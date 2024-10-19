أفضل 10 أدوات برمجية للرسم البياني للتبعية في 2025

كما يعلم أي مدير مشروع برمجيات متمرس، فإن المشروع ليس مجرد مشروع. يتطلب النجاح العمل الجاد والتركيز، ولكنه يتطلب أيضًا النظر إلى الصورة الأكبر. لهذا السبب يستخدم الكثير من مديري المشاريع مخططات التبعية لتعيين تبعيات برمجياتهم بسهولة.

مخطط التبعية هو نموذج رياضي من الناحية الفنية، ولكنه أيضًا أداة لا غنى عنها لفرق هندسة البرمجيات - خاصة الفرق التي لديها قواعد رموز كبيرة. تصور الرسوم البيانية للتبعية التبعيات المختلفة في مشروع برمجي. وهذا يساعد المهندسين على فهم تأثير التغييرات قبل إجرائها وتحديد الاختناقات المزعجة قبل فوات الأوان.

لا تحتاج إلى إنشاء رسم بياني تبعي يدوياً أيضاً. يتكامل برنامج الرسم البياني للتبعية بسهولة مع بياناتك حتى تتمكن من تصميم كود أفضل وأسرع. ⌛

في هذا الدليل، سنخبرك في هذا الدليل بكيفية اكتشاف أداة رسم بياني تبعي عالية الجودة، بالإضافة إلى أفضل 10 خيارات مفضلة لدينا لهذه المهمة في عام 2024.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج الرسم البياني للتبعية؟

جافا وبايثون وجافا سكريبت وPHP ضرورية لعملك، ولكن لنكن واقعيين: أنظمة البرمجيات الحديثة معقدة. وإذا كنت تتعامل مع شيفرة قديمة أو قواعد شيفرة كبيرة، فأنت بحاجة إلى أداة تستخدم خوارزميات فعالة لإنشاء هذه الرسوم البيانية لك.

GitHub وغيرها من المنصات مفتوحة المصدر تأتي مع الكثير من الخيارات، ولكن في رأينا، الأدوات التي تحتوي على هذه الميزات هي أفضل رهان لك:

الرسوم البيانية الموجهة : لن تساعدك الخطوط وحدها كثيرًا. أنت بحاجة إلى رسم بياني تبعي مع حواف موجهة (أو أسهم مدببة) لتوضيح أي وحدة تعتمد على الأخرى

لن تساعدك الخطوط وحدها كثيرًا. أنت بحاجة إلى رسم بياني تبعي مع حواف موجهة (أو أسهم مدببة) لتوضيح أي وحدة تعتمد على الأخرى واجهة برمجة التطبيقات و القوالب : ابحث عن أدوات الرسم البياني التبعي التي تأتي مع واجهة برمجة التطبيقات. هذا يجعل من السهل إنشاء رسوم بيانية للاختبار والنشر وطلبات السحب. القوالب مفيدة أيضًا لأنها تمنحك هيكل رسم بياني جاهز يوفر الوقت دون المساومة على الأسلوب

القوالب : ابحث عن أدوات الرسم البياني التبعي التي تأتي مع واجهة برمجة التطبيقات. هذا يجعل من السهل إنشاء رسوم بيانية للاختبار والنشر وطلبات السحب. القوالب مفيدة أيضًا لأنها تمنحك هيكل رسم بياني جاهز يوفر الوقت دون المساومة على الأسلوب مدير الحزم : اختر برنامج رسم بياني تبعي متوافق مع مدير الحزم الموجود لديك. هذا يجعل من الأسهل بطريقة استخراج التبعيات مباشرة من ملفات التكوين الخاصة بك

اختر برنامج رسم بياني تبعي متوافق مع مدير الحزم الموجود لديك. هذا يجعل من الأسهل بطريقة استخراج التبعيات مباشرة من ملفات التكوين الخاصة بك واجهة مستخدم بسيطة: الرسوم البيانية للتبعية مثل مخططات جانت يجب أن تكون سهلة التصفح. ابحث عن الأدوات التي تقدم تجارب مجانية حتى تتمكن من تجربتها قبل الشراء. كحد أدنى، يجب أن تكون قادرًا على النقر نقرًا مزدوجًا على عقدة لتوسيع أو تصغير التبعيات. ميزات البحث والتصفية جيدة أيضًا لتحديد موقع عقد معينة بسرعة

