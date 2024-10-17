13-те най-добри CRM софтуера за предприятия за 2025 г.

Чудили ли сте се някога колко възможности за продажби се пропускат поради недоразумения? Аз съм го видял с очите си – когато процесите не са последователни, дори и най-талантливите екипи се затрудняват.

Сделките могат лесно да се изгубят в бъркотията, потенциалните клиенти могат да бъдат пренебрегнати, а разочарованието може бързо да нарасне.

Но има и добра новина: с подходящия CRM софтуер можете да промените подхода си към управлението на продажбите! Тези инструменти осигуряват яснота, оптимизират комуникацията и поддържат всички на една вълна, което улеснява управлението на взаимоотношенията с клиентите.

Въпреки това, поради огромния брой налични опции, изборът на идеалния CRM за вашия екип може да бъде труден. В този блог ще ви представя 13 от най-ефективните CRM решения за предприятия, които съм тествал. Нека намерим идеалното решение за вашите нужди!

Изборът на подходящото CRM решение за предприятия е от решаващо значение, тъй като изборът на неподходящ инструмент може да се отрази негативно на вашия екип. Въз основа на моя опит, аз се съсредоточих върху следните ключови функции, които са от жизненоважно значение за осигуряване на ефективност и последователност.

Ето какво трябва да поставите на първо място:

Персонализиране и мащабируемост: Уверете се, че решението може да расте заедно с вашия бизнес. Потърсете персонализирани полета, табла, работни процеси и отчети, за да адаптирате CRM към вашите специфични нужди.

Анализи и отчети: Изберете инструменти, които предоставят задълбочени анализи на данните за клиентите. CRM системата трябва да предлага предварително създадени персонализирани отчети и интерактивни табла, обогатени с AI анализи.

Интеграция: Изберете CRM, която се интегрира безпроблемно с вашите съществуващи технологии, включително маркетингови инструменти, ERP системи и BI инструменти. Това гарантира, че всички ваши данни са достъпни от един интерфейс.

Сигурност: Изберете CRM с надеждни контроли за достъп и настройки за разрешения, които ви позволяват да управлявате кой може да вижда конкретни данни и отчети за процеса на продажбите.

Леснота на използване: Изберете CRM софтуер без код, който е лесен за използване както от технически подготвени, така и от нетехнически подготвени служители. Това спомага за бързото му внедряване в цялата организация, без да се налага обширно обучение.

Поддръжка на клиенти: Потърсете доставчици, които предлагат поддръжка на клиенти 24/5 или 24/7, като осигуряват бързо отстраняване на проблеми и незабавна помощ при обучение, когато е необходимо.

📌 Когато търсите CRM за стартиращи компании, дайте приоритет на следното: Уверете се, че CRM може да расте заедно с вашия бизнес, като се увеличават нуждите на потребителите и данните 🚀

Намерете решения с гъвкави цени за ограничени бюджети 💰

Изберете CRM системи, които предлагат необходимите функции на разумна цена 💸

13-те най-добри CRM софтуера за предприятия, които си заслужава да разгледате

След като изпробвахме внимателно множество опции, моят екип и аз съставихме списък с CRM решения за предприятия, които подобряват комуникацията и стимулират значими прозрения и растеж.

Ето нашите най-добри предложения:

1. ClickUp (Най-доброто за управление на взаимоотношенията с клиентите и проекти)

Изградете и поддържайте взаимоотношенията си с клиенти, личните си задачи и много други с ClickUp CRM

ClickUp е универсален инструмент за производителност, който без усилие се превръща в гъвкав CRM софтуер за предприятия. ClickUp CRM съчетава управлението на проекти с CRM функционалности, което ви позволява да оптимизирате взаимоотношенията с клиентите и задачите по проектите от една единствена платформа.

С ClickUp, моят екип и аз създадохме персонализирана база данни за клиенти, в която съхраняваме и анализираме информация за клиенти, сделки и контакти. Създадохме наш собствен CRM, който ни дава пълен контрол върху персонализацията и адаптирането му към нашите нужди.

