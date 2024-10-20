أفضل 10 برامج لإدارة أصحاب المصلحة في عام 2025

يتأثر نجاح مبادرات الأعمال التجارية بـ أصحاب المصلحة في المشروع . سواءً كانوا موظفين أو عملاء أو شركاء أو مستثمرين أو في دور آخر، فإن تتبع اتصالاتك والتزاماتك تجاه أصحاب المصلحة هو أحد أهم الأمور التي يجب القيام بها في عملك. مفتاح القيام بهذه المهمة بفعالية هو اختيار برنامج إدارة أصحاب المصلحة المناسب.

تمكّنك هذه الأدوات من تتبع وإدارة تفاعلاتك مع أصحاب المصلحة. ستكون قادراً على تخزين المعلومات حول تفضيلاتهم وحالة تعاملاتك معهم واستخدام تحليلات البيانات لمعرفة المزيد عن أصحاب المصلحة لديك. تحتوي أفضل البرامج أيضًا على اتصالات واسعة النطاق و أدوات تعاون لمساعدتك في إقامة علاقات تعاونية ومستمرة .

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة أصحاب المصلحة؟ إدارة أصحاب المصلحة تغطي علاقاتك مع جميع من تتعامل معهم عملياً. على هذا النحو، فإن العثور على منتج برمجي ذي صلة يناسب احتياجاتك بأكبر قدر ممكن أمر يستحق العناء. إلى جانب الميزات الخاصة باحتياجاتك، هناك بعض الأفكار العامة التي يجب وضعها في الاعتبار أثناء اختيار حل نضج إدارة أصحاب المصلحة في مؤسستك:

سهولة الاستخدام وواجهة المستخدم: يجب أن يكون البرنامج بديهيًا وسهل الاستخدام أو أن يوفر تدريبًا مكثفًا يسهل على الموظفين التعود على السرعة بسرعة التواصل والتعاون: ابحث عن أدوات متكاملة للتواصل والتعاون مع أصحاب المصلحة الداخليين، مما يلغي حاجتك إلى الاعتماد على أدوات خارجية مركزية البيانات وإدارتها: يجب أن يكون البرنامج بمثابة مستودع مركزي لجميع معلومات أصحاب المصلحة وتفاعلاتهم وسجل اتصالاتهم التحليلات وإعداد التقارير: يجب أن توفر الأداة أدوات قوية لإعداد التقارير والتحليلات حتى تتمكن من تتبع تقدم جهودك بسهولة أكبر الأمن والخصوصية: نظرًا لأنك ستستخدمه لتخزين البيانات الحساسة، يجب أن تلتزم منصة إدارة أصحاب المصلحة بلوائح أمن البيانات والخصوصية وأن توفر ميزات حماية البيانات إمكانيات التكامل: إذا كان البرنامج يتكامل بشكل جيد مع الأدوات الأخرى في مجموعتك التقنية، فسوف يعمل على تبسيط سير عملك بشكل أفضل ويحافظ على مستوى أعلى من تكامل البيانات القابلية للتطوير: مع نمو أعمالك، فأنت بحاجة إلى برنامج يمكن أن ينمو معها. ابحث عن تطبيق إدارة أصحاب المصلحة الذي يدعم كلاً من الشركات الصغيرة والعملاء من المؤسسات على حد سواء

## أفضل 10 برامج لإدارة علاقات أصحاب المصلحة في عام 2024

سيمكنك اختيار المنتج المناسب من العمل بشكل أسرع وفتح روافع النمو. لمساعدتك في اتخاذ القرار المناسب لشركتك، قمنا بتجميع قائمة تضم 10 من أفضل أدوات إدارة أصحاب المصلحة في السوق في عام 2024.

1.

ClickUp

تتبع العلاقات مع أصحاب المصلحة باستخدام ميزات إدارة علاقات العملاء والعلاقات القوية في ClickUp

ClickUp برنامج مجاني لإدارة المشاريع ووظائف إدارة العلاقات مع العملاء (CRM) متعددة الاستخدامات بما يكفي لتكون رصيدًا لإدارة أصحاب المصلحة. لا تقتصر فقط على العملاء، فإن ClickUp CRM يتيح لك تتبع علاقات أصحاب المصلحة وإدارتها. يمكنك بسهولة تخزين التفضيلات والتفاعلات وسجل المشاركة لكل من تتعامل معه.

