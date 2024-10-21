أفضل 10 أدوات مطوري أجهزة ماك للمهندسين في 2025

كمطوري برمجيات، فإن امتلاكك للأدوات المناسبة لـ سير عمل التطوير ضروري لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية. وسواء كان الأمر يتعلق بمقتطفات التعليمات البرمجية بلغة برمجة معينة، أو تصميم واجهات المستخدم، أو إنشاء تطبيقات لنظام تشغيل معين، يجب أن تكون الأداة التي تستخدمها قوية وموثوقة مثل مهاراتك في البرمجة، أو أفضل بكثير. 💪🏻

لحسن الحظ، لا داعي لأن تجوب الإنترنت بحثاً عن هذه الأدوات. في هذه المقالة، قمنا بحصر أدوات المطورين العشرة التي يجب أن تكون متوفرة على نظام ماك لعام 2024، حتى تتمكن من اختيار الأداة المناسبة للمهمة و تعزيز إنتاجيتك الإجمالية .

دعنا نتعمق في الأمر.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة مطور نظام التشغيل Mac؟

قبل أن نلقي نظرة على أدوات تطوير نظام ماك، إليك بعض العوامل الرئيسية عند تقييم ما إذا كانت الأداة مناسبة لاحتياجاتك:

واجهة المستخدم (واجهة المستخدم): يمكن أن تكون الأداة ذات الواجهة المزدحمة استنزافًا كبيرًا لإنتاجيتك. ومن ناحية أخرى، فإن الأدوات ذات واجهة المستخدم الواضحة والبديهية تكون أسهل في التعلم وتساعد على تسريع سير عملك

يمكن أن تكون الأداة ذات الواجهة المزدحمة استنزافًا كبيرًا لإنتاجيتك. ومن ناحية أخرى، فإن الأدوات ذات واجهة المستخدم الواضحة والبديهية تكون أسهل في التعلم وتساعد على تسريع سير عملك الأداء والسرعة: تحقق مما إذا كانت الأداة تعمل بسلاسة دون التسبب في حدوث تأخيرات أو أعطال، وما إذا كان أداؤها يتأثر عند العمل مع ملفات كبيرة أو تشغيل تطبيقات متعددة في وقت واحد

تحقق مما إذا كانت الأداة تعمل بسلاسة دون التسبب في حدوث تأخيرات أو أعطال، وما إذا كان أداؤها يتأثر عند العمل مع ملفات كبيرة أو تشغيل تطبيقات متعددة في وقت واحد عمليات التكامل: يجب أن تسهّل أدواتك الاتصال مع البرامج أو التطبيقات الأخرى التي تستخدمها كجزء من عمليات التطوير الخاصة بك.

يجب أن تسهّل أدواتك الاتصال مع البرامج أو التطبيقات الأخرى التي تستخدمها كجزء من عمليات التطوير الخاصة بك. السعر: على الرغم من أن الأدوات المجانية يمكن أن تكون رائعة، إلا أنه من الضروري الموازنة بين ميزات الأداة وتكلفتها. في بعض الأحيان، قد يكون الاستثمار في أداة مدفوعة أكثر فائدة من حيث الميزات والدعم طويل الأجل

تعاون على الأفكار وأنشئ مستندات أو مواقع ويكي مذهلة مع صفحات متداخلة وخيارات تنسيق مخصصة لخرائط الطريق وقواعد المعرفة والمزيد

المجتمع والموارد: وجود مجتمع قوي ووثائق شاملة يعني مشاكل أقل على المدى الطويل. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في فهم ميزات معينة أو إصلاح مواطن الخلل، يجب أن تكون المساعدة متاحة

وجود مجتمع قوي ووثائق شاملة يعني مشاكل أقل على المدى الطويل. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في فهم ميزات معينة أو إصلاح مواطن الخلل، يجب أن تكون المساعدة متاحة مراجعات المستخدمين: لا شيء يتحدث بصوت أعلى من تجارب زملائك المطورين. تحقق من مراجعات المستخدمين للأداة للحصول على فكرة عن نقاط قوتها وقيودها أثناء عملها 💻

أفضل 10 أدوات مطوري ماك لاستخدامها في 2024

فيما يلي أفضل 10 برامج تطوير لنظام MacOS، مضمونة لتحسين سير عملك، سواء كنت تعمل منفرداً أو ضمن فريق. لقد قمنا بتقييم كل أداة بناءً على أفضل ميزاتها وأسعارها وتقييمات المستخدمين. هيا بنا!

