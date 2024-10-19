10 أدوات لإعداد تقارير العملاء للوكالات الحديثة في عام 2025

الحياة في الوكالة هي رحلة متقلبة. وبصفتك محترف تسويق رقمي، فأنت تعلم مدى أهمية بناء علاقة مع عملائك لتجاوز أدنى المستويات والاحتفال بأعلى المستويات.

وسواء كنت تعمل لصالح عملاء B2B أو B2C، فمن المهم أن تثبت قيمة وكالتك التسويقية بشكل منتظم. آخر شيء تريده هو أن يقول لك العملاء: "لماذا أدفع لك على أي حال؟

تُظهر تقارير العملاء النتائج الكمية والنوعية التي تحققها للعملاء. إن تقديم تقارير منتظمة يوضح قيمتك بل ويقنع العملاء الأكثر إرضاءً بالبقاء في قائمتك.

يستغرق إنشاء تقارير العملاء وقتاً طويلاً، لكن البرنامج المناسب سيوفر لك الكثير من الوقت. سنشرح في هذا الدليل كيفية عمل برنامج إعداد تقارير العملاء، وما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة إعداد تقارير العملاء، و 10 برامج مفضلة لدينا لإعداد تقارير العملاء أدوات إعداد التقارير من 2024. 🤩

ما هي تقارير العميل؟

إبلاغ العميل هو ممارسة تزويد العملاء بتحديثات منتظمة حول أداء الحملات التسويقية والمقاييس. تساعد التقارير العملاء على فهم القيمة التي يحصلون عليها من وكالات التسويق الرقمي. يمكنك أيضًا استخدام التقارير كأداة لشرح أي تعديلات في استراتيجياتك التسويقية والتقدم الذي تحرزه في تحقيق أهداف العميل.

بصفتك محترفًا في الوكالة، يجب أن تكون محترفًا في كل من التسويق وإدارة العلاقة بين الوكالة والعميل. إدارة العميل أمر صعب، ولكن التقارير المنتظمة ستبني الثقة وتساعدك في الحصول على موافقة العميل. 🤝

إذا كان عملاؤك يطرحون عليك الكثير من الأسئلة أو يميلون إلى نسيان كل التقدم الذي أحرزته، فإن تقديم تقارير منتظمة سيبدد مخاوفهم. قد تكون قادرًا على تبرير زيادة الأسعار إذا كان لديك سجل حافل من الأداء الثابت - كما هو موضح في تقارير العملاء الممتازة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات إعداد تقارير العملاء؟

تقارير العملاء هي أفضل صديق للوكالة. إذا كنت تبحث عن أفضل أداة لإعداد تقارير العملاء، فابحث عن برنامج يحتوي على هذه الميزات:

إمكانيات الإعداد السريع: الانطباعات الأولى مهمة. اختر برنامج إعداد تقارير العملاء الذي يبسط تأهيل العميل من خلال قوة الأتمتة. يمنح هذا جميع العملاء تجربة تأهيل متسقة ويضمن عدم سقوط أي معلومات في الشقوق

الانطباعات الأولى مهمة. اختر برنامج إعداد تقارير العملاء الذي يبسط تأهيل العميل من خلال قوة الأتمتة. يمنح هذا جميع العملاء تجربة تأهيل متسقة ويضمن عدم سقوط أي معلومات في الشقوق قوالب السحب والإفلات: أنت مسوق ولست مطورًا. استخدم أدوات إعداد تقارير العميل التي تسمح لك بتخصيص قوالب بدون تعليمات برمجية. سواء كان تقارير التقدم أو تقارير المبيعات ، توفر قوالب التقارير الكثير من الوقت

