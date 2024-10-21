أفضل 10 بدائل ومنافسين ل SmartSuite في عام 2025

يصف SmartSuite نفسه بأنه المنصة الوحيدة لأي عملية وأي مشروع، ولكنه ليس الحل الوحيد لإدارة العمل. يوجد الكثير من البدائل الأخرى في أتمتة سير العمل المتخصصة، وهي جديرة بالاستكشاف قبل أن تلتزم بها أو تكمل طريقك مع SmartSuite.

في هذا الدليل، سنلقي نظرة على أفضل بدائل SmartSuite المتاحة اليوم. سنقارن بين إدارة سير العمل ، وأتمتة سير العمل، وإدارة المهام، وأدوات التعاون لنقدم لك قائمتنا النهائية للمتنافسين الذين يجب تجربتهم في عام 2024. 📚

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل SmartSuite؟

SmartSuite عبارة عن منصة أتمتة وإدارة عمل قائمة على السحابة تغطي مجموعة واسعة من الاستخدامات، بما في ذلك إدارة المشاريع، وإدارة الموارد البشرية والأفراد، والتسويق، والامتثال. يمكنك استخدامه لجميع هذه الميزات، أو لعدد قليل منها فقط.

تصور مهامك بأكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp بما في ذلك القائمة، واللوحة، ومخططات جانت، والتقويم

عندما تفكر في بديل SmartSuite، ضع في اعتبارك ما يلي:

سهولة الاستخدام: هل المنصة سهلة الاستخدام؟ هل هناك متطلبات تدريب كبيرة؟

هل المنصة سهلة الاستخدام؟ هل هناك متطلبات تدريب كبيرة؟ الخبرة: هل توفر الأداة الجديدة وظائف أكبر في مجال تركيزك؟

هل توفر الأداة الجديدة وظائف أكبر في مجال تركيزك؟ التخصيص: هل البديل الجديد أكثر مرونة؟ هل يمكنك تخصيصه بالكامل؟

هل البديل الجديد أكثر مرونة؟ هل يمكنك تخصيصه بالكامل؟ الأتمتة: هل يمكن للأداة أتمتة المهام التي أطلبها؟ هل تقدم أكثر مما يقدمه SmartSuite؟

هل يمكن للأداة أتمتة المهام التي أطلبها؟ هل تقدم أكثر مما يقدمه SmartSuite؟ التسعير: هل الأداة الجديدة ميسورة التكلفة؟ هل تتناسب مع ميزانيتك؟

هل الأداة الجديدة ميسورة التكلفة؟ هل تتناسب مع ميزانيتك؟ قابلية التوسع: هل يمكن للبديل أن يتوسع معك؟ هل التوسع يجعلها باهظة التكلفة؟

مع وجود العديد من المنتجات المتاحة في مجال أتمتة سير العمل، هناك الكثير من الخيارات للشركات من أي حجم وميزانية واحتياجات - سواء كنت شركة صغيرة تحتاج إلى إدارة الموارد البشرية أو شركة SaaS سريعة النمو تحتاج إلى برنامج أتمتة التسويق . فكّر في استخدامك الشخصي وما يحتاجه فريقك، حتى تتمكن من إنشاء قائمة مختصرة بأفضل البدائل لتجربتها.

أفضل 10 بدائل لـ SmartSuite لاستخدامها في عام 2024

أداة إدارة العمل الصحيحة تجعل من السهل إنجاز المهام، والعمل معاً كفريق، وتحقيق نجاح أكبر. فيما يلي أفضل بدائل SmartSuite والمنافسين الذين يمكنهم تقريبك من تحقيق أهدافك الإنتاجية.

