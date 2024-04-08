غريب الأطوار ضد. ميرو: ما هو برنامج السبورة الأفضل؟ 2025

تعد الجلسات التعاونية ضرورية لأي عمل تجاري يعمل بمفاهيم إبداعية أو تفكير تصميمي. سواء كنت تقوم بعصف ذهني لأفكار مشروع ما أو تصميم منتج جديد أو إنشاء خريطة رحلة العميل، ستحصل دائمًا على أفضل النتائج عندما تعمل كفريق واحد. 🤝

بالطبع، تحتاج أيضًا إلى توثيق هذا العمل للحصول على الفائدة الكاملة منه.

تُعد اللوحات البيضاء المكتبية طريقة رائعة للقيام بذلك عندما يكون جميع أعضاء فريقك في مكان العمل. ولكن إذا كنت تعمل مع فريق موزع، فأنت بحاجة إلى رفع مستوى لعبتك. تُعد اللوحات البيضاء الافتراضية حلاً مثالياً - وإذا كان بإمكانها مساعدتك في تبسيط سير عملك أيضاً، فهذه مكافأة كبيرة.

وهنا يأتي دور سؤال Whimsical مقابل Miro. هذه أدوات تصميم السبورة البيضاء يقدم كل منهما ميزات وفوائد مختلفة لدعم العمل التعاوني، فأيهما أفضل؟ 🛠️

في هذه المقالة، سنقارن بين Whimsical و Miro للمساعدة في تحديد الخيار الأفضل لفريقك!

ما هو Whimsical؟

عبر غريب الأطوار يعد Whimsical مثاليًا للموظفين المستقلين وفرق التصميم ومطوري البرامج ومديري المنتجات الذين يرغبون في رسم مخططات انسيابية وإطارات سلكية ثم مشاركتها مع الآخرين للحصول على تعليقاتهم.

تم تصميمه كأداة غير متزامنة في الغالب, التعاون الافتراضي ضمن فرق أصغر. تصميم واجهة المستخدم بسيط وبسيط، مما يجعله سهل الاستخدام، حتى بالنسبة للمبتدئين. ومع ذلك، فهي أداة قائمة على الويب فقط، لذا لا يمكنك استخدامها كتطبيق على الأجهزة المحمولة. 🖥️

ميزات غريبة الأطوار

تعمل ميزات Whimsical بشكل جيد إذا كنت تعمل مع فريق صغير واحتياجاتك بسيطة إلى حد ما.

1. أدوات إطار سلكي ممتازة

عبر غريب الأطوار Whimsical يجعل من lo-fi التأطير السلكي سهل وسريع بشكل لا يصدق، ويمكنك التصميم لأي حجم شاشة. هناك مجموعة كاملة من العناصر القابلة للتكوين، بما في ذلك مربعات إدخال النصوص، والأزرار، ومربعات الاختيار، والتسميات، ونجوم التصنيف، والدعوات الجاهزة القابلة للنقر مثل "عرض عملنا" و"اتصل بنا" التي تنتظر من يستخدمها.

تساعدك أداة البحث السريع واختصارات لوحة المفاتيح في العثور على ما تريده واستخدامه بسرعة. من السهل أيضًا التعاون في إطاراتك السلكية مع زملائك في الفريق في الوقت الفعلي.

2. أشكال وأيقونات مفيدة

عبر غريب الأطوار يحتوي Whimsical على جميع الأشكال المعتادة التي ستجدها في أداة تصميم، بالإضافة إلى شكل قوس مفيد. تأتي الأسهم المتصلة مع التسميات الخاصة بها، والتي تقوم بمحاذاة نفسها تلقائيًا، مما يوفر عليك من العبث اللانهائي في محاولة الحصول عليها بشكل صحيح.

يحتوي أيضًا على مجموعة مصنفة وقابلة للبحث من الأيقونات، والتي يمكنك تخصيصها وفقًا لاحتياجاتك وتسميتها واستخدامها بمفردها أو داخل عناصر أخرى. هناك أيضًا تطبيق تخطيطي لمساعدتك في الحفاظ على تركيزك.