أنت مسوق ولست مطورًا. استخدم أدوات إعداد تقارير العميل التي تسمح لك بتخصيص قوالب بدون تعليمات برمجية. سواء كان تقارير التقدم أو تقارير المبيعات ، توفر قوالب التقارير الكثير من الوقت تصور البيانات : عملاؤك هم رجال أعمال وليسوا مسوقين. قد لا يفهمون الأمور التقنية الغامضة، لذا احصل على أداة إعداد تقارير العميل التي تقدم تصوراً. ما عليك سوى إسقاط بيانات عميلك وإنشاء رسوم بيانية سهلة الفهم سيحبها أصحاب المصلحة لديك

عملاؤك هم رجال أعمال وليسوا مسوقين. قد لا يفهمون الأمور التقنية الغامضة، لذا احصل على أداة إعداد تقارير العميل التي تقدم تصوراً. ما عليك سوى إسقاط بيانات عميلك وإنشاء رسوم بيانية سهلة الفهم سيحبها أصحاب المصلحة لديك المقاييس والتقارير: مؤشرات الأداء الرئيسية (مؤشرات الأداء الرئيسية) و الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) ضرورية لأي تقرير للعميل. سواءً كانت تصنيفات تحسين محركات البحث، أو معدلات التحويل، أو نسبة النقر إلى الظهور، أو غيرها من المقاييس المهمة، يجب أن تعتمد تقاريرك بشكل كبير على الأداء الكمي. تقدم بعض برامج إعداد التقارير أدوات تفاعلية في الوقت الفعلي لمنح العملاء فهمًا أفضل للأداء الحالي

مؤشرات الأداء الرئيسية (مؤشرات الأداء الرئيسية) و الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) ضرورية لأي تقرير للعميل. سواءً كانت تصنيفات تحسين محركات البحث، أو معدلات التحويل، أو نسبة النقر إلى الظهور، أو غيرها من المقاييس المهمة، يجب أن تعتمد تقاريرك بشكل كبير على الأداء الكمي. تقدم بعض برامج إعداد التقارير أدوات تفاعلية في الوقت الفعلي لمنح العملاء فهمًا أفضل للأداء الحالي تقارير التسمية البيضاء: : بالتأكيد، أنت تستخدم أداة خارجية لإنشاء هذا التقرير، لكنك تريد اسمك على التقرير، أليس كذلك؟ اختر أدوات إعداد تقارير العملاء التي تسمح بإعداد تقارير مخصصة

أفضل 10 أدوات لإعداد تقارير العملاء لاستخدامها في عام 2024

أنت تعرف ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة إعداد تقارير العملاء، ولكن من لديه الوقت للبحث في الإنترنت عن خيارات حسنة السمعة؟

لا تقلق - لقد قمنا بالبحث من أجلك. ستعمل هذه الأدوات العشر على تبسيط عملية إعداد تقارير العملاء، وتوفير الوقت، و تعزيز ولاء العملاء .

1. ClickUp

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

استخدام ClickUp Dashboards لتتبع جميع احتياجات عملائك وتقدمهم في الوقت الفعلي. اعتبرها مركز التحكم في المهام القابل للتخصيص بنسبة 100% لجميع جهودك التسويقية.

ولكننا نعلم أن عمل الوكالة لا يقتصر فقط على الحصول على النتائج - فأنت بحاجة أيضًا إلى تعزيز علاقات حقيقية مع عملائك . ClickUp CRM هو أداة ممتازة لإعداد تقارير العملاء لإدارة علاقات العملاء وتنميتها إلى جانب مهامك ومقاييسك واتصالاتك مع العملاء. تتبع رضا العملاء ونقاط البيانات التاريخية والمزيد في طريقة عرض القائمة وطريقة عرض الجدول و لوحة كانبان لمعرفة أين يقف كل حساب بالضبط. 👀

إذا كنت تصدر فواتير للعملاء بناءً على ساعات العمل، فاستخدم تتبع وقت مشروع ClickUp لتتبع وقت جميع أعضاء الفريق حسب المشروع والمهمة بسهولة. يمكنك حتى استخدام بيانات تتبع الوقت لإنشاء تقديرات وتتبع ميزانيات مشاريعك.