Една от любимите ми функции е начинът, по който ClickUp CRM централизира комуникацията с клиентите. Тя позволява безпроблемна интеграция с електронната поща и насърчава сътрудничеството между екипите по сделките. Мога да споделям актуализации по проектите с клиенти и да привличам нови клиенти, всичко това в един единствен център за електронна поща, което прави работния ми процес по-ефективен и съгласуван.

Използвайте функцията за детайлно разглеждане в таблата на ClickUp, за да актуализирате задачите и ефективно да управлявате продажбите си

ClickUp Dashboards е отличителна функция, която поставя този инструмент начело в моя списък. Те предоставят подробна информация за вашия продажбен процес. Можете да използвате над 50 джаджи за табло, за да визуализирате всички данни за вашите клиенти на едно централно място.

ClickUp предлага и богата библиотека с CRM шаблони, така че можете да управлявате потенциални клиенти, взаимоотношения с клиенти и продажбени канали на едно място, без да се налага да правите всичко от нулата.

Изтеглете този шаблон Управлявайте потенциални клиенти, клиенти и продажбения процес от една платформа с помощта на шаблона ClickUp CRM.

Шаблонът ClickUp CRM е фантастичен инструмент за управление на вашите клиенти, потенциални клиенти и продажби на едно удобно място.

Независимо дали проследявате потенциални клиенти, поддържате взаимоотношенията с клиентите или наблюдавате напредъка на продажбите, този шаблон ви позволява да бъдете организирани и ефективни през целия процес. С пет различни изгледа и седем персонализируеми статуса, той се адаптира към вашите уникални бизнес изисквания.

По този начин ви помага да:

Получете ценна информация чрез персонализирани табла за управление.

Сътрудничество безпроблемно с членовете на екипа по сделки и задачи

Повишете ангажираността на клиентите, като съхранявате цялата комуникация на едно място.

Следете напредъка и ефективността, за да вземате по-добри решения.

💈 Бонус: Опростеният CRM шаблон на ClickUp е идеален за тези, които тепърва започват да използват CRM системи. Този лесен за употреба шаблон предлага основни функции за проследяване на потенциални клиенти, управление на взаимодействията с клиенти и наблюдение на продажбите.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Запознаването с обширните функции на ClickUp може да ви се стори прекалено сложно в началото.

Появяването на изскачащи прозорци с AI асистент може да бъде разсейващо в някои случаи.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 USD/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Предприятия : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на член на месец.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

2. Salesforce Sales Cloud (най-доброто за персонализиране и интегриране на CRM)

чрез Salesforce Sales Cloud

Salesforce Sales Cloud централизира генерирането на потенциални клиенти, данните за клиентите и възможностите за продажби, подобрявайки потока от потенциални клиенти и удовлетвореността на клиентите. Харесва ми как улеснява проучването, като консолидира всички потенциални клиенти и потенциални партньорски взаимодействия в един изглед.

Функцията за персонализирани отчети е особено полезна за проследяване на напредъка. Като цяло, Salesforce е интуитивна и мащабируема платформа, която оптимизира процесите на продажбите, позволявайки на екипите да работят ефективно за постигане на целите си.

Най-добрите функции на Salesforce Sales Cloud

Управлявайте процеса в единна визия с вградени диаграми

Записвайте автоматично имейли, събития и видове взаимодействия

Създавайте точни прогнози в реално време

Оптимизирайте комуникацията, като автоматично регистрирате важните взаимодействия с клиентите.

Ограничения на Salesforce Sales Cloud

Някои потребители са съобщили, че функциите за прогнозиране и оценяване на възможностите могат да бъдат изключени, което може да повлияе на вземането на решения.

Мобилното приложение не разполага с някои функции на настолната версия, което затруднява актуализирането на данните, докато сте в движение.