1. ClickUp

إنشاء عمليات تلقائية مخصصة تُنشئ إجراءات تلقائية تستند إلى مشغلات وشروط من اختيارك في ClickUp

ClickUp هو بديل متميز لـ SmartSuite، حيث إنه أيضًا منصة شاملة مصممة لزيادة إنتاجيتك وأرباحك. تجعل المجموعة الواسعة من ميزات ClickUp تنظيم عملك، وإدارة المهام والموارد، والتعاون مع أعضاء الفريق أمراً سهلاً. ✨

من الحملات إلى التخطيط للسباقات السريعة, أتمتة ClickUp يمكنها تبسيط أي عملية. تحتوي مكتبتنا المكونة من أكثر من 100 عملية أتمتة بدون تعليمات برمجية على كل ما تحتاجه لتبسيط مهام سير العمل وتبسيط المهام الروتينية وتسهيل عمليات تسليم المشروع.

استخدم وصفات الأتمتة المبنية مسبقًا كما هي، أو قم بتخصيصها بمنطقك الخاص وحالاتك المخصصة. استمتع بالوصفات التي تغطي مجموعة واسعة من الاستخدامات - بما في ذلك تعيينات المهام والتعليقات وتحديثات الحالة والمزيد.

لا يمكنك أتمتة عملك داخل ClickUp فحسب، بل يمكنك توسيع هذه الوظيفة لتشمل التطبيقات الأخرى التي تستخدمها أيضًا. أضف تطبيقاتك الخارجية - مثل Github و Slack و Dropbox و Calendly - إلى سير عمل ClickUp الخاص بك. تستمر مكتبة عمليات التكامل في النمو كل شهر.

وبعيداً عن أتمتة ClickUp، فإن المنصة لديها الكثير لتقدمه للفرق التي ترغب في الحفاظ على التنظيم والعمل بفعالية أكبر. استخدم مهام ClickUp Tasks لإدارة المهام الشخصية ومهام الفريق، وتصور التقدم المحرز في لوحة معلومات ClickUp ، وانقل بيانات جهة الاتصال الخاصة بك إلى ClickUp CRM حتى تتمكن من تشغيل نظام إدارة علاقات العملاء من نفس المكان.

ClickUp أفضل الميزات

استخدم أتمتة ClickUp والمنطق الشرطي لإنشاء مهام سير عمل قوية

إدارة المهام وقوائم المهام والعمليات التجارية

تعيين وتتبع التقدم المحرز مقابل مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة المشاريع قم بتمكين المراسلة والتعاون مع فريقك في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Chat إدارة المشاريع الفنية والإبداعية

إنشاء مستندات وجداول بيانات للتعاون والمشاركة مع فريقك

إدارة الموارد ووقت أعضاء الفريق وإنتاجيتهم وساعات العمل المدفوعة

تعيين الأذونات ومشاركة المشاريع لزيادة شفافية المشروع الاستفادة منClickUp Templates للبدء بسرعة، بما في ذلك قوالب خطة العمل تخصيص تجربتك باستخدام طرق العرض المخصصة والحقول المخصصة وتنسيق الألوان

التكامل مع آلاف التطبيقات الخارجية

قيود ClickUp

مع وجود العديد من الميزات وخيارات التخصيص، أفاد بعض المستخدمين أن هناك منحنى تعليمي أولي

قد لا يكون هناك تكامل مخصص لكل تطبيق خارجي، ولكن يمكنك دائمًا توصيل ClickUp بآلاف الأدوات الأخرى باستخدام زابير تسعير #### ClickUp

مجانًا للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. تدفق

عبر التدفق يصف "فلو" نفسه بأنه مشروع حديث و برنامج إدارة المهام حل للفرق. تجمع المنصة بين العناصر الرئيسية مثل إدارة المشاريع والمحادثات وإدارة المهام لإنشاء مكان شامل لإنجاز العمل. ✔️

تدفق أفضل الميزات

إدارة المهام بفعالية أكبر مع المهام المتكررة التلقائية

دعوة أعضاء الفريق إلى المشاريع والتحكم في الخصوصية باستخدام الأذونات

تخصيص المشاريع بالألوان والأيقونات

قيود التدفق

أبلغ بعض المستخدمين أن المزامنة قد تكون بطيئة عبر إصدارات الويب والتطبيق

يمكنك إلغاء تنشيط حسابك فقط، لذا لا يمكن حذف بيانات الحساب

تسعير #### Flow

الأساسي: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم بالإضافة: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم المحترف: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات التدفق

