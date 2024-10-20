أفضل 10 تطبيقات Outliner &؛ أدوات لإدارة المهام في 2025

هل تشعر بالإرهاق بسبب المهام المتعددة والمواعيد النهائية التي تلوح في الأفق والأفكار غير المنظمة والملاحظات المبعثرة؟ قد تحتاج إلى تطبيق مخطط تفصيلي. فهي تضفي النظام على أفكارك وملاحظاتك ومهامك، مما يجعل حياتك أكثر إنتاجية وخالية من التوتر.

ولكن ما هو تطبيق الخطوط العريضة بالضبط؟ ببساطة، هو أداة تعمل على تنظيم وتبسيط تدوين الملاحظات وتخطيط المهام من خلال مساعدتك على تقسيم الأفكار المعقدة والملاحظات البحثية الطويلة والمهام الكبيرة إلى أجزاء صغيرة يمكن التحكم فيها. ✨

هناك العديد من تطبيقات المخطط التفصيلي المتاحة اليوم، لذا فإن العثور على التطبيق المناسب قد يكون مملاً ويستغرق وقتاً طويلاً. لكن لا تقلق! لقد قمنا بتضييق نطاق أفضل 10 تطبيقات للمخطط التفصيلي تغطي مجموعة متنوعة من الاحتياجات وحالات الاستخدام. لذا، سواء كنت محترفاً مشغولاً، أو صاحب عمل، أو كاتباً، أو باحثاً، أو مستقلاً، فهناك أداة مناسبة لك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيق الخطوط العريضة؟

يتضمن اختيار تطبيق المخطط التفصيلي المناسب لاحتياجاتك مراجعة شاملة لميزاته. ضع في اعتبارك هذه العوامل الرئيسية:

واجهة سهلة الاستخدام: يجب أن يكون تطبيق المخطط التفصيلي سهل التصفح، بحيث يكون تنظيم أفكارك وملاحظاتك وخططك بسيطاً. إذا كان التطبيق يبدو معقدًا، فابحث عن وثائق شاملة ودعم عملاء سريع الاستجابة لإرشادك

يجب أن يكون تطبيق المخطط التفصيلي سهل التصفح، بحيث يكون تنظيم أفكارك وملاحظاتك وخططك بسيطاً. إذا كان التطبيق يبدو معقدًا، فابحث عن وثائق شاملة ودعم عملاء سريع الاستجابة لإرشادك يعمل أثناء التنقل: اختر تطبيق مخطط تفصيلي متاح أينما ذهبت، وجاهز لالتقاط أفكارك في أي وقت. تأكد من أنه يعمل على الويب وسطح المكتب والهاتف المحمول، وأنه يوفر امتدادًا لمتصفح كروم إذا لزم الأمر

اختر تطبيق مخطط تفصيلي متاح أينما ذهبت، وجاهز لالتقاط أفكارك في أي وقت. تأكد من أنه يعمل على الويب وسطح المكتب والهاتف المحمول، وأنه يوفر امتدادًا لمتصفح كروم إذا لزم الأمر التكامل مع التطبيقات الأخرى: يجب أن يتصل تطبيق المخطط التفصيلي الخاص بك بالتطبيقات الأخرى التي تستخدمها يوميًا، مثل البريد الإلكتروني أو التقويم أو التخزين السحابي أو أدوات إدارة المشاريع. هذا يحافظ على إدارة سير العمل سلسة وفعالة

يجب أن يتصل تطبيق المخطط التفصيلي الخاص بك بالتطبيقات الأخرى التي تستخدمها يوميًا، مثل البريد الإلكتروني أو التقويم أو التخزين السحابي أو أدوات إدارة المشاريع. هذا يحافظ على إدارة سير العمل سلسة وفعالة ملائم للفريق: إذا كنت جزءًا من فريق، فاختر تطبيقًا يحتوي على التعاون في الوقت الفعلي لإطلاع الجميع على آخر المستجدات. وإذا كان فريقك آخذ في التوسع، تأكد من أن التطبيق سيتوسع بسهولة لاستيعاب النمو

إذا كنت جزءًا من فريق، فاختر تطبيقًا يحتوي على التعاون في الوقت الفعلي لإطلاع الجميع على آخر المستجدات. وإذا كان فريقك آخذ في التوسع، تأكد من أن التطبيق سيتوسع بسهولة لاستيعاب النمو خيارات التخصيص: يجب أن يكون تطبيق المخطط التفصيلي قابلاً للتخصيص حسب رغبتك، مع ميزات مثل أنماط التنسيق والألوان، وطرق العرض المتعددة، وإعدادات العرض المخصصة (مثل السمات والوضع المظلم، وما إلى ذلك)