1. انقر فوق

تتبع ومراقبة المهام والموارد وتقدم المشروع في طريقة عرض ClickUp Dashboard (لوحة معلومات ClickUp)

تبسيط ClickUp تطوير البرمجيات ويعزز شفافية المشروع من خلال سد الفجوة بين الترميز وإدارة المشروع - تعيين المهام, تعيين مستويات الأولوية وتتبع التقدم المحرز

سواء أكنت من محبي سباقات السرعة المحددة زمنياً في Scrum أو نهج Kanban المرن، يمكن تخصيص لوحات مهام ClickUp لتناسب أسلوبك.

وبالنسبة للمطورين العمل مع فريق البرمجيات فإن ميزات مثل @mentions والتعليقات وعرض الدردشة تجعل من السهل إبقاء الجميع على اطلاع. سبورة ClickUp's Whiteboards و مستندات ClickUp تمكين أيضًا التعاون في الوقت الحقيقي على الأفكار والخطط والوثائق.

بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك ميزات الأتمتة الأصلية بتعيين مشغلات لتعيين المهام تلقائيًا أو تغيير الحالات أو إرسال تذكيرات - مما يوفر وقتك للمهام الأكثر أهمية.

ClickUp أفضل الميزات:

تصفح واجهة ClickUp الحديثة والبديهية بكل سهولة

الوصول إلى ClickUp عبر الويب، بالإضافة إلى أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة

إنشاء حقول مخصصة (على سبيل المثال، المُعيّن، والأولوية، وتاريخ الاستحقاق، والتقدم، وما إلى ذلك)، وطرق العرض (على سبيل المثال، القائمة، وكانبان، وجانت، والتقويم، وما إلى ذلك)، ولوحات المعلومات لالتقاط تفاصيل المهام وتصور التقدم المحرز

البقاء على اطلاع على المواعيد النهائية مع الإشعارات ⏰

وضع تقديرات زمنية للمهام وتتبع الوقت الفعلي المستغرق في العمل عليها

الاتصال بأكثر من 100 أداة بما في ذلك GitHub وGitLab وBitbucket وFigma

احصل على إمكانية الوصول إلى قوالب تطوير البرمجيات مثلقالب تطوير البرامج الخاص بـ ClickUp استخدم ClickUp AI للمساعدة في صياغة وثائق العملية وإعداد تحديثات المشروع، وتحويل ملاحظات الاجتماع إلى ملخصات وعناصر عمل

تعرّف على ميزات ClickUp بسرعة باستخدام موارده ودروسه التعليمية الشاملة

قيود ClickUp:

ClickUp AI غير متوفر في الباقة المجانية

بطيء في بعض الأحيان (ولكن ليس مع ClickUp 3.0)

خيارات التخصيص الواسعة قد تربك المستخدمين الجدد

تسعير ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI: متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp: متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3700 تقييم)

2. أبيوم

عبر أبيوم Appium هو إطار عمل أتمتة اختبار مفتوح المصدر لاختبار ما إذا كانت تطبيقات الويب والتطبيقات المحلية والهجينة ستعمل كما هو متوقع على أجهزة Android و iOS.

وقد توسع مؤخرًا ليدعم تطبيقات سطح المكتب على نظامي macOS ومايكروسوفت ويندوز، ومتصفحات مثل كروم وفايرفوكس وسفاري، بالإضافة إلى تطبيقات التلفزيون لمنصات مثل tvOS و Android TV و Samsung و Roku.