Цени на Salesforce Sales Cloud

Предприятие: 165 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Без ограничения: 330 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Einstein 1 Sales: 500 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Salesforce Sales Cloud

G2: 4. 4/5 (над 22 000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 18 000 отзива)

3. HubSpot Sales Hub (Най-доброто за управление на сделки)

чрез HubSpot

HubSpot Sales Hub е всеобхватно средство за продажби, създадено да помага на екипите да оптимизират процесите си по продажбите и да повишат производителността.

Въпреки богатите си функции, ценя колко лесно се използва. Инструментът улеснява управлението на сделките и ми позволява да визуализирам състоянието на всичко в моя процес на продажби.

Платформата предлага и значителна гъвкавост с разнообразни опции за персонализиране. Тя помага на екипа ми да адаптира записите в нашата CRM база данни и свойствата им, за да отговарят на нашите нужди.

Най-добрите функции на HubSpot Sales Hub

Визуализирайте процеса на продажбите с персонализирана тръбопроводна система, която ви помага да проследявате сделките на всеки етап.

Автоматизирайте повтарящите се задачи, за да спестите време и да увеличите ефективността.

Следете отварянията и кликовете в имейлите, за да разберете по-добре ангажираността на потенциалните клиенти.

Получавайте информация за продажбите с помощта на надеждни инструменти за отчитане, които ви помагат да вземате решения въз основа на данни.

Ограничения на HubSpot Sales Hub

Потребителите съобщават, че персонализирането на таблото е малко тромаво, което затруднява потребителското преживяване.

Цени на HubSpot Sales Hub

Професионална версия: 100 USD/месец на работно място

Предприятие: 150 USD/месец на работно място

Оценки и рецензии за HubSpot Sales Hub

G2: 4. 4/5 (над 11 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 400 отзива)

4. Salesflare (Най-доброто за CRM автоматизация и сътрудничество)

чрез Salesflare

CRM системата за сътрудничество на Salesflare е проста, но богата на функции, като осигурява надеждна автоматизация за ефективно управление на моите продажбени процеси. Харесва ми как инструментът автоматично синхронизира имейли, обаждания и срещи, което ми улеснява взаимодействието с потенциални клиенти и клиенти чрез автоматизация на имейл последователности.

Този инструмент ви позволява също да създавате споделени шаблони, да генерирате персонализирани отчети и да настройвате табла. Salesflare включва система за разрешения, която ви позволява да контролирате достъпа до данни и тръбопроводи за по-голяма сигурност и поверителност.

Най-добрите функции на Salesflare

Автоматизирайте синхронизирането на имейли, обаждания и срещи за лесно ангажиране на потенциални клиенти.

Създайте споделени шаблони, за да подобрите сътрудничеството в екипа и да оптимизирате комуникацията.

Създавайте персонализирани отчети и табла за по-задълбочени анализи на продажбите.

Използвайте интелигентните взаимоотношения, за да идентифицирате връзките между екипите в рамките на организациите.

Контролирайте достъпа до данни с надеждна система за разрешения, за да защитите чувствителната информация.

Ограничения на Salesflare

Малко потребители съобщават, че работните процеси по електронната поща не са организирани, което затруднява провеждането на целеви кампании.

Платформата не предлага проследяване на социалните медии, което означава, че потребителите трябва да използват допълнителни инструменти, за да следят активността в социалните медии.

Цени на Salesflare

Растеж : 29 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Pro: 49 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Предприятие: 99 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Salesflare

G2: 4,8/5 (над 270 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

5. Zoho CRM (Най-доброто за отчети и анализи на продажбите)

чрез Zoho CRM

Zoho CRM е лесна за използване платформа, въпреки че многото й функции могат да бъдат малко объркващи в началото. Харесват ми опциите за персонализиране, които са налични на различни нива, от модули до процеси и CRM работни потоци. Това ми позволява да проследявам всичко, свързано с моите потенциални клиенти, контакти, клиенти, сключени сделки и др.

