10 بدائل Honeybook &؛ المنافسون للمشاريع في عام 2025

عند إدارة المشاريع، وحجوزات العملاء، والعقود، والفواتير، كان Honeybook هو الحل الأمثل برنامج قاعدة بيانات العملاء لصاحب العمل النموذجي أو مدير المشروع. ولكن، مع تطور المشهد الرقمي، تتطور الحاجة إلى أدوات قابلة للتكيف.

ربما كنت تبحث عن بديل Honeybook لتلبية المتطلبات الفريدة أو ترغب ببساطة في تنويع مجموعة أدواتك. أيًا كانت الحالة، فإن هذه المقالة ستساعدك في ذلك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل Honeybook؟

اختيار البديل المناسب لـ Honeybook برنامج إدارة المشاريع يعني التركيز على ما يلي:

تصميم بديهي وواجهة سهلة الاستخدام : يجعل من السهل على أي شخص، من أصحاب الأعمال الصغيرة إلى الشركات متعددة الجنسيات، التقاطه والبدء في استخدامه

: يجعل من السهل على أي شخص، من أصحاب الأعمال الصغيرة إلى الشركات متعددة الجنسيات، التقاطه والبدء في استخدامه المرونة في قدرات إدارة المشاريع: حتى تتمكن من تلبية حالات استخدام متعددة داخل مؤسستك

تتيح ميزة "المهام في قوائم متعددة" (TIML) في ClickUp للمطورين ربط المهام مع فرق أخرى عبر المؤسسة

ميزات قوية لإدارة العملاء والحجز : الحفاظ على العلاقات مع جميع عملائك وتحسينها طوال فترة ارتباطهم بك؛ وليس فقط عندما يحين وقت تجديد العقد

: الحفاظ على العلاقات مع جميع عملائك وتحسينها طوال فترة ارتباطهم بك؛ وليس فقط عندما يحين وقت تجديد العقد أدوات شاملة للفواتير والعقود : يجب أن تكون عملية الدفع بسيطة وغير مؤلمة بالنسبة لك _ولعملائك

: يجب أن تكون عملية الدفع بسيطة وغير مؤلمة بالنسبة لك _ولعملائك عمليات تكامل سلسة : تعظيم قوة مجموعتك التقنية بالكامل

: تعظيم قوة مجموعتك التقنية بالكامل دعم عملاء موثوق : لأنه بغض النظر عن مدى بساطة استخدام الأداة، عندما يكون لديك سؤال، فأنت تريد الإجابة عليه بسرعة

: لأنه بغض النظر عن مدى بساطة استخدام الأداة، عندما يكون لديك سؤال، فأنت تريد الإجابة عليه بسرعة تسعير فعال من حيث التكلفة: لا تريد أن تنفق الكثير من المال، ولكنك لا تزال بحاجة إلى أداة تناسب احتياجاتك

أفضل 10 بدائل لبرنامج Honeybook لاستخدامها في عام 2024

فيما يلي اختياراتنا لأفضل بدائل Honeybook وأسبابنا وراء كل منصة لإدارة المشاريع.

1. انقر فوق

أنشئ نظامك المثالي لإدارة جهات الاتصال والعملاء والصفقات مع إضافة روابط بين المهام والمستندات بسهولة لتبسيط عملك

ClickUp هو أفضل حل شامل للمحترفين المبدعين وأي شخص يبحث عن بديل لـ HoneyBook. هذه المنصة تجمع بين ميزات إدارة المشاريع وإدارة علاقات العملاء في حل واحد وشامل للفرق التي تهدف إلى تحقيق السكينة الإنتاجية في عملياتها التجارية.