على عكس أدوات الاختبار الأخرى، لا تحتاج إلى إعادة تجميع تطبيقك أو استخدام SDK لتشغيل الاختبارات. ✨

أفضل ميزات Appium:

اختبار التطبيقات بدون شيفرتها المصدرية

اكتب حالات الاختبار بلغات متعددة بما في ذلك Python وJava وJava وJava JavaScript وPHP وC# وRuby

تشغيل الاختبارات على الأجهزة المحمولة الفعلية، وكذلك المحاكيات وأجهزة المحاكاة

تسريع عملية الاختبار عن طريق تشغيل اختبارات متعددة على أجهزة متعددة في وقت واحد

الحصول على إمكانية الوصول إلى وثائق شاملة ودعم مجتمعي قوي

قيود Appium:

الإعداد المعقد

منحنى تعليمي حاد

بطيء ويتعطل في بعض الأحيان

تسعير #### تسعير Appium:

مجاني

تقييمات ومراجعات Appium:

G2: 4.4/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

4.4/5 (أكثر من 50 تقييمًا) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 15 تقييم)

3. سورس تري

عبر SourceTree SourceTree هو عميل Git (صممه Atlassian) يوفر واجهة مستخدم رسومية (GUI) لإدارة مستودعات التعليمات البرمجية. فبدلاً من المصارعة مع سطور الأوامر، يمكنك التفاعل بسلاسة مع قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك، والتعامل مع مهام مثل استنساخ المشاريع، وإجراء التغييرات، وإدارة الفروع.

ويساعد هذا التصميم البديهي المبتدئين من خلال تبسيط مقدمتهم إلى Git. كما أنه يعزز إنتاجية مستخدمي Git ذوي الخبرة من خلال مساعدتهم على مراجعة الرموز بسرعة، وتخزين التغييرات في التعليمات البرمجية، والانتقاء بين الفروع، و توفير الوقت في المهام المتكررة.

أفضل ميزات SourceTree:

يحتوي على واجهة مستخدم نظيفة وبديهية يسهل التنقل فيها 🤩

يمكنك تنفيذ أوامر Git المعقدة ببضع نقرات فقط

يدعم منصات استضافة Git وMercurial الشهيرة مثل Bitbucket وGitHub وGitLab

احصل على تمثيل مرئي لسجل التزامات المشروع وهيكلية الفروع

تنظيم سجل الالتزامات الخاص بك عن طريق دمج الالتزامات أو حذفها أو إعادة ترتيبها

البحث في سجلات Git المحلية الخاصة بك باستخدام وظيفة بحث قوية

قيود SourceTree:

يستخدم الكثير من الذاكرة، مما يؤثر على الأداء، خاصة على الأجهزة القديمة

يصبح بطيئًا عند العمل مع المستودعات الكبيرة

يفتقر إلى التكامل القوي مع المنتجات غير الأطلسية

تسعير SourceTree:

مجاني

تقييمات ومراجعات SourceTree

G2: 4.3/5 (أكثر من 360 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 360 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 15 تقييم)

4. فليكسي هب

عبر فليكسي هب FlexiHub هو تطبيق يتيح لك توصيل وإدارة أجهزة USB ومنفذ COM عن بُعد عبر الشبكة. يمكنك الوصول مباشرةً إلى جهاز USB الخاص بالعميل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، مما يجنبه الحاجة إلى إرساله فعلياً - مما يوفر الوقت وتكاليف الشحن. 💸

إنه رائع لفرق الدعم الفني التي تحتاج إلى الوصول إلى البيانات من جهاز بعيد، بالإضافة إلى تشخيص مشاكل الأجهزة وإصلاحها.

FlexiHub أفضل الميزات:

تسجيل الدخول إلى حساب FlexiHub الخاص بك من أي مكان وإدارة الأجهزة البعيدة (لا حاجة لتثبيت أي برامج تشغيل)

مشاركة الوصول إلى أجهزتك مع الآخرين باستخدام رموز تسجيل دخول فريدة من نوعها

يحدد نوع الجهاز (على سبيل المثال، لوحة المفاتيح، والماسح الضوئي، والطابعة، والكاميرا، وما إلى ذلك) تلقائياً، بحيث يسهل العثور على الجهاز الذي تحتاجه

يستخدم تشفير SSL 2048 بت لحماية البيانات أثناء الإرسال

التواصل مع أعضاء الفريق الذين قاموا بتسجيل الدخول إلى حساب FlexiHub الخاص بك باستخدام ميزة الدردشة الأصلية

قيود FlexiHub:

