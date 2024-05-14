أفضل 9 برامج تسويق بالعلامة البيضاء للوكالات في عام 2025

برنامج التسويق بالعلامة البيضاء هو منتج SaaS يتيح لك تقديم خدمات متخصصة من طرف ثالث، تحمل علامتك التجارية الخاصة بك.

سواء كنت تتطلع إلى مشاركة تقارير أداء مخصصة أو إعادة تسمية خدمات تسويق رقمية إضافية، يمكن أن تساعدك برامج العلامة البيضاء في الوصول إلى ذلك.

اكتشف الأدوات والخدمات التسويقية ذات العلامة البيضاء التي تحتاج إليها لتزويد عملائك بتحليلات الموقع، والتواصل الاجتماعي، والبحث، والبريد الإلكتروني بلمسة زر واحدة. أو يمكنك تقديم خدمات العلامة البيضاء الإضافية مثل تحسين محركات البحث المحلية وتوليد العملاء المحتملين دون الحاجة إلى توظيف المزيد من أعضاء الفريق أو تطوير برنامجك الخاص.

تصفح أفضل خدمات العلامة البيضاء لوكالات التسويق الرقمي أدناه!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج التسويق بالعلامة البيضاء؟

يمكن أن يؤدي اختيار أفضل برامج التسويق بالعلامة البيضاء لوسائط التواصل الاجتماعي أو وكالة التسويق الرقمي الخاصة بك إلى توسيع نطاق عروضك وتحسين جاذبية خدمتك بشكل عام. ولكن مع وجود العديد من الخيارات، كيف تعرف من أين تبدأ؟

إليك الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها:

الواجهة البديهية: يجب أن يحقق برنامج العلامة البيضاء الخاص بك التوازن بين تقديم ميزات شاملة وسهولة التنقل

يجب أن يحقق برنامج العلامة البيضاء الخاص بك التوازن بين تقديم ميزات شاملة وسهولة التنقل التخصيص: علامتك التجارية فريدة من نوعها، لذا يجب أن تكون أدواتك فريدة أيضاً. تأكد من أن برنامج العلامة البيضاء يتيح مساحة واسعة ل العلامة التجارية، ومخططات الألوان، والشعارات . تريدها أن تنسجم بسلاسة مع جمالية وكالتك

علامتك التجارية فريدة من نوعها، لذا يجب أن تكون أدواتك فريدة أيضاً. تأكد من أن برنامج العلامة البيضاء يتيح مساحة واسعة ل العلامة التجارية، ومخططات الألوان، والشعارات . تريدها أن تنسجم بسلاسة مع جمالية وكالتك الميزات والوظائف: التسويق متنوع. يجب أن يغطي برنامج العلامة البيضاء الخاص بك أكبر عدد ممكن من القواعد: تحسين محركات البحث، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وإنشاء المحتوى، والتحليلات. كلما كان أكثر تنوعًا، كان ذلك أفضل

التسويق متنوع. يجب أن يغطي برنامج العلامة البيضاء الخاص بك أكبر عدد ممكن من القواعد: تحسين محركات البحث، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وإنشاء المحتوى، والتحليلات. كلما كان أكثر تنوعًا، كان ذلك أفضل دعم العملاء: حتى مع أكثر برامج التسويق بالعلامة البيضاء سهولة في الاستخدام، قد تواجهك عقبة في الطريق. يمكن أن يوفر عليك دعم العملاء الخبراء من فريق سريع الاستجابة من التأخير الذي يؤدي إلى عملاء غير راضين

حتى مع أكثر برامج التسويق بالعلامة البيضاء سهولة في الاستخدام، قد تواجهك عقبة في الطريق. يمكن أن يوفر عليك دعم العملاء الخبراء من فريق سريع الاستجابة من التأخير الذي يؤدي إلى عملاء غير راضين التسعير: هناك أداة تسويق بعلامة بيضاء لكل جيب. ويكمن التحدي في العثور على أداة توازن بين التكلفة والجودة بشكل فعال

تذكر أن الهدف هو تعزيز خدماتك وتحسين تجربة العميل وزيادة النمو. تأكد من أن برنامج التسويق بالعلامة البيضاء الخاص بك يحدد كل هذه المربعات ✔️

## أفضل 9 برامج تسويق بالعلامة البيضاء لاستخدامها في عام 2024

1. ClickUp

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

مع ClickUp، يمكنك الحصول على مجموعة شاملة من طرق العرض التسويقية و أدوات إدارة المشاريع في منصة إنتاجية متكاملة. من تتبع المهام والتعاون إلى إدارة مشاريع الوسائط الاجتماعية ، فإن نهجها الشامل لإدارة التسويق الرقمي يجعل من الصعب التغلب على الوكالات و الشركات .

