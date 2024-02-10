سكروم ماستر مقابل مدير المشروع: ما الفرق بينهما؟

هل أنت مرتبك بشأن الاختلافات بين سكرم ماسترز ومديري المشاريع؟

لا تقلق! هذا سبب للالتباس لدى الكثير من الناس، نظرًا لأوجه التشابه بين الدورين. غالبًا ما يستخدم العديد من الأشخاص هذين المصطلحين بالتبادل، على الرغم من أن هذا غير صحيح.

إذن، كيف يختلف هذان الدوران بالضبط؟ هل تحتاج إلى واحد فقط أم كلاهما لمشروع رشيق؟

إذا قمت بإجراء مقارنة بين سكرم ماسترز ومدير المشروع، ستجد بعض التداخلات والاختلافات الواضحة. تابع القراءة لمعرفة المزيد عن سكرم ماسترز ومديري المشاريع وأدوارهم ومسؤولياتهم.

كشف النقاب عن الخرافات: سكروم ماستر مقابل مدير المشروع

واحدة من أكبر الخرافات في إدارة المشاريع الرشيقة هي أن مدير سكروم هو نفسه مدير المشروع. حتى أن بعض الشركات تعيد تسمية مديري مشاريعها سكرم ماسترز Scrum عندما يجربون إطار عمل Scrum لأول مرة. أو أنهم يتوقعون من مديري Scrum أن يعملوا كمديري مشاريع.

أولاً، دعنا نوضح هذا المفهوم الخاطئ: إن Scrum Master ومدير المشروع هما دوران مختلفان تمامًا ويتطلبان مجموعات مهارات مختلفة.

فمسؤول سكرم هو خبير في إطار عمل سكرم ويوجه فريق المشروع بصفة استشارية. من ناحية أخرى، يدير مدير المشروع جميع الجوانب الأخرى للمشروع، من تخصيص المهام إلى ضمان الوفاء بالمواعيد النهائية.

يمكن أن يكون الجمع بين الدورين كارثيًا للأسباب التالية:

قد تؤدي إضافة مسؤوليات إضافية تتعلق بإدارة المشروع إلى إرباك مدير مشروع Scrum، وقد يفشل في كل شيء

التوقع من مدير المشروع أن يصبح مدير مشروع أن يصبح مدير مشروع سكرم أمر غير واقعي، وقد لا يمتلك الخبرة المطلوبة

ما هو سكروم؟

سكروم هو إطار عمل لتطوير البرمجيات يستخدم تعاون الفريق الرشيق المبادئ. وهو يوفر مجموعة محددة جيدًا من القواعد والمبادئ لفرق المشروع للتعاون وإدارة عملهم بشكل أفضل.

وهي تتضمن تقسيم المشروع إلى سباقات سريعة - وهي فترة يجب أن يتم خلالها إنجاز قدر محدد من العمل. والهدف من ذلك هو تقسيم مشروع ضخم إلى أهداف أصغر يمكن تحقيقها وإجراء تحسينات مستمرة لتصبح أكثر كفاءة مع كل سباق سريع.

يتم تشجيع فرق Scrum على التعلم من تجاربهم وتحسين نهجهم كلما دعت الحاجة.

على الرغم من أن هذا الإطار يستخدم بشكل أساسي لتطوير البرمجيات، إلا أنه يمكن تطبيق مبادئه على أي مشروع. تعلم كل ما هو مهم مصطلحات أجايل سكروم قبل استخدام إطار عمل سكروم.

ما الذي يفعله مدير سكرم؟

مسؤول Scrum Master هو المسؤول عن مساعدة الشركة على تنفيذ عملية Scrum بنجاح. يقوم بتدريب أعضاء الفريق على المنهجية الرشيقة وإطار عمل سكروم. إنه أحد أهم أدوار سكرم في أي مشروع.

كما أنها تنظم سباقات سكرم وتساعد على تحسين إنتاجية الفريق من خلال توفير رؤى فريدة من نوعها في إدارة المشاريع الرشيقة وإزالة العقبات. فهي تمكّن الفرق من القيام بالعمل المطلوب منها.

هذا هو دور محدد يركز فقط على تنفيذ سكروم. على هذا النحو، فإن مسؤول سكروم الرئيسي ليس مسؤولاً عن تفويض المهام وإدارة الجوانب الأخرى للمشروع.

