10-те най-добри софтуера за споделена пощенска кутия през 2025 г. (ревюта и цени)

Отличната комуникация с клиентите е основен елемент на всеки успешен бизнес. Всъщност, удовлетвореността на клиентите – и оттам и вашите продажби – зависи от това колко бързо и точно отговаряте на техните запитвания и въпроси.

Управлението на имейли и друга комуникация с клиенти поставя голяма тежест върху екипа ви за обслужване на клиенти, но има начини да облекчите натоварването и да подобрите екипната работа и продуктивността при работа с имейли – например чрез софтуер за споделена пощенска кутия. ?

Инструментите за споделена пощенска кутия позволяват на няколко членове на екипа да имат достъп до груповите ви имейл акаунти и да работят съвместно с входящите съобщения. Това централизира и опростява управлението на имейл задачите, така че имейлите на клиентите се обработват по-бързо и ефективно.

По-долу ще разгледаме какво да търсите, когато обмисляте съвместна пощенска кутия, за да повишите производителността на екипа и да подобрите клиентското преживяване. След това ще сравним някои страхотни инструменти за споделена пощенска кутия и опции за производителност, за да можете да намерите най-подходящия за вашия бизнес.

Какво трябва да търсите в софтуера за споделена пощенска кутия?

Много видове функции и функционалности помагат да направите управлението на имейлите лесно. Различните инструменти за споделена пощенска кутия могат да ви предложат:

Инструменти за управление на пощенската кутия , които филтрират и приоритизират входящите имейли според критерии като ключови думи или името на изпращача.

Автоматизации, които елиминират повтарящите се задачи, така че екипът ви за обслужване на клиенти да може да се фокусира върху това, което е наистина необходимо – например, чатботове, които предлагат готови отговори на често задавани въпроси ?

Функции за сътрудничество, които разпределят всеки разговор с клиент към конкретния член на екипа, който е най-подходящ да се заеме с него.

Инструменти за писане на имейли , като AI асистент, който ви дава подсказки и редактира имейлите ви?

Софтуер за управление на имейл проекти , който свързва разговорите с клиенти с проследими задачи и опростява последващите действия.

Интеграция с други инструменти, така че всяка част от вашия технологичен набор да работи съвместно

10-те най-добри софтуера за споделена пощенска кутия за използване през 2024 г.

Имайки предвид всички тези възможности, е добра идея да създадете списък с идеалните функции на софтуера за споделена пощенска кутия, които бихте искали за вашия бизнес. След това го сравнете с нашия списък с най-добрите инструменти за споделена пощенска кутия за 2024 г.

Управлявайте имейлите си и работете на едно място – изпращайте и получавайте имейли отвсякъде в ClickUp, създавайте задачи от имейли, настройвайте автоматизации, прикачайте имейли към всяка задача и др.

ClickUp е платформа за управление на проекти и производителност „всичко в едно“, която променя и начина, по който работите с имейли. Този тип софтуер за споделена пощенска кутия е една от най-добрите традиционни алтернативи на имейла.

Функцията „Входяща поща“ на ClickUp централизира цялата ви комуникация на една удобна платформа, което също така оптимизира работния процес по управление на проектите ви по електронна поща. Изпращайте и получавайте имейли от платформата ClickUp, преобразувайте имейлите в задачи или ги прикачете към съществуващи низове от задачи.

Този безплатен софтуер за управление на проекти опростява и управлението на задачите, като ви позволява да присвоявате имейли на няколко потребители директно на платформата и да включвате крайни срокове и вътрешни коментари.

Спестете още повече време, като помолите AI асистента за писане на ClickUp да създаде и редактира за вас интересни и целенасочени имейли. Или създайте свои собствени шаблони за имейли, които можете да използвате многократно. Или направете и двете. След това използвайте автоматизации, за да изпращате имейли автоматично в точното време. ?

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

ClickUp AI е достъпен само като добавка към платените планове.

Мобилното приложение все още не разполага с всички функции на десктоп версията.

