10-те най-добри алтернативи на Zentask AI за управление на задачи през 2025 г.

Създаването на какъвто и да е вид съдържание изисква добре обмислено планиране и изпълнение. Независимо дали става дума за маркетингов текст, изображения за вашите публикации в социалните медии, задача за учене или цялостна бизнес стратегия, обикновено има редица задачи, които трябва да изпълните, преди да постигнете целта си.

За щастие, най-новите AI инструменти опростяват създаването на съдържание и управлението на задачи и повишават производителността. Инструменти като Zentask.ai, например, или някоя от многото му алтернативи, ви спестяват енергия, време и, в крайна сметка, пари.

Zentask. ai използва изкуствен интелект за създаване на уникални SEO текстове и генерира визуални елементи, използвайки AI модел за преобразуване на текст в изображение, наречен Stable Diffusion. Създателите на съдържание се наслаждават на лесния за използване интерфейс на Zentask, предварително създадените подсказки и персонализираните елементи като език, тон и стил на писане. ✍️

Зентаск обаче е само един от многото налични инструменти за създаване на съдържание, базирани на изкуствен интелект. Други приложения използват изкуствен интелект, за да правят същото, а понякога и много повече, така че си струва да обмислите различните варианти.

Нека разгледаме какво да търсим в една алтернатива на Zentask AI. След това ще споделим някои AI решения, които може да ви улеснят деня. В крайна сметка, силата на AI е във вашите ръце.

Какво трябва да търсите в една алтернатива на Zentask AI?

AI технологията може да направи толкова много, и когато търсите софтуер за автоматизация на задачите, е важно да знаете какво да търсите. В зависимост от вашия случай на употреба, тези характеристики и функционалности могат да ви бъдат полезни:

AI инструменти за писане , които създават неограничен брой рекламни текстове, блог публикации и други в стила, който предпочитате.

Инструменти за генериране на изображения, които създават картини от думи

Инструменти за комуникация за подобряване на сътрудничеството в екипа ви

Удобен за ползване интерфейс, за да не губите прекалено много време в изучаване на системата.

Интеграция с други инструменти във вашия технологичен набор

Софтуер за управление на задачи , който разбива целите ви на индивидуални задачи с крайни срокове

Функции за сигурност, за да сте сигурни, че данните ви са в безопасност

10-те най-добри алтернативи на Zentask AI

С оглед на всичко това, нека разгледаме някои алтернативи на Zentask. ai. Някои от тези AI-базирани инструменти са проектирани с оглед на нишови функционалности, докато други предлагат поддръжка за много различни задачи.

Използвайте ClickUp AI, за да генерирате блог публикации в ClickUp Docs от проста подсказка, за да добавите подробности и други важни аспекти.

ClickUp е всеобхватно средство за управление на проекти и производителност, създадено да оптимизира и автоматизира вашите работни процеси по възможно най-много начини. С помощта на най-новата и най-мощна функция досега, ClickUp AI, то е и най-доброто средство за творческо писане.

Модерният AI асистент за писане на ClickUp опростява процеса на създаване на съдържание чрез използването на подкрепени от проучвания подсказки и AI инструменти, базирани на роли, за да ви помогне да постигнете идеалното съдържание по-бързо. Просто въведете няколко указания и неговата усъвършенствана технология за изкуствен интелект може да генерира целеви страници, съдържание за социални медии, статии за блогове, рекламни текстове и други за броени секунди. Той дори редактира и форматира текста ви.

Имейл маркетингът става лесен с ClickUp AI

AI асистентът също така обобщава дълги документи като коментари и бележки от срещи и идентифицира точки за действие в текста. Той ги преобразува в задачи в ClickUp и ги проследява спрямо важни събития и вашите цели на високо ниво.

Тази алтернатива на Zentask AI предлага огромна библиотека с готови шаблони, така че никога не се налага да започвате от нулата. Например, шаблонът за управление на задачи ClickUp ви дава визуална представа за всички ваши задачи, организирани според избрания от вас статус, приоритет или отдел. Изберете от много различни шаблони за ежедневни отчети, за да сте в течение с точното състояние на нещата във всяка област на вашия бизнес и да проследявате общия напредък спрямо вашите цели.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

AI асистентът на ClickUp е достъпен само в платените планове.