إن قالب قائمة أصحاب المصلحة في ClickUp يبسط عملية إنشاء قائمة أصحاب المصلحة والحفاظ عليها. فهو يسمح لك بتصنيفهم وتقسيمهم بناءً على أدوارهم واهتماماتهم لتحسين التخصيص والتواصل. لاكتساب المزيد من الرؤى، جرّب نموذج نموذج تحليل أصحاب المصلحة .

أصبح من السهل مشاركة المعلومات مع أصحاب المصلحة وأداء مهام التواصل والتعاون الأخرى مع ClickUp Dashboards . توفر خيارات تخصيص واسعة النطاق لتزويدك دائمًا بالمعلومات التي تحتاج إليها عندما تحتاج إليها.

ClickUp هو أكثر من مجرد حل قادر على إدارة أصحاب المصلحة؛ فهو يقدم مجموعة ميزات شاملة التي تسمح له بأن يصبح حلاً شاملاً للأعمال لمعظم احتياجاتك التقنية.

أفضل ميزات #### ClickUp

ClickUp AI لإنشاء ملخصات لسلاسل التعليقات، ومسودات المستندات، وإنشاء عناصر الإجراءات، والمزيد

وظائف مراقبي المهام والمكلفين المتعددين لتبسيط أنشطة مشاركة أصحاب المصلحة

قابل للتخصيص إدارة المهام وأدوات التعاون لإدارة مشاريع البائعين الخارجيين

تتبع الأهداف ومراقبة التقدم المحرز لإدارة بيانات أصحاب المصلحة بفعالية

التكامل مع مختلف تطبيقات الجهات الخارجية

مخططات جانت لتخطيط المشاريع

قيود ClickUp

قد يكون من الصعب على المستخدمين الجدد تعلمه

يجد بعض المستخدمين أن الواجهة مربكة

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI: متاح في جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات شهرياً لكل عضو في مساحة العمل

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. توتانغو

عبر توتانغو توتانغو هو منصة نجاح العملاء التي تركز على إدارة أصحاب المصلحة. يحدد برنامجها جميع الأفراد الذين يدعمون نجاح العميل. كما أنه يحدد العلاقات بين أصحاب المصلحة حتى تتمكن من فهم مستويات المشاركة.

يجعل تصميم البرنامج المعياري للبرنامج من السهل انتقاء واختيار المكونات التي ترغب في استخدامها لتلبية احتياجات عملك الخاصة.

يمكنك إنشاء ملفات تعريف مع قوالب تعيين أصحاب المصلحة لجمع بيانات موحدة من التفاعلات، مثل الدعم والمبيعات والاجتماعات. وهذا يوفر رؤية شاملة لملف شخصي واحد. كما يوفر حلولاً لإدارة مخاطر أصحاب المصلحة مثل تدفقات العمل التلقائية لإدارة مشاركة أصحاب المصلحة بمرور الوقت بناءً على المستويات والتفاصيل الأخرى.

تقدم لوحات معلومات التقارير رؤى حول المقاييس الرئيسية لتحسين برامج النجاح. وتشمل هذه المقاييس مخاطر التجديد، ونتائج صحة العملاء، ومستويات المشاركة، والعائد على الاستثمار. يتكامل البرنامج مع أدوات أخرى لجمع المعلومات للحصول على رؤى أكثر اكتمالاً.

أفضل ميزات Totango

مراقبة صحة العملاء ومشاركة العملاء

تجزئة العملاء والتواصل المخصص

تتبع رحلة العميل وتحليلها

التكامل مع إدارة علاقات العملاء وأدوات الدعم

قيود توتانغو

قد يكون الإعداد والتكوين الأولي معقداً

الأسعار أغلى من العديد من المنافسين

تسعير توتانغو

المبتدئ: 2,988 دولار/سنة

2,988 دولار/سنة المؤسسات: 18,000 دولار في السنة

18,000 دولار في السنة الرئيسية: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات توتانغو

G2: 4.4/5 (780 تقييم)

4.4/5 (780 تقييم) Capterra: 4/5 (24 تقييم)

3. تخطيط أصحاب المصلحة

عبر تخطيط أصحاب المصلحة تتكون هذه المجموعة من المنتجات، التي وضعتها إدارة أصحاب المصلحة، من منهجية موثقة جيدًا للتعامل مع أصحاب المصلحة ومجموعة من قوالب جداول البيانات.

