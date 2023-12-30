10-те най-добри сертификати за програмиране, които ще подобрят вашите перспективи за работа и кариера

От създаването на първата си програма Hello, World! до разработването на първата си игра в Scratch, пътят на всеки програмист започва по почти един и същи начин.

Но това не е (винаги) всичко.

Необходими са месеци, дори години, на последователно учене и усъвършенстване, преди да станете експерт и да си намерите работата на мечтите си. Получаването на сертификати за разработчици е незаменима част от това пътуване, тъй като те ви помагат да изградите умения и да придобиете инерцията, от която се нуждаете, за да успеете.

За да ви вдъхновим, ще ви представим 10 отлични сертификата за програмиране и кодиране, които можете да придобиете, за да ускорите кариерата си в областта на софтуерното разработване.

Какво представляват сертификатите за програмиране?

Сертификатите за програмиране са официални документи, издавани след полагане на тест или изпит, който оценява нивото ви на владеене и компетентност в дадена област на компютърното програмиране. Те служат като официално доказателство за вашата експертиза и обикновено имат значителна тежест и достоверност на пазара на труда.

Докато някои сертификати са свързани с обучение или курс, които кандидатите трябва или се препоръчва да посещават, други позволяват самоподготовка или трудов стаж и/или академична квалификация.

Сертификатите се регулират от професионални организации, образователни институции или големи имена в бранша като Oracle, Microsoft и Azure. Обикновено има минимални изисквания, които трябва да изпълните, преди да можете да се явите на изпита или да се запишете в програмата за обучение.

Сертификатите за програмиране обикновено се предлагат в няколко нива, които съответстват на експертния опит и опит на кандидата. Първото ниво обикновено се нарича начално ниво, следвано от нива за асоциирани и професионални програмисти.

Сертификати за програмиране срещу сертификати за кодиране

Въпреки че понякога се използват като синоними, програмирането и кодирането са различни, но тясно свързани термини. Просто казано, кодирането е само един аспект от програмирането, което е по-широко понятие, включващо също планиране, проектиране, тестване и отстраняване на грешки в компютърна програма.

Съответно, сертификатите за кодиране и програмиране се отнасят до различни области на експертиза. Професионалните сертификати обхващат различни области като разработка на софтуер, дизайн на алгоритми, наука за данните, компютърни науки и системни анализи.

От друга страна, кодирането обикновено включва писане на инструкции за компютър в редактор на код, така че сертификатите за кодиране удостоверяват владеенето на конкретни езици за програмиране като Python и Java.

Предимства на придобиването на сертификат за програмиране

Освен че са мярка за експертиза и компетентност, сертификатите за програмиране имат и много други предимства, сред които:

Кариерно развитие : Сертификатите обикновено ви дават право на по-високи позиции и, в резултат на това, по-добра заплата.

Актуалност : В постоянно променящата се технологична среда сертификатите за програмиране гарантират, че вашите умения остават актуални и в съответствие с изискванията на пазара на труда.

Придобиване на знания : Подготовката за сертификати по програмиране може да ви предостави структуриран начин да усвоите уменията и концепциите, които са от съществено значение за успеха във вашата кариера.

Достоверност: Сертификатите за програмиране потвърждават вашите умения и опит пред работодателите и увеличават шансовете ви за намиране на работа.

Топ 10 сертификати за програмиране, които можете да вземете

Когато работите в такава динамична област като разработката на софтуер, непрекъснатото учене е от жизненоважно значение, за да сте в крак с най-новите тенденции и промени. Така че, независимо дали сте новобранец в света на програмирането или опитен ветеран, почти никога няма да ви липсват сертификати, които да вземете!

Но не всички сертификати за програмиране са еднакви, затова сме тук, за да ви предложим 10 от най-изключителните, които могат да направят реална разлика в професионалното ви развитие. Нека да ги разгледаме.