G2: 4.3/5 (أكثر من 50 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

3. فوكس الوظيفية

عبر وظيفة الثعلب FunctionFox هو جدول زمني و أداة لإدارة المشاريع تُستخدم لتتبع الوقت وتعزيز إنتاجية الفريق وقياس القيمة الإجمالية. تعتبر هذه الأداة مثالية للمحترفين والفرق الإبداعية التي ترغب في تنظيم التخطيط الداخلي و الحفاظ على تركيزهم عبر مشاريع متعددة . ⚒️

وظيفةFox أفضل الميزات

تصور حجم العمل المجدول لكل عضو من أعضاء الفريق

تتبع الوقت باستخدام الجداول الزمنية وساعة توقيت مدمجة

معرفة المهام المفتوحة والمهام التي تم الانتهاء منها

قيود #### قيود FunctionFox

يتمنى بعض المستخدمين توفر الوظائف المتعلقة بالتشغيل الآلي والمهام المتكررة

هناك عدد قليل من خيارات التخصيص

تسعير #### FunctionFox

كلاسيكي: 35 دولارًا شهريًا للمستخدم الأول، ثم 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم إضافي

35 دولارًا شهريًا للمستخدم الأول، ثم 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم إضافي الرئيسية: 50 دولارًا شهريًا للمستخدم الأول، ثم 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم إضافي

50 دولارًا شهريًا للمستخدم الأول، ثم 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم إضافي في المنزل: 150 دولارًا شهريًا للمستخدم الأول، ثم 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم إضافي

تقييمات ومراجعات #### FunctionFox

G2: 4.3/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

4. بلوتيو

عبر بلوتيوبلوتيو هو عبارة عن أداة تعاون لإدارة المشاريع التي تسمح للفرق بتتبع المشروع من البداية إلى النهاية. يمكن للمستخدمين التحضير للمشاريع، وتخطيط الجداول الزمنية، وتعيين المهام، وإرسال المقترحات للعملاء من مكان مركزي واحد - مما يجعلها مثالية للفرق والوكالات. 🤝

بلوتيو أفضل الميزات

إنشاء مشروع تلقائياً من قالب بمجرد توقيع العقد

استخدم القوالب لإنشاء مهام متكررة للمهام التي تقوم بتشغيلها بانتظام

اختر عرض فاتورة أو جدولة أو اقتراح تلقائيًا بعد توقيع العميل على العقد

قيود بلوتيو

أفاد بعض المستخدمين أن المقترحات قد تكون بطيئة في التحرير

لا توجد طريقة سهلة لتصدير البيانات إلى أدوات أخرى

تسعير بلوتيو

فرد: 19 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد

19 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد الاستوديو: 39 دولارًا شهريًا ل 10 مساهمين

39 دولارًا شهريًا ل 10 مساهمين الوكالة: 99 دولارًا شهريًا ل 30 مساهمًا

99 دولارًا شهريًا ل 30 مساهمًا يمكن إضافة مساهمين إضافيين إلى خطتي الاستوديو والوكالة مقابل 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات بلوتيو

G2: 4.4/5 (أكثر من 50 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

5. نينتكس

عبر نينتكس نينتكس هي عملية و برنامج إدارة سير العمل أداة تستخدم الأتمتة لـ تبسيط العمليات وزيادة الإنتاجية. هذا إعادة هندسة العمليات التجارية و software tool for process planning تتيح للمستخدمين اكتشاف فرص تحسين العمليات وأتمتتها بنجاح ومواصلة تحسينها وتطويرها. 🔗

أفضل ميزات Nintex

بناء العمليات وضبط سير العمل لتكون أكثر فعالية

أتمتة العمليات وتشغيلها بشكل منتظم

إنشاء القوالب وتخصيصها دون الحاجة إلى معرفة الترميز

قيود Nintex

يتخصص Nintex في إدارة العمليات، لذا فهو يفتقر إلى بعض الميزات الأخرى التي تتمتع بها البدائل المتكاملة

