7 примера за активиране на марката със стратегии за повишаване на ангажираността

Участвали ли сте в музикален фестивал или търговско изложение, където неочаквано сте били привлечени от щанда на дадена марка? Може би са предлагали интерактивна игра, уникална възможност за снимки или са раздавали безплатни мостри, за които все още говорите.

Това е силата на активирането на марката – маркетингова стратегия, която превръща случайните минувачи в лоялни клиенти.

В днешния наситен пазар, където клиентите са бомбардирани с безброй реклами от други марки, простото наличие на запомнящ се слоган или лъскаво лого не е достатъчно. Вашата марка трябва да се усеща, да се изживява и да се запомня.

В този блог ще разгледаме примери и стратегии за активиране на марката, как да създадете преживяване за активиране на марката и още много други. 👇

Разбиране на активирането на марката

Активирането на марката е маркетингова стратегия, фокусирана върху разработването на преки, ангажиращи и интерактивни преживявания, които насърчават ценностите на марката и вдъхновяват потребителите да предприемат действия и да изградят дългосрочни отношения с марката.

За разлика от традиционната реклама, активирането на марката обявява появата и съживяването на марката чрез интерактивни, запомнящи се дейности, които насърчават потребителите да се ангажират с марката на лично ниво.

Това може да се постигне чрез организиране на събития на живо, прилагане на партизански или експериментален маркетинг, изпълнение на стратегии за промоция в магазините, провеждане на дигитални маркетингови кампании и др. Тези дейности спомагат за повишаване на познаваемостта на марката.

Видове кампании за активиране на марката

Активирането на марката не е универсална стратегия; то се проявява в различни форми, всяка от които има свой собствен характер.

Нека разгледаме различните видове кампании за активиране на марката и да открием как те могат да дадат уникален тласък на вашата марка. 🔋

Събития и фестивали, свързани с марката: Тези потапящи преживявания са предназначени да ангажират потребителите директно с марката. Те варират от мащабни музикални фестивали, спонсорирани от марката, до по-малки, нишови събития, пригодени за конкретна аудитория.

Атрактивни промоции при пускането на продукти на пазара: Тези драматични, привличащи вниманието дейности обикновено създават шум около нов продукт. Такива промоции често включват неочаквани или неконвенционални елементи, които изненадват и зарадват потребителите.

Кампании с потребителско съдържание (UGC): Такива кампании насърчават потребителите да създават и споделят свое собствено съдържание, свързано с дадена марка. Независимо дали чрез предизвикателства в социалните медии или фотоконкурси, кампаниите с потребителско съдържание увеличават ангажираността и изграждат общност.

Опит с добавена реалност (AR): Завладяващи и футуристични, AR преживяванията наслагват цифрова информация върху реалния свят, предлагайки интерактивни и ангажиращи начини за потребителите да се свържат с марката.

Виртуални реалности: Тези потапящи 360-градусови среди пренасят потребителите във виртуални светове, където могат да изследват продукти или истории на марки в дълбочина чрез реалистични сцени и обекти.

Сътрудничество с влиятелни лица: Партньорството с популярни личности в социалните медии за популяризиране на вашата марка може да повиши ангажираността и доверието. Те могат да помогнат за повишаване на интереса към вашия продукт и да подобрят неговата видимост сред тяхната аудитория по целенасочен начин.

Инициативи за каузален маркетинг: Опитайте тези стратегии за управление на марката , за да съгласувате марката си със социални или екологични каузи. Освен че ще подобрите имиджа на марката си, това ще насърчи емоционалната връзка с настоящата и потенциалната ви аудитория.

Общи черти между успешните стратегии за активиране на марката

Успешните стратегии за активиране на марката споделят няколко ключови характеристики, които допринасят за тяхната ефективност.

Стратегическо съгласуване с ценностите на марката

Успешните активирания на марката са тясно свързани с цялостната стратегия на марката. Целта е да се създадат запомнящи се преживявания, които укрепват ценностите и основното послание на марката. Това означава, че всяка точка на контакт с кампанията за активиране – независимо дали става дума за събитие на живо, дигитално взаимодействие или проба на продукт – трябва да предава последователно позиционирането и посланията на марката.