1. AWS Certified Developer-Associate

Сертификатът AWS Certified Developer-Associate тества вашите умения в разработването, оптимизирането и внедряването на облачни технологии на платформата Amazon Web Services (AWS). Обикновено той обхваща области като основни услуги на AWS, внедряване, управление на бази данни и безсервърна технология.

Кандидатите трябва да имат общи познания в областта на информационните технологии, включително владеене на език за програмиране на високо ниво, инструменти за разработка и умения за използване на облачни приложения при писане на код.

Въпросите в изпита са с формат с множествен избор и множествен отговор и се оценяват с над 1000 точки. Необходим е минимален резултат от 720 точки, като всяка тема се оценява по различен начин.

Тематични области

Разработване на код за приложения, хоствани на AWS

Сигурност

Разгръщане на приложни артефакти в AWS

Отстраняване на проблеми и оптимизация

Цена

150 долара

Квалификация/препоръки

Лица, владеещи един език за програмиране на високо ниво

Познания за AWS

Опит с ИТ и облачни услуги

Формат на изпита

65 въпроса с множествен избор или множествен отговор

130 минути

2. CIW Web Development Professional

Certification Partners е водеща компания за сертифициране, която предлага образователни програми за професионалисти в областта на ИТ и киберсигурността, най-известната от които е програмата CIW (Certified Internet Web Professional).

Сертификацията CIW е изчерпателна, независима от доставчици сертификация, която тества вашите знания и разбиране на концепциите и приложенията за уеб разработка. Те включват HTML, CSS, Javascript и принципи на уеб дизайн/управление.

За да получат сертификат CIW Web Development Professional, кандидатите трябва да издържат три индивидуални изпита/сертификата:

CIW Javascript Specialist Специалист по проектиране на бази данни CIW CIW напреднал специалист по HTML5 и CSS3

Тематични области

HTML5

Основни познания по езика Javascript, имплементиране на код и имплементиране на уебсайтове

CSS

Проектиране и планиране на бази данни

Структуриран език за заявки

Цена

CIW Javascript Specialist: 150 долара

Специалист по дизайн на бази данни CIW: 150 долара

CIW Advanced HTML5 and CSS3 Specialist: 150 долара

Квалификация/препоръки

CIW Javascript Specialist CIW Web Foundations Associate или негов еквивалент Запознатост с разработването на уеб страници и мрежови конфигурации Познания за разработката на HTML код

CIW Web Foundations Associate или негов еквивалент

Запознатост с разработването на уеб страници и мрежови конфигурации

Познания за разработката на HTML код

CIW Database Design Specialist Основни познания за бази данни Запознатост с операционни системи като Windows 7

Основни познания за бази данни

Запознатост с операционни системи като Windows 7

CIW Advanced HTML5 and CSS3 Specialist Основни познания по HTML и CSS кодиране CIW Site Development Associate или негов еквивалент

Основни познания по HTML и CSS кодиране

CIW Site Development Associate или негов еквивалент

CIW Web Foundations Associate или негов еквивалент

Запознатост с разработването на уеб страници и мрежови конфигурации

Познания за разработката на HTML код

Основни познания за бази данни

Запознатост с операционни системи като Windows 7

Основни познания по HTML и CSS кодиране

CIW Site Development Associate или негов еквивалент

Формат на изпита

CIW Javascript Specialist: 55 въпроса, 90 минути

CIW Database Design Specialist: 50 въпроса, 90 минути

CIW Advanced HTML5 and CSS3 Specialist: 56 въпроса, 75 минути

3. Сертифициран професионален разработчик на облачни технологии от Google

Сертификатът Google Certified Professional Cloud Developer е предназначен да докаже вашите умения в управлението и разработването на софтуерни решения в облака. Сертификатът потвърждава, че сте в състояние да проектирате, внедрявате и управлявате облачни приложения, както и да ги интегрирате с услугите на Google.

Тематични области

Проектиране на приложения, базирани в облака

Създаване и внедряване на приложения

Интегриране на облачните услуги на Google

Управление на внедрени приложения

Цена

200 долара (включително данъци, където е приложимо)

Квалификация/препоръки

Препоръчителни 3+ години опит в бранша

Препоръчително е да имате поне 1 година опит в проектирането с платформата Google Cloud.

