أفضل 8 بدائل Tome AI للعروض التقديمية الخاصة بك

هل تستعد لتقديم عرض تقديمي في حياتك؟ أو ربما تعبت من قضاء ساعات في تصميم العروض التقديمية وتحتاج فقط إلى منصة أفضل.

الحل: الذكاء الاصطناعي (AI) أداة العرض التقديمي s.

بغض النظر عن كيفية تقطيعها أدوات الذكاء الاصطناعي توفر الكثير من الوقت في المساعدة في إنشاء عروض تقديمية جذابة بصريًا - ولا يضر أن العديد منها ينتج شرائح مذهلة بجودة احترافية في دقائق معدودة. ✨

يعد Tome AI خيارًا شائعًا لقوالب العروض التقديمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ولكنه ليس مناسبًا للجميع. سنوضح لك في هذا الدليل كيفية اكتشاف أفضل بدائل Tome AI، بالإضافة إلى قائمة ببدائل Tome AI المفضلة لدينا.

ما هو Tome AI وكيف يعمل العرض التقديمي بالذكاء الاصطناعي؟

إن Tome AI هو أكثر من مجرد برنامج عرض تقديمي عادي يعمل ببرنامج PowerPoint (PPT). فهو يصف نفسه بأنه بديل "للطوابق والمستندات وصفحات البداية" فكر فيه كمنصة وسائط متعددة قابلة للمشاركة تستفيد من الذكاء الاصطناعي لإنشاء عروض تقديمية جذابة واحترافية.

في حين أن Tome AI هو حل شائع، إلا أنه بالتأكيد ليس الخيار الوحيد في السوق. هناك الكثير من المنصات التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي للعروض التقديمية من أجل:

إنشاء الشرائح تلقائيًا: ما عليك سوى مطالبة الذكاء الاصطناعي ببعض الإشارات وسيقترح عليك التخطيطات والتصاميم والعناصر المرئية التي تناسب أهداف العرض التقديمي

ما عليك سوى مطالبة الذكاء الاصطناعي ببعض الإشارات وسيقترح عليك التخطيطات والتصاميم والعناصر المرئية التي تناسب أهداف العرض التقديمي إنشاء إبداعي: من لديه الوقت لإنشاء رسومات مخصصة؟ أدوات الذكاء الاصطناعي المرئية إنشاء صور مخصصة عالية الجودة في ثوانٍ ( مع مطالبات الذكاء الاصطناعي الصحيحة بالطبع)

من لديه الوقت لإنشاء رسومات مخصصة؟ أدوات الذكاء الاصطناعي المرئية إنشاء صور مخصصة عالية الجودة في ثوانٍ ( مع مطالبات الذكاء الاصطناعي الصحيحة بالطبع) تحسين المحتوى: إذا كان لديك مجموعة شرائح موجودة، فإن بعض أدوات الذكاء الاصطناعي ستحللها وتقدم اقتراحات لتحسينها (هذا هو سحر الترميز والنماذج اللغوية!)

إذا كان لديك مجموعة شرائح موجودة، فإن بعض أدوات الذكاء الاصطناعي ستحللها وتقدم اقتراحات لتحسينها (هذا هو سحر الترميز والنماذج اللغوية!) التكيف مع الجمهور والنبرة: ألست متأكدًا مما إذا كان عرضك التقديمي يتسم بالنبرة المناسبة؟ أدوات الذكاء الاصطناعي تحلل تخطيط عرضك التقديمي ومحتواه لتقترح تعديلات من شأنها أن تلقى صدى أفضل لدى جمهورك

إذا لم تكن مقتنعًا بأداة Tome AI، فلا تقلق - فهناك العشرات من بدائل Tome AI للاختيار من بينها. 🛠️

كيفية الاختيار من بين أفضل بدائل Tome AI لعروضك التقديمية

الذكاء الاصطناعي في كل مكان. كيف يمكنك اختيار بديل Tome AI المناسب لإنشاء عروض تقديمية احترافية؟ وأي منها هو أفضل صانع عروض تقديمية بالذكاء الاصطناعي لإنشاء طوابق مذهلة؟

أنت حر في اختيار الأداة التي تحبها، ولكن تأكد من اختيار أداة العرض التقديمي التي تحقق هذه المربعات، على الأقل:

التخطيط الأتمتة والتصميم: يستغرق اختيار تخطيطات العرض التقديمي وتصميم الشرائح والخط المثالي الكثير من الوقت. أفضل بدائل Tome ستعمل على أتمتة التخطيط والتصميم لكل شريحة

