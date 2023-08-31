10 نصائح مُلهمة حول كيفية تحفيز فريق العمل

إذا كنت تبحث عن طرق لزيادة تحفيز فريقك وأدائه، فأنت لست وحدك. في مرحلة ما، يواجه كل قائد في مرحلة ما تحدي تحفيز فريقه.

ولكن إليك الأمر: التحفيز لا يتعلق فقط بالمكافآت أو الامتيازات المكتبية الفاخرة. إنه أعمق من ذلك وله استراتيجية مثبتة وراءه.

سنكشف في هذا المنشور عن سبب أهمية تحفيز الموظفين، وأنواع التحفيز المختلفة، و10 نصائح عملية لإلهام فريقك.

دعونا نتعمق! 🏊

لماذا يعتبر تحفيز الفريق مهمًا؟

تخيل فريقًا يتبنى كل عضو فيه التحديات اليومية بحماس - حيث يكون الحماس والاندفاع هو القاعدة. هذه هي قوة تحفيز الفريق.

يخلق تحفيز الفريق ثقافة إيجابية للشركة حيث يشعر كل عضو في الفريق بدافع عميق الجذور للمساهمة والتفوق. ✨

عندما يتم تحفيز فريقك

يعملون بشكل أسرع وأكثر ذكاءً وينجزون أكثر في وقت أقل

يكونون أكثر اهتمامًا بالتفاصيل وينتجون عملًا عالي الجودة

من المرجح أن يعملوا معًا بشكل جيد مع الحد الأدنى من النزاعات

لديهم رضا وظيفي أعلى ومن المرجح أن يظلوا في شركتك

يحضرون إلى العمل ويتفاعلون مع الآخرين، مما يؤدي إلى انخفاض معدل التغيب عن العمل

من المرجح أن يتقبلوا التحديات الجديدة ويتفوقوا فيها

يرغبون في القيام بعمل جيد لأنفسهم وللشركة ككل ## أنواع التحفيز

هناك فئتان رئيسيتان من التحفيز: الداخلي والخارجي. وكلاهما مهم لدفع أعضاء الفريق لأداء أدوارهم والازدهار والتألق في مكان العمل. دعونا نلقي نظرة فاحصة على كل فئة من هاتين الفئتين.

1. الدافع الجوهري

ينبع الدافع الجوهري من الداخل - إنه البهجة الشخصية أو التحدي الذي يشعر به عضو الفريق عندما ينخرط في نشاط ما. فيما يلي بعض الأنواع المختلفة من الدوافع الجوهرية التي قد تقود فريقك:

دافع الكفاءة: الدافع لتحسين أو إتقان مهارة ما ليس من أجل أي جوائز خارجية ولكن من أجل التطوير الشخصي والرضا الذاتي

الدافع لتحسين أو إتقان مهارة ما ليس من أجل أي جوائز خارجية ولكن من أجل التطوير الشخصي والرضا الذاتي دافع الإنجاز: يأتي هذا الدافع من وضع أهداف شخصية صعبة والاستمتاع بمجد تحقيقها

يأتي هذا الدافع من وضع أهداف شخصية صعبة والاستمتاع بمجد تحقيقها الدافع الإبداعي: الرغبة في أخذ زمام المبادرة والتفكير خارج الصندوق وابتكار شيء جديد

الرغبة في أخذ زمام المبادرة والتفكير خارج الصندوق وابتكار شيء جديد الدافع السلوكي: الدافع للتصرف بطرق تتماشى مع معتقداتك وأخلاقياتك ومبادئك الشخصية

الدافع للتصرف بطرق تتماشى مع معتقداتك وأخلاقياتك ومبادئك الشخصية دافع الانتماء:الرغبة في التواصل والتعاون مع الآخرين والشعور بالانتماء

2. الدافع الخارجي

يأتي الدافع الخارجي من الحصول على مكافآت خارجية أو تجنب العواقب. إليك ما قد يبدو عليه ذلك في فريقك:

الدافع القائم على المكافأة: الدافع للعمل بسبب الحوافز مثل المكافآت أو الهدايا أو حتى ردود الفعل الإيجابية من المديرين أو أعضاء الفريق الآخرين