صُمم ClickUp خصيصًا لأولئك الذين يتنقلون بين مشاريع متعددة، فهو يدمج بسلاسة تخطيط العمليات والمهام والمستندات والمستندات والأهداف والمحادثات في برنامج واحد لإدارة الأعمال. إنه ميزات إدارة علاقات العملاء تجعل منه أداة رائعة لأي صاحب عمل صغير حريص على تعزيز العلاقات مع إدارة جهات الاتصال. احصل على العملاء بسرعة مع هذه قوالب العقود ، اجعل إدارة العملاء المحتملين بسيطة مع أدوات أتمتة التسويق لدينا، وقم بإدارة البائعين لديك من خلال مجموعة من قوالب طلبات الشراء .

وبفضل واجهة سهلة الاستخدام وخيارات التخصيص الواسعة، فلا عجب أن يشهد المحترفون على مستوى العالم لـ ClickUp بأنه أفضل بديل لـ HoneyBook لإدارة المشاريع.

ClickUp أفضل الميزات

استخدام قوالب إدارة علاقات العملاء لإدارة CRM الشاملة والاستمتاع بتفاعلات فائقة مع العملاء

ClickUp القابل للتخصيص عرض النموذج يضمن لك التقاط جميع البيانات الضرورية

متقدم أتمتة النقر ميزات لتبسيط جميع مهامك الإدارية

قوالب معدة مسبقًا مثل هذهقالب فاتورة ClickUp تبسيط عمليات الفوترة والمدفوعات عبر الإنترنت

أدوات تخطيط العمليات التفصيلية لتصور واضح لسير العمل

قوالب عقود مصممة خصيصًا لمختلف الصناعات

يجمع بشكل شامل بين برنامج إدارة العمليات وبرنامج قاعدة بيانات العملاء لإدارة العلاقات بفعالية

قيود ClickUp

يمكن أن يكون لأدوات إدارة المشاريع منحنى تعليمي للمبتدئين

تطبيق الهاتف المحمول ليس (حتى الآن!) كامل الميزات مثل إصدار سطح المكتب

قد لا تحتوي بوابة العميل على ميزات كافية للفوترة والفواتير مثل بعض بدائل Honeybook

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو في الشهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

2. هالو بونساي

عبر مرحبًا بونساي أيها المستقلون، قابلوا صديقكم الجديد المفضل: Hello Bonsai (المعروف الآن باسم Bonsai فقط). مجموعة إدارة الأعمال المتكاملة المصممة خصيصًا للمحترفين المستقلين، فهي تزيل عنك عناء تفاصيل خطة اتصالات المشروع مع ميزات رئيسية مثل توقيع العقد وتقديم العروض وفواتير الدفع.

وتتمثل ميزته البارزة في التكامل السلس بين هذه المهام، مما يضمن تركيز العاملين المستقلين على مهنتهم وليس على الإدارة.

Hello Bonsai هو خيار ممتاز لأولئك الذين يتوقون إلى البساطة دون التضحية بالوظائف.

Hello Bonsai أفضل الميزات

عميل شامل إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع في مكان واحد

الفواتير والمقترحات والعقود الآلية

تتبع الوقت وإدارة النفقات المدمجة

أدوات بسيطة لإدارة مهام مشروعك

إمكانيات التكامل مع الجهات الخارجية

قوالب قابلة للتخصيص لمختلف المستندات

تطبيق سهل الاستخدام على الهاتف المحمول للوصول أثناء التنقل وإدارة المهام

قيود مرحباً بونساي

عمليات تكامل محدودة مقارنة بمنصات إدارة الأعمال الأخرى

قد تبدو واجهة المستخدم أساسية بعض الشيء للمستخدمين المتقدمين

لا يوجد عرض مخطط جانت لإدارة المشاريع

لا توجد نسخة مجانية

تسعير #### مرحباً بونساي

مبتدئ : 24 دولارًا شهريًا

: 24 دولارًا شهريًا محترف : 39 دولارًا في الشهر

: 39 دولارًا في الشهر شركة: 79$/شهرياً

مرحبًا، بونساي التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (أكثر من 60 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.7/5 (60+ تقييمات)

3. بلوتيو

عبر بلوتيو يعد Plutio أكثر من مجرد أحد أفضل بدائل HoneyBook - إنه مساحة عمل تتكيف مع احتياجات عملك. فهو يدمج المشاريع والمهام والفواتير في لوحة تحكم واحدة، وهو أداة قوية لرواد الأعمال المنفردين والشركات الصغيرة.