Тъй като има толкова много функции, новите потребители може да се сблъскат с крива на обучение, докато се запознават с платформата.

ClickUp цени

Безплатно завинаги: Безплатно

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 7 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9100 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 3900 рецензии)

2. Yac

чрез Yac

Yac поддържа асинхронни срещи за отдалечени екипи. Макар да не е пряка алтернатива на Zentask.ai, този инструмент подобрява комуникацията и сътрудничеството при ежедневни задачи като кратки срещи, сесии за мозъчна атака, разрешаване на проблеми и създаване на съдържание.

Yac се възползва от факта, че говоренето е по-бързо от писането и също така предава тона много по-ефективно. Платформата използва гласови съобщения с висока разделителна способност, споделяне на екрана и транскрипция, за да позволи на членовете на екипа да споделят идеи и напредък, независимо в коя часова зона се намират.

Най-добрите функции на Yac

Намалете планираните срещи в дневника си до абсолютен минимум, като оставяте гласови бележки вместо това.

Споделете екрана си, докато говорите, и след това добавете бележки, за да изразите мнението си.

Наваксайте с съобщенията на вашите колеги, когато се свържете онлайн.

Организирайте всички членове на екипа си, включително клиенти и свободни професионалисти, в дискусионни групи за лесно споделяне.

Ограничения на Yac

Екипите може да се нуждаят от време, за да възприемат напълно този нов метод на сътрудничество.

Инструментът за транскрипция не винаги е напълно точен.

Yac цени

Лична употреба: Безплатно

Yac for Teams: 5 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Yac

G2: 4,7/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (10 отзива)

3. ChatGPT

чрез ChatGPT

Разработен от OpenAI, ChatGPT е усъвършенстван езиков модел на изкуствен интелект, който използва алгоритми за дълбоко обучение, за да създава практически всеки тип съдържание за уебсайтове. ChatGPT работи много добре като инструмент за генериране на съдържание с изкуствен интелект. Просто въведете въпрос в чата с изкуствен интелект и наблюдавайте как инструментът генерира отговори, подобни на човешките, за секунди.

Докато GPT-3 все още се използва широко, най-новата версия на този генеративен AI, GPT-4, предлага подобрени AI възможности, включително по-голяма точност и по-добро решаване на проблеми.

Най-добрите функции на ChatGPT

Просто създайте акаунт, за да започнете да го използвате веднага.

Използвайте ChatGPT като AI инструмент за копирайтинг , за да генерирате или отстранявате грешки в кода, или за да научите повече за различни области, които ви интересуват.

Бъдете спокойни, знаейки, че създаденото от него съдържание е уникално и без плагиатство.

Интегрирайте с други инструменти, използвайки ChatGPT API.

Ограничения на ChatGPT

Трябва да проверите фактите в създаденото от него съдържание, за да се уверите, че е 100% точно.

Данните, които ChatGPT използва, не са напълно актуални, така че не са идеални за текущи събития.

ChatGPT цени

Предварителен преглед на изследването: Безплатно

ChatGPT Plus: 20 $/месец

Подобрения: Плащайте според употребата, в зависимост от езика, изображението или аудио модела, който използвате.

Оценки и рецензии за ChatGPT

G2: 4,7/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 30 рецензии)

4. Stork

чрез Stork

Stork е съвместно работно пространство, което насърчава свободния обмен на идеи. Проектирано за отдалечени и хибридни екипи, то ви позволява да създавате частни канали за поверителна работа или публични канали, видими за целия ви екип.

Тази алтернатива на Zentask AI предлага и директория с AI инструменти, които можете да „наемете“, когато се нуждаете от конкретен тип експертиза, например писане на съдържание или правна, маркетингова или киберсигурностна поддръжка.

Най-добрите функции на Stork

Споделяйте идеите и напредъка си чрез текст, глас или видео

Вижте кога вашите колеги разговарят и се включете веднага в разговора, ако искате.

Записвайте и транскрибирайте всички срещи, за да могат членовете на екипа, които не са присъствали, да са в течение.

Използвайте Stork в уеб или Windows, MacOS, iOS или Android.

Ограничения на Stork

Все още няма достатъчно отзиви, за да се прецени колко добре работи Stork.

