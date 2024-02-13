10 قوالب مجانية لأوامر العمل في Excel &؛ ClickUp

أصبح التنقل في عالم أوامر العمل أمرًا سهلاً للغاية باستخدام القوالب الصحيحة.

تساعد قوالب أوامر العمل على ضمان أن كل شيء يسير كالساعة: من التواصل مع العميل لإنجاز المهام في الوقت المناسب

في هذه المقالة، نشارك أفضل قوالب أوامر العمل المجانية في Excel و ClickUp. هل أنت مستعد لتحسين كفاءتك؟ لنقم بذلك!

ما هو قالب أمر العمل؟

قوالب أوامر العمل هي الموارد التي تساعدك على تخصيص وإنشاء نماذج أوامر عمل قياسية لاستخدامها مع العملاء والموظفين وأعضاء الفريق والبائعين. فهي تساعد على تحسين الكفاءة والاتصالات والدقة وأنظمة التتبع.

يمكن استخدام القوالب لإنشاء نماذج لطلبات الخدمة، والطلبات الإبداعية، وطلبات الموارد، وغير ذلك الكثير. يسمح لك معظمها بتخصيص الحقول وطرق العرض والمظهر بحيث تناسب النتيجة شركتك واحتياجات طلبات العمل الخاصة بها بشكل مثالي.

يتضمن قالب طلب العمل القياسي:

رقم طلب العمل : معرّف فريد لتذكرة الخدمة

: معرّف فريد لتذكرة الخدمة اسم جهة الاتصال: اسم الشخص الذي يطلب العمل

اسم الشخص الذي يطلب العمل معلومات الاتصال: معلومات الاتصال الخاصة بطالب التذكرة

معلومات الاتصال الخاصة بطالب التذكرة وصف العمل: وصف للعمل المطلوب إنجازه

وصف للعمل المطلوب إنجازه المواد والعمالة المطلوبة: قائمة بالعمالة والمواد اللازمة لإنجاز العمل

قائمة بالعمالة والمواد اللازمة لإنجاز العمل تكلفة العمل: التكلفة التقديرية أو الفعلية للعمل

التكلفة التقديرية أو الفعلية للعمل الجدول الزمني لإنجاز العمل : التاريخ المتوقع لبدء العمل وتاريخ الخدمة وتاريخ الانتهاء منه مع تعليمات مفصلة

: التاريخ المتوقع لبدء العمل وتاريخ الخدمة وتاريخ الانتهاء منه مع تعليمات مفصلة الموافقات: التوقيعات أو الخطوط الأولية للأطراف ذات الصلة

إذا كنت تبحث عن طريقة منظمة لـ توفير الوقت وتعزيز الكفاءة على مستوى أوسع، فكّر في إقران قالب أمر عمل جيد مع برنامج إدارة المهام و أدوات تحديد الأولويات التي يمكنها تعزيز عمليات عملك بشكل عام.

ما الذي يجعل قالب أمر العمل جيدًا؟

تكمن السمة المميزة لقالب أمر العمل الممتاز في وضوحه وشموليته وقدرته على التكيف. يجب أن يحدد بإيجاز جميع المعلومات الحيوية التي تحتاجها لتجنب الالتباس أو فقدان تفاصيل الاتصال.

أفضل القوالب تجعل من السهل تخصيص نماذج أوامر العمل لتناسب متطلبات العمل الفريدة، مما يضمن أنه حتى مع اختلاف المهام، يظل القالب أداة تواصل فعالة.

10 نماذج أوامر عمل لاستخدامها في عام 2024

1. قالب طلب عمل ClickUp

تم تصميم قالب طلب عمل ClickUp لمساعدتك في تتبع طلبات الصيانة الواردة وإدارتها

يعد تبسيط الاتصالات والتنظيم أمرًا بالغ الأهمية للشركات المشغولة، وهذا هو بالضبط المكان الذي نموذج طلب العمل الخاص ب ClickUp يلمع

يقلل قالب طلب العمل المجاني هذا من عمليات الذهاب والإياب غير الضرورية من خلال تمكين إدارة الموارد بكفاءة. يمكن لفريقك العمل بشكل تعاوني معًا في الوقت الفعلي على نفس المستند.