Като осигурите съгласуваност между идеите за активиране на марката и стратегията на марката, вие изграждате по-силен и по-унифициран имидж на марката в съзнанието на потребителите.

Брейнсторминг и SWOT анализ

Брейнстормингът и SWOT анализа (Силни страни, Слаби страни, Възможности, Заплахи) са ключови за разработването на ефективни стратегии за активиране на марката.

По време на сесиите за мозъчна атака вашият маркетинг екип може да генерира креативни идеи за постигане на вашите комуникационни цели, като често открива нови концепции, които може да не са очевидни в по-структурирана среда.

💡 Професионален съвет: За да сте сигурни, че всички са на една и съща вълна, използвайте шаблони с указания за марката, за да се уверите, че екипът ви разбира и поддържа тона на марката ви.

SWOT анализа помага да се оценят плюсовете и минусите чрез стратегическа рамка, за да се оцени осъществимостта и потенциалното въздействие на всяка идея. Анализирането на силните страни и възможностите помага на вашия екип да идентифицира ключовите предимства, които могат да бъдат използвани в кампанията.

По същия начин, другите два аспекта позволяват проактивно управление на риска, за да се гарантира, че кампанията ви е устойчива на често срещани предизвикателства.

Активно използване на социалните медии

Дигиталните медии са мощен инструмент за разширяване на кампаниите за активиране на марката, като предлагат платформа за бързо достигане до по-широка аудитория. Успешните активирания на марката интегрират инструменти за социални медии, за да стимулират участието на потребителите чрез хаштагове, предизвикателства и събития на живо.

Например, ALS Ice Bucket Challenge използва социалните медии, за да разпространи информация и да събере средства. Тази кампания показва как вирусният контент може да предизвика значително ангажиране и да вдъхнови действие.

Освен ангажираност, социалните медии предлагат ценни данни и информация, които позволяват на брандовете да измерват въздействието на своите активирания, да проследяват настроенията на потребителите и да коригират стратегиите си в реално време. Още по-добре, те помагат за създаването на трайна идентичност и популярност на бранда. 🐝

7 примера за активиране на марката, от които да се поучите

Търсите маркетингова вдъхновение, за да ускорите усилията си за активиране на марката? Разгледайте тези седем забележителни примера, които представят креативни и ефективни стратегии. 📊

1. Stella Artois: Хотелско преживяване

Премиум белгийската марка бира Stella Artois имаше за цел да повиши луксозното си позициониране и да се свърже с потребителите, които останаха у дома по време на пандемията.

Марката внимателно пусна петзвездно хотелско преживяване, което потребителите могат да се насладят от дома си. Тя си партнира с луксозни хотели, за да предложи на клиентите си персонализирани услуги по стаите, включващи гурме ястия и бира Stella Artois, доставени директно до вратите на потребителите.

В допълнение към това, известни личности бяха облечени като персонал на хотела, включително в роли като консьерж, барман и стайна услуга.

✅Извод: Партньорството с премиум марки и знаменитости може да повиши луксозното позициониране на марката, създавайки запомнящо се и персонализирано преживяване, което резонира с потребителите.

2. Adidas: Jump Store

Реномираният световен лидер в производството на спортни облекла, Adidas, имаше за цел да популяризира своята баскетболна линия и да засили връзката си с звездата от NBA Дерик Роуз. Кампанията им имаше за цел да предизвика интерес към Adidas и баскетболните обувки на марката.

Adidas стартира Jump Store в Лондон, експериментален поп-ъп магазин с рафтове с височина 3 метра – височината на баскетболен кош. Феновете бяха поканени да „скочат“ за безплатна чифт маратонки с подписа на Дерик Роуз, стимулирайки атлетизма на самата звезда от НБА. Концепцията беше да се предизвикат способностите на участниците и да се свърже физическата страна на спорта с марката.

✅Извод: Създаването на активиране на марката, което предизвиква аудиторията физически или психически, може да доведе до дълбока ангажираност, особено когато е свързано с силен посланик на марката или маркетинг с влиятелни лица.