الدافع للعمل بسبب الحوافز مثل المكافآت أو الهدايا أو حتى ردود الفعل الإيجابية من المديرين أو أعضاء الفريق الآخرين الدافع القائم على الخوف: الدافع للعمل بسبب التهديد بفقدان الوظيفة أو تخفيض الرتبة أو تلقي ردود فعل سلبية بسبب الأداء الضعيف أمام الزملاء

الدافع للعمل بسبب التهديد بفقدان الوظيفة أو تخفيض الرتبة أو تلقي ردود فعل سلبية بسبب الأداء الضعيف أمام الزملاء الدافع القائم على القوة: الدافع للعمل وتسلق المراتب الوظيفية لاكتساب السلطة والنفوذ والسيطرة

أنشئ أهدافًا شخصية داخل ClickUp وحدد أهدافًا لتتبع تقدمك

يعد كل من التحفيز الداخلي والخارجي مفيداً بطرق متنوعة. ضعهما في الاعتبار للتأكد من أن أسلوب إدارتك يأخذ كلاهما في الاعتبار.

10 نصائح حول كيفية تحفيز فريقك

بينما يكون بعض أعضاء الفريق مدفوعين بالإشباع الشخصي والشغف، يستجيب البعض الآخر بشكل أفضل للمكافآت الخارجية والتقدير لعملهم الشاق.

استخدم هذه الخطوات العشر للمساعدة في خلق بيئة عمل متوازنة وصحية حيث يتم الاعتراف بكلا النوعين من التحفيز وتشجيعهما.

1. ضع أهدافًا واضحة وشاركها مع فريقك

واحدة من أسهل الطرق وأكثرها فعالية لتحفيز فريقك هي وضع أهداف واضحة للفريق التي تتماشى مع قيم أو أهداف الشركة قصيرة الأجل وطويلة الأجل. بمجرد أن تتوافق مع الصورة الأكبر، تأكد من أن كل عضو في الفريق على دراية جيدة بهذه الأهداف الأكبر ويفهم كيف يساهم في جعلها حقيقة واقعة.

فبدون الوضوح، قد يغفل أعضاء الفريق عن بعض المهام أو يقللون من أهميتها. ولكن عندما يكون لدى أعضاء الفريق فهم واضح لـ "السبب" وراء ما يفعلونه، سيكونون أكثر تحفيزًا لإكمال مهامهم. حتى أنهم قد يبذلون جهدًا إضافيًا للقيام بعمل _جيد، مما يجعل العمل أقرب إلى تحقيق أهدافه. 🎯

أنشئ أهدافًا ذكية في ClickUp بطرق متعددة لتتبع التقدم المحرز وتحقيق أهدافك

لصياغة أهداف العمل والفريق، استخدم إطار عمل الأهداف الذكية -محددة، وقابلة للقياس، وقابلة للتحقيق، وذات صلة، ومحددة زمنيًا. لمشاركة ذلك مع فريقك، استخدم تحديد الأهداف و أداة تتبع الأهداف .

تسمح لك هذه الأدوات بما يلي:

تخصيص قوالب تحديد الأهداف لتبسيط عملياتك

تقسيم المعالم الرئيسية الأكبر إلى أهداف أصغر وأكثر قابلية للإدارة على طول الطريق

ربط كل هدف مباشرة بالمهام الموكلة لأعضاء الفريق

تتبع التقدم المحرز نحو الأهداف والاحتفال بالمعالم الصغيرة على طول الطريق

2. امنح أعضاء الفريق الاستقلالية للقيام بعملهم

كمدير أو قائد فريق، يتمثل دورك الأساسي في وضع توقعات واضحة، وتوفير الأدوات اللازمة لفريقك، وإفساح المجال للتحقق من المهام بانتظام. وبمجرد الانتهاء من ذلك، عليك أن تتراجع وتدعهم يقومون بعملهم.