الرسوم البيانية للتبعية مثل مخططات جانت يجب أن تكون سهلة التصفح. ابحث عن الأدوات التي تقدم تجارب مجانية حتى تتمكن من تجربتها قبل الشراء. كحد أدنى، يجب أن تكون قادرًا على النقر نقرًا مزدوجًا على عقدة لتوسيع أو تصغير التبعيات. ميزات البحث والتصفية جيدة أيضًا لتحديد موقع عقد معينة بسرعة تنسيقات تصدير متعددة: يتطلب تطوير البرمجيات مرونة، لذا اختر أداة تدعم تنسيقات مثل JSON أو Graphviz. بهذه الطريقة، يمكنك بسهولة تصدير مجموعة بياناتك إلى تطبيقات أخرى أو مشاركتها مع فريقك

أفضل 10 أدوات للرسم البياني للتبعية لاستخدامها في عام 2024

الاختناقات ليست ممتعة. لحسن الحظ، فإن التخطيط الدقيق يزيل معظم التأخيرات والمشاكل. أنشئ رسوماً بيانية للتبعية في بداية أي مشروع لتوضيح سير عملك والبقاء متقدماً بخطوة.

لك الحرية في اختيار ما تفضله، ولكن في رأينا، هذه هي أفضل 10 أدوات للرسم البياني التبعي لعام 2024 . 🏆

1. انقر فوق

استخدم الخرائط الذهنية ClickUp لعرض جميع التبعيات في فريق التطوير لديك

ليس من باب التباهي والتفاخر، ولكن ClickUp هو برنامج الرسم البياني للتبعية الكل في واحد على شبكة الإنترنت الذي يستخدمه المطورون لبناء قاعدة بيانات مثالية. اربط المهام والمستندات والتبعيات بسهولة لتجميع كل شيء في مكان واحد. مع انقر فوق التبعيات ، يمكنك إنشاء ترتيب واضح للعمليات حتى يعرف الجميع الترتيب الذي تحتاجه لإكمال المهام.

كما أنها ليست فقط لتطوير البرمجيات. في ClickUp، يمكنك إنشاء تبعيات للمشاريع نفسها، وربط العملاء بمهام أو أوامر معينة. استخدم عرض مخطط ClickUp Gantt البياني لإدارة الجداول الزمنية للمشروع أو استخدام انقر فوق الخرائط الذهنية للعصف الذهني قبل بدء المشروع ✨

هذا صحيح: يمكنك استخدام نفس النظام للأشخاص في البرمجة، والتسويق، والموارد البشرية، وخدمة العملاء، وغير ذلك. هناك ما يكفي من الميزات الخاصة بالوظائف في ClickUp لإبقاء الجميع سعداء.

ClickUp أفضل الميزات

يتكامل ClickUp مع GitHub و Zendesk و Figma وأكثر من 1,000 أداة خارجية أخرى

استخدم الميزة الجاهزةقالب تعيين التبعية ClickUp لبدء تشغيل الرسوم البيانية للتبعية الخاصة بك

إنشاء علاقات تبعية للانتظار أو الكتل أو المهام المرتبطة

إنشاء التبعيات بسرعة باستخدام أوامر القطع المائل

قيود النقر فوق

لا تتوفر بعض ميزات ClickUp إلا للمستويات المدفوعة فقط

تتوفر بعض طرق عرض ClickUp على الهاتف المحمول

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. غريب الأطوار

عبر غريب الأطوار يجمع Whimsical بين الرسم التخطيطي واللوحة البيضاء في نفس البرنامج. إنها أداة مفيدة ليس فقط للعصف الذهني للأفكار، ولكن لمشاركتها مع فريقك وتنفيذها.

