ما هي أدوار سكروم الرئيسية؟ (دليل 2025)

تريد أن تتعرف على أدوار سكروم؟

إذا كنت تتطلع إلى اعتماد إطار عمل Scrum، فستحتاج إلى فهم أدوار Scrum المختلفة أولاً.

لأنه بدون فهمها، لا يمكنك تشكيل فريق سكروم!

ولمساعدتك في ذلك، سنقوم باستدعاء المنتقمون.

بعد كل شيء، هم المثال المثالي لما يبدو عليه فريق سكروم الحقيقي!

ونعني بالحقيقي، أن لديهم مشاكلهم عندما لا تسير الأمور على ما يرام، ولكن في نهاية المطاف، دائمًا ما يحققون هدفهم.

_إذن من هو نيك فيوري في فريق سكروم؟

_وما هي الأدوار التي يلعبها المنتقمون الآخرون؟

في هذا المقال، سنتناول كل ما تحتاج إلى معرفته عن أدوار ومسؤوليات سكروم لمساعدتك في بناء فريق المشروع الخاص بك على غرار المنتقمون!

لنبدأ العمل.

ما هو إطار عمل سكرم لإدارة المشاريع؟

ملاحظة: الأقسام التالية مخصصة للأشخاص الذين ليسوا على دراية بـ _Agile و_Scrum إدارة المشاريع . إذا كنت ترغب فقط في التعرف علىأدوارسكروم، فانقر على هنا للانتقال إلى هذا القسم

قبل أن نغوص في أدوار فريق سكروم، سنستعرض سريعًا ما هي الرشيقة والسكروم.

منهجية أجايل هي إطار عمل واسع النطاق لإدارة المشاريع مصمم لتحسين الكفاءة والقدرة على التكيف. *يستخدم سكروم منهجية أجايل لمساعدتك على إكمال المشروع بأسرع وقت ممكن.

_على غرار كيفية استناد منهجية Vision على برنامج J.A.R.V.I.S. الأساسي:

في حين أن فرق تطوير البرمجيات تستخدم في الغالب إطار عمل Scrum و Agile، إلا أنه يمكن تطبيقها أيضًا على أي مشروع يتطلب مرونة، مثل مشروع مبيعات أو مشروع تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كيف يعمل Scrum؟

ما الذي يجعل منهجية سكروم أسلوبًا إداريًا فعالاً؟

دعنا نوضح ذلك بمثال:

لنفترض أنك تبني بدلة جديدة للرجل الحديدي لتوني ستارك..

في الإدارة التقليدية للمشاريع، ستستغرق سنة كاملة في التخطيط والتطوير والإصدار لتجد أن توني غير راضٍ عن بعض ميزاتها.

لقد ظننت أن موزع الوجبات الخفيفة الأوتوماتيكي هو أروع فكرة على الإطلاق، لتكتشف لاحقًا أن ما يريده حقًا هو بدلة مزودة بمثبت طيران مثالي فقط!

(نحن لا نريد أن يعاني بطلنا الخارق المفضل، أليس كذلك؟)

ولكن مع أجايل البرمجيات تطوير منهجية التطوير، تقوم بتطوير البرنامج على مراحل (تسمى مخططات)، وتحصل على ملاحظات توني بعد كل مرحلة، وتنفذ التغييرات قبل الإصدار التالي.

وبما أنك تشركه بفاعلية في عملية التطوير، ستتمكن من تقديم بدلة تجعله يشعر بالنشوة!

ما الذي يدخل في سكروم؟

تمامًا مثلما يستند فيلم Avengers إلى سلسلة الكتب المصورة، فإن Scrum له أيضًا كتاب يحدده - كتاب دليل سكرم .

ما هو دليل سكرم ؟

يشرح ما يدخل في منهجية سكروم والتي سنستعرضها بعد قليل.

يمكنك أيضًا الاطلاع على إدارة المشاريع الرشيقة دليل لمعرفة المزيد عن منهجية أجايل.