ClickUp цени

Безплатен завинаги: Безплатен

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4. 7/5 (над 9200 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (3900+ отзива)

2. Help Scout

чрез Help Scout

Инструментите за споделена пощенска кутия на Help Scout съхраняват всички ваши взаимодействия с клиенти, както и разговорите с вашите клиенти, партньори и доставчици, на една централна платформа. Проектирани с оглед на екипите за обслужване на клиенти, потребителите имат индивидуални имейл адреси и могат да имат достъп до имейли, които пристигат на споделени адреси на екипа, като help@ или info@.

Help Scout предлага и инструмент за чат на живо и може да ви помогне да започнете с стратегия за поддръжка в социалните медии. Ръководства, курсове и други ресурси ще помогнат на вашия екип да започне да работи бързо.

Най-добрите функции на Help Scout

Подобрете сътрудничеството в екипа и съкратете времето за отговор с обща пощенска кутия.

Избягвайте дублирането (или конфликтите) в комуникацията с функцията за откриване на конфликти, която спира отговорите по имейл, за да можете да видите актуализациите, които член на екипа прави.

Намалете обема на имейлите, като създадете своя собствена самообслужваща база от знания – не се изисква код.

Спестете време с повече от 75 клавишни комбинации

Ограничения на Help Scout

Няма голямо разнообразие от налични шаблони.

Функциите на мобилното приложение са доста основни.

Help Scout цени

Стандартен: 25 $/месец на потребител

Плюс: 50 $/месец на потребител

Про: Свържете се с нас за цени

Help Scout оценки и рецензии

G2: 4. 4/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (над 200 отзива)

3. Missive

чрез Missive

Това решение за споделена пощенска кутия предлага функционалност за екипна електронна поща и чат на живо, а също така може да се справя с съобщения в социалните медии.

Missive ви позволява да разпределяте разговорите от пощенската кутия на екипи или конкретни членове на екипа и да прилагате етикети, за да улесните филтрирането. Той също така намалява претоварването с съобщения, като обединява свързани разговори в един пощенски поток. Вашият екип може да комуникира в реално време, използвайки вътрешни чат стаи за екипа, и да сътрудничи по споделени отговори на имейли. ?‍♀️

Най-добрите функции на Missive

Изпращайте готови отговори на често задавани въпроси, за да може екипът ви да отделя време за по-сложни запитвания.

Уверете се, че всички са в течение с вътрешните бележки, прикачени към имейлите.

Получавайте редовни актуализации на статуса, за да знаете какво се случва с всички задачи, свързани с имейли.

Създайте персонализирани работни процеси, за да спестите време и да подобрите производителността на екипа.

Ограничения на Missive

Този софтуер за споделена пощенска кутия не предлага опция за създаване на платформа за самообслужване.

Ще ви е необходим платен план, за да автоматизирате работните процеси и да получите достъп до API.

Missive цени

Безплатно

Стартово ниво: 14 $/месец на потребител

Productive: 18 $/месец на потребител

Бизнес: 26 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Missive

G2: 4. 8/5 (30+ отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 50 отзива)

4. Gmelius

чрез Gmelius

Gmelius е добавка за Gmail, която ви позволява да споделяте съвместна пощенска кутия на Google, Google Group или имейл адрес като help@. Можете да маркирате и класифицирате имейлите според съдържанието им и да зададете очаквания, като изпратите автоматичен отговор, за да уведомите клиентите, че писмото им е получено.

Започнете да използвате имейлите в този инструмент за споделена пощенска кутия, като използвате шаблон на Gmail или фрагмент от имейл. След това създайте библиотека с категоризирани отговори на имейли и я използвайте, за да изпращате бързо имейли на клиенти, без да започвате от нулата всеки път, което улеснява спазването на споразуменията за ниво на обслужване (SLA). ✅

Най-добрите функции на Gmelius

Разпределяйте автоматично входящите имейли според правила – например, чрез Round Robin или Load Balancer.

Сътрудничество при отговорите и вътрешна комуникация чрез лични бележки

Настройте интелигентни последователности, за да структурирате и автоматизирате имейл комуникацията и дрип кампаниите.

Интегрирайте го в Google Workspace или с други инструменти като Slack и Trello.

Ограничения на Gmelius

Има крива на обучение и някои потребители смятат, че повече обучителни материали биха били полезни.

