جوتفورم مقابل نماذج جوجل: ما هي أداة النماذج الأفضل؟

تعتمد الشركات على البيانات في اتخاذ القرارات المتعلقة بمسار الشركة. تعد النماذج والاستطلاعات من أفضل أدوات العمل لـ جمع البيانات من العملاء والشركاء والموظفين والعديد من المصادر الأخرى.

إذا كنت تبحث عن برنامج إنشاء النماذج التي تسهّل على فريقك إنشاء النماذج وجمع المعلومات باستخدامها، Jotform ونماذج Google هما خياران شائعان. كلاهما من أدوات الاستمارات والاستبيانات الرائدة على الإنترنت، ولكن هناك الكثير من الاختلافات بينهما.

دعنا نتعمق في ميزات وأسعار Jotform مقابل نماذج Google لمساعدتك في تحديد أيهما يناسب احتياجاتك واحتياجات فريقك بشكل أفضل.

ما هو جوتفورم؟

عبر جوتفورم Jotform هو منشئ نماذج مشهور على الإنترنت يتميز بالقوة والثقل في الميزات ولكنه أيضًا سهل الاستخدام إلى حد ما. تتكامل Jotform أيضًا مع عدد كبير من أدوات العمل، مما يسهل على الشركات نقل البيانات التي تجمعها باستخدام Jotform بسرعة إلى برامج تسمح لها بتحليل البيانات التي تم جمعها من خلال النماذج عبر الإنترنت.

يتميز Jotform أيضًا بميزات أمان وامتثال ممتازة، وهو أمر مهم جدًا عندما تجمع بيانات قد تكون حساسة من شركاء العمل.

ميزات Jotform

Jotform مليء بالميزات، سواء الأساسية أو المتقدمة للغاية. والأفضل من ذلك كله، أن الواجهة سهلة الاستخدام للغاية، مما يجعل من السهل العثور على جميع الميزات التي تحتاجها لإنشاء نماذج أعمالك واستخدامها.

دعنا نلقي نظرة على بعض الميزات التي تميز Jotform عن منافسيه.

1. بناء النماذج المتقدمة

تتفوق Jotform على معظم المنافسين من حيث السهولة التي تمكنك من بناء نماذج مخصصة. لست بحاجة إلى معرفة كيفية البرمجة لإنشاء أي شيء، ولكن إذا كانت لديك بعض الخبرة في CSS، فستتمكن من عمل العجائب في Jotform.

إن أداة إنشاء النماذج كلها تقريبًا تعتمد على السحب والإفلات، مما يتيح لك ببساطة وسرعة إضافة الصور والأدوات والتكاملات وحتى تغيير الألوان في نموذجك ببضع نقرات.

عبر جوتفورم

2. عمليات تكامل الدفع

ذكرنا سابقًا أن Jotform يدعم العديد من عمليات التكامل، ولكن تكامله مع معظم منصات الدفع الرائدة عبر الإنترنت هو ما يميزه حقًا. يمكنك دمج Jotform مع Stripe و Paypal و Venmo و Apple Pay والمزيد لتحصيل المدفوعات.

يتيح لك ذلك إنشاء نماذج يمكنها تحصيل رسوم من الأشخاص الذين يكملونها. قد يكون هذا مفيدًا إذا كان عملك يأخذ الحجوزات أو الطلبات المخصصة، على سبيل المثال.

3. الأدوات

هناك المئات من الأدوات المتاحة التي يمكنك إضافتها إلى نماذج Jotform الخاصة بك. على سبيل المثال، هناك أداة الحصول على موقع الزائر المتاحة التي تجمع بيانات الموقع عبر عناوين IP لتعطيك الرمز البريدي للشخص الذي يملأ النموذج.

تشمل الأدوات الأخرى الشائعة الأخرى الحصول على صفحة من عنوان URL، وتأكيد الرسائل القصيرة، ورموز QR، وزر Whatsapp، وغير ذلك الكثير.

عبر جوتفورم

تسعير Jotform

المبتدئين: خطة مجانية (5 نماذج، حد الإرسال الشهري 100 نموذج شهريًا)

خطة مجانية (5 نماذج، حد الإرسال الشهري 100 نموذج شهريًا) البرونزية: 34 دولارًا شهريًا (25 نموذجًا، حد الإرسال الشهري 1,000 نموذج شهريًا)

34 دولارًا شهريًا (25 نموذجًا، حد الإرسال الشهري 1,000 نموذج شهريًا) الفضية: 39 دولارًا/شهريًا (50 نموذجًا، حد الإرسال الشهري 2,500 دولار)

39 دولارًا/شهريًا (50 نموذجًا، حد الإرسال الشهري 2,500 دولار) الذهبي: 99 دولارًا/شهريًا (100 نموذج، حد الإرسال الشهري 10,000 نموذج شهريًا)

