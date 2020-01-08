نموذج نضج إدارة المشاريع وما يعنيه بالنسبة لأعمالك التجارية

نموذج نضج إدارة المشاريع أو نموذج نضج إدارة المشاريع هو مفهوم يتيح للمنظمات القائمة على المشاريع تقييم نجاحها في إدارة المشاريع. ووفقًا للفكر الذي يقترحه هذا النموذج، هناك خمسة مستويات من نضج إدارة المشاريع يجب أن تمر بها كل شركة في طريقها إلى النجاح.

وعلاوة على ذلك, أظهرت الدراسات أن الشركات ذات الأداء الضعيف في إدارة المشاريع أكثر عرضة لتسجيل خسائر مالية بسبب زيادة التكاليف لكل مشروع وانخفاض جودة المخرجات.

على هذا النحو، إذا كنت تبحث عن طرق لتحسين العملية التجارية ، قد يكون من المفيد تقييم مستواك الحالي في إدارة المشاريع PMMM وإيجاد طرق للانتقال إلى المرحلة التالية. في مقال اليوم، سنناقش هذه المستويات الخمسة وسنقدم اقتراحات سهلة الفهم حول كيفية الارتقاء في سلم إدارة المشاريع PMMM لنجاح إدارة المشاريع.

المستويات الخمسة لإدارة المشاريع PMMM

بدأ PMMM كإطار عمل تم تطويره من قبل معهد هندسة البرمجيات في جامعة كارنيجي ميلون في منتصف الثمانينيات. وكان الغرض منه هو مساعدة الحكومة على تقييم مقاولي البرمجيات من أجل تحديد أيهم الأفضل لتنفيذ المشاريع المعقدة. تم تصميم النموذج لتحليل الممارسات القياسية التي تتبعها الشركة أثناء العمل على مشاريع البرمجيات.

وبمرور الوقت، تم تعديل إطار العمل ليتناسب مع مجموعة أوسع من الصناعات، ولهذا السبب هناك العديد من نماذج النضج المتاحة اليوم. ومع ذلك، فإن نموذج إدارة المشاريع هو الوحيد الذي يتوافق بشكل وثيق مع النموذج الأصلي، باستثناء أنه يركز على تقييم قدرات إدارة المشاريع باستخدام المراحل الخمس المختلفة المذكورة أدناه.

المستوى 1: العملية الأولية

في هذا المستوى، تعمل المنظمة بشكل عشوائي تمامًا، مع تطبيق منخفض لأدوات التحكم (إن وجدت). في هذا السيناريو، من الصعب التنبؤ بأي نجاح مستقبلي، حيث لا يمكنك معرفة كيف ستتصرف المنظمة في الأزمات.

المستوى 2: عملية ومعايير منظمة

تطبق الشركات في المستوى الثاني الممارسات الأساسية لإدارة المشاريع، ولكن على مستوى المشروع الفردي فقط. وهذا يعني عدم وجود نهج واسع النطاق فيما يتعلق بنجاح مديري المشاريع، والذي من المرجح أن يعتمد على الأفراد الرئيسيين في المنظمة.

وعلى الرغم من أنه من الأفضل أن يكون هناك بعض الهيكلية، إلا أن هذا المستوى لا يزال منخفضًا عندما يتعلق الأمر بمواجهة حالة طوارئ، كما أنه من الصعب التنبؤ بالنجاح بأي درجة من اليقين.

المستوى 3: المعايير التنظيمية والعملية المؤسسية

في هذا المستوى، ننتقل إلى هيكل تنظيمي مختلف، مع إجراءات واضحة المعالم يُنظر إليها على أنها الطريقة القياسية للقيام بالأمور. ويكون العمل منظمًا بشكل جيد، وتشارك الإدارة في تنفيذ ودعم استخدام هذه الإجراءات.

في هذا المستوى، تكون المؤسسة في هذا المستوى مستعدة لمواجهة أي أزمة، حيث أن لديها الإجراءات الموثقة اللازمة التي من شأنها توجيه كل من الإدارة والموظفين نحو الخطوات التي يجب اتخاذها. علاوة على ذلك، تهتم المنظمة في المستوى الثالث بإنشاء الوثائق التي تساعد في تحديد العلاقة بين الإدارة والموظفين (والعكس صحيح) وبين المنظمة والعملاء.

لنفترض أنك تمتلك شركة استشارية. في هذه الحالة، يمكنك استخدام وثائق جيدة الصياغة اتفاقية استشارية لتحديد علاقتك مع كل عميل بوضوح. يجب عليك أيضًا التفكير في صياغة اتفاقيات عدم الإفصاح وأنواع أخرى من المستندات التي تساعد في العلاقة مع الموظفين.

المستوى 4: العملية المدارة

يقدم المستوى 4 المقاييس التي تُستخدم لتقييم المستوى الحالي للإنتاجية بناءً على إجراءات ومعايير إدارة المشروع المعمول بها. وبهذه الطريقة، يمكن للإدارة أن تعرف، في أي وقت، ما إذا كان المشروع مقدر له النجاح أو إذا كانت هناك مشاكل تحتاج إلى معالجة.

