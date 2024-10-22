10 بدائل Honeybook &؛ المنافسون للمشاريع في عام 2025

عند إدارة المشاريع، وحجوزات العملاء، والعقود، والفواتير، كان Honeybook هو الحل الأمثل برنامج قاعدة بيانات العملاء لصاحب العمل النموذجي أو مدير المشروع. ولكن، مع تطور المشهد الرقمي، تتطور الحاجة إلى أدوات قابلة للتكيف.
ربما كنت تبحث عن بديل Honeybook لتلبية المتطلبات الفريدة أو ترغب ببساطة في تنويع مجموعة أدواتك. أيًا كانت الحالة، فإن هذه المقالة ستساعدك في ذلك.
ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل Honeybook؟
اختيار البديل المناسب لـ Honeybook برنامج إدارة المشاريع يعني التركيز على ما يلي:
- تصميم بديهي وواجهة سهلة الاستخدام: يجعل من السهل على أي شخص، من أصحاب الأعمال الصغيرة إلى الشركات متعددة الجنسيات، التقاطه والبدء في استخدامه
- المرونة في قدرات إدارة المشاريع: حتى تتمكن من تلبية حالات استخدام متعددة داخل مؤسستك
تتيح ميزة "المهام في قوائم متعددة" (TIML) في ClickUp للمطورين ربط المهام مع فرق أخرى عبر المؤسسة
- ميزات قوية لإدارة العملاء والحجز: الحفاظ على العلاقات مع جميع عملائك وتحسينها طوال فترة ارتباطهم بك؛ وليس فقط عندما يحين وقت تجديد العقد
- أدوات شاملة للفواتير والعقود: يجب أن تكون عملية الدفع بسيطة وغير مؤلمة بالنسبة لك _ولعملائك
- عمليات تكامل سلسة: تعظيم قوة مجموعتك التقنية بالكامل
- دعم عملاء موثوق: لأنه بغض النظر عن مدى بساطة استخدام الأداة، عندما يكون لديك سؤال، فأنت تريد الإجابة عليه بسرعة
- تسعير فعال من حيث التكلفة: لا تريد أن تنفق الكثير من المال، ولكنك لا تزال بحاجة إلى أداة تناسب احتياجاتك
أفضل 10 بدائل لبرنامج Honeybook لاستخدامها في عام 2024
فيما يلي اختياراتنا لأفضل بدائل Honeybook وأسبابنا وراء كل منصة لإدارة المشاريع.
1. انقر فوق
أنشئ نظامك المثالي لإدارة جهات الاتصال والعملاء والصفقات مع إضافة روابط بين المهام والمستندات بسهولة لتبسيط عملك
ClickUp هو أفضل حل شامل للمحترفين المبدعين وأي شخص يبحث عن بديل لـ HoneyBook. هذه المنصة تجمع بين ميزات إدارة المشاريع وإدارة علاقات العملاء في حل واحد وشامل للفرق التي تهدف إلى تحقيق السكينة الإنتاجية في عملياتها التجارية.
صُمم ClickUp خصيصًا لأولئك الذين يتنقلون بين مشاريع متعددة، فهو يدمج بسلاسة تخطيط العمليات والمهام والمستندات والمستندات والأهداف والمحادثات في برنامج واحد لإدارة الأعمال. إنه ميزات إدارة علاقات العملاء تجعل منه أداة رائعة لأي صاحب عمل صغير حريص على تعزيز العلاقات مع إدارة جهات الاتصال. احصل على العملاء بسرعة مع هذه قوالب العقود ، اجعل إدارة العملاء المحتملين بسيطة مع أدوات أتمتة التسويق لدينا، وقم بإدارة البائعين لديك من خلال مجموعة من قوالب طلبات الشراء .
وبفضل واجهة سهلة الاستخدام وخيارات التخصيص الواسعة، فلا عجب أن يشهد المحترفون على مستوى العالم لـ ClickUp بأنه أفضل بديل لـ HoneyBook لإدارة المشاريع.
