أفضل 10 بدائل لبرنامج Camtasia لتسجيل الشاشة في 2025

إذا كنت تقوم بتسجيل الشاشة وإنشاء الفيديوهات، فأنت على الأرجح تعرف برنامج Camtasia. هذا البرنامج من TechSmith يجعل من السهل إنشاء مقاطع فيديو تعليمية باستخدام كاميرا الويب الخاصة بك أو تسجيلها من شاشة سطح المكتب.

ولكن كما يقول المثل، التنوع هو نكهة الحياة. قد يكون الوقت قد حان لخيار آخر. نظرًا لوجود العديد من البدائل القوية ل Camtasia، فقد قمنا بتضييق نطاق البحث إلى أفضل البدائل. 🏆

يحتوي هذا الدليل على أفضل 10 بدائل ل Camtasia مع خيارات لمجموعة متنوعة من الشركات والميزانيات.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل Camtasia؟

عند البحث عن أفضل البدائل ل Camtasia، ركز على الميزات التي ستحتاجها أكثر من غيرها - على سبيل المثال، ميزات تحرير الفيديو السهلة وخيارات المشاركة.

فيما يلي بعض أهم العناصر التي يجب البحث عنها في بدائل Camtasia:

أدوات تحرير الفيديو : يجب أن يحتوي برنامج تسجيل الشاشة على إمكانيات تحرير أساسية. ويشمل ذلك إضافة الصوت وتعديله، وإدراج التسميات التوضيحية والعناوين، وإنشاء تراكبات، وقص مقاطع الفيديو وتقسيمها وضمها وإنشاء انتقالات بين مقاطع الفيديو

يجب أن يحتوي برنامج تسجيل الشاشة على إمكانيات تحرير أساسية. ويشمل ذلك إضافة الصوت وتعديله، وإدراج التسميات التوضيحية والعناوين، وإنشاء تراكبات، وقص مقاطع الفيديو وتقسيمها وضمها وإنشاء انتقالات بين مقاطع الفيديو واجهة سهلة الاستخدام الواجهة سهلة الاستخدام : تضيع الكثير من الوظائف إذا لم تكن واجهة المستخدم سهلة الفهم. أعط الأولوية للأدوات الملائمة للمبتدئين لسهولة الاستخدام

: تضيع الكثير من الوظائف إذا لم تكن واجهة المستخدم سهلة الفهم. أعط الأولوية للأدوات الملائمة للمبتدئين لسهولة الاستخدام ملائم للميزانية: سواء كانت ميزانيتك تسمح لك باستخدام نسخة مدفوعة أو تحتاج إلى بديل Camtasia مجاني، ابحث عن شيء يناسب حدود إنفاقك

سواء كانت ميزانيتك تسمح لك باستخدام نسخة مدفوعة أو تحتاج إلى بديل Camtasia مجاني، ابحث عن شيء يناسب حدود إنفاقك دعم تنسيقات متعددة: قد لا تحتاج إلى شيء يدعم كل تنسيقات ملفات الفيديو المتاحة، لكنك ستحتاج إلى شيء يمكنه العمل مع أكثرها شيوعًا

وبالطبع، هناك ميزات تحرير وتسجيل أخرى قد تفكر فيها. يعود الأمر حقًا إلى ما تحتاجه وما الذي سيعمل بشكل أفضل لحالتك الخاصة.

أفضل 10 بدائل لبرنامج Camtasia لاستخدامها في عام 2024

يعتمد أفضل بدائل Camtasia على من يستخدمه - ولماذا. سواء كنت تعمل مع فريق متعدد الوظائف أو تريد فقط بدائل مجانية لـ Camtasia لمشاريعك الشخصية، فنحن نوفر لك كل ما تحتاج إليه. 🌈 🌻

1. انقر فوق

شارك رسالة الفيديو الخاصة بك من خلال رابط متصفح مباشر لا يتطلب أي تنزيلات ويمكن مشاهدته على الفور بعد التسجيل

يتمحور ClickUp حول جعل إدارة المشروع (والحياة) أسهل. كما يصادف أنه أحد أفضل أدوات تسجيل الشاشة بدون علامات مائية . على وجه التحديد, كليك أب كليب مصمم لتحقيق الكفاءة التواصل الجماعي بدون حدود زمنية

يمكنك استخدام مسجل شاشة Clip لتسليم رسائل فيديو سريعة وواضحة لأي شخص. يمكن لمسجل الشاشة سهل الاستخدام هذا التقاط كامل شاشتك أو نافذتك أو علامة تبويب المتصفح في الوقت الفعلي.