يستغرق اختيار تخطيطات العرض التقديمي وتصميم الشرائح والخط المثالي الكثير من الوقت. أفضل بدائل Tome ستعمل على أتمتة التخطيط والتصميم لكل شريحة إنشاء الرسومات: أدوات الذكاء الاصطناعي مثل منتصف الرحلة إنشاء صور من مطالبات الدردشة البسيطة. ستقوم أدوات أخرى بإنشاء رسوم بيانية ورسوم متحركة. هذه عادةً ما تستغرق الكثير من الوقت لإنشائها، لذا كلما كانت أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك قادرة على التعامل مع الصور بشكل أفضل، كلما وفرت وقتًا أكبر ⏱️

أدوات الذكاء الاصطناعي مثل منتصف الرحلة إنشاء صور من مطالبات الدردشة البسيطة. ستقوم أدوات أخرى بإنشاء رسوم بيانية ورسوم متحركة. هذه عادةً ما تستغرق الكثير من الوقت لإنشائها، لذا كلما كانت أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك قادرة على التعامل مع الصور بشكل أفضل، كلما وفرت وقتًا أكبر ⏱️ إنشاء المحتوى: نحن نعلم أنك كاتب بارع، ولكن إنشاء المحتوى يستغرق وقتًا - وهذا شيء ينقصك. ابحث عن أداة للعروض التقديمية بالذكاء الاصطناعي تساعدك على وضع الخطوط العريضة لنسخة العرض التقديمي وكتابتها وتحسينها في دقائق

نحن نعلم أنك كاتب بارع، ولكن إنشاء المحتوى يستغرق وقتًا - وهذا شيء ينقصك. ابحث عن أداة للعروض التقديمية بالذكاء الاصطناعي تساعدك على وضع الخطوط العريضة لنسخة العرض التقديمي وكتابتها وتحسينها في دقائق عمليات التكامل: ألا يجب أن يجعل الذكاء الاصطناعي حياتك أسهل؟ ابحث عن حل يتكامل مع المكدس التقني الذي تستخدمه بالفعل لتبسيط سير عملك والتقدم أخيرًا على قائمة مهامك ✅

8 أفضل 8 بدائل للذكاء الاصطناعي في عام 2024

هل تبحث عن بعض البدائل ل Tome AI؟ هذه هي أفضل ثمانية اختيارات لدينا - بالإضافة إلى منافس إضافي غير متوقع - لإنشاء عروض تقديمية رائعة. 🎈

1. تطبيق جاما

عبر جاما تقدم جاما نفسها كنوع مختلف من الذكاء الاصطناعي للعرض التقديمي. لا يتعين عليك القيام بأي أعمال تنسيق أو تصميم - ما عليك سوى مطالبة الذكاء الاصطناعي وستتولى جاما الباقي.

إذا كنت بحاجة إلى القليل من الإلهام، تحقق من قوالب جاما الجاهزة. لا يتوفر منها سوى 20 نموذجًا فقط، لكنها ستمنحك نقطة بداية جيدة بما يكفي لمطالبة أداة الذكاء الاصطناعي وإنشاء عرض تقديمي رائع. ⭐

أفضل ميزات جاما:

تقدم جاما منصة فريدة من نوعها تعمل بالدردشة بدون استخدام اليدين

إنشاء المستندات ومجموعات العروض التقديمية وحتى صفحات الهبوط

إعادة تصميم مشروع كامل بنقرة واحدة

قيود جاما:

يقول بعض المستخدمين أنهم يرغبون في الحصول على المزيد من السمات

يقول أشخاص آخرون إن المطالبات النصية فقط ليست موجودة تمامًا، لذا لا يزال يتعين عليهم القيام ببعض أعمال التصميم اليدوية

تسعير #### غاما:

مجاناً

بالإضافة إلى: 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم، تُدفع سنوياً

8 دولارات شهرياً لكل مستخدم، تُدفع سنوياً الإيجابي: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا

جاما التقييمات والمراجعات:

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

2. Beautiful.ai

عبر Beautiful.ai Beautiful.ai عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي توليدية متخصصة في العروض التقديمية ومجموعات العروض التقديمية. وهي تتضمن الكثير من القوالب للرسومات والقوائم والشرائح والعروض المرئية حتى تتمكن من إنشاء مجموعة عروض مصممة خصيصاً بالذكاء الاصطناعي في دقائق.

يوفر بديل Tome AI هذا خيارات للمستخدمين الأفراد والفرق، مما يجعله مثاليًا لكل من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة التي تضم العديد من الموظفين.