أفضل 10 أدوات للمخطط التفصيلي لاستخدامها في عام 2024

بعد بحث واختبار شامل، اخترنا أفضل 10 تطبيقات للمخططات التفصيلية في السوق، وأبرزنا ميزاتها الفريدة وقيودها وتقييمات تقييمات المستخدمين لها. دعنا نلقي نظرة.

1. ClickUp

ارسم الروابط واربط العناصر معًا لإنشاء خرائط طريق أو سير عمل من أفكارك مع فريقك في ClickUp Whiteboards

ClickUp هي عبارة عن منصة إنتاجية شاملة مزودة بميزات تجعل تحديد الملاحظات والمهام سهلة وممتعة! استخدم ClickUp Tasks أو الخرائط الذهنية أو السبورات البيضاء أو المستندات كلوحات فنية لإبداعك. ClickUp Hierarchy هو إطار عمل تنظيمي مرن وقابل للتخصيص يمكّن المستخدمين من إدارة مشاريعهم ومهامهم وفرقهم بفعالية. خرائط ذهنية تقسيم الأفكار المعقدة إلى أجزاء صغيرة الحجم لترتيبها بترتيب منطقي بالنسبة لك. وإذا كان لديك مشاريع حالية داخل ClickUp أو تريد التخطيط لمشروع من الصفر، فإن الخرائط الذهنية توفر لك نظرة عامة مرئية لتخطيط وتنظيم أفضل. ClickUp Whiteboards أكثر مرونة، مما يسمح لأفكارك بالتدفق بحرية مع ميزات مثل الملاحظات اللاصقة وأداة القلم وأقلام التظليل. يمكنك تحميل الصور، وتضمين الروابط، وسحب مهام ClickUp الأخرى، والمستندات، والخرائط الذهنية للحصول على خطة أكثر قوة. بالإضافة إلى ذلك، فإن نقل هذه العناصر أمر سهل للغاية، مما يجعلها مثالية لاستيعاب الأفكار المعقدة والعصف الذهني و صياغة خطط المشاريع .

إذا سبق لك استخدام فكرة سوف تحب ClickUp Docs أكثر من ذلك. يمكنك إنشاء عدد لا حصر له من الصفحات والصفحات الفرعية في المستند، وتدوين الملاحظات وتحديد الخطوط العريضة لمستنداتك باستخدام القوائم النقطية والجداول وقوائم المراجعة وغيرها. وإذا كنت شخصًا بصريًا، فهناك خيارات مخصصة لتصميم النص وترميز الأقسام المختلفة بالألوان. 🤩

الجزء الأفضل؟ كل هذه المساحات مجهزة بأدوات تعاون في الوقت الفعلي للعمل مع فريق. وببضع نقرات فقط، يمكنك تحويل أي عنصر في خريطتك الذهنية أو السبورة أو المستند إلى مهمة، وتعيينها لأعضاء الفريق، وتحديد المواعيد النهائية.

إذا لم تكن متأكداً من أين تبدأ، فلا تقلق. إن خاصية ClickUp Library of over 1000 templates تتضمن كل ما تحتاجه للتخطيط اليومي، وإدارة تطوير المشروع و الجداول الزمنية للمشروع وتتبع التقدم المحرز مع تقارير حالة المشروع .

ClickUp أفضل الميزات

يمكن الوصول إلى المنصة عبر الويب وعبر جميع أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة، مع دعم للوضع المظلم والعمل دون اتصال بالإنترنت

تسهِّل اختصارات لوحة المفاتيح وقائمة الأوامر المائلة التنقل في مساحة العمل وتحميل المحتوى وتطبيق تنسيقات نصية مناسبة

هناك وظائف شاملة لإدارة المشروع مع حقول وحالات مخصصة، وطرق عرض متعددة (على سبيل المثال، القائمة، وكانبان، والتقويم، وجانت، وما إلى ذلك)، والتذكيرات، والأتمتة لتخطيط المهام وتتبع التقدم المحرز

يحتوي على تكاملات أصلية مع أكثر من 100 تطبيق، بما في ذلك Gmail وتقويم Google وتقويم Google Drive وOneDrive وDropbox