إن قدرة المنصة على التكيف، بالإضافة إلى التركيز القوي على تجربة المستخدم، يجعلها منافسًا قويًا في مجال الإنتاجية.

أولئك الذين يبحثون عن واجهة برنامج أنيق لإدارة المشاريع دون منحنى تعليمي حاد سيجدون بلوتيو جذاباً بشكل خاص - خاصة لأصحاب الأعمال الصغيرة.

أفضل ميزات بلوتيو

مساحة عمل قابلة للتخصيص بالكامل مصممة حسب تفضيلات المستخدم

مركز اتصال مركزي وبوابة عملاء للفرق والعملاء

المهام والوقت و أدوات إدارة المشاريع متكاملة

إنشاء فواتير وعقود مدمجة

التحكم في الوصول متعدد الاستخدامات المستند إلى الأدوار لكل مدير حساب مخصص

بوابة شاملة للعملاء

دعم متعدد اللغات

يتميز تصميم بلوتيو المتكامل بالفعالية وسهولة الاستخدام، مما يجعل إدارة المشروع في غاية السهولة

قيود بلوتيو

قد يجد بعض المستخدمين أن واجهة مستخدم إدارة الأعمال ليست سهلة الاستخدام

يفتقر إلى بعض الميزات المتقدمة لإنشاء التقارير

مجتمع أصغر مقارنة بالمنصات الأكبر

تسعير بلوتيو

فرد : 19 دولارًا شهريًا

: 19 دولارًا شهريًا استوديو : 39 دولارًا في الشهر

: 39 دولارًا في الشهر وكالة: $99$/شهرياً

بلوتيو التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 50 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 150 تقييم)

4. سيلز فورس

عبر فريق المبيعات أدخل الطاغوت من منصات إدارة علاقات العملاء: Salesforce. تقدم Salesforce، المعترف بها عالميًا، مجموعة لا مثيل لها من الأدوات المصممة للشركات التي تهدف إلى النمو.

وسواء كانت المبيعات أو الخدمة أو التسويق، فإن لوحات معلومات Salesforce الديناميكية تجعل عملية اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات أمراً في غاية السهولة.

تنبع سمعتها من قوتها، مما يجعلها مثالية للمؤسسات التي تحتاج إلى حلول شاملة لإدارة علاقات العملاء.

أفضل ميزات SalesForce

منصة إدارة علاقات العملاء القوية التي يمكنها التوسع مع الشركات المتنامية

رؤى قائمة على الذكاء الاصطناعي مع Salesforce Einstein

إمكانيات تكامل واسعة النطاق مع جهات خارجية

لوحات معلومات ديناميكية وأدوات إعداد التقارير

إدارة العملاء المحتملين والفرص

التنبؤ بالمبيعات والتحليلات

ميزات أمان متعددة الطبقات لحماية البيانات

تتعزز سمعة Salesforce كحل رائد لإدارة علاقات العملاء من خلال ميزاته الشاملة وقابليته للتوسع

قيود SalesForce #### قيود SalesForce

يمكن أن يكون مربكاً للشركات الصغيرة، التي قد ترغب في النظر في ما يلي بدائل SalesForce منحنى التعلم الحاد للمستخدمين الجدد

أسعار عالية للميزات الأكثر تقدماً

تسعير #### تسعير SalesForce

قم بزيارة صفحة تسعير SalesForce للاطلاع على حزمهم المختلفة وخيارات التسعير لكل أداة وميزة يقدمونها

تقييمات ومراجعات SalesForce #### تقييمات ومراجعات SalesForce

G2 : 4.4/5 (أكثر من 1,300 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 1,300 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 17,000 تقييم)

5. فريش بوكس

عبر الدفاتر الجديدة لا يجب أن تكون المحاسبة شاقة؛ ليس مع وجود FreshBooks في صفك. فهو مصمم خصيصاً للعاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة، ويحول المهام المالية المعقدة إلى إجراءات بديهية. من الفواتير إلى تتبع النفقات، يوفر FreshBooks نهجًا مبسطًا للشؤون المالية.