إن قالب وكالة تسويق ClickUp يتيح لك إدارة العديد من الحملات والعملاء بسهولة مع تتبع جميع مشاريعك من لوحة تحكم واحدة. يمكنك تكييف عروضها الواسعة من الخدمات لتناسب احتياجاتك (وتوسيع نطاقها مع نموك) مع مجموعة لا حصر لها من القوالب، بما في ذلك

قوالب تقويم المحتوى

قوالب خطة التسويق

قوالب فريق التسويق

قوالب وسائل التواصل الاجتماعي

وغيرها الكثير!

ClickUp أفضل الميزات

العديد من خيارات التخصيص

القدرة على الإشارة إلى الأشخاص

بارز أدوات التعاون المؤسسي قيود ClickUp

وضع العلامات البيضاء متاح فقط على خطة المؤسسة

لا تتوفر جميع طرق العرض على تطبيق الهاتف المحمول (حتى الآن!)

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,323+ تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,323+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,752+ تقييم)

2. أكتيف كامبين

عبر ActiveCampaign يوفر وضع العلامات البيضاء من ActiveCampaign تخصيصًا لكل حساب بحيث يمكن لعملائك حتى الاستمتاع بعلامة تجارية مخصصة .

متاح لجميع حسابات المؤسسات، وإلى حد ما لحسابات الشركات الصغيرة، ولا يكلف وضع العلامات البيضاء تكلفة إضافية.

يمكنك تغيير النطاق، وتبديل الشعار، وتعديل HTML / CSS للحصول على مظهر مخصص حقًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إضافة أزرار أو إزالتها، كل ذلك مع حذف أي مراجع ActiveCampaign.

ActiveCampaign أفضل الميزات

دعم العملاء المتميز

مجموعة واسعة من ميزات الأتمتة

تكامل سلس مع التطبيقات الأساسية

قيود ActiveCampaign

يمكن أن تكون أدوات البريد الإلكتروني أكثر سهولة في الاستخدام

تقارير البريد الإلكتروني المحدودة

صعوبة التكامل مع التطبيقات غير القياسية

تسعير ActiveCampaign

تقدم ActiveCampaign عدة أنواع من الخطط. فيما يلي أسعار خطتها التسويقية.

بالإضافة : 49 دولارًا شهريًا لـ 3 مستخدمين

: 49 دولارًا شهريًا لـ 3 مستخدمين احترافية : 149 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين

: 149 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين مؤسسة : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار مؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات ActiveCampaign #### تقييمات ومراجعات ActiveCampaign

G2: 4.5/5 (10,273+ تقييم)

4.5/5 (10,273+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,246+ تقييم)

تحقق من هذه بدائل ActiveCampaign !

3. تصنيف SE

عبر تصنيف SE SE Ranking هي أداة مفيدة مصممة لوكالات التسويق، ومليئة بالعديد من الميزات. وتشمل هذه الميزات التحقق في الوقت الفعلي من تحسين محركات البحث وPPC، والمساعدة في وسائل التواصل الاجتماعي، ومراجعات المواقع الإلكترونية، ولوحات المعلومات التي يمكنك تخصيصها.

يوفر لك برنامج تحسين محركات البحث ذات العلامة البيضاء تقارير غير محدودة ويسمح لك بتخصيص النظام الأساسي بعلامتك التجارية.