مع ذلك، تحتوي منهجية Scrum على مجموعة من العناصر الفريدة التي تساعد في اعتماد Scrum بشكل فعال:

قيم سكرم :: تشكل قيم سكروم الخمس - الالتزام والشجاعة والتركيز والانفتاح والاحترام، مدونة أخلاقيات سكروم و الفرق الرشيقة. احتفالات سكروم : تساعد احتفالات سكروم أو أحداث سكروم فرق العمل على تخطيط ومراجعة سير العمل. وهي تتضمن التخطيط للسباق السريع يوميًا اجتماعات سكروم ومراجعة العدو، و مراجعة العدو السريع الاجتماعات.

مصنوعات سبرينت: القطع الأثرية لسكروم هي أدوات تساعد على إبقاء جميع المشاركين في تطوير المنتج على نفس الصفحة. وهي تتضمن تراكمات المنتج , تراكم الأعمال المتراكمة وزيادة المنتج

راجع دليلنا على منهجية سكروم للحصول على شرح مفصل لكيفية اجتماع هذه العناصر معًا.

ما هي أدوار سكروم الرئيسية؟

دعنا الآن نتعمق في الأدوار المتعددة والمسؤوليات في فريق سكروم

ما هو فريق سكروم؟

فريق سكروم هو مجموعة مكونة من حوالي خمسة إلى عشرة أعضاء يعملون على تسليم المنتجات باستخدام سباقات السرعة مع قيم سكروم.

_المنتقمون هم مجموعة من الأفراد الذين يعملون معًا لإنقاذ العالم

وبالمثل، فإن فريق سكروم هو مجموعة من الأفراد الذين يعملون معًا لتقديم منتج نهائي للعالم!

بعض خصائصهم هي:

يعمل فريق المشروع على تسليم الزيادات بعد كل دورة من دورات العدو السريع

يجب على كل عضو من أعضاء الفريق اتباع قيم وقواعد سكروم

يتحملون المسؤولية ككل عن تسليم المنتج

عن تسليم المنتج يتم تمكينهم من اتخاذ القرارات من تلقاء أنفسهم

يجب أن يحافظوا على الأعمال الفنية لسكروم بشكل صحيح

في حين أن كل دور من أدوار سكرم له مسؤوليات مختلفة، يعمل الفريق معًا لتحقيق هدف مشترك

ماذا عن حجم الفريق_؟

يتكون فريق سكروم عادةً من حوالي خمسة إلى عشرة أعضاء.

_لماذا؟

إذا كان فريق المشروع كبيرًا جدًا، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف التعاون وزيادة الارتباك في أدوار فريق سكروم. وإذا كان الفريق صغيرًا جدًا، فقد لا يمتلك جميع المهارات اللازمة لتطوير المنتج.

حتى المنتقمون الأصليون يشملون فقط ستة أعضاء!

وكأنهم مقدر لهم أن يكونوا فريقاً رشيقاً!

ملاحظة: إذا كان هناك أكثر من 10 أعضاء، يتم استخدامسكروممنفرقسكروممنفريقسكروم لتنسيق العمل. ينقسمالفريق إلىفرق سكروممتعددةمنفرقسكروممن10أعضاءويجتمع ممثلون عن كلفريقمنالفرقلمراجعة التقدم المحرز في اجتماعسكروممنسكروم

إذن من هم أعضاء _ فريق سكروم؟ وما هي المسؤوليات التي تأتي مع كل دور سكروم؟

دعنا نكتشف...؟

الأدوار الثلاثة الرئيسية لسكروم

لكل فريق سكروم ثلاثة أدوار رئيسية:

دور مالك المنتج

دور سيد سكروم

مهلاً، لماذا لا يوجد مدير مشروع؟ ألا يجب أن يكون لكلمشروعمديرمشروعمدير_مشروع؟

عادة، لا يوجد في Scrum دور مدير مشروع واضح لمدير المشروع. تنقسم مسؤوليات المدير بين دور مدير المشروع بين دور مدير مشروع سكروم، ومالك المنتج، وفريق تطوير سكروم.

