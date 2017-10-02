الفرق بين إدارة المنتجات وإدارة المشاريع

المنتجات؟ مشاريع؟ إدارة المنتجات أم إدارة المشاريع؟

ماذا يعني كل ذلك؟

إذا كانت شركتك منخرطة في إنشاء منتج ما - سواء كان SaaS أو أي شيء مختلف - فستسمع هذه المصطلحات بشكل يومي، ولكن فهم الفرق بينها بثقة أمر بالغ الأهمية لتجنب تسمية "دمية" مع الزملاء.

سواءً كنت تقرر تركيز حياتك المهنية في أحد هذه الأدوار أو كنت ترغب فقط في فهم ما يتحدث عنه الناس، دعنا نحدد الفرق بين إدارة المشاريع وإدارة المنتجات ونعرف كيف يرتبط كل منهما بالآخر.

ما هم مدراء المشاريع؟ مديرو المشاريع هم القائمون على سير العمل العام والكفاءة والفعالية و

التواصل بين الفرق . هدفهم ببساطة هو تنفيذ رؤية مدير المنتج. فهم يجمعون كل المهارات التي اكتسبوها في حياتهم لتوظيف أكثر العمليات كفاءة التي يمكنهم تخيلها وإنجاز الأمور بشكل صحيح بالموارد التي لديهم.

أفضل مديري المشاريع قادرون على ممارسة عقلية استراتيجية تنظيمية وأهداف طموحة. في الأساس، هم الأشخاص الذين تتجنبهم عندما يُطلب منك لعب ألعاب الطاولة. ستحتاج إلى تكرار نهجهم في عرض الأنظمة ككل. فهم ينظمون فريقهم بعناية لإنجاز عدد مذهل من المهام في فترة زمنية محدودة. فهم يفكرون في المخاطر والنطاق وإدارة الوقت والموارد المتاحة. والأشخاص. نعم، عليهم التعامل مع أعضاء الفريق وأعباء عملهم وكيفية التوفيق بين مختلف المهام الأخرى.

وبشكل عام، تنطوي إدارة المشروع على الإشراف على جهود معقدة من العديد من المشاركين بمجموعات مختلفة من المهارات. سيتم الحكم على مدير المشروع في نهاية المطاف من خلال قدرته على إكمال أهداف المشروع بنجاح في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية، لذا فإن الهدف هو وضع أفضل الأشخاص في الأماكن المناسبة للقيام بالأعمال المثمرة في الأوقات المناسبة.

ما هم مدراء المنتجات؟ إدارة المنتجات

تتمحور حول تخطيط المنتج وتصميمه وتحسينه. ثم يتم نقل القرارات التي يتخذها مديرو المنتجات إلى مديري المشاريع، الذين يقومون بتنفيذ الرؤية الشاملة. ولكي يحافظوا على قدرتهم التنافسية، يجب عليهم مراقبة المنتجات الموجودة في صناعتهم وكذلك الاحتياجات المتطورة لعملائهم المحتملين لتحديد كيفية تغيير المنتجات أو المنتجات الجديدة التي يجب أن يتم تصنيعها.

ويتحمل مدير المنتج مسؤولية خيارات التصميم والعلامة التجارية الأساسية والتأكد من وجود المتطلبات التقنية المناسبة لإنجاح المنتج.

تحقق من هذه الأشياء الضرورية

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## إذن... ما الفرق بين مديري المنتجات ومديري المشاريع؟

بشكل أساسي، يقوم مديرو المنتجات بوضع تصور للمنتج، ويضمن مديرو المشاريع تحقيق هذه الرؤية في الوقت المناسب وفي حدود الميزانية المحددة مع خطط المشروع ومواثيق المشاريع. لماذا كلاهما؟ في حين أن العديد من الفرق والمنتجات لديها شخص واحد فقط يعمل كمدير للمنتج والمشروع معًا، إلا أنه من الضروري لأي منتج قابل للتطوير أن يكون هناك كيانان منفصلان.

يجب أن يركز مديرو المشاريع على العملية والكفاءة مع تجنب " زحف النطاق " الذي يرغب فيه مديرو المنتجات في بعض الأحيان. يهتم مديرو المنتجات حصريًا بالاستراتيجية والتصميم والتأكد من أن المنتج النهائي سيعمل حقًا بالطريقة التي يريدونها.