بفضل تصميمه الودود والكثير من الموارد، يتناسب SE Ranking بسهولة مع عملك اليومي

أفضل ميزات تصنيف SE Ranking

جلسات تأهيل مفيدة

لوحات تحكم سهلة الاستخدام

يساعد في تحسين محركات البحث لعدة عملاء

قيود تصنيف مُحسّنات محرّكات البحث

خطة الأسعار المنخفضة لها تتبع محدود

يشكو بعض المستخدمين من أخطاء في فحص الروابط الخلفية

تسعير تصنيف SE Ranking

أساسي : 44 دولارًا شهريًا

: 44 دولارًا شهريًا إحترافي : 87.20 دولارًا شهريًا

: 87.20 دولارًا شهريًا عمل: 191.20 دولاراً/شهرياً

تصنيفات ومراجعات ترتيب #### SE

G2: 4.8/5 (1,187+ تقييم)

4.8/5 (1,187+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 269+ تقييم)

4. مراقبة المقاييس

عبر مراقبة المقاييس بفضل واجهته البسيطة وأدواته الشاملة لإعداد تقارير البريد الإلكتروني، قد يكون Metris Watch خيارًا جيدًا لبرنامج العلامة البيضاء لخدمات التسويق الرقمي الخاصة بك.

فهو يتيح لك اختيار الألوان الخاصة بك وتقارير العلامة التجارية مع شعارك، ثم إرسالها مباشرة من البريد الإلكتروني الذي اخترته.

قل وداعاً لملفات PDF الباهظة والروابط المزعجة والتقارير المستندة إلى الويب. تقدم لك Metrics Watch تقارير تسويقية كاملة مباشرةً إلى البريد الوارد لعملائك.

Metrics Watch أفضل الميزات

إعداد سهل وسريع

دعم عملاء ممتاز

تنبيهات فورية

قيود مراقبة المقاييس

تحتاج إلى مساعدة من دعم العملاء لتعيين مقاييس مخصصة

خيارات تصميم محدودة

تسعير ساعة المقاييس #### تسعير ساعة المقاييس

بداية : 29 دولارًا شهريًا

: 29 دولارًا شهريًا محترف : 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم قسط : 100 دولار/شهرياً لكل مستخدم

: 100 دولار/شهرياً لكل مستخدم المؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

ميتريكس ووتش التقييمات والمراجعات

G2: 4.0/5 (1+ تقييمات)

4.0/5 (1+ تقييمات) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 3 مراجعات)

5. سيمروش

عبر سمروش Semrush هو واحد من أفضل برنامج وكالة تحسين محركات البحث في السوق. وهو يوفر مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك البحث عن الكلمات الرئيسية، والتحليل التنافسي، وتحليل الروابط الخلفية، وتدقيق الموقع الإلكتروني. يستخدم Semrush من قبل الشركات من جميع الأحجام، من الشركات الناشئة الصغيرة إلى الشركات الكبيرة.

وضمن أداة "تقاريري"، يمكن للشركات إنشاء تقارير ذات علامة بيضاء مع بيانات مدمجة من Google Search Console وGoogle My Business وGoogle Analytics وأدوات Semrush

كما تقدم Semrush أيضًا خدمة كتابة محتوى ذات علامة بيضاء، تسمى Marketplace، وهي منفصلة عن موقعها الإلكتروني الرئيسي.

أفضل ميزات Semrush

أفضل مصدر للبحث عن الكلمات المفتاحية وتدقيقها

دعم العملاء الرائع

الكثير من موارد التدريب المجانية

قيود Semrush #### قيود Semrush

مكلف، خاصة مع الإضافات

يجب على الوكالات والفرق استخدام تسجيل دخول مشترك

ليس مثاليًا للشركات التي تتبع تحسين محركات البحث الإقليمية أو المحلية

أسعار سيمراش

محترف : 130 دولارًا شهريًا

: 130 دولارًا شهريًا محترف : 250 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 250 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة : 500 دولار/شهرياً لكل مستخدم

: 500 دولار/شهرياً لكل مستخدم مخصص: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Semrush

G2: 4.5/5 (1,755+ تقييم)

4.5/5 (1,755+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (2,112+ تقييم)

6. سوشيال بايلوت

عبر سوشيال بايلوت تقدم منصة إدارة الوسائط الاجتماعية SocialPilot تقارير العلامة البيضاء للتحليلات الاجتماعية عبر منصات متعددة.

تعد Social Pilot منصة مفضلة للعديد من وكالات وسائل التواصل الاجتماعي. قدرتها على تخطيط ما يصل إلى 500 منشور في وقت واحد، وإنشاء المنشورات بسرعة باستخدام الذكاء الاصطناعي الأصلي، و التعاون مع أعضاء الفريق والعملاء يجعلها خيارًا شائعًا للحملات التسويقية.