تساعد منهجية دائرة أصحاب المصلحة في إدارة مشاركة أصحاب المصلحة في مبادرات الأعمال. وهي توفر أدوات لتحديد أصحاب المصلحة وتحديد أولوياتهم وتصورهم والتفاعل معهم ومراقبتهم. كما أنها تحدد أصحاب المصلحة من خلال المناقشات لفهم احتياجاتهم وتأثيرهم.

ويقيّم تحديد الأولويات القوة والقرب والإلحاح لإنتاج ترتيب لأصحاب المصلحة. بعد ذلك، تقوم الأداة بتعيين أهم أصحاب المصلحة في دائرة، وتصور الأهمية من خلال الحجم واللون والموقع. يمكنك تطوير استراتيجيات المشاركة ومراقبتها مع تغير الاحتياجات والعلاقات مع أصحاب المصلحة.

توفر قوالب مايكروسوفت إكسل الثلاثة درجات متفاوتة من تحليل أصحاب المصلحة بناءً على منهجية دائرة أصحاب المصلحة.

أفضل ميزات رسم خرائط أصحاب المصلحة

رسم الخرائط المرئية لأصحاب المصلحة والعلاقات

تتبع المشاركة وتاريخ التواصل

ملفات تعريف أصحاب المصلحة القابلة للتخصيص

شراء لمرة واحدة

قيود رسم خرائط أصحاب المصلحة

التصميم القائم على برنامج Excel يعني خيارات تكامل محدودة

معلومات محدودة من مراجعات العملاء

تسعير خرائط أصحاب المصلحة

ورقة عمل أصحاب المصلحة: 30 دولارًا أمريكيًا

30 دولارًا أمريكيًا أصحاب المصلحة على الصفحة: 5 دولارات

5 دولارات خطة التواصل: 20 دولارًا أمريكيًا

تقييمات ومراجعات أصحاب المصلحة

لا توجد تقييمات متاحة

4. دارزين

عبر دارزين يسمح نظام إدارة علاقات أصحاب المصلحة من دارزين لشركتك بتخطيط وتتبع والتواصل مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين في منصة مركزية واحدة. ويساعد في تحديد أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين المرتبطين بتطوير المشروع أو المبادرات الأخرى. يمكن للمستخدمين إنشاء ملفات تعريفية لكل صاحب مصلحة، والتقاط تفاصيل مثل مستوى التأثير وتاريخ المشاركة والأولويات.

يستخدم نظام إدارة علاقات العملاء ميزات تخطيط العلاقات لتصور العلاقة بين أصحاب المصلحة. ثم تقوم عمليات سير العمل الآلية بتوجيه التواصل والاتصالات، مثل إرسال رسائل بريد إلكتروني أو رسائل مخصصة. توفر الرؤى من مختلف الملفات الشخصية ومصادر البيانات رؤية شاملة لكل صاحب مصلحة. تُظهر مقاييس الأداء مستويات المشاركة بمرور الوقت.

يوفر التكامل مع الأنظمة الأخرى بيانات أصحاب المصلحة ذات الصلة. لإنشاء بيانات محددة للغاية، يشتمل البرنامج على أدوات إنشاء الاستبيانات التي يمكنك استخدامها لجمع التعليقات ذات الصلة من أصحاب المصلحة.