دعنا نتعلم المزيد عن _ أدوار ومسؤوليات سكروم......

أ. دور مالك المنتج

لأي _ مشروع ، تحتاج إلى شخص يمكنه فهم _ أصحاب المصلحة (العميل أو _ المستخدم النهائي _) وتصورها كميزات المنتج، أليس كذلك؟

هذا هو دور مالك منتج سكروم، المعروف أيضًا باسم نيك فيوري في الفريق.

تماماً كما جمع فيوري فريق المنتقمين معاً لإيقاف لوكي، فإن مالك المنتج يجمع فريق أجايل معاً لتطوير المنتج.

يقودون عملية تطوير المنتج من خلال وضع الأساس للمشروع. ويتم ذلك من خلال فهم ما يريده أصحاب المصلحة ووصفه باستخدام قصة المستخدم.

ما هي #قصة_المستخدم قصةالمستخدم ؟

تصف قصة المستخدم كيف سيكون المنتج مفيدًا لأصحاب المصلحة. وهي تجيب على ثلاثة أسئلة:

_من هو المستخدم؟

ما هي الميزات التي يحتاجها؟

لماذا يحتاجون إلى هذه الميزات؟

مسؤوليات دور مالك المنتج

على الرغم من أنه ليس بالضرورة أن يكون مالك المنتج، إلا أن مالك منتج Scrum مسؤول بشكل أساسي عن تعظيم عائد المشروع على الاستثمار.

ولهذا، فهو

تحديد ميزات المنتج

تحديد معايير القبول لوضع معايير المنتج

ترجمتها إلى عنصر تراكم المنتج

إعطاء الأولوية لعنصر تراكم المنتجات المتراكمة لكل دورة عدو سريع

تنقيح القائمة وفقًا لاحتياجات أصحاب المصلحة

ولكن هذا ليس كل شيء!

تشمل المسؤوليات الأخرى لدور مالك المنتج ما يلي:

إدارة الأعمال المتراكمة للمنتج بانتظام

تحديد أهداف المشروع والعناصر المتراكمة للمنتج بشكل واضح

الإشراف على عملية التطوير

نقل ملاحظات أصحاب المصلحة إلى فريق المشروع

ملاحظة: إذا كنت ترغب في أن تصبح مالك منتج معتمد ، يمكنك أن تأخذ مالك منتج دورات تدريبية معتمدة من مجموعات مهنية مثل _SScrum Alliance.

_لسوء الحظ، _SScrum_Alliance ليس قوة فضائية بين المجرات!

ب. دور Scrum Master

إذا كنت ترغب في تبني ممارسات سكروم، فأنت بحاجة إلى شخص يساعدك على فهم مبادئ سكروم ومكوناته الأخرى، أليس كذلك؟

هذا هو دور سكروم ماستر الملقب بالرجل الحديدي، أو كابتن أمريكا للفريق.

سوف يفعلون كل ما في وسعهم لمساعدة الفريق. هذا هو السبب في أن سيد سكروم يرشد و يساعد مالك منتج سكروم وفريق التطوير لإكمال المشروع.

ولكن انتظر، إذا كانوا هناك فقط لمساعدة الفريق فيمكن أن يكون هناك العديد من مسؤولي سكرم، أليس كذلك؟

كلا.

_نحن نعلم كم يحب كاب والرجل الحديدي أن يتجادلوا، أليس كذلك؟

لهذا السبب يُنصح بأن يكون هناك مدير سكروم واحد فقط لكل فريق .

مسؤوليات دور سيد العجلة

تذكر أن مسؤول سكروم ماستر ليس قائد المشروع أو مدير الفريق. فهو يساعد أعضاء الفريق فقط على تعلم مبادئ سكروم وتطبيق إطار الإدارة في عملية تطوير المنتج.

فيما يلي بعض الأشياء التي يقوم بها مسؤول سكروم ماستر:

التأكد من أن كل عضو من أعضاء الفريق يتبع نظام سكروم و ممارسات التطوير الرشيقة دعم مالك المنتج لتحقيق العائد على الاستثمار

تشجيع الفريق على أن يكون منظمًا ذاتيًا

حمايتهم من المشتتات الداخلية والخارجية

تسهيل احتفالات Scrum مثل التخطيط لسباقات السرعة ومراجعة سباقات السرعة وما إلى ذلك.