تقدم تقارير PDF ذات العلامة البيضاء الخاصة به مقاييس مفصلة لجميع محتوياتك الاجتماعية، على أساس الصفحة أو المنشور.

أفضل ميزات SocialPilot

ذكاء اصطناعي أصلي لتوليد المنشورات بسهولة

أسعار معقولة

يمكنه التعامل مع العديد من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي

قيود سوشيال بايلوت

تقارير منفصلة لكل حساب على وسائل التواصل الاجتماعي

يستغرق وقتاً طويلاً في الإعداد

عمليات تكامل محدودة مع جهات خارجية

تسعير SocialPilot

احترافي : 26 دولارًا شهريًا

: 26 دولارًا شهريًا فريق صغير : 43 دولاراً في الشهر

: 43 دولاراً في الشهر وكالة : 85 دولاراً في الشهر

: 85 دولاراً في الشهر وكالة+: 170$/شهرياً

تقييمات ومراجعات سوشيال بايلوت

G2: 4.5/5 (أكثر من 581+ تقييم)

4.5/5 (أكثر من 581+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 358+ تقييم)

7. سينديبل

عبر قابل للإرسال Sendible هي أداة شاملة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي تتيح للشركات، ولا سيما الوكالات، إدارة حضورها على وسائل التواصل الاجتماعي وتضخيمه بفعالية.

توفر أداة Sendible White Label للوكالات علامة تجارية ومجالاً مخصصين، مع أدوات إعداد تقارير متقدمة. يمكنك أيضاً تضمين التطبيقات داخل أداة العلامة البيضاء والاستمتاع بالتكامل السلس.

في جوهرها، تتيح Sendible للمستخدمين جدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي عبر منصات متعددة، بما في ذلك فيسبوك وتويتر وإنستغرام ولينكد إن وغيرها من لوحة تحكم واحدة. تتضمن المنصة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي للإشارات

بالإضافة إلى الجدولة، تقدم Sendible إمكانات مراقبة شاملة لوسائل التواصل الاجتماعي. يمكن للمستخدمين تتبع الإشارات إلى علامتهم التجارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يمكنهم من الاستجابة السريعة لاستفسارات العملاء وتعليقاتهم.

تشتمل Sendible أيضاً على ميزات التعاون، مما يسمح للفرق بالعمل معاً على محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، مما يضمن رسالة موحدة للعلامة التجارية عبر جميع المنصات.

أفضل ميزات Sendible

يعمل بشكل جيد للوكالات ذات الحسابات المتعددة

سهل الاستخدام وبديهي للغاية

معاينات كاملة للتقويم

قيود Sendible

باهظ الثمن بعض الشيء، لا توجد نسخة مجانية

أبلغ بعض المستخدمين عن وظائف محدودة على LinkedIn و Pinterest

المنشورات المجدولة تلقائيًا يتم ارتدادها أحيانًا دون إشعار

Sendible التسعير

المنشئ : 29 دولارًا شهريًا

: 29 دولارًا شهريًا الجر : 89 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 89 دولارًا شهريًا لكل مستخدم العلامة البيضاء : 399 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 399 دولارًا شهريًا لكل مستخدم خطة مخصصة: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Sendible

G2: 4.5/5 (أكثر من 844 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 844 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 120 تقييم)

8. أوبتن مونستر

عبر OptinMonster تساعد أداة توليد العملاء المحتملين OptinMonster الوكالات والمدونين والشركات على إنشاء حملات تحويل باستخدام أدوات الموقع الإلكتروني مثل النوافذ المنبثقة والأشرطة العائمة والنماذج المضمنة.

تم تصميم البرنامج من أجل المشاركة الجادة والتحويلات، ويوفر البرنامج كل ما تحتاجه للحفاظ على تفاعل الزوار على موقعك الإلكتروني، مثل:

النوافذ المنبثقة المبسطة

العجلات المقامرة

استهداف الموقع الجغرافي

اكتشاف نية الخروج

استهداف مستوى الصفحة

لا يقدم OptinMonster خدمة العلامة البيضاء، ولكنه يوفر أدوات العلامة البيضاء. على سبيل المثال، يمكنك تخصيص لوحة التحكم بعلامتك التجارية الخاصة. ثم أضف شعارك وأيقونتك ونصك وألوانك.