من الناحية المثالية، يجب أن يكون مدير المنتج متفرغًا لزيادة وقته إلى أقصى حد في مقاييس المنتج، وتحليل العملاء، وتحديد/تحديد الرؤية الأساسية للمنتج. يجب أن يستخدم مدير المشروع تلك المعايير المحددة لبدء وتخطيط ومراقبة وتنفيذ ما يلي أهداف المشروع .

كيف يعمل مدراء المشاريع ومدراء المنتجات معًا؟

يعمل مديرو المشاريع العظماء بشكل وثيق مع مديري المنتجات، مدركين أن تقديم أكبر قدر ممكن من القيمة بطريقة تعاونية وواسعة الحيلة هو الهدف المشترك للفريق. وقد حفز العصر الرقمي قفزات مذهلة في الإنتاجية من خلال الجمع بين كلا الأسلوبين الإداريين.

إدارة الموارد

سيضمن مدير المنتج أن الفريق بأكمله لديه القدرة والمهارات اللازمة لإنشاء وبناء منتج جديد. وسيعمل مدير المشروع مع الأفراد والجداول الزمنية المحددة لموازنة عبء العمل، وإعداد معالم المشروع وتحديد الجدول الزمني. سينسق مدير المشروع أيضًا مع مدير المنتج بشأن النطاق والميزانية للتأكد من أن كل شيء متوافق مع الجدول الزمني.

إدارة الوقت

فكر في الوقت على أنه خارجي و داخلي

في كثير من الأحيان، يكون مدير المنتج مسؤولاً عن إدارة الوقت الخارجي. يمكن أن يكون ذلك توقعات العميل أو فريق القيادة والعمل مع التسويق على توقيت واستراتيجية الانتقال إلى السوق. من ناحية أخرى، يكون مدير المشروع مسؤولاً عن إدارة الوقت الداخلي، أي التأكد من أن عملية تطوير المنتج أو تصنيعه أو إنتاجه تسير وفق ما هو مخطط له وأن يتم الوفاء بمعالم المشروع.

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## التواصل مع برامج إدارة المشاريع

هل حدث لك هذا من قبل؟

يستخدم المهندسون حلاً واحداً لتتبع المشكلات والأخطاء والتحديثات

يستخدم فريق المنتج حلاً آخر أداة إدارة المشروع للبحث وتحديد النطاق

ويقوم المديرون التنفيذيون بإغراق الجميع بالأسئلة عبر البريد الإلكتروني

ومع ذلك برنامج إدارة المشاريع و برنامج إدارة المنتجات عادةً ما يتم فصلها إلى منصتين مختلفتين. ومع ذلك، تجد العديد من الفرق الحاجة إلى التواصل معًا وعلى الأقل مشاهدة ما تعمل عليه الفرق الأخرى وكيفية تقدمها.

لماذا هذا مفيد؟

محطة واحدة: مركزية المعلومات والتواصل في مكان واحد

لن يضيع أي شيء: لن تضيع جميع تواريخ الاستحقاق والتفاصيل في البريد الإلكتروني

اجتماعات أقصر: كمراقبين، يمكن لمديري المنتجات والمشاريع أن يكونوا على دراية بما يحدث في فرق بعضهم البعض. وبهذه الطريقة لا يجب أن تحدث تحديثات الحالة في اجتماعات المنتج، ولكن بدلاً من ذلك يمكن تغطية المشاكل الحقيقية.

مع قوة برنامج إدارة المشاريع مثل ClickUp، يمكن للفرق الجمع بين إدارة المنتج وإدارة المشروع في منصة إنتاجية واحدة. يوفر ClickUp طرق عرض مختلفة - إما كـ لوحة ، مربع أو قائمة-بحيث فرق متعددة الوظائف الذين لديهم عادات مختلفة يمكنهم العمل معًا. انقر فوق يهدف إلى الجمع بين سير عمل إدارة المنتجات والمشروعات في منصة إنتاجية واحدة.

كتبها نصائح تقنية