استخدم أداة المخطط الانسيابي لسحب وإسقاط طريقك إلى رسوم بيانية تبعية رائعة. تتيح لك أداة Whimsical التعاون مع فريقك في الوقت الفعلي لإنشاء رسومات واضحة وملونة تجعل الجميع على نفس الصفحة.

أفضل ميزات Whimsical

يتضمن Whimsical برنامج مخطط جانت البياني , الإطارات السلكية والملاحظات اللاصقة، والخرائط الذهنية، والمستندات في خدمة الاشتراك الخاصة بها

يتضمن Whimsical الكثير من القوالب

الذكاء الاصطناعي لتحويل النص إلى مخطط انسيابي يسرّع عملية إنشاء المخططات بشكل كبير

قيود Whimsical

Whimsical هو برنامج رسوم بيانية عامة، لذلك قد تحتاج إلى استيراد البيانات يدويًا لتخطيط مشاريع البرامج

تسعير Whimsical

مجاني

المحترف: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

10 دولارات شهرياً لكل مستخدم المؤسسة: 20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات غريب الأطوار

G2: 4.6/5 (170+ تقييم)

4.6/5 (170+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييم)

3. إكس مايند

عبر XMind XMind هو رسم الخرائط الذهنية و تطبيق العصف الذهني موجود منذ عام 2006. يلتقط برنامج الرسم البياني التبعي هذا الأفكار باستخدام قوالب معدة مسبقًا، والتي يسميها Structures، لإضفاء الحيوية على أفكارك. التقط هيكلًا للرسوم البيانية لعظم السمكة، والمخططات التنظيمية، والجداول الشجرية، وغير ذلك الكثير.

يعجبنا أيضًا أن XMind يتيح لك إضافة سمات الألوان الخاصة بك. إذا كنت تشارك رسوماتك مع أشخاص آخرين، فإن ميزة التخصيص تجعل من السهل إسقاط العلامة التجارية لشركتك ببضع نقرات فقط.

ضع في اعتبارك أن هذه أداة أكثر تركيزًا على التسويق. كفريق برمجيات، قد تحتاج إلى توصيل بياناتك يدوياً لعرض التبعيات بشكل صحيح. 👀

أفضل ميزات XMind

تتبع المهام هي ميزة تجريبية لإدارة المهام داخل الخرائط الذهنية

استخدم وضع العرض التقديمي لتصميم عروض تقديمية ملفتة للنظر

سمة الألوان الذكية تمنح رسوماتك البيانية شكلاً ومظهرًا متناسقين

قيود XMind

يركز XMind بشكل كبير على الجانب التسويقي والعلامة التجارية للرسوم البيانية وبشكل أقل على تكامل البيانات لفرق البرمجة

يوفر لك الاشتراك السنوي 12 دولارًا سنويًا فقط، وهو ليس خصمًا كبيرًا

تسعير XMind

سنويًا: 59.99 دولارًا أمريكيًا

59.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا: 5.99 دولارًا أمريكيًا

تقييمات ومراجعات XMind

G2: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

_/مرجع/ /مدونة؟ p=70178 تحقق من بدائل Xmind هذه %/%href/

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4. إدراو مايند

عبر إدراو مايند EdrawMind هو في المقام الأول حل لتصور الأفكار، ولكن يمكنك استخدامه كأداة للرسم البياني للتبعية. تستخدمه الفرق غير التقنية أيضًا في وضع الخطوط العريضة, الخريطة الذهنية والعصف الذهني

نحن نحب أن EdrawMind يدمج الذكاء الاصطناعي في جميع أدواته أيضًا. هذا يسرع بشكل كبير من الوقت المستغرق في التنسيق وإنشاء المحتوى. ما عليك سوى توصيل بعض الإرشادات وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإخراج خريطة ذهنية لتعمل بها.

لدى EdrawMind نوع مختلف من هيكل التسعير. تمنحك الخطة مدى الحياة إمكانية الوصول إلى ترقيات مدى الحياة و أولوية الدعم . إذا قمت بالترقية إلى خطة الحزمة، فستحصل أيضًا على إمكانية الوصول إلى EdrawMax و EdrawProj، وهو أمر مثالي إذا كنت تريد جميع أدوات Edraw.