قم بالعصف الذهني والتخطيط ووضع الاستراتيجيات وتبسيط التواصل في الوقت الفعلي باستخدام لوحات ClickUp Whiteboards

قاوم إغراء الإدارة الدقيقة . تؤدي الإدارة التفصيلية إلى تآكل الثقة، وتخنق الإبداع، وتزيد من التوتر والإرهاق. كما أنها تجعل أعضاء الفريق معتمدين بشكل مفرط وتحد من نمو قادة الفريق الطموحين. 🌱

من ناحية أخرى، فإن منح الاستقلالية لأعضاء الفريق يظهر أنك تثق بهم. هذه البادرة البسيطة تعزز من تحفيز الفريق وتؤدي إلى مشاركة أعلى .

كما أنه يعزز ثقة الفريق والتزامه. عندما يتولى أعضاء الفريق ملكية مهامهم، فإنهم يكونون مدفوعين بطبيعة الحال إلى الأداء بشكل أفضل، ومواجهة التحديات، واستكشاف الحلول الإبداعية.

3. استيعاب جداول العمل المرنة

بالنظر إلى أن 80% من الموظفين يعطون الأولوية للجداول الزمنية المرنة عند البحث عن عمل، فمن الواضح أن جداول العمل المرنة موجودة لتبقى.

فهي ليست فقط موجودة لتبقى، ولكنها تساهم بشكل كبير في تعزيز تحفيز الفريق. وفقًا لدراسة أجرتها شركة Cisco, 82% من الموظفين يشعرون بسعادة أكبر ودوافع أكثر لفريق العمل مع خيار العمل المختلط لأنه يحسن التوازن بين العمل والحياة.

إن تطبيق جداول العمل المرنة يجلب تحديات، خاصة في التنسيق. وهنا يأتي دور الاستثمار في برنامج تعاون الفريق يساعد على إبقاء الجميع على نفس الصفحة.

تعاون مع العملاء أو الفرق الداخلية بفعالية أكبر باستخدام السبورات البيضاء الافتراضية لتحفيز الابتكار

تعمل هذه الأدوات على تبسيط إدارة المشروع و إدارة الفريق -تسهيل القيام بما يلي بغض النظر عن تنوع المواقع وساعات العمل:

تنسيق المهام بين أعضاء الفريق

تحديد الأولويات للمهام الفردية

إدارة المواعيد النهائية لضمان اكتمال المشاريع في الموعد المحدد

مراقبة تقدم المشروع عند اكتمال المهام

توفر أداة تعاون مثل ClickUp ما يلي قوالب مجانية لإدارة المشاريع بما في ذلك قالب خارطة طريق المشروع والذي يمكنك تخصيصه ليناسب احتياجات فريقك. 🛠️

4. تشجيع التواصل المفتوح والمتكرر

تزدهر فرق العمل المتحمسة على التواصل المفتوح والمنتظم تواصل الفريق . عندما يتمكن أعضاء الفريق من مشاركة الأفكار وطرح الأسئلة والتعبير عن مخاوفهم بحرية، فإنهم يشعرون بالتقدير والاستماع إليهم. ونتيجة لذلك، يقل سوء الفهم، وتقل حالات سوء الفهم، وترتفع مشاركة الفريق، وتزيد الإنتاجية بشكل عام.

ومع ذلك، كن حذرًا من الاجتماعات المطولة دون هدف أو جدول أعمال واضح. فهي تقلل من حماس الفريق وإنتاجيته، خاصةً عندما لا تؤدي إلى خطوات قابلة للتنفيذ.

ولتحقيق التوازن الصحيح، احرص دائمًا على أن يكون لاجتماعاتك هدف واضح جدول أعمال الاجتماع . قبل إعداد واحد، اسأل نفسك "هل هذا ضروري؟ في كثير من الأحيان، ستجد أن ما كنت تنوي مناقشته في الاجتماع يمكن حله من خلال دردشة سريعة أو رسالة بريد إلكتروني. 📩

يتيح لك ClickUp التعاون على الأفكار وإنشاء مستندات أو ويكي مذهلة مع صفحات متداخلة وخيارات تنسيق مخصصة لخرائط الطريق وقواعد المعرفة والمزيد

اجعل الأمور أسهل باستخدام أداة تعاون مع ميزات مدمجة للتواصل الفعال:

الدردشة للتواصل في الوقت الفعلي بين أعضاء الفريق

التعليقات للإجابة السريعة على الأسئلة وتقديم الملاحظات

التسجيل الصوتي لمشاركة الإجابات المعقدة بالصوت

مقاطع الشاشة لتوفير سياق مرئي وتفسيرات تفاعلية

5. موازنة عبء العمل بين أعضاء الفريق

موازنة أعباء العمل (المعروف أيضًا باسم إدارة أعباء العمل ) هو مفتاح تحفيز الفريق. عندما تكون المهام موزعة بالتساوي، يشعر فريقك بالتقدير ويقل احتمال الإصابة بالإرهاق.

إذن كيف تضمن توازن عبء العمل؟ قم بمراجعة أعباء العمل بانتظام. يتيح لك ذلك اكتشاف الاختلالات في وقت مبكر قبل أن تصبح مشاكل كبيرة. 👀

تصور مقدار العمل المخصص للمساهمين الأفراد وكذلك كل فريق من فرقك باستخدام طريقة عرض عبء العمل في ClickUp

يجب أن تحتوي أداة التعاون التي تختارها على ميزة مثل عرض عبء العمل لتصور المهام الموكلة لأعضاء الفريق وإدارة عمليات إعادة التوزيع. يعمل ذلك على تبسيط العمل ويساعد في اتخاذ القرارات الاستراتيجية عند تحديد الوقت المناسب لاكتساب عملاء جدد أو تفويض مهام جديدة أو بدء مشاريع جديدة.

يجب أن تحتوي أداتك المثالية أيضًا على ميزة الأتمتة للتعامل مع المهام المتكررة. وهذا يساعد أعضاء الفريق على توفير الوقت للتركيز على المسؤوليات الأساسية.

6. تقديم الملاحظات وتلقيها من فريقك

يمكن أن تؤدي التغذية الراجعة البناءة، عندما يتم تقديمها بعناية ووضوح، إلى زيادة التحفيز.

لماذا؟ لأنه يظهر أنك تستثمر في نموهم. من خلال توجيه الأعضاء نحو أداء أعلى، فأنت تعبر عن ثقتك في قدراتهم. ونتيجة لذلك، سيرغبون بشكل طبيعي في الارتقاء إلى مستوى التحدي. 🏆

على الجانب الآخر، فإن انفتاحك على ملاحظات من فريقك بنفس القدر من الأهمية عندما يتمكن أعضاء الفريق من مشاركة أفكارهم بحرية، فإنهم يشعرون بمزيد من الارتباط بأدوارهم وبمهمة الشركة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تقدير مساهماتهم وتنفيذها يدل على الثقة والاحترام، مما يعزز معنويات الفريق ويعزز ثقافة الشركة التعاونية.

7. تقدير ومكافأة مساهمات فريقك ومكافأتها

أفضل ما قاله الكاتب والمحاضر الشهير ديل كارنيجي: _"الناس يعملون من أجل المال ولكنهم يبذلون جهدًا إضافيًا من أجل التقدير، والثناء، والمكافآت."

إن جهود فريقك، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، هي التروس التي تدير آلة عملك. إن الاعتراف بهذه الجهود من خلال ردود فعل إيجابية مثل "شكرًا لك" أو "عمل جيد" لا يقتصر على مجرد جعلهم يشعرون بالرضا فحسب، بل يدفعهم إلى بذل المزيد من الجهد والقيام بعمل أفضل. 🙌

تقوم طريقة عرض الدردشة بتخزين جميع تعليقاتك في ClickUp للتعرف بسرعة على الفريق أو العثور على أي محادثة

لا تثق بكلامنا فقط: وفقًا لـ بحث أجرته هارفارد بزنس ريفيو أن القادة الذين يحتلون أدنى 10% من حيث التقدير كان لديهم موظفين بلغت نسبة مشاركتهم 27%، بينما بلغت نسبة مشاركة الموظفين الذين يحتلون أعلى 10% 69%.

