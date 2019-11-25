5 صفات يتمتع بها الأشخاص المنتجون

وجود فريق منتج مهم. يساعد الموظفون الذين يتقنون سير عملهم على المساهمة في زيادة الربحية والإنتاجية والثقة العامة للشركة.

في حين أن معظم المهارات يمكن تعلمها لـ تحسين الإنتاجية ، هناك موظفون قد يتمتعون بالفعل بالسمات اللازمة ويتقنون مهامهم الوظيفية. نحن نحدد بعض العناصر التي يتمتع بها الأشخاص الأكثر إنتاجية ومتى يمكن معرفة متى يكون الموظف جاهزًا للتقدم.

التنظيم + الهيكل

يمتلك معظم الأشخاص المنتجين شكلاً ما من أشكال النظام التنظيمي الذي يساعدهم على البقاء على الهدف طوال اليوم. ستجد على الأرجح أن نوعًا ما من تخزين سطح المكتب يُستخدم، حيث أن وجود مساحة عمل نظيفة يقلل من التوتر المرتبط بالعمل ويساعد على اختصار الوقت الذي كان من الممكن أن يقضيه في البحث عن عنصر ما. وسواء كان الأمر ماديًا أو رقميًا، فإن وجود فائض من الفوضى يشتت الذهن ويعيق أداء العمل لأنه يحاول التخفيف من حدة المهمة بالإضافة إلى تقييم الفوضى المحيطة. عندما تكون مساحة العمل منظمة، فإن ذلك يحسن الكفاءة ويخلق هيكلاً منظمًا، مما يزيد من جودة العمل الذي يتم إنجازه.

إنشاء روتين هو عنصر آخر يرتبط بالتنظيم. فالروتين مهم لتفويض الوقت والمهام المطلوب إنجازها، بالإضافة إلى تحميل نفسك مسؤولية البقاء على رأس متطلباتك. قد يجسد الموظف المنتج هذا الأمر بطريقة ما، سواء كان ذلك من خلال دفتر ملاحظات مادي يحمله أو منصة على الإنترنت تساعد في التخطيط والتكامل موارد العمل في مكان واحد. في حين أن البعض قد ينظر إلى وجود روتين معين على أنه مقيد أو جامد، إلا أن الروتين في الواقع يوفر المرونة اللازمة لمعرفة ما يناسبك بدلاً من مجرد "الارتجال" في يومك.

الذكاء العاطفي الذكاء العاطفي (أو الذكاء العاطفي) هو القدرة على تحديد مشاعرك وإدارتها، بالإضافة إلى فهم مشاعر الآخرين والتأثير عليها. في مكان العمل، تُعد هذه مهارة جوهرية في مكان العمل لأنها تعكس القدرة على العمل بشكل جيد بمفردك أو في مجموعة. فالموظف القادر على تفسير مشاعره الخاصة وكذلك زملائه في العمل بطريقة حازمة ويقظة مهم لخلق الانسجام داخل الفريق. ستجد أن الشخص الذي يتمتع بذكاء عاطفي عالٍ يتمتع بمهارات اجتماعية جيدة، حيث أنه قادر على التكيف مع نبرة أي موقف.

وقد وجدت دراسة أجريت عام 2016 من جامعة براندمان أن أولئك الذين يظهرون سلوكيات الذكاء العاطفي مثل الوعي الذاتي، وإدارة الذات، والوعي الاجتماعي، وإدارة العلاقات، يكون لهم تأثير إيجابي على الأداء اليومي لزملاء العمل. وخلصت دراسة أخرى من تقرير FuturePeople Report إلى أن أصحاب الذكاء العاطفي المرتفع يكونون أكثر تحفيزًا وانخراطًا وإنتاجية في مكان العمل. كان الموظفون الذين يتمتعون بذكاء عاطفي أفضل قادرين على تجاوز الأداء الوظيفي الفردي والقدرة على العمل. لا يقتصر دور الذكاء العاطفي على مساعدة فرق العمل الداخلية فحسب، بل يساعد أيضًا في تعزيز تجربة العملاء ومشاركتهم في جميع المجالات. أولئك الذين يظهرون هذه السمة سيكون لديهم سير عمل أكثر إنتاجية مقارنةً بأولئك الذين لا يتمتعون بهذه السمة.