Beautiful.ai أفضل الميزات:

إنشاء الشرائح، والعصف الذهني للأفكار، و إنشاء نص والصور باستخدام DesignerBot

إرفاق مستندات نصية لإعطاء DesignerBot المزيد من السياق

تلخيص النصوص الطويلة في بضع نقاط في لمح البصر

قيود Beautiful.ai الجميلة:

واجه بعض الأشخاص مشكلة في إلغاء الإصدار التجريبي المجاني وتم تحصيل رسوم منهم على أي حال

يتمنى مستخدمون آخرون لو كانت هناك طريقة لاستيراد شرائح PowerPoint أو عروض تقديمية كاملة من Google Slides إلى Beautiful.ai

تسعير Beautiful.ai:

المحترف: 12 دولارًا أمريكيًا في الشهر، تُدفع سنويًا

12 دولارًا أمريكيًا في الشهر، تُدفع سنويًا الفريق: 40 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

40 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

Beautiful.ai التقييمات والمراجعات:

G2: 4.7/5 (أكثر من 160 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 160 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 70 تقييم)

3. مبسط

عبر مبسط Simplified هي أداة عرض تقديمي قوية تعمل بالذكاء الاصطناعي تقوم ببناء عروض تقديمية احترافية في دقائق. لكننا نحب بديل Tome هذا لأنه يقدم أكثر من مجرد شرائح عرض تقديمية.

تتضمن منصة الذكاء الاصطناعي هذه رسومات أدوات التصميم وكاتب محتوى بالذكاء الاصطناعي، ومحرر فيديو ومحرر رسوم متحركة، وحتى أداة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي.

إنه يحتوي على القليل من كل شيء، لذا إذا كان هذا هو ما تريده، فقم بتبسيط كل شيء باستخدام Simplified.

أبسط #### أفضل الميزات:

أنشئ صفحات التجارة الإلكترونية ومجموعات العروض التقديمية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والمزيد باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي

إنشاء عروض تقديمية بصور ونسخ وتخطيطات في ثوانٍ

تخصيص الخط والألوان والصور والصوت حسب رغبتك

قيود مبسطة:

بعض الأدوات المبسطة لها حدود صارمة للأحرف

يتمنى بعض المستخدمين أن يكون لدى Simplified المزيد من القوالب

التسعير المبسط:

تصميم مجاني

التصميم الاحترافي: 6 دولارات شهرياً للمقعد الواحد

6 دولارات شهرياً للمقعد الواحد تصميم الأعمال: 10 دولارات شهرياً لخمسة مقاعد

10 دولارات شهرياً لخمسة مقاعد المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات المبسطة:

G2: 4.6/5 (أكثر من 1800 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 1800 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 160 تقييم)

4. الشرائح

عبر الشرائح هل تستخدم العروض التقديمية من Google؟ إذا كان الأمر كذلك، فسوف يسعدك أن تعرف أن SlidesAI يتكامل معه بشكل جميل. وهذا يعني أنه من السهل إنشاء شرائح مدعومة بالذكاء الاصطناعي في ثوانٍ دون مغادرة حسابك على Google.

ولا تقلقوا، يا مستخدمي PowerPoint. سيتم طرح SlidesAI قريبًا لمايكروسوفت! 🙌

أفضل ميزات SlidesAI:

إنشاء عروض تقديمية بمطالبة نصية بسيطة

يتمتع بعض مستخدمي الإصدار التجريبي بإمكانية الوصول إلى وظيفة "تحويل الموضوع إلى عرض تقديمي"، حيث يمكنك ببساطة توفير موضوع ما وتتولى SlidesAI الباقي

إنشاء عروض تقديمية باللغة الإنجليزية و100 لغة أخرى

قيود SlidesAI:

يعمل SlidesAI حاليًا على العروض التقديمية من Google SlidesAI فقط

يقول بعض المستخدمين أن SlidesAI يواجه صعوبة في إنشاء صور عالية الجودة

تسعير SlidesAI:

الأساسي: مجاناً

مجاناً المحترف: 10 دولارات شهرياً

10 دولارات شهرياً القسط: 20 دولاراً في الشهر

SlidesAI التقييمات والمراجعات:

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

5. كانفا

عبر كانفا Canva هي أداة تصميم رسومات لا تحتاج إلى مقدمة. ولكن هل تعلم أن هذه المنصة الشهيرة هي أيضًا بديل ذكي للذكاء الاصطناعي Tome AI؟

إن ميزة التصميم السحري التجريبي في Canva هي أداة ذكاء اصطناعي مجانية تستمد الإلهام من القوالب الذكية وتخصصها بناءً على مطالباتك.