3. إضافة المحررين مجانًا

إذا كنت لا تحتاج إلى العديد من المحررين للوصول إلى مساحة العمل الخاصة بك، فإن Whimsical ذو قيمة كبيرة مقابل المال. لا يزال بإمكانك دعوة الضيوف مجانًا، والذين يمكنهم عرض الملفات التي تمنحهم حق الوصول إليها والتعليق عليها وحتى تحريرها. 💰

تسعير Whimsical

البداية: مجاناً

مجاناً المحترف: 10 دولارات لكل محرر شهرياً

10 دولارات لكل محرر شهرياً المؤسسة: 20 دولارًا لكل محرر شهريًا

ما هو ميرو؟

عبر ميروميرو مصمم للفرق الكبيرة عن بُعد التي تحتاج إلى التعاون على نطاق واسع في الوقت الفعلي، سواء داخل الفريق أو مع أصحاب المصلحة الخارجيين.

يشتهر بتجربة المستخدم الرائعة، كما أنه يقدم مجموعة واسعة من القوالب والتكاملات مع أدوات مثل Asana و Slack و Jira. وهو يعمل على منصات الويب، بالإضافة إلى تطبيقات أندرويد وآيفون.

ميزات ميرو

ميزات Miro أكثر شمولاً وقابلية للتطوير من Whimsical. يجعل Miro من السهل على الفرق العمل معًا عبر الزمان والمكان.

1. تكامل مكالمات الفيديو

عبر ميرو يتيح لك Miro التواصل مع زملائك في الفريق بطرق متنوعة دون مغادرة المنصة. بينما يحتوي كل من Miro و Whimsical على ميزة الدردشة، فإن Miro لديه أيضًا أداة اتصال فيديو أصلية.

أضف التكامل مع منصات الاتصال الجماعي مثل Microsoft Teams وZoom وGoogle Meet، ويمكن لفريقك البقاء على اتصال بسهولة أثناء العمل على السبورات البيضاء، بغض النظر عن مكان وجودهم. 🙋‍♀️

2. مجموعة واسعة من القوالب

ميرو يساعدك توفير الوقت وتحسين عرض مستنداتك مع مجموعة كبيرة من القوالب. بينما يقدم Whimsical الآن بعض القوالب، يوفر Miro أكثر من 200 قالب أصلي. إذا لم تكن هذه القوالب كافية بالنسبة لك، يمكنك ببساطة زيارة Miroverse التي يديرها المجتمع للعثور على المزيد.

3. عرض وتيسير متقدم

عبر ميرو يجعل Miro من السهل التقديم مباشرةً من اللوحة الخاصة بك، مما يسمح لك بالتحكم حتى يتمكن المتعاونون معك من عرض ما تركز عليه فقط بصفتك الميسر. يمكنك تعيين منطقة اللوحة التي سيشاهدها جمهورك عند انضمامهم إلى الاجتماع لأول مرة.

ثم اعرض لهم النظرة العامة أو قم بتكبير أي قسم من اللوحة التي تختارها. يمكنك أيضًا تصغير أجزاء اللوحة التي لا تعمل عليها أثناء العرض التقديمي. تساعد وظيفة التصويت المجهول فريقك على اتخاذ قرار تعاوني بشأن كيفية المضي قدمًا.

تسعير ميرو

مجاناً: مجاناً لعدد غير محدود من أعضاء الفريق

مجاناً لعدد غير محدود من أعضاء الفريق بداية: 8 دولارات لكل عضو شهرياً

8 دولارات لكل عضو شهرياً الشركات: 16 دولارًا لكل عضو شهريًا

16 دولارًا لكل عضو شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

غريب الأطوار مقابل. ميرو: مقارنة الميزات

إذاً، لقد أثبتنا أن Whimsical رائع في وضع الأطر السلكية، ولديه مجموعة رائعة من أدوات التعاون وهو مناسب للميزانية للفرق الصغيرة. أما Miro فهو أكثر قابلية للتطوير، وأفضل للتواصل والعروض التقديمية، ويقدم مجموعة كبيرة من القوالب.