ملاحظة: إذا كنت تتطلع إلى أن تصبح سيّد سكروم معتمد، يمكنك حضور دورات سيّد سكروم المعتمدة التي يدرّسها _SCRrum _Alliance ومجموعات مهنية أخرى

ج. عضو فريق التطوير

لديك الآن شخص يجمع الفريق معًا.

لديك أيضًا شخص يرشد الناس إلى الطريق الصحيح.

ولكن من سيتبع إطار Scrum؟

من الذي سينفذ _ إطار العمل المتراكم_؟

لذلك، لديك فريق التطوير، المعروف أيضًا باسم المنتقمون الآخرون.

تمامًا مثل كيف أن المنتقمون لديهم مهارات مختلفة ويعملون معًا لتحقيق الهدف، فإن فريق التطوير في سكروم لديه المهارات متعددة الوظائف المطلوبة لتطوير المنتج.

فريق التطوير عبارة عن مجموعة من الأفراد (المطورين) الذين يطورون المنتج خلال كل سباق سريع. يعمل الفريق معًا لتسليم المنتج النهائي لأصحاب المصلحة.

لديهم سمتان أساسيتان:

تنظيم ذاتي : يعرف الأعضاء كيفية تطوير المنتج دون أي مساعدة من أي عضو من غير أعضاء فريق سكروم

: يعرف الأعضاء كيفية تطوير المنتج دون أي مساعدة من أي عضو من غير أعضاء فريق سكروم متعددة الوظائف: يتمتعون بجميع المهارات المطلوبة لتطوير المنتج ولا يحتاجون إلى الاعتماد على أي عضو من غير أعضاء فريق سكروم

ولكن من الذي يشكل فريق التطوير_؟ هل هم مطورو البرمجيات فقط؟

غالبًا ما يشير مصطلح "المطورين" إلى المبرمجين في سياق تطوير البرمجيات الرشيقة.

ومع ذلك، يمكن أن يشير أيضًا إلى أي شخص يكون جزءًا من عملية تطوير المنتج، مثل:

محلل أعمال

مصمم

باحث

مهام فريق التطوير فريق التطوير

بما أن فريق التطوير في سكروم هو منظم ذاتي، فإنه يتولى بعض مسؤوليات مدير المشروع، مثل تحديد كيفية تنفيذ سباق السرعة.

وهم أيضًا

يهدفون إلى تحسين مهاراتهم وسير العمل بأنفسهم

بناء ميزات المنتج وفقًا لمعايير القبول

إجراء تغييرات على الزيادات وفقًا لاحتياجات أصحاب المصلحة

تقاسم المسؤولية عن أي تأخير أو فشل في تطوير المنتج

حضور فعاليات سكروم مثل مراجعة العدو السريع, مراجعة العدو بأثر رجعي (انظر أيضًا: مراجعة رشيقة بأثر رجعي )، واجتماعات سكروم اليومية لمناقشة التقدم المحرز

ملاحظة: يمكنك أن تصبح مطورًا معتمدًا Scrum من خلال حضور دورات الاعتماد التي يقدمها ScrumAlliance ومجموعات أخرى. ومع ذلك، فإن معظم هذه الدورات مخصصة لـ640↩ البرمجيات فرق التطوير الفرق التي ترغب في تبني إطار سكروم_

كيف تساعد فرق سكروم على الأداء الجيد؟

تعلم مبادئ _سكروم؟ ✅

هل قمت بتعيين أدوارالفريق؟ ✅

هل أنت جاهز للتعامل مع _ مشروع كروم_؟

قبل أن تبدأ _ مشروع_، تحتاج إلى منصة لتنفيذ أنشطته، أليس كذلك؟

أعني، حتى المنتقمون كانوا بحاجة إلى مقر رئيسي! ؟

_إذن ما هي تلك المنصة لفريق سكروم؟

بسيط: برنامج إدارة المشاريع!