احفظ تسجيل شاشتك لوقت لاحق، وسجل الصوت والتعليقات الصوتية باستخدام الميكروفون الخاص بك، وشاركها برابط عام.

والأفضل من ذلك كله، يمكنك القيام بذلك بمعرفة برامج تحرير الفيديو على مستوى المبتدئين.

نظرًا لأن ClickUp موجه نحو مديري المشاريع، فإن كليب لديه خطط اتصالات المشروع في الاعتبار. ولكنه أيضًا أداة تسجيل شاشة قوية لإنشاء مقاطع فيديو احترافية للتعليم والاستخدام الشخصي وغير ذلك الكثير.

شارك تسجيلات الشاشة لتوصيل رسالتك بدقة دون الحاجة إلى سلسلة رسائل بريد إلكتروني أو اجتماع شخصي

على عكس البرامج المخصصة لالتقاط الشاشة - على سبيل المثال CamStudio أو Snagit أو Bandicam - يحتوي ClickUp على مراقبة المشروع و إدارة الفريق أدوات لدعم أعمالك. وجميعها تقريباً متاحة على باقة ClickUp المجانية للأبد.

على سبيل المثال، هل تحتاج إلى إنشاء خطة اتصال لتتماشى مع مقاطع الفيديو الخاصة بك؟ لدى ClickUp قوالب خطة التواصل لمساعدتك توفير الوقت . ✅

ClickUp أفضل الميزات:

يحتوي ClickUp على تكامل مع أكثر من 1000 أداة، بما في ذلك Zoom وGoogle Docs وGoogle Docs وGoogle Scholar وGoogle Drive وGoogle Workspace وMicrosoft Excel وTrillo وSlack وSlack وEvernote وDropbox وGitHub وAsana

يعمل مسجل الشاشة على كل جهاز ونظام تشغيل, بما في ذلك نظام التشغيل MacOS وأندرويد وويندوز ولينكس وiOS ومتصفحات الويب

واجهة المستخدم سهلة الاستخدام مع ميزات السحب والإفلات والعروض التوضيحية المجانية وصور GIF والتواصل في الوقت الحقيقي والإعدادات المسبقة والقوالب والمزيد

يدعم تنسيقات فيديو متعددة ويتميز بالتخزين السحابي لتوفير مساحة على أجهزتك

إصدار مجاني متاح للجميع مع الكثير من الأدوات عالية الجودة التي لن تضطر إلى الدفع مقابلها 🙂

قيود ClickUp:

يواجه بعض المستخدمين منحنى تعليمي (تم حلها من خلال البرامج التعليمية المجانية)

ليس برنامجًا مخصصًا لالتقاط الشاشة، لذا قد لا تستخدم جميع الميزات المتاحة

تسعير #### ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا؛ 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم تدفع شهريًا

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا؛ 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم تدفع شهريًا الشركات: 12 دولار/شهرًا لكل مستخدم تدفع سنويًا

12 دولار/شهرًا لكل مستخدم تدفع سنويًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI: متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp: متوفرة على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

G2: 4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3700 تقييم)

2. تايني تيك

عبر TinyTake تم تصميم TinyTake لمستخدمي ويندوز وماك كأداة لتسجيل الشاشة والتقاطها وتحرير الفيديو للأفراد والشركات. التقط لقطات شاشة ومقاطع فيديو من شاشتك وأضف تعليقات وشاركها مع أي شخص.

إنه خيار ممتاز لأي شخص ينشئ مقاطع فيديو للتعليم أو دعم العملاء أو التوثيق. مثل Ezvid وخيارات برامج تحرير الفيديو المجانية الأخرى، هناك الكثير من البرامج التعليمية المجانية لمساعدتك في التغلب على أي منحنى تعليمي. 🌻

TinyTake أفضل الميزات:

يتيح لك التكامل مع YouTube تحميل مقاطع الفيديو الخاصة بك - حتى تلك التي تحتوي على تعليقات توضيحية - مباشرةً إلى قناتك