تتضمن خيارات التصدير لمستندات ClickUp Docs ملفات PDF و HTML و Markdown والطباعة

ClickUp AI يمكن الوصول إليه في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك، مما يساعدك على تلخيص الملاحظات، والعصف الذهني، وتحسين المحتوى المكتوب، وحتى إنشاء المهام من كتل النص 🤖

تساعدك القاعدة المعرفية الشاملة والفيديوهات التعليمية والندوات عبر الإنترنت ومنشورات المدونة على البدء والاستفادة القصوى من الميزات

قيود ClickUp

مع وجود العديد من الميزات، يجد بعض المستخدمين الجدد أن ClickUp مربكًا للغاية

لا تتوفر جميع طرق العرض على تطبيق الهاتف المحمول (حتى الآن!)

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8,200 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8,200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,700 تقييم)

2. أومني أوتلاينر

عبر أومني أوتلاينر OmniOutliner هي أداة تخطيطية لتنظيم المعلومات وتخطيط المشاريع البسيطة باستخدام النقاط. يمكنك إنشاء مخطط تفصيلي بطبقات متعددة، مما يسهل رؤية الروابط بين العناصر المختلفة. أضف ملاحظات وأرفق الصور والصوت ومقاطع الفيديو وملفات PDF بأي عنصر في المخطط التفصيلي.

سواء أكنت طالبًا أو كاتبًا أو تدير فريقًا صغيرًا، فإن OmniOutliner هو تطبيق مفيد لإدارة المشاريع للحفاظ على أفكارك ومهامك منظمة بشكل جيد وسهلة الإدارة.

أفضل ميزات OmniOutliner

استخدم الوضع الخالي من الإلهاء لإخفاء أشرطة الأدوات والأشرطة الجانبية لإنشاء مخططات تفصيلية

تصفية الخطوط العريضة لعرض الصفوف التي تحتوي على كلمة رئيسية معينة فقط

إعداد اختصارات مخصصة للوحة المفاتيح للتنقل في مساحة العمل والوصول إلى الميزات المختلفة

تتبع عدد الصفوف والكلمات والأحرف في مخططك التفصيلي باستخدام شريط المعلومات الموجود أسفل المستند

تصدير مخططاتك التفصيلية إلى تنسيقات متعددة، بما في ذلك النص العادي و HTML و RTF و Microsoft Word و Excel و PowerPoint

يدعم أكثر من 10 لغات، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والهولندية والإيطالية

قيود OmniOutliner

لا يوجد تطبيق ويب

متاح فقط على أجهزة Mac وiOS

لا توجد باقة مجانية (نسخة تجريبية لمدة 14 يومًا فقط)

خطط مدفوعة باهظة الثمن

أسعار أومني أوتلينر

الأساسيات (ماك) : 19.99 دولارًا (تدفع لمرة واحدة)

: 19.99 دولارًا (تدفع لمرة واحدة) الإصدار الاحترافي (ماك): 99.99 دولارًا (تُدفع مرة واحدة)

99.99 دولارًا (تُدفع مرة واحدة) الإعدادات الأساسية (آيفون وآيباد): 19.99 دولارًا (تدفع مرة واحدة)

19.99 دولارًا (تدفع مرة واحدة) اشتراك احترافي (iPhone وiPad): 49.99 دولارًا (دفعة لمرة واحدة)

49.99 دولارًا (دفعة لمرة واحدة) اشتراك احترافي (Mac وiPhone وiPad): 4.99 دولار/شهرًا (دفعة واحدة): 4.99 دولار/شهرًا

تقييمات ومراجعات أومني أوتلينر

G2: لا توجد مراجعات

لا توجد مراجعات Capterra: لا توجد مراجعات

3. سكريفينر

عبر سكريفنر Scrivener هو برنامج شامل أداة كتابة لتلخيص وصياغة محتوى طويل. تسمح لك هذه الأداة بتقسيم كتابتك إلى أجزاء صغيرة وتبديلها أثناء الكتابة.

هل تحتاج إلى مقارنة أجزاء مختلفة من عملك لضمان الاتساق؟ يتيح لك المحرر الأصلي عرض ما يصل إلى أربعة مستندات جنبًا إلى جنب.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يجمع بسهولة المستندات ذات الصلة في مجموعات لسهولة الرجوع إليها. هذه الميزات تجعل من Scrivener الأداة المثالية للمؤلفين والروائيين والباحثين والصحفيين وكتاب السيناريو.