يضمن وصولك المستند إلى السحابة أن تكون بياناتك دائمًا في متناول يدك.

يبرز FreshBooks كمتنفس من الهواء النقي لأولئك الذين يشعرون بالقلق من المصطلحات المحاسبية.

أفضل ميزات FreshBooks FreshBooks

فواتير بديهية مع قوالب قابلة للتخصيص

تتبع الوقت وإدارة النفقات

تقارير محاسبة القيد المزدوج

إدارة العملاء وميزانية المشاريع

حلول دفع سلسة عبر الإنترنت

تطبيق الهاتف المحمول لإعداد الفواتير والمصروفات أثناء التنقل

التكامل مع مجموعة واسعة من أدوات الجهات الخارجية

قيود FreshBooks #### قيود FreshBooks

غير مناسب للمؤسسات الكبيرة ذات الاحتياجات المحاسبية المعقدة

ميزات محدودة لإدارة المخزون

بعض المستخدمين يجدون واجهة المستخدم الجديدة أقل سهولة في الاستخدام

تسعير FreshBooks

لايت : 13.60 دولار في الشهر

: 13.60 دولار في الشهر زائد : 24 دولارًا في الشهر

: 24 دولارًا في الشهر بريميوم : 44$/شهرياً

: 44$/شهرياً اختيار: اتصل ب Freshbook لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات FreshBooks #### تقييمات ومراجعات FreshBooks

G2 : 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

6. 17hats

عبر 17القبعات تخيل دمج عمليات عملك في لوحة تحكم واحدة متماسكة. هذا هو 17hats بالنسبة لك. صُمم هذا التطبيق بعناية فائقة لرواد الأعمال المنفردين، فهو يدمج جهات الاتصال والمشاريع والتقويمات للحصول على تجربة سلسة.

وبفضل تدفقات العمل الآلية والعقود المتكاملة، يضمن لك تطبيق 17hats أن يقضي المحترفون وقتاً أقل في إدارة تقدم المشروع ووقتاً أطول في خلق قيمة للعملاء.

إذا كنت ترتدي العديد من القبعات في عملك، فهذه المنصة مصممة لك.

17hats 17 أفضل الميزات

لوحة تحكم موحدة لجهات الاتصال والمشاريع والتقويم

سير العمل الآلي للمهام المتكررة

عقود وفواتير متكاملة

بوابات العملاء للتواصل الشفاف

مزامنة الحجز مع تطبيقات التقويم الشائعة

تتبع الوقت وقوائم المهام

مكتبة قوالب لإنشاء المستندات بسرعة

قيود 17hats 17

يفتقر إلى وظائف إدارة علاقات العملاء المتقدمة

لا يوجد تطبيق أصلي للهاتف المحمول

عمليات تكامل محدودة مقارنة ببدائل Honeybook الأخرى

17hats 17hats التسعير

الأساسيات : 13 دولارًا شهريًا

: 13 دولارًا شهريًا عادي : 25 دولارًا/شهريًا

: 25 دولارًا/شهريًا الرئيسية: 50 دولاراً في الشهر

17القبعات 17التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 70 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 70 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

7. العميل

عبر مكان العميل في عالم إدارة العملاء، تُحدث ClientVenue طفرة في عالم إدارة العملاء. تقدم خدمة مصممة خصيصًا بوابات العملاء وطرق العرض الموحدة للمشروع، فهي تبسط عالم علاقات العملاء الذي غالبًا ما يكون فوضويًا.

تم تصميم ClientVenue مع وضع الشفافية في الاعتبار، فهو يعزز التواصل الواضح بين الشركات وعملائها.