Формат на изпита

50-60 въпроса; с избор от няколко отговора и с избор на няколко отговора

4. Сертифициран Java SE 8 програмист на Oracle

Независимо дали се използва за разработване на мобилни или уеб приложения, Java е един от най-гъвкавите и широко използвани езици за програмиране. Така че, ако искате да усъвършенствате уменията си в писането на ефективен Java код, сертификацията Oracle Certified Associate (OCA) Java SE 8 Programmer може да е точно за вас.

Това е сертификат на базово ниво, предназначен за начинаещи програмисти, който им помага да придобият умения в основите на Java и техниките за кодиране.

Тематични области

Основи на Java и типове данни

Оператори и конструкции за вземане на решения

Масиви, циклични конструкции, методи и капсулиране

Наследяване

Работа с избрани класове от Java API

Цена

95 долара

Квалификация/препоръки

Завършване на курсове по основи на Java

Формат на изпита

56 въпроса; множествен избор

120 минути

5. CLP – Сертификат за сертифициран професионален програмист C

Администриран от C++ института, CLP – C Certified Professional Programmer е сертификат за напреднало ниво, предназначен да докаже уменията на програмиста в езика за програмиране C. Той тества и оценява напреднали концепции за програмиране в C, като напреднали типове данни, библиотеки, синтаксис и семантика на езика.

Тематични области

Работа с променлив брой параметри

Ниско ниво IO

Памет и низове

Мрежови сокети

Плаващи

Цена

295 долара

Квалификация/препоръки

CLA – Сертификат за сертифициран асоцииран програмист на езика за програмиране C

Формат на изпита

55 въпроса; с един или няколко възможни отговора

65 минути (изпит)

10 минути (NDA/урок)

6. Сертификат CompTIA Security+

Независимо дали искате да започнете кариера в областта на киберсигурността или да усъвършенствате уменията си, CompTIA Security+ е сертификат, отговарящ на индустриалните стандарти, който отваря много врати в тази ниша на ИТ сектора.

Той е популярен сред лица, които работят или искат да работят като анализатори по киберсигурност, мрежови администратори и инженери по сигурността.

С полагането на изпита и получаването на сертификата кандидатите доказват, че притежават необходимите знания за достъп до мрежови структури в корпоративни среди, както и за препоръчване и мониторинг на решения за сигурност. Освен това се изисква добро разбиране на приложимите закони, политики и принципи на риска и съответствието, регулиращи тези системи.

Тематични области

Ключови концепции за сигурност

Операции и архитектура по сигурността

Управление на заплахи и уязвимости

Управление на програми за сигурност

Цена

392 долара

Квалификация/препоръки

Сертификат CompTIA Network+

2 години опит в работата в областта на ИТ администрацията с фокус върху сигурността

2 години опит на длъжност администратор по сигурност/системи

Формат на изпита

90 въпроса; с многовариантен избор и базирани на представянето

90 минути

7. Сертификат за професионалист в управлението на проекти (PMP)

Проектните мениджъри работят в тясно сътрудничество с програмистите, като гарантират, че задачите се изпълняват навреме, и контролират планирането, изпълнението и доставката на проектите съвместно със заинтересованите страни. Те също така помагат за намаляване на риска и са от решаващо значение за успеха на целите в областта на разработката на софтуер.

Сертификатът Project Management Professional (PMP) ви дава право да управлявате проекти и успешно да ръководите екипи за постигане на организационните цели. Той е достъпен на над шест езика и тества реалните познания за техниките и принципите на управление на проекти.

Членството в Project Management Institute (PMI), който администрира сертификацията, е допълнително предимство, тъй като ви дава право на отстъпка от таксата за сертифициране.