أفضل برمجيات إدارة المشاريع Agile Scrum: كليك أب

سواءً كنت تعمل مع فريق تقليدي أو فريق فريق سكروم الرشيق ، تساعد أدوات إدارة المشاريع، مثل ClickUp، في إدارة مشاريعك بسهولة.

فهي توفر ميزات قوية لمساعدة الفرق:

إدارة الأعمال المتراكمة في سباقات السرعة

تخطيط وتتبع سباقات السرعة

التواصل مع أصحاب المصلحة والأعضاء الآخرين

ولكن ما هو ClickUp؟

كليك أب هو موقع أداة Scrum و Agile لإدارة المشاريع الرشيقة الأعلى تصنيفًا تساعد فرق المشروع على التكيف بسرعة مع إطار عمل Scrum.

إليك السر:

على الرغم من أننا لم نتمكن من تأكيد ذلك رسميًا، إلا أن لدينا سببًا قويًا للاعتقاد بأن توني ستارك استخدم ClickUp لبناء أول بدلة للرجل الحديدي.

_(رفضت بيبر بوتس التعليق عندما سألناها)

إليك كيف يساعد ClickUp كل فريق من فرق Scrum في إدارة مشاريعهم:

1. قوائم السباقات لتتبع تقدم السباق

_هل تريد معرفة كيفية تقدم سباق السرعة؟

استخدم قوائم السباقات في ClickUp!

قائمة السبرنت هي قائمة مرجعية تقسم دورة السبرنت إلى مهام صغيرة لمساعدتك على تتبع تقدمها. يمكنك التحقق منها بسرعة أثناء تقدمك نحو العدو السريع التالي.

يمكنك حتى إضافة نقاط سكروم إلى قوائم سبرينت في ClickUp لتقدير الوقت الذي ستستغرقه لإنهاء عنصر تراكم المنتج.

_ما المزيد؟

إنها مثالية لمراجعة التقدم المحرز خلال أحداث سكرم مثل اجتماع تخطيط السبرينت أو اجتماع تخطيط السبرينت أو اجتماعات سبرينت سبرينت اليومية.

2. لوحات تحكم Agile Scrum Dashboards للحصول على ملخصات مرئية لأي مشروع رشيق

لوحات معلومات ClickUp الفعالة في ClickUp نظرة عامة مرئية سريعة على أي مشروع.

مثل مساحة عمل توني هنا:

يمكنك حتى تخصيص الرسوم البيانية التي تحصل عليها مثل:

مخططات السرعة :: يسلط الضوء على معدل إنجاز مهامك

المخططات البيانية المتناقصة : يعرض مقدار العمل المتبقي في المشروع

مخططات الاحتراق : يوضح لك مقدار العمل المنجز بالفعل في مشروع ما

مخططات التدفق التراكمي :: لعرض كيفية تقدم المشروع بمرور الوقت

3. الأهداف لمعالجة هدف العدو السريع

في التخطيط للسباق السريع، تقوم بإنشاء هدف لمساعدتك على التركيز على السباق السريع.

_ولكن كيف تعرف ما إذا كنت على المسار الصحيح؟

باستخدام أهداف كليك أب!

الأهداف هي حاويات عالية المستوى تساعدك على تقسيم هدفك السريع إلى أهداف صغيرة قابلة للقياس. لمعالجة هدف العدو، ما عليك سوى إنهاء هذه الأهداف!

على سبيل المثال، إذا كان هدفك هو بناء بدلة الرجل الحديدي، يمكن أن تكون أهدافك "تطوير إطار سلكي" و"اختبار الأخطاء"

يمكنك أيضًا استخدام الأهداف لبدء سباقات السرعة الخاصة بك بسرعة.

ما عليك سوى إنشاء قائمة بالعناصر المتراكمة ونقلها إلى هدف للقيام بذلك. وبهذه الطريقة، تصبح العناصر المتراكمة أهدافًا ويمكنك التحقق منها أثناء المتابعة.