أفضل ميزات برنامج Scrivener

افتح جميع الميزات بدفعة لمرة واحدة 💰

استخدم أداة المخطط التفصيلي للحصول على نظرة عامة منظمة لمخطوطتك، ومراجعة عدد الكلمات والبيانات الوصفية الأخرى، وإعادة تنظيم الأقسام حسب الحاجة

تعيين أهداف الكتابة للمستند بأكمله أو لأقسام محددة، ومراقبة عدد الكلمات والأحرف أثناء الكتابة

قم بالتبديل إلى وضع ملء الشاشة لحجب المشتتات والتركيز على الكتابة

إنشاء قوالب مخصصة بأيقونات مخصصة للعمل على أقسام المشروع الجديدة

قم بتصدير عملك النهائي إلى Microsoft Word أو PDF أو المسودة النهائية أو EPUB أو Kindle

قيود برنامج Scrivener

متوفر فقط على أنظمة ويندوز وماك وiOS وiOS

لا يوجد تطبيق ويب

منحنى تعليمي حاد

لا توجد باقة مجانية (نسخة تجريبية لمدة 30 يومًا فقط)

تسعير برنامج Scrivener

Scrivener لنظام التشغيل ويندوز: 59.99 دولارًا أمريكيًا

59.99 دولارًا أمريكيًا Scrivener لنظام التشغيل Mac: 59.99 دولارًا أمريكيًا

59.99 دولارًا أمريكيًا Scrivener لنظام التشغيل iOS: 23.99 دولارًا أمريكيًا

ملاحظة: يجب عليك شراء ترخيص منفصل لكل منصة.

تقييمات ومراجعات برنامج سكريفنر

G2: 4.5/5 (81 مراجعة)

4.5/5 (81 مراجعة) Capterra: 4.7/5 (188 مراجعة)

4. ديناليست

عبر ديناليست Dynalist هي أداة بديهية لتدوين الملاحظات تنظم أفكارك ومهامك باستخدام القوائم النقطية. يمكنك إنشاء عدد لا نهائي من القوائم المتداخلة، وطي القوائم وتوسيعها للتركيز على فكرة معينة في كل مرة، واستخدام العلامات والرموز اللونية للتنظيم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أدوات البحث والتصفية تجعل العثور على معلومات محددة أمرًا في غاية السهولة. إذا كنت من "المفكرين النقطيين" الذين يتطلعون إلى إدارة ملاحظاتك وطرح الأفكار وتتبع قوائم المهام البسيطة، فإن Dynalist هو التطبيق المناسب لك.

أفضل ميزات تطبيق Dynalist

خطة مجانية سخية تتيح لك إنشاء عدد غير محدود من العناصر والمستندات

متاح عبر الويب وسطح المكتب (ماك وويندوز ولينكس) والجوال (أندرويد وiOS)

تحويل نقاطك النقطية بسرعة إلى قوائم مرجعية أو قوائم مرقمة

إضافة ملاحظات إلى كل نقطة نقطية للحصول على سياق إضافي

إنشاء اختصارات لوحة مفاتيح مخصصة للتنقل وتنسيق النص وإجراءات البحث

مزامنة تواريخك في Dynalist مع تقويم Google عبر تكامل أصلي 📅

دعم أذونات المشاركة المرنة والتحرير التعاوني مع فريقك

قيود Dynalist

يقتصر حجم التحميلات على 50 ميغابايت

لا توجد ميزات مدمجة للتدقيق الإملائي والنحوي

تقتصر خيارات التصدير على OPML والنص العادي والنص المنسق مقارنةً بأدوات التخطيط الأخرى

ديناليست ديناليست

خطة مجانية

الخطة الاحترافية: 9.99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Dynalist Dynalist

G2: 4.9/5 (4 تقييمات)

4.9/5 (4 تقييمات) Capterra: 4.7/5 (34 تقييم)

5. تاسكاد

عبر تاسكادتاسكاد هو أداة إنتاجية التي تجمع بين تدوين الملاحظات، وإدارة المهام، و التواصل الجماعي في واجهة واحدة سهلة الاستخدام - مما يجعلها مثالية للأفراد والفرق الصغيرة التي تتطلع إلى تبسيط سير العمل.