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود منحنى تعليمي حاد

تسعير #### تسعير Nintex

تقدم Nintex مجموعة متنوعة من الخطط الاحترافية والمتميزة والمخصصة لكل من منصات الأتمتة الست الخاصة بها:

الإحترافية: تتراوح الأسعار المبدئية من 15,000 دولار إلى 35,000 دولار في السنة

تتراوح الأسعار المبدئية من 15,000 دولار إلى 35,000 دولار في السنة الممتازة: تتراوح الأسعار من 2,400 دولار إلى 60,000 دولار في السنة

تتراوح الأسعار من 2,400 دولار إلى 60,000 دولار في السنة مخصص: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Nintex

G2: 4.2/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 80 تقييم)

6. شارع العملية

عبر شارع المعالجة Process Street هو إجراء تشغيلي قياسي (SOP)، وقائمة تدقيق، وأداة برمجية لإدارة سير العمل. ويهدف إلى جعل إدارة العمليات بسيطة، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة التشغيلية. يمكنك أتمتة المهام وتبسيط العمليات والاستفادة من تصميم سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحسين طريقة عملك. 🙌

أفضل ميزات شارع العمليات

إعداد عمليات قابلة للتكرار لـ تحسين الإنتاجية استخدم المنطق الشرطي لتخصيص التدفقات داخل العمليات

تصور ما سيأتي بعد ذلك وتتبع تقدمك

قيود شارع العمليات

قال المستخدمون إن خيارات إعداد التقارير قد تبدو محدودة

ذكر البعض أن وظيفة البحث عن المستندات والمهام ستكون مفيدة

تسعير شارع العمليات

البدء : 100 دولار شهرياً : 100 دولار شهرياً

100 دولار شهرياً 100 دولار شهرياً الإحترافية: تبدأ من 415 دولار/شهرياً

تبدأ من 415 دولار/شهرياً المؤسسات: يبدأ من 1,660 دولار شهريًا

عملية شارع #### التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم)

7. تيمهود

عبر الفريق Teamhood هي منصة لإدارة المشاريع تجمع كل أعمالك في مكان واحد. تتضمن المنصة تتبع الوقت, إدارة عبء العمل والجدولة وسير العمل والعمليات والمحادثات والمزيد. 📣

أفضل ميزات #### Teamhood

تصور تقدم مشروعك عبر طرق عرض متعددة، بما في ذلك لوحات كانبان ومخططات جانت

خطط لوقتك بفعالية أكبر مع الساعات المقدرة والرؤى المدعومة بالخوارزميات

أتمتة المهام التي تكررها بانتظام باستخدام المهام المتكررة

قيود Teamhood

يتعذر على المستخدمين إضافة ملفات إلى التعليقات داخل المهام، مما قد يؤثر على بعض الفرق

يتمنى بعض المستخدمين لو كان بإمكانهم إلغاء تنشيط الميزات غير المستخدمة

تسعير #### تسعير Teamhood

مجاني

الاحترافية: 9.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

9.50 دولار شهريًا لكل مستخدم الأقساط: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأقصى: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات Teamhood

G2: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 5/5 (أكثر من 10 تقييمات)

8. ريبلينج

عبر Rippling Rippling هي منصة لإدارة القوى العاملة متخصصة في إدارة الموارد البشرية (HR) وتكنولوجيا المعلومات والإدارة المالية. قم بإدارة مزايا الموظفين وكشوف الرواتب والمصروفات من خلال تدفقات عمل مخصصة تعمل على أتمتة العمليات للحصول على تجربة أكثر انسيابية. 🌻

Rippling أفضل الميزات

أتمتة أي عملية موارد بشرية أو تقنية معلومات أو مالية تقريبًا باستخدام أتمتة "إذا/ثم

استخدم المشغلات المخصصة لإنشاء عمليات سير عمل مخصصة

الاتصال بتطبيقات الطرف الثالث لتوسيع إمكانية أتمتة سير العمل إلى ما هو أبعد من بيانات Rippling الخاصة بك