ستجد الشركات الحريصة على الارتقاء بتجربة عملائها أن هذه المنصة لا تقدر بثمن.

أفضل ميزات ClientVenue

إدارة مخصصة للعملاء مع بوابات مخصصة

تتبع المهام والمشروعات في عرض واحد موحد

قدرات فوترة بسيطة وقوية في نفس الوقت

تذكيرات تلقائية للمهام والاجتماعات

تخزين آمن للمستندات ومشاركتها

لوحة تحكم سهلة الاستخدام للحصول على رؤى سريعة

إمكانيات التكامل مع الأدوات الشائعة

قيود ClientVenue

أحدث في السوق، وبالتالي دعم مجتمعي أقل مقارنة ببدائل Honeybook الأخرى

قوالب محدودة لإنشاء المستندات

قد يفتقر إلى بعض ميزات الأتمتة المتقدمة

تسعير #### تسعير ClientVenue

المبتدئ : 47 دولارًا شهريًا

: 47 دولارًا شهريًا محترف : 97 دولارًا شهريًا

: 97 دولارًا شهريًا مؤسسة: 247 دولارًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات ClientVenue:

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

8. بايمو

عبر بايمو يُعتبر Paymo، الذي يوازن بين إدارة المشاريع والفواتير، جوهرة للشركات من جميع الأحجام. تكمن قوته في الجمع بين تتبع الوقت وإدارة المهام، مما يضمن بقاء المشاريع في مسارها الصحيح وفي حدود الميزانية. ومن خلال تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية، يمكن لأعضاء الفريق البقاء على اطلاع دائم بالمستجدات أثناء التنقل.

يجب على الشركات التي تبحث عن مزيج متناغم من الوظائف وسهولة الاستخدام أن تضع Paymo على رادارها.

أفضل ميزات Paymo

إدارة شاملة للمشروع مع تتبع الوقت

لوحات كانبان وعرض القوائم ومخططات جانت لإدارة المهام

فواتير متقدمة مع تتبع النفقات

جدولة الفريق وإدارة الموارد

تقارير مفصلة للمشاريع والشؤون المالية

يتكامل بسلاسة مع الأدوات الأخرى وبرامج إدارة المشاريع الأخرى

تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية لنظامي iOS وAndroid

قيود بايمو #### قيود بايمو

قد يكون منحنى التعلم للمبتدئين حاداً بعض الشيء

بعض الميزات المتقدمة مقفلة خلف مستويات تسعير أعلى

أبلغ المستخدمون عن مشكلات عرضية في المزامنة مع تطبيق الهاتف المحمول

أسعار بايمو

مجاني

بداية : 4.95 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 4.95 دولار شهريًا لكل مستخدم صغير مكتب : 9.95 دولار/شهرًا لكل مستخدم

: 9.95 دولار/شهرًا لكل مستخدم شركة: 20.79$/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات بايمو

G2 : 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

9. كويك بوكس

عبر كويك بوكس يُعد Quickbooks اسمًا مرادفًا للمحاسبة، وقد كان Quickbooks هو الحل المفضل للشركات لسنوات. يتيح تبسيط المهام المحاسبية المعقدة للشركات التركيز على النمو وليس على الأرقام.

سواء أكان تتبع النفقات أو إدارة كشوف المرتبات، يقدم Quickbooks مجموعة قوية من الأدوات بأمان على مستوى البنوك.

لا يزال Quickbooks هو الخيار الأفضل للشركات، من الشركات الناشئة إلى الشركات الراسخة، التي تبحث عن إدارة مالية موثوقة.