سواء كنت تتعامل مع مشاريع ضخمة أو مهام أصغر، يساعدك هذا القالب على توثيق كل التفاصيل أثناء عملية طلب العمل حتى تتمكن من الالتزام بالجدول الزمني المحدد وفي حدود ميزانيتك.

2. قالب طلب خدمة ClickUp

تم تصميم نموذج طلب الخدمة من ClickUp لمساعدتك في تتبع طلبات الخدمة وتقديم تجربة أفضل للعملاء

قالب طلب خدمة ClickUp يوفر لك طريقة للحفاظ على تنظيم فريقك وضمان رحلة سلسة للعملاء من تاريخ البدء إلى خط النهاية - كل ذلك في قالب واحد!

يساعدك قالب طلب العمل المجاني هذا على إدارة طلبات خدمة العملاء ثم تحديد أولوياتها بناءً على مدى إلحاحها أو مقدم الخدمة.

تساعد أدوات التعاون المحسّنة فريقك على معالجة أي اختناقات في عمليات الصيانة.

يمكنك التنقل عبر حالات مثل "محظور" و"طلب جديد" و"قيد التحقيق" لتتبع التقدم بدقة، وتضمين معلومات حيوية عن العملاء باستخدام حقول مخصصة مثل "لقطة شاشة" و"بريد إلكتروني للاتصال"

مع طرق العرض المتعددة، يمكنك الحصول بسرعة على المعلومات التي تحتاجها. على سبيل المثال، هناك طرق عرض للأخطاء التي تم حلها وملخص للخدمات المقدمة.

يمكنك دمج ميزات تتبُّع الوقت في ClickUp لضمان أن يقدم فريقك للعملاء خدمة سريعة وفعالة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك دمج صندوق بريدك الإلكتروني مباشرةً مع التطبيق لضمان عدم وجود اتصالات العملاء مفقودة

يُعد نموذج طلب الخدمة من ClickUp مثاليًا لأي مؤسسة تسعى جاهدةً لتبسيط العمليات، وهو مثالي لأي مؤسسة تسعى جاهدةً لتبسيط العمليات، حيث يُغيّر قواعد اللعبة عندما تحتاج إلى المساعدة في تحديد أولويات رضا العملاء والكفاءة التشغيلية.

3. قالب طلبات فريق ClickUp

تم تصميم قالب طلبات الفريق من ClickUp لمساعدتك في إدارة وتتبع الطلبات المقدمة من فريقك

يجب أن تكون إدارة طلبات الفريق وجمع الملاحظات وتنفيذ الأفكار مباشرة. وهنا يأتي دور قالب طلبات الفريق من ClickUp خطوات في

باستخدام قالب طلبات العمل هذا، يمكن للفرق تجميع جميع الطلبات مركزياً لسهولة تتبعها والحصول على تحديثات في الوقت المناسب من الزملاء دون الحاجة إلى إرسال بريد إلكتروني ذهاباً وإياباً. بالإضافة إلى أنه ينظم جميع الملاحظات والأفكار في مساحة مرتبة.

إذا أصبح المشروع أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا، يمكنك إنشاء خطوات إضافية وتجميعها كمهام فرعية ببضع نقرات فقط.

بالنسبة للفرق التي تهدف إلى رفع مستوى اتصالاتها الداخلية وتتبع الطلبات إلى مستوى أكثر كفاءة، فإن قالب طلبات الفريق من ClickUp هو أمر لا بد منه.

4. قالب نموذج طلب كليك أب الإبداعي

تم تصميم قالب نموذج الطلب الإبداعي من ClickUp لمساعدتك على تبسيط وتتبع عملية الطلبات الإبداعية

شكرًا لـ قالب نموذج الطلب الإبداعي من ClickUp لم تعد إدارة سيل من الطلبات الإبداعية تبدو كعملية شعوذة. فهو يساعدك على تحويل نظام الطلبات الإبداعية المزدحمة بسرعة إلى عملية مبسطة وتعاونية.