ولكن لماذا التوقف عند الكلمات؟ إن المكافآت الملموسة مثل المكافأة أو الهدية أو يوم العطلة تزيد من تحفيز الموظفين. فهي تعرض ما يمكن تحقيقه وتسلط الضوء على من يحققونه. وهذا يبني منافسة صحية ويشجع أعضاء الفريق الآخرين على رفع مستوى أدائهم.

8. استثمر في التطوير المهني لفريقك

عندما تعطي الأولوية لتطوير فريقك، فهذا يدل على أنك تؤمن بقدراتهم وترى مستقبلاً لهم. فالموظفون الذين يرون التزام شركتهم بتطورهم من المرجح أن يكون لديهم موقف إيجابي، وأن يستمروا في العمل ويتفوقوا في أدوارهم. 💪

ضع في اعتبارك تدريب فريقك على المهارات الصعبة والشخصية من خلال ورش العمل أو الندوات عبر الإنترنت أو الدورات التدريبية عبر الإنترنت أو حتى جلسات التوجيه. عندما يكتسب أعضاء الفريق مهارات جديدة، فإنهم يتوقون إلى تطبيقها. فهم لا يصبحون أكثر كفاءة فحسب - بل يصبحون أكثر تفاعلاً وحماساً.

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بينما يرتقي فريقك بالمهارات وينمو، يجني عملك فوائد قوة عاملة أكثر مهارة وقدرة على التكيف.

9. قم بإنشاء مساحة عمل مريحة ومرحبة لفريقك

مساحة العمل المريحة لا تتعلق فقط بالجماليات - إنها أحد أهم العوامل المحفزة. فكر في الأمر: أين يمكن أن تكون أكثر إنتاجية وتنتج أفضل أعمالك؟ هل في مساحة ضيقة ومظلمة أم في مساحة جيدة التهوية والإضاءة؟

ابدأ بالأساسيات. قم بتوفير أثاث مريح مع كراسي داعمة ومساحة مكتبية واسعة. هذا يعطي الأولوية لرفاهية فريقك مع ضمان تركيزهم على المهام بدلاً من آلام الظهر.

الإضاءة أمر بالغ الأهمية. استفد من الضوء الطبيعي - فهو يحسّن المزاج ومستويات الطاقة. أضف المساحات الخضراء، مثل النباتات الداخلية، لتحسين جودة الهواء وإضفاء جو لطيف.

الطعام مهم. يمكن أن يُحدث تقديم القهوة أو المشروبات أو الوجبات الخفيفة المجانية فرقاً. يمكن لاستراحة سريعة لتناول القهوة أو وجبة خفيفة أن تعيد شحن طاقة فريقك، مما يعزز بيئة العمل الإيجابية والمحفزة. ☕

10. الانخراط في أنشطة بناء الفريق أنشطة بناء الفريق تعزز الصداقة الحميمة وتحافظ على تحفيز أعضاء الفريق. عندما يتعاون أعضاء الفريق خارج مهامهم الاعتيادية، فإنهم يترابطون بطرق فريدة من نوعها. يتعرفون على بعضهم البعض على المستوى الشخصي ويكونون أكثر تحفيزاً للتعاون خلال ساعات العمل.

كيف يمكنك القيام بذلك؟ فكر في الأنشطة التي تتماشى مع اهتمامات فريقك. يمكن أن يكون نادياً للكتاب، أو ليلة للتوافه أو حتى غرف هروب افتراضية للفرق البعيدة. المفتاح هو اختيار شيء يمكن للجميع الاستمتاع به والمشاركة فيه. 🤩

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تحفيز فريقك لتحفيز التعاون ونمو الأعمال التجارية

لا شك أن معرفة كيفية تحفيز الفريق يمكن أن يعزز أداء الفريق والاحتفاظ بالموظفين. جرب هذه الاستراتيجيات للعثور على الاستراتيجيات التي تلقى صدى أفضل مع فريقك وصقلها حسب الحاجة. وبمرور الوقت، ستتمكن من تحويل فريقك إلى مجموعة متحمسة وعالية الأداء.

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يمكن أن تساعدك منصتنا المتكاملة في تبسيط تتبع الأهداف، وتواصل الفريق، والتعاون. استخدمها لموازنة أعباء العمل وتحسين جمع الملاحظات وتنفيذها. 🤸

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