5 قوالب مجانية لمخطط فن البياني في Word & ClickUp

من الفصول الدراسية إلى قاعات الاجتماعات، تساعد مخططات فن الناس على تصور وفهم العلاقات بين مجموعات البيانات المختلفة منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر. سُمي هذا الرسم البياني على اسم مبتكره، عالم الرياضيات البريطاني جون فِن، وهو نوع الرسم البياني يستخدم الأشكال المتقاطعة وغير المتقاطعة، وهي عادةً دوائر، لإظهار الروابط المنطقية بين مختلف عناصر مجموعات البيانات.

تمهد هذه المخططات الطريق لفهم البيانات بصريًا. تمثل كل دائرة في مخطط فن مجموعة أو فئة منفصلة. تُظهر المنطقة المتداخلة ما تشترك فيه المجموعتان، بينما تكشف المنطقة غير المتداخلة ما يفصل بينهما.

تتميز مخططات فن بتنوع استخداماتها ويمكن استخدامها في أي مجال تقريبًا حيث تكون هناك حاجة إلى مقارنة البيانات والعلاقات المتبادلة - من العلوم والعلوم الإنسانية إلى الأعمال التجارية واتخاذ القرارات اليومية.

في هذه المقالة، سنستكشف خمسة قوالب مجانية لمخططات فن البيانية التي تجعل إنشاء هذه المخططات أمرًا سهلاً، مما يوفر لك الوقت ويساعدك على تقديم بياناتك بطريقة سلسة واحترافية.

ما هو قالب مخطط فن البياني؟

قالب مخطط فن هو تخطيط مصمم مسبقًا، وغالبًا ما يكون قابلًا للتخصيص، ويبسط عملية إنشاء مخطط فن. فهو يوفر إطار العمل الأساسي، بحيث لا تضطر إلى رسم المخطط من الصفر أو استخدام مخططات إضافية برنامج رسم تخطيطي .

يعد القالب أكثر من مجرد أداة لرسم دائرتين أو تحديد السمات المشتركة بين المجموعات. فهو يوفر عليك الوقت والجهد أثناء التعامل مع مجموعات البيانات المعقدة ذات المتغيرات المتعددة.

قوالب مخطط فن البياني قد دعم حل المشكلات في أي مستوى صعوبة. سواء أكنت تتنقل في نموذج بسيط من مجموعتين (دائرة) أو ترسم مخططات تفصيلية تتضمن ثلاث مجموعات أو أكثر. يمكنهم المساعدة في الهياكل التالية:

متداخلة: دمج الأشكال الأصغر داخل مجموعة أكبر لتمثيل مجموعات فرعية مرجحة: تحجيم الدوائر لتعكس الحجم المرجح لكل مجموعة متسلسلة: استخدام سلسلة من المخططات لتمثيل التغيرات الديناميكية في المجموعات بمرور الوقت، حيث يمثل كل مخطط في التسلسل نقطة زمنية محددة حصري: إنشاء دوائر متباينة وغير متداخلة لتمثيل مجموعات متنافية

تسمح هذه الأنواع المعقدة بتمثيل مرئي أكثر تفصيلاً ودقة للبيانات، مما يجعلها قابلة للتكيف مع مختلف المجالات، من الإحصاء والاقتصاد إلى الدراسات التجارية والمنطقية.

ما الذي يجعل قالب مخطط فن جيدًا؟

قالب مخطط فن الجيد هو بسيط ولكنه متعدد الاستخدامات وجذاب بصريًا. فيما يلي الميزات الرئيسية التي يجب أن تبحث عنها:

تخطيط أنيق: يساعد التصميم النظيف والمرتب المشاهدين على فهم العلاقات المنطقية بين المجموعات بسرعة

يساعد التصميم النظيف والمرتب المشاهدين على فهم العلاقات المنطقية بين المجموعات بسرعة قابلية التدرج: يجب أن تكون مخططات فن البيانية الفارغة قابلة للتكيف لتمثيل مجموعات متعددة دون فقدان الوضوح

يجب أن تكون مخططات فن البيانية الفارغة قابلة للتكيف لتمثيل مجموعات متعددة دون فقدان الوضوح أشكال محددة مسبقاً: يجب أن تجد دوائر أو أشكالاً أخرى مرسومة بالفعل، مع تحديد المناطق المتداخلة بوضوح، وجاهزة للتعبئة بالمعلومات ذات الصلة