قيود الريبلينج

مجال خبرة Rippling هو الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية، لذلك إذا كان مجال تركيزك مختلفًا، فقد تعمل أداة أخرى بشكل أفضل بالنسبة لك

يتمنى بعض المستخدمين أن تكون ميزة التأهيل أكثر شمولاً

تسعير ريبلينج

يبدأ من 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Rippling

G2: 4.8/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

9. واجهة العمل

عبر واجهة العملواجهة العمل هي أداة برمجية لإدارة المشاريع والعمل من عملاق البرمجيات Adobe. تتيح المنصة للمستخدمين تخطيط المشاريع وتشغيلها، وإدارة الميزانيات، واستخدام الأتمتة لإدارة العمليات بشكل أفضل. 💰

أفضل ميزات Workfront

تعيين المهام وتتبعها عبر أعضاء الفريق والإدارات والمشاريع

استخدام قواعد منطقية مخصصة لمزامنة البيانات تلقائياً عبر الفرق

إدارة التوقعات وتحديد أولويات المهام تلقائيًا باستخدام قائمة انتظار الطلبات المدمجة

قيود Workfront

يقول البعض أن هناك منحنى تعليمي كبير كمستخدم جديد

أبلغ المستخدمون أن كمية الإشعارات والتنبيهات التي تصل إلى صندوق الوارد قد تكون مربكة

تسعير واجهة العمل

حدد: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار أساسي: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار أساسي: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات واجهة العمل

G2: 4.1/5 (أكثر من 900 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

10. فلويكس

عبر فلويكس فلويكس هو أتمتة سير العمل منصة مصممة لتسهيل رقمنة عمليات المستندات وأتمتة المهام الروتينية المتكررة. قم بتبسيط المهام اليومية مثل عمليات التدقيق والتفتيش والتدريب وإدارة الفواتير والمزيد باستخدام أتمتة المهام من Fluix. 📝

أفضل ميزات فلويكس

الابتعاد عن المستندات الورقية والتحول إلى الإصدارات الرقمية التي يمكنك التعليق عليها

تصميم سير عمل مخصص يتوافق مع احتياجاتك الخاصة

أتمتة المهام اليدوية المتكررة، وتتبع تقدمها حتى اكتمالها

قيود فلويكس

يتمنى بعض المستخدمين أن تكون أداة إنشاء النماذج أكثر سهولة في الاستخدام للمستخدمين غير التقنيين

لا يوجد حالياً تطبيق لنظام أندرويد، على الرغم من توفر تطبيق لنظام iOS

تسعير #### Fluix

فلويكس كور: 30$/شهرًا لكل مستخدم

30$/شهرًا لكل مستخدم الإضافة المنطق الشرطي: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

5 دولارات شهرياً لكل مستخدم الوظيفة الإضافية لتحليلات الطاقة: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم الوظيفة الإضافية الملء المسبق للنماذج والمستندات: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

10 دولارات شهرياً لكل مستخدم إضافة المراجعة ربع السنوية: 50 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات فلويكس

G2: 4.8/5 (أكثر من 10 مراجعات)

4.8/5 (أكثر من 10 مراجعات) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 40 تقييم)

تبسيط سير العمل باستخدام بديل SmartSuite

يعد SmartSuite خيارًا رائعًا لأداة إدارة المشاريع يمكّن الفرق الموزعة من العمل بشكل أكثر إنتاجية. هذا لا يعني أنه الخيار الوحيد، ويوضح هذا الدليل عدد منافسي SmartSuite المثير للإعجاب الموجودين هناك. استخدم هذا الدليل للعثور على الأداة الأكثر تطابقاً مع أهدافك، واستمتع بفوائد فريق أكثر تنسيقاً وإنتاجية وإدارة جيدة.

إذا كنت تبحث عن أداة برمجية تقدم كل ما يقدمه SmartSuite وأكثر، جرّب ClickUp، فهذه المنصة المتكاملة مليئة بالميزات التي تجعل إدارة المشاريع وإدارة المهام وإدارة الأفراد أمراً سهلاً. استكشف جميع المزايا، و جرب ClickUp مجانًا اليوم . 🤩