ClickUp أفضل الميزات
- استخدامقوالب إدارة علاقات العملاء لإدارة CRM الشاملة والاستمتاع بتفاعلات فائقة مع العملاء
- ClickUp القابل للتخصيصعرض النموذج يضمن لك التقاط جميع البيانات الضرورية
- متقدمأتمتة النقر ميزات لتبسيط جميع مهامك الإدارية
- قوالب معدة مسبقًا مثل هذهقالب فاتورة ClickUp تبسيط عمليات الفوترة والمدفوعات عبر الإنترنت
- أدوات تخطيط العمليات التفصيلية لتصور واضح لسير العمل
- قوالب عقود مصممة خصيصًا لمختلف الصناعات
- يجمع بشكل شامل بينبرنامج إدارة العملياتوبرنامج قاعدة بيانات العملاء لإدارة العلاقات بفعالية
قيود ClickUp
- يمكن أن يكون لأدوات إدارة المشاريع منحنى تعليمي للمبتدئين
- تطبيق الهاتف المحمول ليس (حتى الآن!) كامل الميزات مثل إصدار سطح المكتب
- قد لا تحتوي بوابة العميل على ميزات كافية للفوترة والفواتير مثل بعض بدائل Honeybook
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- شركة: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
- ClickUp Brain: متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو في الشهر
ClickUp التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (2,000+ تقييم)
2. هالو بونساي
عبر مرحبًا بونساي أيها المستقلون، قابلوا صديقكم الجديد المفضل: Hello Bonsai (المعروف الآن باسم Bonsai فقط). مجموعة إدارة الأعمال المتكاملة المصممة خصيصًا للمحترفين المستقلين، فهي تزيل عنك عناء تفاصيل خطة اتصالات المشروع مع ميزات رئيسية مثل توقيع العقد وتقديم العروض وفواتير الدفع.
وتتمثل ميزته البارزة في التكامل السلس بين هذه المهام، مما يضمن تركيز العاملين المستقلين على مهنتهم وليس على الإدارة.
Hello Bonsai هو خيار ممتاز لأولئك الذين يتوقون إلى البساطة دون التضحية بالوظائف.
Hello Bonsai أفضل الميزات
- عميل شاملإدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع في مكان واحد
- الفواتير والمقترحات والعقود الآلية
- تتبع الوقت وإدارة النفقات المدمجة
- أدوات بسيطة لإدارة مهام مشروعك
- إمكانيات التكامل مع الجهات الخارجية
- قوالب قابلة للتخصيص لمختلف المستندات
- تطبيق سهل الاستخدام على الهاتف المحمول للوصول أثناء التنقل وإدارة المهام
قيود مرحباً بونساي
- عمليات تكامل محدودة مقارنة بمنصات إدارة الأعمال الأخرى
- قد تبدو واجهة المستخدم أساسية بعض الشيء للمستخدمين المتقدمين
- لا يوجد عرض مخطط جانت لإدارة المشاريع
- لا توجد نسخة مجانية
تسعير #### مرحباً بونساي
- مبتدئ: 24 دولارًا شهريًا
- محترف: 39 دولارًا في الشهر
- شركة: 79$/شهرياً
مرحبًا، بونساي التقييمات والمراجعات
- G2: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (60+ تقييمات)
3. بلوتيو
عبر بلوتيو يعد Plutio أكثر من مجرد أحد أفضل بدائل HoneyBook - إنه مساحة عمل تتكيف مع احتياجات عملك. فهو يدمج المشاريع والمهام والفواتير في لوحة تحكم واحدة، وهو أداة قوية لرواد الأعمال المنفردين والشركات الصغيرة.
إن قدرة المنصة على التكيف، بالإضافة إلى التركيز القوي على تجربة المستخدم، يجعلها منافسًا قويًا في مجال الإنتاجية.
أولئك الذين يبحثون عن واجهة برنامج أنيق لإدارة المشاريع دون منحنى تعليمي حاد سيجدون بلوتيو جذاباً بشكل خاص - خاصة لأصحاب الأعمال الصغيرة.
أفضل ميزات بلوتيو
- مساحة عمل قابلة للتخصيص بالكامل مصممة حسب تفضيلات المستخدم
- مركز اتصال مركزي وبوابة عملاء للفرق والعملاء
- المهام والوقت وأدوات إدارة المشاريع متكاملة
- إنشاء فواتير وعقود مدمجة
- التحكم في الوصول متعدد الاستخدامات المستند إلى الأدوار لكل مدير حساب مخصص
- بوابة شاملة للعملاء
- دعم متعدد اللغات
- يتميز تصميم بلوتيو المتكامل بالفعالية وسهولة الاستخدام، مما يجعل إدارة المشروع في غاية السهولة
قيود بلوتيو
- قد يجد بعض المستخدمين أن واجهة مستخدم إدارة الأعمال ليست سهلة الاستخدام
- يفتقر إلى بعض الميزات المتقدمة لإنشاء التقارير
- مجتمع أصغر مقارنة بالمنصات الأكبر
تسعير بلوتيو
- فرد: 19 دولارًا شهريًا
- استوديو: 39 دولارًا في الشهر
- وكالة: $99$/شهرياً
بلوتيو التقييمات والمراجعات
- G2: 4.4/5 (أكثر من 50 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 150 تقييم)
4. سيلز فورس
عبر فريق المبيعات أدخل الطاغوت من منصات إدارة علاقات العملاء: Salesforce. تقدم Salesforce، المعترف بها عالميًا، مجموعة لا مثيل لها من الأدوات المصممة للشركات التي تهدف إلى النمو.