Edraw Mind Map أفضل الميزات

تسمح الخرائط الذهنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بإنشاء الخرائط الذهنية بنقرة واحدة

تصدير الخرائط الذهنية والمخططات لإنشاء شرائح عرض تقديمي جميلة

مشاركة الخرائط الذهنية مع المتعاونين لمعادلة عبء العمل

قيود الخرائط الذهنية Edraw

Edraw هو في المقام الأول أداة للخرائط الذهنية، لذلك سيتطلب مدخلات يدوية للرسوم البيانية التبعية

تسعير الخريطة الذهنية Edraw Edraw

الاشتراك: 59 دولاراً في السنة

59 دولاراً في السنة خطة مدى الحياة: 118 دولارًا أمريكيًا

118 دولارًا أمريكيًا خطة الحزمة مدى الحياة: 245 دولارًا أمريكيًا

تقييمات ومراجعات الخريطة الذهنية Edraw Mind Map

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 4.6/5 (أكثر من 190 تقييم)

5. مايندمايستر

عبر مايندمايسترMindMeister هي أداة لتصور الأفكار والتعاون, إدارة المهام وحتى العروض التقديمية

هل تسحب الأفكار من مصادر متعددة؟ يسمح لك MindMeister بإضافة روابط ومرفقات ومحتوى مضمن لكل رسم من مصادر مثل YouTube وGoogle Drive.

إذا كنت تريد إدارة المهام وتطبيقًا لتدوين الملاحظات، فمن الأفضل لك شراء حزمة MindMeister حتى تتمكن من الوصول إلى جميع منتجات MindMeister في نفس المجموعة.

أفضل ميزات MindMeister

تضمين الوسائط في رسوماتك البيانية لمزيد من السياق

إنشاء تخطيطات خرائط مختلطة بنقرات قليلة

MindMeister متوافق تمامًا مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR)

قيود MindMeister

يعد MindMeister مناسبًا بشكل أفضل للعصف الذهني وتجميع الأفكار بدلاً من الرسوم البيانية لتبعية البرامج

تسعير مايند مايستر

الأساسي: مجاناً

مجاناً شخصي: 5.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

5.99 دولار شهريًا لكل مستخدم المحترف: 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات MindMeister

G2: 4.3/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 270 تقييم)

6. كريتلي

عبر كريتلي Creately هو برنامج رسم بياني للتبعية مدعوم بالبيانات يربط النقاط عبر المشاريع والفرق. يحتوي على حلول رسومات بيانية مصممة خصيصًا للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى المنتجات والتسويق والموارد البشرية والمبيعات. 👨🏽‍💼

بالنسبة لمطوري البرمجيات، يقدم Creately استوديو مرئي حيث يمكنك بناء البنية قبل الترميز. حتى أنه يساعد في التنفيذ والتتبع بعد الإطلاق.

أفضل ميزات Creately

يقوم Creately بمواءمة رسوماتك مع أهدافك ونتائجك الرئيسية (OKRs)

إنشاء قاعدة بيانات مخصصة لتصور البيانات لفرق متعددة وحالات استخدام متعددة في نفس النظام الأساسي

التقط المعرفة المؤسسية باستخدام ويكي Creately wikis

استخدم قوالب Creately الجاهزة لتحليلات SWOT والخرائط الذهنية ومخططات البنية السحابية والإطارات السلكية والمزيد

ربط Creately ب GitHub أو JitHub أو Jira أو Asana أو Confluence

قيود Creately

يقول بعض المستخدمين أنه من الصعب استخدام Creately إذا كنت تعمل على لوحات كبيرة

أبلغ مستخدمون آخرون عن تأخيرات وضعف الأداء عند العمل مع الكثير من البيانات

تسعير Creately

مجاني

المبتدئين: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 89 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين

89 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Creately

G2: 4.4/5 (أكثر من 860 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 860 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 160 تقييم)

7. إنفيجن

عبر إنفيجن InVision هي أداة سبورة تعاونية للتعاون في الوقت الحقيقي. على الرغم من أنه لا يحتوي بالضرورة على ميزات مصممة خصيصًا لتطوير البرامج، إلا أن InVision يتضمن أدوات تبسيط عملية التطوير .