يمكنك البدء من عرض تقديمي فارغ أو تحميل الوسائط الخاصة بك، وإدخال مطالبة، وستنطلق في السباق. 🏃

أفضل ميزات كانفا:

إنشاء قوالبك الخاصة لاستخدامها مرارًا وتكرارًا

يقوم منشئ الصور بالذكاء الاصطناعي في Canva بإنشاء صور فريدة لعرضك التقديمي

اكتب فكرة المحتوى، وسيقوم Magic Design باستخدام الذكاء الاصطناعي لملء الشرائح بالصور والنصوص

قيود Canva:

ماجيك ديزاين ميزة تجريبية حاليًا

بعض الصور التي تم إنشاؤها بواسطة Canva هي "وقود الكوابيس"، لذا افحص جميع الصور بعناية

تسعير كانفا:

مجاني

الإحترافية: 119.99 دولار/المستخدم في السنة

119.99 دولار/المستخدم في السنة الفرق: 300 دولار في السنة لكل فريق مكون من خمسة أشخاص

تقييمات ومراجعات Canva:

G2: 4.7/5 (أكثر من 4200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 4200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 11,380 تقييم)

6. ديكتوبوس

عبر ديكتوبوس أداة Decktopus التي تحمل اسم Decktopus هي أداة بديلة لـ Tome يمكنها إنشاء عرض تقديمي بعنوان فقط. بالطبع، قد ترغب في تقديم المزيد من السياق. لكن يمكن لـ Decktopus العمل بالقدر الذي ترغب في تقديمه بقدر ما تريد. 🐙

أفضل ميزات Decktopus:

تخصيص العروض التقديمية بالسمات والخطوط والألوان التي تناسب علامتك التجارية

التصفح الفوري للصور في أداة Decktopus Image & Icon Finder

تتبع جميع ملاحظات العروض التقديمية في أداة صانع ملاحظات الشرائح

قيود ديكتوبوس:

بعض الميزات حصرية لخطة Pro ولا تتوفر في خطة الأعمال

يقول بعض المستخدمين إنهم يتمنون أن يقدم Decktopus المزيد من التخطيطات

تسعير ديكتوبوس:

الذكاء الاصطناعي الاحترافي: 7.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

7.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الذكاء الاصطناعي للأعمال: 29.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ديكتوبوس #### تقييمات ومراجعات ديكتوبوس:

G2: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييم)

7. دردشةGPT

عبر ChatGPT لقد قلبت ChatGPT من OpenAI العالم رأساً على عقب في عام 2022، مما أدى إلى انتشار استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. اليوم، يمكنك استخدام GPT-3 مجاناً لإنشاء أفكار ونسخ لعروضك التقديمية.

والآن، هل سيقوم ChatGPT بإنشاء صور وشرائح لك؟ لا.

لكنه يمكن أن يساعدك في التوصل إلى الخطوط العريضة وعناوين العروض التقديمية ونقاط الحديث.

إذا كنت لا تمانع في استخدام قالب من موقع آخر وتحتاج إلى مساعدة في ما تريد أن تقوله، فإن ChatGPT خيار رائع.

أفضل ميزات ChatGPT:

أنشئ عناوين الشرائح والخطوط العريضة ونقاط الحديث والمزيد باستخدام واجهة الدردشة الآلية البسيطة

اطلب المشورة بشأن ملابس العرض التقديمي الخاص بك - سمعنا أن ChatGPT يتمتع بحسّ أسلوب جيد بشكل صادم بالنسبة لروبوت 🤖

تقييم قوة تحسين محركات البحث في نصك

قيود ChatGPT:

تحتاج إلى إنشاء صورك ومجموعات الشرائح الخاصة بك

يتعطل ChatGPT أحيانًا ويتعرض للتأخير

أسعار ChatGPT:

مجاني

بالإضافة إلى: 20 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ChatGPT:

G2: 4.7/5 (330+ تقييمات)

4.7/5 (330+ تقييمات) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم)

8. بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي

عبر بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي Plus AI هو صانع عروض تقديمية من Google Slides يعمل كإضافة إلى حسابك الحالي في Google Slides. أخبر Plus AI بنوع العرض التقديمي الذي تريد تقديمه وأضف السياق وستتولى الخوارزمية كل ذلك نيابةً عنك.

