържането на интереса им, приоритизирането и др.

Дизайн на автоматизация на работния процес с Salesforce Pardot (Източник: Salesforce )

Най-добри функции

Нативна интеграция с Salesforce CRM

Проследяване на интеграцията на потенциални клиенти, включително изтегляния, прегледи на страници, уеб чатове и др.

Оптимизиране на производителността на екипа по продажбите

4. Oracle Eloqua (Най-добър инструмент за автоматизация на маркетинга в предприятията, ориентиран към CX)

Oracle Eloqua се фокусира върху създаването на унифицирано клиентско преживяване чрез привличане, задържане, маркетинг, базиран на акаунти, и др. Eloqua е интегрирана в по-голямата екосистема на Oracle за клиентско преживяване (CX) за безпроблемни процеси на продажби и обслужване.

Аналитичен панел на Oracle Eloqua (Източник: Oracle )

Най-добри функции

Координация на кампании с функции за сегментиране, съдържание, омниканално разпространение и производителност

Предварително създадени аудитории

Шаблони и одобрено от марката съдържание

Информация за профила на клиентите и разширения на инструментите за продажби

Макар че горните четири инструмента са популярни сред корпоративните клиенти заради своята всеобхватност, мащабност и съществуващи интеграции, те не са единствените налични.

Например, има Mailchimp, инструмент, предназначен предимно за имейл маркетинг, който организациите използват за автоматизиране на комуникационните процеси. Има и нишови играчи, като Klaviyo за електронна търговия и Braze за автоматизация на мобилния маркетинг. От друга страна, организациите внедряват и персонализирани решения в частни/публични облаци.

Прочетете повече за 10-те най-добри софтуерни инструмента за автоматизация на маркетинга.

Избраният от вас инструмент ще има значително влияние върху ефективността на вашите маркетингови усилия. Ето някои най-добри практики при избора и внедряването на инструмент за автоматизация на маркетинга в предприятието.

Внедряване и оптимизиране на стратегия за автоматизация на маркетинга в предприятието

От избора на подходящия инструмент до непрекъснатата оптимизация, внедряването на автоматизация на маркетинга в предприятието е стратегическо усилие. Направете го внимателно и старателно, като използвате следната рамка.

1. Изберете инструмент за автоматизация на маркетинга

Когато става въпрос за автоматизация на маркетинга в предприятията, имате богат избор. Съществуват десетки инструменти, чиито цени варират от почти нищо до няколко хиляди долара, в зависимост от употребата им. Изборът на подходящия инструмент, който да отговаря на вашите маркетингови стратегии, е първото и най-важно решение, което трябва да вземете. При това имайте предвид следното.

Функции : Потърсете нещата, от които се нуждаете, като автоматизация на имейли, сътрудничество, маркетингови анализи и др.

Мащабируемост : Оценете способността на инструмента да се справи с обема на имейли, потребители, събития и автоматизации, от които се нуждаете.

Удобство на употреба : Проверете дали е лесно за употреба и за екипи, които не са технически подготвени, или дали се нуждаете от ИТ поддръжка, за да актуализирате/редактирате неща.

Интеграции : Тествайте възможностите на избрания инструмент да работи добре с другия софтуер, който използвате в момента.

Ценообразуване: Изчислете общата стойност на притежанието на инструмента и я сравнете с очакваната възвръщаемост на инвестицията.

ClickUp за автоматизация на маркетинга

Обмислете използването на инструмент като ClickUp, който лесно се адаптира към вашите нужди в областта на CRM, управлението на маркетингови кампании и автоматизацията. Той ви помага да организирате, измислите, изпълните и оптимизирате десетки маркетингови дейности.

Вашите вътрешни екипи също могат да го използват като софтуер за управление на корпоративни проекти, което ви дава 360-градусова представа за ефективността на кампаниите и операциите.

Като първата в света невронна мрежа, свързваща задачи, документи, хора и цялото знание на вашата компания, ClickUp е един от най-добрите инструменти за AI маркетинг, налични днес.

2. Прилагайте и персонализирайте

Много малко инструменти са перфектни веднага след закупуването им. Всеки инструмент става ефективен чрез персонализиране, което е следващата стъпка.

Интегрирайте: Съберете всички данни в софтуера си за автоматизация на маркетинга чрез интеграции. ClickUp се интегрира с над 1000 инструмента, включително HubSpot, Figma, Salesforce и други. Можете също да вградите всичко в работното си пространство чрез персонализирани интеграции.

Организирайте: Настройте платформата за автоматизация според вашите нужди.

Добавете потребители и активирайте разрешения

Създайте насоки за бранда и качите ресурсите

Провеждайте програми за обучение и въвеждане на нови потребители.

Мигриране: Почистете и форматирайте данните от други платформи, за да бъдат последователни и точни. Премахнете дублиращите се и други ненужни информации.

Финансовата софтуерна компания Finastra дава пример за внедряване и персонализиране на ClickUp за нуждите си при навлизане на пазара. Те използват ClickUp, за да координират генерирането на търсене във всички бизнес единици и региони.