فماذا عن الوظائف القابلة للمقارنة بين Whimsical و Miro؟ دعنا نلقي نظرة على بعض الميزات المشتركة لنرى ما يمكن أن تقدمه لك.

السبورات البيضاء Whimsical مقابل Miro

عبر ميرو تعمل اللوحات البيضاء الغريبة بشكل جيد لتخطيط مهام سير عمل التصميم الأصغر.

يوفر Whimsical لوحة لا نهائية والقدرة على رسم وإضافة أشكال أو نصوص أو ملاحظات لاصقة. يحتوي أيضًا على مكتبة إطارات سلكية جيدة التصميم و أداة مخطط انسيابي . تجعل مجموعة الأدوات وضع النماذج الأولية وإنشاء تدفقات المستخدمين أمرًا سهلاً، ويمكنك إنشاء نماذج أولية بسرعة لمشاركتها مع فريقك للحصول على تعليقاتهم.

في المقابل، تم تصميم ألواح ميرو البيضاء للاستخدام من قبل فرق أكبر تحتاج إلى العمل معًا في الوقت الفعلي أو بشكل غير متزامن على تدفقات عمل كبيرة.

تحتوي Miro أيضًا على لوحة لا نهائية مع أدوات رسم وملاحظات لاصقة. وكميزة إضافية، تجعل الخلفية الشبكية محاذاة العناصر التي تعمل بها وتحديد موضعها أمرًا سهلاً. يساعدك نظام التنقل في Miro في العثور على طريقك بسهولة حول لوحة كبيرة. يعرض لك وضع محدد المنظر الصورة الكبيرة؛ ثم يمكنك التكبير أو التصغير حسب حاجتك.

الفائز: Miro، لأنه يحتوي على المزيد من الميزات ويمكنك العمل بسهولة مع لوحات كبيرة جدًا إذا احتجت إلى ذلك 🏆

غريب الأطوار مقابل مستندات ميرو والذكاء الاصطناعي

عبر غريب الأطوار لا يمكنك إدارة شركة بدون مستندات. والفرق الوحيد الآن هو أن هذه المستندات متاحة على الإنترنت في الغالب، مما يوفر الأشجار ويجعل المعلومات في متناول الجميع.

يحتوي Whimsical على ميزة المستندات المدمجة التي تسمح لك بالاحتفاظ بجميع مستنداتك في نفس مساحة العمل مثل الإطارات السلكية والمخططات الانسيابية و الخريطة الذهنية s. يمكنك الكتابة من الصفر، وإنشاء جداول، واستخدام السحب والإفلات لنقل الأشياء، ثم استخدام قائمة مختصرة للتنسيق. تربط الروابط الخلفية التلقائية مستندك بمناطق أخرى من Whimsical، بما في ذلك اللوحات البيضاء.

مع أدوات الذكاء الاصطناعي كونها موضوعًا ساخنًا في الوقت الحالي، لا يمكن لأي برنامج أن يكون بدونها. تساعدك أداة Whimsical الجديدة لتحويل النص إلى مخطط انسيابي بالذكاء الاصطناعي على إنشاء تدفقات للمستخدم بنقرة زر واحدة. ما عليك سوى كتابة ما تحتاج إليه في المخطط الانسيابي أو الخريطة الذهنية الخاصة بك، وستمنحك الأداة تلقائيًا إطارًا للمساعدة في توجيه تفكيرك.

وإذا كنت تستخدم ChatGPT Plus، فهناك الآن أداة Whimsical Diagrams الإضافية حتى تتمكن من استخدام Whimsical في GPT-4 أيضًا.

تستند مستندات ميرو في الغالب على مجموعة القوالب الخاصة بها، أو يمكنك ربط ميرو مع برنامج التوثيق أو تطبيقات الملاحظات مثل Google Drive أو OneDrive أو Notion أو Dropbox.