По моя опит, възможностите за отчитане на Zoho CRM са впечатляващи. То предлага стандартни вградени отчети, както и персонализирани отчети , за да ви предостави всякаква необходима информация. Освен това има различни диаграми – от лентови, линейни и кръгови до донат, топлинни карти и фунии. То предлага и детектор за аномалии, за да сравнява действителните продажби с прогнозираните тенденции.

Най-добрите функции на Zoho CRM

Създавайте стандартни и персонализирани отчети с различни опции за диаграми.

Оптимизирайте процесите на продажбите с мощни функции за автоматизация

Получете информация за връзките в екипа и взаимодействията с клиентите за по-добро сътрудничество.

Използвайте AI инструменти като Zia и ChatGPT за интелигентна помощ при задачи като откриване на аномалии и изготвяне на имейли.

Ограничения на Zoho CRM

Някои потребители смятат, че платформата представя прекалено много информация за потенциалните клиенти, което затруднява филтрирането на най-релевантните данни.

Софтуерът понякога работи бавно, което може да бъде разочароващо при изпълнението на важни задачи.

Цени на Zoho CRM

Стандартен: 20 USD/месец на потребител

Професионална версия: 35 USD/месец на потребител

Предприятие: 50 USD/месец на потребител

Ultimate: 65 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho CRM

G2: 4. 1/5 (над 2600 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 6800 отзива)

🧠 Не забравяйте: Използването на AI инструменти за CRM може да подобри вашите продажбени процеси. Уверете се обаче, че данните, въведени в CRM, са точни и актуални, тъй като AI разчита на качествени данни, за да предостави значими анализи. Възползвайте се от опциите за персонализиране, за да адаптирате CRM към конкретните нужди и процеси на вашия бизнес. Освен това, непрекъснато оценявайте ефективността на AI инструмента и неговото влияние върху вашите продажбени процеси, за да направите необходимите корекции.

6. Freshsales (Най-доброто за управление на клиенти)

чрез Freshsales

Freshsales надхвърля общоприетия подход, като ви позволява да персонализирате CRM, за да отговори на вашите B2B нужди. Можете да настроите валути, езици и бизнес модули, за да отговарят на вашите операции, което помага за подобряване на стратегиите за управление на клиентите.

Това, което ме впечатлява, са възможностите на инструмента за многоканални кампании – чрез SMS, WhatsApp или имейл – и неговият лесен за използване интерфейс, който ефективно организира потенциалните клиенти, лийдовете и клиентите в ясни етапи на продажбите. Освен това, отзивчивата поддръжка на клиенти на Freshsales го прави подходящ избор за компании, които търсят гъвкавост и ефективност в управлението на своите продажби.

Най-добрите функции на Freshsales

Провеждайте интелигентни продажбени кампании с Freddy AI, за да привличате, квалифицирате, насочвате и проследявате потенциални клиенти.

Получете 360-градусова представа за клиентите, техните взаимодействия и предпочитани канали.

Използвайте AI анализи, за да подчертаете най-добрите потенциални клиенти и сделки с

Оптимизирайте взаимоотношенията с клиентите с вградения облачен телефон за безпроблемни разговори в приложението.

Ограничения на Freshsales

Функциите за отчитане и анализиране не са достатъчно задълбочени и не предлагат възможност за персонализиране, като предоставят ограничена информация в сравнение с някои конкуренти.

Поддръжката на клиенти в центъра за продажби е донякъде ограничена, което може да засегне потребителите, които се нуждаят от по-комплексна помощ.

Цени на Freshsales

Растеж: 11 USD/месец на потребител

Предимства: 47 USD/месец на потребител

Предприятие: 71 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Freshsales

G2: 4,5/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 600 отзива)

7. Pipedrive (Най-доброто решение за управление на продажбите и сделките)

чрез Pipedrive

Pipedrive е персонализирано CRM решение за предприятия, създадено да отговори на вашите специфични бизнес нужди. То ви позволява да визуализирате вашия продажбен процес, да оптимизирате потенциалните клиенти, да управлявате сделките и да автоматизирате продажбените процеси с помощта на AI технология.