Планът „Growth“ предлага само тримесечен период за отчитане, което затруднява наблюдението на дългосрочните тенденции.

Gmelius цени

Растеж: 29 $/месец на потребител

Предимство: 45 долара на месец на потребител

Gmelius оценки и рецензии

G2: 4. 4/5 (760+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 40 отзива)

5. Groove

чрез Groove

Groove ви позволява да изпращате вашите Gmail или други препратени писма до една централна, споделена пощенска кутия. След това можете да добавяте етикети, да присвоявате разговори на членове на екипа и да провеждате частни вътрешни чатове относно конкретни имейли.

Спестете време, като използвате правила за автоматизиране на работните процеси или настройвате автоматични отговори на често задавани въпроси. След това проследявайте ефективността на екипа спрямо вашите KPI в централния табло. ?

Най-добрите функции на Groove

Избягвайте пресичащи се съобщения и двойни отговори с вградена функция за откриване на конфликти.

Създайте персонализирани папки за конкретни видове разговори.

Включете бързо членовете на екипа в обмена на информация с @ споменавания.

Интегрирайте софтуера за споделена пощенска кутия с инструменти като Shopify и Stripe.

Ограничения на Groove

Стандартният пакет ви дава само шест месеца история на търсенията.

Някои потребители биха искали да видят по-голяма интеграция с техните CRM системи.

Groove цени

Стандартен: 15 $/месец на потребител

Премиум: 25 $/месец на потребител

Разширено: 45 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Groove

G2: 4. 6/5 (170+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 60 отзива)

6. Front

чрез Front

С цел да помогне на бизнеса да се разраства, Front предлага инструменти за споделена пощенска кутия като част от своя набор от инструменти за управление на електронната поща. Разговорите са свързани с историята на клиента, което улеснява персонализирането на цялата комуникация. ?

Автоматизираните работни процеси се занимават с разпределянето на съобщенията, отговорите и, когато е необходимо, ескалациите. Членовете на екипа могат да споделят чернови на имейли, да оставят коментари и да изпращат съобщения на колегите си в рамките на платформата.

Най-добрите функции на Front

Управлявайте различни видове комуникация, от имейли или чатове на живо до гласови бележки.

Категоризирайте съобщенията с етикети, за да можете да ги намирате и да докладвате за тях.

Разпределяйте съобщенията въз основа на съдържанието или критериите, които сте задали.

Интегрирайте го с други инструменти като WhatsApp, Facebook и X.

Ограничения на Front

Има много функции, така че новите потребители може да се сблъскат с трудна крива на обучение.

Понякога Front погрешно обединява несвързани разговори.

Front ценообразуване

Стартово ниво: 19 $/месец на потребител

Растеж: 59 $/месец на потребител

Цена: 99 $/месец на потребител

Premier: 229 $/месец на потребител

Front оценки и рецензии

G2: 4. 7/5 (над 1900 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 250 отзива)

7. HubSpot

чрез HubSpot

Макар HubSpot да е най-известен с решенията си за продажби и маркетинг, той предлага и Service Hub за екипи за обслужване на клиенти. ?

Service Hub включва основен софтуер за споделена пощенска кутия и чат на живо за всички видове бизнеси – от индивидуални лица и малки екипи до големи предприятия. Това е особено удобно, ако вече използвате HubSpot.

Най-добрите функции на HubSpot

Централизирайте всички разговори с клиенти в отделите по продажби, маркетинг и обслужване.

Получете достъп до данни за клиенти чрез интеграцията с безплатния CRM на HubSpot.

Използвайте шаблони, за да настроите готови отговори на често задавани въпроси.

Възползвайте се от мобилната пощенска кутия, докато сте в движение.

Ограничения на HubSpot

Ще ви е необходим платен план, за да премахнете брандинга на HubSpot от функцията за чат на живо.

За по-малките фирми цената може да се окаже малко висока.