أفضل ميزات OptinMonster

جودة استثنائية

أدوات موقع ويب مرنة وقابلة للتخصيص

سهلة الاستخدام

قيود OptinMonster #### قيود OptinMonster

يفتقر إلى التصميم المتجاوب على الهاتف المحمول

قد تكون هناك أوقات انتظار لخدمة العملاء

محدودية خدمات العلامة البيضاء

تسعير #### تسعير OptinMonster

أساسي : 9 دولارات شهريًا

: 9 دولارات شهريًا بالإضافة : 19 دولارًا في الشهر

: 19 دولارًا في الشهر محترف : 29$/شهريًا

: 29$/شهريًا نمو: $49/شهرًا

تقييمات ومراجعات OptinMonster #### تقييمات ومراجعات OptinMonster

G2: 4.3/5 (83+ تقييم)

4.3/5 (83+ تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 70 تقييم)

9. فينداستا

عبر فينداستا Vendasta عبارة عن برنامج للعلامات التجارية البيضاء محسّن بالذكاء الاصطناعي يوفر مجموعة واسعة (جدًا) من تطبيقات التسويق الرقمي والحلول التي يمكن للوكالات إعادة بيعها.

توفر منصة التسويق بالعلامة البيضاء كل ما تحتاجه لإعادة بيع المنتجات التي تحمل اسم علامتك التجارية، بما في ذلك أدوات الفوترة والبيع والتسويق والتنفيذ. إنه حل العلامة البيضاء الكل في واحد للعلامات التجارية التي تبحث عن منصة مخصصة للعلامة البيضاء.

إذا كنت تبحث عن أكبر مجموعة مختارة من أدوات التسويق بالعلامة البيضاء، فسوف تستمتع بخياراتها التي لا تنتهي، بما في ذلك:

التسويق عبر البريد الإلكتروني للعلامة البيضاء

أدوات تحسين محركات البحث ذات العلامة البيضاء

أتمتة التسويق بالعلامة البيضاء

أداة إنشاء مواقع الويب ذات العلامة البيضاء

فينداستا أفضل الميزات

مجموعة كبيرة من منتجات العلامة البيضاء

مكتبة تدريب واسعة النطاق

فريق عمل داعم للغاية

قيود فينداستا

قد تكون الواجهة الخلفية مربكة

أبلغ العديد من المراجعين عن جودة متواضعة لبعض الخدمات

تسعير #### تسعير Vendasta

مجاناً

الأساسيات : 359 دولارًا شهريًا + 500 دولار شهريًا + 500 دولار على متن الطائرة

: 359 دولارًا شهريًا + 500 دولار شهريًا + 500 دولار على متن الطائرة احترافي : 749 دولارًا شهريًا + 750 دولارًا أمريكيًا على متن الطائرة

: 749 دولارًا شهريًا + 750 دولارًا أمريكيًا على متن الطائرة قسط : 1,579 دولار/شهرياً + 1,000 دولار على متن الطائرة

: 1,579 دولار/شهرياً + 1,000 دولار على متن الطائرة مخصص: 3,099 دولارًا أمريكيًا في الشهر + التهيئة

Vendasta التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (312+ تقييم)

4.5/5 (312+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 154+ تقييم)

أنشئ حملات تسويقية قوية في ClickUp

مع استمرار تطور المشهد الرقمي، تزداد أهمية برامج التسويق بالعلامة البيضاء في تقديم خدمات تنافسية وقابلة للتطوير والتبسيط. عندما يزداد تعقيد مشاريعك تعقيدًا، فإن وجود برامج تسويق قوية برنامج إدارة موارد التسويق يمكن أن يساعدك في الحفاظ على كل شيء في خط واحد!

ارتقِ بخدمات وكالتك، وحسِّن من تجارب العملاء، وحفِّز النمو باستخدام منصة الإنتاجية الشاملة من ClickUp. من خلال ميزاته القابلة للتخصيص والتعاونية وأدوات العلامة البيضاء من الدرجة الأولى، يمكن لـ ClickUp تحويل عمليات وكالتك وتعزيز تفرد علامتك التجارية.

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