Новият модел, базиран на употребата, все още е в процес на разработка, така че цените все още не са ясни.

Stork цени

Съобщения и сътрудничество: Безплатно

Използване на AI на базата на потреблението (скоро): Плащате колкото използвате

Оценки и рецензии на Stork

G2: 5,0/5 (3 отзива)

Capterra: Все още няма отзиви

5. Jasper

чрез Jasper

Jasper се рекламира като „AI copilot“ и е специално насочен към маркетинговите екипи на предприятията. Тази алтернатива на Zentask AI използва AI за създаване на висококачествено съдържание за уебсайтове, блогове, социални медии и други маркетингови канали.

Jasper пише в стила на вашата марка и следва вашите стилови указания. Всички текстове са оптимизирани за SEO и са без плагиатство. Лесно е да ги ремиксирате и преработвате, което ви спестява време и пари.

Най-добрите функции на Jasper

Създайте привлекателно съдържание и след това тествайте няколко варианта, за да видите кой от тях дава най-добри резултати.

Използвайте Jasper на повече от 25 езика

Интегрирайте с WordPress, Facebook Ads, Google, Amazon, Shopify и други

Бъдете спокойни, знаейки, че поверителните данни на вашата компания са напълно защитени.

Ограничения на Jasper

Текстовете на Jasper понякога могат да бъдат по-скоро общи, отколкото конкретни.

Някои потребители смятат, че цената е твърде висока, особено за индивидуални творци.

Jasper цени

Създател: 49 $/месец на потребител

Екипи: 125 $/месец на потребител

Бизнес: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Jasper

G2: 4,7/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 1800 рецензии)

6. Ecomtent

чрез Ecomtent

Ecomtent създава текстове и визуални елементи за списъци с продукти за електронна търговия, за да можете да пуснете продуктите си на пазара бързо.

Висококачественото съдържание, генерирано от AI, е оптимизирано за SEO, така че се представя добре в класациите на търсачките, а инструментът за генериране на изображения създава изображения, специфични за вашия продукт.

Най-добрите функции на Ecomtent

Използвайте тази алтернатива на Zentask AI, за да създавате текст, инфографики и изображения за лайфстайл за секунди.

Лесно обновявай списъците си с продукти, за да ги съобразиш с новите ключови думи или тенденции.

Генерирайте текст на няколко езика, включително английски, испански, френски и китайски.

Изберете опцията за самообслужване или платете на екипа, който включва бивши служители на Amazon и инженери, за да свършат работата за вас.

Ограничения на Ecomtent

Все още няма достатъчно отзиви, за да се прецени колко добре работи този инструмент.

Някои потребители смятат, че Ecomtent е прекалено скъп за това, което предлага.

Ecomtent цени

Изображения за самообслужване: 95 $/месец

Самообслужващи изображения и инфографики: 135 $/месец

Самообслужване Цял списък: 165 $/месец

Самообслужване за предприятия: 1650 долара/месец

Пълно обслужване: Ценообразуване въз основа на обема на месечните обяви

Оценки и рецензии на Ecomtent

G2: Все още няма отзиви

Capterra: Все още няма отзиви

7. Copy. ai

Copy.ai използва генеративна AI, за да създава привлекателно, SEO-оптимизирано съдържание за различни случаи на употреба. Тази алтернатива на Zentask AI създава всичко – от заглавия, блогове и публикации в социалните медии до бюлетини, целеви страници и много други.

Въведете няколко указания, за да получите няколко варианта на един и същ текст, и изберете този, който ви допада най-много. Редактирайте го според нуждите си директно в текстовото поле.

Най-добрите функции на Copy.ai

Започнете бързо с лесния за използване интерфейс.

Създавайте последователно съдържание в стила на вашия бизнес

Копирайте генерирания текст в клипборда си, експортирайте го в CSV файл или създайте линк за споделяне.

Научете повече за платформата от вградените ръководства и уебинари.

Ограничения на Copy.ai

Трябва да проверите фактите в създадения от него текст.

Някои потребители са се оплакали, че поддръжката на клиенти не е лесно достъпна.