أفضل ميزات Quickbooks

برنامج محاسبة قوي مع إمكانية الوصول السحابي

فواتير قابلة للتخصيص وميزات الدفع الفوري مع خيارات بوابة العميل

تتبع النفقات مع مسح ضوئي للإيصالات

أدوات إعداد تقارير متقدمة للحصول على رؤى مالية

قوالب كشوف المرتبات والوظائف مع حساب الضرائب

التكامل مع مئات التطبيقات الخارجية

أمان على مستوى البنك لحماية البيانات

قيود كويك بوكس

يمكن أن يكون مربكاً للأشخاص الجدد في مجال المحاسبة

قد يكون دعم العملاء بطيئاً في بعض الأحيان

يمكن أن تكون الأسعار باهظة بالنسبة للشركات الصغيرة التي تبحث عن بدائل Honeybook بأسعار معقولة

تسعير Quickbooks

البداية البسيطة: 30 دولارًا أمريكيًا في الشهر

30 دولارًا أمريكيًا في الشهر الأساسيات: 55 دولارًا شهريًا

55 دولارًا شهريًا الإضافة: 85 دولارًا في الشهر

85 دولارًا في الشهر متقدم: 200 دولار/شهرياً

كويك بوكس التقييمات والمراجعات

G2 : 4.0/5 (أكثر من 3000 تقييم)

: 4.0/5 (أكثر من 3000 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

10. ديناميكيات 365

عبر ديناميكيات 365 إن Dynamics 365 من Microsoft ليس مجرد أداة، بل هو مجموعة من الحلول المتكاملة التي تعمل على تحويل الشركات. من المبيعات إلى الخدمة، فهي تغطي طيفاً واسعاً مدعوماً بموثوقية نظام Microsoft البيئي. كما أن الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وتكامل Power BI يميزها عن غيرها، مما يجعل تحليل البيانات أمراً سهلاً.

ستجد الشركات التي تهدف إلى التحول الرقمي أن Dynamics 365 سيغير قواعد اللعبة.

أفضل ميزات Dynamics 365

حلول متكاملة تشمل المبيعات والخدمات والتمويل وغير ذلك الكثير

رؤى قائمة على الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات أفضل

تطبيقات معيارية للتخصيص حسب احتياجات العمل

تكامل سلس مع منتجات مايكروسوفت الأخرى

تحليلات متقدمة مع تكامل Power BI

قابلية عالية للتطوير لاستيعاب احتياجات الأعمال المتنامية

ميزات أمان وتوافق قوية

قيود Dynamics 365

قد يكون باهظ الثمن بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة

يتطلب التدريب المناسب للاستخدام الكامل

قد يكون التخصيص معقدًا ويتطلب خبرة فنية

ديناميكس 365 التسعير

قم بزيارة صفحة تسعير Dynamic 365 للاطلاع على حزمهم المختلفة وخيارات التسعير لكل أداة وميزة يقدمونها

تقييمات ومراجعات Dynamics 365

G2: 3.8/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

3.8/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra 4.4/5 (أكثر من 5000 تقييم)

## لماذا يبرز ClickUp كأفضل بديل لـ Honeybook

عندما تبحث عن بديل ل Honeybook، فأنت لا تبحث فقط عن أداة؛ أنت تبحث عن حل فعال لتبسيط مشاريعك وحجوزاتك وعقودك وغير ذلك.

يتميز ClickUp عن البقية، ليس فقط بسبب ميزاته الشاملة ولكن أيضًا بسبب تركيزه على تجربة المستخدم. صُممت المنصة للتكيف مع الاحتياجات المحددة للشركات، حيث توفر المرونة والكفاءة والوضوح.

وبفضل ميزات إدارة علاقات العملاء المدمجة، وعروض النماذج، والأتمتة، والقوالب المخصصة للفواتير، تثبت ClickUp مرارًا وتكرارًا تفانيها في جعل المهام أسهل وأكثر سهولة. فهو ليس مجرد أداة بل شريك في الإنتاجية.

إذا كنت تفكر في إجراء التبديل أو الغوص في نظام أساسي جديد، فجرّب ClickUp، وجرّب الفرق مباشرةً وافهم لماذا هو الخيار المفضل للمحترفين في جميع أنحاء العالم.