الأمر بهذه البساطة!

_هل أنت قلق من أن تعليقاتك غالباً ما تمر دون أن يلاحظها أحد؟

_إذا كنت تريد أن تكون فعالاً مثل المنتقمون، لا يمكنك تحمل ردود الفعل المتأخرة!

مع كليك أب التعليقات المعينة، لن تكون هذه مشكلة.

هذه الميزة مثالية لأي مدير مشروع أو مالك منتج، حيث تتيح لك هذه الميزة إنشاء مهام من التعليقات وتعيينها لأي عضو في فريق سكروم (أو لنفسك).

سيتم إخطارهم على الفور، وستظهر حتى في علبة المهام الخاصة بهم. وبمجرد اكتمال المهمة، يمكنهم حلها لتجنب المتابعات الإضافية!

5. الحالات المخصصة لإدارة مراحل المشروع الرشيقة المختلفة

تعثر مع حالات المهام غير ذات الصلة بـ مشروعك_؟

لكل مشروع احتياجاته ومراحله الفريدة. لكن معظم أدوات إدارة المشاريع تمنحك مجموعة افتراضية من حالات المهام التي لن تعكس احتياجات مشروعك بدقة.

_أعني من يحتاج إلى مرحلة "التحرير" عندما تقوم بتطوير بدلة الرجل الحديدي؟

ومع ذلك، مع حالات ClickUp الحالات المخصصة، هذه ليست مشكلة!

فهو يتيح لك إنشاء حالات مخصصة لطباعة الحالات لتعكس احتياجات مشروعك بدقة. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء حالة مثل "اختبار الأخطاء" لمشروعك البرمجي الرشيق.

ما عليك سوى إلقاء نظرة سريعة على حالة المهمة لمعرفة المرحلة التي وصلت إليها. بهذه الطريقة، سيعرف أي شخص يعمل على المشروع على الفور كيف يتقدم المشروع.

ومع ذلك، هذه ليست كل ميزات ClickUp.

هذه برنامج إدارة المشاريع الرشيقة يمنحك أيضًا ميزات مثل:

طرق عرض متعددة :: اختر من بين مجموعة متنوعة من طرق العرض للترقية من لوحة سكروم أتمتة إدارة المشاريع :: أتمتة المهام المتكررة لتعزيز Scrum كفاءة العملية الأولويات :: تحديد أولويات المهام وفقًا لأهميتها العاجلة

التبعيات : حاول ترتيب مهامك بالترتيب الصحيح

نبض : اعرف أكثر ما يركز عليه فريق سكرم الخاص بك في الوقت الحالي

الملفات الشخصية : تعرف على مهام جميع أدوار فريق سكروم الخاص بك

قوائم تدقيق المهام : إدارة المهام المتراكمة مع قوائم المهام البسيطة

كشف التعاون :: معرفة متى يعمل الآخرون على نفس المهمة التي تعمل عليها أنت

الإبلاغ عن الفريق : راقب أداء فريق Scrum أو فريق Agile الخاص بك من خلال تقارير في الوقت الفعلي

خاتمة

يعد فهم أدوار ومسؤوليات Scrum أمرًا حيويًا لنجاح أي فريق Scrum.

ويقدم المنتقمون الكثير من الأمثلة على ما يجب أن يكون عليه فريق سكروم.

إنهم

متعدد الوظائف

التنظيم الذاتي

متماسكة بإحكام

والأهم من ذلك كله، ملتزمون بالنجاح!

وبينما تقوم بتشكيل فريقك الخاص على غرار المنتقمون فريق، لماذا لا تستخدم أداة مجانية لإدارة المشاريع _لإدارة المشاريع مثل ClickUp لمساعدتك؟

فهو يحتوي على الكثير من الميزات القوية لمساعدة الفرق على تخطيط وإدارة مشاريعهم بكفاءة في بيئة سكروم.

مع ClickUp، أصبح تشكيل فريق سكروم أمرًا سهلاً للغاية! اشترك اليوم واختبر القوة بنفسك!