Това включва проследяване на дейностите по пускане на пазара, създаване на табла, консолидиране на информация и управление на кампании и автоматизации, за да се поддържа синхрон в екипа.

Прочетете също: Открийте как гигантът в областта на финансовите услуги Finastra отбеляза 40% скок в ефективността на пускането на пазара (GTM) с помощта на ClickUp.

3. Изпълнете стратегията си за автоматизация на маркетинга

След като основата на вашата автоматизация на маркетинга е поставена, е време да пристъпите към изпълнението на стратегията.

Начертайте пътя на клиентите

Начертайте пътя на различните типове клиенти, продукти и канали. Идентифицирайте пътя и различните точки на допир по него. ClickUp Whiteboards е чудесен начин да структурирате този процес на маркетингово планиране съвместно.

Визуализирайте преживяванията и картографирайте пътуванията на клиентите с ClickUp Whiteboards.

Създайте автоматизирани работни процеси

Идентифицирайте процесите, които искате да автоматизирате за вашите клиенти. Начертайте работни потоци за всеки от тях и ги настройте с ClickUp Automations, за да се задействат автоматично.

Автоматизация на имейлите с ClickUp

Изберете от над 100 предварително проектирани шаблона за автоматизация или създайте свои собствени с ClickUp. Ето няколко автоматизации за маркетинг и управление на проекти, които можете да настроите.

Изпратете приветствено имейл, когато потребител се абонира за бюлетина.

Изпратете работния процес за задържане, когато клиентът се откаже от покупка.

Изпращайте автоматизирани пожелания за рожден ден с персонализирани кодове за отстъпка.

Изпращайте кампании за поддържане на интереса към неактивни акаунти.

Бонус: Разгледайте най-важните инструменти за управление на кампании, които да вземете под внимание като част от вашия маркетинг набор.

Създайте съдържание, което може да се използва многократно

За да съответстват на работните процеси, които автоматизирате, създайте или качите съдържателни ресурси. Използвайте ClickUp Docs, за да запишете насоките за бранда. Използвайте изгледа на списъка, за да видите всичките си визуални дизайнерски ресурси в един изглед. С ClickUp Forms създайте механизми за привличане на потенциални клиенти и ги вградете в целевите си страници.

4. Активирайте взаимодействията с потребителите

Успехът на програмата за автоматизация на маркетинга в предприятието ви зависи от това колко добре вашите екипи я използват. Улеснете им работата.

Универсално търсене и отговори с изкуствен интелект с ClickUp Brain

Премахнете играта с въртящи се столове и съберете всички данни на едно място.

Обучете своите служители да работят с новия инструмент.

Активирайте лесен за използване чатбот като ClickUp Brain , за да отговаряте на всички въпроси, които потребителите могат да имат.

5. Настройте табла за управление

Определете ключовите си показатели и настройте таблата на ClickUp, за да ги проследявате. Проследявайте ефективността на кампаниите, напредъка на проектите, производителността на екипа, времето, прекарано в маркетингови задачи, и др.

Маркетингови табла с ClickUp

Когато става въпрос за управление на социални медии, никой друг инструмент не е толкова надежден като ClickUp. Ако искате да знаете всичко, което се случва във всеки един момент, никой друг инструмент не може да ви даде същото ниво на информация.

6. Провеждайте тестови кампании

Преди да се впуснете напълно, проведете няколко тестови кампании. Изберете малка група потребители и изпълнете тестови автоматизации за тях. Проверете дали работните процеси функционират както е предвидено. Уверете се също, че таблата, които сте настроили, отразяват точно производителността.

7. Планирайте прегледи и непрекъснато усъвършенстване

Съвременната автоматизация на маркетинга в предприятията не е еднократна задача. С развитието на ситуациите, събирането на повече данни и натрупването на повече познания, автоматизацията също трябва да се оптимизира.

За да сте сигурни в това, организирайте редовни прегледи с екипа. Проследявайте ефективността на всеки автоматизиран работен процес и го оптимизирайте по подходящ начин. Премахнете неефективните работни процеси и редовно експериментирайте с нови.

Автоматизирайте процесите и ускорете маркетинговите резултати с ClickUp

В дигиталния свят доброто клиентско преживяване е в основата на успеха в бизнеса. Автоматизацията е неразделна част от него. Предоставянето на персонализирани преживявания на многобройни клиенти в различни канали изисква солидна програма за автоматизация на маркетинга.

Ефективността на това зависи от четири компонента: хора, процеси, технологии и данни.

Виртуалното работно пространство на ClickUp е проектирано да управлява лесно всички тези четири компонента. ClickUp позволява на хората да се събират и да си сътрудничат ефективно. То ви дава възможност да споделяте точното количество информация с подходящите хора с подходящ контрол на достъпа.

Инструментите за сътрудничество и автоматизация помагат за оптимизиране на тези процеси. Те осигуряват видимост на всеки контакт в реално време, а многобройните им интеграции и възможности за работа с данни помагат на екипите да разберат тенденциите в контекста.

ClickUp обединява маркетингови и проектни управленски възможности, за да ви предостави цялостен контрол върху вашите усилия за растеж. Опитайте ClickUp безплатно още днес.