فيما يلي بعض المسؤوليات الرئيسية لمسؤول سكرم الرئيسي:

جدولة وإجراء اجتماعات فريق سكروم وإجراء اجتماعات فريق سكروم

تثقيف أعضاء الفريق حول مبادئ ومفاهيم سكروم

توفير التدريب على إطار عمل سكروم وطرق تنفيذه

التخطيط لسباقات سكرم والتأكد من تنفيذها بشكل صحيح

تقديم رؤى لإزالة العقبات المحتملة

مساعدة أعضاء الفريق في حال واجهوا أي تحديات في تطبيق سكروم

كما هو واضح، يقتصر الدور على تنفيذ سكرم وليس له أي تدخل في جوانب أخرى من المشروع.

ماذا يفعل مدير المشروع؟

يقود مدير المشروع المشروع المشروع من البداية إلى النهاية. فهو مسؤول عن تخصيص المهام والتحقق من التقدم المحرز وإدارة الميزانيات والوفاء بالمواعيد النهائية للمشروع.

فيما يلي بعض المسؤوليات الرئيسية لمدير المشروع:

وضع أهداف المشروع وتحديد مخرجات المشروع وتحديدها

تحديد نطاق المشروع ووضع الجداول الزمنية له

وضع ميزانية لكل مشروع

تعيين المهام وتخصيص الموارد للمشاريع المختلفة

إعداد جدول زمني لمختلف المهام والنواتج المختلفة

التنسيق مع أعضاء الفريق والتحقق من التقدم المحرز

توقع المخاطر المحتملة والتخفيف من حدة المخاطر المحتملة

تحسين العمليات وتحسين إنتاجية الفريق

يشارك مدير المشروع في جميع جوانب المشروع، بدءاً من وضع الفكرة إلى التنفيذ والتسليم. لهذا السبب يجب أن يستخدموا إدارة جيدة للمشروعات حل برمجي مثل ClickUp لإدارة جميع المهام.

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هل مدير مشروع Scrum Master هو أيضًا مدير مشروع؟

بطريقة ما، نعم. يتطلب مدير سكروم مجموعة محددة من مهارات إدارة المشاريع ونطاق دورهم محدود أكثر من دور مدير المشروع. ومع ذلك، هناك بعض أوجه التشابه.

فيما يلي بعض أوجه التشابه بين مدير مشروع سكرم ومدير المشروع. كلاهما يحتاج إلى:

تدريب فريق سكروم ومساعدة أعضاء الفريق على أن يكونوا أكثر إنتاجية وكفاءة

تحمل المسؤولية عن النجاح أو الفشل، على الرغم من أن المقاييس ومعايير القياس قد تختلف

أن يشارك في مساعدة فريق سكرم في إدارة المخاطر والتغلب على التحديات المحتملة

تحفيز أعضاء فريقهم على الأداء الأفضل وتقديم أفضل النتائج الممكنة

التمتع بمهارات التواصل والقيادة الجيدة ليكونوا فعالين في أدوارهم الخاصة بهم

ومع ذلك، تنتهي أوجه التشابه عند هذا الحد. يختلف نطاق الأدوار والمهام الدقيقة التي يؤديها مدير المشروع عن مدير سكروم اختلافًا كبيرًا. فدور مدير المشروع أوسع من دور مدير المشروع مقارنةً بمدير سكروم.

الفروق المميزة بين مديري المشاريع ومديري المشاريع

على الرغم من وجود العديد من أوجه التشابه والمهارات المتداخلة، إلا أن عرض دور مدير مشروع Scrum Master مقابل مدير المشروع يمكن أن يبرز اختلافات كبيرة. على هذا النحو، فإن كلا الدورين يكملان ويدعمان بعضهما البعض في إدارة مشروع سكروم.

فيما يلي بعض الخصائص المميزة لمسؤولي سكرم التي تميزهم عن مديري المشاريع:

إنهم مسؤولون فقط عن ضمان التنفيذ الناجح لإطار عمل سكرم وليس عن الجوانب الأخرى للمشروع. أما مديرو المشاريع، من ناحية أخرى، فهم مسؤولون عن المشروع بأكمله

لديهم معرفة تقنية بالمنهجية الرشيقة وإطار عمل سكرم التي قد يمتلكها أو لا يمتلكها مدير المشروع

يقوم مسؤولو سكروم بتدريب الفرق على منهجية سكروم ومساعدتهم على تطبيق المبادئ بنجاح. مديرو المشاريع ليسوا مرشدين أو مدربين، بل مجرد مديرين يديرون أنشطة مختلفة

يمكن لمديري المشاريع قيادة وإدارة جميع أنواع المشاريع في أي صناعة؛ مديرو سكروم موجودون فقط في مشاريع سكروم، وفي قطاع التكنولوجيا على وجه الخصوص

مديرو سكروم مسؤولون عن فريق سكروم متعدد الوظائف (ليس أكثر من 10 أعضاء)، في حين أن فريق مدير المشروع يمكن أن يتراوح حجمه من بضعة أشخاص إلى العشرات، اعتمادًا على حجم المشروع وتعقيده

لقد قمنا بتجميع مقارنة سريعة للاختلافات الجوهرية بين الاثنين لإنهاء معضلة مدير مشروع مقابل مدير مشروع.