قم ببناء تجربة واجهة المستخدم/تجربة المستخدم في رسم بياني أولاً ثم شاركها مع أصحاب المصلحة الآخرين للحصول على مدخلات قبل كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. هذا يقلل من المراجعات بعد بناء الحل.

أوه، وإذا كنت تستخدم بالفعل نظامًا آخر برنامج السبورة البيضاء وتريد التبديل، فأنت محظوظ. تمنحك أداة الاستيراد من InVision القدرة على نقل السبورة البيضاء من أدوات مثل Miro أو Mural إلى InVision.

أفضل ميزات InVision

استخدم قوالب InVision المعدة مسبقًا لتوفير الوقت

يعمل InVision Freehand على مواءمة سير عملك مع العمليات التجارية

دمج InVision مع إنشاء خرائط ذهنية باستخدام مستندات Google و Zoom و Webex و Jira و Asana والمزيد

يقوم InVision AI بإنشاء محتوى وأطر رسومية في ثوانٍ فقط

قيود InVision

لا يتضمن InVision ميزات مخصصة لتطوير البرمجيات

يقول بعض المستخدمين إنهم يرغبون في أن يتكامل InVision مع مجموعة متنوعة من البرامج، مثل Notion

تسعير InVision

مجاني

المحترف: 7.95 دولار شهريًا لكل مستخدم

7.95 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

InVision التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 670 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 670 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 730 تقييم)

8. لوسيدشارت

عبر لوسيدتشارت Lucidchart هو تطبيق تخطيطي يستخدم لتصور الأنظمة والبنية. بفضل تكامله مع حلول مثل Confluence، يعد Lucidchart برنامج رسم بياني تبعي شائع للمبرمجين.

استخدم هذا البرنامج لتصور كيفية تدفق البيانات عبر أعمالك وأنظمتك وعملياتك. يسحب Lucidchart البيانات المباشرة لإظهار كيفية تأثير هذه التغييرات على نظامك ككل.

أفضل ميزات Lucidchart

تتكامل لوسِدتشارت مع منتجات لوسِد الأخرى في مجموعة لوسِد فيجوال كوليكشن سويت

دمج لوسِدتشارت مع أطلسيان، ومايكروسوفت، وسلاك، وجوجل ورك سبيس

التصور التلقائي ينشئ مرئيات من البيانات في الوقت الحقيقي

تضمين لوسِد كارت في Confluence للإشارة إلى مخططات البنية السحابية

قيود Lucidchart

يقول بعض المستخدمين أنه من الصعب استخدام Lucidchart

لا يسمح لك Lucidchart باستيراد أشكالك أو أنواع المخططات الخاصة بك

تسعير لوسيدتشارت

مجاني

فردي: 7.95 دولار شهريًا لكل مستخدم

7.95 دولار شهريًا لكل مستخدم الفريق: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

9 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت #### تقييمات ومراجعات لوسيدتشارت

G2: 4.6/5 (أكثر من 2400 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 2400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (1,940+ تقييم)

تحقق من هذه

_/مرجع/ مدونة؟ p=37207*مدونة؟ بدائل المخطط البياني الواضح %/%href/*

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9. مايندلي

عبر مايندلي Mindly هي أداة لالتقاط الأفكار وتنظيمها. إنها في الأساس أداة لرسم الخرائط الذهنية والعصف الذهني أثناء التنقل. هذه الأداة مصممة أكثر نحو الأنواع الإبداعية، لذلك لن تحتوي على ميزات محددة لمبرمجي البرامج.

ومع ذلك، إذا كنت تعمل مع فريق الواجهة الأمامية، فإن Mindly أداة مفيدة لتخزين جميع أفكارك السريعة. 💡

يعجبنا أن Mindly مخصص للأجهزة المحمولة أولاً، لذا فهو متاح على أندرويد وiOS - وحتى MacOS - لذا فهو مثالي للأشخاص الذين يعملون عبر المنصات المختلفة والذين يحتاجون إلى المزامنة عبر الأجهزة.