وسواء كانت المبيعات أو الخدمة أو التسويق، فإن لوحات معلومات Salesforce الديناميكية تجعل عملية اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات أمراً في غاية السهولة.
تنبع سمعتها من قوتها، مما يجعلها مثالية للمؤسسات التي تحتاج إلى حلول شاملة لإدارة علاقات العملاء.
أفضل ميزات SalesForce
- منصة إدارة علاقات العملاء القوية التي يمكنها التوسع مع الشركات المتنامية
- رؤى قائمة على الذكاء الاصطناعي مع Salesforce Einstein
- إمكانيات تكامل واسعة النطاق مع جهات خارجية
- لوحات معلومات ديناميكية وأدوات إعداد التقارير
- إدارة العملاء المحتملين والفرص
- التنبؤ بالمبيعات والتحليلات
- ميزات أمان متعددة الطبقات لحماية البيانات
- تتعزز سمعة Salesforce كحل رائد لإدارة علاقات العملاء من خلال ميزاته الشاملة وقابليته للتوسع
قيود SalesForce #### قيود SalesForce
- يمكن أن يكون مربكاً للشركات الصغيرة، التي قد ترغب في النظر في ما يليبدائل SalesForce
- منحنى التعلم الحاد للمستخدمين الجدد
- أسعار عالية للميزات الأكثر تقدماً
تسعير #### تسعير SalesForce
- قم بزيارة صفحة تسعير SalesForce للاطلاع على حزمهم المختلفة وخيارات التسعير لكل أداة وميزة يقدمونها
تقييمات ومراجعات SalesForce #### تقييمات ومراجعات SalesForce
- G2: 4.4/5 (أكثر من 1,300 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 17,000 تقييم)
5. فريش بوكس
عبر الدفاتر الجديدة لا يجب أن تكون المحاسبة شاقة؛ ليس مع وجود FreshBooks في صفك. فهو مصمم خصيصاً للعاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة، ويحول المهام المالية المعقدة إلى إجراءات بديهية. من الفواتير إلى تتبع النفقات، يوفر FreshBooks نهجًا مبسطًا للشؤون المالية.
يضمن وصولك المستند إلى السحابة أن تكون بياناتك دائمًا في متناول يدك.
يبرز FreshBooks كمتنفس من الهواء النقي لأولئك الذين يشعرون بالقلق من المصطلحات المحاسبية.
أفضل ميزات FreshBooks FreshBooks
- فواتير بديهية مع قوالب قابلة للتخصيص
- تتبع الوقت وإدارة النفقات
- تقارير محاسبة القيد المزدوج
- إدارة العملاء وميزانية المشاريع
- حلول دفع سلسة عبر الإنترنت
- تطبيق الهاتف المحمول لإعداد الفواتير والمصروفات أثناء التنقل
- التكامل مع مجموعة واسعة من أدوات الجهات الخارجية
قيود FreshBooks #### قيود FreshBooks
- غير مناسب للمؤسسات الكبيرة ذات الاحتياجات المحاسبية المعقدة
- ميزات محدودة لإدارة المخزون
- بعض المستخدمين يجدون واجهة المستخدم الجديدة أقل سهولة في الاستخدام
تسعير FreshBooks
- لايت: 13.60 دولار في الشهر
- زائد: 24 دولارًا في الشهر
- بريميوم: 44$/شهرياً
- اختيار: اتصل ب Freshbook لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات FreshBooks #### تقييمات ومراجعات FreshBooks
- G2: 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 4,000 تقييم)
6. 17hats
عبر 17القبعات تخيل دمج عمليات عملك في لوحة تحكم واحدة متماسكة. هذا هو 17hats بالنسبة لك. صُمم هذا التطبيق بعناية فائقة لرواد الأعمال المنفردين، فهو يدمج جهات الاتصال والمشاريع والتقويمات للحصول على تجربة سلسة.
وبفضل تدفقات العمل الآلية والعقود المتكاملة، يضمن لك تطبيق 17hats أن يقضي المحترفون وقتاً أقل في إدارة تقدم المشروع ووقتاً أطول في خلق قيمة للعملاء.
إذا كنت ترتدي العديد من القبعات في عملك، فهذه المنصة مصممة لك.