يجب أن تجد دوائر أو أشكالاً أخرى مرسومة بالفعل، مع تحديد المناطق المتداخلة بوضوح، وجاهزة للتعبئة بالمعلومات ذات الصلة التخصيص: يجب أن يكون المستخدمون قادرين على تعديل التسميات والألوان والأشكال في القالب بسهولة لتناسب احتياجاتهم وتفضيلاتهم الخاصة

يجب أن يكون المستخدمون قادرين على تعديل التسميات والألوان والأشكال في القالب بسهولة لتناسب احتياجاتهم وتفضيلاتهم الخاصة الدقة: يجب أن يعكس حجم الأشكال وتداخلها بدقة العلاقات بين المجموعات في مخطط فن المرجّح

يجب أن يعكس حجم الأشكال وتداخلها بدقة العلاقات بين المجموعات في مخطط فن المرجّح التوافق: يجب أن يكون القالب متاحًا بتنسيقات متوافقة مع أدوات البرامج الشائعة، مما يسمح بتحريرها ودمجها بسهولة في العروض التقديمية أو المستندات

يجب أن يكون القالب متاحًا بتنسيقات متوافقة مع أدوات البرامج الشائعة، مما يسمح بتحريرها ودمجها بسهولة في العروض التقديمية أو المستندات الإرشادات: قد تتضمن بعض القوالب مطالبات أو إرشادات أو نماذج محتوى لمساعدتك في إدخال معلوماتك بشكل صحيح 🧑‍🏫

5 قوالب مخطط فن البياني لاستخدامها في 2024

سواء كنت ترغب في التعاون في مشروع مع فريقك، أو إنشاء عرض تقديمي جذاب، أو اختبار طلابك، فقد جمعنا لك خمسة قوالب مجانية من أفضل قوالب مخططات فن المجانية التي تلبي مفاهيم مختلفة. كل منها يجلب ذوقًا ووظائف فريدة من نوعها، لذا دعنا نبدأ! 🕺

1. قالب مخطط فن التخطيطي

يساعدك قالب مخطط فين الخاص ب ClickUp على تصور العلاقات بين المجموعات، وفهم المعلومات المعقدة، وتقديمها بطريقة سهلة الاستخدام

إن نموذج مخطط فن البياني ClickUp Venn يمنحك الأدوات اللازمة لعرض المعلومات المعقدة وغير المنظمة بطريقة سهلة الاستخدام. يساعدك صانع مخطط Venn البياني على تحديد ما تريد تصوره ويسهل العصف الذهني الفعال.

أول شيء يجب أن تتذكره هو أن هذه الأداة قابلة للتطوير بشكل كبير قالب السبورة و ClickUp Whiteboards تتجاوز مجرد الرسم. فهي توفر منصة للتعاون في الوقت الفعلي، مما يسمح لأعضاء الفريق بما يلي التقاط الأفكار بشكل فوري دون تشويش أو تداخل، سواء كانت متعاونين عن بُعد أو في نفس المكان المادي. 🏢

يمكنك تعيين المهام لأعضاء فريقك لجمع البيانات ومقارنة جميع العناصر وتصور الروابط، كل ذلك في مكان واحد. إنشاء مستند ClickUp لتحديد الغرض من مخطط فن ومشاركته مع فريقك.

بمجرد حصولك على بياناتك، ابدأ برسم دوائر تتقاطع في المنتصف. يمثل هذا الهيكل الأساسي القواسم المشتركة والاختلافات بين المجموعات. وهو ما يميز هذا القالب عن الأدوات المرئية المماثلة مثل قوالب المخطط الانسيابي (التي تحدد الخطوط العريضة للعملية) أو قوالب الخريطة الذهنية (للعصف الذهني الإبداعي).

قم بتسمية كل دائرة بإحدى مجموعات البيانات التي قمت بجمعها، وانتقل إلى طريقة عرض اللوحة لرسمها. من خلال تعديل حجم الدوائر، تأكد من التعرف على الأهمية النسبية للفئة التي تمثلها على الفور.

أخيرًا، انتقل إلى طريقة عرض الجدول لـ إضافة نقاط بيانات محددة إلى الرسم البياني الخاص بك. قد تذكرك طريقة رسم الخرائط هذه بـ قوالب المصفوفة أو ابن عمها الأكثر جدولة, قوالب قاعدة البيانات . ومع ذلك، فإن النتيجة النهائية مختلفة لأنه لا توجد شبكات أو صفوف أو أعمدة. ضع نقاط البيانات داخل الدوائر لتمثيل العناصر الفردية لكل مجموعة، وضع النقاط المشتركة في المنطقة المتداخلة.