3. Zappos и Google: Платете с кексче

Zappos осъществиха хитър маркетингов ход в Остин, Тексас, за да надминат по забавен начин промоцията на Google за тяхното приложение за снимки с помощта на фургон за храна. Google бяха поставили фургон за храна, в който раздаваха безплатни кексчета в замяна на снимки, маркирани с #PayWithAPhoto.

В остроумен контраход, Zappos поставиха голяма картонена кутия с логото си и надписи като „Въведете кексче“ и „Бъдете по-щастливи“. Минаващите можеха да разменят кексчетата си от Google за готини награди като часовници, чанти и подаръчни карти под хаштага #PayWithACupcake.

✅Извод: Умното използване на дейностите на неконкурентна марка може да усили вашата кампания, създавайки трайно впечатление, което остава в съзнанието на клиентите дълго след събитието.

4. Lipton Ice Tea: Бъдете първите, които се събуждат сутрин

Lipton Ice Tea се опита да препозиционира имиджа на марката си във Великобритания, пазар, доминиран от традиционното предпочитание към топъл чай. Целта беше да се популяризира леденият чай като освежаваща напитка за цялата година, насочена специално към по-младите сегменти от аудиторията.

Кампанията включваше поредица от вълнуващи летни събития, сред които и забележителното събитие „Rise and Slide” в King’s Cross, Лондон. Участниците имаха възможност да се възползват от гигантска водната пързалка, безплатна закуска и забавления на живо.

Успехът на активирането се дължеше на неговия всеобхватен, многостранен маркетингов подход, който включваше ангажиращи дейности, стратегически партньорства с влиятелни лица и силно присъствие в социалните медии – всичко това допадна на целевата демографска група.

✅Извод: Използването на местната култура и нейното обогатяване с помощта на социалните медии може значително да повиши популярността на марката и пазарния дял, особено когато се комбинира с ангажиращи дейности на място.

5. Starbucks: Sparkle Shop

Starbucks, световен лидер в производството на кафе, имаше за цел да разшири базата си от лоялни клиенти и да предизвика интерес към празничните си продукти.

The Sparkle Shop беше поп-ъп събитие в Ню Йорк. То беше проектирано като бляскав, празничен бутик, където посетителите можеха да разгледат и закупят ексклузивни празнични стоки на Starbucks. Стоките, включително бляскави чаши на Starbucks в ограничено издание и чаши с празнична тематика, бяха визуално впечатляващи.

✅Извод: Ограничените във времето, ексклузивни преживявания, които са в синхрон със сезонните теми, могат да стимулират ангажираността на потребителите и да повишат продажбите, като същевременно засилват лоялността към марката.

6. HP: Антигравитационен принтер

HP, световен лидер в областта на технологиите и решенията за печат, имаше за цел да покаже иновациите в новата си гама принтери.

Целта на кампанията с антигравитационния принтер беше да демонстрира най-модерните решения на HP по неочакван начин, за да затвърди репутацията си на иноватор в бранша.

Визуално завладяващата кампания представяше принтер, който изглеждаше, че преодолява гравитацията, като печаташе перфектно, докато висеше с главата надолу. Тази инсталация беше изложена на оживени обществени места, за да привлече и ангажира минувачите.

✅Извод: Визуално привлекателните и неочаквани активирания на марката могат да привлекат вниманието на публиката и да засилят репутацията на марката като иноватор, особено когато са стратегически разположени на места с висока видимост.

7. Dunkin’ Donuts: Подарък RV

Тази водеща верига за кафе и печива искаше да повиши популярността на марката си, като достави продуктите директно до общността. Затова стартираха Giveaway RV, за да се свържат с феновете на лично ниво, създавайки забавно и запомнящо се преживяване с марката.

Марковият Dunkin’ Donuts RV пътуваше из различни градове, раздавайки безплатни проби от кафе и понички. Още по-добре, RV-то беше украсено с характерните цветове и лого на Dunkin, което го превърна в мобилен посланик на марката.

Dunkin’ създаде усещане за доброжелателност и вълнение, като изнесе марката на път и предложи безплатни продукти. Мобилният характер на караваната позволи на марката да достигне до по-широка аудитория на различни места.

✅Извод: Представянето на вашата марка директно на потребителите чрез мобилни активирания и социални медии, за да създадете очакване, може да подобри видимостта на марката, нейната репутация и ангажираността на потребителите.