99 دولارًا/شهريًا (100 نموذج، حد الإرسال الشهري 10,000 نموذج شهريًا) المؤسسة: اتصل بنا لمعرفة الأسعار (عدد غير محدود من النماذج والتقديمات الشهرية)

ما هي نماذج Google؟

عبر نماذج جوجل نماذج Google هي أداة شائعة ومجانية تمامًا لإنشاء النماذج، وهي جزء من Google Workspace - أحد أشهر منصات الأعمال وأكثرها استخدامًا على مستوى العالم. كما أنه مجاني 100% للاستخدام، لذا من السهل فهم سبب استخدام الكثير من الأشخاص للنماذج.

ولكن مثل أي أداة مجانية، فإن نماذج جوجل لها حدودها. ومع ذلك، هناك الكثير من الميزات الرائعة التي ستلبي احتياجات معظم المستخدمين الذين يحتاجون إلى إنشاء ومشاركة نماذج أعمال بسيطة.

ميزات نماذج Google

إذا كنت تأخذ في الاعتبار حقيقة أنه مجاني تمامًا للاستخدام، فإن نماذج Google غنية بالميزات للغاية. قد لا يحتوي على ميزات للمستخدمين المحترفين أو الشركات الكبيرة، ولكن هناك الكثير من الميزات القوية وخيارات التخصيص التي يمكن لأي شخص استخدامها دون الحاجة إلى دفع أي شيء. باستخدام نماذج Google، يمكنك إنشاء نماذج غير محدودة دون أي تكلفة على الإطلاق.

1. أسئلة تفاعلية

تمكّنك نماذج Google من طرح عدة أنواع من الأسئلة، مما يتيح لك جعل نماذجك تفاعلية. يمكنك تعيين النموذج الخاص بك لجمع إجابات قصيرة حيث يتم إعطاء المستجيبين سطرًا واحدًا فقط لتسجيل إجاباتهم.

يمكنك أيضًا إعداد أسئلة من نوع الفقرة التي تسمح للمستخدمين بإعطاء إجابات متعمقة. هناك أيضًا نوع سؤال من نوع خانة الاختيار، ونوع سؤال تحميل الملفات (وهو أمر رائع لفرق الموارد البشرية التي تجمع السير الذاتية)، وغيرها الكثير.

تتضمن نماذج Google أيضًا منطقًا شرطيًا، والذي يسمح لنماذجك بتغيير الأسئلة وعرض أسئلة مختلفة بناءً على إجابة المستخدم السابقة.

عبر نماذج جوجل

2. الاختبارات

يحب المعلمون استخدام نماذج Google لأنها واحدة من أفضل الأدوات المجانية لإنشاء الاختبارات بسهولة ومشاركتها مع طلابهم. يمكنك أيضًا تعيين قيم نقاط لكل سؤال لجعل تقدير الاختبار تلقائيًا تمامًا.

ويوفر التقدير التلقائي للمعلمين الكثير من الوقت ويتيح للطلاب الحصول على نتائج اختباراتهم على الفور.

3. إعداد التقارير

بغض النظر عن أداة النموذج التي تستخدمها، من المحتمل أن ينتهي بك الأمر إلى نقل البيانات التي تم جمعها إلى جداول بيانات Google أو أي أداة أخرى مكافئة لبرنامج Microsoft Excel من أجل إنشاء تقارير وتحليل البيانات التي جمعتها. نظرًا لأنه جزء من نفس النظام الأساسي، فإن دمج نموذج Google الخاص بك مع ورقة Google Sheet و Google Analytics وأنواع مستندات وتطبيقات Google الشائعة الأخرى سريع وسهل الاحتكاك.

يمكن لنماذج Google أيضًا إنشاء رسوم بيانية ومخططات للتقارير تلقائيًا، مما يتيح لك تصور نتائج الاستبيانات/الحملات وتوصيلها بسرعة إلى أصحاب المصلحة.

عبر نماذج جوجل

تسعير نماذج Google

مجانًا للأبد

جوتفورم مقابل نماذج جوجل: مقارنة الميزات

في حين أن كلاهما أداتان ممتازتان لإنشاء النماذج، فإن الاختلافات بين Jotform ونماذج Google هي ما تتوقعه. نظرًا لأن نماذج Google مجانية تمامًا، فهي ليست قوية. ومع ذلك، فهو سهل الاستخدام بشكل لا يصدق.

تحتاج إلى الدفع مقابل الميزات التي تميز Jotform عن نماذج Google. ولكن إذا كنت تدفع مقابل حساب مميز، فإن Jotform أكثر مرونة وقوة وقابلية للتخصيص من نماذج جوجل.