ClickUp أفضل الميزات

استخدامProject Status Report Template ClickUp لتوفير الوقت في إنشاء التقارير وتنسيقها

تعيين الأهداف وتحديد الاختناقات وتخصيص الموارد من خلال لوحات معلومات ClickUp

مشاركة رابط لمساحة عمل كل عميل لعرض نتائجه في الوقت الفعلي

استخدم ClickUp CRM لـ تسجيل جميع تفاعلات العملاء ومقاييس مثل القيمة الدائمة للعميل وغير ذلك الكثير

دمج رسائل البريد الإلكتروني والمهام مع ClickUp CRM للحصول بسرعة على سياق كل عميل

قيود ClickUp

يحتوي ClickUp على العديد من الميزات التي تجعل المبتدئين في بعض الأحيان يجدون المنصة مخيفة

تتوفر بعض الميزات، مثل ClickUp AI، للحسابات المدفوعة فقط

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3700 تقييم)

2. كليبفوليو

عبر كليبفوليو Klipfolio هي أداة لوحة تحكم تتصل بمصادر بيانات متعددة. إذا كان عملاؤك يطلبون رؤية الإحصائيات في الوقت الفعلي، فهذه هي الأداة المناسبة للمهمة.

يعجبنا أن Klipfolio يأتي مع أذونات وصول قوية حتى تتمكن من تخصيص المستخدمين والفرق والأقسام التي يمكنها الوصول إلى البيانات وتحريرها.

أفضل ميزات Klipfolio

توصيل Klipfolio بقاعدة بيانات SQL، وملفات JSON، وغير ذلك الكثير

اختر مقاييس جاهزة أو أنشئ مؤشرات أداء رئيسية مخصصة باستخدام PowerMetrics

مشاركة لوحات المعلومات عبر البريد الإلكتروني، أو PDF، أو عبر الويب

قيود Klipfolio

يقول بعض المستخدمين أن قاعدة المعرفة قديمة

يقول مستخدمون آخرون إن المعرفة التقنية مطلوبة لتخصيص الموصلات

تسعير كليبفوليو

مجاناً

مجانًا : 125 دولارًا شهريًا

: 125 دولارًا شهريًا محترف : 300 دولار شهرياً : 300 دولار شهرياً

: : 300 دولار شهرياً الشركة: 800 دولار شهريًا، تُدفع سنويًا

كليبفوليو التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 250 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 180 تقييم)

3. صندوق البيانات

عبر صندوق البيانات Databox هي أداة لوحة تحكم متوافقة مع الأجهزة المحمولة تتيح لك إنشاء لوحات تحكم مخصصة دون الحاجة إلى معرفة البرمجة. نحن نحب قواعد الإشعارات القوية، والتي سوف ترسل لك إشعارات إذا انخفضت مقاييس العميل إلى ما دون حد معين، وهو أمر ضروري لأي شخص يتعامل مع عشرات العملاء في وقت واحد. 🤹🏼

استخدم ميزة بطاقة أداء Databox Scorecard لإنشاء تقارير تلقائية للعملاء وفق جدول زمني يومي أو أسبوعي أو شهري. يمكنك إرسال التقارير تلقائيًا إلى العملاء عبر البريد الإلكتروني أو Slack أيضًا، وهو ما يوفر الوقت حقًا.

أفضل ميزات #### Databox

إنشاء مجموعات معيارية لمقارنة أداء العملاء بمنافسيهم

تتبع وتصور آلاف المقاييس في وقت واحد

استخدم مصمم لوحة المعلومات لسحب المقاييس وتصورها وتخصيص شكل ومظهر التقرير دون أي ترميز

قيود صندوق البيانات

لا يحتوي Databox على الكثير من عمليات التكامل المباشرة، مما يعني أن المستخدمين غالبًا ما يضطرون إلى الاعتماد على أدوات مثل Zapier

يقول بعض المستخدمين أن اتصالات مصدر البيانات في Databox ليست بديهية

تسعير #### تسعير داتابوكس

مجانًا لثلاثة مستخدمين

المبتدئين: 47 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين

47 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين احترافي: 135 دولارًا شهريًا ل 15 مستخدمًا