Тематични области

Цена

Член на PMI: 284 долара

Нечлен: 555 долара

Квалификация/препоръки

Четиригодишна колежанска/университетска степен

36 месеца опит в ръководене на проекти през последните осем години

35 часа обучение/образование по управление на проекти или сертификат CAPM (Certified Associate in Project Management)

Или

Диплома за завършено средно образование

60 месеца опит в ръководене на проекти през последните осем години

35 часа обучение/образование по управление на проекти или сертификат CAPM (Certified Associate in Project Management)

Формат на изпита

180 въпроса

230 минути

8. Сертифициран мрежов специалист на Cisco (CCNP)

Cisco Certified Network Professional (CCNP) е сертификат, който се присъжда на лица с напреднали умения в проектирането, управлението и отстраняването на проблеми в мрежови решения.

Кандидатите могат да получат сертификат в специализирани области като Enterprise, Data center, Security, Service provider, Collaboration CyberOps и DevNet. Те трябва да положат един основен изпит, който обхваща общите концепции за мрежи, и специализиран изпит в избраната от тях област на мрежовите технологии.

Тематични области (CCNP Enterprise)

Мрежова архитектура

Гарантиране на мрежовата сигурност

Сигурност

Автоматизация

Протокол за граничен шлюз (BGP)

Цена

Варира в зависимост от основните изпити и областта на специализация.

Квалификация/препоръки

Cisco Certified Network Associate (CCNA)

В зависимост от областта на специализация на сертификата, се изисква 3-5 години опит в прилагането на мрежови решения.

Формат на изпита

Варира в зависимост от основните изпити и областта на специализация.

9. Microsoft Azure Developer Associate

Сертификацията Azure Developer Associate, предлагана от Microsoft, е предназначена за програмисти, които разработват софтуер в облачната услуга Azure. Тя обхваща области, свързани с решения за съхранение в Azure, връзки, удостоверяване на приложения, отстраняване на грешки и др.

За да се явят на изпита, кандидатите трябва да владеят инструменти като Azure CLI и Powershell, както и да могат да програмират с езици, поддържани от Azure.

Тематични области

Внедряване на сигурни Azure решения

Внедряване на Azure приложни услуги

Разработване за Azure Storage

Внедряване на потребителска автентификация

Мониторинг, отстраняване на проблеми и оптимизиране на Azure решения

Цена

165 долара

Квалификация/препоръки

Препоръчва се поне две години професионално развитие и опит с Azure.

Явете се на изпита AZ-204 (Разработване на решения за Microsoft Azure)

Формат на изпита

40-60 въпроса; с многовариантни отговори и многократни отговори

150 минути

10. Сертифициран сътрудник по програмиране с Python (PCAP)

Certified Associate in Python Programming (PCAP) е една от по-средните, но все пак популярни сертификати за програмиране, насочени към амбициозни програмисти, софтуерни разработчици и лица, заемащи други позиции в областта на сигурността и мрежите.

Той е предназначен да запознае кандидатите с основните концепции на програмирането с Python, като например основните принципи на обектно-ориентираното програмиране (OOP), модулите, пакетите и механизмите за обработка на изключения в OOP. Той е и стъпка към по-напредналите сертификати за Python.

Тематични области

Модули, пакети и PIP

Строки и обработка на строкове

Генератори, итератори, файлове и файлови потоци

Иерархии на изключения, класове и обекти

Основи на обектно-ориентирания подход (OOP)

Цена

295 долара

Квалификация/препоръки

Няма

Формат на изпита

40 въпроса; единичен и множествен избор

65 минути (изпит), 10 минути (NDA/урок)

Как да управлявате програмистки проекти с ClickUp

Макар придобиването на умения и знания в областта на програмирането чрез сертификати да е чудесен начин да напреднете в кариерата си в областта на софтуерното разработване, голяма част от успеха ви все пак зависи от това как организирате работата си и как сътрудничите с членовете на екипа. Ето тук един способен софтуер за управление на проекти и платформа за продуктивност за разработчици като ClickUp може да ви бъде от голяма полза, с различни инструменти за управление на задачи, сътрудничество с екипа ви и повишаване на продуктивността – всичко това в един мощен пакет.