أخذ زمام المبادرة

أحد العناصر الأساسية للإنتاجية هو فكرة إنجاز العمل في الوقت المناسب. المبادرة هي سمة تتسم بطبيعة المبادرة الذاتية والنهج الاستباقي والمثابرة في مواجهة التحديات من أجل تحقيق الهدف. يميل الموظف القادر على اتخاذ هذه المهارة والقفز إلى مهمة ما دون تردد إلى أن يكون أكثر كفاءة في الأطر الزمنية. نظرًا لأنهم لا يضطرون إلى مراجعة المشرف باستمرار بشأن ما إذا كان ينبغي عليهم المضي قدمًا في أمر ما أم لا.

المبادرة في مكان العمل مهمة على العديد من المستويات المختلفة. فهي يمكن أن تساعد في إحداث تحسينات داخل الشركة أو بين زملاء العمل، وتساعد في حل المشاكل. إن وجود فريق عمل يتطلع إلى تعزيز تطورهم الوظيفي من خلال استخدام مهارات المبادرة هو ما يمكن أن يساعد الشركة على الازدهار، فقد كشف تقرير صادر عن DOMO أن 25% من الموظفين سيكونون أكثر رضا في العمل إذا أتيحت لهم الفرصة للقيام بما يجيدونه. لذلك إذا رأيت موظفًا يقفز إلى المشاريع بحماس، فمن المحتمل أن يكون من أفضل الموظفين أداءً.

العقلية الإيجابية

أظهرت دراسة حول التفكير الواعي من المجلة البريطانية لعلم النفس الصحي أن أولئك الذين كتبوا أفكارًا إيجابية انخفاضًا أكبر بكثير في القلق والتوتر بعد أكثر من أربعة أسابيع من إجراء الدراسة. سيظهر الأشخاص الذين يترجمون ذلك في مكان العمل أجواءً أكثر سعادة ويزيدون من المشاركة والعمل الجماعي أكثر من أولئك الذين يتركون التحديات تطغى عليهم.

إن التحلّي بسلوكيات إيجابية هو ما يدفع الكفاءة في العمل. فزميل العمل الذي يجلب السلبية إلى مكان العمل لا يضع الآخرين في مزاج سيئ فحسب، بل يؤثر تأثيرًا عميقًا على المشروع الذي يتم العمل عليه نفسه. فالموظفون القادرون على التحلي بعقلية إيجابية هم الذين سيتمكنون من غرس الثقة في أنفسهم وفي من حولهم أيضًا. ومع السلوك الإيجابي تتحسن الروح المعنوية، والاستعداد للتعاون وتجربة أشياء جديدة، وزيادة الإنتاجية.

التحفيز الذاتي

التحفيز الذاتي أمر بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر بالإنتاجية. فامتلاك الدافع الداخلي لتحقيق النجاح لشركتك وإنتاج عمل عالي الجودة هو أمر لا يمكن تعلمه، حيث لا يمكن لأحد أن يجبرك على العمل بجد. لا يحتاج الأشخاص الذين يتمتعون بدافع ذاتي إلى الكثير من الإدارة، حيث أنهم قادرون على تفويض مهامهم بكفاءة، دون أن يتم مراجعتهم باستمرار. أولئك الذين يبحثون بنشاط عن خبرات التعلم الوظيفي الجديدة يكون لديهم الدافع الذاتي لتعلم جوانب مختلفة من الشركة، ويكونون منفتحين للحصول على أكبر قدر ممكن من المعرفة ليتمكنوا من الأداء بشكل أفضل.

الأشخاص الذين لديهم الدافع سيكونون منتجين لأنهم يرغبون في القيام بعمل جيد في الوظيفة، وسيكونون قادرين على تنمية المهارات المكتسبة للمساعدة في تعزيز حياتهم المهنية. كما أنهم سيعملون بجدية أكبر لتقديم مخرجات أفضل، وسيكونون مرنين عند ظهور التحديات لإيجاد طريقة للتخفيف من حدتها. ويُعد هؤلاء الموظفون أصولاً قيّمة للغاية، حيث أنهم يتحلون بالمهارات القيادية التي تمكنهم من التقدم في الشركة.

أن تكون منتجًا هو أمر يمكن تعلمه، ولكن فقط إذا أراد الموظف ذلك. من خلال تمييز السمات التي تساعد في الأشخاص المنتجين، ستتمكن من إرشاد زملاء العمل أو الموظفين الجدد بالمهارات التي تساعدهم وتساعد الشركة. امتلاك الأدوات المناسبة التي ستساعد في سير العمل يمكن أن تجعل الحياة أسهل كثيرًا.