أفضل ميزات دارزن

تخطيط مشاركة أصحاب المصلحة وتتبعها

جمع الملاحظات وتحليلها في الوقت الفعلي

تقارير وتحليلات قابلة للتخصيص

التكامل مع إدارة علاقات العملاء وأدوات الاستطلاع

قيود قيود دارزين

لا توجد معلومات عن الأسعار على الموقع الإلكتروني

يرغب بعض المستخدمين في المزيد من ميزات الأتمتة

أسعار دارزين

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات دارزين

G2: 4.8/5 (أربعة تقييمات)

5. إنفو فلو

عبر إنفو فلو يساعد نظام إدارة علاقات أصحاب المصلحة في InfoFlo في إدارة العلاقات من خلال إنشاء الملفات الشخصية وتتبع الاتصالات والتخصيص. تلتقط الملفات الشخصية تفاصيل جهات الاتصال وتاريخ المشاركة في عرض واحد شامل. وهو يتتبع التفاعلات، مثل رسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات، لضمان التواصل المستمر.

يمكنك تقسيم أصحاب المصلحة باستخدام العلامات والحقول والفئات المخصصة لهم. تعمل المهام والتذكيرات والمستندات على إدارة المواعيد النهائية والمعلومات المهمة بشكل مركزي. تساعدك وظائف إعداد التقارير على قياس نجاح جهودك.

تتضمن الحزمة الأساسية التكامل مع خرائط Bing Maps لرسم المعلومات الجغرافية حول أحد أصحاب المصلحة. عمليات التكامل مع تطوير المشروع الأدوات متوفرة كوظائف إضافية.

أفضل ميزات InInInfofo

إدارة جهات الاتصال وأصحاب المصلحة

تتبع سجل الاتصالات

تخزين المستندات والملفات

التكامل مع البريد الإلكتروني وأدوات التقويم

قيود InInInfofo

يمكن أن تكون واجهة المستخدم أكثر حداثة

ذكر بعض المستخدمين وجود مشاكل في الأداء من حين لآخر

تسعير InInfofofo

InfoFlo Core: 99 دولارًا أمريكيًا

99 دولارًا أمريكيًا InfoFlo Offline: $199

$199 InfoFLo PBX: 399 دولارًا أمريكيًا

تقييمات ومراجعات InfoFlo

G2: 4.5/5 (91 تقييمًا)

4.5/5 (91 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 (95 مراجعة)

6. ستاكوير

عبر ستاكوير StakeWare هو برنامج لإدارة أصحاب المصلحة يساعدك على تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين وتحليلهم وإشراكهم. يوفر أدوات لتحديد أصحاب المصلحة بناءً على التأثير والأهمية وعوامل أخرى. يمكن للمستخدمين التقاط معلومات الاتصال وتاريخ العلاقات والاهتمامات والمشكلات وغيرها من التفاصيل للمساعدة في تقسيم أصحاب المصلحة وتصنيفهم.

يجعل برنامج StakeWare تتبع أنشطة المشاركة، مثل الاجتماعات ورسائل البريد الإلكتروني والمكالمات أمراً سهلاً. يتميز البرنامج بالعديد من أدوات التعاون المضمنة أو المدمجة، مما يجعله أداة فعالة تطبيق تواصل الفريق .

توفر ميزات إعداد التقارير الرؤى اللازمة لتطوير خطط المشاركة المستهدفة. تتوفر المعلومات حول أصحاب المصلحة والتحليلات المرتبطة بهم بسهولة في لوحة معلومات البرنامج.

أفضل ميزات StakeWare

تحديد أصحاب المصلحة وتصنيفهم

تتبع المشكلات وإدارة حلها

سجل الاتصالات ومشاركة المستندات

تنبيهات عندما يحتاج أحد أصحاب المصلحة إلى الاهتمام

قيود ستيك وير

مراجعات محدودة للمستخدمين

لا توجد معلومات عن الأسعار على الموقع الإلكتروني

تسعير StakeWare

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات برنامجStakeWare

لا توجد تقييمات متاحة

7. المراجعة

عبر المسافة Tractivity عبارة عن منصة لإشراك أصحاب المصلحة للشركات التي تدير المناظر الطبيعية المعقدة لأصحاب المصلحة. وتتضمن الميزات الرئيسية تخطيط أصحاب المصلحة القابل للتخصيص الذي يسمح للمستخدمين بتصور شبكات أصحاب المصلحة ومجموعات الشرائح. ويوفر النظام ملفات تعريف رقمية لكل صاحب مصلحة، ويخزن تفاصيل الاتصال والتفاعلات السابقة والاهتمامات والسمات الأخرى.