Software Project Management Suite на ClickUp е внимателно проектиран, за да опрости целия цикъл на разработка и да даде възможност на мултифункционални екипи да работят заедно за постигане на общи цели и успешни пускания на продукти.

Работете с екипа си върху стратегически пътни карти и изисквания към продуктите или документирайте важни работни процеси по проектите с помощта на ClickUp Docs, текстовия редактор и инструмент за управление на документи на платформата. Той ви позволява да сътрудничите по документи в реално време, да възлагате задачи, да добавяте коментари и файлове и да променяте статуса на проектите, без да напускате редактора.

Работете безпроблемно в ClickUp Docs Свържете ClickUp Docs с работния си процес, като свържете задачите помежду си.

ClickUp Docs достига пълния си потенциал, когато се комбинира с ClickUp AI.

Този всемогъщ асистент за писане и дори кодиране се намира в Docs и може да генерира изключителни документи с изисквания към продукта, да проектира проучвания за тестване от потребители, да създава планове за тестване и много други неща за броени секунди!

Автоматизирайте писането на документация с AI, следете напредъка чрез диаграми и спринтове и разрешавайте бързо грешките в кодирането с помощта на ClickUp.

Използвайте над 15 изгледа на ClickUp, за да наблюдавате работата си от всички ъгли и да поддържате максимална видимост, като същевременно държите всички в течение. Например, изгледът на диаграмата на Гант е отлично решение за наблюдение на зависимостите и препятствията при задачите, като същевременно следите отблизо напредъка по целите с персонализирани статуси и полета, етапи и етикети за приоритет.

Групирайте, филтрирайте или скрийте задачи в ClickUp 3. 0 Диаграми на Гант за проследяване и свързване на работните процеси във всичките ви задачи

📮ClickUp Insight: 92% от специалистите в областта на знанието рискуват да загубят важни решения, разпръснати в чатове, имейли и таблици. Без унифицирана система за записване и проследяване на решенията, критичните бизнес прозрения се губят в цифровия шум. С функциите за управление на задачите на ClickUp никога няма да се налага да се притеснявате за това. Създавайте задачи от чат, коментари към задачи, документи и имейли с едно кликване!

Има още по-добър начин да следите напредъка си в ClickUp – чрез ClickUp Dashboards. Те са като центрове за контрол на вашите проекти и продукти, визуализиращи всичко – от натоварването и определените цели до напредъка на спринтовете и отследяваното време, за да ви позволят да вземате решения въз основа на данни. Най-доброто нещо в Dashboards е, че са напълно персонализирани и лесно се споделят с вашите заинтересовани страни.

Създавайте подробни табла и лесно добавяйте карти, за да видите напредъка на спринтовете, задачите по статус и бъговете по изглед.

Звучи като много? Няма причина да се притеснявате, защото не е нужно да правите нищо сами. ClickUp ви помага с огромната си библиотека от над 1000 готови шаблона за практически всеки случай на употреба, от изчерпателни шаблони за управление на програми до изключително практични шаблони за продуктови забавяния.

Например, шаблона за проектен план на ClickUp за програмиране ви предоставя цялостна рамка за ефективно управление на проект за разработка на софтуер с подробен работен процес, различни инструменти за сътрудничество и опции за проследяване на напредъка.

Програмирайте пътя си към успеха с ClickUp

Без съмнение, изкачването по кариерната стълбица като софтуерен разработчик може да бъде трудна задача, изискваща големи усилия и решителност. Однако, като придобиете сертификати за програмиране и включите инструменти за управление на проекти в работния си процес, можете да приложите уменията си в рамка, която гарантира успех, сътрудничество и ефективност.

Предвид богатите функции на ClickUp за управление на проекти и производителност, това е инструмент, който си заслужава да имате в арсенала си като програмист. Затова регистрирайте се в ClickUp още днес, за да поемете контрола над проектите си от начало до край.