باستخدام Taskade، لديك المرونة في عرض ملاحظاتك ومهامك كقوائم ولوحات (كانبان) وخرائط ذهنية ومخططات تنظيمية، مما يتيح لك تصور المعلومات بأسلوبك المفضل.

تاسكاد أفضل الميزات

واجهة سهلة الاستخدام وفريق دعم عملاء سريع الاستجابة

الوصول إلى تاسكاد عبر تطبيق ويب وعبر المنصات الرئيسية، بما في ذلك ويندوز وماك أو إس ولينكس وiOS وأندرويد

إنشاء مساحات عمل متعددة لإيواء فرق عمل مختلفة، مع مساحات فرعية لمشاريع محددة داخل هذه الفرق

إنشاء قائمة مهام، وتعيين العناصر لفريقك، وتحديد المواعيد النهائية، وتتبع التقدم المحرز

التعاون مع فريقك عبر التعليقات والدردشة ومكالمات الفيديو

استخدم أيًا من قوالب Taksade التي يزيد عددها عن 500 نموذج لحالات الاستخدام المختلفة، بما في ذلك المذكرات النقطية، وتخطيط الأحداث، وقائمة مراجعة الفريق، وتحليل SWOT

قيود تاسكاد

لا يمكن العمل دون اتصال بالإنترنت

عدد قليل من عمليات التكامل

الباقة المجانية تقيد الوصول إلى عمليات التكامل

تسعير #### تسعير تاسكاد

خطة مجانية

البداية: 8 دولارات شهريًا (3 مستخدمين كحد أقصى)

8 دولارات شهريًا (3 مستخدمين كحد أقصى) بالإضافة: 16 دولارًا شهريًا (5 مستخدمين كحد أقصى)

16 دولارًا شهريًا (5 مستخدمين كحد أقصى) المحترفين: 19 دولارًا شهريًا (10 مستخدمين كحد أقصى)

19 دولارًا شهريًا (10 مستخدمين كحد أقصى) الشركات: 49 دولارًا شهريًا (25 مستخدمًا كحد أقصى)

49 دولارًا شهريًا (25 مستخدمًا كحد أقصى) أعلى: 99 دولارًا/شهرًا (50 مستخدمًا كحد أقصى)

99 دولارًا/شهرًا (50 مستخدمًا كحد أقصى) المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات تاسكاد

G2: 4.7/5 (28 تقييمًا)

4.7/5 (28 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (46 تقييم)

6. مايندنود

عبر مايندنود MindNode هي أداة تخطيط ذهني لالتقاط الأفكار وتنظيمها بصرياً. وهي مثالية للعصف الذهني وتدوين الملاحظات وتخطيط المشاريع البسيطة - ابدأ بفكرة مركزية وتفرع بأفكار ذات صلة.

تجعل الخرائط الذهنية الملونة والمفعمة بالحيوية العملية بديهية وممتعة. على الرغم من أن هذا التطبيق رائع للاستخدام الشخصي، إلا أنه قد لا يكون الأنسب للإعدادات المهنية والتجارية.

أفضل الميزات #### MindNode

يمكن الوصول إليها عبر جميع أجهزة Apple، بما في ذلك أجهزة Mac وiPhone وiPad وحتى ساعة Apple Watch

إضافة صور وروابط إلى فروع خريطتك الذهنية

العمل على فروع محددة في وقت واحد باستخدام وضع التركيز

تحويل عقد الخريطة الذهنية إلى مهام

المزامنة مع Apple الخاص بكتطبيق التذكيرات للبقاء على اطلاع على المواعيد النهائية للمهام ووضع علامة عليها بمجرد الانتهاء منها ✔️

تصدير خرائطك الذهنية إلى ملفات نصية عادية وDOCX وPDF وصور وMarkdown وRTF

قيود MindNode

لا يدعم أجهزة ويندوز وأندرويد

الميزات الرئيسية مقفلة على الباقة المجانية

خيارات ثيمات محدودة

تسعير #### MindNode

خطة مجانية

بالإضافة إلى: 2.49 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات MindNode

G2: 4.2/5 (32 تقييم)

4.2/5 (32 تقييم) Capterra: 4.8/5 (15 مراجعة)

7. سير العمل

عبر سير العملسير العمل هو برنامج تخطيط بسيط يحتفظ بملاحظاتك ومهامك وأفكارك وغير ذلك في مساحة واحدة لا متناهية باستخدام قوائم تعداد نقطي. يمكنك تكبير أي نقطة، والتعامل معها كمستند خاص بها، مما يحافظ على مساحة عملك مرتبة ومركزة.