يعمل مع Google Drive وخيارات التخزين السحابي الأخرى لتوفير مساحة على أجهزتك

واجهة المستخدم المباشرة تفاعلية وسهلة الاستخدام للمبتدئين بحيث يمكنك البدء في تسجيل مقاطع الفيديو واستخدام محرر الفيديو على الفور

ميزات تجعل من السهل التبديل بين تسجيل الويب وتسجيل الشاشة وتسجيل كاميرا الويب حتى تتمكن من إنشاء مقاطع الفيديو على طريقتك

قيود TinyTake:

أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات تتعلق بحد التسجيل البالغ 5 دقائق في الإصدار المجاني المصمم للاستخدام الشخصي فقط

يفتقر إلى القدرة على تحميل مقاطع الفيديو تلقائيًا إلى العديد من مواقع الاستضافة الشهيرة ومنصات التواصل الاجتماعي

يدعم بديل Camtasia تنسيقي فيديو فقط

تسعير TinyTake:

الأساسي: مجانًا

مجانًا قياسي: 29.95 دولارًا في السنة لكل مستخدم

29.95 دولارًا في السنة لكل مستخدم زائد : 59.95 دولارًا في السنة لكل مستخدم

: 59.95 دولارًا في السنة لكل مستخدم جامبو: 99.95 دولارًا في السنة لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات TinyTake TinyTake:

G2 : 4.3/5 (أكثر من 15 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 15 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 5 تقييمات)

3. لوم

عبر تلوح في الأفق لوحة التحكم

Loom هي منصة اتصالات فيديو مصممة للفرق غير المتزامنة التي تحتاج إلى طريقة فعالة للتفاعل. من السهل تسجيل مقاطع الفيديو ومشاركتها للمضي قدماً في عملك، سواء كنت في المكتب أو في المطار.

إنه بديل شائع لـ Camtasia بسبب واجهته سهلة الاستخدام ووظيفة البث المباشر. 🙌

هل استبعدت بالفعل برنامج Loom؟ اطلع على قائمة بدائل تلوح في الأفق للعثور على أفضل ما يناسب سير عملك.

أفضل ميزات #### Loom:

التكامل مع أدوات متعددة، بما في ذلك Salesforce و Jira و Slack و Zoom

يدعم تنسيقات فيديو متعددة لمستخدمي لينكس وماك وويندوز

نظام مفاتيح اختصار بسيط يجعل من السهل البدء على الفور

ميزات تسمح لك بتسجيل أو مشاركة شاشة حاسوبك ومتصفح الويب وكاميرا الويب في ثوانٍ

قيود #### يلوح في الأفق:

أبلغ بعض المستخدمين عن تعطل Loom أثناء تسجيل الفيديو

تشير المراجعات إلى صعوبة التنقل في واجهة المستخدم

لا توجد نسخة مجانية "للأبد"

تسعير #### Loom:

المبتدئين: نسخة تجريبية مجانية

نسخة تجريبية مجانية الشركات: 12.50 دولار شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا

12.50 دولار شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

Loom التقييمات والمراجعات:

G2: 4.7/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

4. Wondershare DemoCreator

عبر Wondershare DemoCreator Wondershare DemoCreator هو برنامج لتسجيل الشاشة مصمم لتسجيل أي شيء تقريبًا على شاشتك. من عروض PowerPoint التقديمية إلى البرامج التعليمية، يمكن أن تساعدك هذه الأداة على إتقان عرض الفيديو الخاص بك من خلال ميزات التحرير المتقدمة.

يمكنك أن تضيف إلى DemoCreator مجموعة من منتجات Wondershare الأخرى لإيجاد حلول لأعمالك بأكملها. كل شيء لديه توافق عبر الأنظمة الأساسية مع أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز وماك وأندرويد وiOS.

أفضل ميزات Wondershare DemoCreator:

ميزات التكامل مع أدوات مثل Jira و Asana و Slack و Trello

ميزات تحرير متعددة، بما في ذلك توافق الشاشة الخضراء والتعليقات التوضيحية البسيطة وتأثيرات المؤشر المخصصة

يدعم تنسيقات ملفات متعددة، حتى تشعر بالثقة في إنشاء محتوى يمكن لفريقك بأكمله استخدامه

أدوات العلامات التجارية الأخرى مثل Wondershare Filmora و Wondershare QuizCreator توسع الوظائف لتشمل أدوات التدريب والاختبارات ورسم الخرائط الذهنية

يدعم تنسيقات ملفات متعددة

قيود Wondershare DemoCreator:

أبلغ المستخدمون عن أسعار أعلى خارج الولايات المتحدة.