HubSpot цени

Безплатно

Стартово ниво: От 30 $/месец за двама потребители

Професионален: От 500 $/месец за пет потребители

Enterprise: От 1200 долара на месец за 10 потребители

HubSpot оценки и рецензии

G2: 4. 4/5 (над 2100 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (150+ отзива)

8. Helpwise

чрез Helpwise

Helpwise е централизирана платформа за обслужване на клиенти, която предлага поддръжка през множество канали, включително споделени инструменти за електронна поща, SMS, социални медии и чат на живо. Намалете натоварването на вашия център за поддръжка още повече с център за самообслужване, готови отговори и чатботове, които отговарят на често задавани въпроси.

Най-добрите функции на Helpwise

Бързо и лесно започнете да използвате приложението с вашия екип.

Сътрудничество с членовете на екипа по отношение на разговорите с клиенти, за да разрешите проблемите бързо.

Интегрирайте го с приложения за управление на задачи, CRM и календар ?️

Използвайте приложението за Android или iOS, за да имате достъп до Helpwise, когато сте навън.

Ограничения на Helpwise

Въпреки че е достъпен за уеб браузъри и мобилни устройства, все още няма приложение за настолни компютри.

Функцията за търсене може да бъде подобрена.

Helpwise цени

Стандартен: 15 $/месец на потребител

Премиум: 29 $/месец на потребител

Разширено: 49 $/месец на потребител

Helpwise оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 160 отзива)

Capterra: 4. 7/5 (20+ отзива)

9. Плъзгане

чрез Drag

Drag управлява споделени имейл адреси като help@ или support@ чрез централна пощенска кутия в Gmail. Софтуерът за визуална споделена пощенска кутия ви позволява да си сътрудничите с подизпълнители или клиенти в различни домейни. Можете да изберете кои Drag табла, подобни на Trello, да са достъпни за всеки потребител и какво могат да правят с тях.

Дръпнете най-добрите функции

Свържете Google Groups или имейл акаунти с Drag boards, за да ги споделите с екипа си ?

Преглеждайте задачите, свързани с имейлите, като персонализиран списък или като табла.

Създавайте списъци със задачи, пишете бележки или прикачвайте файлове – всичко това на платформата Drag.

Възползвайте се от награждаваната поддръжка на Drag, за да зададете всички въпроси, които имате относно системата.

Ограничения при плъзгане

Gmail се зарежда малко по-бавно, когато използвате Drag.

Функциите за отчитане са достъпни само в платените планове.

Драг ценообразуване

Безплатно

Стартово ниво: 8 $/месец на потребител

Плюс: 12 $/месец на потребител

Предимство: 16 долара на месец на потребител

Плъзгане оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 240 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 120 отзива)

10. Hiver

чрез Hiver

Hiver ви позволява да управлявате многоканален център за помощ – включително имейли, гласова комуникация и чат на живо – като използвате инструменти за споделена пощенска кутия в Gmail. Можете също да създадете база от знания, за да предлагате самообслужване на вашите клиенти. ?

Най-добрите функции на Hiver

Започнете бързо с интуитивния и познат интерфейс.

Вижте статуса на заявките и натоварването на екипа в реално време

Напишете бележка до колега, като използвате @ споменавания, и я свържете с имейл нишка.

Използвайте системата за издаване на билети, за да препращате технически запитвания към вашия ИТ отдел.

Ограничения на Hiver

Имейлите могат да бъдат присвоени само на едно лице.

Цената може да е малко висока за по-малките компании.

Hiver цени

Lite: 19 $/месец на потребител

Предимство: 49 $/месец на потребител

Elite: 69 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Hiver оценки и рецензии

G2: 4. 6/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

Повишете нивото на обслужване на клиентите с софтуер за споделена пощенска кутия

Управлението на имейли и други входящи съобщения отнема много време, но има инструменти, които могат да ви помогнат. Инструментите за споделена пощенска кутия и други алтернативи на традиционните системи за електронна поща подобряват сътрудничеството в екипа и намаляват времето за отговор, което води до по-доволни клиенти. ?

За още по-добри резултати изберете инструмент, който включва и функции за управление на проекти – например ClickUp. Ще оптимизирате всичките си работни процеси, ще спестите време, ще подобрите сътрудничеството и – което е много важно – ще можете да предоставяте обслужване на клиенти на по-високо ниво.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес и ще бъдете възнаградени с по-доволни клиенти, по-щастлив екип и по-добри финансови резултати за вашия бизнес. ?