إنه رائع للأفراد الذين يفضلون التنظيم البسيط والمباشر. ومع ذلك، فإن بساطته قد لا تناسب الجميع - إذا كنت تفضل وجود مجلدات منفصلة أو تحتاج إلى ميزات الفريق المتقدمة، فقد ترغب في استكشاف أدوات أخرى قوية.

أفضل ميزات Workflowy

يعمل عبر الويب إلى جانب أجهزة سطح المكتب (ويندوز وماك أو إس ولينكس) والأجهزة المحمولة (أندرويد وiOS)

استخدم مسارات التنقل واختصارات لوحة المفاتيح للتنقل في مساحتك

طي النقاط النقطية للتركيز على أقسام محددة من صفحتك

استخدم الوسوم لتمييز نقاطك (المعروفة أيضًا باسم الصفحات) لتسهيل التنظيم والبحث

قم بالتبديل من عرض القائمة النقطية إلى لوحة كانبان لإدارة المهام البسيطة

تحديث نسخ متعددة من صفحة ما عن طريق التحرير في حالة واحدة

قيود Workflowy

تكاملات قليلة

خيارات تنسيق محدودة

تقتصر الباقة المجانية على 250 نقطة شهرياً

تسعير #### Workflowy

خطة مجانية

الخطة الاحترافية: 4.99 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات Workflowy

G2: 4.4/5 (22 تقييمًا)

4.4/5 (22 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (10 تقييمات)

8. xTiles

عبر xTiles xTiles هي أداة تخطيط قائمة على المربعات لإدارة المهام والملاحظات. فبدلاً من القائمة أو التسلسل الهرمي المعتاد، يمكنك الحصول على شبكة قابلة للتخصيص مليئة بالمربعات القابلة لتغيير الحجم والمتحركة. يحتوي كل مربع على ملاحظات وصور ومهام، مما يسهل تنظيم المعلومات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ترميز المربعات بالألوان يسهل التنظيم والتنقل. إنه رائع للطلاب والعاملين المستقلين والفرق الإبداعية الذين يريدون طريقة بسيطة وجمالية لتنظيم الأفكار وإدارة الموارد وتخطيط المشاريع.

xTiles أفضل الميزات

الحد الأدنى من منحنى التعلم للمبتدئين

يمكن الوصول إليه عبر الويب، بالإضافة إلى أجهزة ويندوز، وأندرويد، وماك أو إس، وiOS

واجهة السحب والإفلات تجعل تنظيم المربعات أمرًا سهلاً للغاية

يتكامل مع Unsplash، مما يوفر مكتبة ضخمة من الصور للعمل عليها

قائمة الأوامر المائلة تجعل من السهل تنفيذ إجراءات مثل إضافة مهمة أو تحميل ملف أو إنشاء جدول

يحتوي على مجموعة واسعة من القوالب التي تغطي فئات مثل الإنتاجية والعصف الذهني والتخطيط الأسبوعي والتحسين الذاتي

قيود xTiles

لا يمكنه التعامل مع المشاريع المعقدة

الخطة المجانية تقتصر على 1,000 كتلة (أي النصوص والصور ومقاطع الفيديو والروابط وما إلى ذلك)

خيارات التصدير مقتصرة على Markdown وPDF وPNG

تسعير #### xTiles

خطة مجانية

الشخصي للمحترفين: 10 دولارات شهريًا

10 دولارات شهريًا الفريق: 10 دولارات شهريًا لكل عضو

تقييمات ومراجعات xTiles

G2: 5.0/5 (10 تقييمات)

5.0/5 (10 تقييمات) Capterra: 4.9/5 (11 تقييم)

9. تشيكفيست

عبر تشيكفيست Checkvist هو برنامج إدارة المهام الذي يعطي الأولوية للواجهة البسيطة والتنقل باستخدام لوحة المفاتيح أولاً. يمكنك تنفيذ جميع وظائفه دون التبديل بين لوحة المفاتيح والماوس - مما يجعل من السهل جدًا تدوين ملاحظاتك وأفكارك وخططك. إنه مثالي لعشاق لوحة المفاتيح الذين يبحثون عن أداة بسيطة لتدوين الملاحظات وإدارة المهام لتعزيز تنظيمهم وإنتاجيتهم.