تشير بعض المراجعات إلى صعوبة تعديل الإعدادات الافتراضية مع ميزات تحرير الفيديو الخاصة به

تسعير Wondershare DemoCreator:

فردي: 69.99 دولارًا سنويًا لكل مستخدم تدفع سنويًا

69.99 دولارًا سنويًا لكل مستخدم تدفع سنويًا الفريق والشركات: 155.88 دولارًا أمريكيًا في السنة لكل مستخدم تدفع سنويًا

155.88 دولارًا أمريكيًا في السنة لكل مستخدم تدفع سنويًا التعليم : 29.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Wondershare DemoCreator:

G2: 4.7/5 (أكثر من 4 مراجعات)

4.7/5 (أكثر من 4 مراجعات) Capterra: 5/5 (أكثر من 3 مراجعات)

5. ActivePresenter

عبر ActivePresenter ActivePresenter عبارة عن أداة لتسجيل الشاشة، ومحرر فيديو، وأداة للتعلم الإلكتروني لإنشاء مقاطع الفيديو والعروض التقديمية التدريبية التفاعلية والتوثيق. يوفر هذا الحل لتسجيل الشاشة مجموعة من أدوات إنشاء الفيديو، مما يجعله بديلاً ممتازًا ل Camtasia.

تتيح لك المنصة توزيع المحتوى عبر جميع الأجهزة، بحيث يمكن لأعضاء فريقك أو طلابك الوصول إليه بغض النظر عن نظام التشغيل الخاص بهم. وعلاوة على ذلك، يمكن لأعضاء الفريق استخدام ميزات التحرير المتقدمة لمقاطع الفيديو والتعليقات الصوتية والمحتوى من أي مكان وفي أي وقت

ActivePresenter أفضل الميزات:

يتيح التكامل مع أدوات التعليم الإلكتروني الشائعة مثل PowerPoint وSaola Animate للمعلمين تبسيط سير عملهم

تتيح لك القوالب والقوالب إنشاء مشاريع جديدة بكل سهولة

يدعم أنواع ملفات وأنظمة تشغيل متعددة

عروض توضيحية ودروس تعليمية وواجهة سهلة الاستخدام تسهل التغلب على منحنيات التعلم

قيود ActivePresenter:

أبلغ بعض المستخدمين عن فقدان التسجيلات بسبب الأعطال والأخطاء

تشير بعض المراجعات إلى وجود مشكلات في تحرير مقاطع الفيديو الطويلة، مما يؤدي إلى التجميد والتعطل

لا توجد نسخة مجانية حقيقية لمسجل الشاشة

تسعير ActivePresenter:

قياسي: 199 دولارًا تدفع لمرة واحدة لكل ترخيص

199 دولارًا تدفع لمرة واحدة لكل ترخيص الإصدار الاحترافي: 399 دولارًا تدفع لمرة واحدة لكل ترخيص

تقييمات ومراجعات ActivePresenter:

G2: 4.5/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4.5/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 50 مراجعة)

6. سكرين بال

عبر سكرين بال ScreenPal، المعروف سابقًا باسم Screencast-O-Matic، هو أداة لإنشاء مقاطع الفيديو والتعاون لتسجيل الشاشة وتحريرها واستضافتها. ويتميز بالعديد من الأدوات سهلة الاستخدام، بما في ذلك امتداد مراسلة الفيديو لمتصفحات كروم. 🛠️

ستتمتع بإمكانية الوصول إلى ميزات مفيدة مثل اختبارات الفيديو، ولوحات القصص المصورة، والنصوص البرمجية لتسهيل إنجاز المهام. يمكن لأعضاء فريقك استخدامه على أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة عبر معظم أنظمة التشغيل من أي مكان في العالم.