المستوى 5: تحسين العملية

أخيرًا، في المستوى الأعلى، يتم التركيز على التحسين. فمع وجود جميع الإجراءات الصحيحة والمتاحة على المستوى التنظيمي، تهتم الإدارة بتحسين أداء إدارة المشروع بشكل مستمر بناءً على خبرتها الخاصة. ويتحدث المستوى الخامس أيضاً عن الانفتاح على التقنيات المبتكرة التي لا تستخدمها المنظمات الأخرى والتي يمكن أن تحقق ميزة تنافسية.

كيفية الانتقال من مستوى إلى آخر

كما ترى، تعتمد إدارة المشاريع على استخدام السلوكيات التنظيمية المتطورة بشكل متزايد. ومع ذلك، من المهم معرفة أن هذا المقياس ليس مقياسًا جامدًا، بل هو قائمة من المبادئ التوجيهية التي يمكن أن تساعد المؤسسات في سعيها لتحقيق الأداء.

على هذا النحو، ستكون هناك اختلافات من شركة إلى أخرى، اعتمادًا على مجال عملها الرئيسي وثقافتها التنظيمية ورغبتها العامة في السعي لتحقيق الأداء. علاوة على ذلك، قد يكون لحجم المؤسسة رأي في الطريقة التي يتم بها دمج مديري المشتريات.

على سبيل المثال، لا تحتاج الشركة الناشئة إلى هيكل معقد من الإجراءات، حيث ينصب تركيزها على النمو والتطوير. ومع ذلك، عندما تبدأ الشركة في النمو، فإن ذلك يساعد على إنشاء نواة من المعايير التي ستصبح القوة الدافعة لنجاح إدارة المشروع.

الآن بعد أن تعرفت على المستويات الخمسة التي يقترحها نموذج نضج إدارة المشاريع، يجب أن يكون من السهل تحديد الوضع الحالي لشركتك. دعنا نلقي نظرة على الخطوات التي يجب مراعاتها لكل حالة.

المستويين الأول والثاني

إذا لم يكن لديك إجراءات جيدة التصميم تتيح لكل من الموظفين والمديرين فهم الطريقة السليمة للتعامل مع الموقف (بغض النظر عن درجة الطوارئ)، فأنت على الأرجح في المستويين الأول والثاني.

في هذه الحالة، يجب أن تكون أولويتك الرئيسية هي وضع القواعد والمعايير التي ستكون في أساس ثقافتك التنظيمية. يمكن أن يكون هذا أي شيء من "كيفية دمج موظف جديد" إلى أفضل طريقة لإنشاء وثائق لمنتج جديد.

يجب توثيق كل ما هو مهم لتحسين عملية العمل والتخلص من العوائق في الإنتاجية وإتاحته بسهولة للدراسة والتعديل.

المستوى الثالث

الأعمال في هذا المستوى متقدمة جدًا من حيث كفاءة إدارة المشاريع، ولكن هناك دائمًا مجال للتحسين.

على سبيل المثال، لتسريع عملية التواصل والتأكد من عدم إغفال أي تفاصيل حاسمة، قد ترغب في استخدام أدوات متخصصة في إدارة المشاريع مثل ClickUp . هذه المنصة تتيح لك إدارة مجموعة كبيرة من الفرق والمشاريع دفعة واحدة دون إضاعة الكثير من الوقت في الخدمات اللوجستية.

وعلاوة على ذلك، يمكن دمج هذه الأنواع من المنصات مع العمليات التجارية الأخرى، مما يؤدي إلى إنشاء اتصال بين الأقسام وتحسين تدفق المعلومات

المستويان الرابع والخامس

بمجرد أن تكون لديك ثقافة تنظيمية جيدة، مع وجود إجراءات جيدة التصميم وتسلسل هرمي فعال، فقد حان الوقت للعمل على العوامل التي يمكن أن تجعل الأمور أفضل. لهذا الغرض، تبدأ معظم الشركات باستخدام منصة ذكاء الأعمال التي تناسب احتياجاتها والبناء على التحليل الذي توفره.

على الرغم من أن ذكاء الأعمال ليس تقنية مبتكرة تمامًا، إلا أنه وسيلة رائعة لتقييم إدارة المخاطر وفهم ما إذا كان عملك يسير في الاتجاه الصحيح.

خاتمة

في عصرنا الحالي، هناك علاقة قوية بين التكنولوجيا وتطوير الأعمال. ويصبح هذا الأمر أكثر وضوحًا عندما يتعلق الأمر بتحسين إدارة المشاريع، حيث يمكن للمديرين الوصول إلى مساحة واسعة من الأدوات والمنصات التي يمكنها أتمتة الأنشطة الروتينية، وتوفير رؤية قيمة استنادًا إلى البيانات الموجودة، وتحسين التواصل العام للفريق والحصول على أصحاب المصلحة في المشروع المشاركة.

ومع ذلك، يجب أن تكون التكنولوجيا مدعومة بعمليات وإجراءات عمل جيدة التصميم، من أجل التأكد من أن مؤسستك تسير في مسار تصاعدي. في الختام، تُظهر PMMM أهمية كل من العوامل البشرية والتكنولوجية عندما يتعلق الأمر بتطوير الأعمال.