Това, което ценя в Pipedrive, е способността му да опростява работните процеси, като обединява всички ваши задачи по продажбите на едно място, което го прави лесен за използване дори за тези, които са нови в CRM системите. Платформата предлага и персонализирани AI съвети за подобряване на вашите процеси.

Освен това Pipedrive предоставя безплатни шаблони за продажбени канали, които ви помагат да проследявате сделките и да прогнозирате ефективно приходите. С отчети и табла в реално време можете непрекъснато да усъвършенствате продажбената си стратегия за по-добри резултати.

Най-добрите функции на Pipedrive

Автоматизирайте процесите по продажбите, за да спестите време и да оптимизирате работните потоци, което ще позволи на екипа ви да се съсредоточи върху сключването на сделки.

Визуализирайте вашия продажбен процес с интуитивни табла, които предоставят ясен преглед на вашите сделки и напредък.

Проследявайте ефективността с отчети и анализи в реално време, за да измервате успеха и да оптимизирате стратегията си за продажби.

Използвайте Kanban табла, за да видите продажбения фуния и да оптимизирате продажбените процеси.

Ограничения на Pipedrive

Интегрирането на този софтуер с други инструменти изисква адекватни технически познания, което може да затрудни внедряването му от потребители без технически опит.

Липсва автоматично откриване на дублирани записи и се изисква ръчно споделяне на планираните отчети със заинтересованите страни.

Цени на Pipedrive

Essential: 14 USD/месец на работно място (фактурира се ежегодно)

Разширено: 34 USD/месец на работно място (фактурира се ежегодно)

Професионална версия: 49 USD/месец на работно място (фактурира се ежегодно)

Цена: 64 USD/месец на работно място (фактурира се ежегодно)

Предприятие: 99 USD/месец на работно място (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Pipedrive

G2: 4,3/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2000 отзива)

8. Creatio (Най-добрата платформа без код за автоматизация на работния процес в обслужването на клиенти)

чрез Creatio

Creatio е платформа без код, предназначена за автоматизиране на CRM и работните процеси за успех на клиентите. Интуитивният й дизайн позволява лесна автоматизация на имейли, одобрения и известия.

Една от ключовите характеристики на тази CRM платформа са нейните възможности за отчитане и анализ. Тя позволява на моя екип да създава интерактивни отчети с персонализирани табла за проследяване на дейностите на клиентите. Тя също така се интегрира безпроблемно с бизнес процесите, създавайки единен източник на информация.

Най-добрите функции на Creatio

Повишете ангажираността на клиентите чрез омниканална маркетингова система, която оптимизира пътуването на клиента.

Управлявайте маркетингови кампании в множество канали с инструменти за автоматизация на омниканалния маркетинг.

Интегрирайте безпроблемно с приложения на трети страни, за да осигурите единна визия за данните на клиентите и да подобрите цялостната ефективност на бизнеса.

Ограничения на Creatio

Мобилното приложение има ограничени функции, което затруднява достъпа до данни, когато сте в движение.

Цените не са подходящи за малки и средни предприятия.

Цени на Creatio

Растеж: 25 $/месец на потребител

Предприятие: 55 USD/месец на потребител

Без ограничения: 85 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Creatio

G2: 4,7/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

9. Oracle CRM On Demand (Най-доброто за автоматизация на продажбите)

чрез Oracle CRM On Demand

Oracle CRM On Demand ефективно управлява взаимоотношенията с клиентите, като предлага цялостен достъп до клиентски данни и подобрява стратегиите за ангажираност, което в крайна сметка води до по-силни връзки.