يساعدك قالب طلب العمل هذا على تسجيل كل التفاصيل الأساسية ويعمل كمركز موحد يجمع كل الطلبات الإبداعية. كما أنه يشجع على العصف الذهني في الوقت الفعلي على الملخصات الإبداعية ويجعل الحصول على تعليقات فورية من زملائك في الفريق والعملاء أسهل من أي وقت مضى.

إذا كنت تتطلع إلى تعزيز العمل الجماعي بشكل أكبر، ففكر في تطوير خطة تواصل للمشروع وتضمين تطبيقات التواصل الجماعي لتحسين نتائجك

5. قالب نموذج طلب ClickUp

تم تصميم قالب نموذج طلب ClickUp لمساعدتك في تتبع طلبات الموظفين وطلبات جهات الاتصال الخارجية.

في أي فريق أو عمل، يعد جمع المعلومات بشكل سريع ودقيق أمرًا بالغ الأهمية، وهنا يأتي دور يتألق قالب نموذج الطلبات الخاص ب ClickUp !

مصمم خصيصًا لراحتك، يضمن لك هذا النموذج سير عملية طلب طلب العمل بسلاسة. إنه متجرك الشامل لجمع كل التفاصيل اللازمة من العملاء والموظفين على حد سواء.

جميع طلباتك؟ إنها الآن في مكان واحد منظم، مما يجعل التعاون والتتبع أمراً سهلاً للغاية.

بمساعدة هذا النموذج، يمكنك جمع البيانات بسرعة من كل من العملاء الخارجيين وأعضاء الفريق الداخلي لأنه بمثابة مركز لجميع الطلبات.

يساعدك تغيير أوامر العمل هذا على تنفيذ معالجة موحدة للطلبات، وتحسين خدمة العملاء، وتتبع لا تشوبه شائبة، ومعالجة فعالة من حيث التكلفة.

6. قالب طلب موارد ClickUp

تتبع تكاليف العمالة والمواد باستخدام قالب طلب الموارد ClickUp ClickUp

قد يكون التنقل في إدارة الموارد أمرًا شاقًا بعض الشيء، أليس كذلك؟ لهذا السبب فإن نموذج طلب الموارد من ClickUp تم تطويره. يساعدك على إنشاء قالب طلب عمل يبسط طلبات الموارد.

يتيح لك قالب طلب العمل هذا إرسال طلبات الموارد بسرعة، سواءً كانت موظفين أو تكاليف مواد أو معدات. بعد ذلك، يمكنك تتبع تقدم طلبات الموارد هذه أثناء انتقالها عبر التسلسل القيادي.

قل وداعاً لأكوام من الأعمال الورقية ومرحباً بعمليات الموافقة الفعالة.

إنه مكان مركزي لجميع احتياجاتك، مما يقلل من البيروقراطية ويعزز المراقبة. بالإضافة إلى ذلك، فهو مليء بالحقول الشائعة (ولكن لا تتردد في تعديلها لتناسب خصوصياتك).

7. قالب طلب تغيير ClickUp

تم تصميم قالب طلب التغيير الخاص ب ClickUp لمساعدتك في تتبع طلبات التغيير للمشاريع.

إن نموذج طلب تغيير ClickUp هو نموذج عالمي يساعدك على البقاء على اطلاع على طلبات التغيير لأي نوع من المشاريع أو الأعمال تقريباً.

استخدم هذا القالب لتسجيل أي تفاصيل تتعلق بالنطاق أو الجدول الزمني أو الميزانية، ثم حدد التغييرات التي تطرأ على تلك التفاصيل ورتبها عند حدوثها على طول الطريق. استخدم هذه الحالات المخصصة لإبقاء جميع أصحاب المصلحة على علم بالتغييرات وإخطارهم تلقائيًا أثناء المواقف المتغيرة.

ستحب حقيقة أنه سهل الاستخدام للغاية وقابل للتخصيص بدرجة كبيرة. الميزة الكبيرة؟ لن تختفي تغييراتك في الهواء، بل سيتم توثيقها ومشاركتها.

ضع في اعتبارك الاقتران برنامج جدولة التصنيع مع قالب أمر العمل هذا إذا كنت تعمل في مجال التصنيع.

8. قالب أمر عمل إكسل من فيرتكس 42

عبر Vertex42

يوفر قالب أوامر عمل Excel من Vertex42 طريقة بسيطة لتتبع وإدارة أوامر العمل داخل ورقة عمل Excel.