أفضل ميزات Screencast-O-Matic:

التكامل مع الأدوات الشائعة، بما في ذلك Zoom و Slack و Canvas و Gmail و Jira

أسعار معقولة تناسب أي ميزانية تقريبًا للأفراد والشركات الصغيرة

تتنوع الميزات من وظيفة السحب والإفلات للمبتدئين إلى ميزات التسجيل الشامل للمطورين

يحتوي بديل Camtasia هذا على مكتبة مخزون مدمجة تتيح لك تحسين مقاطع الفيديو الخاصة بك في دقائق

قيود Screencast-O-Matic:

أبلغ بعض المستخدمين عن حاجتهم إلى ميزات تحرير مدمجة إضافية

لا يوجد إصدار مجاني والعديد من الميزات محجوزة لخطة التسعير الأعلى

تسعير Screencast-O-Matic:

Solo Deluxe: 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا

3 دولارات شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا Solo Premier: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا سولو ماكس: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا فريق العمل الجماعي: 8 دولارات شهرياً لكل مستخدم تدفع سنوياً

Screencast-O-Matic التقييمات والمراجعات:

G2: 4.3/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

4.3/5 (أكثر من 70 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

7. موفافي

عبر موفافي Movavi عبارة عن مجموعة تحرير فيديو مع ميزات قوية مثل تحويل الملفات وتسجيل الشاشة وتسجيل الشاشة. تشتمل مجموعة Movavi على Movavi Screen Recorder و Video Editor و Video Converter، وهي متوفرة في أنواع متعددة من الحزم.

مسجل الشاشة هو بديل قوي لبرنامج Camtasia عند إقرانه مع برامج Movavi الأخرى. فهو يتيح لك التقاط أي نشاط على الشاشة على فيديو عالي الجودة. بالإضافة إلى أنه مصمم ليكون بسيطًا ومباشرًا، بحيث يمكنك أنت وفريقك استخدامه دون الحاجة إلى الكثير من التدريب.

أفضل ميزات Movavi:

ينشئ مقاطع فيديو عالية الجودة على أنظمة تشغيل متعددة

يدعم أنواع ملفات متعددة

تقليل الضوضاء واستبدال الخلفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تتيح لك ميزات التحرير الأساسية رسم أشكال وأشكال حرة مباشرة على مقاطع الفيديو المسجلة

قيود Movavi:

أبلغ بعض المستخدمين عن تأخر وتعطل عند تسجيل الفيديو

لا يتكامل موفافي مع أدوات وتطبيقات الإنتاجية وتحرير الفيديو الشائعة الأخرى

لا توجد نسخة مجانية حقيقية

تسعيرة موفافي:

مسجل الشاشة : 42.95 دولارًا في السنة لكل مستخدم

: 42.95 دولارًا في السنة لكل مستخدم مسجل الشاشة + محرر الفيديو : 134.90 دولارًا في السنة لكل مستخدم

134.90 دولارًا في السنة لكل مستخدم جناح الفيديو: 152.85 دولارًا في السنة لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Movavi:

G2: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

4.5/5 (أكثر من 50 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

8. سكرين ريك

عبر ScreenRec ScreenRec هو مسجل شاشة مجاني لا يحتوي على علامة مائية أو حد زمني. صُمم بديل Camtasia المجاني هذا لتوفير الوقت من خلال التواصل الأسرع ولقطات الشاشة البسيطة ورسائل الفيديو الخاصة الفورية. 📤

تقلل ميزات مثل التقاط الشاشة بنقرة واحدة، ولقطات الشاشة المشروحة، والمشاركة الفورية من الانقطاعات في مكان العمل. كما أنه خالٍ من الإعلانات مع عدم وجود رسائل غير مرغوب فيها عند التسجيل.

ScreenRec أفضل الميزات:

تكامله مع Google Drive وDropbox وYouTube يجعل من السهل تخزين مقاطع الفيديو ومشاركتها في ثوانٍ

ميزات تسمح لك بإضافة تعليقات وإبراز أهم أجزاء لقطات الشاشة بنقرة واحدة

تسمح لك التحليلات بمعرفة من شاهد مقاطع الفيديو الخاصة بك، ومدة مشاهدتها، ووقت مشاهدتها

مشاركة ملفاتك أو نشرها بشكل خاص أو عام، ووضع علامات على ملفاتك، وإضافتها إلى مجموعات للحفاظ على تنظيمها

يدعم ويندوز وماك ولينكس

قيود ScreenRec:

أبلغ بعض المستخدمين عن الحاجة إلى أدوات التعليقات التوضيحية والمزيد من الميزات المتقدمة

تشير المراجعات إلى وظائف محدودة لتحرير الصوت والفيديو

تسعير #### ScreenRec:

تحميل مجاني

ScreenRec التقييمات والمراجعات:

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 5/5 (أكثر من 5 تقييمات)

9. ويستيا

عبر ويستيا Wistia Video Recording، المعروف سابقًا باسم Soapbox، هو مسجل شاشة وكاميرا ويب يجعل من السهل إنشاء مقاطع فيديو مصقولة بسرعة. وهو مصمم للفرق ومسوّقي الفيديو، ويحتوي على العديد من الميزات التي يحبها الناس مثل التضمين والمشاركة والتحليلات.