135 دولارًا شهريًا ل 15 مستخدمًا النمو: 319 دولارًا شهريًا لعدد غير محدود من المستخدمين

319 دولارًا شهريًا لعدد غير محدود من المستخدمين القسط: 799 دولاراً/شهرياً لعدد غير محدود من المستخدمين

تقييمات ومراجعات صندوق البيانات

G2: 4.4/5 (أكثر من 180 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 180 تقييم) Capterra: 4.7/5 (190 تقييم)

4. منطقة العمل

عبر منطقة العمل منطقة العمل هي أداة بوابة العميل التي تمنحك وصولاً عبر الويب ليس فقط إلى المقاييس ولكن إلى جميع الملفات والمشاريع لكل عميل. مشاركة المستندات مع العملاء, التعاون مع فريقك وتسجيل موافقات العملاء في بوابة Workzone.

تتضمن منطقة العمل أيضاً أدوات إدارة المشاريع إلى جانب تقارير العميل الخاصة بك، لذلك من الأسهل بكثير إدارة مهامك مع تتبع مقاييس العميل.

Workzone أفضل الميزات

يسمح لك Workzone بتسمية بوابات العميل البيضاء

إنشاء تقويم جماعي لكل عميل لتبسيط عملية الجدولة

مشاركة الملاحظات بسهولة باستخدام أداة الترميز المرئية

قيود منطقة العمل

يعتقد بعض المستخدمين أن الواجهة قديمة وليست بديهية

يقول مستخدمون آخرون أن هناك تأخيرات ومواطن خلل عرضية

تسعير منطقة العمل

الفريق: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 34 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

34 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 43 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات منطقة العمل

G2: 4.2/5 (أكثر من 50 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 190 تقييم)

5. تاب كليكس

عبر TapClicks TapClicks هي مجموعة برامج تضم أدوات متعددة، ولكنها أداة قوية جدًا لإعداد تقارير العملاء أيضًا. يمكنك إنشاء تقارير العميل تلقائيًا لقنوات بيانات متعددة، مثل البحث، والتواصل الاجتماعي، والعرض، وحتى التلفزيون.

يمنحك الاشتراك في TapClicks أيضًا إمكانية الوصول إلى حلول أخرى في المجموعة، بما في ذلك التحليلات وخطوط أنابيب البيانات وأتمتة سير العمل وأتمتة إدخال الطلبات.

أفضل ميزات TapClicks

يتكامل TapClicks مع جداول بيانات Google Sheets و Looker Studio و Google Analytics والمزيد

إنشاء لوحات معلومات للعملاء في الوقت الفعلي على الويب

إنشاء قوالب تقارير مخصصة في استوديو التقارير

قيود TapClicks

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود اختلافات في البيانات عند نقل البيانات من منصات أخرى إلى TapClicks

يقول مستخدمون آخرون إن عمليات تكامل المنصة تعاني من أخطاء في النظام الأساسي

تسعير TapClicks

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات TapClicks

G2: 4.3/5 (أكثر من 310 تقييمات)

4.3/5 (أكثر من 310 تقييمات) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 170 تقييم)

6. دومو

عبر دومو قد تبدو منصة Domo أداة بسيطة لإعداد تقارير العملاء ظاهريًا، ولكنها في الواقع أداة تحليلات بيانات هائلة. تعمل هذه المنصة على تبسيط عملية إعداد تقارير العملاء من خلال ذكاء الأعمال والتحليلات وتكامل البيانات وبروتوكولات الأمان الصارمة.