ميزة الذكاء الاصطناعي في ميرو هي أيضًا جديدة نسبيًا وأصبحت متاحة مؤخرًا في الإصدار التجريبي. وهي تتيح لك إنشاء خرائط ذهنية أو ملاحظات لاصقة أو صور أو قصص مستخدمين تلقائيًا من أفكار بسيطة. ويمكنك أيضًا تلخيص جميع ملاحظاتك اللاصقة أو تحويل النص إلى رمز. هناك المزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي قيد التطوير حاليًا. 🤖

الفائز: ميرو لمجموعته الأكثر شمولاً من ميزات الذكاء الاصطناعي 🏆

غريب الأطوار مقابل خرائط Miro الذهنية

عبر ميروبرنامج رسم الخرائط الذهنية يساعدك على الاستفادة من إبداعك، وتنظيم أفكارك، ورؤية كيف تتناسب جميعها مع بعضها البعض.

تعمل كل من الخرائط الذهنية Whimsical و Miro بطريقة مماثلة. يمكنك تنظيم المعلومات بصريًا باستخدام ألوان وأشكال وأنواع مختلفة من الخطوط، وعن طريق سحب العناصر وإسقاطها. يوفر كلاهما أيضًا ذكاءً اصطناعيًا لتسريع العملية والسماح بالتعاون في الوقت الفعلي.

قد يكون Whimsical هو الأفضل للخرائط الذهنية البسيطة، وربما يكون Miro أكثر قابلية للتخصيص قليلاً ويسمح لك بتحويل خرائطك الذهنية إلى إطارات شرائح للعرض التقديمي.

الفائز: ميرو بفارق ضئيل 🏆

غريب الأطوار مقابل. ميرو على رديت

للحصول على تعليقات من الخنادق، ألقينا نظرة على ريديت عن ميرو ضد غريب الأطوار 🤔

بعض المستخدمين معجبون بـ Whimsical. على سبيل المثال هذا المستخدم قال

"أداتي المفضلة في العام ونصف العام الماضيين هي Whimsical. إنها إلى حد بعيد واحدة من أفضل الأدوات التي استخدمتها في عمل المخططات المعمارية. والسبب الرئيسي هو أن النتيجة النهائية جميلة بشكل افتراضي. لقد أتقنوا واجهة المستخدم. أنا مهندس بمهارات تصميم رسومية سيئة، لكن النتيجة تجعل الناس يعتقدون أنني استثمرت الكثير من الوقت في صقل تصميم تصوراتي، واختيار درجة اللون المناسبة، ومحاذاة المربعات، وما إلى ذلك، وهو ما لم أفعله. لقد ساعدتني الأداة فقط. فوز كبير! :)"

ومع ذلك، هناك شكاوى حول قيود حزمة Whimsical المجانية، مثل هذه :

"لقد كان استخدام Whimsical.com تجربة ممتعة بالنسبة لي، ولكنني شعرت بخيبة أمل بسبب القيود المفروضة على الفئة المجانية، والتي لا تسمح إلا بـ 500 عنصر فقط." مستخدم آخر قال هذا عن ميرو

"أنا أحب Miro لتصميم التدفق/الخرائط، أتصور أنه سيكون ممتازًا للألعاب القائمة على الاختيار أو أي شيء يحتوي على أنظمة مترابطة شديدة التعقيد. ومع ذلك، لا أعتقد أنه مفيد جدًا فيما يتعلق بمستندات التصميم."

هناك أيضًا البعض ممن يشعرون أن أيًا منهما لا يعطيهم الحل الكامل الذي يحتاجونه. هذا المستخدم يشعر أنها لا تصلح لحالة الاستخدام الخاصة به:

"لقد استخدمت أيضًا ألواحًا بيضاء مثل Miro أو Whimsical، لكنني وجدت أنها لا تفي بالحد الأدنى والانسيابية التي أحتاجها لكي تكون الأجزاء التفصيلية مترابطة حقًا كما يجب."