Платформата опростява рутинните задачи и предлага интелигентни препоръки за управление на потенциални клиенти, подобрявайки общата ефективност. Освен това, тя позволява на потребителите да използват задълбочени анализи, за да получат по-добра представа за поведението на клиентите и да адаптират стратегиите си за ангажираност съответно.

Най-добрите функции на Oracle CRM On Demand

Получете 360-градусова представа за взаимодействията с клиентите, за да оптимизирате автоматизацията на продажбите.

Подобрете мобилния достъп чрез усъвършенствани приложения за iOS и Android, които осигуряват синхронизация на данните в реално време.

Персонализирайте отчетите за продажбите и таблата за управление, като добавите персонализирано съдържание и измерения за по-добър исторически анализ.

Ограничения на Oracle CRM On Demand

Някои потребители са отбелязали, че разрешаването на проблеми може да бъде бавно поради липса на специализирана поддръжка.

Инструментът не разполага с опции за персонализиране, което затруднява адаптирането му към конкретни нужди.

Цени на Oracle CRM On Demand

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Oracle CRM On Demand

G2: 3,7/5 (над 90 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (30+ отзива)

10. Zendesk Sell (Най-доброто решение за управление на потенциални клиенти за фирми от всякакъв мащаб)

чрез Zendesk Sell

Zendesk Sell е софтуер за управление на потенциални клиенти, който осигурява цялостен поглед върху вашия процес на продажби. Той обединява основната информация за клиентите от продажбите и обслужването на една платформа, като обхваща генерирането на потенциални клиенти, управлението на контакти и сделки и проследяването на дейностите.

Освен това, Zendesk Sell предлага функции за автоматизация, които оптимизират повтарящите се задачи, подобрявайки общата ефективност при управлението на взаимоотношенията с клиентите. То помага на екипа ми да има достъп до взаимодействията с клиентите в различни канали, което подобрява способността ни да реагираме бързо и да персонализираме комуникациите. Тази цялостна картина подобрява сътрудничеството в екипа и води до по-добри взаимоотношения с клиентите.

Най-добрите функции на Zendesk Sell

Сегментирайте потенциални клиенти и сделки в движение чрез мобилни приложения

Създавайте подробни отчети, за да проследявате резултатите и тенденциите.

Достъп до взаимодействия с клиенти през различни канали

Ограничения на Zendesk Sell

Функцията за търсене не разполага с полета за персонализирани запитвания, което затруднява намирането на конкретни данни.

Някои потребители са съобщили за постоянни проблеми и грешки, които оказват негативно влияние върху цялостното преживяване.

Цени на Zendesk Sell

Екип по продажбите: 25 $/месец на агент

Увеличение на продажбите: 69 $/месец на агент

Продавайте професионално: 149 $/месец на агент

Оценки и рецензии за Zendesk Sell

G2: 4. 2/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 150 отзива)

11. ActiveCampaign (Най-доброто за имейл маркетинг)

чрез ActiveCampaign

ActiveCampaign е CRM софтуер за предприятия, предназначен за проследяване, автоматизиране и управление на потенциални клиенти и контакти, което ви позволява да се съсредоточите върху продажбите.

Като човек, който разчита силно на имейл маркетинга, аз ценя неговия визуален инструмент за автоматизация, който ми позволява да създавам имейл кампании и формуляри без никакво кодиране. Той също така поема тежките задачи, като автоматизира изпращането на имейли и текстови съобщения до потенциални клиенти, което прави моите маркетингови усилия много по-ефективни.

Най-добрите функции на ActiveCampaign

Автоматизирайте оценяването на потенциалните клиенти, за да дадете приоритет на тези с висока стойност въз основа на техните взаимодействия и поведение.

Проследявайте възможностите за продажби и автоматизирайте рутинните задачи за по-голяма ефективност.

Интегрирайте безпроблемно с над 900 приложения, създавайки единна екосистема за управление на клиентски данни и взаимодействия.