تجعل Domo تحليلات الخدمة الذاتية ممكنة. ما عليك سوى إنشاء لوحة تحكم لعملائك، وسيقوم Domo بعرض مقاييسهم في الوقت الفعلي. 🌻

أفضل ميزات دومو #### دومو

هل تحتاج إلى إنشاء تطبيق؟ استخدم أداة إنشاء تطبيقات دومو منخفضة الكود لإبهار عملائك حقًا

تحويل جداول بيانات Excel إلى لوحات معلومات مرئية

إنشاء جدول تقارير مخصص لإرسال التقارير إلى العملاء تلقائيًا

قيود دومو

يواجه بعض المستخدمين مشاكل في فهم أدوات دومو الرسومية

يقول مستخدمون آخرون إن موارد جامعة دومو تقنية للغاية ويصعب متابعتها

تسعير دومو

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات دومو

G2: 4.4/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 270+ تقييم)

7. أدوات الغراب

عبر أدوات الغراب Raven Tools هي أداة لإعداد تقارير العميل بالسحب والإفلات تعمل على أتمتة تقارير تحسين محركات البحث والإعلانات المدفوعة والوسائط الاجتماعية والبريد الإلكتروني وحتى حملات تتبع المكالمات. جميع تقاريرها تحمل علامة بيضاء، لذلك سيعتقد العملاء أن شركتك صممت هذه التقارير الرائعة داخليًا.

لا يحتوي على معظم عمليات التكامل، لكن Raven Tools يتكامل مع أكثر من 30 منصة أخرى. إذا كان عملاؤك يستخدمون مجموعة محدودة من MarTech، فهذه أداة بسيطة وبأسعار معقولة للمهمة.

تتبع تصنيفات تحسين محركات البحث والروابط الخلفية وحركة المرور العضوية والمزيد تلقائيًا

استخدم Raven Tools لإجراء عمليات تدقيق تحسين محركات البحث للعملاء

سحب البيانات من أدوات التحليلات ومنصات التواصل الاجتماعي وأدوات الدفع بالنقرة

يقول المستخدمون إن بعض الميزات، مثل تقارير الترتيب والبحث عن الكلمات المفتاحية، صعبة الاستخدام

يقول مستخدمون آخرون إن البيانات غير متزامنة في بعض الأحيان

تسعير أدوات رايفن تولز

الشركات الصغيرة: 39 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين

39 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين البداية: 79 دولارًا شهريًا لأربعة مستخدمين

79 دولارًا شهريًا لأربعة مستخدمين النمو: 139 دولارًا شهريًا لثمانية مستخدمين

139 دولارًا شهريًا لثمانية مستخدمين الازدهار: 249 دولارًا شهريًا ل 20 مستخدمًا

249 دولارًا شهريًا ل 20 مستخدمًا الريادة: 399 دولارًا شهريًا ل 40 مستخدمًا

399 دولارًا شهريًا ل 40 مستخدمًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

G2: 4.2/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 120 تقييم)

8. فريش لايم

عبر فريش لايم يقدم FreshLime نفسه كأداة لإعداد تقارير العملاء للشركات المحلية الصغيرة. وهو مصمم من الناحية الفنية ليستخدمه أصحاب الأعمال التجارية بأنفسهم، ولكن يمكن للوكالات التي تدير تسويق الشركات الصغيرة أن تستفيد من هذا البرنامج.

استخدم FreshLime لإدارة سمعة عملائك على الإنترنت وزيادة ظهورهم على الإنترنت ومراقبة مقاييس أدائهم بمرور الوقت.

أفضل ميزات FreshLime

تعزيز الظهور على الإنترنت من خلال القوائم وتوليد المراجعات وأدوات إعادة مشاركة العملاء

يتضمن FreshLime أدوات مفيدة مثل روبوت الدردشة وإدارة المبيعات

يقوم FreshLime بحساب درجات سمعة عملائك وأداء أعضاء فريقك

قيود FreshLime

إمكانيات إعداد تقارير FreshLime ليست قوية مثل البرامج الأخرى في هذه القائمة

وجد بعض المستخدمين أن المنصة باهظة الثمن وصعبة الاستخدام

تسعير فريش لايم

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات فريش لايم #### تقييمات ومراجعات فريش لايم

G2: 4.6/5 (14 تقييم)

4.6/5 (14 تقييم) Capterra: 3.2/4 (4 مراجعات)

9. العمل الجماعي

عبر العمل الجماعي العمل الجماعي هو أسلوب شائع في إدارة المشاريع و إدارة المهام أداة لإعداد تقارير العملاء. تستخدم وكالات التسويق أداة Teamwork لتقسيم المشاريع الكبيرة إلى مهام قابلة للتنفيذ، وتقليل الأعمال المتكررة، وتسجيل جميع الأوقات المدفوعة بسهولة.