Copy. ai цени

Безплатно: Безплатно

Про: 49 $/месец за 5 места

Екип: 249 $/месец за 20 места

Растеж: 1333 долара/месец за 75 места

Мащаб: 4000 долара/месец за 200 места

Оценки и рецензии за Copy.ai

G2: 4,7/5 (над 170 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (60 отзива)

8. Sellesta

чрез Sellesta

Тази алтернатива на Zentask AI е предназначена да увеличи продажбите в електронната търговия чрез вашия уебсайт и други онлайн пазари, като Amazon. Sellesta определя ключови думи с висока конверсия, свързани с вашите продукти, и оптимизира вашата обява за тези ключови думи.

Най-добрите функции на Sellesta

Следете ежедневното класиране на вашите продукти в търсачките

Измервайте производителността си спрямо конкурентите си

Оценете пазара, за да откриете нишови продукти, които биха могли да се представят добре.

Анализирайте отзивите на клиентите, за да идентифицирате всички предупредителни знаци, които изискват внимание.

Ограничения на Sellesta

Подобрението на API, което публикува вашите обяви директно в Amazon, е достъпно само в плановете Pro и Ultimate.

Все още няма достатъчно отзиви, за да се прецени колко добре работи Sellesta.

Sellesta цени

Основен: 14 $/месец

Про: 39 $/месец

Ultimate: 99 $/месец

Платина: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Sellesta

G2: 4,5/5 (2 отзива)

Capterra: Все още няма отзиви

9. Writesonic

чрез Writesonic

Writesonic е усъвършенстван AI писател, който генерира SEO-оптимизирани текстове. Тази алтернатива на Zentask AI създава дълги текстове, като блогове и имейли, както и кратки публикации в социалните медии, реклами и описания на продукти – всичко това в стила на вашата марка.

Най-добрите функции на Writesonic

Възползвайте се от инструмента за преразказване, за да оптимизирате или преработите текста си.

Спестете време, като започнете с AI шаблон от обширната библиотека с шаблони.

Помолете системата за препоръки за съдържание и идеи за YouTube видеоклипове.

Пишете съдържание на повече от 25 езика

Ограничения на Writesonic

Безплатният план ви ограничава до само 10 000 думи на месец.

Потребителският интерфейс не е много удобен, особено за нови потребители.

Writesonic цени

Безплатно

Малък екип 19 $/месец на потребител

Freelancer: 20 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Writesonic

G2: 4,8/5 (над 1800 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 1800 рецензии)

10. GravityWrite

чрез GravityWrite

GravityWrite е AI-базиран създател на съдържание, чиято цел е да повиши вашите конверсии и продажби. Тази алтернатива на Zentask AI генерира широка гама от текстове, включително имейли, блогове, маркетингови планове, надписи и публикации в социалните медии, сценарии за YouTube видеоклипове, генератори на заглавия за кликване и много други.

Най-добрите функции на GravityWrite

Създавайте SEO-оптимизирано съдържание само с няколко кликвания

Спестете време, като започнете с един от многото шаблони за писане.

Създавайте и персонализирайте инструменти за писане, които отговарят на вашите нужди

Превърнете думите в фотореалистични изображения

Ограничения на GravityWrite

Ограниченията за броя думи за всеки план могат да ви се сторят рестриктивни.

Цената може да е висока за индивидуални потребители.

GravityWrite цени

Безплатно

Стартово ниво: 19 $/месец на потребител

Предимства: 79 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за GravityWrite

G2: 4,6/5 (12 отзива)

Capterra: Все още няма отзиви

Овладейте задачите си по създаване на съдържание с помощта на изкуствен интелект

Създаването на страхотно съдържание – и проследяването на всички задачи, свързани с това – отнема много време и усилия. Въпреки това, инструмент за писане, задвижван от AI, като многото изброени по-горе, може да свърши по-голямата част от тежкия труд за вас, като често създава много по-добро съдържание, отколкото бихте създали сами.

Обобщете бележките от срещите за секунди с ClickUp AI

ClickUp разширява тази подкрепа още повече, от копирайтинг и редактиране до управление на задачи. Генерирайте задачи от копие или създавайте задачи, за да генерирате копие – изборът е ваш. И това е само малка част от това, което този универсален инструмент ви предлага.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес и наблюдавайте как вашият бизнес се развива във всички аспекти.