ومع ذلك مستخدم آخر وجد حلًا مشتركًا:

"نحن نستخدم ClickUp وMiro. يعمل المزيج بشكل جيد للغاية بالنسبة لنا"

وهذا يقودنا بشكل جيد إلى الحل البديل: ClickUp. ✨

تعرف على ClickUp: أفضل بديل لـ Whimsical و Miro

ارسم وصلات واربط العناصر معًا لإنشاء خرائط طريق أو سير عمل من أفكارك مع فريقك في ClickUp Whiteboards

ClickUp هي أداة لإدارة المشاريع التي تدعمك من طرف واحد من عمليات عملك إلى الطرف الآخر. إنها واحدة من أفضل أدوات الفريق برنامج تعاون خيارات متاحة، مصممة لتعزيز الإنتاجية والإبداع مع تبسيط سير عملك بشكل لا مثيل له. 🙌

يوفر لك ClickUp ساعات من وقت العمل مع آلاف القوالب. لا مزيد من إنشاء المستندات من الصفر. ولأن كل مستند تقوم بإنتاجه يتم تنسيقه بشكل جميل، فهو أسهل في القراءة وأكثر فعالية بكثير.

وكل شيء تقريبًا في ClickUp قابل للتخصيص، بحيث يمكنك تكييفه ليعمل لصالحك.

يتوفر ClickUp كتطبيق ويب أو لنظام التشغيل ويندوز أو أندرويد أو لينكس أو iOS، لذا يمكنك استخدامه على سطح المكتب أو الكمبيوتر المحمول أو أجهزة أخرى مثل الآيفون أو الآيباد.

مع تركيزه على التعاون في الوقت الحقيقي فإن ClickUp ينافس بسهولة كلاً من Whimsical وMiro، وفي كثير من الحالات يكون أفضل منهما.

دعونا نلقي نظرة على نفس الميزات الثلاث التي قارناها للتو بين Whimsical و Miro ونرى كيف تتفوق ClickUp.

السبورات البيضاء

يسمح كشف التعاون للفرق بالعمل والتحرير في نفس الوقت في لوحات ClickUp Whiteboards

كواحدة من أفضل برامج السبورة البيضاء الخيارات المتاحة اللوحة البيضاء لـ ClickUp تقدم لك لوحة أفكار بامتياز - ولكنها أيضًا تتجاوز ذلك بكثير. فهو يأخذ تلك الأفكار ويحولها إلى مهام.

عند استخدامك للوحة البيضاء التعاونية من ClickUp، يمكنك إنشاء تخطيطك الخاص - أو توفير الوقت والجهد مقدمًا عن طريق الاختيار من بين مجموعة من قوالب السبورة البيضاء . مع وجود قوالب للمخططات الانسيابية أو الخرائط الذهنية أو المصفوفات أو المخططات التنظيمية أو خطط العمل، من بين العديد من الخيارات الأخرى، لا بد أن يكون هناك نموذج يناسب احتياجاتك.

استخدم وظيفة التعاون في الوقت الفعلي في ClickUp لتبادل الأفكار وجمعها من فريقك. ارسم، أو أضف عناصر أو نصوص، أو أنشئ خطط المشروع أو المخططات الانسيابية، وربط أي منها بالموارد ذات الصلة، مثل ملفات الوسائط أو المستندات الأخرى. لحسن الحظ، لا تنفد مساحة لوحات ClickUp Whiteboards أبدًا.

ثم قم بسحب وإسقاط عناصر السبورة البيضاء حتى يتم ترتيبها بشكل مثالي، وربطها جميعًا بالألوان التي تريدها. أضف ملاحظات لاصقة لالتقاط الأفكار العشوائية. يمكن لأي عضو من أعضاء فريقك تحريرها في الوقت الفعلي كما لو كانوا في الغرفة معك.

بمجرد الانتهاء (في الوقت الحالي), إنشاء مهام ClickUp مباشرةً من السبورة بنقرة زر واحدة. يمكنك تعيين هذه المهام وإدارتها من داخل ClickUp، بحيث يكون كل شيء في نفس المكان - بشكل مبسط وفعال. ✅

المستندات والذكاء الاصطناعي

قم بتضمين مستندات ClickUp المباشرة مباشرةً في اللوحات البيضاء للوصول إلى مستندات المشروع المهمة والبحث والسياق دون مغادرة اللوحة مستندات ClickUp نظيفة وجميلة وتسمح لك بتوصيل الأفكار نصياً وبصرياً. يمكنك تضمين الجداول وتضمين الإشارات المرجعية وتنسيقها كلها بنقرة زر واحدة أو باستخدام أوامر /Slash/. يمكن لأعضاء الفريق تحرير المستندات معًا في الوقت الفعلي ووضع علامات على الآخرين بالتعليقات، مما يؤدي إلى إنشاء أفضل مستند تعاوني ممكن. يمكنك التحكم في من يمكنه رؤية تلك المستندات باستخدام ميزات إدارة الأذونات والروابط القابلة للمشاركة.