استخدم العمل الجماعي لإنشاء لوحات معلومات لإعداد التقارير لعملائك ووكالتك. بمرور الوقت، ستفهم بشكل أفضل صحة جميع المشاريع في خطتك.

أفضل ميزات العمل الجماعي

تبسيط عملية تأهيل العميل الجديد باستخدام أداة أتمتة التأهيل في Teamwork

تتبع سعة فريقك ومهامه لتقليل الاختناقات

إدارة إثباتات العميل والمستندات في مكان واحد

قيود العمل الجماعي

يقول بعض المستخدمين إن طرق عرض المهام في Teamwork يصعب متابعتها

يقول مستخدمون آخرون إن الواجهة بطيئة في بعض الأحيان

تسعير العمل الجماعي

مجاني للأبد

المبتدئ: 8.99 دولار/شهرًا لكل مستخدم

8.99 دولار/شهرًا لكل مستخدم التقديم: 13.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

13.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم النمو: 25.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم النطاق: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات فريق العمل الجماعي

G2: 4.4/5 (1,040+ تقييم)

4.4/5 (1,040+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 810 تقييمات)

10. واتسغراف

عبر ما هي الفقرة تُنشئ Whatagraph تقارير تسويقية بسيطة متعددة القنوات ببضع نقرات فقط. تجمع أداة إعداد تقارير العميل هذه بين مصادر بيانات متعددة لتصور البيانات للحصول على تقارير أنيقة تلفت الأنظار.

بدلاً من الاعتماد على الروابط، تتيح لك Whatagraph سحب البيانات مباشرةً من مصادر التسويق الخاصة بكل عميل. وبفضل أدواته القابلة للتعديل، يمكنك تخصيص كل قالب تقرير حسب رغبتك.

أفضل ميزات Whatagraph

ربط وتحرير مئات التقارير في ثوانٍ معدودة في وقت واحد

عرض جميع مقاييس العميل في علامة التبويب نظرة عامة

جميع لوحات معلومات Whatagraph تفاعلية ومباشرة

قيود واتفقرة

يقول العديد من المستخدمين أنهم واجهوا مشاكل مع خدمة عملاء Whatagraph

يقول مستخدمون آخرون إنه من الصعب بناء وحداتك الخاصة

تسعير Whatagraph

احترافي: 223 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين

223 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين الممتاز: 335 دولارًا شهريًا ل 10 مستخدمين

335 دولارًا شهريًا ل 10 مستخدمين مخصص: اتصل لمعرفة الأسعار

ما هي التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 250 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.4/5 (80 مراجعة)

تجاوز معالمك مع ClickUp

إن العمل في وكالة التسويق الرقمي ليس سهلاً دائمًا، ولكن لا يوجد ما هو أكثر إرضاءً من رؤية عملك الشاق يؤتي ثماره. قم بتبسيط عملية إعداد تقارير العملاء من خلال اختيار أداة إعداد تقارير شاملة تساعدك أنت وعملائك على مراقبة أداء الحملة.

هناك الكثير من الخيارات في السوق، ولكن ClickUp هي أداة إعداد تقارير العملاء الوحيدة التي تجمع بين القوالب وتتبع الوقت والفواتير وغيرها في منصة واحدة.

نحن نعلم أنه من المحتمل أن يكون لديك مجموعة كبيرة من أدوات MarTech - فلماذا لا تقوم بتبسيط كل شيء من خلال التحول إلى ClickUp؟

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