Checkvist أفضل الميزات

احصل على قوائم غير محدودة على الخطة المجانية، ويمكنك الترقية بسهولة إلى خططهم المدفوعة بأسعار معقولة

يسمح لك بإضافة المهام عبر البريد الإلكتروني

تعيين المهام لأعضاء الفريق، وتعيين الأولويات وتواريخ الاستحقاق، وتتبع جدول المشروع ابحث عن المعلومات والتفاصيل الأساسية باستخدام ميزة البحث القوية والفلاتر

يتكامل مع Dropbox، وتقويم Google، وJira، وZapier

لديه فريق دعم عملاء متجاوب ومتعاون

قيود تشيكفيست

لا يوجد تطبيق لسطح المكتب

يفتقر تطبيق الهاتف المحمول إلى الميزات الرئيسية

لا توجد تذكيرات للمهام المجدولة

تسعير #### تسعير Checkvist

خطة مجانية

المحترفين: 3.90 دولار شهريًا للفرد الواحد

3.90 دولار شهريًا للفرد الواحد الفريق المحترف: 6.90 دولار/شهرياً للشخص الواحد

تقييمات ومراجعات Checkvist

G2: 4.2/5 (3 تقييمات)

4.2/5 (3 تقييمات) Capterra: 4.9/5 (53 تقييم)

10. أبحاث التجوال

عبر أبحاث التجوالأبحاث التجوال (على غرار Workflowy) هو تطبيق لتدوين الملاحظات لا يعتمد على مساحات العمل والمجلدات التقليدية. يقوم معظم المستخدمين بتنظيم سير العمل الخاص بهم باستخدام طريقة PARA (المشاريع والمساحة والموارد والمحفوظات) .

الميزة البارزة في Roam هي الربط ثنائي الاتجاه لربط النقاط (المعروفة أيضًا باسم "المكوِّنات"). هذا يعني ببساطة أنك عندما تنشئ رابطًا من المكوِّن أ إلى المكوِّن ب، يقوم Roam تلقائيًا بإنشاء رابط آخر من المكوِّن ب إلى المكوِّن أ.

يؤدي ذلك إلى إنشاء شبكة من الأفكار المترابطة لسهولة التنقل. إنها الشبكة المثالية أداة للبحث المعقد بين الأكاديميين والمهندسين والمتخصصين في مجال التكنولوجيا - حيث تساعد في الاحتفاظ بالذاكرة، وتشجع على التفكير النقدي، وتسهل الفهم الأعمق.

تجول في البحث أفضل الميزات

يمكنك الوصول إلى Roam عبر متصفح الويب وأندرويد وويندوز وiOS وMacOS ولينكس

طي النقاط النقطية للتركيز على أقسام مختلفة من ملاحظاتك

وضع علامات على ملاحظاتك لتحسين تنظيمها وإمكانية البحث فيها

عرض خريطة لملاحظاتك وكيفية ارتباطها باستخدام ميزة النظرة العامة على الرسم البياني

تدوين أفكارك وخواطرك اليومية باستخدام الملاحظات اليومية

قيود بحث التجوال

لا توجد خطة مجانية

لا توجد عمليات تكامل أصلية

ميزات تنسيق وتعاون محدودة

تسعير بحث التجوال

المحترف: 15 دولارًا شهريًا

15 دولارًا شهريًا الإيجابي: 500 دولار/ 5 سنوات

تقييمات ومراجعات أبحاث التجوال

G2: لا توجد تقييمات

لا توجد تقييمات Capterra: 4.3/5 (16 تقييم)

اختر أفضل تطبيق مخطط تفصيلي لتحويل الفوضى إلى وضوح

ها قد حصلت عليها - أفضل 10 تطبيقات تخطيط لمساعدتك في تنظيم أفكارك وملاحظاتك ومهامك حتى تتمكن من تعزيز إنتاجيتك الشخصية وإنتاجية فريقك. إذا كنت لا تزال غير متأكد، فجربها لترى أي منها يناسبك بشكل أفضل. وإذا كنت تبحث عن مخطط تفصيلي سحابي مرن مع وظائف شاملة لإدارة المشاريع، فعليك بالتأكيد التحقق من ClickUp. Sign up for ClickUp's Forever Free Plan لتبدأ! 🌻