يمكنك استخدامه لمعالجة أوامر الإصلاح والمهام وأوامر الخدمة.

يتضمن قالب أمر العمل هذا التفاصيل المهمة التي تحتاجها:

رقم أمر العمل

معلومات العميل

وصف العمل

المواد والعمالة المطلوبة

تكلفة العمل

الجدول الزمني لإنجاز العمل

الموافقات

قالب Excel سهل الاستخدام والتخصيص، مما يجعله أداة أساسية وخياراً رائعاً للشركات من جميع الأحجام.

/ctaBtn/الأخضر https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/work-order-form.html تنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

9. قالب أمر عمل صيانة بسيط لبرنامج Microsoft Word بواسطة Template.net

عبر Template.net

تتطلب أوامر الصيانة تفاصيل محددة، وإذا كنت ترغب في إنشائها بتنسيق Microsoft Word، فإن قالب نموذج أمر العمل هذا مثالي لك! سواءً كانت مهمة صيانة واحدة، أو أعمال صيانة أو إصلاح، أو طلب صيانة، أو أوامر صيانة من فريق الصيانة الخاص بك، فإن قالب أمر العمل هذا يبقي الأمر بسيطاً مع تغطية جميع التفاصيل المهمة.

يساعدك هذا القالب المجاني سهل الاستخدام على تتبع وإدارة مشاريع الصيانة وتسجيل وصف تفصيلي لكل مهمة مع الحقول التالية:

رقم أمر العمل

اسم المعدات

وصف العمل

تاريخ العمل

الفني المعين

تكلفة العمل

الموافقات

يتوفر القالب بتنسيق Word و Excel وجداول بيانات Google لسهولة التحرير. إنه خيار رائع لإدارة الصيانة وهو مجاني للتنزيل والاستخدام.

/ctaBtn/الأخضر https://www.template.net/editable/10927/maintenance-work-order تنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

10. قالب فاتورة طلب عمل إكسل من WPS

عبر WPS

قالب فاتورة طلب عمل Excel من WPS هو أداة احترافية وسهلة الاستخدام لإنشاء فواتير لأوامر العمل. إنه رائع للأشخاص الذين لا يزالون يتعلمون كيفية التفويض وغير مستعدين للتعامل مع منحنى التعلم الذي يأتي مع البرامج الجديدة.

يتضمن القالب تفاصيل الاتصال والفاتورة والدفع مع الأقسام التالية:

الاسم

العنوان

جهة الاتصال

البريد الإلكتروني

رقم الفاتورة

تاريخ الفاتورة

رقم S.L. والوصف والكمية والمبلغ

المجموع الفرعي والضريبة والخصم والإجمالي الكلي

يتوفر النموذج كتنزيل مجاني بتنسيق Excel ويمكن فتحه وتحريره بسهولة. كما أنه مجاني للتنزيل والاستخدام.

/ctaBtn/الأخضر https://template.wps.com/detail/Fresh-Blue-Finance-Invoice-xlsx-EXCEL-3f971358/ تنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

يحتوي ClickUp على قوالب أوامر العمل لأي مشروع

سواء كان الأمر يتعلق بمهام الصيانة، أو طلبات الخدمة، أو أي مشروع تحت الشمس، هناك قالب أمر عمل أساسي يمكن تخصيصه لحالة الاستخدام الخاصة بك.

تقطع القوالب شوطاً طويلاً نحو البقاء على رأس جميع التفاصيل التي تساعد عملك على العمل بسلاسة أكبر. إذا كنت ترغب في تطوير لعبتك بشكل أكبر، ففكر في أدوات تحسين العمليات , جدول المشروع البرنامج، أو برنامج تطوير المشروع للمساعدة في ضمان الكفاءة مع نمو شركتك.

إذا كنت تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الإنتاجية، فلا تفوّت جميع الموارد المجانية المتاحة على ClickUp! يمكنك الوصول إلى أكثر من 1,000 نموذج ومئات من أدوات إدارة المشاريع لمساعدة شركتك بأكملها على العمل بسلاسة مثل أوامر العمل الخاصة بك.

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