Как да създадете успешна стратегия и кампания за активиране на марката

Разработването на успешна стратегия за активиране на марката изисква няколко кръга творческо изпълнение и непрекъснато управление, за да оставите трайно впечатление у потребителите.

Инструменти за цялостно управление на маркетинга и проекти като ClickUp for Marketing могат да опростят процеса и да гарантират, че вашите кампании за активиране на марката се изпълняват безупречно.

Ето как! 🧑‍💻

Стъпка 1: Използвайте ClickUp Goals, за да определите целите на кампанията

Създайте и споделете KPI и цели с екипа си за брандиране, използвайки ClickUp Goals.

Преди да започнете кампанията си, определете ясно какво искате да постигнете. Независимо дали целта ви е да стимулирате ангажираността на клиентите или да повишите познаваемостта на марката, можете да използвате ClickUp Goals, за да зададете и проследите целите си. Това ще ви помогне да разпределите конкретните, измерими цели на екипа си, които да направляват цялата ви стратегия.

Обмислете да използвате тази функция, за да проследявате KPI за познаваемостта на марката и да информирате екипа си за напредъка на кампанията.

Стъпка 2: Обсъдете и визуализирайте идеите си с ClickUp Whiteboards

Превърнете кампанията си в ясна, организирана карта, показваща задачи, графици и роли на екипа – всичко на едно място с ClickUp Whiteboards.

Основата на успешните кампании за активиране на марката започва с свързване на идеи и изготвяне на концепции. Използвайте ClickUp Whiteboards, за да създавате идеи и да развивате концепции в реално време.

Можете да нахвърляте идеите си, да ги свържете с практически задачи и да превърнете абстрактните идеи в конкретни планове.

Стъпка 3: Разделете кампанията с помощта на задачите в ClickUp

Вашите задачи, по вашия начин! Изпитайте опростен подход към продуктивността с ClickUp Tasks.

Разделете кампанията си на управляеми задачи с ClickUp Tasks. Разпределете тези задачи на членовете на екипа, определете ясни срокове и проследявайте напредъка, за да поддържате всичко в правилната посока.

Персонализирайте работните процеси, за да отговарят на всеки етап от кампанията ви, от планирането до изпълнението, така че лесно да можете да видите къде се намирате и какво следва.

Управлявайте проектите си без усилие с помощта на списъците със задачи на ClickUp, създадени за максимална продуктивност.

За да улесните нещата, опитайте да използвате списъците със задачи на ClickUp за всеки етап от активирането на вашата марка и разгледайте готовите шаблони, за да спестите време и да избегнете повтарянето на едни и същи задачи.

Стъпка 4: Документирайте стратегията си с ClickUp Docs и Brain

ClickUp Docs позволява на екипите ефективно да планират, изпълняват и наблюдават идеи и кампании за активиране на марката.

Усъвършенствайте стратегията си за активиране на марката, като документирате всеки детайл чрез раздели и подраздели в ClickUp Docs. Този инструмент ви позволява да създавате, съхранявате и организирате всички документи, свързани с кампанията, за екипи на място и дистанционно на едно място. Включете богат текст, изображения, видео връзки и др.

Документите гарантират, че няма да се загубят ценни идеи, а вашият екип разполага с богат ресурс от документация, от която веднага може да извлече необходимата информация.

Използвайки информацията от ClickUp Brain, марките могат да адаптират своите послания, за да достигнат до конкретни сегменти от аудиторията.

ClickUp Brain ви помага да генерирате идеи за съдържание, които да резонират с вашата аудитория. Просто въведете някои подробности за вашата целева аудитория и цели, и изкуственият интелект ще ви предложи идеи, които са подходящи за ангажираност и видимост. Освен това, той поддържа съдържанието ви актуално, като анализира тенденциите и действията на вашите конкуренти.

Това също така улеснява работния ви процес. Вместо да прекарвате часове в мозъчна атака, ClickUp Brain автоматизира създаването на съдържание, освобождавайки екипа ви да се съсредоточи върху реализирането на тези идеи.

Стъпка 5: Разпределете ресурсите и комуникирайте ефективно с ClickUp Views

Подобрявайте производителността на екипа си по време на кампанията, като използвате изгледите на ClickUp, за да визуализирате разпределението на задачите.