قد يستغرق فريق دعم العملاء بضعة أيام للرد على العملاء

لا يتم التعرف على بعض الأجهزة بشكل صحيح

لا توجد خطة مجانية

أسعار فليكسي هاب

للأفراد: 14 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

14 دولارًا أمريكيًا/شهريًا للأعمال: ادفع كما تشاء

ادفع كما تشاء الفرق: 12 دولار/شهرياً لكل عضو

12 دولار/شهرياً لكل عضو المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات فليكسي هاب:

G2: 5/5 (2 تقييمات)

5/5 (2 تقييمات) Capterra: 3.4/5 (5 تقييمات)

5. بيتبوكيت

عبر بيت بوكيت Bitbucket هي خدمة قائمة على الويب (من قبل Atlassian) لاستضافة التعليمات البرمجية المصدرية التي تستخدم نظامي Mercurial أو Git للتحكم في الإصدار. وهي توفر للفرق موقعًا مركزيًا للتعاون على التعليمات البرمجية وتتبع التغييرات وإدارة عملية التطوير.

وهذا يساعد الفرق في الحفاظ على سير عمل منظم وفعال، حتى مع نمو المشروع من حيث التعقيد والتوسع. وهو مثالي بشكل خاص للفرق التي تستخدم بالفعل منتجات Atlassian الأخرى.

أفضل ميزات Bitbucket:

لديه خطة مجانية سخية للفرق التي تصل إلى 5 مستخدمين، مع عدد غير محدود من المستودعات الخاصة والعامة

يتكامل بسلاسة مع منتجات أطلسيان الأخرى مثل Confluence وJira وTrickllo

يمكنك تعيين ضوابط الوصول إلى المستودعات الخاصة، وتحديد المستخدمين الذين يمكنهم تنفيذ إجراءات معينة على فروع معينة

يدعم طلبات السحب، والتي تسمح لأعضاء الفريق باقتراح التغييرات ومراجعة التعليمات البرمجية لبعضهم البعض بطريقة منظمة ومنظمة

قيود Bitbucket:

ضعف الدعم المجتمعي

عدد محدود من المستخدمين على الباقة المجانية

يتم استضافة عدد قليل من المشاريع مفتوحة المصدر على Bitbucket

تسعير Bitbucket:

خطة مجانية

القياسية: 3 دولارات/شهرًا لكل مستخدم

3 دولارات/شهرًا لكل مستخدم القسط: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Bitbucket:

G2: 4.4/5 (أكثر من 860 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 860 تقييم) Capterra: 4.6/5 (1,200+ تقييم)

6. ساعي البريد

عبر ساعي البريد Postman هي أداة لواجهة برمجة التطبيقات تستخدمها فرق المطورين لبناء واختبار واجهات برمجة التطبيقات. إنشاء الطلبات وإدارتها في واجهة سهلة الاستخدام، وتنظيمها في مجموعات، وتصور الاستجابات بطريقة منظمة.

كما يتضمن Postman أيضًا ميزات لتوثيق واجهات برمجة التطبيقات، ومشاركة المجموعات مع أعضاء الفريق، ومراقبة صحة واجهة برمجة التطبيقات مع مرور الوقت. 📈

أفضل ميزات Postman:

إنشاء وتشغيل استعلامات REST و SOAP و GraphQL

يدعم طرق مصادقة متنوعة مثل لا مصادقة، والمصادقة الأساسية، والمصادقة الموثوقة، ورمز حامل الرمز المميز

إنشاء مساحات عمل جماعية متعددة للتعاون على مجموعات واجهة برمجة التطبيقات، والبيئات، والتدفقات

يسمح لك باقتراح التغييرات عن طريق إضافة التعليقات والإشارة إلى أعضاء الفريق باستخدام @mention

اختيار مراقبة مساحات عمل الفريق للحصول على إشعار كلما أجرى أحد أعضاء الفريق تغييرات

تتكامل مع الأدوات الشائعة مثل Dropbox وSlack وAzure DevOps وGithub وGitlab وBitbucket

قيود Postman:

الخطة المجانية تسمح بحد أقصى 3 أعضاء في الفريق

يمكن أن تبدو مجموعة الميزات الواسعة مربكة للمستخدمين الجدد

يصبح بطيئًا عند العمل مع الملفات الكبيرة أو الطلبات المعقدة

تسعير #### تسعير Postman:

خطة مجانية

الأساسية: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الاحترافية: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات ساعي البريد:

G2: 4.6/5 (1,095+ تقييم)

كابيترا: 4.7/5 (أكثر من 450 تقييم)

7. نص سامية

عبر النص السامي Sublime Text هو محرر نصوص خفيف الوزن لكتابة وتحرير التعليمات البرمجية والترميز والنثر. وهو يفتح الملفات بسرعة وسلاسة، حتى عند العمل على ملفات كبيرة أو تشغيل تطبيقات كثيفة الموارد في الخلفية - وهي ميزة رئيسية للمطورين الذين يعملون على مشاريع كبيرة.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم Sublime Text العديد من الإضافات والملحقات من خلال مدير الحزم الخاص به. وهذا يسمح لك بتوسيع وظائفه ودعمه للغات البرمجة غير الأصلية.

أفضل ميزات Sublime Text:

تخصيص مظهره بخيارات سمات متعددة

يدعم لغات متعددة في الأصل، بما في ذلك Python و HTML و CSS و PHP و Java و C++

اقرأ التعليمات البرمجية بسهولة وحدد الأخطاء باستخدام خاصية تمييز بناء الجملة

استخدم الوضع الخالي من الإلهاء لإخفاء جميع أشرطة الأدوات من أجل جلسات ترميز مركزة

البحث عن مصطلحات محددة واستبدالها في عدة ملفات مفتوحة في وقت واحد 🔎

قيود Sublime Text:

لا توجد ميزات تعاون

يفتقر إلى أداة تصحيح الأخطاء الأصلية

لا يحتوي على محول برمجي مدمج

تسعير Sublime Text:

الترخيص الشخصي: 99 دولارًا أمريكيًا لمرة واحدة (ادفع رسوم الترقية بعد كل 3 سنوات للحصول على أحدث الميزات)

99 دولارًا أمريكيًا لمرة واحدة (ادفع رسوم الترقية بعد كل 3 سنوات للحصول على أحدث الميزات) ترخيص الفريق: يبدأ من 50 دولارًا سنويًا لكل مقعد

تقييمات ومراجعات Sublime Text:

G2: 4.5/5 (أكثر من 1600 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1600 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,200 تقييم)

تحقق من هذه

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8. تطبيق الناقل

عبر الناقل Transporter هو تطبيق MacOS (من Apple) مصمم للمطورين لنشر التطبيقات على متجر تطبيقات Apple. بالإضافة إلى التطبيقات، يمكنك أيضًا استخدامه لإرسال الموسيقى أو الأفلام أو الكتب إلى Apple Music أو iTunes Store أو Apple Books. الواجهة سهلة الاستخدام، ما عليك سوى سحب المحتوى الخاص بك وإفلاته في ترانسبورتر للبدء.

بمجرد تحميل المحتوى الخاص بك، يتعامل Transporter مع عملية التحقق من صحة المحتوى، ويتحقق من الأخطاء التي قد تمنع الإرسال. يوفر ملاحظات مفصلة ورسائل خطأ، مما يسهل حل أي مشاكل. 🛠️

تطبيق ترانسبورتر أفضل الميزات:

سهل التثبيت والاستخدام، حتى بالنسبة للمبتدئين

تحميل ملفات متعددة في وقت واحد

استئناف التحميل بعد انقطاع الاتصال بالشبكة

الوصول إلى سجل التحميلات السابقة، بما في ذلك التاريخ والوقت

يتحقق تلقائياً من وجود تحديثات ويقوم بتثبيتها عند الضرورة

قيود تطبيق الناقل #### قيود تطبيق الناقل:

قد تكون التعليقات على المشكلات غامضة أو غير واضحة في بعض الأحيان

يقفز شريط تقدم التحميل ذهاباً وإياباً على الشبكات البطيئة

التسعير النصي لتطبيق Transporter App:

مجاني

تقييمات ومراجعات تطبيق ترانسبورتر #### تطبيق ترانسبورتر:

G2: لا توجد مراجعات

لا توجد مراجعات Capterra: لا توجد تقييمات

لا توجد تقييمات متجر تطبيقات ماك: 4.8/5 (أكثر من 4300 تقييم)

9. نت بينز

عبر NetBeans NetBeans هي بيئة تطوير متكاملة مفتوحة المصدر (IDE) تستخدم بشكل أساسي لتطوير Java. على مر السنين، توسعت تدريجيًا على مر السنين لدعم لغات البرمجة الأخرى مثل PHP وJavascript وC/C++.