كمنصة تسويق فيديو متكاملة، يمكن أن تساعد Wistia فريقك في إنشاء مقاطع الفيديو واستضافتها وقياس تأثير كل منها. سيكون لديك أيضًا إمكانية الوصول إلى أدوات التسويق لدفع نمو الأعمال باستخدام الفيديو.

أفضل ميزات Wistia:

التكامل مع أكثر من 30 أداة، بما في ذلك Drip و HubSpot و ScreenFlow و YouTube و Zoom

يمكن لمسجّلي الشاشة وكاميرا الويب إنشاء عروض توضيحية للمنتجات، والبرامج التعليمية، ومقاطع الفيديو التثقيفية الأخرى

وظائف قائمة على المتصفح بدون تنزيلات

أنظمة بنقرة واحدة للمساعدة في إنشاء الصور المصغرة وتحرير مقاطع الفيديو وإضافة الشعارات واختيار ألوان مشغل الفيديو المثالية

قيود Wistia:

أبلغ بعض المستخدمين عن ارتباك بين أعضاء الفريق حول إعداد تحسين محركات البحث وتنظيم الفيديو

العديد من عمليات التكامل متاحة فقط مع أعلى مستوى تسعير مقارنة بخيارات Camtasia البديلة الأخرى في هذه القائمة

تسعير Wistia:

بالإضافة : 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا

24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا الإيجابي: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا

99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا متقدم : 399 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا

: 399 دولارًا شهريًا لكل مستخدم تدفع سنويًا القسط: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Wistia:

G2: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

10. استوديو OBS

عبر استوديو OBS صُمم هذا البرنامج المجاني والمفتوح المصدر لتسجيل الفيديو والبث المباشر مع وضع مصوري الفيديو في الاعتبار. فهو يحتوي على ميزات الفيديو والصوت والمرئيات لمساعدتك في إنشاء محتوى بجودة احترافية دون أن يستهلك جزءًا كبيرًا من ميزانيتك. 💸

على الرغم من أنه أقل امتلاءً بالميزات من العديد من بدائل Camtasia الأخرى، إلا أن OBS Studio يتيح لك إنشاء مفاتيح اختصار لإجراءات مثل كتم مصادر الصوت وتبديل الشاشات. أيضًا، يمكن للفرق استخدام منع الضوضاء لتصفية أصوات الخلفية.

أفضل ميزات OBS Studio:

التكامل مع منصات مثل يوتيوب وفيسبوك وتويتش

متوافق مع أنظمة ويندوز وماك ولينكس وأنواع ملفات متعددة

ميزات البث المباشر تتيح لك بث محتوى صوتي وفيديو عالي الجودة

بعض الميزات ملائمة للمبتدئين، بينما تلبي بعض الميزات الأخرى احتياجات محترفي برمجة الفيديو البارعين

قيود OBS Studio:

أبلغ بعض المستخدمين عن توقف البث المباشر أو تعطله عند التوقف وإعادة التشغيل بشكل غير متوقع

تشير المراجعات إلى وجود منحنى تعليمي للتعرف على البرنامج وميزاته

تسعير OBS Studio:

مجاني

تقييمات ومراجعات OBS Studio:

G2: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 900 تقييم)

استعد، استعد، سجل مع بدائل Camtasia!

لا داعي للاستقرار عندما يكون لديك العديد من بدائل Camtasia المثيرة وبأسعار معقولة. حان الوقت للعثور على البرنامج المناسب لإضفاء لمسة جديدة على مقاطع الفيديو الخاصة بك. 🍋☀️

ولكن إذا كنت تريد حقًا إمكانيات لا حصر لها، فلن تجد أفضل من ClickUp. سواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، يمكن أن يساعدك ClickUp في إطلاق العنان لإبداعك. اشترك في ClickUp دون إنفاق سنت واحد عندما تختار الباقة المجانية للأبد!