Получете яснота относно задачите на екипа с ClickUp Workload View – визуализирайте кой какво прави и кога!

Workload View е фантастичен инструмент за управление на задачите и ресурсите на вашия екип. Той ви дава ясна визуална представа за натовареността на всеки, така че лесно можете да видите кой има прекалено много работа и кой има възможност да поеме още.

ClickUp Chat View може да подобри сътрудничеството и ефективността, така че да можете да изпълните стратегията си за активиране на марката безпроблемно и да генерирате познаваемост на марката.

Chat View на ClickUp е мощен инструмент за подобряване на вашата маркетингова кампания. Той позволява на вашия екип да комуникира в реално време, което улеснява обсъждането на идеи и вземането на бързи решения.

Споделяйте файлове и връзки директно в чата, за да има всеки незабавен достъп до важни ресурси. Използвайте задачи и @споменавания, за да се уверите, че членовете на екипа са наясно с отговорностите и крайните срокове.

Стъпка 6: Следете напредъка с таблата за управление на ClickUp

Останете фокусирани и мотивирани – таблата на ClickUp ви помагат да визуализирате целите и напредъка на екипа в реално време.

Проследявайте ефективността на кампанията си и коригирайте стратегиите въз основа на данни в реално време, докато тя се развива.

ClickUp Dashboards предлагат персонализирани интерфейси за събиране на визуална информация за ключови показатели като нива на ангажираност, процент на изпълнени задачи, бюджетни нужди и др. Този подход, основан на данни, ви помага да оптимизирате активирането, за да постигнете целите си.

👀Бонус: Шаблони за активиране на марката

Приложете шаблони, за да ускорите усилията си за активиране на марката и да автоматизирате и структурирате подхода си. Нека разгледаме някои от тези шаблони.

Шаблонът за план за лансиране на марка на ClickUp ви помага да организирате няколко етапа от програмата си за активиране на марката, включително създаване на активи, запитвания от клиенти и управление на бюджета.

Можете да използвате този шаблон, за да проверите дали стратегията на вашата марка е добре дефинирана и готова да привлече повече клиенти. Помислете за създаването на пътна карта, за да пренесете идеите на вашия екип до фазата на реализация.

Шаблонът за управление на кампании и промоции на ClickUp оптимизира задачите от брандирането до маркетинга и обслужването на клиенти.

Той предлага функционалности за задаване на задачи и графици за всеки проект, както и персонализирани инструменти за проследяване на данни за показване на важни показатели.

Шаблонът за управление на маркетингови кампании на ClickUp предлага предварително дефинирани задачи, които обикновено присъстват в повечето маркетингови планове.

Шаблонът гарантира, че активирането на вашата марка ще постигне поставените цели, от функции за планиране и автоматично стартиране на кампании до проследяване на резултатите и сътрудничество с вътрешни и външни екипи.

Seequent, водеща компания за софтуер в областта на геонауките, постига забележителни резултати. Маркетинг екипът им се сблъскваше с фрагментирана технологична платформа, която оказваше влияние върху резултатите от мащабни кампании. С въвеждането на ClickUp, Seequent отбеляза двукратно увеличение на ефективността на работата и 50% подобрение в управлението на ресурсите. Различните изгледи на проектите в ClickUp осигуряват яснота при разпределянето на ресурсите, а функции като Docs и Kanban Board оптимизират приемането на проекти и предоставят на екипите бърз достъп до важни показатели за проектите. 📈

Стартирайте кампанията си за активиране на марката с набора от инструменти за управление на проекти на ClickUp

Ефективната кампания за активиране на марката може да помогне на марките да създадат по-дълбоки емоционални връзки с потребителите, като превърнат случайните взаимодействия в дълготрайна лоялност. В крайна сметка, успешното активиране на марката изисква креативност, ясно разбиране на целевата аудитория и ангажимент да се предоставя стойност при всяко взаимодействие.

ClickUp може да ви помогне с редица нови функции, предназначени да подпомогнат вашия екип в координирането на задачите и проследяването на напредъка. Това прави изпълнението на вашата кампания за активиране на марката систематично от начало до край.