يمكّنك Tractivity من تخطيط استراتيجيات المشاركة بشكل تعاوني مع أعضاء الفريق. يمكنك تكييف الاستراتيجيات حسب أنواع أصحاب المصلحة أو القضايا المختلفة. تعمل المنصة على تبسيط تنفيذ مهام المشاركة، بما في ذلك جدولة الاجتماعات ومشاركة المستندات وإجراء الاستبيانات.

يمنحك التتبع في الوقت الفعلي للمقاييس الرئيسية والتقارير التفصيلية نظرة ثاقبة على مشاعر أصحاب المصلحة. تشمل الإمكانات الإضافية تسجيل المشكلات ومنتدى للمناقشة وتقويم للأحداث.

أفضل ميزات التطبيق

تخطيط مشاركة أصحاب المصلحة وتتبعها

إدارة المشكلات والتظلمات

لوحات معلومات وتقارير قابلة للتخصيص

التكامل مع إدارة علاقات العملاء وأدوات التواصل

القيود المفروضة على الجاذبية

منحنى تعليمي صعب لبعض المستخدمين

يشير بعض المستخدمين إلى وجود بعض الأخطاء العرضية

تسعير الجاذبية

بدءاً من 129 دولاراً شهرياً

التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (ثلاث مراجعات)

8. جامبو

عبر جامبو Jambo هو برنامج مرن لإدارة أصحاب المصلحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. تسمح لك ميزاته بتعيين أصحاب المصلحة، والتقاط ملفات تعريفية لهم، وتخطيط أنشطة المشاركة.

تتضمن الوظائف الرئيسية تجزئة قوية لأصحاب المصلحة وأدوات لتخطيط علاقاتك مع أصحاب المصلحة. يمكنك توثيق التفاعلات، وعرض سجل المشاركة، وتحديد المشكلات أو الفرص لكل صاحب مصلحة.

يتضمن البرنامج ميزات لدعم إدارة المهام. يمكن للمستخدمين في دور المسؤول تعيين المهام والموافقة عليها وتخطيط أحداث أصحاب المصلحة والاجتماعات والتواصل. ويعزز البرنامج التعاون من خلال أداة التعليق الداخلي، مما يتيح تحسين شفافية المشروع .

تتضمن وظيفة إعداد التقارير درجات صحة العلاقة ومقاييس الضعف. يمكنك حفظ التقارير التي يتم إنشاؤها بشكل متكرر كقوالب لسهولة الوصول إليها.

يركز Jambo على سهولة الاستخدام والقدرة على تحمل التكاليف للشركات ذات الميزانيات الصغيرة والفرق الصغيرة المشاركة في عمل أصحاب المصلحة.

أفضل ميزات جامبو

مشاركة أصحاب المصلحة والتواصل معهم

استبيانات قابلة للتخصيص وجمع الملاحظات

تتبع حل المشكلات

التكامل مع منصات التواصل

قيود جامبو

يجد بعض المستخدمين أن واجهة المستخدم مربكة

يمكن أن يكون منحنى التعلم الأولي حاداً

أسعار جامبو

جامبو بروفيشنال: 995 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات جامبو

G2: 4/5 (تقييم واحد)

9. كاهوتز

عبر كاهوتز Kahootz هي منصة لإدارة العلاقات مع أصحاب المصلحة مع التركيز على تعظيم التأثير. وهي تتيح لك تحديد مجموعات أصحاب المصلحة المختلفة ومعرفة كيفية ارتباطها بناءً على عوامل مثل التأثير أو التأثير.

لكل صاحب مصلحة ملف شخصي يمكنك من خلاله تسجيل السمات للمساعدة في تقسيمهم. ومن هناك، تقدم لوحات المعلومات والتصورات المرئية رؤى حول المشاعر والأفكار المشتركة والفرص. يمكن للمديرين استخدام هذه الرؤى لتصميم استراتيجيات مشاركة مخصصة والتحقق من التقدم المحرز.