والأفضل من ذلك كله، يمكن تصنيف مستندات ClickUp Docs وربطها مباشرةً بسير العمل، بحيث يمكن لفريقك دائمًا العثور على جميع المعلومات التي يحتاجونها في مكان واحد. تعيين عناصر العمل مباشرةً من مستندك وتحويل النص إلى مهام. بعد ذلك، استخدم الأدوات لتحديث حالات المشروع وسير العمل حتى تتمكن دائمًا من تتبع ما يحدث الآن. مساعد الذكاء الاصطناعي في ClickUp يساعدك العمل بشكل أسرع وأكثر فعالية. اطلب منه مساعدتك في العصف الذهني للأفكار أو كتابة مستند كامل من بضع كلمات رئيسية فقط. ثم اطلب منه تحرير هذا المحتوى وتنسيقه لجعله أكثر إيجازاً وجاذبية. 📝

يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي أيضًا استخراج عناصر العمل وأهم الأفكار من المستندات وتلخيص المحتوى الطويل في ثوانٍ، مما يوفر عليك ساعات من العمل اليدوي الشاق.

الخرائط الذهنية

داخل الخرائط الذهنية في ClickUp، يمكنك بسهولة إعادة ترتيب العُقد بناءً على بنيتها الهرمية خرائط ClickUp الذهنية تساعدك على تصور فكرتك الرائعة التالية بالألوان التقنية. قم بعصف الأفكار أو تنظيم المشاريع أو رسم خريطة لسير العمل، وشاهد كيف تتناسب جميعها مع بعضها البعض. قم بتدوين أفكارك، ثم استخدم عقد السحب والإفلات لنقل أقسام الخريطة الذهنية الخاصة بك.

كما هو الحال مع كل عنصر من عناصر ClickUp، يمكنك الوصول إلى مجموعة واسعة من قوالب الخريطة الذهنية لتبدأ بها. ولأن كل شيء في ClickUp متصل، يمكنك إنشاء المهام وإدارتها مباشرةً من الخريطة الذهنية.

اربط خريطتك الذهنية بمستندات أو تعليقات أو مهام محددة في مساحة العمل الخاصة بك، وشاركها مع فريقك. هذا هو الإبداع والتعاون في أفضل حالاته. 🪄

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا

7 دولارات لكل مستخدم شهريًا الشركات: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI: 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

الترقية إلى ClickUp اليوم

تساعدك أدوات السبورة البيضاء على الإبداع وتجميع أفكارك، ثم تنظيمها كلها بطريقة منطقية.

لكن كل أداة من أدوات السبورة البيضاء تناسب أغراضاً مختلفة. في مقارنتنا بين Whimsical و Miro، من الواضح أن Whimsical رائعة للفرق الصغيرة التي تركز على أعمال التصميم. إنها جميلة وبسيطة ومناسبة للميزانية. أما Miro، من ناحية أخرى، فهو مصمم لتناسب الحجم الكبير. إنه يعمل بشكل جيد للفرق الأكبر التي تحتاج إلى التعاون في الوقت الفعلي ويقدم المزيد من الميزات.

أو يمكنك الانتقال مباشرةً إلى ClickUp للحصول على أفضل ما في العالمين، بالإضافة إلى الاتصال بأدوات إدارة المشاريع في ClickUp. يوفر حل ClickUp الكل في واحد حلاً جميلاً وفعالاً للسبورة البيضاء والمستندات التي تتصل مباشرةً بالمهام. وهذا يعني أنه يمكنك إدارة كل شيء من مساحة عمل واحدة، مما يساعدك على تبسيط سير عملك والعمل بشكل أسرع وأكثر فعالية في كل شيء. 🤩 اشترك مجانًا مع ClickUp اليوم!