سكروم ماستر مدير مشروع التركيز الأساسي تطبيق إطار عمل سكروم. تخطيط وتنفيذ المشروع من البداية إلى النهاية. الدور دور استشاري لتوجيه الفريق بشأن مبادئ سكرم دور إداري يتضمن الكثير من الأمور بدءًا من تخطيط المشروع إلى التنفيذ المسؤوليات الرئيسية - تثقيف الفريق حول مبادئ سكرم- تخطيط سباقات سكرم- إجراء اجتماعات سكرم وسباقات السرعة- إزالة العقبات التي تعترض تنفيذ سكرم- تحديد أهداف المشروع والمخرجات- تحديد نطاق المشروع- تخصيص الموارد ووضع الميزانية- تعيين المهام وتحديد المواعيد النهائية- إدارة العمل اليومي للمشروع- التنسيق مع مختلف أعضاء الفريق- ضمان اكتمال المشروع في الوقت المحدد الكفاءات الأساسية- التدريب والتوجيه- التيسير والتحفيز- إدارة الوقت- اتخاذ القرارات- إدارة الفريق- التواصل

## شهادات مديري المشاريع ومديري المشاريع - شهادات ماجستير ومديري المشاريع

على عكس مديري المشاريع، يُعتبر مديرو سكرم أكثر مصداقية إذا كان لديهم شهادة. نظرًا لأنه دور متخصص، فغالبًا ما تكون الشهادات ضرورية بدلاً من أن تكون جيدة للحصول على مزيد من النمو الوظيفي.

فيما يلي الشهادتان الأكثر شيوعًا لأساتذة سكرم:

شهادة سكرم ماستر معتمد (CSM) : يتم منح شهادة Scrum Master هذه من قبل تحالف Scrum Alliance. هذه الشهادة ضرورية للحصول على شهادة Scrum Master، حيث أن العديد من الشركات تطلبها عند التوظيف لهذا المنصب. يمكن الحصول عليها من خلال إكمال دورة تدريبية ثم اجتياز امتحان

: يتم منح شهادة Scrum Master هذه من قبل تحالف Scrum Alliance. هذه الشهادة ضرورية للحصول على شهادة Scrum Master، حيث أن العديد من الشركات تطلبها عند التوظيف لهذا المنصب. يمكن الحصول عليها من خلال إكمال دورة تدريبية ثم اجتياز امتحان شهادة سيد سكروم المحترف (PSM I): هذه هي الشهادة الثانية الأكثر شيوعًا التي يقدمها Scrum.org لمحترفي سكرم. على عكس CSM، لا تحتاج إلى إكمال دورة تدريبية للحصول على هذه الشهادة، ولكنك ستحتاج إلى اجتياز امتحان

لا يحتاج مديرو المشاريع بالضرورة إلى أن يكونوا معتمدين، على الرغم من أن الشهادة يمكن أن تعزز نموهم الوظيفي. الشهادتان الأكثر شيوعًا شهادات إدارة المشاريع هي:

محترف إدارة المشاريع (PMP) : يقدمها معهد إدارة المشاريع (PMI)، وهي شهادة محترمة لمديري المشاريع. وهي واحدة من شهادات إدارة المشاريع التي تتطلب منك الخضوع لامتحان. ومع ذلك، تحتاج إلى أكثر من 3 سنوات من الخبرة لتكون مؤهلاً للحصول عليها

: يقدمها معهد إدارة المشاريع (PMI)، وهي شهادة محترمة لمديري المشاريع. وهي واحدة من شهادات إدارة المشاريع التي تتطلب منك الخضوع لامتحان. ومع ذلك، تحتاج إلى أكثر من 3 سنوات من الخبرة لتكون مؤهلاً للحصول عليها شهادة الزمالة في إدارة المشاريع (CAPM) : يقدم معهد إدارة المشاريع هذه الشهادة للموظفين المبتدئين. أنت بحاجة إلى شهادة ثانوية مثل شهادة الثانوية العامة ويجب أن تكون قد أكملت أكثر من 23 ساعة من التدريب لتكون مؤهلاً للحصول عليها. ستحتاج أيضًا إلى إجراء اختبار للحصول على هذه الشهادة

## نصائح لأساتذة سكرم ومديري المشاريع للعمل بفعالية

يجب أن يعمل أساتذة سكروم ومدراء المشاريع الرشيقة بشكل تعاوني لكي ينجح المشروع. هذه أدوار تكميلية تتطلب التواصل المستمر والتخطيط المشترك.