17hats 17 أفضل الميزات
- لوحة تحكم موحدة لجهات الاتصال والمشاريع والتقويم
- سير العمل الآلي للمهام المتكررة
- عقود وفواتير متكاملة
- بوابات العملاء للتواصل الشفاف
- مزامنة الحجز مع تطبيقات التقويم الشائعة
- تتبع الوقت وقوائم المهام
- مكتبة قوالب لإنشاء المستندات بسرعة
قيود 17hats 17
- يفتقر إلى وظائف إدارة علاقات العملاء المتقدمة
- لا يوجد تطبيق أصلي للهاتف المحمول
- عمليات تكامل محدودة مقارنة ببدائل Honeybook الأخرى
17hats 17hats التسعير
- الأساسيات: 13 دولارًا شهريًا
- عادي: 25 دولارًا/شهريًا
- الرئيسية: 50 دولاراً في الشهر
17القبعات 17التقييمات والمراجعات
- G2: 4.4/5 (أكثر من 70 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)
7. العميل
عبر مكان العميل في عالم إدارة العملاء، تُحدث ClientVenue طفرة في عالم إدارة العملاء. تقدم خدمة مصممة خصيصًا بوابات العملاء وطرق العرض الموحدة للمشروع، فهي تبسط عالم علاقات العملاء الذي غالبًا ما يكون فوضويًا.
تم تصميم ClientVenue مع وضع الشفافية في الاعتبار، فهو يعزز التواصل الواضح بين الشركات وعملائها.
ستجد الشركات الحريصة على الارتقاء بتجربة عملائها أن هذه المنصة لا تقدر بثمن.
أفضل ميزات ClientVenue
- إدارة مخصصة للعملاء مع بوابات مخصصة
- تتبع المهام والمشروعات في عرض واحد موحد
- قدرات فوترة بسيطة وقوية في نفس الوقت
- تذكيرات تلقائية للمهام والاجتماعات
- تخزين آمن للمستندات ومشاركتها
- لوحة تحكم سهلة الاستخدام للحصول على رؤى سريعة
- إمكانيات التكامل مع الأدوات الشائعة
قيود ClientVenue
- أحدث في السوق، وبالتالي دعم مجتمعي أقل مقارنة ببدائل Honeybook الأخرى
- قوالب محدودة لإنشاء المستندات
- قد يفتقر إلى بعض ميزات الأتمتة المتقدمة
تسعير #### تسعير ClientVenue
- المبتدئ: 47 دولارًا شهريًا
- محترف: 97 دولارًا شهريًا
- مؤسسة: 247 دولارًا/شهريًا
تقييمات ومراجعات ClientVenue:
- G2: غير متاح
- Capterra: غير متاح
8. بايمو
عبر بايمو يُعتبر Paymo، الذي يوازن بين إدارة المشاريع والفواتير، جوهرة للشركات من جميع الأحجام. تكمن قوته في الجمع بين تتبع الوقت وإدارة المهام، مما يضمن بقاء المشاريع في مسارها الصحيح وفي حدود الميزانية. ومن خلال تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية، يمكن لأعضاء الفريق البقاء على اطلاع دائم بالمستجدات أثناء التنقل.
يجب على الشركات التي تبحث عن مزيج متناغم من الوظائف وسهولة الاستخدام أن تضع Paymo على رادارها.
أفضل ميزات Paymo
- إدارة شاملة للمشروع مع تتبع الوقت
- لوحات كانبان وعرض القوائم ومخططات جانت لإدارة المهام
- فواتير متقدمة مع تتبع النفقات
- جدولة الفريق وإدارة الموارد
- تقارير مفصلة للمشاريع والشؤون المالية
- يتكامل بسلاسة مع الأدوات الأخرى وبرامج إدارة المشاريع الأخرى
- تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية لنظامي iOS وAndroid
قيود بايمو #### قيود بايمو
- قد يكون منحنى التعلم للمبتدئين حاداً بعض الشيء
- بعض الميزات المتقدمة مقفلة خلف مستويات تسعير أعلى
- أبلغ المستخدمون عن مشكلات عرضية في المزامنة مع تطبيق الهاتف المحمول
أسعار بايمو
- مجاني
- بداية: 4.95 دولار شهريًا لكل مستخدم
- صغير مكتب: 9.95 دولار/شهرًا لكل مستخدم
- شركة: 20.79$/شهرًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات بايمو
- G2: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)
9. كويك بوكس
عبر كويك بوكس يُعد Quickbooks اسمًا مرادفًا للمحاسبة، وقد كان Quickbooks هو الحل المفضل للشركات لسنوات. يتيح تبسيط المهام المحاسبية المعقدة للشركات التركيز على النمو وليس على الأرقام.