Ограничения на ActiveCampaign

Потребителският интерфейс може да изглежда тромав, което се отразява негативно на цялостното преживяване.

Цената се счита за висока в сравнение с ограничените функции и налични контакти, което прави използването му предизвикателство за малките екипи.

Цени на ActiveCampaign

Стартово ниво: 15 $/месец

Плюс : 49 $/месец

Pro: 79 $/месец

Предприятие: 145 $/месец

Оценки и рецензии за ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (над 13 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2400 отзива)

12. LeadSquared (Най-доброто за автоматизация на продажбите и маркетинга)

чрез LeadSquared

LeadSquared предлага стабилно CRM решение, създадено да помогне на бизнеса да подобри управлението на взаимоотношенията с клиентите. След като тествах корпоративното CRM решение на LeadSquared, установих, че е лесно за употреба, с приемлив срок за инсталиране от около месец, като се има предвид неговите обширни функции.

Особено ценя 100% автоматизираното оценяване на потенциалните клиенти, което ми позволява да ги класифицирам и приоритизирам ефективно. Функцията за обаждане с едно кликване подобрява процеса на продажбите, като го прави по-плавен. Освен това, секцията за бързо филтриране позволява създаването на персонализирани филтри, а актуализациите в реално време на дейностите на потенциалните клиенти улесняват бързите отговори.

Най-добрите функции на LeadSquared

Осъществявайте обаждания на потенциални клиенти и следете показателите за обажданията, за да оптимизирате цялостния процес на продажбите.

Проследявайте активността на потенциалните клиенти в реално време, което позволява навременни последващи действия и по-голямо ангажиране на клиентите.

Персонализирайте работните процеси, за да отговарят на конкретните нужди на вашия бизнес.

Ограничения на LeadSquared

Потребителите се сблъскват с ограничения по отношение на броя на наличните филтри за данни и не могат да прилагат няколко филтъра едновременно, което затруднява търсенето на конкретна информация.

Инструментът понякога изисква многократни опити за вход, което може да бъде досадно по време на пиковите работни часове.

Цени на LeadSquared

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за LeadSquared

G2: 4,6/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 160 рецензии)

13. SAP Sales Cloud (Най-доброто за оптимизиране на продажбите)

чрез SAP Sales Cloud

SAP Sales Cloud предоставя на бизнеса цялостен поглед върху взаимодействията с клиентите, подсилен от препоръки, базирани на изкуствен интелект. Този CRM софтуер опростява управлението на продажбите и взаимоотношенията с клиентите, което води до увеличаване на приходите и подобряване на процента на успешни сделки.

С помощта на SAP Sales Cloud вашият екип по продажбите може да се фокусира повече върху изграждането на взаимоотношения и ангажирането на клиентите. Решението оптимизира и автоматизира основните процеси по продажбите и същевременно предоставя на търговските представители интелигентни, базирани на изкуствен интелект анализи.

Най-добрите функции на SAP Sales Cloud

Оптимизирайте управлението на потенциалните клиенти с инструменти, които ефективно приоритизират и квалифицират потенциалните клиенти за по-висок процент на конверсия.

Достъп до анализи и отчети в реално време, за да проследявате ефективността и да идентифицирате тенденциите, които стимулират растежа на бизнеса.

Получете 360-градусова представа за взаимодействията с клиентите, за да разберете по-добре техните нужди и да подобрите ангажираността им.

Ограничения на SAP Sales Cloud

Много потребители посочват, че конфигурирането и персонализирането на SAP Sales Cloud изисква специализирани познания, за да се отговори ефективно на конкретните бизнес нужди.

Често се съобщава, че мобилното приложение е бавно, което ограничава неговата ефективност за професионалисти, които се нуждаят от достъп до CRM данни, докато са в движение.

Цени на SAP Sales Cloud

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за SAP Sales Cloud

G2: 4. 1/5 (800+ отзива)

Capterra: 4/5 (19 отзива)