لذا، كيف يمكنك التأكد من أن كلاهما على نفس الصفحة والعمل معًا لإنجاح المشروع؟

اتبع ما يلي نصائح لإدارة المشاريع الرشيقة للحصول على أفضل النتائج من مشاريع سكرم الخاصة بك.

1. العمل معًا لتخطيط المشاريع

التعاون بين سكرتيري Scrum ومديري المشاريع أمر بالغ الأهمية لنجاح المشروع.

بينما يشارك كلاهما في جوانب مختلفة من خطة المشروع نينغ ، يمكن أن يساعد إبقاء الآخر في الحلقة في توفير صورة شاملة.

ClickUp's Agile برنامج إدارة المشاريع يمكن أن يساعد كلاً من مديري Scrum ومديري المشاريع على تخطيط عملهم بكفاءة. إذا كنت مدير مشروع، فإن قالب خطة مشروع ClickUp يمكن أن يجعل عملك أسهل. تعرض الصورة أدناه نموذجاً لخطة مشروع، يمكنك تعديله بما يتناسب مع متطلباتك.

استخدم ClickUp لإنشاء خطة مشروع مرئية حيث يمكنك رؤية جميع المهام وحالتها في لمحة سريعة

في حين أن هذا أكثر فائدة لمديري المشاريع، يمكن لأساتذة سكروم استخدام قالب تخطيط سبرينت سبرينت كليك أب سكرم لإنشاء سير عمل Scrum.

القالب سير عمل سكروم سيتضمن اجتماع سكروم اليومي, التخطيط للسباق السريع ومراجعة الجدول الزمني، و استعراض سريع بأثر رجعي لتحسين الاستراتيجية للسباق التالي.

2. التواصل بانتظام وفعالية

لا يقتصر التعاون بين سكرم ماسترز ومديري المشاريع على مرحلة التخطيط فقط بل يجب أن يستمر طوال فترة المشروع.

نظرًا لوجود ترابط في إدارة مشروع سكروم, من المهم أن يكون لديك قناة اتصال مفتوحة وإبقاء بعضنا البعض على اطلاع دائم بآخر التطورات.

على سبيل المثال، يجب على مديري سكرم إبلاغ مديري المشاريع في حالة حدوث أي تغييرات في متطلبات الموارد. وبالمثل، يجب على مديري المشاريع إبلاغ مديري سكرم بأي تأخير قد يؤثر على سباقات السرعة.

استخدام عرض الدردشة في ClickUp للتواصل الفعال. أضف تعليقات، وشارك الروابط أو الموارد، وقم بالإشارة إلى الشخص الذي تترك تعليقاً له.

تجمع كل اتصالات مشروعك تحت سقف واحد باستخدام طريقة عرض الدردشة في ClickUp لترك تعليقات لمختلف أعضاء الفريق

3. استخدم أدوات إدارة المشروع الصحيحة

يمكن لبرامج إدارة المشاريع الجيدة أن توفر الوقت والجهد على مديري المشاريع وأساتذة سكرم. يمكن لأدوات مثل ClickUp أن تساعدك على تخطيط وإدارة وتنفيذ المشاريع الرشيقة بسهولة مشروع التطوير s.

بعض الميزات المحددة لـ برنامج ClickUp لإدارة المشاريع الخاص بـ ClickUp مفيدة بشكل خاص. دعونا نناقش بعضاً منها.

عرض مجلس الإدارة الرشيق لأساتذة سكرم

كما ذكرنا سابقًا، يجب على أساتذة Scrum تخطيط سباقات السرعة وجدولة اجتماعات Scrum المنتظمة للبقاء على رأس الأمور. يمكن أن تكون عملية Scrum مملة إذا لم تكن لديك الأدوات المناسبة.

يوفر ClickUp ميزات مفيدة لإدارة مشروع Scrum لمساعدتك في تخطيط سباقات السرعة الخاصة بك بشكل أكثر كفاءة.

استخدم قالب ClickUp Agile Scrum Management Template ، على سبيل المثال، لتبسيط التخطيط لسباق السرعة وجدولة الاجتماعات. يوفر عرضًا مرئيًا للوحة تتيح لك رؤية جميع الأنشطة والاجتماعات المخطط لها في لمحة واحدة.