سواء أكان تتبع النفقات أو إدارة كشوف المرتبات، يقدم Quickbooks مجموعة قوية من الأدوات بأمان على مستوى البنوك.
لا يزال Quickbooks هو الخيار الأفضل للشركات، من الشركات الناشئة إلى الشركات الراسخة، التي تبحث عن إدارة مالية موثوقة.
أفضل ميزات Quickbooks
- برنامج محاسبة قوي مع إمكانية الوصول السحابي
- فواتير قابلة للتخصيص وميزات الدفع الفوري مع خيارات بوابة العميل
- تتبع النفقات مع مسح ضوئي للإيصالات
- أدوات إعداد تقارير متقدمة للحصول على رؤى مالية
- قوالب كشوف المرتبات والوظائف مع حساب الضرائب
- التكامل مع مئات التطبيقات الخارجية
- أمان على مستوى البنك لحماية البيانات
قيود كويك بوكس
- يمكن أن يكون مربكاً للأشخاص الجدد في مجال المحاسبة
- قد يكون دعم العملاء بطيئاً في بعض الأحيان
- يمكن أن تكون الأسعار باهظة بالنسبة للشركات الصغيرة التي تبحث عن بدائل Honeybook بأسعار معقولة
تسعير Quickbooks
- البداية البسيطة: 30 دولارًا أمريكيًا في الشهر
- الأساسيات: 55 دولارًا شهريًا
- الإضافة: 85 دولارًا في الشهر
- متقدم: 200 دولار/شهرياً
كويك بوكس التقييمات والمراجعات
- G2: 4.0/5 (أكثر من 3000 تقييم)
- Capterra: 4.3/5 (أكثر من 6,000 تقييم)
10. ديناميكيات 365
عبر ديناميكيات 365 إن Dynamics 365 من Microsoft ليس مجرد أداة، بل هو مجموعة من الحلول المتكاملة التي تعمل على تحويل الشركات. من المبيعات إلى الخدمة، فهي تغطي طيفاً واسعاً مدعوماً بموثوقية نظام Microsoft البيئي. كما أن الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وتكامل Power BI يميزها عن غيرها، مما يجعل تحليل البيانات أمراً سهلاً.
ستجد الشركات التي تهدف إلى التحول الرقمي أن Dynamics 365 سيغير قواعد اللعبة.
أفضل ميزات Dynamics 365
- حلول متكاملة تشمل المبيعات والخدمات والتمويل وغير ذلك الكثير
- رؤى قائمة على الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات أفضل
- تطبيقات معيارية للتخصيص حسب احتياجات العمل
- تكامل سلس مع منتجات مايكروسوفت الأخرى
- تحليلات متقدمة مع تكامل Power BI
- قابلية عالية للتطوير لاستيعاب احتياجات الأعمال المتنامية
- ميزات أمان وتوافق قوية
قيود Dynamics 365
- قد يكون باهظ الثمن بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة
- يتطلب التدريب المناسب للاستخدام الكامل
- قد يكون التخصيص معقدًا ويتطلب خبرة فنية
ديناميكس 365 التسعير
- قم بزيارة صفحة تسعير Dynamic 365 للاطلاع على حزمهم المختلفة وخيارات التسعير لكل أداة وميزة يقدمونها
تقييمات ومراجعات Dynamics 365
- G2: 3.8/5 (أكثر من 1,000 تقييم)
- Capterra 4.4/5 (أكثر من 5000 تقييم)
## لماذا يبرز ClickUp كأفضل بديل لـ Honeybook
عندما تبحث عن بديل ل Honeybook، فأنت لا تبحث فقط عن أداة؛ أنت تبحث عن حل فعال لتبسيط مشاريعك وحجوزاتك وعقودك وغير ذلك.
يتميز ClickUp عن البقية، ليس فقط بسبب ميزاته الشاملة ولكن أيضًا بسبب تركيزه على تجربة المستخدم. صُممت المنصة للتكيف مع الاحتياجات المحددة للشركات، حيث توفر المرونة والكفاءة والوضوح.
وبفضل ميزات إدارة علاقات العملاء المدمجة، وعروض النماذج، والأتمتة، والقوالب المخصصة للفواتير، تثبت ClickUp مرارًا وتكرارًا تفانيها في جعل المهام أسهل وأكثر سهولة. فهو ليس مجرد أداة بل شريك في الإنتاجية.
إذا كنت تفكر في إجراء التبديل أو الغوص في نظام أساسي جديد، فجرّب ClickUp، وجرّب الفرق مباشرةً وافهم لماذا هو الخيار المفضل للمحترفين في جميع أنحاء العالم.