بالتأكيد، لديه ميزات محدودة، ولكن معظم هذه الميزات متاحة مجاناً. حتى إذا قمت بالترقية، فإن السعر 7 دولارات للوصول غير المقيد إلى كل شيء. هذا مناسب جداً للميزانية، أليس كذلك؟

أفضل ميزات #### Mindly

يتوفر Mindly على أنظمة التشغيل iOS وAndroid وMac

حدد أفكارك بطريقة غير خطية

تبسيط الخرائط الذهنية باستخدام واجهة مستخدم Mindly البسيطة

قيود Mindly

Mindly جميل، لكنه يفتقر إلى الميزات المتقدمة التي توفرها أدوات الرسم البياني التبعي الأخرى

تسعير Mindly

مجاني

6.99$ لجميع الميزات

تقييمات ومراجعات مايندلي #### تقييمات ومراجعات مايندلي

G2: 5/5 (مراجعة واحدة)

5/5 (مراجعة واحدة) Capterra: 5/5 (مراجعة واحدة)

10. كونسبت دراو

عبر رسم المفاهيم يعد ConceptDraw جزءًا من مجموعة ConceptDraw Office Suite، التي توفر للمديرين مساعدة شاملة في توثيق الأعمال. هؤلاء الأشخاص لديهم الآلاف من قوالب الإستنسل ومئات القوالب - بالإضافة إلى الإضافات - لـ تعزيز سير عملك .

ميزة الكائنات المباشرة مفيدة بشكل خاص لفرق البرامج. تسحب Live Objects البيانات الخارجية لتمنحك عرضًا مباشرًا لكيفية تأثير التغييرات على سير عملك الحالي. يمكنك استخدامها لمؤشرات الأداء الرئيسية، ولكنها تعمل بشكل رائع مع التبعيات أيضًا.

أفضل ميزات ConceptDraw

استخدم المئات من القوالب والمحتوى المصمم مسبقًا في ConceptDraw لتسريع عملية الرسم التخطيطي

ارسم الإستنسل اليدوي المخصص الخاص بك لإنشاء رسم تخطيطي فريد حقًا لأعمالك

استيراد وتصدير تنسيقات ملفات Visio

قيود ConceptDraw

لا يقدم ConceptDraw إصدارًا مجانيًا أو مجانيًا

يقول بعض المستخدمين إن الواجهة مزدحمة للغاية أو يصعب التنقل فيها

تسعير ConceptDraw

الرسم التخطيطي 16: 199 دولارًا أمريكيًا

199 دولارًا أمريكيًا كونسبت دراو أوفيس 9: 299 دولاراً

تقييمات ومراجعات ConceptDraw

G2: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

4.4/5 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 15 مراجعة)

رسم الرسوم البيانية للتبعية في لمح البصر باستخدام ClickUp

برنامج الرسم البياني للتبعية يجعل من السهل إنشاء الرسوم البيانية للتبعية. تقلل أداة الرسم البياني التبعية الصحيحة من عبء العمل على مصمم الرسوم البيانية وتمنحك القدرة على إنشاء رسوم بيانية مذهلة تجعل فريقك على نفس الصفحة.

لكن خمن ماذا؟ لست بحاجة إلى شراء أداة رسومات بيانية فاخرة. فقط استخدم ClickUp: نحن نمنحك إمكانية الوصول إلى أكثر بكثير من مجرد قوالب رسومية (على الرغم من أن قوالبنا رائعة جدًا). 🤩

مع ClickUp، يمكنك الوصول إلى المستندات، واللوحات البيضاء، ومحادثات الفريق، والوثائق، وحتى أداة الذكاء الاصطناعي على نفس المنصة. وفر ساعات كل أسبوع من خلال تخطيط واستكمال جميع مهام مشروعك في نفس المكان.

ولكن لا تثق بكلامنا. ClickUp مجاني للأبد، دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان. اشترك في ClickUp الآن.