استخدم طريقة عرض اللوحة للحصول على خطة مرئية لجميع اجتماعات Scrum المجدولة لسباق السرعة

القالب عرض لوحة ClickUp مناسب أيضًا لإدارة سباقات السرعة والاجتماعات الخاصة بك. فهو يتيح لك رؤية جميع المهام مع حالتها الحالية، مثل المهام التي يجب القيام بها والجاهزة للسباق السريع.

إلقاء نظرة سريعة على المهام والمشاريع في لمحة واحدة وسحب المهام وإفلاتها وفرزها وتصفيتها دون عناء باستخدام طريقة عرض لوحة كانبان القابلة للتخصيص بالكامل في ClickUp

مخططات كانبان لمديري المشاريع

يوفر ClickUp أيضًا العديد من أدوات لمديري المشاريع لتخطيط وتنفيذ المشاريع بكفاءة. من تحديد الأهداف إلى تخطيط المشروع، يساعد ClickUp في جميع جوانب إدارة المشاريع الرشيقة.

على سبيل المثال، فإن انقر فوق عرض مخطط جانت البياني مثالية لتخطيط جدول المشروع بأكمله وأنشطته المختلفة. فهو يوفر جدولاً زمنياً مرئياً واضحاً لإكمال الأنشطة المختلفة، مما يجعل تتبع المهام أسهل بكثير.

استخدم هذا المخطط

استخدم طريقة عرض مخطط جانت الخاص بـ ClickUp لتصور جدول مشروعك بالكامل مع جميع المهام وجداولها الزمنية

يقدم ClickUp العديد من قوالب مشروع مخطط جانت البياني لحالات الاستخدام والسيناريوهات المختلفة. قم بتخصيصها واستخدامها لجعل العملية أسرع وأسهل بالنسبة لك.

إدارة المهام لكل من سكرتيري سكرم ومديري المشاريع

تقدم ClickUp العديد من الميزات المفيدة لمسؤولي Scrum ومديري المشاريع ويمكن أن تساعد في إدارة جوانب المشروع المختلفة.

على سبيل المثال، يتيح لك ClickUp إنشاء مهام مفصلة وتتبعها وتخصيصها لمكلفين متعددين.

تفويض العمل بسهولة باستخدام ClickUp عن طريق تعيين المهام مباشرةً إلى الفريق أو الإشارة إليها في تعليق لتحويل أفكارك إلى عناصر عمل

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك عرض جميع المهام المتعلقة بالمشروع في لوحة تحكم واحدة وفرزها وتصفيتها وفقًا لمالك المهمة وحالة الإنجاز وما إلى ذلك.

الفرق بين سكروم ماستر مقابل مدير المشروع

يعد كل من سكرم ماسترز ومدير المشروع مهمين لإنجاز مشروع سكروم بنجاح. في حين أن الأول هو دور تقني وإرشادي، فإن الثاني هو دور إداري.

بغض النظر عن الاختلافات، كلاهما مسؤول عن نجاح المشروع ويتطلب أفضل الأدوات والموارد. الحل البرمجي الجيد لإدارة المشاريع مثل ClickUp مثالي لذلك. ويمكنه المساعدة في جميع جوانب تخطيط المشروع وتنفيذه، بدءًا من تحديد الأهداف إلى تتبع حالة إنجاز المهام المختلفة. اشترك اليوم واستكشف ميزاته العديدة لمساعدتك في تلبية جميع احتياجاتك في إدارة المشاريع الرشيقة.

أسئلة

1. ما هو مدير المشروع الرشيق؟

مدير المشروع الرشيق هو الشخص المسؤول عن التعامل مع مشروع رشيق من البداية إلى النهاية. وهو مسؤول عن تخطيط المشروع وتنفيذه، بما في ذلك تخصيص المهام، ومراقبة حالة إنجازها، وضمان عدم تفويت المواعيد النهائية.

**2. ما هو مالك المنتج؟

مالك المنتج هو نقطة الاتصال من جانب العميل، وهو المسؤول عن ضمان قيام فريق التطوير بإنشاء منتج ذي قيمة قصوى. فهو يشرف على مهام الفريق في مشروع تطوير المنتج ويضمن عملهم بكفاءة وفعالية لتقديم أقصى قيمة للشركة.

**3. هل سكرم ماستر مهنة جيدة؟

بالتأكيد! إنها مهنة مربحة ومطلوبة وستكون كذلك في المستقبل. فمع تزايد عدد الشركات التي تتبنى منهجية أجايل وإطار عمل سكروم، سيزداد الطلب على مثل هذه الأدوار المتخصصة.