كما هو الحال دائمًا، تأكد من تحرير النسخ والصور والتخطيطات قبل تقديمها للعالم.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي Plus AI:

إدراج أنواع مختلفة من الشرائح بسهولة

إعادة مزج التخطيطات الحالية لشيء جديد

إعادة كتابة النسخ وتغيير النغمة وتلخيص النسخة بنقرة واحدة

بالإضافة إلى قيود الذكاء الاصطناعي

بالإضافة إلى أن الذكاء الاصطناعي ليس لديه الكثير من المراجعات

يقول بعض المستخدمين أن كاتب الذكاء الاصطناعي ليس متقدمًا جدًا

Plus AI تسعير #### Plus AI:

مجاناً

شرائح الذكاء الاصطناعي: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم المحترف: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

Plus AI التقييمات والمراجعات:

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى

بينما تومي للذكاء الاصطناعي وغيرها منصات العرض ستنشئ بالتأكيد عروضًا تقديمية جذابة في بضع دقائق فقط, أدوات إنشاء المحتوى مثل ClickUp تقدم ميزات ذكاء اصطناعي أكثر تقدمًا لإنشاء محتوى يلفت الأنظار ويبرم الصفقات. 🙌

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استخدم ClickUp AI لكتابة أسرع وصقل نسختك وردودك على البريد الإلكتروني والمزيد

هل ClickUp منافس أصيل لـ Tome AI؟ لا، ولكن اسمعنا.

على الرغم من أننا لا ننتج عروضاً تقديمية، إلا أننا نتعامل مع أكثر من ذلك بكثير. عندما تحتاج إلى إنشاء عروض تقديمية قيّمة ومفيدة تلفت الأنظار، استخدم ClickUp. ClickUp AI هو أداة شاملة لإدارة المهام وإنشاء المحتوى والتعاون. ما عليك سوى إدخال حالة الاستخدام الخاصة بك وسيقوم ClickUp بإنشاء نسخة مصممة خصيصًا لحالة الاستخدام الخاصة بك. 📈 ✍️

ClickUp Whiteboards هي مركزك المركزي المرئي لتحويل أفكار الفريق بشكل تعاوني إلى إجراءات منسقة

ولكننا بدأنا للتو في عملية الإحماء. مستندات ClickUp يدمج مهام مشروعك ومحادثاتك وكاتب الذكاء الاصطناعي في مكان واحد. ClickUp Whiteboards مثالية للعصف الذهني لمشروعك الكبير التالي مع فريقك في الوقت الفعلي - سواءً شخصيًا أو افتراضيًا.

عندما تكون راضيًا عن السبورة البيضاء، قم بتحويلها إلى ClickUp Kanban Board لتتبع تقدم فريقك.

ولا تدعنا نبدأ الحديث عن القوالب. يحتوي ClickUp على مئات القوالب. فقط ألقِ نظرة على قالب العرض التقديمي ClickUp للحصول على مخطط سريع يمكنك استخدامه لعرضك التقديمي الرائع القادم.

أنت على بعد نقرة واحدة فقط من نموذج مناسب يتماشى تمامًا مع احتياجاتك.

قم بإقران القوالب الخاصة بك مع ClickUp AI للتغلب على عائق الكتابة ومشاركة أفكارك الرائعة مع العالم دون عناء. 💡

أفضل ميزات ClickUp ClickUp:

ينشئ ClickUp AI محتوى خاص بالوظيفة لدعم العملاء والمبيعات والتسويق والهندسة وإدارة المشاريع وغير ذلك الكثير

العصف الذهني للعروض التقديمية في السبورة البيضاء أولاً وتحويلها إلى عرض تقديمي أو مشروع ببضع نقرات فقط

ربط المستندات بعروضك التقديمية لإضافة سياق لكل شريحة

قيود ClickUp:

ClickUp AI متاح فقط على الباقات المدفوعة

يجد المستخدمون الجدد في بعض الأحيان أن ميزات ClickUp مربكة في البداية

تسعير ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp:

G2: 4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3700 تقييم)

ClickUp: أفضل بديل لـ Tome AI للمحترفين المشغولين

الذكاء الاصطناعي هو مستقبل العروض التقديمية. من أنماط صور الذكاء الاصطناعي إلى اقتراحات المحتوى الذكية، تعد بدائل Tome AI المدرجة هنا بإنشاء عروض تقديمية أفضل في وقت قصير.

على الرغم من أن Tome AI قد يكون لاعبًا قويًا، إلا أن هناك العديد من أدوات تصميم الشرائح بالذكاء الاصطناعي لجعل شرائحك مبهرة. 🤩

ClickUp عبارة عن منصة عمل شاملة قائمة على السحابة تتعامل مع مستنداتك ولوحات الكتابة والقوالب وغير ذلك الكثير. إذا كنت تحب تصميم العروض التقديمية وتحتاج فقط إلى المساعدة في الكلمات (اقرأ: أهم جزء في العرض التقديمي!)، فنحن معك.

شاهد قوة الذكاء الاصطناعي أثناء العمل: جرّب ClickUp AI الآن.