كما أنه يتميز بمجموعة من الأدوات القوية بما في ذلك المصدر محرر التعليمات البرمجية مع تسليط الضوء على بناء الجملة والإكمال التلقائي، ومصحح أخطاء قوي، ومحلل تحليل، وتكامل التحكم في الإصدار.

أفضل ميزات NetBeans:

يسمح لك ببناء تطبيقات الويب وتطبيقات المؤسسات وسطح المكتب والهاتف المحمول

يدعم أنظمة التحكم في الإصدار مثل Git وMercurial وSubversion

استخدام أداة إنشاء واجهة المستخدم الرسومية المتأرجحة لتصميم واجهات مستخدم رسومية عن طريق سحب وإسقاط المكونات

توسيع الوظائف عن طريق إضافة مكونات إضافية من مكتبته الواسعة التي ساهم بها أعضاء المجتمع

استخدم مصحح الأخطاء الأصلي لتعيين نقاط توقف، وتصفح التعليمات البرمجية، وفحص المتغيرات

قيود NetBeans:

يستهلك الكثير من الذاكرة للعمل على النحو الأمثل

يتباطأ عند العمل على مشاريع كبيرة

NetBeans التسعير النصي:

مجاني

تقييمات ومراجعات NetBeans:

G2: 4.1/5 (أكثر من 669 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 669 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 206 تقييمات)

تحقق من هذه

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10. إكس كود

عبر إكس كود Xcode هو IDE من Apple ل تطوير التطبيقات لأجهزة macOS و iOS و watchOS و tvOS. يأتي مع محرر شيفرة مع تمييز بناء الجملة وإكمال الشيفرة تلقائيًا. ويتضمن أيضًا أدوات تصحيح الأخطاء لمساعدتك في العثور على الأخطاء في التعليمات البرمجية وإصلاحها.

باستخدام Xcode، من السهل إدارة ملفات المشروع وتبعياته، وتتبع التغييرات باستخدام أنظمة التحكم في الإصدار مثل Git، واستخدام أدوات المحاكاة لمعاينة شكل تطبيقك وعمله على أجهزة Apple المختلفة.

أفضل ميزات Xcode:

تنظيم وإدارة صور تطبيقك وأيقوناته ولوحة الألوان وغيرها من الأصول باستخدام مجلد كتالوج الأصول

إنشاء واجهات مستخدم رسومية باستخدام أداة إنشاء واجهات السحب والإفلات الأصلية

عرض عرض مباشر لواجهة تطبيقك أثناء إنشائه

اختبار التعليمات البرمجية الخاصة بك على أجهزة مختلفة باستخدام المحاكيات المدمجة لأجهزة iPhone وiPad وApple Watch وApple TV

استخدم خاصية الأدوات لتحليل سلوك تطبيقك وأدائه

قيود Xcode:

يستهلك تطبيق Xcode مساحة تخزين كبيرة

التحديثات عرضة للأخطاء والأعطال

يميل إلى البطء عند العمل على مشاريع كبيرة

تسعير Xcode:

مجاني

تقييمات ومراجعات Xcode:

G2: 4.2/5 (أكثر من 940 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 940 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)

تبسيط سير عمل التطوير الخاص بك باستخدام أدوات مطور ماك

تم تصميم أدوات تطوير Apple العشر هذه لحالات استخدام محددة، بحيث يمكنك اختيار الأداة أو مجموعة الأدوات الأنسب لأي مشروع تقوم به.

وإذا كنت تتطلع إلى تبسيط مهام سير عمل التطوير لديك، ففكر في الاطلاع على ClickUp، فهو بمثابة مركز مركزي لإدارة مشاريع البرمجة الخاصة بالمطورين من البداية إلى النهاية.

مع ميزات تخطيط المشاريع، وتتبع التقدم، والتكامل، والتعاون، والإشعارات، من السهل جداً الحفاظ على تنظيم مشاريع المطورين في الموعد المحدد. 🗓️ اشترك في باقة ClickUp المجانية واختبر بنفسك كيف يمكنها إعادة تشكيل سير عمل التطوير لديك.