دعنا نلقي نظرة على بعض الميزات الرئيسية التي تتفوق فيها كلتا الأداتين ونرى كيف تختلفان.

تحليلات

يتعامل كل من نماذج Google و Jotform مع بياناتك بسهولة بالغة. خيارات إعداد التقارير في نماذج جوجل أسهل في الاستخدام. هناك ثلاثة تقارير افتراضية، وإذا كنت بحاجة إلى إجراء المزيد من الحسابات وإنشاء تقرير أكثر تفصيلاً وتحديدًا، فإن أفضل رهان لك هو إرسال البيانات إلى جداول بيانات جوجل وإجراء حساباتك هناك.

يعد Jotform أقل بديهية بعض الشيء، ولكن بمجرد أن تتعلم كيفية استخدامه، يمكنك القيام بالكثير من الأمور باستخدامه. يحتوي جوتفورم على أداة تسمى "الجداول" تضع البيانات في شكل جدول بيانات. إذا كنت تريد رؤية الردود الفردية، فعليك الانتقال إلى "صندوق الوارد" لديك أيضًا أدوات منفصلة لتحليلات النماذج التي تمنحك رؤى رائعة حول الأشخاص الذين قدموا ردودًا.

لذلك يقدم Jotform المزيد من الخيارات والميزات الأساسية، ولكن هناك أيضًا منحنى تعليمي أعلى بكثير يأتي معه.

عبر نماذج جوجل

القوالب

كأداة مجانية، لا تقدم نماذج جوجل الكثير من قوالب النماذج. من ناحية أخرى، يقدم Jotform الآلاف من النماذج. إذا كنت تريد قوالب لمساعدتك على البدء في النماذج الخاصة بك، وكنت تبحث عن الكثير من الخيارات للتلاعب بها، فإن Jotform هو السبيل للذهاب.

حتى عندما يتم تخصيصها قليلاً، فإن معظم القوالب التي تقدمها نماذج جوجل في نهاية المطاف تبدو متشابهة للغاية. مع قوالب نماذج Google، ليس لديك الخيار لتخصيص نماذجك حقًا وجعلها تتوافق مع الهوية المرئية لعلامتك التجارية.

في Jotform، إذا كان الشخص الذي يعمل على إنشاء النماذج لديه القليل من الخبرة في البرمجة والتصميم، فيمكنه تخصيص كل جانب من جوانب النموذج بالكامل. يقدم Jotform أيضًا المئات من السمات المدفوعة والمجانية التي يمكنك استخدامها لتخصيص آلاف القوالب التي يقدمونها.

عبر جوتفورم

خيارات المشاركة

كل من Jotform ونماذج Google جيدان حقًا للفرق التي تحتاج إلى التعاون في النماذج. يمكنك تعيين النماذج لزملائك الآخرين في الفريق بعدة طرق، بما في ذلك عبر الروابط القابلة للمشاركة، ودعوات البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي.

يمكّنك Jotform أيضًا من تنزيل النموذج الخاص بك كملف PDF. ميزة أخرى رائعة أخرى في Jotform هي أنه يمكنك تضمين تذكيرات تلقائية عبر البريد الإلكتروني يتم إرسالها إلى أعضاء الفريق الذين لم يملأوا نموذجًا تم تعيينه لهم.

جوتفورم مقابل نماذج جوجل على ريديت

في حين أنه لا يوجد الكثير من النقاش حول Jotform ونماذج Google على Reddit، يتفق معظم المستخدمين على أن Jotform هو الخيار الأفضل إذا كان فريقك بحاجة إلى أداة أكثر مرونة وتوسعًا لإنشاء النماذج:

"إذا كنت تريد أكثر من 10 أسئلة، فإنني أوصي بـ Jotform. لدى Jotform أيضًا إعدادًا مجانيًا حيث يمكنك التكامل مع Slack بحيث تتلقى رسالة Slack في كل مرة يرسل فيها شخص ما Jotform، ويمكن أن تعرض لك رسالة Slack أيضًا المعلومات المرسلة من Jotform إذا قمت بإعدادها بهذه الطريقة "

عند سؤاله عن بديل لنماذج جوجل , مستخدم آخر أوصى ب Jotform مشيرًا إلى أن الإصدار المجاني لا يزال أفضل من نماذج جوجل:

"يمكنك استخدام Jotform... أفضل بكثير من نماذج جوجل! لقد استخدمته في الماضي (الإصدار المجاني) وقد أعجبت حقًا بميزاته."