تعمل أدوات إدارة المشاريع الرشيقة على إبقاء المبادرات على المسار الصحيح مع ميزات تنافس أدوات التعاون المؤسسي . سواء كانت اجتماعات أو استطلاعات رأي أو حملات، يسهل تتبع المهام من أول مهمة إلى الموافقة النهائية. تضمن التذكيرات التلقائية عدم حدوث أي شيء يفوتك.

أفضل ميزات Kahootz

برنامج تعاوني لمشاركة أصحاب المصلحة

مشاركة الملفات والتعاون في المستندات

أدوات إدارة المهام والمشاريع

التكامل مع تطبيقات الإنتاجية المختلفة

قيود كاهوتز

قد يكون من الصعب تعلم البرنامج

يجد بعض المستخدمين أن خيارات التخصيص غير متوفرة

أسعار كاهوتز

المبتدئين: 7 جنيهات إسترلينية/شهرًا لكل مستخدم

7 جنيهات إسترلينية/شهرًا لكل مستخدم احترافي: 11.55 جنيه إسترليني/شهرًا لكل مستخدم

11.55 جنيه إسترليني/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: 10.97 جنيه إسترليني/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Kahootz

G2: 4.4/5 (29 تقييم)

4.4/5 (29 تقييم) Capterra: 4.7/5 (13 تقييم)

10. ببساطة أصحاب المصلحة

عبر ببساطة أصحاب المصلحة Simply Stakeholders هي أداة سهلة الاستخدام لإدارة علاقات أصحاب المصلحة. تسمح لك الأداة بتتبع المشكلات وتعيين أصحاب المصلحة واكتساب رؤى من خلال تحليل المشاعر المستند إلى الذكاء الاصطناعي. يمكنك استيراد جهات الاتصال أو إضافتها، ودعوة أعضاء الفريق، والتكامل مع أدوات التواصل مثل Gmail و Outlook.

تتيح لك ميزات تخطيط البرنامج تصور أصحاب المصلحة حسب التأثير والاهتمام والتأثير. تجاوز التصور المرئي واكتسب رؤى أعمق باستخدام أدوات تحليل الذكاء الاصطناعي المدمجة.

يتكامل أصحاب المصلحة ببساطة بشكل آمن مع الأنظمة الأخرى. ترتبط الموصلات القياسية ب Salesforce، ووسائل التواصل الاجتماعي، و Mailchimp، والتطبيقات الشائعة الأخرى لإدارة أصحاب المصلحة بشكل أكثر مرونة. تسمح واجهة برمجة التطبيقات (API) لفرق التطوير بإنشاء حلولهم الخاصة لعمليات التكامل بدون دعم مدمج.

أفضل ميزات أصحاب المصلحة ببساطة

تحديد أصحاب المصلحة وتحليلهم

تتبع الاتصالات وتاريخها

قوالب قابلة للتخصيص لإشراك أصحاب المصلحة

التكامل مع أدوات التواصل

قيود أصحاب المصلحة ببساطة

بعض المستخدمين يريدون ميزات أكثر تقدماً

منحنى تعليمي حاد

أسعار أصحاب المصلحة ببساطة

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات أصحاب المصلحة ببساطة

G2: 5/5 (مراجعتان)

أعد تأطير عملك حول أصحاب المصلحة

لا ينبغي أن تكون إدارة العلاقات مع أصحاب المصلحة مجرد مشروع أو مبادرة أخرى - بل يجب أن تكون في صميم جميع عملياتك التجارية. يساعدك هذا في الحفاظ على معنويات الموظفين عالية، ويمنع مخاوف شركاء العمل من الانزلاق في الشقوق، ويعزز سمعة شركتك من زوايا متعددة.

استمر في التركيز على اتصالات أصحاب المصلحة والتزاماتهم باستخدام البرنامج المناسب. ClickUp هو أحد أشهر حلول برمجيات إدارة أصحاب المصلحة لسبب ما: فهو يساعدك على إبقاء أصحاب المصلحة في مركز الصدارة مع ضمان سير عملياتك بسلاسة. كما أن أدوات ClickUp مجانية أيضاً، حتى تتمكن من التجربة والتنفيذ والازدهار. اشترك في حساب ClickUp الخاص بك وابدأ اليوم!