تعرف على ClickUp: أفضل بديل لنماذج Jotform ونماذج Google

إن Jotform وGoogle Forms رائعتان، ولكن ماذا لو كان إنشاء النماذج مجرد غيض من فيض؟ هذا هو بالضبط ما ستحصل عليه مع ClickUp - ميزات ممتازة لإنشاء النماذج ملفوفة في منصة إنتاجية شاملة مع ميزات متقدمة لإدارة المشاريع.

تتخطى ميزات ClickUp نطاق منشئي النماذج عبر الإنترنت. إنها منصة إنتاجية و أداة لإدارة المشاريع التي يمكن لأي شخص استخدامها لمجموعة كبيرة ومتنوعة من الأغراض. عند الجمع بين إنشاء النماذج مع جميع الميزات الأخرى التي يفتخر بها ClickUp، يمكن ل ClickUp أن يرتقي بإنشاء النماذج والاستبيانات إلى مستوى جديد تمامًا.

دعونا نلقي نظرة على بعض ميزات ClickUp الرئيسية التي تجعله بديلاً جاداً لكل من Jotform ونماذج Google التي يجب مراعاتها.

إنشاء نماذج أكثر ذكاءً في ClickUp باستخدام المنطق الشرطي لتبسيط العملية - بغض النظر عن مدى تعقيدها

عرض نموذج ClickUp

يشبه إلى حد كبير Jotform, عرض نموذج ClickUp تتيح لك ميزة إنشاء نماذج مثالية بسهولة عن طريق سحب وإسقاط عناصر مختلفة. يمكنك أيضًا النقر على عنوان أي حقل وإعادة تسميته بسهولة.

على عكس نماذج Google، يتيح لك ClickUp تضمين علامة تجارية مخصصة في نماذجك. يمكنك اختيار سمة وتغيير الألوان وحتى جعل علامة ClickUp التجارية تختفي من نماذجك.

النماذج التي تم إنشاؤها في ClickUp قابلة للمشاركة كما هو الحال في Jotform ونماذج Google. يحتوي ClickUp أيضًا على ميزات لتضمين النماذج في صفحات الويب باستخدام كود HTML الذي يتم إنشاؤه تلقائيًا لك. يتميز ClickUp أيضًا بما يلي المنطق الشرطي التي تمكّنك من إنشاء استطلاعات معقدة تطرح أسئلة مختلفة بناءً على الإجابات المقدمة.

من السهل أيضًا إدارة الإجابات في ClickUp، حيث يمكنك إرسالها إلى أعضاء الفريق الآخرين لسهولة التعاون ودمجها في أي مشروع أو سير عمل آخر.

يتضمن مركز القوالب أيضًا مئات القوالب المجانية، بما في ذلك قالب نموذج ملاحظات ClickUp إلى جمع ملاحظات العملاء !

استخدم طريقة عرض اللوحة في قالب نموذج الملاحظات لتنظيم العناصر ونقل البطاقات بسهولة بين مراحل التقييم

انقر فوق المهام إدارة المهام هي في قلب ClickUp. إنها واحدة من أفضل المنصات للفرق التي ترغب في التخطيط والتنظيم والتعاون، مع خيارات تخصيص لا حصر لها في أي نوع من المشاريع. بسبب العدد الهائل من

أدوات إدارة المشاريع المتوفرة في ClickUp، فهي مثالية للشركات الصغيرة والمؤسسات الضخمة على حد سواء.

التعاون سهل للغاية في ClickUp، حيث يمكنك مهام ClickUp والتعليق في سلاسل الرسائل، وتقسيم المشاريع الكبيرة إلى مهام فرعية أكثر قابلية للإدارة، وغير ذلك الكثير.

مثال على المنطق الشرطي في نماذج النقر فوق نماذج ملاحظات المنتج

أتمتة النقر فوق النماذج

يجعل ClickUp من السهل أتمتة مهامك اليومية الروتينية والتركيز على المزيد من الوقت على العمل الهادف. فهو يوفر العديد من الأتمتة المبنية مسبقًا والتي يمكن تخصيصها بناءً على احتياجات فريقك بالضبط.

ويمكنك حتى أتمتة أدوات الطرف الثالث التي تريد استخدامها مع ClickUp. كل من مهام سير عمل ClickUp التلقائية تعمل مع التطبيقات الخارجية التي تتكامل مع المنصة، وتستمر قائمة أدوات العمل الشائعة التي يمكن إقرانها مع ClickUp في النمو كل شهر.

أسعار ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp: الفائز في نماذج جوجل مقابل جوتفورم

مع ClickUp، ستحصل مع ClickUp على أكثر من مجرد طريقة رائعة لإنشاء النماذج ومشاركتها مع فريقك - ستحصل على مركز إنتاجية مركزي شامل لجميع أعمالك. اشترك في ClickUp للاطلاع على ميزات إنشاء النماذج وغير ذلك الكثير!